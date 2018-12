La Script: 'Aquaman', músculo y poca fuerza (22/12/2018)

Voz 1 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 0564 00:21 cincuenta y cinco años después vuelve Mary Poppins

Voz 1 00:26 qué ocurre Jordi

Voz 1463 00:31 el héroe de estas navidades esa cuando han encarnado por Jason Moha el fortín de Juego de Tronos en versión side no

Voz 2 00:39 pertenecían a mundos diferentes yo fui el fruto de un amor que nunca debió existir nuestras montamos hijo de la tierra hijo

Voz 1457 00:53 pues especial Sandra Bullock es la protagonista de A ciegas un thriller apocalíptico de Netflix sobre una madre coraje

Voz 3 01:03 de ellos sabrosos Un los ojos

Voz 1463 01:11 también vuelve Kore eda el director japonés que nos muestra con su exquisita ternura a los excluidos sociales de Japón en un asunto de familia

Voz 1 01:18 no hay nadie escoge a sea más fuerte cuando las coge esto

Voz 1457 01:26 en televisión recomendamos algunas series de este año de las que no hemos hablado mucho pero que se merecen un buen maratón estas Navidades como por ejemplo kid in Home coming o el método Kaminsky

Voz 5 01:37 por lo olvidaremos unas pruebas para asegurarnos de que no es nada

Voz 1457 01:41 claro que sí

Voz 6 01:43 cáncer

Voz 1457 01:47 quisimos

Voz 7 01:48 nosotros somos explorador ahora no es un rebelde Maya eres un explorador Council

Voz 1 01:52 como nos presentamos ante los oyentes y nos vamos a poner el casco de legionario las armaduras PIL UME Manu como decías Félix de hacer historia y función

Voz 2 02:01 vete a todos los oyentes San Beatriz Mato

Voz 8 02:04 vaya es como si formara parte de la historia SER Historia no es un programa de Historia es un viaje a la Historia

Voz 9 02:13 dirección y Jesús creo que en estos meses de Cronovisor no me había extraído nunca a un lugar tan exótico como este Z paradisiaco es que cuesta de enero se presupuesto

Voz 8 02:23 pero tal hemos dado la cara por La ventana SER Historia con Nacho Ares madrugada del sábado al domingo y siempre que quieras en Ser Historia punto es

Voz 10 02:33 venga

Voz 11 02:38 no

Voz 12 02:43 a fondo When You ha entrado se lo hecho Fancy uno otro de esos besos eso él solo si ustedes cada vez es más

Voz 14 03:31 desde hoy

Voz 1457 03:38 hola qué tal muy buenos días aquí estamos abriendo un sábado más la persiana de La Script Pepa Blanes buenos días

Voz 1463 03:45 Guerra que sepas que este puede ser mi último progre

Voz 1457 03:47 la contigo Villa Pepa que lo sepas déjalo porque como dice mi madre jugar por obligación es perder por necesidad

Voz 1463 03:54 pues menudas de Niza que es tu madre ya veo yo de dónde te ha salido esas Pereza que tienes bueno no vamos a empezar a pegarnos

Voz 1457 04:00 porque es Navidad bueno es verdad vamos a ponernos tiernas porque

Voz 1463 04:03 cincuenta y cinco años después de la película de Julie Andrews horas estrena el regreso de Mary Poppins con Emilio hablan como protagonista como motores de la Quinta de Julie Andrews pues se te hemos dejado a que gastó el reportaje

Voz 1457 04:26 olvídense del súper califica Gimnástico espía oso el regreso de Mary Poppins es una nueva película con referencia así y homenajes a la antigua como la aparición del nonagenario Dick Van Dyke pero básicamente pretende tener vida propia

Voz 1 04:43 ocurre Jordi ha pasado algo Mary Poppins

Voz 1457 04:49 vuelve a casa de los Bank los niños que cuidó y que ahora

Voz 1 04:53 son dos adultos en apuros Dios Pío sí que eres tú no parece que haya envejecido que increíble grosería jamás se comenta la edad de una dama Michael Jackson no era mi impresión

Voz 1457 05:08 Mike Kelley Jayne son Wen Hui show hija Emily Mortimer él es un viudo a punto de ser desahuciado por el banco y ella una activista que ayuda a sus sobrinos

Voz 1 05:18 mire por aquí después de tanta tiempo plomizo que me trajo la primera vez mengua cuidar de los niños de los barrios

Voz 1457 05:25 el Desau senador ha evolucionado a Faro Lero que interpreta el creador del musical Hamilton Manuel Lin Miranda y Mary Poppins es Emili Blanc fue en exclamó

Voz 1 05:41 el caso

Voz 1457 05:42 de la niñera del paraguas parlante y el bolso mágico revolucionó a las actrices británicas Emily Blunt cuenta el desenlace o Manso cuenta hablan que recibió una llamada muy muy formal de Rob Marshall el director de musicales como Chicago y Nine en la que proponía le proponía hacer esta secuela de Mary Poppins que no nació con intención de Make por la sencilla razón de que la escritora que creó al personaje la australiana Pamela Lyndon Travers lo desarrolló en varios episodios

Voz 1 06:16 está

Voz 1457 06:19 aseguró hay ocho libros de Mary Poppins y eso nos dio la libertad de aportar muchas novedades dice Marshall que en realidad no sea apartado demasiado del tono empalagoso Disney desde que

Voz 1 06:33 de dónde ha sacado esa cometa

Voz 15 06:36 me evitó que

Voz 1 06:38 sí

Voz 1457 06:43 yo viví la compañía de Wall Disney siempre tuvo fijación con Mary Poppins tal y como vimos en el biopic al encuentro de Mister Vance en la que se contaban los roces que tuvieron traves Disney en la adaptación de la película el musical de mil novecientos sesenta y cuatro

Voz 1 07:03 Travers despacho después de todos estos años casi veinte largos años debería haberme visto entonces pan estaba flaco como un galgo como un caballo de carreras en fin ahora está aquí hay que me la comería

Voz 1457 07:23 bueno eso sería inapropiado a la escritora no les gustó nada la versión Disney vendió los derechos porque estaba en la ruina y parecía que Julie Andrews era demasiado guapa y las canciones absolutamente prescindibles Andrews ganó el Oscar por este papel pero ahora a sus ochenta y cinco años no ha querido hacer ni un mísero cameo dejando a los fans muy decepcionados creía que no volveríamos a ver

Voz 1 07:48 es maravilloso volver a verte

Voz 1457 07:51 ha dicho Andrews que no quiso quitarle protagonismo a Emily Blunt una nueva niñera igual de guapa aquella y con ese toque borde y altivo que tanto cultivan los británica

Voz 1 08:07 sí que es un poco Marisa vidilla

Voz 1463 08:19 como decías en el reportaje Julie Andrews no quiso participar ni hacer un mísero cameo la secuela de Mary Poppins en cambio apretamos en los espectadores para que la busquen en el siguiente estreno del que vamos a hablar Se trata de Amman un héroe de la familia de los comics DC que protagoniza al Forta Chon Jason no Moha Laura Martínez nos cuenta de qué va

Voz 16 08:44 eh

Voz 17 08:46 chao

Voz 0564 08:53 los lectores de comics conocieron a Juan en mil novecientos cuarenta y uno pero la película que llega esta semana a nuestros cines está inspirada principalmente en el cómic Aqua Man de Geoff Jones The New cincuenta y dos una serie de dos mil once en la que DC relanzó su estirpe dos superhéroes ACOBAN está dirigida por James Wan productor Expediente Warren higienista pisó protagonizada por Jason Moran

Voz 19 09:16 mis padres pertenecían a mundos diferentes yo fui el fruto de un amor que nunca debió existir nuestras

Voz 2 09:24 hijo de la tierra de los mares

Voz 0564 09:29 siempre Zucchero ya vimos en la Liga de la Justicia y ahora llega con su propio universo en la piel de Moha a quien también hemos visto Juego de Tronos el actor se mete en las escamas de Arthur carry para contarnos la historia de su origen él es estaba humano imitada Atlante lo que le obligará a enfrentarse a quiénes descubrir si es digno de cumplir con su destino ser Rey James Bond hablaba así de este nuevo universo que nos presenta

Voz 20 09:53 hay que antes estrés yo creo que esta película es diferente incluso en las afueras de Defensa ya tan sólo en el paisaje general de este superhéroe porque nunca hemos visto antes una película como ésta que tuvo lugar en el fondo del mar al menos a este nivel y la gente me pregunta sobre aquello en lo que me inspire yo les digo que me inspire los cómics porque así es como lo describían los libros así que eran demasiados años de material fuente como para tirarlos así que me siento muy afortunado de ser una de las primeras personas en hacer una película de este personaje que es algo que no se ha hecho nunca

Voz 0564 10:28 Obama nos introduce en el fondo de los siete mares desarrolla su aventura entre grandes escenarios como Atlantis Sicilia o el desierto del Sáhara y es que el protagonista debe conseguir el tridente que le permitirá evitar la guerra que quiere comenzar su hermano contra los humanos

Voz 2 10:42 este tridente

Voz 1457 10:45 sí

Voz 2 10:46 la CIA me dais a los confines del Kun cuesta LOCE misterioso las manos equivocadas o cerillas la destrucción del legítimo un día nuestros ahí arriba

Voz 0564 11:01 la película también está protagonizada por un Verger en el papel de mera una guerrera y aliada Viacom Ammann que es la prometida de oro el actual Rey de Atlantis en nominado al Oscar Willem Dafoe es volcó consejero del trono Atlante Patrick Wilson es la ganadora del Oscar Nicole Kidman esa plana la madre de Arthur al igual que todos ellos yeso Momo ha disfrutado mucho en este mundo tan fantástico

Voz 1 11:22 pues bien he tratado de edad

Voz 21 11:25 lo mejor de mí a la hora de ser honesto con mi personaje y con este universo James ha hecho un mundo en el que ha construido tiburones felices y en el que la gente monta en dragones marinos introducirse en esto es genial creo que no se toma asimismo muy el serio cosa que también me parece muy divertida vamos a ver un mundo totalmente distintos gol luego

Voz 0564 11:44 pero para evitar la guerra el obstáculo que Arthur debe superar es su falta de interés en ser la solución a los problemas de todos ya sean los atacantes o la humanidad su viaje será también emocional y mostrará todas sus caras desde la más dura hasta la más sarcástica aportando así un toque de humor Se trata en definitiva de una historia sobre alguien que intenta encontrar su linaje y asumir su legado

Voz 2 12:05 a la hora de que vuelva a resurgir hay algo más grande que ahí

Voz 1457 12:14 dejamos las superproducciones de Hollywood y hablamos ahora de un asunto de familia la última película del director japonés Kore eda con la que ganó la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes y que también aspira al Globo de Oro ya entrado entre las nueve finalistas a los Oscar en la categoría de película de habla no inglesa

Voz 22 12:42 y y y

Voz 1463 13:01 es uno de los grandes cronistas de la vida en el Japón contemporáneo de espíritu humanista inquieto que ha hecho incursiones hasta en el cine histórico con Hannah o en la ciencia ficción en Air Doll sin perder su preocupación sobre los sentimientos humanos habitual de los grandes festivales Venecia Cano San Sebastián este año por fin se alzaba con la Palma de Oro por un asunto de familia

Voz 1 13:23 pidió que qué estás diciendo

Voz 1463 13:37 es el colofón a los temas tratados en las últimas películas la Familia la infancia la paternidad la memoria la pérdida o la agridulce experiencia que supone el día a día de las personas normales y corrientes hay está milagro de tal padre tal hijo Nuestra hermana pequeña sin embargo en esta nueva historia coreada se centra en las capas más bajas de la sociedad

Voz 1 13:57 a veces es mejor escoger a la familia a sí tiene esa expectativa has not ilusionan

Voz 1463 14:08 esta nueva familia es algo peculiar un padre una madre y un hijo se encuentran con una niña una noche de invierno la que deciden acoger y dar cobijo la familia es pobre apenas sobrevive con los mini sueldos de las fábricas con la pensión del abuela y el dinero de una tía joven que recoge en un salón erótico

Voz 1 14:25 no tires la letra toma te apetece otra vez gracias pero no me respetó Jalón

Voz 1463 14:33 pese a las dificultades y los pequeños hurtos en supermercados de esta familia son felices hasta que un accidente acaba sacando a la luz los verdaderos lazos familiares que les unen en un intento de desenmascarar las relaciones familiares no es el amor el que une a la gente sino los intereses mutuos tan lícitos como cualquier sentimiento impuesto coreadas se mueve entre el drama social y la fama la consiguiendo que la realidad sea más poética apoyado por la música que capta el lado más fantástico de la historia y la fotografía en cuanto a los actores repite con dos de sus habituales Lily Frank actor con el que ya lleva tres colaboraciones Illa recién fallecida Kevin Kiki la veterana actriz japonesa a la que ha contratado en cinco ocasiones

Voz 23 15:11 ha salido muy bien no te parece lo has hecho muy bien en un caso como éste el truco es tener mucha paciencia y esperar a que el dependiente se quede solo no la necesitamos lo llaman trabajo compartido sí que es esa está claro significa que todos compartimos el trabajo

Voz 1463 15:42 su estilo tiene seguidores en todo el mundo como el mismísimo Spielberg que compró los derechos para un rímel que estadounidense de tal padre tal hijo que todavía no ha visto la luz sin embargo Kore eda afirma que bebe del cine de Ozu y que le encantaría parecerse más a Ken Loach al japonés le falta colmillo político es cierto aunque reconoce que esta película surge de un desencanto con la desigualdad en su país

Voz 24 16:03 creo que tomó no me interesaba crear relaciones de una familia que crece donde no era necesariamente el cariño lo que les había llevado a estar unidos se trata de algo que el Gobierno japonés no reconoce pero la verdad es que la pobreza está aumentando Japón es posiblemente uno de los países desarrollados que menos dinero dedica a la educación de los línea sino

Voz 1463 16:25 Corea es uno de los responsables de la renovación del cine japonés de los noventa desde entonces ha ido dando pasos con su estilo poético

Voz 1457 16:32 es realista y emotivo que mira a la realidad local de su país pero con la capacidad de conmover fuera de Japón llevamos mucho tiempo hablando de la irrupción de las de todas formas de streaming no sólo como contenedores de grandes series sino que ahora tienen también estrenos que pueden competir con los de la gran pantalla esta semana por ejemplo se ha estrenado en Netflix a ciegas es un thriller apocalíptico dirigido por la danesa Susanne Bier que ganó el Oscar con En un mundo mejor con Sandra Bullock como protagonista doctora Laura Martínez la entre

Voz 25 17:12 estado a las dos y nos lo cuenta en este reportaje dicen que la curiosidad es una de las fuerzas más fuertes que nos conoce como humanos en todo momento

Voz 0564 17:28 esto a ciegas la nueva película producida por Netflix es una historia en la que el impulso por la curiosidad se vuelve completamente peligroso

Voz 1 17:36 digo ahora vamos a seguir Génova ser fan

Voz 26 17:40 pues va a parecer que duran mucho tiempo así que os va a costar estar en alerta estar en silencio también tenéis que obedecer made y hacer todo lo que os diga o no podremos llegar

Voz 0564 17:51 a partir de la novela pero Vox de ellos Mahler man el guionista Eric Kaiser el de la llegada y la cosa realizó la adaptación a guión en esta película que dirige la danesa Susanne Bier ganadora del Oscar por En un mundo mejor y que ella misma define como su película más grande y ambiciosa esta parte de una invasión extraterrestre que provoca suicidios generalizados

Voz 27 18:10 el mundo si hoy salvo en el bosque me avisaréis si hoy salgo en el agua Miami Saiz pero jamás en ningún caso la venda de los ojos si miráis Moriles cursar quedado claro

Voz 0564 18:23 con este ambiente post apocalíptico visto tópicos Sandra Bullock encarna a una embarazada que se refugia en una cabaña junto a actores como atreva anti Roig John Malkovich Sarah Paulson o Daniel Mcdonald este grupo confundido y desconfiado de todo debe convivir de modo que el contacto con el exterior sea mínimo ya que lo que provoca estos suicidios es el simple hecho de mirar al exterior así justifica la directora el que nunca veamos a la amenaza en pantalla

Voz 1513 18:49 sea lo que sea se convierte en tu peor temor se mete en tu cerebro se aprovecha de tu mayor miedo Itu peor miedo no es el mismo que el mío si ese es el caso de todos no quieres ver que es quieres ver cómo funciona además siempre encuentras más emoción antes de ver al monstruo en las películas antes de ver al villano así que quise hacer una película que quedase suspendida todo el tiempo para mantener la atención todo el tiempo

Voz 0564 19:14 la película se desarrolla en dos líneas de tiempo entrelazadas por un lado en forma de flash back visitamos los acontecimientos del interior de la cabaña en la que se refugian los protagonistas y por otro en tiempo presente vemos a Sandra Bullock con dos niños en un bote de remos atravesando un río Man con los ojos vendados llevan tan solo un pájaro en una caja esto nos decía la actriz sobre la perspectiva de la maternidad que plantea la película

Voz 0530 19:36 cuando me encanta eso que dicen de que la madre es renuente termina por ser la madre más extraordinariamente protectora pero no en la manera en la que vemos a las madres de las películas ella está en las circunstancias más terrorífica si hace lo que puede para proteger a estos niños no tiene la oportunidad de hacerlo que solemos ver como la típica madre hasta el último momento y esto es muy profundo y te das cuenta de que ella lo mejor es la mejor madre para estos niños porque si ella hubiera sido más suave con ellos jamás habrían podido sobrevivir

Voz 0564 20:10 es que el personaje de Bullock a pesar de no querer ser madre termina por tomar la supervivencia de estos niños como su única motivación para seguir viva Éstos son los temas que la actriz considera claves en la película

Voz 0530 20:20 a de la familia la diversidad de la familia como la familia según él lo que significa la familia lo que significan tus niños y no tiene que hacer algo biológico lo que está sucediendo fuera en el mundo está causando que la gente sea is ley se separe y se asusten los unos de los otros hay muchas metáforas en esta película que creo que realmente están sucediendo hoy de forma activa

Voz 0564 20:43 el largo viaje en Río es lo que representa la esperanza un elemento que la directora considera diferenciador en su película con respecto a otras del mismo género y esto es lo que extrae Bier de la película creo que hay

Voz 1513 20:54 la conversación a tener acerca de la maternidad acerca del género realmente la película es relativamente controvertida en términos de género en términos de raza en término de muchas cosas pero no se nota necesariamente porque es un thriller así que creo que va a tener impacto porque es una película comercial y sin embargo tiene muchos elementos controvertidos

Voz 1 21:17 no sí

Voz 6 21:34 eh

Voz 30 21:38 eh eh

Voz 1457 22:24 vamos ya con las series de televisión José Manuel Romero Dani Garrán qué tal buenos días me encanta porque se acaba el año y vosotros no hacéis la lista de lo mejor o lo peor sino que venís hacer un mea culpa para reivindicar algunas series que nos hemos pasado por alto en la Screen

Voz 1084 22:42 así María porque tú sabes que el ritmo frenético de estrenos a veces pues no impide un poco de terrenos e en todas las series no es que este año se han hecho casi quinientas series imagínate bueno la cuestión es que muchas de ellas que hemos recomendado aquí o hemos citado después de ver los primeros capítulos porque no nos da tiempo a verlos todos pues ya

Voz 31 22:57 eh no se han quedado en el olvido

Voz 1084 23:00 hemos hecho los deberes las hemos visto enteras íbamos a seleccionar algunas de ellas que merecen mucho la pena la Navidad es un momento más que adecuado para verlas y seguramente estarían en nuestro top veinte aunque no hacemos listas eh

Voz 1457 23:12 no hacemos listas porque es un poco lo que nos gusta irse a cabo cosas bueno pues empezamos en su momento hablamos

Voz 0457 23:20 es de ella en su estreno es excepción llegó HBO sin hacer mucho ruido y ciertamente es una de las mejores series del año se centra en una poderosísima familia dueña de uno de los conglomerados mediáticos más importantes del mundo el patriarca tiene un problema de salud y los hijos pues ya fecha para hacerse con el control de la familia de la empresa el primer capítulo es verdad que los dejó un poco fríos pero resulta de una sátira muy divertida sobre la élite neoyorquina los medios de comunicación y principalmente

Voz 1457 23:48 un drama familiar con mucho de comedia negra

Voz 1 23:51 me algo así Ibis el único senador que tiene el mismo que esos animales que me lanzaron una bolsa con Meadows que es mi trabajo trabajo rebelión pesaba pero esto no es más que un un miserable intento de echar por tierra toda mi estrategia empresarial

Voz 32 24:10 tú no tienes estrategia empresarial tu modelo de negocio S Se basa en seducir a presidentes eres una puta de súper lujo Conor tu padre ha estado muy atareado lidiando con estos dos traidor y estoy en desacuerdo con nuestra afición

Voz 8 24:25 pero intentar hacer presidente a uno de sus enemigos es un que te jodan

Voz 1084 24:30 bueno segunda recomendación para estos días de descanso que los tenga recomendamos Posse la serie de Ryan Murphy que también se puede ver en HBO de España se ubica en el Nueva York a finales de los años ochenta en el corazón pues de la primitiva comunidad acudir esos personajes se enfrentan a multitud de retos personales dentro de de esa comunidad combatir la homofobia el racismo y la epidemia de VIH a veces peca de ser demasiado blanca con algunos temas serios que trata pero también es verdad que los aborda sin prejuicio

Voz 8 24:57 qué coño quiere puesta inconveniente para estar en contacto con mis colegas Damon Ricky mis colegas no los collages este tercer grado te dije Mis Normas como te pille metiendo cosas de esas en casa Tebas porque la tomas conmigo lo te importa que Angel venda su culo por dinero no es quién para opinar que hace con su cuerpo cuando eres transexual te buscas la vida como puedes ganar un sueldo bailando en So what no repartiendo veneno en la calle

Voz 1457 25:28 esa mierda está destrozando nuestra comunidad bueno pues eh apuntamos estas dos series de HBO Posse Isaac cesión ir y ahora comedia que debemos ver en comedia

Voz 0457 25:38 a a reírnos un poco bueno no del todo urgente

Voz 1 25:41 estamos hablando de una habrá media

Voz 0457 25:43 más que que nosotros nos gustan tanto nos ha sorprendido muy gratamente este año es ha sido Killing protagonizada por Jim Carrey que hemos visto en el Movistar nos acerca a la historia del señor piques el multimillonario músico de su propia marca todo un icono de la Televisión para los niños por su trabajo con marionetas pero bueno pronto nos sumerge en la complicada situación personal de nombre inestable y feliz que hay detrás de este símbolo

Voz 0227 26:10 sí señor piques la industria de ciento doce millones de dólares que hace juguetes educativos dvds libros que son los que pagan las facturas de nuestra Fundación puedo luego de Un marido separado y padre de luto que tiene que ponerse las pilas psicológicamente nota deben juntarse los dos porque sino ambos acabarán destruidas

Voz 1457 26:32 bueno pues se muchas gracias chicos adelantaremos esto es el adelanto de lo que tenemos esta noche en la versión extendida en el podcast que son esas series buenas que hemos olvidado un poco a lo largo de la temporada hasta luego

Voz 34 27:17 las perdona pero creo que determinadas líneas rojas que no deben cruzarse así que hasta aquí mientras exigencia musical lo ciento

Voz 35 27:25 el incidente no

Voz 36 27:27 ha sido en ella que no se puede hacer se da sí en Turín igual mucho más les veo la misión cerramos a las crías matinal Juan

Voz 1457 28:41 Aranaz ha estado en la realización y Laura Martínez en la producción web y redes sociales con Pepa Blanes volvemos esta madrugada en la versión extendida con la crítica de las películas y las series que no se pueden perder buena suerte con la lotería

Voz 1463 28:56 sí eso tu desear suerte a los oyentes que a nosotros nos va a tocar ahí es que me da es una mala suerte María Guerra

Voz 1457 29:02 Arias Pepa que yo también te quiero y te espero esta noche en La Script

Voz 37 29:07 a bordo ya que te vas a llevar hombre

Voz 1 29:15 pagas a soniquete patata tenemos aquí como para estar viendo cómo otros hace ricos

Voz 37 29:18 ha dicho ya tranquilos tranquilos vamos a ver donde ha tocado quien lleva ese número