Meritxell Batet: "Hace un año había una declaración unilateral, ahora un texto por el diálogo"

a la estaba escuchando a él Sartori diciendo que bueno para aprobar lo que han aprobado en el Consejo de Ministros que no hacía falta que fueran al margen de responsabilizar les de los cortes de carretera de esta mañana yo lo escuchaba ahora el Sartori yo no sé si estamos después de todo en el mismo punto en el que estábamos da la sensación escuchando la que no había cambiado nada usted qué piensa

por qué porque en ese texto del que está hablando eh porque en ese texto no aparece la palabra Constitución porque no se cita la Constitución

bueno yo creo que él termina como uno que se quita que es el el de seguridad jurídica engloba muy bien en todo no hay seguridad jurídica fuera del ordenamiento jurídico no hay seguridad jurídica sin respeto a la Constitución al Estatuto de Autonomía ya todas y cada una de las normas que configuran hecho ordenar

Voz 1

03:36

en términos de seguridad jurídica es un es un término que que aparece en la propia Constitución del artículo nueve de la Constitución lo lo reconoce junto con el principio de legalidad y creo que expresa muy bien a aquello que hemos estado defendiendo desde el Gobierno que ir diálogo es decir que dentro de del respeto de las normas del respeto de las reglas el juego que nos hemos dado entre todos que que no obstante no ofrecen garantías de derechos y libertades para todos y cada uno de los ciudadanos se va a producir ese diálogo en Se va a producir la política se va a producir ese camino progresivo hacia una solución que insisto que que no va a ser muy fácil ni rápida llevamos muchísimo tiempo años con con un conflicto enquistado con un gobierno anterior que no prácticamente nada por no decir por no decir nada y que por tanto es un recorrido que hay que que hay que transitar pero bueno hace un año Se hacía una declaración a la dependencia hoy se firma firmado texto se acuerda texto en el que se apuesta por el diálogo apostaba por que el cumplimiento del acatamiento de ese marco jurídico con todas las garantías con toda la seguridad jurídica que eso requiere