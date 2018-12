Jaime Mata: "Si jugamos con tres puntas jugamos todos, así hay menos pelea"

Voz 1991 00:00 hablamos con uno de los jugadores importantes del Getafe empezó sin jugar sin tener mucho protagonismo la la temporada el año pasado se salió en segunda división con el Valladolid este año ha ido de menos a más entrado Pont poquito a poco en el equipo y ahora ya tiene protagonismo y peso específico en el equipo Jaime Matas

Voz 1 00:17 tal buenas noches hola buenas noches se ha ganado un punto se han perdido dos

Voz 2 00:21 ah pues un poquito de cava yo creo al final poniendo por delante verdad que tras la cita de de esas jugadas a balón parado porque que es una pena señor otro partido fuera de casa que nos ponemos por delante y no ha terminado de cerrar los partidos fuera de bueno hubiera que sigue sumando pero una pena

Voz 1991 00:37 pero es más positivo yo creo es la la sensación no es más jugando fuera de casa en un campo que no es que no es fácil creo que lo más positivo el Getafe no

Voz 2 00:46 sí lo ves ahora mismo entre que acaba por determinar y de verdad que es un de tu por delante pues bueno de paz qué pena pero es verdad que que sobre el punto más seguimos sumando fuera muy importante yo creo es solicitara el parón a descansar con con buenas sensaciones para otro puntito oí siguiendo y siguiendo suman no estoy dieron tata

Voz 1991 01:08 en ha tenido sus oportunidades las cosas como son importante es tener a un tío bajo palos con la confianza con la que está Soria eh

Voz 2 01:15 sí sí totalmente totalmente es la mano que sea sacada Bernardo ahora que recuerdo

Voz 1991 01:20 sí sí el remate de cabeza la mano que sacas la leche

Voz 2 01:23 sí sí totalmente si es verdad que al final es muy necesario que el poderoso estén enchufados que lo porteros mira a sacar puntos porque por eso porque al final es es una parte muy importante de equipo

Voz 1991 01:36 eso de jugar con tres puntas cómo se lleva

Voz 2 01:39 pues bien la verdad es que estamos así así me lo menos peleas jugamos a decir

Voz 1991 01:46 yo no pero que bueno que quiero decir que no es muy habitual en el fútbol español es ver tres puntas o tres puntas natos y es un planteamiento valiente y más fuera de casa no

Voz 2 01:56 sí totalmente al final también sabes que el que somos tres delanteros he comprometido que de trabajo que no tenemos problema en otro tipo de ayudas hacia el equipo así que yo creo que es que también te agradecí Carnicer confíen en nosotros para este tipo de trabajos y eso para que que podemos retire también

Voz 1991 02:15 no es además importante para porque cuanto más delanteros juegan en en contraposición en cuanto a sistema más opciones tiene de jugar esos así

Voz 2 02:22 sí sí pues al final que al final el por eso que bueno también que el servicio de me da que que puede contar con nosotros ahí porque les más opciones de jugar y más ordenado a votar

Voz 1991 02:32 si venías con el listón muy alto por esos treinta y cinco goles en Segunda con el Valladolid ha sido de menos a más en el Getafe las cosas como son en qué momento te encuentras ahora yo creo que estás bien de confianza no

Voz 2 02:44 sí la verdad es que me encuentro bien me encuentro cómodo encontró agusto oí ido siempre debería que año pasado finales un año que sale redondo pero pero al final creo que consideró más de trabajo y la ayuda de de sacrificio y ahora por ejemplo no

Voz 3 03:03 a que en ayudar me por el equipo para que para que entendemos sumar puntos

Voz 1991 03:10 qué tal el regreso a Montilivi porque hasta allí

Voz 2 03:13 sí muy bien la verdad es que es una las estado que al final en las condiciones de anotar justamente diferente ver que gracias a pues proceso de conseguir el ascenso a Primera como como cambiar los grupos dentro como es mejorar y como como todo lo ves de otra manera diferente y es sí salud ha cambiado y inmejorable

Voz 1991 03:35 y en Copa otro sex los de Valladolid te vas a encontrar a todos los ex José

Voz 2 03:39 sí pero nadie te das cuenta que unos sí que sí que la verdad es que viene un solidarios y te oí sobre todo pues como pasa aquí en Valladolid el por la puerta allí el yen sentirte uno más te parece que el tiempo no no ha pasado

Voz 1991 03:56 no y me imagino que además con la intención de José tienes que reciben en Zorrilla un ovación como vamos de esas que marcan época nocturnas

Voz 2 04:05 una de las que el sitio donde nos queremos mucho mutuamente y esperamos una una buena eliminatoria

Voz 1991 04:12 a veinticinco puntitos en Europa League pues oye vamos a seguir sumando y a ver si sueño

Voz 2 04:17 se totalmente de seguir sumando a conseguir la permanencia matemática lo primero

Voz 3 04:24 cuanto antes mejor consiga antes podremos contar a otras metas

Voz 1 04:28 Jaime Mata mil gracias un abrazo