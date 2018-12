Luis Aragón. "Ven al equipo a un nivel que nadie esperaba y que puede haber una sorpresa"

Voz 1 00:00 sí buenas noches qué tal todo por allí todo tranquilo

Voz 0753 00:04 todo tranquilo bueno para mí unos días porque has sido mucho la expectación que ha generado el club donde trabajo oí ese desconocimiento ha provocado que que ha tenido que estar un poquito atento a a mucha gente en España no para poder explicarles un poco

Voz 1991 00:24 cómo ha sido la la acogida por parte del público de de este Mundialito

Voz 2 00:30 bueno vale ya con que que que Enemy

Voz 0753 00:33 datos la sensación de del del fuego loco cómo se vive el fuego es muy diferente a la cómo vivimos en España en Europa o en cualquier país sudamericano evidentemente ha habido alguno o notoriedad en aficiones cómoda River o o los japoneses lo incluso los mexicanos pero a partir de ahí pues el árabe

Voz 2 00:52 que vive vive el fútbol pues

Voz 0753 00:54 un poco de manera diferente no lo lo tiene una rutina y acuden a los estadios pero sin generar mucho ruido muy ni tampoco con una sensación de de de pérdida o de derrota grande no

Voz 1991 01:10 y qué significa para el Alain el el enfrentarse al Real Madrid uno en toda una final del Mundialito de Clubes

Voz 0753 01:17 bueno ahora ya no sería nada ahí sino que ya ha sido poco ahora se ha convertido en un partido ya de Estado no ya se a un partido de Emiratos no ahora yo la sensación que me va a dar es que bueno pues lo que palpa en el ambiente es de que aparte de que cambiamos de escenario que se deja el K

Voz 2 01:34 la hay con los veinticinco mil

Voz 0753 01:37 espectadores pues pasaríamos a jugar a había un campo pues que es lo que tiene ochenta mil evidentemente va a ser un partido de un equipo de Emiratos contra el Real Madrid no que es lo que qué tal va a tener más fuerza

Voz 2 01:51 vas a aliados

Voz 1 01:54 para poder Itt derrotaba al Real Madrid por supuesto me gusta que la gente va a estar evidentemente apoyando a a vuestro club como es lógico

Voz 1991 02:01 allí pero esto deportivamente que supone para para el club el el haber llegado hasta la final que ya me parece que es un exitazo pero el disputarle un título a un club como el Real Madrid es que tiene que ser la leche no

Voz 0753 02:14 pues sí sí sí la verdad es más cuando el fútbol es porque quieren cara ellos quieren ganar otra cosa es cuando deciden apostar por una vía o por otra pues a veces pues elijan malo o a veces no tenga en esa esa paciencia que hay que tener para para acabar un proyecto no evidentemente Alain este año no era un equipo que contará con muchas posibilidades de de de intentar dar muchas sorpresas porque el su jugador franquicia en se fue a jugar a Arabia Saudí Illa y la sorpresa ha sido enorme para todos porque porque ha sido el año donde donde quizá el presupuesto ha bajado más Icon que pierdes tu jugador franquicia de repente pues te encuentras con una final contra todo un Real Madrid con una sensación de que de que el equipo además lo está haciendo bien hecha no no no sólo llega a la final sino que además llegan en buen estado para ser evidentemente de la aquí

Voz 1991 03:15 en y desde la distancia como se ve al Real Madrid se le puede ganar al conjunto blanco

Voz 0753 03:20 no ellos hablen desde luego

Voz 3 03:23 la la Liga

Voz 0753 03:25 local nuestro de la de la ciudad la de España evidentemente sí que es cierto que que miran esos resultados nosotras justo donde Courtois pues un poco es el héroe muchos partidos y quieren que tienen chance no ellos tiene confianza yen el que puede ser su momento no evidentemente vena un al hay algún nivel que nadie esperaba ir y eso da da da pie a poder pensar que puede haber una sorpresa yo hoy les comentaba que que que evidentemente no está es porque la Alain tienen los jugadores que están a un altísimo nivel la motivación y que evidentemente ya no tienen nada que perder y eso puede ser un acicate pero bueno enfrente tienes un rival que que es cierto que que a veces con muy poco te consigue mucho no

Voz 1991 04:14 salida de Cristiano Ronaldo quién dirías que es el jugador más admirado del Real Madrid allí

Voz 0753 04:19 pues bueno no comentan muchos nombres quizá ellos cuanto habla del Real Madrid hablan del Real Madrid como como tal pero bueno Posiblemente Benzema es el que luego pues pues uno Ramos hay muchos jugadores que que quizás suenan mucho más por por porque llevan muchos muchas más más temporadas pero pero hablan más del Real Madrid como tal que quizá de una no son muy de analizar digamos tampoco o de pensar quién puede ser el que puede ganar un partido son más lo que se sabe que se enfrenta al Real Madrid que es uno de los mejores equipos del mundo

Voz 1991 04:56 el Luise como los Emiratos Árabes con el Alain como el preparador de porteros porque tampoco es muy normal

Voz 0753 05:03 pues pues bueno pues fue fue una llamada de un compañero que tuve ya el Fútbol Club Barcelona que bueno pues me propuso un proyecto que iba a haber aquí para los porteros y de la Academia bueno he comentado que que los porteros en la liga local tiene es que era árabes por por normativa y eso supone que que bueno pues que tienen que intentar generar una una estructura buena he de calidad para que luego el mercado no no les que hacen invertir en en porteros locales y pagar y pagar mucho dinero no entonces bueno me me llamó él me dio buena referencia que el club el ya había trabajado luego me encontré aquí hoy sabía que venía con dos compañeros más españoles que que complementaban un poco la estructura de dentro de de lo que es el club profesional donde trabajamos muchísima gente de muchísimos países como casi quince dieciséis países segundos entrenadores físicos bueno es una locura es una locura todo lo que aquí montado y bueno pues me sedujo así a que estuvimos y aquí estamos si igual mañana pues podemos estará en un momento histórico dentro de lo que sería el club

Voz 1991 06:17 ya nivel entrenamientos a nivel de fútbol en sí mismo que que que nivel te has encontrado de de fútbol allí es decir hay hay mucho todavía que que enseñar

Voz 0753 06:28 sí sí desde luego pasa muchísima gente por aquí ya ha pasado muchísima gente quizá el el la problemática que todos nos encontramos y de las que Ibi en la que todos coincidimos en que es un problema es la cultura propia de ellos no de cómo viven cómo son no evidentemente la climatología no ayuda a poder muchas veces hacer entrenamientos intensidad porque porque con cincuenta grados muy difícil hasta el el resto hasta vivir el día a día no sé y luego pues esa esa cultura que tienen ellos de vivir mucho de noche hace que que el jugador cualquier categoría no duerma bien no descanse la alimentación lo que es otro de los problemas entonces a partir de ahí intentar también enfocarlo que la cultura del esfuerzo es importantísima para para para un deporte de equipo mejorar pues con eso quiero que llevamos muchísimos años mucha gente que viene de eso sí que lo que es ese problema sigue arrastrando invierten mucho cuentan co co que contar entiendo yo con muy buenos profesionales pero luego el arnedano no va tan rápida como como a nosotros nos gustaría muchas veces

Voz 1991 07:46 cuando uno llega a un sitio con tanta diferencia cultural y social como es Emiratos Árabes con respecto a España se tiene que adaptar evidentemente a la vida que que allí tienen entre otras cosas Luis creo que muchas veces los entrenamientos en las sesiones las tenéis que parar para que recen no

Voz 0753 08:02 bueno yo ya ya estuve en Azerbaiyán que era una población musulmana y bueno luego también están Kuwait ir desde luego hay muchas cosas muchas veces cuando hablo con entrenadores qué me dicen que pues que les encantaría tener un tipo de experiencia sí que están preparados que se sienten preparados porque han obtenido buenos resultados en España llevando equipos en España yo les digo que que que que sí pero que aquí tampoco es lo más importante muchas veces es importante ser un buen entrenador evidentemente tener unos buenos conocimientos pero aquí es más intentara captar te saber qué es lo que te puedes encontrar y cómo reaccionar ante eso que que que no son luego el el pensar que vas a a dar fútbol aquí las horas de fútbol son mucho menos que las horas que tienes que intentar dedicar a para conocer dónde estás como son por ejemplo pues el hecho de de que te paren un entrenamiento para para rezar au el hecho el que vengan tarde y no lo entiendan como una falta de respeto por ejemplo no entonces es sobre todo el tema del esfuerzo porque porque bueno pues por por por ley para ellos tienen una vida más o menos cómoda por el hecho de ser emiratí Illa la palabra que implica esfuerzo pues es complicado para un niño doce años o para un futbolista del primer equipo de la XXII

Voz 1991 09:26 Luis podríamos decir que es un poco culo inquieto porque has estado en Azerbayán Eslovenia en Kuwait Emiratos Árabes es decir que te has movido te ha movido por por el mundo y sin que te ha llevado a elegir tantos destinos tan exóticos

Voz 0753 09:42 pues pues pues uno nunca lo hubiera pensado yo soy un futbolista en el sudor aragonés sin mucho recorrido por por por el nivel que tenía empecé a entrenar por por simplemente por devoción a pues bueno pues a intentar transmitir eh pues a conocimiento son cosas inquietudes quiero tenía sí que fue sí que es cierto que al entrar en una estructura como la del Fútbol Club Barcelona de la secretaría técnica pues pues pues bueno aquello aquello hizo que que que bueno pues que entraremos mundo superior y bueno sí una oferta se valoró en casa tres años en Azerbayán dijimos bueno pues no no hay nada perdido ah y luego pues sí para ir fue tan para alante que que que a partir de ahí no hemos parado de coger aviones

Voz 1 10:33 San no lo ha regresado a España todavía es que diga nada no no no no no no sólo para la ocasión

Voz 0753 10:39 hay y la verdad que que que esta es la parte un poco más dura no es cierto que gracias a Dios en ningún destino he tenido que volver precipitado porque ya y y servicios pero pero bueno sí que es cierto que que el desgaste también a nivel familiar y impersonal en el duro pero ahora estos días esos días bonitos porque bueno en gente que vivimos del fútbol en un segundo plano tenemos pues pues unos minutos de de reconocimiento hoy en los cuales yo también hago participada a los muchos compañeros que están trabajando por por todo

Voz 1 11:19 todos no en total cuántos años lleva fuera de España

Voz 0753 11:22 pues sería el octavo año ahora

Voz 1991 11:25 esta mal egos a ocho años desde que dejaste España hay te has ido moviendo por diferentes zonas del del mundo tienes ganas ya de devolvería a de nuevo aquí en nuestro país

Voz 0753 11:34 pues es pues por una parte si por una parte sí pero entiendo que que que el mercado español hay muy buenos profesionales ya entiendo que que yo cuando me he ido fuera pues pues hay gente que incluso pues no puedan y conocer yo creo que es difícil sí creo que es difícil además parte con una comunidad que es el Alagón por lo cual el mundo del fútbol allí los tenemos con con nuestro Real Zaragoza mucho más complicado todavía entonces bueno yo yo creo que me hago la idea de que hay que seguir trabajando al que muy orgulloso por cierto pero yo no veo la vuelta a corto a corto plazo no la veo factible por por por la gran cantidad de entrenador que estamos aquí porque bueno uno quizá tiene más experiencia en estos momentos en el mercado extranjero que en el propio de Casado

Voz 1991 12:26 bueno sea donde sea lo importante es que a uno le valoren en lo profesional y en lo personal que esté feliz allá donde esté asignada Luis encantado de haber este escuchado esta noche en el en el Larguero hoy suerte disfruta de la final vale

Voz 0753 12:39 sí puede ser pues se pues ya vosotros también porque además para los que vivimos fuera la radio suele ser un elemento de de conexión con nuestro con nuestro país y con nuestro fútbol y con luz no y hay por mi parte no salieron mucho a a mantener ese ese ese embrión no con con lo nuestro así que también os lo agradezco que que es puesto interés y veremos a ver qué pasa desde luego cualquier cosa puede pasar fútbol aquí bueno aquí hay aquí hay mucha ilusión y a veces la ilusión valer más que que que un buen equipo de jugadores estrellas hace que podremos saber si nos quedamos ahí o en las puertas que somos capaces de de cruzar el umbral

Voz 1991 13:25 bueno pase lo que pase nosotros lo contaremos mañana en Carrusel Deportivo Luis mil gracias un abrazo muy fuerte cuida de