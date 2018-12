Carlos Coello, campeón del mundo de muay thai: "Estoy orgulloso tanto de ser de la ciudad de Cádiz como de ser del equipo de fútbol"

Voz 1704 00:00 vamos a terminar el larguero hablando con un campeón del mundo ya hablamos con él cuando fue por primera vez campeón del mundo y lo vamos a repetir hoy cuando ha revalidado ese título y hablamos de Mwai Thai y que son gaditano el que lo ha conseguido Ignacio de la Varga qué tal muy buenas

Voz 1991 00:18 hola qué tal bueno así que podemos decir que el uno de los tíos que más reparte en el mundo sanitario

Voz 1 00:24 que yo no sé señor veinte más reparte en el fondo practicamente gaditano Se trata de Carlos Coelho tiene veintisiete años muy poético se fue a Tailandia acuda de este deporte a practicarlo peleado en los pescó estáis retail hacia cojos jugase en el Bernabéu y hacerlo ha ganado otra vez social Íscar al japonés que el nombre policiaca que llevaba seis años siendo campeón del Curto versión IPCA ha tenido cardos muy difícil Judios perdía unos combates que tuvo que afrontar antes del pijo cesio dado pero ahora pues tu coche de oro espectacular campeón del curso mañana Yago saque de honor Él es muy cadista iba a hacer el saque de dos canastas el Cádiz deporte

Voz 1991 01:13 Carlos Coello qué tal buenas noches buenas noches lo primero muchas felicidades muchísimas gracias lo segundo que te hace más ilusión el título de campeón del mundo hacer el saque de honor en el Carranza

Voz 2 01:24 está difícil y la verdad es que es que el saque una cosa que me ilusiona mucho pues mostrarle a la gente me cinturón mi devolverlo en poco todo el apoyo que me está dando todo el mundo

Voz 1991 01:40 sí porque si alguien no lo sabe tú eres tan tan tan del Cádiz que cuando compite sacas al terminar sacas un abanderar el caddie siempre gana sabe eso te acompaña a TIC como símbolo de cadista no de toda la vida

Voz 2 01:54 sí yo la verdad que estoy orgulloso tanto de la ciudad de Cali como como el equipo de equipo pequeño y que tanto tantas cosas buena y mala hemos pasado desde pequeño

Voz 1991 02:07 bueno no sé si te acuerdas pero ya hablamos contigo la primera vez que conseguir el campeonato del mundo de muy Tai doble campeón del mundo te lo crees ya

Voz 2 02:16 bueno la verdad es que no mucho realmente cuando empecé no pensaba que fuera a ser que era campeón de España pero bueno he ido creciendo hemos ido quemando etapas estoy en un grandísimo Tailandia Hay ya hemos podido conseguir es soy bueno ahora mismo no tengo techo y quiero quiero un poco más no no quiero pararme aquí

Voz 1991 02:37 oye cómo fue el combate porque yo no lo he visto pero en los que lo han podido ver que duró menos de un minuto

Voz 2 02:44 sí el combate resulté ganador para la médica debido a un corte una situación especial que pasó leído debido a un golpe es como practicamente es meter un gol a a los diez segundo no la verdad que habíamos estudiado la estrategia para llegar a a eso suero pude aplicar muy muy pronto ante un rival que como bien ha dicho Ignacio venía de seis años ser campeón de estas siglas era su tercera defensa bueno un rival con mucho nombre con mucha entidad y yo muy contento de de conseguir esta gran victoria

Voz 1991 03:23 pero cómo fue esa esa técnica creo que fue un codazo lo que le provoca un corte que no no para de sangrar con lo cual hay que parar no

Voz 2 03:30 sí con el codo ya que muy talla es uno de los

Voz 1 03:33 al permitir

Voz 1991 03:35 yo creo en los golpes más más podíamos decir más agresivos no más potentes en el codazo

Voz 2 03:39 si el yo pienso que es el golpe más potentes que existen el muy claro

Voz 1991 03:45 tuvimos normalmente en Tailandia

Voz 2 03:47 sí desde hace cuatro años vivo allí llevo yendo aproximadamente unos diez años poco a poco cada vez más tiempo hasta acá es desde hace cuatro años firmé el contrato con comen Ignacio luchando allí fijos bueno como bien ha dicho Ignacio pues compitiendo los mejores estadio en varios de los mejores eventos hasta que me están llegando a esta oportunidad de ahí bueno intentando aprovecharlas

Voz 1991 04:15 Soccer es la primera

Voz 3 04:18 yo creo que

Voz 1991 04:20 en ocasiones la vida que eres un gaditano tailandés podíamos decir no

Voz 2 04:23 sí bueno yo siempre yo gaditano yo no la composición de esto

Voz 1991 04:30 no no tiene un Tailandia

Voz 2 04:32 la verdad es que los tailandeses me respetan mucho y me tratan bien no puedo hablar nunca mal de lógicamente de El País que me que me ha cogido pero yo siempre tengo claro de dónde eso

Voz 1991 04:43 si no se olvida en la vida claro evidentemente allí en Tailandia tienen buenas playas pero nada como tarifa la Barroso ya estaba en La Caleta era por favor lo chiringuitos además que tienen ahí dicen Tailandia no los tienen claro claro cómo es que te da por primero empezar a practicar Mai Tai porque no no creo que cuando tú empezabas es hubiese muchos gimnasios ni locales preparados en en nuestro país para ello y como a su vez empiezas a viajar a Tailandia y la primera vez que vas a Tailandia imagino que flipa harías

Voz 2 05:15 sí yo practicaba artes marciales hacking cada una de ellas eran muy Taib claro yo tenía la curiosidad de ver la diferencia que había entre lo que yo hacía aquí y claro en lo que es el arte marcial en su con una foto de donde es claro no conocía a nadie tampoco poco que hubiera viajado sí que había que ha es personas con más experiencia que yo que habían viajado antiguamente pero no conocía mucho el tema busquen Google con un amigo entrenar muy tener en Tailandia y lo primero que no salió el primer Ignacio contactaban

Voz 1991 05:55 sí sí bendito huele lo que lo que haríamos en la vida no en Google cada vez que tienes una duda de en fin pues nada de Labarga algo para Carlos

Voz 1 06:10 bueno lo espectacular lo ha dicho él es muy cadista ya hizo el saque de adornos en Carranza yo otra vez lo va a volver a hacer antes de una pelea Yago del primer Campeonato del Mundo que cruza promesa su madre sí sí tiene que había fallecido haciendo mucho le prometió que iba a ser campeón del mundo lo consiguió pues antes de esa pelea en rayos X Cuddy le pusimos justo el día antes

Voz 2 06:35 es una pelea al alcalde de Cádiz al presidente

Voz 1 06:39 a ver qué justo justo ante esa pelea fue un momento que no recuerda constante

Voz 2 06:46 de motivar Carlos es una firme motivó muchísimo tenía el apoyo de toda la gente que vino de caddie Kebir un autobús lleno para verme luchara por qué competir en Ponferrada es mundial unido a toda la toda un apoyo que sentí por las redes sociales mal lo que ha comentado Ignacio de del alcalde y del presidente fue llevado me llevaron en volandas a conseguí mi promesa ya conseguí mi primer Mundial

Voz 1991 07:16 Carlos Coello enhorabuena enhorabuena por este segundo título te seguimos y ojalá hablemos prontito porque esos que has conseguido más éxitos vale muchísimas gracias y un placer cuida de Carlos un abrazo Madrazo Ignacio esto es como tener al primo de Zumosol le

Voz 2 07:33 esto es un crack pelea en febrero en Cádiz

Voz 1 07:35 otro campeonato del mundo con otros Federación Nacional de hecho así Señoras de febrero tenemos otra una velada eh ya le con campeones del mundo y no para que no hay a quien ya hablaremos de ello Iker que el cinturón pesa eh que las manos piezas al cero