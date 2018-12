El Larguero (21/12/2018): Hablamos con el preparador de porteros del Al Ain y con el campeón Carlos Coello

Voz 1991 00:00 a las once y media a las diez y media en Canarias hola a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos alargue lo de este veintiuno de diciembre yo creo el veintiuno de diciembre es el típico día de de de de la previa de la ilusión no porque lógicamente no es uno siempre se despierta con la musiquita de los niños de San Ildefonso cantando los premios de la Lotería de Navidad a ver si uno Trinca un pellizco junto al final unos acaba conformando con que le toque la pedrea es recuperar lo que lo lo que ha invertido pero llevamos unos años últimamente que es que ni la pedrea buenas Kenny el reintegro sano no recuperamos ni él ni ni lo invertido en el en el décimo más listo en todo esto Palacio que no compra ni un año ni ni un décimo no se deja nada de dinero dice me va a tocar lo mismo que a vosotros y me voy a gastar bastante menos así que no sé es la previa de la ilusión veremos mañana aquí empieza el sorteo la nueve la nueva ocho temprano no sé muy bien más o menos no más o menos a esa hora el arroz en la última jornada el año en Primera divisó la hecho con dos partidos Montilivi han empatado a uno el Girona y el Getafe se adelantaron los madrileños con gol de Ángel Rodríguez y en el tramo final a cinco minutos en noventa Bernardo hizo el uno uno definitivo al Getafe que sigue con su magnífica temporada Se mantiene en puestos europeos ex es sexto con veinticinco puntos mientras que el Girona se queda octavo con veintidós en Anoeta en el derbi vasco la Real Sociedad ha caído contra Alavés cero uno con gol de Jonathan Calleri la Real termina el año con diecinueve puntos décimo quinta posición es decir cerquita bueno cuatro puntos tan solo por por encima del descenso y además ha encadenado su cuarta derrota de forma consecutiva en Liga al Alavés temporada buenísima es ahora mismo quinto con veintiocho puntos a tan solo uno de la Champions desde luego Kings eleva a decir al equipo de Abelardo que iba a estar en quinta posición al terminar el dos mil dieciocho y estando cerca muy cerca de los puestos de Champions de cara a la próxima temporada ha por cierto que no olvide que la Real Sociedad ha ido debut e importante por lo menos a vivo ha debutado un chaval de dieciséis años bueno casi diecisiete porque la semana que viene el día veintisiete en tan sólo seis días Ander Barrenechea cumple diecisiete años así que ha debutado el canterano de de la Real Sociedad con el conjunto donostiarra para mañana otros cuarto otros cuatro partidos a la una de la tarde Betis Éibar a las cuatro y cuarto Atlético de Madrid Español a las seis sin y media el Barcelona Celta de Vigo para no menos cuarto nos queda el partido de San Mamés es donde el Athletic de Bilbao recibe al Valladolid ya sabéis que ese Villarreal Real Madrid que pertenece a esta misma jornada queda aplazado por el Mundialito de Clubes va a jugar el próximo tres de enero un Real Madrid que como digo juega mañana a las cinco y media de la tarde la final del Mundialito frente al a Laín dónde va a intentar lograr eh su tercer título de forma consecutiva en esta competición desde luego es el los números y los datos que tiene el Real Madrid tanto en Champions como el Mundialito de Clubes dirá sí bueno se ganaron mundialito de clubes sino lo ganas con los equipos que hay pues es un fracaso de allá pero es que primero que ganar la Champions y luego ganas el Mundialito de clubes con lo cual no no es nada sencillo el llevarlo la racha que lleva el Real Madrid mañana puede engrosar esta magnífica lista de títulos en estos últimos años de forma consecutiva que va a ser muy complicado que cualquier otro equipo eh lo iguale eh por no decir casi imposible pero bueno en el que no va a estar Asensio ya lo sabéis que se lesionó en el partido de semifinales y que parecen permanecerá al menos tres semanas de baja por una lesión muscular en el recto femoral

Voz 2 04:32 además ha emitido el presidente de el

Voz 1991 04:36 Deus eh y Xavier jazz ta ri lo diré ha emitido un comunicado en el que ha anunciado su dimisión este fin de semana se va a sentar por última vez en el palco de del campo del Reus y ha dicho que ha recibido amenazas que incluso sea así insultada que él mismo ha recibido insultos acusaciones que no eran verdad y que que bueno que no estaba dispuesta a aguantar más esta situación que aquí lo deja in además ha dicho que se va con el equipo ahora mismo salvado hoy sin peligro ya acusado acusado los jugadores de en haber llevado al Loop a una situación límite al borde las a de las de la desaparición por aquellas denuncias por por impago de hombres pero la gente tiene que comer eh quiero decir no porque por encima de de ningún club está ni el bienestar de de nadie con lo cual eh después de tres meses sin cobrar eh que lo hagan creo que ya han aguantado tres meses bueno le han hecho un favor al Reus en este caso no creo que tenga nada que ver con los jugadores sino el club por la incompetencia que le hayan llevado para estar en la situación en la que está por haber firmado contratos que no han sido capaces de asumir por haber llevado a la situación es crítica a este equipo probablemente haciendo fichajes que no les han sido rentables ir vendiendo a jugadores por debajo del precio que la habían comprado es Si el Reus está en esta situación es por la gestión que han llevado a los dirigentes no por los jugadores que quede muy claro al presidente el todavía del Reus y fuera del fútbol en la Euroliga de baloncesto sólo hemos tenido un partido hoy pero lo coparticipación del Real Madrid ha ganado decimocuarta jornada eh ha ganado al Real Madrid en Alemania al Bayern Múnich setenta y dos ochenta y dos no ha tenido problemas el conjunto de Pablo Laso las once y treinta y seis contado todo empezamos a

Voz 3 06:20 la evolución a quién no les gusta la evolución este movimiento constante que nos que va hacia delante han pasado ochenta años Nos movemos mejor vemos mejor hoy

Voz 4 06:30 los mejor que la fiesta en la evolución compartimos contigo una sociedad más tolerante hoy el compromiso social es patrimonio de todos esos llama devolución el grupo social once ochenta años de inclusión social contigo hacemos de la evolución una revolución

Voz 5 06:58 se esparcieron no estuve

Voz 4 07:34 ahí

Voz 1003 07:40 la primera comunicación de Larguero la buscamos en Montilivi Girona ya a estas horas donde han empatado el Girona y el Getafe han empatado a uno adelantó el conjunto madrileño con gol de Ángel Rodríguez ya en el tramo final empataba el Girona

Voz 1991 07:54 que yo no sé si es justo no es justo este reto Soldado pero parecía que lo tenía en la mano el equipo madrileño ha la en los últimos minutos Raúl Musac qué tal muy buenas noches

Voz 6 08:03 Yago te parece justo reparto de puntos

Voz 7 08:05 al final pues si lo lo que pasa es que sea un partido un poco extraño ha sido muy poco vistoso

Voz 8 08:11 y fíjate que el Getafe practicamente no había tenido ninguna ocasión una de Jorge Molina en una contra que gestiona mal pero el sino la había tenido antes del gol del Getafe dos clarísimas una contra de Portu que falla un mano mano ante David Soria y luego justo antes de que marcará el Getafe tiene una Bernardo que la saca también David Soria de manera espectacular un cabezazo de Bernardo allí marca el Getafe en pesca no a la contra el Girona sería pagar un poco las luces en ese en ese momento si el Getafe lo tenía muy bien amarrado pero Eusebio movió el banquillo hizo cambio de sistema abandonó el tres cinco dos clásico del Girona para pasar a jugar con defensa de cuatro y al final casi casi por amor propio y a partir de la estrategia del el equipo rescata un punto así que vistos los méritos pues pues si el punto es justo aunque se viole les había un poquito mal el empate

Voz 0596 09:07 después de cómo se había puesto el partido a el haber empatado bueno nos ha reforzado anímicamente sea un análisis de lo que estaba siendo el partido creo que estábamos teniendo ocasiones como para ponernos por delante y bueno pues eso te fastidia un poco porque tres puntos hoy hubieran sido muy importantes con lo cual contento contento no pero al menos satisfecho con cómo reacciona el equipo satisfecho con haber podido empatar y conseguir un punto pero pensando siempre que cada partido queremos

Voz 1991 09:35 Ana bueno esto la historia de siempre si le preguntas a alguien el de Getafe te dirá pues oye mira no se Nos vamos un poquito mal sabor de boca porque lo teníamos ahí Nos empataron a cinco minutos del final Girona dice joe pues teníamos el partido perdido a cinco minutos del final marcamos el empate humano sabor agridulce pero por lo menos puntuales cuando prácticamente lo teníamos ido yo creo que mañana lo eventos de efectivamente de la forma cómo es que es decir lo pies el fríamente dices pues más o menos lo justo ha sido el empate que hemos cosechado ya que yo creo que el empate es más que justo de todas formas aquí dice Raúl que el Girona está fantástico está octavo clasificado con veintidós puntos a tres de Europa quiere decir que la temporada hasta ahora es maravillosa

Voz 8 10:14 si decías que el Getafe está haciéndolo de excelente el Girona de notable alto también porque veintidós puntos con la plantilla tan corta con lo cómo arrancaba con la plaga de lesionados que tiene porque se lesionó Mojica A Day se lesionó Douglas Luiz seleccionó Patrick clubes cuando estaba en su mejor momento se lesionó Portu está jugando con dos chavales de diecinueve años los carriles el año que ese es el cambio de Machine Eusebio yo creo que la afición nacieron hace puede comer el turrón con mucho gusto este año

Voz 1991 10:42 hay tanto que bien merecido lo tienen que están haciendo de momento un temporada pues si son dos de los equipos revelación de la temporada al Getafe el Girona evidentemente por encima de ellos el Alavés que está ahora mismo quinto gracias Raúl un abrazo otro hablamos con uno de los jugar tres importantes del Getafe empezó sin jugar sin tener mucho protagonismo la la temporada el año pasado se salió en Segunda división con el Valladolid este año ha ido de menos a más centrado pone poquito a poco en el equipo y ahora ya tiene protagonismo y peso específico en el equipo Jaime Matas buenas noches hola buenas noches ha ganado un punto se han perdido dos

Voz 9 11:15 a ver pues un poquito de clave yo creo al final poniéndolos por delante verdad que te esperas invita de de jugadas a balón parado porque que es una pena en el otro partido fuera de casa que nos ponemos por delante no terminado de cerrar los partidos fuera de bueno dura que sigue sumando pero una pena

Voz 1991 11:31 en que los más positivos yo creo es la la buenas sensaciones más jugando fuera de casa en un campo que no es que no es fácil creo que lo más posible el Getafe no

Voz 9 11:40 sí lo ves ahora mismo de que hagamos determinar y la verdad es que tras más de tu por delante pues bueno sabes qué pena pero es verdad que que es otro punto más seguimos sumando fuera oí importante yo creo eso solicitara el parón a descansar con con buenas sensaciones pero otro puntito oí siguiendo y siguiendo suman noche este dieron tata

Voz 1991 12:01 en ha tenido sus oportunidades las cosas como son importantes tener a un tío bajo palos con la confianza con la que está Soria eh

Voz 9 12:09 sí sí totalmente es la mano que Bernardo ahora que recuerdo

Voz 1991 12:14 sí sí el remate de la mano que sacas la leche

Voz 9 12:17 sí sí totalmente si es verdad que al final es muy necesario que el poderoso porteros estén enchufados a a sacar puntos porque por eso porque al final es es una parte muy importante el equipo

Voz 1991 12:29 a eso de jugar con tres puntas cómo se lleva

Voz 9 12:33 pues bien la verdad es que y estamos así así me lo menos peleas jugamos

Voz 1991 12:40 yo no pero que bueno que quiero decir que no es muy habitual en el fútbol español ver tres puntas o tres puntas natos y es un planteamiento valiente y más fuera de casa no

Voz 9 12:49 sí totalmente de la señal también sabe que el que somos tres delanteros se comprometió que de trabajo que no tenemos problema en en caerá banda llena pero otro tipo de ayudas hacia el equipo así que yo creo que es que también agradecí Carnicer confíen en nosotros para este tipo de trabajo sin que sepa que que podemos rendirle también

Voz 1991 13:09 no y además importante para no porque cuanto más delanteros juegan en en contraposición en cuanto a sistema más opciones tiene de jugar eso es así

Voz 9 13:16 al final que al final el por eso que bueno también que el mismo planearme ya que que puede contar con nosotros ahí porque les son más opciones de jugar y más ordenado a votar

Voz 1991 13:25 si venías con el listón muy alto por esos treinta y cinco goles en en Segunda con el Valladolid ha sido de menos a más en el Getafe las cosas como son en qué momento te encuentras ahora yo creo que en estas bien de confianza no

Voz 9 13:38 sí la verdad es que me encuentro bien me encuentro cómodo encontró agusto oí ido siempre veía que el año pasado finales un año que sale redondo pero

Voz 10 13:48 pero al final ha

Voz 9 13:50 no creo que consideró más de trabajo y la ayuda de de sacrificio y ahora por ejemplo

Voz 1991 13:56 lo

Voz 9 13:58 el problema en un ciudadano en el equipo para que para que entendemos sumar puntos

Voz 1991 14:04 qué tal el regreso a Montilivi porque hasta allí

Voz 9 14:07 sí muy bien la verdad es que es un verdad en chicas que al final en las condiciones ese tejano diferente ver que gracias a él pues eso al final de conseguir el ascenso a Primera como como cambiar es mejorar y como como todo lo ves de otra manera diferente y es que la salud ha cambiado y Italia

Voz 1991 14:28 mejorado en Copa otro sex los del Valladolid te vas a encontrar a todos los ex te y dos eh

Voz 9 14:34 la prueba donde nadie te das cuenta que hace unos que sí que sí que la verdad es que viene justo en esos años y te oí sobre todo pues como pasa aquí en Valladolid el por la puerta que el bien sentirte más y parece que el tiempo no no ha pasado

Voz 1991 14:50 no y me imagino que además con la intención de Jaén tienes que recibían en Zorrilla un ovación como canon de esas que marcan época no fascinantes

Voz 9 14:58 una de las que no existieron nos queremos mucho mutuamente y esperamos pasar una una buena dedicatoria

Voz 1991 15:05 cabo veinticinco puntitos en Europa League pues oye vamos a seguir sumando y a ver si si el sueño Siguero

Voz 9 15:11 del totalmente a seguir sumando a conseguir la permanencia matemática lo primero cuanto antes mejor porque tanto que consiga antes podremos contar a otras metas Jaime mal

Voz 1991 15:23 también gracias un abrazo muchas

Voz 9 15:25 gracias y felices fiestas igualmente

Voz 11 15:28 esta Navidad te regalen el iPhone diez ERE va a ser mucho más fácil en El Corte Inglés por su alucinante pantalla Retina porque tiene reconocimiento facial por su increíble cámara cómodo retrato porque tienen colores muy chulo así porque se puede financiar hasta en veinticuatro meses en El Corte Inglés

Voz 12 15:44 nunca había sido tan fácil regalaron iPhone diez Ferre

Voz 13 15:49 sí sí sí

Voz 1003 16:49 en el cine en el otro partido de la jornada de hoy viernes le ha ganado el Alavés en el derbi vasco a la Real Sociedad cero uno un Alavés que como decíamos antes está realizando una temporada muy buena esta metido quinto clasificado a un punto tan sólo de los puestos de de Liga de Campeones y la Real Sociedad pues es ahora mismo décimo quinto como se despiste este fin de semana se puede quedar al borde del descenso porque si ganan el Villarreal y el Athletic van a poner con dieciocho puntos es decir que se van a poner a uno tan sólo de la Real Sociedad quedaría como digo al borde del descenso el conjunto donostiarra

Voz 1991 17:25 y nos vamos a ir directamente a Anoeta porque está Javier Lekuona con protagonista

Voz 14 17:32 bueno hay algo que también anoche fue mira si estamos ahí en la zona mixta con la nueva hacer con el capitán del Deportivo Alavés mano buenas noches buenas noches enhorabuena Muchas

Voz 7 17:39 la Victoriano muy buena un poco necesaria porque venimos de

Voz 15 17:43 cinco partidos sin ganar sobre todo en las salidas no ha mostrado muy fiables en casa porque hemos hecho dos muy buenos partidos y un habitual en los lleva de nuevo al parón con una sonrisa

Voz 1991 17:58 bueno pues se nos ha cortado la comunicación con nuestro compañero Lecuona cuando estábamos escuchando a Manu García el capitán

Voz 1003 18:05 del del Alavés y vamos a intentar recuperar esas líneas para hablar de de esta victoria de él

Voz 1991 18:13 es que ha ganado cero uno Roberto Ramajo qué tal muy buenas o muy buenas la verdad es que la Real le está mal momento lleva cuatro derrotas consecutivas en Liga e ojito ojito con este equipo

Voz 0852 18:27 sí sí mal porque es ya la cuarta jornada en la que seguida la que tenemos la sensación de que

Voz 1825 18:33 están pasando las mismas cosas no que que la Real encaja con mucha facilidad que los rivales entrada que no lo crean muchas ocasiones pero lo necesitan tampoco hacer muchas ocasiones para marcarle un gol al menos izquierda que luego se pone a la tarea de intentar tener la alternativa llevarla ETA la alternativa del partido pero la verdad es que le cuesta luego generar sesiones de de peligro es verdad que llega a la zona de influencia pero le falta lo dio paseó el remate y la pasó ya en los últimos cuatro partidos hilo de ha sido una lectura parecida a lo de los tres han partido santería estrecheces anteriores quizá un poquito agravada porque yo he visto en la segunda parte una real ya un poco agobiada porque realmente no no encontraba una forma con la que poder hacerle daño al Alavés que con simplemente defender bien yo ordenado le ha bastado en la segunda mitad aguantaba a la Real

Voz 1991 19:17 a la Real le falta mala leche arriba eh sí falta

Voz 2 19:19 hace ese picante S elefanta el

Voz 1991 19:22 la pólvora la pólvora porque luego fue tu es jugar a la Real y tampoco es un desastre

Voz 1825 19:27 la colmillo lo hemos son de falta lo que el año pasado tenía Willian José que eran goles no los tiene el Juanmi tampoco está teniendo suerte Ganuza ahí aparece y desaparece pero no es un goleador Sandro lo marca en Wall con la Real Sociedad

Voz 1991 19:40 fíjate claros y luego tenemos que recurrir

Voz 1825 19:43 en los últimos cinco minutos que Alec que es una gran noticia ahí está muy bien yo soy el primero que me encanta Vera a los jóvenes de Zubieta debutando en Primera División pero tenemos que recurrir como salvador a un chaval que no ha cumplido los diecisiete años que lo ha hecho muy bien las cosas como son lo poquito no jugaba Barrenechea Muguruza pero tenemos que recurrir a él para salvar un partido como el de hoy frente al Alavés y evitar la cuarta derrota seguida Hinault llegar como tú bien decías al final de dos mil dieciocho con sólo un punto de renta sobre el descenso pues mal andamos las cosas como son no no

Voz 1991 20:10 yo desde luego eh a ser Barrenechea en seis días cumple diecisiete añitos tiene buena pinta tiene buena pinta tiene buenas maneras e a ver si tan BID también lo que pasa es que cuando un equipo no está bien hay que tener mucho cuidado con los chavales jóvenes porque los puedes matar sí pueden acabar quemados pueden acabar paga no cosas que no tienen nada que ver con ellos no se le puede exigir más de lo que es que es Chabal que va a cumplir en una semana diecisiete años que no volvamos locos

Voz 1825 20:38 eso es este chaval tiene que aprender que aportar todo

Voz 1991 20:40 que pueda ir punto hay que cuidarle mucho

Voz 1825 20:43 muchísimo por eso cuando hoy la sacado Asier Garitano

Voz 1991 20:46 en la evaluación del año eso es pero yo

Voz 1825 20:49 me pregunto por dentro un buen momento para que debuta en Primera División no disipa no parecía que era aún más un marrón que que otra cosa aunque el chaval evidentemente se va a acordar toda la vida de cuando debutó y a pesar de que dejes haya perdido y todo este tipo de cosas no es un chaval que tiene muy buena pinta que no ha debutado ni siquiera con el segundo equipo Yago te puedo contar por ejemplo que estaban en el en el juvenil en el primer equipo juvenil de la Real Sociedad no sabían muy bien qué hacer

Voz 0852 21:12 con él en el sentido de que hacemos los ponemos con el tercer

Voz 1825 21:15 equipo los hemos al segundo equipo bueno hicieron debutar con el tercer equipo al debut en Tercera División marcó un gol e hizo un partido maravilloso ya ya llamó la atención de ese gaditano empieza a a entrenar con el primer equipo y entonces en los clubes de de de los alrededores de de la Real empezaron a a preguntar por por jugadores para el mercado de invierno para ceder vieron que Barrenechea podía estar en León con el con el segundo equipo no siendo un equipo al juvenil el le dijeron a a Roberto Olabe oye te vana te van a sobrar jugadores de del filial es decir cede alguno anchos que daban aquí fastidiados dijo Olabe eh porque Barrenechea no va al filial paran hecha se va para arriba y efectivamente se va a quedar con las he Garitano en el él el primer equipo porque a Garitano le encanta porque haya tenido a pesar de que era muy poquito tiempo ha demostrado las cualidades que de pie

Voz 1991 22:02 en ni eso sí con paciencia así curiosidad Ana además ello por preguntar pero que cláusula tiene rebajó eh

Voz 1825 22:09 el tiene tiene no lo tiene contrato ahora mismo tiene que tiene contrato revisado hasta el dos mil veinticinco y la cláusula de el de Barrenechea rondará los cuarenta cincuenta millones de euros pero no es que le han Le han renovado hace nada le han renovado le han renovado hace hace nada

Voz 1991 22:25 el movimiento antes de hacerle debutar renovarle porque si la intentas a lo mejor renovar después de debutar a lo mejor es demasiado tarde mira me corrigen sesenta millones

Voz 1825 22:33 la cosas de Barnett sesenta kilitos no suelta a millones de euros

Voz 1991 22:37 no tenemos todavía ochenta de Kepa más bien va bien las cuentas me sale

Voz 1825 22:40 sí sí claro

Voz 1991 22:45 es spam que abandonaron poquito a poco mira

Voz 1825 22:50 digo vamos a esta noche es una noche un poco dura aquí en en Donosti ya comprenderá Si hemos buscado protagonistas para ver si podemos hablar de la Real a hablar para todos nosotros así quimeras acerca por aquí a David Zurutuza a ver si si podemos saber aunque sea escucharlas las palabras hoy

Voz 6 23:06 este es de los futbolistas de la Real Sociedad a ver si tenemos suerte

Voz 14 23:09 hola buenas la verdad para lógicamente nosotros veníamos con muchas ganas a este partido en casa contra bueno un equipo eh difícil complicado que que tienen las cosas muy claras pero nosotros juegue en casa pues pensamos pues imponernos hacer nuestro juego y nada pues hemos empezado yo creo que con con dudas no el equipo pues no no no empezó como siempre hay bueno Yago su gol y a partir de ahí es verdad que le hemos dado la vuelta me su empezaba a mover al otro equipo hemos encontrado poblado pueblo otro centros de mates pero pero no hemos tenido esa claridad que que bueno te hace pues cambiar los partidos no se ocasiones creo que se han creado es verdad que no ha habido ninguna parada porque no no hemos tirado bien sea no eh pero puede llegar ya hemos llegado pues el equipo puedo no se puede achacar algo yo la verdad que eh lo he dado todo y creo que hemos me he movido bien al Alavés el Alavés los últimos la última media hora yo les veía muy cansados ya se bebía directamente se replegaron atrás pero bueno se así ha sido no sé qué más contaros David consumo

Voz 17 24:33 ambas firmamos la la calidad individual de cada jugador esa plantilla la verdad es que da un balance muy alto y sin embargo no son todos los con unos están reflejando la gente se pregunta Gossos y le con una cuantía la calidad esté dando usted mantienen comportamiento tan tan bajo

Voz 7 24:47 comportamiento el de que nivel de resultados

Voz 14 24:51 sí eh pues si los últimos cuatro partidos han sido lo bastante parecidos no los rivales se nos han puesto por delante luego pues hemos intentado de todas las maneras Si no ha llegado a calidad hay equipo también eh lo que no está en buena dinámica el equipo Ia esto pues habrá que darle la vuelta y yo insisto en que hay que seguir eh ni siquiera es ocasiones al final tiene que entrar es verdad que no estamos con esa lucidez alante Ikea atrás pues con muy poco pues no tengo gol

Voz 15 25:36 son cuatro derrotas seguidas es para preocuparse preocuparse cómo está él El Vestuario de la red

Voz 14 25:42 bueno pues hoy ha sido muy duro no somos veníamos con muchas ganas a este partido y pero bueno de preocuparse pues no sé es lo que es en estos momentos hay que tener la cabeza fría Hay estar tranquilos no a fútbol no puedes jugar preocupado así que bueno ahora toca una semana de parón de vacaciones y de ahí que refrescar la cabeza no sé si nos va a venir bien o mal pero bueno no es así hay nada a ver si volvemos con más fuerza

Voz 1991 26:19 dejamos a Zurutuza hola Lecuona muy buenas de nuevo

Voz 18 26:23 qué tal algo muy buenas y que bueno

Voz 1003 26:26 pinta tiene esta Alavés que temporada histórica este dos mil ocho dos mil dieciocho para enmarcar directamente terminaré el año metido quinto clasificado a uno de la Champions increíble

Voz 0889 26:39 sí bueno minas lo hemos preguntado al Pitu Abelardo en el en la rueda de prensa y ha dicho que la clave está en no creérselo no venirse arriba no pensar que somos la leche sino seguir de humildes seguir bueno pues en un tono quizás más prudente con menos euforia porque está dando resultado Deportivo Alavés logradas su objetivo es la permanece a partir de ahí todo lo que llegue es un premio

Voz 1003 27:02 no no sé yo estoy de acuerdo pero pero vamos a ver si es que hay que hay que hay que disfrutarlas cosas cuando vienen si son equipos que históricamente las han pasado canutas que están más acostumbrados probablemente a cuando están en Primera a sufrir a estar prácticamente hasta el final para lograr la permanencia

Voz 1991 27:19 qué te sale un año como este saca pecho durante

Voz 1003 27:21 todo el año si llegan ya llegarán

Voz 1991 27:24 los tiempo malos en los que te toca sufrir y sufrir con motivo porque

Voz 1003 27:27 estás peleando por por por no descender pero este año para sufrir hará que que no contenga la alegría joe que lo disfruten todos a tope Leku que esto pasa cada muchos años

Voz 0889 27:39 a ver yo empecé a trabajar en la Cadena Ser en mil novecientos ochenta y siete y el primer partido que vi como periodista del Deportivo Alavés fue contra el Guernica un cero a uno con gol de las he visto al equipo en Tercera bajó también a preferente lo he visto en Segunda B un montón de años en Segunda ha habido épocas gloriosas en Primera pero está desde luego se parece bastante a la de Mané yo estoy de acuerdo contigo pero también comprendo que el Pitu no quiere que por ejemplo le metan ahora objetivos de Europa que luego no se alcance y que hay una pequeña decepción por ello basándose cubre lo ideal el objetivo la permanencia

Voz 2 28:09 pero bueno pues con veintiocho puntos la verdad es que lo tiene casi hecho

Voz 1003 28:12 no y que además el probablemente el mensajes más hacia los suyos hacia sus jugadores que hacia al aficionado que el aficionado tiene que disfrutarlo todo lo que puede y más pero al jugador se le dice relajar Oca que no hemos conseguido nada cabe ese es el mensaje que les tiene que mandar el hecho en sí sí verá cómo es confiáis que pintan la cara y acabar la temporada sufriendo como le pasó recuerda al Eibar hace tres temporadas así el año que hubo un descenso administrativo del xenón de del Elche

Voz 1825 28:38 el Elche sí se quedó en primera división él él

Voz 1003 28:41 Éibar en una temporada en la primera vuelta fue la leche y la segunda se hundió completamente creo que hizo cinco siete puntos una cosa así en la segunda vuelta acabó bajando aunque luego se quedó entiendo el mensaje hablado pero vio al aficionado medria State votando todo el día y con la sonrisa de oreja oreja vamos todos los días en fin pues Nadal le ha ganado el derbi

Voz 1991 29:01 el Alavés a la Real Sociedad e la Real pasándolo mal el Alavés pasándolo muy bien así es la vida algo más Ramajo luego

Voz 0889 29:11 bueno pues que el Deportivo se va para casa que tiene vacacional hasta la semana que viene en concreto juega contra el Valencia el día cinco de enero

Voz 8 29:21 yo creo que es el viernes

Voz 0889 29:23 la semana que viene cuando definitivamente los entrenamientos los hombres del pito Abelardo que seguro que lo van a celebrar con algo de champán y de polvorones esta Navidad

Voz 1991 29:31 no os cuento una una anécdota aquí

Voz 1825 29:34 pues mira a los jugador del Alavés tenían hasta el veintinueve para volver de vacaciones el ego me lo puedo confirmar el pero les ha dado un día más el Pitu Abelardo alguno por aquí decía por lo menos borrasca uno más te de fiesta

Voz 0889 29:46 la Real tiene sí eh por eso lo decía e inicialmente tenían que volver el viernes pero el título les ha dado ese premio el sábado todavía no es oficial pero sí aquí en las tripas de Anoeta el asunto se se ha comentado por algo será

Voz 1991 30:00 el un abrazo feliz Navidad

Voz 0889 30:02 felices fiestas y como decimos aquí Ortega arreón

Voz 1991 30:05 eh trabajo por completar han votado los socios el tema de la publicidad a casas de apuestas y han dicho que eran ahí eso es el aval

Voz 1825 30:14 que por abrumadora mayoría de los que han votado tampoco ha sido muchos ahora te lo voy a contextualizar todo pero la realidad es que han votado

Voz 1991 30:20 tienes un minuto para la de seis mil seiscientos

Voz 0852 30:22 se cinco mil setecientos socios accionistas han dicho que no a una vinculación de patrocinio con en las casas de apuestas pero es que podían votar aproximadamente unos treinta mil más o menos que decir ha votado pues un veinte por ciento algo así los que pueden hacerlo pero bueno es verdad que han dicho que no así que la Real renuncia a dos millones de euros que tenía encima de la mesa una oferta de una casa de apuestas

Voz 1991 30:42 gracias Ramajo un abrazo esta mañana ahora o Real Sociedad cero Alavés uno

Voz 1 30:51 hola esto es un mensaje de correos para Papa Noel a ver si esta escuchando la radio como como lo tiene que hacer nada hasta el veinticuatro hola a Papa Noel que oye déjanos Laure Nos esos que vuelan no es así y a ti qué más te da si tú solo los usas Undiano ya nosotros que tenemos que repartir paquetes todos los días venderían genial los renos hay tirando de la furgoneta bueno y a todos los otros que no sois Papa Noel desde Correos os deseamos felices fiestas

Voz 7 31:21 taxistas Hipólito así como la gente que ahora mismo está con nosotros doctores TVI colige entre los bienes

Voz 8 31:26 mes mayo

Voz 20 31:28 veta la banda a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias con Antonio Castelo resumirlo es como el club de la comedia pero que el cómico a la gana grabado más cutres o más o My Lol síguenos también en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com

Voz 1991 31:46 Carrusel deportivo quiere ser un progre

Voz 21 31:49 Emma cercano Family

Voz 22 31:50 enviar cariñoso con el oyente pero sin perder de vista la emoción del deporte la pasión por el juego la adrenalina de la competición porque cuando llega ese punto cuando llegue ese punto de Rosell deportivos se convierte en una bestia

Voz 1991 32:01 en una montaña rusa de agitación de hambre

Voz 1574 32:03 bueno imprevisto

Voz 16 32:09 no

Voz 23 32:13 y finalmente análisis pasó del día ya nos retiramos a dormir y es un poquito lo estudiaría Carrusel deportivo duradera Carrusel Deportivo Dani Garrido

Voz 24 32:29 señora Mari caretas la ley Jaume Mata Hari o además de mi libertad también quiere quitarme el nombre Mataharis significa el ojo del amanecer eso sí sí

Voz 25 32:39 su historia con Nacho Ares todo lo que quiso saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 7 32:51 dime realistas tu pareja puede abandonar te hundida sin que te lo esperes siente sus amigos de Facebook oyente pueden dejar de seguir que el bloqueo jefe puede echarte

Voz 26 33:09 trabajo Braulio hay que en puertas la vida es incierto estar pendiente de un hilo pero tranquilo hay algo que nunca te abandonará la Cadena SER no exacto se veía venir se veía venir desde el principio a ver si aprendemos a hacer giros inesperados en la cuña lo perdono

Voz 27 33:29 a penas

Voz 26 33:31 siempre estaremos contigo habían llevado al mundo desde que empecé a oir la

Voz 16 33:44 con las sea Larguero con Yago de Vega

Voz 4 34:09 irá

Voz 1003 34:39 mañana a las cinco y media de la tarde el Real Madrid disputa la final del Mundialito de Clubes frente

Voz 29 34:44 se a al ahí

Voz 1003 34:47 a buscar su tercer triunfo de forma consecutiva en esta competición digo que no es fácil porque primero que ganar tres veces la Champions para poder ganarlo de forma consecutiva el Mundialito de

Voz 1991 34:58 es Javier qué tal muy buenas hola qué tal Yago bueno noches y que busca algo histórico evidentemente es el favorito todo lo que no sea ganar el Real Madrid sería a la hace un fracaso de una sorpresa

Voz 6 35:08 sí señor sí señor esto no hay que darle más vueltas osea el Marie viene aquí a ganar el Mundial de Clubes

Voz 1991 35:13 es ése su objetivo también venial Ribéry

Voz 6 35:15 el cayó frente a este equipo Ése fue buenos se quedó para jugar un un tercer y cuarto puesto aunque he dicho hoy su técnico que que ya cuenta los minutos para irse a Argentina evidentemente aquí vienes a a ganar este te este galardón esta copa que hice yo decía hoy que puede ser balsámica así lo consigue recupera futbolistas como Gareth Bale como Llorente que se afianza en un puesto que yo no le veía Ton con con tanta calidad con tanta seguridad como lo demuestran los últimos partidos y al resto diciendo que sí veía en ellos que con confianza lo voy a conseguir pero yo personalmente no veía Llorente en esa labor que está haciendo para mí magnífica en el centro del campo y que deja Casemiro fuera para este partido veremos en el futuro bueno hay partidos para todos bien la Copa del Rey podrá bueno poner a uno en la Copa y otro en la Liga pero Llorente se queda para para jugar el resto te cuento que Llorentes ha confirmado como futbolista para este para este equipo para el Real Madrid ir la sensación de que Marco Asensio va a estar un mes aproximadamente de baja ya lo contábamos aquí en larguero que tenía una rotura Aussa confirmado y bueno pues estaba un poco triste el mallorquín pero nada después del parón navideño pero Llorente volverá a estar en diez días las aproximadamente después de la Copa frente al Leganés con el resto de sus compañeros así que es una jornada previa para un partido en el que el Madrid coincido contigo tiene que ganar si os está este Mundial de Clubes que antes era eh pues el Mundialito Isidro lo consigue será su séptimo entorchado mundial

Voz 1991 36:46 lo titular o no

Voz 6 36:47 no sorprende suplente hoy no ha gustado a mí Solari por lo menos lo ha mencionado Le ha comentado que lo lo escucharemos que le ha gustado cómo entrenado como jugó el otro día que tampoco hizo nada el partido estaba ya finiquitado pero bueno sacó a Isco veinte minutos hasta el público lo pidió e Isco verde de hacer ahora es jugar bien y demostrar que merece jugar como lo ha hecho en los últimos en los últimos años y todo lo que ha sido la rueda de prensa tanto de Sergio Ramos como de Solari parte de ellas ha visto bueno pues evidentemente marcada por por el tema Mourinho ese maremoto de esta semana cuando lo cesaron del Manchester y esa nebulosa en torno al Real Madrid después de estar tres años aunque ese fue hace ya cinco también evidentemente en entorno a la figura de así que bueno eso sí un poco lo que ha dado de sí el el día en el equipo blanco que ya cuenta en las horas para volver a volver a casa capitulo declara

Voz 1991 37:37 es en la previa han hablado el entrenador Solari también el Capi Sergio Ramos sí primero escuchamos

Voz 6 37:42 esa al capitán del Ramos diciendo esto de Mourinho

Voz 1825 37:47 como uno que evitaría que volví al sí sí yo no soy nadie para decidir qué entrenador no

Voz 1991 37:55 la decisión no corren durante llevamos cinco años

Voz 1825 37:58 Mou y seguís hablando de Mou porque es un personaje que os da muchísimo a nivel de marketing dentro se lo carril todo con lo había ganado todo y seguís hablando entrenador hay en el respeto al entrenador actual y a los que hemos tenido no sale tiene ahora Solari mañana tenemos la posibilidad de ganar un título seguiremos hablando de Mou yo no voy a entrar en ese juego la verdad

Voz 1991 38:19 finos entrarán en juego se llama actualidad Sergio si no es ni más ni menos que eso no estamos diciendo que mañana será con Mourinho en el en el banquillo si el Real Madrid acaba ganando el Mundialito la Liga y la Liga de Campeones probablemente Solaris sigue al frente del equipo es decir si sois vosotros los que los que ponen o quitan entrenadores pero no en el vestuario en el campo y en este caso el que habilitaba a Julen Lopetegui visitó vosotros con un juego lamentable con unas derrotas inesperadas y con un rendimiento muy por debajo de de lo esperado con lo cual en no sé si como capitán fuera de los terrenos de juegos tenía algo que decir pero dentro de la cancha tenéis mucho que decir sobre el futuro de los entrenadores y este año desde luego el de el de Lopetegui es la descarga vosotros no nosotros en y vamos yo traducción por lo que dice normalmente cuando a uno le preguntan por entrada pueda decir bueno pues si en el futuro puede ser por qué no si uno dice yo no soy nadie para es decir es mía no lo quiere ni en pintura traducción muy libre Javi

Voz 6 39:14 sí yo lo que es un poco también de pose no de Sergio Ramos que no que hablar de Mourinho que quiere centrarse en el presente y en el futuro eh bueno para para muchos es un nubarrón que no debe de venir nunca más al Real Madrid estuvo aquí tres años ganó una Liga y una Copa del Rey dividió al madridismo y fracasó en el Real Madrid es a la realidad podemos estar hablando de Mourinho aquí durante veintiocho años pero esa es la realidad palpable José Mourinho fracasó porque los resultados que dio fueron malos cinco años después vino Ancelotti ganó una Champions vino Zidane en dos años y medio ganó tres Champions esa es la realidad hay quien en el club dice que lo que hizo Mourinho fue elevar el tono elevar el nivel competitivo que antes se cayó en octavos y que bueno idealista ha conseguido llegar a semifinales el primero que dijo eso bueno había en el club hay gente pero hay mucha gente que piensa que Mourinho es bueno hoy hay parte de de la afición del Real Madrid que cree que que Mourinho bueno yo no estoy de acuerdo pero es una opinión personal como tal digo Sergio Ramos fue de los que se enfrentó a a Mourinho yo diría que el que más enfrenta Mourinho presuntamente para mí a mí hasta me cansa pero bueno es una una historia que evidentemente está latente yo creo que sinceramente no va a llegar al Real Madrid creo pero como no somos adivinos y lo que tenemos que hacer es contar las cosas según pasen pues cuando ocurra lo lo contaremos pero bueno por desgracia que pasa un poco del tema Mourinho porque es que es un tema ya cansino hizo el segundo tema el tema Isco también para muchos cansino entre ellos para Sergio Ramos que no le gusta nada hablar de Isco yo no diría que hay bandos pero sí que hay preferencias Easy bueno Isco le quiere mucho Sergio que hablado siempre como o magia Magia Isco pero tienen que

Voz 1991 40:50 lácteos los dos hombre no son agua

Voz 6 40:52 aceite pero sí choca no a veces en forma de ser no que son amigos lleva muy bien pero que chocan a veces y a veces se notan cosas por ejemplo hoy cuando se preguntaba sobre Isco a Sergio Ramos

Voz 1825 41:04 sigue siendo un jugador más de la plantilla al final eh lo bueno del fútbol la competencia cuando su jugador calado tanto sobre el vice y un grandísimo nivel al Real Madrid pues el celeste eran muchas cosas y al final pues son pequeños detalles los que marcan ni definen este tipo de decisiones a lo largo de nuestra etapa como futbolista pues no nos ha tocado vivir momentos bueno momento peores cuando los jugadores fue no está jugando obviamente es cien por el imposible que era un jugador sonreír cómodo porteador de todos queremos jugar y en el club como el Real Madrid es incluso más complicado

Voz 1991 41:36 bueno pues evidentemente Sergio Ramos ejerciendo también de capitán eh diciendo que cuando un jugador no no no está en el terreno de juego y no disfruta de los minutos que cree que merece pues lógicamente no no puede estar contento lógico Herráez

Voz 6 41:48 sí pero que yo hace poco una camiseta la calle Arenal atienda

Voz 30 41:53 te te viste al Real Madrid

Voz 6 41:56 Justo a la foto de los futbolistas de reclamo juntos están Isco y Sergio Ramos sabe están ellos dos porque porque los dos son los que más venden

Voz 1991 42:04 está claro que más venden en el club junto

Voz 6 42:07 Modric que el Balón de Oro saque que Isco no Larraz que que juegue u eh una décima parte de los minutos que juega el Real Madrid es noticia le guste o no le guste a Sergio Ramos le gusta un le gusta solares son realidades se lo merecerá a unos obedece a porque yo no voy a los entrenamientos pero Isco ha sido fue un jugador muy importante en el Real Madrid esperemos que lo siga siendo por el bien de Isco y es noticia le guste le gusta Sergio Ramos que se le pregunte y hoy para mí hoy Sergio torció el gesto ha sido bueno ya es veterano Isaac al mismo ya la pregunta para decir venga Lozán joya pero no lo zanja ya porque no está jugando y está jugando será por algún motivo que hasta la fecha no ha querido Solari explicar que tiene su razón porque para eso es el técnico del Real Madrid y hoy sí hoy sí lo he visto así dari eh te quiere arreglar el tema yo comentaba ayer que se aproxima al malagueño creo que acierta porque el Madrid hace falta sumar futbolistas y este es uno de los que les puede ayudar en el futuro esto ha dicho el técnico argentino

Voz 1104 43:01 yo lo vi muy bien el otro día ahí parte lo veo muy bien entrenando a él en particular TI con respecto al al resto de los jugadores el cuerpo técnico están felices con cuando los jugadores están la mayoría de ellos disponibles además de estar disponibles cuando lo hacen lo hacen bien o sea que están a alto nivel competitivo Se dificulta las decisiones porque se suma gente a la lista pero se facilita el trabajo de todos a la hora de a la hora de competir algo más

Voz 30 43:25 es Herráez pues nada que el Real Madrid va a venir muy bien este

Voz 6 43:30 vender la piel de los once de cazar la pues está feo pero creo que va a venir muy bien este título que lo hubiera las vacaciones que lo bien la Copa del Rey que está a cinco puntos del Barça que luego tiene playas que no la gana todavía pero evidentemente es un rival al que puede vencer y meterse en cuartos de la Copa de Europa y que suma jugadores que los que estaban bastante los creo que está levantando un poco la cabeza y que al Madrid suele puede dar vida luego ganar títulos lo gana el que compite ya en Madrid quizá si consigue recuperar futbolistas puede competir en

Voz 1991 43:56 la primavera gracias Herráez un abrazo hasta mañana hasta mañana Antonio Romero qué tal buenas noches hola qué tal Yago muy buenas a todos Rafa Alkorta muy buenas dice Yago eh qué partido espera para mañana Romero lo comentábamos antes lógicamente todo lo que no sea ganar es un fracaso es que es así

Voz 1574 44:14 sí hombre yo creo que bueno primero pero que el Real Madrid salga bastante más enchufado en la semifinal a mi me parece que que el SIMA incluso físicamente puede estar más fresco Alain porque recuerdo que en los últimos partidos incluyendo la semifinal ha tenido que jugar prórroga hay disputar penalti dado bastante tieso físicamente no he tenido mucho tiempo para recuperar aunque ha tenido Veinticuatro horas más que el Real Madrid viene con más tralla física en la competición y físicamente para mí son futbolistas un peldaño por debajo de los japoneses del Kadima hito depende del Real Madrid yo creo que se lo toman en serio salen enchufados desde el primer minuto eh lo normal lo normal es que sentenció el partido luego el fútbol pone a cada uno en su sitio y las confianzas son malas consejeras este año el Real Madrid Yago ha sentenciado muy poquitos partidos e con cierta tranquilidad por eso todos tienen que estar en guardia hablamos de calidad futbolística no hay color todo lo que no sea ganar todo lo que no sea ganar de una manera relativamente sencilla pues sería una sorpresa

Voz 1991 45:17 Rafa