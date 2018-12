Voz 1991

00:00

eh pues veremos veremos qué es lo que pasa con Lucas pero es que a día de hoy tiene muy mala pinta si sale Simeone en rueda de prensa diciendo he hablado con el he dicho lo que lo que pienso he hablado con el club también les he dicho lo que pienso en las cosa está la cosa está clara en porque Si Simeone tiene el no te preocupes míster que no me voy de Lucas Simeone dice oye tranquilidad no ha hablado con él va a seguir con nosotros no pasa nada e ya está pero es que Simeone hoy no ha dejado nada claro el problema del Atlético de Madrid es que probablemente no le pueda subir el sueldo a Lucas Hernández Pérez no pueda subir el sueldo a Lucas ni a ningún otro tiene un problema porque hay hipotecado todo con el sueldo a Griezmann Se ha echado tanto por Griezmann este verano se ha aumentado tanto el sueldo que ahora el resto va a venir todo condicionado por por Griezmann en el límite salarial ha hecho que el Atlético Madrid se encuentra en esta situación se encuentra en esta situación porque para que llegue un jugador importante si tiene que ir otro eso es así el Atlético de Madrid daba común ya no se pueda aumentar el álbum sino quitas un cromo antes en todo esto viene evidentemente de la operación Griezmann que es lo que ha condicionado al Atlético de Madrid y que va a condicionar mientras el francés sigan el conjunto rojiblanco veremos veremos cómo solucionar esto pero desde luego si se eleva Lucas Hernández a Simeone y encima con la plaga que está teniendo problemas en defensa es las va a haber para para no sufrir en el inicio del del dos mil diez en veremos