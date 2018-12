Aduriz, sobre el penalti: "Estaba totalmente consultado, no hay infracción por ningún lado"

Voz 0752 00:00 mal aquí a disuadir a al hemos pasado qué tal muy buenas noches buenas hemos pasado de de celebrar un gol a lo Aduriz con con eso que luego hablamos de a bueno pues a que ahora mismo la gente tengo un bajón tremendo porque están escapado dos puntos de oro que que podían haber dejado la la cosa otra buena vamos muy clara

Voz 0250 00:15 sí es ese es un poco decepcionados la verdad al final pues bueno era un partido en el que creo que entre comillas hemos estado tu mejor en el partido por lo menos más cerca del área que ellos tampoco sin excesiva profundidad ni excesiva claridad pero sí que hemos rondado más más el área hay bueno tenía el partido encarrilado pero no hemos sido capaz de cerrarlo de a meter ese segundo gol que que finiquitar el partido hoy bueno en primera división cualquier despiste eh pues pasa lo que lo que ya son tres puntos eh

Voz 0752 00:54 bueno y que las situaciones hubiese dejado de otra manera es un paso atrás

Voz 0250 00:58 sólo en el día de hoy bueno es es un golpe es un golpe perder a esta victoria en el último suspiro pero pero creo que el equipo se está mostrando sólido que está mejorando poco a poco

Voz 1 01:14 algo que este es el

Voz 0250 01:15 a mí no que creo que nos va nos va a sacar adelante y estoy convencido de que vamos a vamos a ir mejorando íbamos e ir poco a poco pues saliendo de esa situación y devolviendo pues eh al Athletic a sitios esperemos que al se que se merece

Voz 1557 01:31 la que lleva una temporada difícil pero probablemente más cabreados que hoy al vestuario ahora pocos días que habéis entrado sino

Voz 0250 01:37 sí sí sí es uno de esos días muy frustrante y bueno la verdad es un golpe duro eh hace bueno e en el anterior partido aquí nos tocó disfruta a nosotros y hoy pues pues pues no no no no no hemos podido celebrar esa victoria que que nos hubiese dado pues eh un poquito de aire de cara a este parón navideño

Voz 1557 01:59 el miedo la clasificación o el pánico de veros allá abajo pesa a la hora de quizás no haber tenido tanta posesión gestionar de otra manera esos minutos finales

Voz 0250 02:09 no sé decirte yo me gustaría decirte que no y que hay que dar ese paso al frente y tener esa suficiente tranquilidad para poder jugar el partido como se debe pero bueno tampoco

Voz 1557 02:22 para asegurar la duele más porque el equipo no ha recibido demasiadas oportunidades en los últimos partidos con gays que ha sido muy contundente hizo una falta de contundencia y no duele más por eso

Voz 0250 02:33 sí sí sí yo creo que hemos sido muy sólidos estos últimos partidos apenas nos han hecho ocasiones eh creo que eso le ha dado mucha seguridad al equipo oí bueno hoy creo que era el segunda a la segunda oportunidad que que que ellos tenían no han tenido apenas apenas nada de nada hay bueno Osasuna apenas

Voz 0752 02:53 dice Garitano que que no que se lo puede permitir el lujo de de lamentaron sí que mañana saldrá el sol pero de lo bueno deja esta esta jornada este partido ha sido tu gol cuéntanos que no sabemos es que te asimismo habrá que mirar a los vídeos de del zulo de aquí hacia atrás pero has inventado la una nueva manera de meter un penalti de conseguir transformar un penalti

Voz 0250 03:16 bueno al final eh es es una acción en el fútbol en la que se repite y creo que si no me equivoco eh la única en la que siempre es la misma situación y bueno y eso hace que sea difícil pues reinventarse lo o

Voz 2 03:33 hacerlo diferente muy bueno

Voz 0250 03:36 eh eran una forma en la que en la que me estaba rondando mucho tiempo en la cabeza hay que lo tenía bastante interiorizado creo que hay que intentar es a sorprender yo creo que función

Voz 1557 03:48 no así de inspiración no lo tenías entrenado en Lezama

Voz 0250 03:51 sí sí lo tenía lo tenía lo tenía entrenado lo tenía en la cabeza lo tenía en mente

Voz 0752 03:56 consultado con las normas y con la regla es porque hemos tenido dudas de si si podía ser una infracción o no

Voz 0250 04:03 sí sí sí estaba totalmente consultado oí verificado cuando el árbitro pita el balón está en juego es como si sacase una falta en el centro del campo e parado creo que pasa millones de veces y es es una acción exactamente la misma en el penalti lo único que no puedes parar la carrera o volver a retroceder yo momento ni parado ni retrocedido porque el el pie de apoyo está totalmente en el sitio oí aquí no hay no hay

Voz 0752 04:30 no hay ninguna ninguna infracción por ningún lado bueno yo creo que algo entonces ha explicado pero la he visto nunca no no la he visto pero bueno era

Voz 0250 04:41 no sé al final pues

Voz 3 04:43 eh ha habido situaciones

Voz 0250 04:46 en las que en otros momentos en el penalti eh he visto con el balón quieto ya ya hay ya hay algunos árbitros que que bueno pues que

Voz 4 04:57 eh que que habilitan

Voz 0250 04:59 en el el penalti y otros que que están esperando a que cojas la carrera pero pero eso es una decisión tuya e ir hacia atrás o no al final el balón está en juego oí es

Voz 5 05:11 le estaba diciendo al árbitro pita pita pita que no no

Voz 0752 05:13 no hace falta que me estás diciendo Pita habita

Voz 0250 05:16 no no lo he dicho nada pero bueno yo creo que los gestos al final el balón está está está en juego el balón estaba perfectamente en su en su sitio y no hay razón para que no para que no para que no habiliten

Voz 0752 05:32 mayor Diego preguntarle cómo le llamamos a esa forma tira el penalti mira me voy

Voz 0250 05:39 yo no lo creo veo simplemente intentas darle la mayor seguridad posible a esa acción que

Voz 1 05:47 que como testigos repetitiva hay

Voz 0250 05:50 intentar sorprender siempre siempre es bueno yo creo que pues hoy esa sorpresa eh creo que ha funcionado el penalti a lo Panenka Singapur un hombre yo no soy nadie para para ni muchísimo menos poner nombres a nada y yo lo único que quería era era que el balón entrase en la portería hay que suma ese gol en China Nos vamos ha contestado

Voz 0752 06:20 a China y China bueno no estaría mal no estaría mal no hay que darle la vuelta a eso eh

Voz 0250 06:25 es hacerlo lo que decía antes de sorprender hay que buscar siempre esa sorpresa

Voz 0752 06:32 bueno pues vamos si queréis escribe

Voz 0802 06:35 escuchando mira cuando cuando ha metido el gol Diego han salido los jugadores del banquillo de la directiva festejarlo San José y demás aplaudiendo riéndose con esa sonrisa maliciosa o no por la forma en la que se ha tirado salía Garitano un careto

Voz 6 06:46 que si Maxi llega fallar ese penalti

Voz 0802 06:49 baja vestuario cojo un hasta que es por la forma en la que el atildado eh hay que tener como ha hecho Herrerín buenas pelotas para para tirarlo así en la situación en la que está el Atlético yo creo que Garitano estaba mirando decir esto me lo mamones que la hago porque aquí se nota que lo sabíais todo menos yo

Voz 0752 07:05 que una cosa es hacerle el Lezama que otra cosa hacerlo con cero cero en el marcador

Voz 7 07:10 Diego Cervero preguntas a Gaizka igual te dice que no lo tiene hacemos lo tira Ramos

Voz 0752 07:15 la caza la bola me me llevo yo por la pregunta me la llevo yo vamos directamente sí la verdad es que hay que tenerlas como también lo hizo la semana pasada nada contra contra el Girona no sea que que bueno en principio setenta y siete años esto lo hace un tío al final de su carrera porque tiene más potencia

Voz 0250 07:32 ahora para hacerlo si queréis que os escuchándole claro con el vamos a vamos a tirar para arriba el camino elegido puedo salir crees que es el correcto sí yo creo que creo en él decía la mente creo en sus capacidad hay yo creo que como yo todo el grupo

Voz 0752 07:48 la solidez defensiva de del equipo es otra desde hace desde hace cuatro partidos está absolutamente claro vosotros también estáis más juntos más unidos y con el sistema a tope con el con entrenador

Voz 0250 08:01 sí sí sí sí como te he dicho antes eh creemos es su capacidad si estamos eh convencidísimo de lo que de lo que él hace de de sucesos de sus capacidades y creo que eh bueno hemos demostrado pues una mejoría en ciertos aspectos creo que tenemos que seguir mejorando en en otros muchos Si estoy seguro que lo vamos a hacer

Voz 1557 08:25 dato positivo al parón fuera de descenso este parón nos puede venir bien puede ayudar

Voz 0250 08:30 bueno si te soy sincera en a gustaría jugar cuanto antes porque creo que el equipo está bien acogido una buena eh una buena inercia Hay me me encantaría poder jugar

Voz 1557 08:41 antes una última cuestión por mi parte oyera el último partido de Josu Urrutia en en en el palco siempre has mostrado bastante cercanía en las declaraciones cuando cuando te e implicado a la hora de valorar su su trayectoria alguna manera de resumir sus siete años y medio al frente del club

Voz 0250 08:59 yo yo evidentemente no puede tener más que palabras de agradecimiento hacia él él es uno de los artífices por supuesto de que yo esté aquí otra vez hay eh evidentemente en plano personal pues no tengo más que buenas palabras y creo que sinceramente que todo lo que ha hecho lo ha hecho por el bien de la Atleti

Voz 8 09:23 eh siempre eh eh llevando los intereses del club los entero

Voz 0250 09:28 desde el Athletic que por delante de todo lo demás y creo que eso hay que hay que agradecerlo creo que ha dejado el club en una situación muy muy buena Hay evidentemente todos tomamos todos los que tomamos decisiones todos vosotros todo no todo el mundo que toma decisiones eh tiene tiene derecho a acertar y a tener errores evidentemente él supongo que habrá tenido

Voz 2 09:57 los algún error o no pero

Voz 0250 10:00 yo estoy seguro que todo lo que lo que tengo clarísimo es que todo lo que ha hecho lo ha hecho por el porque él creía que era para el bien del club y al final eso es lo que con lo que nos tenemos que quedar y creo que vamos yo no tengo o no tengo otras palabras más que más que buenas respecto a su a su gestión en su trato con nosotros

Voz 0752 10:22 aquí también decisiones que tú también tendrá que tomar ya sé que queda mucho y que hasta junio queda mucho que la situación del Athletic es la que es ahora mismo dos para pensado en ello bromean otros compañeros tuyos están renovando que que piensa echado porque esta vez bien en estos grupos partidos vemos otra vez al a la Doris de siempre

Voz 0250 10:39 bueno es siempre lo he dicho yo lo que quiero es devolver un poquito y todo lo quemado al Athletic que es imposible devolver

Voz 1 10:50 eh vamos ni una milésima parte de todo lo quemado oí

Voz 0250 10:54 intentar aportar en todos los sentidos o eso es lo que voy a hacer hasta el último último día que esté aquí y bueno esa decisión evidentemente no es sólo mía y aquí hay dos partes hay bueno esa decisión se tomará siempre por el bien del club y en el momento que que sea preciso y no tengo la verdad que ahora mismo me preocupa cero y estoy muy muy centrado en intentar sacar la situación adelante y en eso estoy Boix buena semana pero si no no no yo creo que ya he contestado bastante claramente