Zapater: "El Zaragoza será lo que quiera su gente"

Voz 1991 00:00 de Segunda división Nos vamos a quedar con el debut de Víctor Fernández en el banquillo del Zaragoza a un Zaragoza que venía muy necesitado es el tercer entrenador de esta temporada recibía al Extremadura ya sufrido porque ha empezado además perdiendo pero al final ha ganado Juan Carlos Yubero qué tal muy buenas olas tres puntos de oro eh

Voz 1177 00:17 sí estará dentro de la situación en la que sigue estando el Real Zaragoza que no es otra que seguir peleando por por la permanencia pero bueno por lo menos el parón navideño va a vivir fuera de la zona roja tal y como estaban las cosas no es poca cosa la verdad que la primera ovación de de la tarde lógicamente ha sido para Víctor Fernández hizo reestreno por tercera vez en el banquillo de La Romareda el prometido que debió haber un equipo diferente y lo hemos visto más allá de lo técnico táctico pues bueno yo creo que sobre todo en los tres días que ha encendido para para conocer a la plantilla plantilla lo que ha hecho sobre todo es limpiar las mentes y quitar esa mochila que pese a las últimas

Voz 1991 00:55 el capitán Alberto Zapater qué tal buenas noches

Voz 1072 00:58 hola buenas noches qué tal estás bien pues imagínate interna vida por lo menos por esta victoria que la verdad es que necesitamos sin mucho

Voz 1991 01:08 no es que es lo que te iba a decir Elisa a las vacaciones de Navidad estando en zona de descenso o estar fuera cómo estáis vosotros es que es todo completamente diferente la ansiedad que se tienen vacaciones porque no se puede hacer nada es terrible

Voz 1072 01:21 sí porque bueno nosotros sabemos la la situación en la que estamos el partido importante debería ir y bueno la verdad es que que el equipo ha estado bien eh no sé es una sensación de que todo iba a salir bien aún perdiendo en el descanso teníamos todos la la sensación de que íbamos a repuntar creo que es lo que se ha reflejado lo que hemos transmitido y bueno ahora descansar a desconectar un poco y luego a seguir peleando que que no se da mucho

Voz 1991 01:54 no y lo que es ganar en casa desde la jornada uno no sabéis lo que era ganar la Romareda al Zaragoza para salir de allí para estar mucho más arriba necesitéis afianzar lo de casa eh

Voz 1072 02:04 bueno para estar arriba y nosotros tenemos que ir partido a partido y el partido más importante del año porque queda poco daño pero pero es que era era vital

Voz 1991 02:14 qué tal con Victor que ha cambiado en en este equipo con la llegada Víctor Fernández

Voz 1072 02:20 pues es que ahora mismo te diría que todo en la él ha venido con una ilusión el viene porque quiere porque le apetece porque quiere sacarán su Zaragoza de donde está y la verdad es que eso lo podemos dar las gracias a pase lo que pase yo se lo daré por para siempre porque porque haya querido venir a ayudarnos así esa ilusión esa pasión que el hecho de él hecho tiene por el fútbol y además le añades la ilusión sentimiento que te el Zaragoza pues yo creo que no lo adornos lo ha transmitido yo creo que eran pocos días pero yo veía a mis compañeros con con hasta entrenando otra alegría otra cosa ya hay veces que el fútbol pues son estados de ánimo nosotros no somos tan tan malos como puede parecer tampoco somos tan buenos como parecida al año pasado y está categoría que tiene esta igualdad pues hace que te puede pasar de todo

Voz 1991 03:12 eh además tú ya habías coincidido con él éramos todos mucho más jóvenes hace doce años empezaba estuvo en veintiún añitos en ese dos mil seis e como has visto el cambio de Víctor estos últimos años al margen de algunas más

Voz 1072 03:26 eh yo sigo viéndole lo que te digo sabes que esa en la pasión que tiene por este deporte pueden Zaragoza que hay una cosa en el fútbol que que marca diferencias que es el sentimiento es así

Voz 1991 03:40 eso es lo que no se puede comprar Alberto eh

Voz 1072 03:42 sí bueno el sólo con el hecho de venir hace que que el jugador no no no sé es que no sé explicarlo pero pero yo soy yo le he visto hoy en mis compañeros bueno ya yo estuve en otra época eran otros tiempos he no sé si no seamos intensos estos el año de que él vino de segundo años cuando se complicó todo fue cesado hubo mucho cambio de entrenador céntimos pero pero bueno yo recuerdo la etapa al antes creo que tapa pues seguramente de las que más es disfrutado jugando a fútbol no seamos estos en primera división bueno ahora eso tan sólo otras circunstancias otras necesidades otra situación del club pero pero bueno pues el campo estaba lleno lo necesitábamos ahí bueno la verdad es que es muy contentos porque porque porque mira eh creo que también nos lo merecíamos los jugadores y ahora hay que seguir no hemos hecho nada pero era un rival directo y si era una finalísima

Voz 1991 04:54 yo acabo Zapater que le puedes decir a a la afición del Zaragoza que siempre tan fiel que sigue tanto al equipo que este año lo está pasando mal que han mostrado su enfado en algunos momentos que yo creo que puede llegar a ser hasta comprensible que le puedes decir a partir de hoy como punto de inflexión

Voz 1072 05:10 no sé es que sólo puedo arreglar Galatea les puedo pedir perdón pues que son yo sé que que se cansan también de tanta duda de que digamos siempre que que que estamos trabajando que el grupo está unido pero es que en la realidad mucha nosotros somos un grupo que de gente que gente muy joven que que nos llevamos muy bien pero no se están dando y cuando no se dan los resultados pues es normal que todo que servirá de nosotros vale normalmente suele ser negativo malo pues me llegaré en el vestuario me llena de muy buena mano gana credibilidad y sí que es verdad en ese aspecto yo como capitán me me fastidia me fastidia porque porque no es así lo que pasa es que que bueno el fútbol depende del resultado el domingo y ellos están es están esperando y todos esperábamos otros resultados porque el año pasado acabó como acabó pero pero bueno otras veces ya lo he dicho igual pues el error el pensar que que este año y empezar todo muy bien y creo que seguramente No somos nadie para para pensar que iba que soy va a ser así así que ellos os puedo decir que vamos a seguir peleando que cada día seguimos peleando y que es que siempre lo digo es una frase que dicho muchísimas veces pero el Zaragoza será lo que quieras urgentes el campo está así diciendo y tenemos algunos que tiene un día temprano estará en Primera División

Voz 1991 06:39 pues se empezó la tercera era la tercera etapa de Víctor Fernández al frente de Zaragoza con victoria eh victoria que saque al conjunto maño de momento el descenso e Alberto Zapater enhorabuena por este triunfo y disfruta de las vacaciones de Navidad un abrazo

Voz 1072 06:52 bueno muchas gracias

Voz 1 06:54 llegado Víctor eh nueva

Voz 1991 06:58 yo creo nuevos nuevos ánimos no en como decía ahora el capitán decía hasta la gente se ve con más alegría Víctor estará golpismo

Voz 1177 07:07 claro en estado puro no y ya en su discurso de presentación bueno pues sí levantó la moral no la alicaída al mismo porque es el zaragozano estará golpista en la época moderna el mejor Real Zaragoza ha sido con Víctor Fernández y luego sobre todo lo que ha transmitido al al propio equipo no es eso que intenten disfrutar con con la pelota y con el fútbol hizo olviden un tanto de del sufrimiento la respuesta de la afición ha sido magnífica podía habría veintisiete veintiocho mil aficionados en la grada de La Romareda del de los futbolistas también y como anécdota que eso sí en su restricción en el banquillo de La Romareda Víctor Fernández ha acabado expulsado en el tiempo añadido por protestar una decisión yo con a raíz de bueno te has pulso no quedará en el año servicios Fernández pero sin duda pues ha llegado al rescate y yo creo que aunque suele su partido pues Victor ha marcado hoy el camino así