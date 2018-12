Último tramo de Carrusel (22/12/2018): La celebración del Real Madrid y hablamos con Zapater

Voz 0458 00:00 señor Yago de Vega qué tal muy buenas hola Daniel qué tal muy buenas partidos tienen que durar noventa y tres minutos y medio no el que tenemos a Iturralde el de hoy tenía que durar noventa y dos el Valladolid ha apretado mucho el último partido olía fuera cachondeo es verdad que el Madrid ha tenido ahí con ese penalti de Aritz Aduriz que ha transformado de manera pionera hay mágica

Voz 1991 00:16 yo he flipado bueno de hecho te lo estaba contando ahora yo me lo he perdido porque yo cuando pensé que iba a coger carrerilla como todo el mundo mirándonos aquí en el móvil y cuando he mirado para arriba estaba Caballero gritando como una loca la redacción yo diciendo pero que ha pasado ya lo había tirado que habían metido el gol Arik madurez como lo ha metido si alguien no lo ha visto que el whisky que lo busque las redes sociales porque es una maravilla sea es el va amaga como que va a tocar la bola que va a coger tira para atrás una bien hay Puma la mente sin carrerilla yo

Voz 0458 00:43 no lo había visto jamás mira decía Iturralde que a través de la a sociales que la gente pues tiene muy buena memoria enseguida buscar chivos similares hay uno de señorío del del delantero italiano que es relativamente parecido pero toma un pelín más de carrera aquí no hay carrera paso a paso atrás

Voz 1991 00:58 Ari yo creo que ya de por si cogían muy poco

Voz 1 01:01 a ver como poco a carreras verdad señoría en el acto

Voz 1991 01:03 soy en la Sampdoria estuve también no palaciega que tú tienes memoria buena para eso señor no haya haya te pierdes te pierdes

Voz 0458 01:09 esta joven sí sí sí señores pero sí lo de Aduriz

Voz 1991 01:13 fantástico ya lo hizo en contra el Girona lo de tirarlo a lo Panenka en el tiempo de descuento cuando estaba jugando la vida en el Atlético desde luego las sensaciones han sido malísima las que han quedado en San Mamés hasta cuatro partidos han disputado y correspondientes al auto Emma jornada de Liga en el dos mil dieciocho en primera división el último congreso ha sido precisamente este partido San Mamés entre el Athletic y el Valladolid ya lo sabéis lo estamos contando primero marcó el Athletic por mediación de Aduriz por ese golazo en el minuto noventa y dos Oscar Plano hacía el uno uno definitivo que yo creo que hacía justicia por lo visto en el terreno de juego el Athletic se ha llevado hoy un palo duro creo porque ya contaba con los tres puntos en el bolsillo sale el descenso eso sí se pone con dieciséis puntos pero tan sólo aventaja

Voz 0458 01:54 y en en un punto al Villarreal

Voz 1991 01:57 qué tiene que jugar ese partido aplazado por el Mundial de Clubes contra el Real Madrid el Valladolid se queda en la zona cómoda de la tabla está prácticamente la mitad de la tabla con veintiuno hundidos así que fantástico este dos mil dieciocho en el regreso a Primera División del Valladolid antes en el Camp Nou le ha ganado el Barcelona al Celta de Vigo con goles de Leo Messi el hombre de moda del conjunto catalán de velé los den Melibea empiezan a aparecer cada vez más y más en masa en el Camp Nou tres puntos para el equipo de Valverde que hacen que termine el año en lo más alto de la clasificación treinta y siete puntos el Celta se queda pues exactamente igual que el Valladolid mitad de la tabla con veintiuno en el Wanda Metropolitano venció por la mínima al Atlético de Madrid al Espanyol uno cero con gol de penalti de Griezmann los rojiblancos se mantienen segundos en la tabla a tres puntos del líder del Barça y el Espanyol se queda otro de los que se queda en el grupo com veintiún puntos en la zona tranquila de la clasificación el partido de la una de la tarde han empatado en un buen encuentro el Betis y el Eibar dos equipos a los que les gusta mucho la pelota y jugar bien al fútbol se adelantaron los locales con gol de Sanabria en el segundo tiempo Orellana de penalti hizo el uno uno definitivo el Betis es sexto con veintiséis puntos el Eibar a que no lo adivináis veintiún puntos también en la clasificación para mayor al resto de la jornada a las doce el Valencia Huesca a las cuatro y cuarto Leganés Sevilla a las seis y media el Rayo Vallecano Levante ya sabéis como decía que para ese tres de enero queda aplazado el Villarreal Real Madrid por la celebración del Mundialito de de clubes el conjunto blanco que ha logrado su tercer título en esta competición de forma consecutiva después de haber derrotado en la final al Alain cuatro uno con goles para el conjunto madrileño de Modric Marcos Llorente que además ha hecho un partidazo y ha hecho un golazo Sergio Ramos el último en propia puerta en Segunda División disputado seis partidos Lugo cero Sporting de Gijón cero Oviedo cero Málaga cero Zaragoza dos Extremadura uno Elche dos Almería dos Córdoba cuatro Las Palmas uno Cádiz tres Deportivo de la Coruña cero así que no perdemos ni un segundo volvemos a San Mamés Íñigo Marquínez que dan

Voz 0802 04:00 muy buenas muy buenas aquí estamos rabia en San Mamés si la gente pues decepcionada no por cómo se ha escapado dos puntitos al final parecía que estaban en la mano pero como en decía yo creo que el el rival el Valladolid ha sido bueno pues se ha hecho acreedor a ese a ese punto que ha llegado bueno pues después de ese penalti de Aduriz escucha ya Voronin que ha estado maravilloso definido como ha tirado Aduriz el el penalti luego ese gol de Oscar Plano casi una jugada muy embarullada con un posible falta de contundencia del Athletic en el desperfecto

Voz 0455 04:31 algo tremendo no se puede andar a titulados no dentro de las

Voz 0802 04:36 no puede estar así y luego pues a mí me daba la impresión de que había un jugador que bueno pues habilitaba a todos los cuadros dos que estaban del del Valladolid en el área que estaban en fuera de juego pero es que Dani García a pesar de estar fuera del campo habilitaba esos dos jugadores en fin habitaba perdonan decía que que para mí es un empate justo y la verdad es que ha dicho el entrenador del Real Valladolid que es la guinda ese gol ha sido la guinda a una gran temporada y eso es verdad porque hoy no ha jugado un partido pero yo creo que lo está bordando el Real Valladolid

Voz 1991 05:04 Rafa Alkorta qué tal muy buenas olas

Voz 0455 05:07 según qué sensación te ha dejado el partido

Voz 2 05:09 pues sí hablo como aficionado me ha pegado un bajón terrible pero como

Voz 0458 05:15 profesional de los medios tengo que decir que es verdad que

Voz 2 05:19 bueno y te da pena porque la situación en la que está el Atleti es complicada porque yo siempre lo digo jugar ahí abajo es muy difícil es verdad que el equipo tiene tiene otro aire pero se necesita algo más no poco a poco yo creo obligan cogiendo el Valladolid la verdad es que la segunda parte ha hecho una buena segunda parte el Athletic yo creo que entre el cansancio la tensión de de mirar el marcador de que pasan los minutos que vas ganando un partido tan importante porque te ha costado salir no en las en esa segunda parte pero siempre te da rabia no las últimas jugadas que te metan un gol siempre da rabia aunque Arik metió contra el Girona también en el último momento no pero bueno a veces pasan estas

Voz 1991 05:54 los que te da la sensación que algo ha cambiado en el Athletic desde la marcha de Berizzo la llegada de Garitano

Voz 0802 06:00 a mí me daban ese es decir más igual bueno yo todavía vamos a esperar no porque pueden pasar cosas es VRAC es que debuta Garitano con un cero cuatro en el partido de Copa

Voz 1991 06:10 en Huesca luego viene el el Villarreal el perdone

Voz 0802 06:13 Girona y la etcétera hacen partidazo hace muchísimas ocasiones el día del Alavés que es el tercer partido de Gaizka Garitano la verdad es que Bono fue fue indecente infumable

Voz 0458 06:21 el partido a pesar de que lo tuvo controlado el Athletic

Voz 0802 06:23 y hoy también el partido ha sido de calidad bajito que ha cambiado algo no los yo creo que sí por lo menos ha ganado en mayor contundencia defensiva Se sabe a lo que juega a algunos jugadores que estaban desaparecidos para cuatro peinados durante el partido caso García pegadito a la banda ya estar en el centro aportando mucho más yo creo que sí que algo ha cambiado pero te voy a decir una cosa no es que yo pequé de pesimista que los hoy pero este Atleti

Voz 0455 06:47 lo va a hacer muy largo el año sólo atribuirle la temporada Rafa te da algo o no

Voz 2 06:52 sí sí claro que ha cambiado hombre ha cambiado porque los jugadores estaban y con un peso encima de no ganar partidos tremendo y luego la forma que tiene de organizase el equipo sin balón no tiene nada que ver no yo creo

Voz 0458 07:06 lo mejor estar mucho menos estresados porque la forma que tenía

Voz 2 07:08 la de ver el fútbol sin valor y eso hay que estar muy concentrado había hay que estar muy fino para esas persecuciones que que a él le gusta hacer y ahora el equipo vuelve a jugar en una zona que es lo que hace el noventa por ciento de los equipos yo creo que está mucho más cómodo defendiendo yo creo que se ha notado en estos partidos sin ninguna duda lo que pasa es que te siguen pesando las piernas cuando cuando estás ahí abajo no a mi me parece que el poner a Raúl cerca de Aduriz es un acierto a la incursión de Córdoba que aunque hoy unos minutos es un jugador que puede dar muchas cosas pero está claro que la sensación yo la sensación de solidez que de leve al equipo no la Bella en las últimas jornadas con con el Toto

Voz 1991 07:52 trece es un escándalo que pasa que Rafa yo si fuese compañero de Aduriz en el Athletic estaría acojonado cada vez que va al punto de penalti

Voz 2 07:59 lo de hoy es una cosa de verdad de los de los Panenka está muy bien ya lo hace mucha gente lo Cacho a Dubois en en ese último minuto de la primera parte jugando lo que te estás jugando es una barbaridad eh eso eso es un crack de verdad pues anunció con una personalidad fuera de lo normal y que lo único que está buscando es engañar de alguna manera a los porteros no podía modificar la forma la forma de chutar los penaltis que luego ha dicho y tú que se va a considerar ese va a estudiar no en el con los árbitros a ver si ese es Se puede hacer ese tipo de penalti uno pero el penalti Casio

Voz 0802 08:33 así Rafa pero eso cuando estás sexto en la clasificación que tiene un colchón de dos

Voz 1991 08:37 no no no no son pues yo Íñigo te voy a hacerlo ahora tiene mérito hacerlo hacerlo ahora porque luego me llegan las huevos cuando con un tres cero en el partido no lo cuando vas perdiendo cero cuatro delante tu público y te pones a hacer una libreta menos decir esto lo haces con un cuatro cero y a mí me parece una falta de respeto mira ya es sólo hacha con un cero cero me parece me parece bien llamarme parece original que está él

Voz 0802 09:01 tipo acojonado Aíto que está con la soga al cuello bueno escucha lo que de hecho llevo corriendo el penalti

Voz 0458 09:06 yo no lo he visto todavía no lo he visto en mi vida

Voz 0977 09:11 la gaita una pues una cara da recogepelotas hoy había uno detrás que cuando menos me han gritado todos porque falla o no pero luego cuando vista la repetición el había ensayado el lo había practicado oí que hubo una final pero tiene una manera tiene dos huevos muy grande

Voz 0458 09:25 es patillas un penalti en el momento que estamos pues eso pido disculpas por mi pero lo puedo decir pero no por eso pido perdón te ves una cosa venía y encima Masip estaba concentrado para el disparo

Voz 1991 09:37 no no que si corrige sí

Voz 3 09:40 no la caza de milagro eso no es un problema

Voz 0470 09:42 el problema aquí a disuadir a esperar esperar al hemos pasado que también buenas noches buenas hemos pasado de de celebrar un gol a Aduriz con con eso que luego hablamos de a bueno pues a que ahora mismo la gente tengo un bajón tremendo porque han escapado dos puntos de oro que podían haber dejado la la cosa otra buena vamos muy clara

Voz 0250 09:59 sí es ese eh fue un poco decepcionados la verdad al final pues bueno era un partido en el que creo que eh entre comillas hemos estado mejor en el partido por lo menos más cerca del área que ellos tampoco sin excesiva profundidad ni excesiva claridad pero sí que hemos rondado más más el área hay bueno tenía el partido encarrilado pero no hemos sido capaz de cerrarlo de meterse segundo gol que que finiquitar el partido oí bueno en primera división cualquier despiste pues eh pasa lo que lo que ha pasado son tres puntos

Voz 0470 10:37 en la mano que la situación hubiese dejado de otra manera es un paso atrás

Voz 0250 10:42 no sólo en el día de hoy bueno es es un golpe son golpes e el perder a esta victoria en el último suspiro pero pero creo que el equipo se está mostrando sólido que está mejorando poco a poco que este es el camino que creo que nos va nos vas a cara ante y estoy convencido de que vamos a vamos a ir mejorando íbamos e ir poco a poco pues saliendo de esa situación y devolviendo pues eh al Athletic a sitios esperemos que al ser que se merece

Voz 0802 11:14 las que lleva una temporada difícil pero probablemente más cabreados que hoy al vestuario ahora pocos días que habéis sufrido sino

Voz 0250 11:20 sí sí sí es uno de esos días muy frustrante y bueno la verdad es casi un golpe duro e hace eh en el anterior partido aquí nos tocó disfruta a nosotros y hoy pues pues pues no no no no no hemos podido celebrar esa victoria que que nos hubiese dado pues eh un poquito de aire de cara a este para una vez

Voz 0802 11:42 el miedo la clasificación o el pánico de veros allá abajo pesa a la hora de quizás no haber tenido tanta posesión gestionar de otra manera esos minutos finales

Voz 0250 11:52 no sé decirte yo me gustaría decirte que no y que hay que dar ese paso al frente y tener esa suficiente tranquilidad para poder jugar el partido como se pero bueno tampoco

Voz 2 12:05 puedo asegurarlo duele más porque el equipo no ha recibido demasiadas oportunidades en los últimos partidos con Gaizka ha sido muy contundente ir una falta de contundencia y no duele más por eso

Voz 0250 12:16 sí sí yo creo que hemos sido muy sólidos estos

Voz 4 12:20 tenemos partidos apenas nos han hecho ocasiones

Voz 0250 12:22 eh creo que eso dado mucha seguridad al equipo oí bueno hoy creo que era el segunda la segunda oportunidad que que que ellos tenían no han tenido apenas apenas nada de nada Hay bueno Osasuna apenas

Voz 5 12:37 dice Garitano que que no puede permitir el lujo de de

Voz 0470 12:42 lamentaron así que mañana saldrá el sol pero de lo bueno que nos deja esta esta jornada este partido ha sido tu gol cuéntanos porque no sabemos es qué habrá

Voz 1716 12:51 mirar a los vídeos de del pueblo de aquí hacia atrás

Voz 0470 12:54 pero das inventado una nueva manera de meter un penalti de conseguir trasformar un penalti

Voz 0250 12:59 bueno al final eh es es una acción en el fútbol en la que se repite y creo que si no me equivoco eh la única en la que siempre es la misma situación y eso hace que sea difícil pues reinventar

Voz 6 13:15 eso o va a hacerlo diferente muy bueno

Voz 0250 13:19 eh eran una forma en la que en la que me estaba rondando mucho tiempo en la cabeza y que lo tenía bastante interiorizado creo que hay que intentar es a sorprender y creo que ha funcionado

Voz 2 13:32 así de inspiración no lo tenías entrenado en Lezama

Voz 0250 13:35 sí sí sabe lo tenía lo tenía lo tenía entrenar lo tenía en la cabeza lo tenía en mente

Voz 0470 13:39 consultado con las normas y con la regla es porque hemos tenido dudas de si si podía ser una infracción no está totalmente consultado clarificado

Voz 0250 13:50 cuando el árbitro pita el balón está en juego es como si sacase una falta en el centro del campo e parado creo que pasa millones de veces y es es una acción exactamente la misma en el penalti lo único que no puedes parar la carrera o volver a retroceder yo en ningún momento ni para unir retrocedido porque el el pie de apoyo está totalmente en el sitio

Voz 5 14:11 que aquí no hay nadie

Voz 7 14:13 no hay ninguna ninguna infracción por ningún lado pues yo creo que aclarado todo se pero véngame la he visto nunca no no lo haría

Voz 0470 14:22 esto pero bueno hará

Voz 0250 14:24 no al final pues eh ha habido situaciones en las que en otros momentos eh en el penalti eh he visto con el balón quieto hay ya hay algunos eh árbitros que que bueno pues que te que que habilitan el el penalti y otros que que están esperando a que cojas la carrera pero pero eso es una decisión tuya e ir hacia atrás o no al final el balón está en juego oí es

Voz 1991 14:54 estás diciendo árbitro pita pita pita que no no hace falta

Voz 0470 14:57 me estás diciendo Pita habita

Voz 0250 14:59 no no lo he dicho nada pero bueno yo creo que los gestos al final el balón está está está en juego el balón estaba perfectamente en su en su sitio y no hay razón para que no para que no para que no habiliten

Voz 0470 15:15 amaiur definir llegó preguntarle cómo le llamamos esa forma tira el penalti mira me voy

Voz 0250 15:23 yo no lo creo yo simplemente intentas darle la mayor seguridad posible a esa acción que que

Voz 8 15:31 no te digo es repetitiva hay intentar sorprender

Voz 0250 15:35 siempre siempre es bueno yo creo que pues hoy esa sorpresa eh creo que

Voz 0470 15:41 ha funcionado crees que merece ser penalti como en su día a mereció el penalti a lo Panenka que tenga tu nombre poner tierra ya no soy nadie para para ni muchísimo menos poner nombres a nada

Voz 0250 15:54 eh eh yo lo único que quería era era que el balón entrase en la portería que suma Ségol

Voz 0470 16:01 nos vamos ha contestado las preguntas la línea bueno no estaría mal no estaría mal hay que dar la vuelta eso que hacerlo lo que decía antes de sorpresa

Voz 0250 16:11 hay que buscar siempre esa sorpresa

Voz 0470 16:15 bueno pues dice querido es que vamos escuchando pira cuando cuando ha metido el gol Diego

Voz 0802 16:20 varios jugadores del banquillo del Athletic va festejarlo San José y demás aplaudiendo riéndose con esa sonrisa maliciosa no por la forma en la que se ha tirado Se le Garitano con un careto que si llega a fallar ese penalti baja Vestuario cojo una estaca para expertos a Mames por la forma en la que la tirado eh hay que tener como ha hecho Herrerín buenas pelotas para para tirarlo así en la situación a la que está al Athletic que yo creo que

Voz 1991 16:41 Garitano estaba mirando a decir esto me lo Avishai Mamón

Voz 0455 16:44 es que la susto porque aquí se nota que lo sabíais todos menos yo pero una cosa es hacerlo en Lezama

Voz 7 16:49 eh esto es hacerlo con cero cero en el marcador

Voz 0470 16:53 si preguntas a Gaizka igual te dice que no lo tenga

Voz 1 16:58 lo tira la bola me llevo yo por la pregunta me la llevo yo vamos no sé

Voz 0470 17:03 netamente sí la verdad es que

Voz 7 17:05 que hay que tenerlos como también lo hizo la semana pasada nada contra contra el Girona no que que bueno en principio

Voz 0470 17:12 está ahí ya treinta y siete años esto lo hace Un dios al final de su carrera porque tiene las vence para para hacerlo si quiere seguir escuchándole claro que vamos a estar arriba el camino

Voz 0802 17:21 elegido para salir crees que es el correcto

Voz 0250 17:23 sí yo creo que creo en él finalmente creo en sus capacidad hay yo creo como yo todo el grupo

Voz 0470 17:31 la solidez defensiva de del equipo es otra desde hace desde hace cuatro partidos está absolutamente claro vosotros también estáis más juntos más unidos y con el sistema a tope con el con entrenador

Voz 0250 17:44 sí sí sí sí como te he dicho antes eh creamos es su capacidad estamos eh convencidísimo de lo que y de lo que él hace de subida de sucesos de sus capacidades y creo que hemos demostrado pues una mejoría en ciertos aspectos creo que tenemos que seguir mejorando en en otros muchos Si estoy seguro que lo vamos a hacer un dato positivo el parón fuera de descenso

Voz 2 18:10 este parón nos puede venir bien puede ayudar

Voz 0250 18:13 bueno si te soy sincera en le gustaría jugar cuanto antes porque creo que el equipo está bien acogido una buena una buena inercia Hay me me encantaría poder jugar

Voz 0802 18:24 cuanto antes una última cuestión por mi parte hoy era el último partido de Josu Urrutia en en en el palco siempre has mostrado bastante cercanía en las declaraciones cuando cuando te ha implicado a la hora de valorar su su trayectoria alguna manera de resumir su siete años y medio al frente del club

Voz 0250 18:43 yo evidentemente no puede tener más que palabras de agradecimiento hacia él él es uno de los artífices por supuesto de que yo esté aquí otra vez hay evidentemente en plano personal pues no tengo más que buenas palabras y creo que sinceramente que todo lo que ha hecho lo ha hecho por el bien de la Atleti eh siempre llevando los intereses del club y los intereses del Atleti por delante de todo lo demás y creo que eso hay que hay que agradecerlo creo que ha dejado el club son eh muy muy buena hay evidentemente todos eh eh tomamos todos los que tomamos decisiones todos vosotros tonos todo el mundo que toma decisiones e tiene tiene derecho a acertar ya ya tener errores evidentemente él supongo que habrá tenido

Voz 6 19:40 lo algún error o no pero estoy seguro que

Voz 0250 19:44 todo lo que lo que tengo clarísimo es que todo lo que ha hecho lo ha hecho el porque él creía que era para el bien del club y al final eso es lo que con lo que nos tenemos que quedar y creo que vamos eh yo no tengo otras palabras más que más que buenas respecto a su a su gestión y su trato con nosotros

Voz 0470 20:05 y también decisiones que tú también tendrá que tomar ya que queda mucho y que hasta junio queda mucho que la situación del Athletic es la que es ahora mismo riesgos para pensar en ello bromean otros compañeros tuyos están renovando

Voz 5 20:15 qué piensa porque vemos otra vez bien

Voz 0470 20:19 en estos grupos partidos vemos otra vez al al Aduriz de siempre

Voz 0250 20:22 bueno es siempre lo he dicho yo lo que quiero es devolver un poquito y todo lo quemado el Athletic que es imposible devolver

Voz 8 20:33 sí vamos ni una milésima parte de todo lo quemado oí

Voz 0250 20:37 intentar aportar en todos los sentidos eh eso es lo que voy a hacer hasta el último último día que esté aquí y bueno esa decisión evidentemente no es sólo mía y aquí hay dos partes ahí bueno esa decisión se tomará siempre por el bien del club oí en el momento que que sea preciso yo no tengo la verdad que ahora mismo me preocupa cero eh estoy muy muy centrado en intentar sacar la situación adelante y en eso estoy Boix

Voz 0470 21:09 mala semana pero si no no no yo creo que ya he contestado bastante claramente

Voz 2 21:15 lo dicho un dos mil dieciocho bueno pues ha dicho Aduriz que sigue teniendo los medios de comunicación que estamos

Voz 0470 21:22 aquí presentes con él y que está bastante claro bastante extenso en Sudán con unas y con una sonrisa para el bajón que tenía El Vestuario buenos ha dicho anteriormente al preguntarle por el penalti estaba estaba todo el mundo debajo en el vestuario como ya tiene tiene otra cara Aritz Aduriz aquí en esta zona mixta

Voz 1991 21:37 la Aduriz Ana

Voz 0455 21:39 por ejemplo no me gusta no me gusta no

Voz 1 21:42 por eso Yago por favor hombre en poco más de imaginación coño

Voz 0455 21:47 esto le vector González actor tenía que ser madre me casé tuve que vas no sé no sé yo hay que seguir dándole vueltas y no tiene la Aduriz que no pasa nada como decimos a lo Panenka tirarlo al provenir

Voz 0470 21:59 dejamos de de leches analice la brasileño porque si ponen Banega abriendo Aduriz claro está

Voz 1991 22:08 por eso dirán Aduriz ya vueltas ya está hacerse un Aduriz ya está no pasa nada

Voz 0458 22:14 no te vamos a dar una vuelta en menuda gilipollez

Voz 1991 22:17 en fin a seis brotes verdes me imagino que si no sobre todo de dónde viene el el Athletic y yo creo que ha mejorado el público está como siempre yo creo que eso no cambiar Rafa tú lo conoce perfectamente a ese a ese público lo que pasa es que andan con la con la mosca detrás de la oreja eh mosqueo porque está muy bien el equipo mejora pero equipo no no terminan sacar los resultados vamos sumando jornadas eh

Voz 2 22:42 bueno oye el público ha estado fantástico hoy ha sido un partido que parecía no sé no te voy a decir una final nuevo pero el ambiente que había en los alrededores de San Mamés que yo he visto alguna foto en Twitter ha sido de que la gente sabe de la importancia no y eso le va a dar muchos puntos al Atleti ir este año le va a dar puntos a esos puntos que que va a necesitar porque la temporada

Voz 4 23:08 va a ser larga pero es verdad que sí

Voz 2 23:12 yo creo que siguen yendo a más de alguna declaración de gays que decía no hay que deprimir si tiene razón hay muchos motivos por los cuales la gente debería estar contenta porque la sensación que da el equipo es una sensación diferente y a mi me parece que tiene una buena plantilla hay unos buenos jugadores y luego no hay que olvidar que hay equipos que en las primeras jornadas ha sacado muchos puntos pero ahora que esta árabes ahora están tranquilos y esa esa a mitad de tabla que el Atleti la tiene ahora mismo a cinco seis puntos con lo que queda todavía con lo que queda todavía yo creo que el Atleti para llegar a esa zona eso sí no va a ser fácil le va a costar la gente va sufrir pero yo estoy seguro que no va a tener problema

Voz 1991 23:51 dan un segundo está Diego también con protagonista del Valladolid el goleador del conjunto pucelano

Voz 7 23:56 escuchamos lo que acaba de salir de aquí ha estado mes habla de al palo

Voz 9 24:02 sí bueno no va a repetir el equipo hizo un gran trabajo hizo un gran partido se dejó el alma en el campo como es sacamos ves que que es muy complicado aquí sabemos que que el equipo está jugando mucho

Voz 0470 24:13 yo creo que el equipo es el escenario del impresionante que aquí el público es verdaderamente un doce jugador doce es cierto se siente sentirse intimidados o algo así

Voz 9 24:24 no no intimidado ningún momento si verdad que pues es una afición que queremos desde el minuto hasta el final

Voz 2 24:30 al encima pues lo tiene el equipo donde

Voz 9 24:32 a dónde quieren ellos pero en ningún momento les han pitado siempre han ido con él de la mano como si hubiera que en algunos momentos pues pues impresiona pero en ningún momento los eh hablando mal cojones o sea yo creo que estamos hechos para para trabajar en estos escenarios y yo creo que el equipo puesto trabaja muy

Voz 0470 24:49 Oscar el ejercicio de fe del del equipo ha sido extraordinario no porque noventa minutos y pico y hasta que no lo habéis conseguido

Voz 9 24:56 bueno el equipo yo creo que está demostrando no que que tener esa fe no de de bueno nunca dar un balón por perdido nunca dan un partido por perdido el otro día contra Atlético Madrid pues pasó igual es lo puso del partido en contra ahí el equipo sacó ese orgullo no que que los caracteriza volvió a hacerlo volverá a de un minuto si no llevamos un un punto que es muy valioso

Voz 0470 25:17 sacar un punto a base de fe sobre todo llevaban varios Vigo español hoy estoy ansioso similares de los tres que han sido sobre la bocina practicamente hoy más todavía

Voz 9 25:26 cuál es el que ha dejado mejor regusto

Voz 1610 25:29 cualquiera final siempre

Voz 9 25:31 para nosotros es bueno puntuar estamos más cerca de de los objetivos da igual mientras que que que marque el minuto que sea ser una una felicidad para para todos contentos de de este caso que que sido yo pero contento pues por el equipo pues la gente que ha venido que que también se lo merecen

Voz 10 25:46 y condenó por el punto en que ni por sobre todo dejar al Athletic a la misma diferencia no hubiera sido un palo duro para el Real Valladolid que está distancias hubiera recortaba dos mantenida

Voz 0470 25:54 sabe cinco que también importante no

Voz 9 25:56 bueno tampoco Samira de recortar distancia ningún ningún rival vamos a pensar en nosotros estamos pensando en nosotros no solo pensamos en que si ganamos tenemos un colchón más más grande tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo que yo creo que es el

Voz 0470 26:09 éxito lo de los otros que cada partido pues

Voz 9 26:12 no pensamos en lo que pueda venir sino lo que en el momento en que estamos bueno a finales seguimos donde donde está el equipo Se merece y seguimos hablando

Voz 7 26:21 los planes que se más allá de quién es el autor de gol creado simpatía al Valladolid

Voz 0455 26:29 niego pues no me dices lo contrario cerremos el San Mamés pues nada

Voz 0802 26:32 pues felices fiestas a todos y que paséis una yo estoy más cargaditos de Rafa Alkorta todas formas eh pero bueno esto todavía todavía queda bastante que felicidades Prato sigue tengáis un final de año magnífico hay una entrada de año

Voz 0455 26:45 cojonudo añade igualmente un abrazo

Voz 0802 26:47 verse hasta luego Diego felices fiestas un abrazo muy fuerte

Voz 0455 26:49 a lo mejor para todos vosotros un abrazo Rafa me aguantas un poquito para hablar

Voz 1991 26:52 del Mundialito vale seis años las

Voz 0765 26:55 once y cincuenta y seis seguimos

Voz 11 26:58 qué piensas durante días que regala y que te acuestas con una sonrisa porque ya lo sabes y también para di que no sabes cómo decir que quieres porque este es un mensaje para todos los que mantenemos viva la ilusión este año es muy fácil aceptar con el Corte Inglés

Voz 12 27:31 y es que el Real Madrid ha hecho historia o sigue haciendo historia podríamos decir consiguiendo su tercer mundialito de clubes de forma consecutiva significa que hay que ganar tres veces lo ha hecho envíos de forma consecutiva luego llegará este Mundialito que es cierto siempre es favorito el equipo español que llegue o el equipo europeo mejor dicho que llegue pero que hay que ganarlo

Voz 0455 27:51 hoy lo ha ganado cuatro une como digo logra su tercer título consecutivo Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas noches victoria cómoda del Real Madrid a pesar de que al principio el encuentro debido un par de sustos

Voz 12 28:02 estos eh

Voz 0430 28:03 sí señor a la contra ahí ha habido un par de fallos uno de Carvajal y otro de Marcelo que está francamente mal yo les veo fuera de forma Marcelo el resto veo cada vez mejor pero a Marcelo Le veo mal y bueno esperemos que después de este parón navideño mejore el brasileño porque hay muy buen futbolista le da mucho al Real Madrid seguro que se va a poner en en forma que decide Llorente a mí sí ha ganado es un futbolista que yo pensaba que andaba justito para la plantilla del Real Madrid ya ha demostrado con creces el último mes que es futbolista e imprescindible para mí ahora mismo en este Real Madrid con esto lo digo de Casemiro sea malo pero Llorente está que se sale y arriba pues Gareth Bale hoy en hizo puerta o novio gol pero el otro día hizo tres goles y bueno pues hay que dejarle porque es un hombre que como dicen algo claro hoy Rafa es un hombre que pisa área hay que bueno al final le llega el gol ida el tema disco estamos ya un poco cansados a mí me parece lo contado en Carrusel que ha sido un feo detalle de de Solari no darle ni un minuto en la final creo que bueno es un detalle feo para para Isco que estuvo en una final de de Kiev que fue un hombre muy importante porque Keylor Navas el portero más complicado porque jugamos ha decido que fue Courtois y lo está haciendo muy bien aunque Keylor también está haciendo bien cuando jugaba la Champions pero decisión de Solari hay que respetarlo y bueno él sabe lo que tiene entre manos pero a mí personalmente me ha parecido un detalle feo con Isco Alarcón que la última vuelta de de honor pues junto con Carvajal y Keylor Navas pues se metieron ya el Vestuario instruido en su campaña

Voz 1991 29:33 los capítulo declaraciones que han dicho los protagonistas

Voz 0455 29:37 pues primero escuchamos a Thibaut Courtois al al portero

Voz 0430 29:40 el Real Madrid que bueno es ya muy titular Keylor Navas aguantará el año pero creo que el próximo pues evidentemente él quiere jugar de lo tiene muy complicado este dicho Courtois

Voz 0765 29:48 lo que es la portería del Real Madrid con

Voz 0470 29:51 pues eh juega por ejemplo ha costado

Voz 13 29:54 todo para un portero siempre viene bien yo creo que los jugadores

Voz 0470 29:58 ese ese poder rotar más portal siempre prefiero

Voz 0430 30:00 jugar pero bueno como siempre

Voz 0470 30:03 el míster yo creo que tenemos eh grandes porteros Si cada entrenó lo demostramos el entrenador y al final el elige quién juega que no oí yo creo que antes también estaba jugando bien pero bueno a veces pierdes tres cero y seis unas palabras que os bos no puedes hacer nada pero sí bueno yo me sentí bien desde el primer día bueno hoy de hecho no ha podido hacer nada porque

Voz 1991 30:22 el gol que ha encajado ha sido un auténtico Chicharro bala escuadra ahí es imparable osea que no no tiene ninguna culpa hoy el el portero belga del del gol que ha encajado el el Real Madrid también ha hablado el protagonista no Llorente

Voz 0430 30:35 si el centro de campo equipo muy consolidado me ha gustado también mucho Luka Modric bueno gol que ha hecho es una maravilla es un hombre que no marca goles normales siempre qué marcas son golazos desde fuera el área recuerda así algunos que al Madrid en contra United en Old Trafford les bueno significó que pasar a la siguiente ronda Estado entonces Mourinho en el Real Madrid algún partido en Granada de Liga en el que Mary Shelley iba la Liga ahí y animaba a que tirase desde fuera del área y ha hecho un buen gol el croata Luka Modric pero para mí el mejor ha sido Llorente que ha dicho esto en la rueda de prensa la zona mixta hasta la fecha lo he dicho siempre que en Navidad a hablar con el club que no se fiaba ni un pelo porque desde Roma a empezado a jugar y lo ha hecho muy bien

Voz 0458 31:14 bien pero que él decía que si yo era para

Voz 0430 31:17 a tan solo unos días él prefería hablar con el club para ver si había una salida al mercado invernal ahora ya lo tiene claro se va a quedar a competir con Casemiro llega enero y ahora bueno Casemiro se recupera hay doble jugador para esa posición parece que Copa y Liga jugar los dos tutores ya juegos derramaría a eso de hablar en el mes de diciembre con el

Voz 2 31:35 sí ya lo zanjas te queda seguro Sí sí

Voz 0430 31:37 pero hoy por hoy ser jugador del Madrid hay años de contrato así que

Voz 0455 31:45 bueno pues lo tenía claro

Voz 1991 31:46 a lo mejor de buscar una salida a empezar a sentirse algo importante lógicamente cada uno también cambia la percepción de de cuál es su rol dentro del equipo y ahora mismo que está disfrutando el minutos de la confianza de Solari pues unos replantea también su futuro en Herráez qué tal el ambiente en el estadio

Voz 0430 32:02 pues el ambiente al principio lo han pitado a Sergio Ramos decía Pedja Mijatovic con acierto que era el tema Salat aquí hay mucha mucho público que bueno pues no olvida aquello que pasó en la final de Champions que fue fútbol al final se lesionó Salah

Voz 0470 32:16 tuvo mala suerte luego el Mundial lo jugó como pudo pero

Voz 0430 32:19 al final ha caído una gorda ya Sergio Ramos que tendrá mil defectos pero que sinceramente pienso que no vale es una nadie así que el ambiente ha sido bueno mucho aficionado del Real Madrid y otros que iban con el equipo local como es lógico pero bueno aquí el fútbol tampoco es la el deporte estrella aquí les gusta el boxeo les gusta la carrera de caballos les gusta otro tipo de deportes no cricket o sea que bueno más que que que el fútbol pero bueno ha ido como digo buen ambiente cuarenta mil personas y el Mundial de Clubes que no se sabe todavía a día de hoy donde se va a disputar el próximo año ya sabe que se va a jugar la FIFA tiene que decidir dónde y sobre todo más que donde el formato a mi me parece que hay que darle una vuelta sino cincuenta el Madrid es justo disimulo campeón del mundo Justice Simó pero eso no significa que la competición esté bien hecha a mi me parece que hay que darle muchas vueltas

Voz 1991 33:05 de acuerdo de esa radiación abrazo a pie hasta luego Yago Antonio Romero qué tal muy buenas

Voz 0239 33:11 hola qué tal Yago muy buenas a todo creo que el Real

Voz 1991 33:13 Madrid ha hecho lo que tenía que hacer que es cumplir llevarse un nuevo título

Voz 0239 33:18 sí bueno me parece que todas estas noches de venimos contando lo mismo que el gran mérito que tiene el campeón de este torneo cuando viene de Europa de ganar la Champions el Real Madrid pasa de lleno a la historia de esta competición por ganar tres veces consecutivas en la Liga de Campeones y me parece que hombre hay que dar una vuelta evidentemente porque tirarte aquí siete días para jugar contra el casino hay para jugar la final contra el Alain pues seguramente se hace un poco largo pero el Real Madrid llegaba envuelto seguramente muchas dudas en futbolistas que estaban por recuperar yo creo que esto no lo tapa todo porque la exigencia de los partidos no ha sido ni mucho menos máxima pero hay un futbolista para sumar el título que sirve de una manera balsámica para recuperarse de un arranque de temporada bastante complicado y a lo mejor incluso para que alguna de las decisiones de Solari que está siendo o que estaba siendo vigilado de reojo por todo el vestuario pues se consolide un poco no a la vuelta de las vacaciones seguro que este título ya asentado va a servir no para mejorar el fútbol que eso es cuestión de del trabajo diario yo creo de que recupera en la forma futbolistas muy importantes del equipo titular pero de haber llegado aquí a ver te a una semana ya no haber conseguido el título del mundo allí parte el título para casa pues la cosa varía del blanco al negro no

Voz 0455 34:28 hombre Rafa es que el Madrid tenía que ganar sí o sí sino

Voz 1991 34:32 ya habría sido un nuevo

Voz 0455 34:34 soltado una decepción realmente

Voz 2 34:37 pues yo me gracias a una decepción porque la la la diferencia entre el Madrid y el Alain ha sido muy grande no es sobretodo técnicamente no tiene nada que ver pero son partidos que hay que ganarlos Si yo creo que

Voz 0458 34:52 bueno es un campeonato del mundo que es que es importante no cabe duda por lo que pueblos por la reflexión que hacéis todos no que hay que ser campeón de la Champions para el lector

Voz 2 34:59 pero evidentemente hace lo tres veces seguidas seguramente no veremos a muchos equipos hacerla no será será muy difícil pero sí sí la la pequeña presión que podían tener es eso no que no pues fallaba tienes que ganar sí sí lo han hecho además creo que hoy ha sido el partido yo creo que más completo que le que el del otro día y efectivamente ha dicho lo que tenían que hacer es ser campeones del mundo

Voz 1991 35:22 cosas positivas que ha dejado el torneo Romero para empezar el hattrick de de Bale que seguro que le va a dar confianza y más goles va a necesitar el Real Madrid del del galés ha sido designado como mejor jugador del torneo y sobre todo Marcos Llorente no la irrupción de Marcos Llorente en este equipo cada vez teniendo más galones haciéndose importante no sé si a nivel todavía de competir la la posiciona a Casemiro pero desde luego que es que espabilar Casemiro porque viene Marcos Llorente muy fuerte

Voz 0239 35:48 bueno yo tengo una conexión de momento solo ante los medios de comunicación ante los micrófonos con Rafa Alkorta casi total suelo firmar debajo de todo lo que dice pero lo de Bale soy escéptico a mi me parece que los tres goles del partido estuvieron bien pero bueno sin más yo creo que de hecho partido el creo sinceramente que en el cómputo general de los dos partidos el mejor futbolista del Real Madrid para mí del torneo ha sido Marcos Llorente pero sí que es verdad que veníamos de un de un Gareth Bale en travesía del desierto y que a través de la confianza de Solari y sobre todo de que sea recuperado de las molestias físicas que tenía es un tipo del que no puede prescindir el Real Madrid porque tiene lo que no tiene casi ninguno hablar

Voz 0458 36:27 Villa que es gol y a partir de aquí yo quiero ver a Bale en regula

Voz 0239 36:32 paridad en partidos más comprometidos en otras competiciones

Voz 2 36:35 no hablo sólo de finales sino en el recorrido

Voz 0239 36:38 que hay que hacer hasta las finales por encima de todas la noticia más importante ha sido la presencia de Marcos Llorente yo creo que sólo hay un futbolista esta plantilla bueno había dos uno hora Marcelo igual no salió reggaetón hoy chicos he visto que para determinados partidos está el otro puesto que no estaba doblado en la plantilla era el de Casemiro Casemiro tenía por delante de lo por detrás de él a un futbolista que era invisible que era transparente San no ha contado nada para Zidane no ha contado nada ni en los peores momentos para Julen Lopetegui lleva cinco seis partidos hasta que esa la planta al campeonato del Mundo creciendo en confianza marcó Llorente competencia directa a Casemiro Ipar a mí de largo al margen del título la mejor noticia del Real Madrid en esta semana

Voz 1991 37:20 Rafa Paradis

Voz 2 37:22 para el jugador evidentemente los goles siempre va a motivar más a todo el mundo no voy a meter tres goles aunque esta cota Qasim hay un lateral derecho al pobre que que lo volvió loco evidentemente es bueno que que Bale meta goles como dice Antonio de que verle hay que verla en los momentos en los momentos eso dos de febrero marzo abril cuando el cuecen las habas es cuando hay que verle es evidente que es el que más gol tiene y el que más pisa área pero a mi me parece que el mejor jugador en general para mi ha sido también Marcos Llorente sin sin duda

Voz 0458 37:57 Dani Martí no te lo digo yo me quedo con Marcos Llorente del resto eso puede sacar la conclusión que que sea el nivel del Kadima es el que es más allá de que dos temporadas anteriores sometiera el Madrid incluso la final pero bueno yo creo que Marcos Llorente estaba pensando lo difícil que tiene que ser para un chaval con con pedigrí además familiar con con una familia que conocemos pues los gente que evidentemente los los Llorente que venía muy bien avalado

Voz 1991 38:18 da la generación Rosso

Voz 0458 38:21 es increíble es decir su familia sabe de qué va el rollo porque además han sido los tipos humildes no es un crío que lo hace muy bien en el en el Deportivo Alavés que coincidimos que no es para nada lo mismo que hacerlo en el Madrid no que pero que llega tiene que ser muy duro para él

Voz 4 38:36 a ver que no cuenta nada con con Zidane

Voz 0458 38:39 que Lopetegui es verdad que sería injusto echarle como ganara confiada nada porque son muy pocos partidos pero es alargada incluso Solari arranca inventamos otras fórmulas para intentar no ponerlo de poner hace vallas aquí tal no sé que ella Across había dicho en Alemania que el de seis no bueno al final lo lo pone lo difícil que tiene que ser deportista de elite demostrar esa fortaleza mental para decir bueno me van a poner ahora yo ahora lo voy a aprovechar más me ha parecido muy maduro en inalámbrico con con Herráez manifestando un par de veces que bueno que sí estaba jugando eran tres cuatro cinco partidos pero

Voz 4 39:10 le veríamos que pasaba en enero cuando él ha considerado que debía decir bueno pues ya me veo para quedarme pum hoy lo ha dicho así que me parece me parece chapeau parece Dani prehistoria

Voz 0239 39:23 pero hay que recordar que este chaval se jugó el bigote

Voz 4 39:25 en el día de la Roma sacaron partido