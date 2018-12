Nicaragua se desangra

Voz 1 00:00 sí a mí me llama

Voz 0874 01:04 desde Washington y tú en Nueva York Ramón Lobo buenos días aquí sigo buenos días y además has conseguido arreglar el ver utilizar el micrófono que te hemos dado con el equipo para conectarse Pekín

Voz 1791 01:15 bueno he aprendido a utilizarlo estaba muy arreglado pasacalle pequeño prueba técnico que ya hemos hecho las pruebas cuando ya aprendí a hacerlo pero bueno esto es verdad si habrá funcionan hay se oye mucho mejor

Voz 0874 01:27 bueno el caso es que según vez pasa algo puede entrar en la radio puedes contarlo con un sonido perfecto bueno vamos a vamos venga hay muchos conflictos de los que nos gustaría ocuparnos en este último programa del año que vamos a hacer tú yo pero resulta imposible hablar de todos ellos ya que estamos en este país deberíamos hablar de Trump pero no queremos que la gente nos diga que les aburramos hablando tanto de política americana así que lo dejamos para la vuelta en enero con todo lo que está pasando aquí ahora mismo además en con él tiempo que tenemos hemos decidido retomar uno de esos conflictos que cada día cobra tintes más trágicos que hemos estado muy interesado siempre a lo largo de este año dos mil dieciocho que ya va terminando en Nicaragua que se derrumba a causa de la crisis más sangrienta que ha vivido el país en años refresquemos un poco la memoria me Ramón explica un poco porque está sufriendo en Nicaragua de esta manera

Voz 1791 02:34 sin abrir empezar algunas protestas contra una reforma de las pensiones de Daniel Ortega el hecho para atrás pero ya la gente no está un poco como en Francia ahora con los chalecos amarillos la gente ya no protestaba contra las pensiones a la reforma sino el propio régimen que no está funcionando Ortega enrocado ha salido el dictador que llevaba debajo y es una pena porque hay más sandinismo en las protestas contra Ortega Quero Ortega y su camarilla

Voz 0874 03:03 cuál era y sigue siendo el el el problema de fondo de esas manifestaciones

Voz 1791 03:07 problema de fondo es que no funciona el país no funciona el país se sigue siendo muy pobre el otro día me comentaba un amigo que unos pocos países centroamericanos que notas que ha habido una reducción la gente está muy orgullosa gente que ha estado cuarenta años peleando oí siendo se orgullosa de sus renunció que por lo menos les enseñó pensar existente no era muy decepcionados encarcelado a sandinistas había gente que se ha ido al exilio hay mucha gente de esta callada y hay represión constante contra los estudiantes y contra sus madres

Voz 0874 03:39 el presidente Ortega que se ha convertido en un problema que está llevando al país hacia el caos nos acompañan periodista hay un escritor que conoce bien aquellas tierras es Javier Sancho no se habla desde ser Tarragona cómo estás Javier buenos días o la buenas ideas que son unas cifras lamentable es la que está dejando a las que está dejando la represión no el el número de muertos se puede llegar a mí me Aginako au o a cifrar

Voz 1972 04:00 a a los organismos de derechos humanos depende un poco de la fuente pero varían entre más de trescientos más de quinientos muertos no es difícil dar la cuantía pero según los testimonios de los familiares de los familiares de desaparecidos también estaríamos en esa en esa horquilla no entre más de trescientos imagino uniendo

Voz 0874 04:20 todos con un Ortega que se ha instalado en el poder de manera absoluta de manera casi familiar también lo controla el poder ejecutivo los medios de comunicación el Poder Judicial fuerzas de seguridad protestar contra él ahora es un es un delito de terrorismo además no

Voz 1972 04:34 sí de hecho bueno yo mismo con mi esposa que estuvimos allí en el mes de mayo durante la marcha de las madres que fue la la última gran manifestación opositora en contra del régimen ya hoy día eso no se puede hacer esto que estamos haciendo aquí a poder hablar y criticar a un Gobierno lo podríamos hacer pero saldríamos a la calle inmediatamente en la Gran Vía de Madrid no prestaría a mí no llevarían preso no sea ahora mismo es prácticamente imposible SER alguna manifestación o emitir alguna opinión en contra

Voz 0874 05:08 hace muy poco tiempo unos visitó en este mismo espacio el Premio Cervantes dos mil diecisiete que es el escritor nicaragüense Sergio Ramírez le formulaba una pregunta que te traslado Haití idéntica estás decepcionado ante la evolución que ha seguido el el sandinismo

Voz 1972 05:23 de alguna manera me esperaba un poco que la cosa fuera a mal porque cuando gotas a una persona que utiliza el populismo de una manera zafia Hay te esperas que la cosa va a acabar mal no me esperaba que fuera una a una represión tan tan violenta al no yo he cubierto otro bueno nosotros conflicto y otros países que trabaje con Médicos Sin Fronteras entonces estaba acostumbrado a escribir a ver situaciones de peligro pero iba de alguna manera respaldado por una organización au por un medio tenía esa falsa sensación de protección Borobia decir si te pegan un tiro en cualquier lado te lo pegan da igual quién esté respaldado pero en este caso es mi familia no yo en esa manifestación del Día de las Madres iba con mi sobrina de de de catorce años y empezaron a disparar francotiradores desde desde desde el estadio ese día mataron a quince muchachos delante de su madre que podría haber sido mi sobrina podría haber sido yo no entonces ya es diferente ya ya el la sensación de miedo que yo tuve en mi propio país aunque yo soy español nacionalizado nicaragüense también en mi país nunca lo había sentido como que entran en tu propia casa ahí te conviertes en secuestrado no sabes a la sensación

Voz 1791 06:36 además esta semana se ha producido el asalto de varios medios de comunicación la prohibición de cinco ONG es también críticas no hay límites no para la pareja Ortega Murillo

Voz 1972 06:47 no el poder absoluto es total es un problema como decías Javier es un es un poder familiar a al igual que la dictadura de Somoza contra la que ellos lucharon y ahora mismo se ha convertido también en un problema de salud mental porque acordé monos de qué estamos hablando de un señor que violó a su hijastra ir la mamá de la hijastra que es su esposa es ahora vicepresidenta IESA hijastra vive exiliada en Costa Rica la madre pues vendió a su hija a cambio de detener el poder que hoy otorga bueno que el presidente le otorgó con la vicepresidencia la represión que han ha ordenado ha sido brutal recordemos que Nicaragua un país de unos seis millones de de habitantes y Ike real ante una represión que que acaba con cientos de muertos cientos de detenidos miles en el exilio y encima con todos los espacios de libertad de expresión cada vez más reducido ahora mismo nos enfrentamos a lo que que es una dictadura de libro La

Voz 0874 07:46 las reglas claro en toda regla la presión internacional

Voz 1972 07:49 al bueno este jueves conocíamos que Donald Trump ha afirmado una ley que de alguna manera va a ejercer una presión muy grande para los créditos que se le pueden ofrecerán Nicaragua y va a ser muy difícil que la economía de Nicaragua no se resienta en los próximos años porque ahora mismo según la ley la ni el acto que ha firmado este jueves Donald Trump pues prácticamente impide que en Nicaragua pueda acceder al mercado externo de de deuda así que tenemos que esperar una bajada del producto interno bruto muy fuerte del país y hay que ver cómo se recupera de todo esto

Voz 0874 08:25 de hecho lo más acertado para hablar de un tema como éste es hacerlo a través de historias concretas como éstas que tú cuentas Javier por eso hemos imitado también a a un periodista y profesor de la Universidad Americana que ha tenido que abandonar Nicaragua porque su vida estaba en peligro se llama el cardo Pinel nos acompaña también desde Radio Madrid cómo estás darlo buenos días

Voz 4 08:42 buenos días muchísimas gracias por abrir este espacio oí seguir retomar el tema de Nicaragua cuando en vísperas de una celebración de Navidad y Año Nuevo hay tantas familias que sufren étnicas

Voz 0874 08:54 claro se las personas que apoyasteis y las manifestaciones también desde las aulas desde el mundo de la Academia como tú has tenido que marchar os para para salvar vuestra vuestra integridad física vuestra vida en tu caso cuánto tiempo llevas fuera del país y yo ya ya

Voz 4 09:08 llevo un mes y medio en en España bueno llevo un mes sí y dos semanas acá pero yo estuve una semana en El Salvador yo tuve que salir por tierra hacia El Salvador Salvador tomar vuelo hacia Madrid para de alguna manera despistar pero no levantar ninguna sospecha ante un potencial amenaza que existía en este caso pero que una decisión bien difícil cuadro yo cruzó la frontera con Honduras que la frontera que cruza el río aguas hable yo lloré yo nunca pensé que iba a salir en esas circunstancias ni que iba regresaran Grid después de haber estudiado en el dos mil diez aquí iba a regresar en esta circunstancia no es una decisión fácil sobre todo cuando uno parece ser una esperanza un aliciente para quienes ven todavía en las pantallas de televisión algunas pantallas de televisión voces claras y tratar de ser coherente ante lo que sucede sobre todo cuando uno enseñado en las aulas de clase derechos humanos y libertad de expresión tratar de mantener esa coherencia por sobre todo por esos estudiantes que nos motivaron esté en esta ocasión fueron jóvenes y estudiantes los que motivaron al resto del país

Voz 0874 10:19 no quieren y pensar los sentimientos y las sensaciones cuando cruza esté esa frontera pero no me lo puedo imaginar tu familia no

Voz 4 10:27 en el caso de mi esposa iniciada ya se encuentran conmigo se han reunido conmigo hace una semana un poco más de una semana aquí en Madrid y eso me da cierto margen de tranquilidad no obstante todavía en Nicaragua a mis padres y que ellos por su propia actitud ya no sólo por mí qué rol como comunicador como promotor de derechos humanos sino porque ellos se involucrado directamente en su localidad en estas marcha Si han recibido también presión e incluso amenaza pero tenemos el compromiso de alguna manera un cuando estemos en el en una baja de hablar por aquellos que están más de quinientos presos políticos sobre todo por aquellas madres que están pidiendo justicia en lo que antes mataba en Nicaragua eran las balas todavía siguen matando a las balas pero eso no es lo que está más evidente hoy día ya es lo que está matando el impunidad con la cual cabalga el Gobierno hay que reconocerlo como tal como una dictadura

Voz 0874 11:26 el os pregunto a los dos para que la gente sepa de que estamos

Voz 4 11:28 claro cuál es el nivel de crueldades de ser Régimen pareciera que no tiene límites pareciera que el el infundir el terror a cualquier costo inclusive cometiendo infanticidio cuestione de que hay en bebés y niños muertos provocados por el Estado por la gente de Estado inclusive por parapoliciales en no parecía no tener límites porque ellos juegan con infundir el terror y el temor yo reconozco que soy parte del efecto que yo quería en lugar de sentir temor por nuestra vida tener que en este caso huir

Voz 1972 12:03 Javier si el miedo es el miedo no el el el infundir el miedo es lo es el arma más poderosa que que tiene más allá de que realmente causan muerto yo me refugio en una zona de la catedral de Managua comí con mi familia y bueno ahí en ese descontrol de gente que se refugia ahí periodistas médicos la vida de de todo no yo por instinto digo me voy a ir me voy a juntar con el que manda aquí busque al cura que estaba a cargo de la catedral cuando cuando me puse al lado el cura vi que estaba más nervioso que yo en ese momento no Rafa crearon con con ACA AK usarlo lo yo identificó el kalashnikov no hay además estaban utilizando a la metralletas y fusiles dragón no osea Armas de de guerra no entonces eso infunde miedo y además yo diría que la crueldad de ellos que ya viene generando se desde hace mucho tiempo yo lo simboliza harían un caso que pasó en noviembre del año pasado con un migrante ellos hicieron un pacto con Estados Unidos para bloquear la frontera con Costa Rica y que no pasara los migrantes haitianos cubanos africanos que buscaban el norte y bueno pasó muchacho camerunés es irregularmente que quería cruzar hacia la frontera irle dispararon y lo mataron la madre del muchacho camerunés que vivía en Bélgica tenía ciudadanía belga fue a recoger el cadáver de su hijo pues no sólo no le entregaron el cadáver de de del hijo porque claro podía exponer bueno hay pondría la causa de la muerte y la la madre podría denunciar al Estado de Nicaragua no sólo no le entregaron el cadáver del hijo sino que además acusaron a la madre de tráfico de inmigrantes y la metieron presa durante varios meses hasta expulsar la Bélgica es un grado de crueldad que ya no no no tiene no tiene palabras para para describir

Voz 4 13:49 lo no

Voz 1791 13:50 si los grandes sandinistas las grandes figuras han abandonado públicamente a a Ortega que le queda cuáles son sus instrumentos de poder aparte de las empresas que han hecho muchos negocios los Ortega de las empresas Nicaragüense las principales

Voz 1972 14:04 sus amigos en el exterior son muy claros es Rusia China Taiwán curiosamente los países en los pocos países que quedan en el Alba que están en la crisis ante ello la respuesta internacional bueno el ministro Borrell fue fue muy claro hace hace pocos días expresando que o por lo menos dando a entender que la que la estrategia es esperar que caiga Venezuela para que caiga el chico no para que caiga después el régimen de Nicaragua a un poco pero esos son los amigos que no

Voz 4 14:37 pero si me permite eso sí yo creo que que que ahí está probablemente uno uno el llamado que que lo haría con todo respeto al Gobierno de España creo que debe de asumir el liderazgo desde España pero también dentro de la Unión Europea para hacer más productivo en lo que sucede no podemos esperar a que suceda un una debacle en Venezuela para que se pueda resolver en Nicaragua recordemos que Nicaragua es firmante lo igual que Centroamérica del Acuerdo de Asociación de América Central con la Unión Europea en el cual hay un capítulo clarísimo de respeto a los demás los humanos pero si no queremos que Estados Unidos se meta en su relación bilateral tradicionalmente dañina porque hay que asumir el liderazgo también

Voz 0874 15:16 el Eduardo tú estás viviendo en Madrid en Madrid gracias a la acogida de de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ya nos contabas que tu familia está ahora ya contigo te iba a preguntar por los planes de futuro pero casi prefiero preguntarte si tienes la sensación de que esto es temporal o de repente no sé cuando estás solo en casa mirando al techo dices igual me toca quedarme aquí sabe Dios cuánto no

Voz 4 15:36 si la decisión de estar en España no sólo era porque yo tenía un vínculo académico en el pasado en el dos mil diez con España y sólo porque Costa Rica está muy llena y sobrepasaba en este caso de de compatriotas nicaragüenses que han llegado ya casi en más de treinta y cinco mil sino también porque en mi modesto análisis político creería de que esto no se soluciona tan fácilmente ni en corto plazo entonces en esa lógica España parecía ser el lugar más seguro y óptimo sobre todo para mis hijas una hija mayor de siete años que pareciera muy pequeña pero qué me dice y me pregunta precisamente ayer que Le dije que venía una entrevista me dice aquí podemos hablar de Daniel Ortega ahí porque si entonces dije yo creo que si no se les agradezco muchísimo Reporteros sin Fronteras que ha hecho un prácticamente un apoyo muy importante al igual que CEAR para que yo y mi familia y estamos en este proceso de alguna manera de acogida que que no sé cuánto tiempo va a durar pero mientras dure haremos lo posible para que el tema de Nicaragua es escucha esas voces que no se escucha a nivel interno poder contribuir un granito de arena ojalá que tenga oportunidad de incursión arme el tema del medio de comunicación que lo que iba hacía ya sino pues en lo que en este gran país M pueda brindar la oportunidad

Voz 0874 16:55 creo que ese comentario de tu hijas es la manera en la que mejor se puede definir lo que está pasando en ese país además visto a través de los ojos de una niña de siete años a bordo Pinel que es periodista y profesor de la Universidad Americana llegado a Madrid hace poco ir Javier Sancho que no han acompañado él desde Radio Tarragona Javier Eduardo mucha suerte es muy de cerca lo que pasa allí cualquier cosa que haga falta aquí estamos

Voz 4 17:17 perdón no brazo gracias gracias

Voz 6 17:22 una niña triste medida prudente

Voz 1791 17:49 yo ya estoy porque creo en las causas reporteros de está haciendo muy buen trabajo hace muchísimo tiempo y con Armada nuestro amigo Alfonso Armada más si hay que apoyar a la gente que apoya

Voz 0874 18:01 pasar una buena Navidad en Nueva York y no te metas en líos hasta luego