Desgranando 'Galíndez' de Manuel Vázquez Montalbán

Voz 2 00:23 celebrar los cuarenta años del país es seguir echándole de menos los más jóvenes los que no han tenido la suerte o la desgracia de emborracharse de políticas también consciencia adicción que cultivamos con metódico ardor los adolescentes de aquella época quizás no lo entiendan para mi fue una pieza clave de la juventud del pensamiento del difícil proceso que desemboca en la formación de una personalidad propia definida todos los lunes compraba el periódico con inquietud y sólo los lunes leía la contraportada antes que los titulares que abra escrito Manolo hoy necesitaba saber lo que opinaba para poder opinar cuando estaba de acuerdo con él me sentía feliz pero a la larga resultaba mucho mejor lo contrario les respetaba tanto que disentir de su opinión me obligaba a repensar la mía a reflexionar con una disciplina implacable porque él me enseñó que en el columnista en la literatura y en la vida las preguntas son mucho más importantes que las respuestas tal vez hoy en estos tiempos de individualismo feroz y orientado a la trivialidad cuando la rebeldía consiste en tatuarse el cuerpo perfilarse la piel teñirse el pelo de azul parezca un ejercicio de buen ritmo pero entonces no existía un calor comparable al de la compañía una comunión tan sagrada como la fraternidad Yola encontraban sus palabras ácidas y precisas siempre certeras con la justa dosis de mala leche que preserva la ironía para impedir que desemboque en la amargura y la recuerdo hoy porque uno de los regalos que me ha hecho la vida es poder celebrar un lunes en este espacio que siempre será más suyo que mío la memoria y la inteligencia la libertad la decencia integridad

Voz 0460 01:59 de Manuel Vázquez Montalbán mi maestro

ha escrito manolos hoy ese texto lo escribía yo leía Almudena Grandes hace dos años con motivo de los cuarenta años del país hace pocas semanas se cumplieron los quince años de la muerte de Manuel Vázquez Montalbán y por esa razón hay varias editoriales que están volviendo a publicar buena parte de su obra hoy este club de lectura miró un poco hacia atrás y se une a ese homenaje Óscar López cómo estás Oscar buenos días qué tal buenos días que ayer estuvo se queda ya algo por decir de Manolo Vázquez Montalbán tienes que he dicho ya no lo sé pero mira estabas

Voz 3 02:36 cuando Almudena me acordaba que cuando murió él hace quince años entonces colaboraba entre otras cosas en un programa de televisión en TV3 es un drama de Julia Otero oí nos impactó muchísimo injusto hablar dos de eso que comentaba ahí ya en este artículo bueno yo ahora que que que vamos a hacer cuando tengamos una duda sobre algún acontecimiento político económico deportivo es igual cualquier acontecimiento como vamos a seguir adelante sin saber qué pensaría Vázquez Montalbán porque esa era la realidad el comprábamos el país íbamos a buscar directamente su columna pero yo creo que sí que quedan cosas por decir al menos creo que hay que seguir reivindicando la figura de Manolo Vázquez Montalbán ya no sólo como pensador ya no sólo como como periodista como ensayista pero creo que el hecho de haber triunfado tanto con la serie de Pepe Carvalho hace que se solapen otras facetas suyas por ejemplo era un magnífico poeta por ejemplo yo siempre no me canso de reivindicar su capacidad novelista novelística fuera de la serie es decir novelas como El pianista como los alegres muchachos de chaval o como la novela que nos ocupa hoy yo creo que convierten a Manuel Vázquez Montalbán en uno de los grandes

Voz 0874 03:41 escritores españoles en el libro que nos va hay que vamos a comentar hoy ha sido publicado o ha sido vuelto a publicar por Anagrama reeditado es el Galíndez que Vázquez Montalbán terminó de escribir en el verano de mil novecientos ochenta y nueve

Voz 1972 04:02 en la colina me espera en la colina me espera el verso te da vueltas por la cabeza como si fuera un surco rayado de un viejo disco de piedra en la colina espera la colina espera

Voz 5 04:18 hombre yo volveré

Voz 1972 04:21 volveré me llevarán ya muerto refundir en en la tierra ni siquiera eso fue posible Jesus citas te parece hablar con ese extraño compañero enquistado que decía hace años llevas dentro de ti el viento limpia el Valle de Amurrio ITEL levanta las faldas sobre esta colina de la rodeado de la colina escogida como si fuera la colina exactamente la colina que esperaba Jesús Galíndez tiene es frío en los huesos agobiados por el viento que pule el pequeño monumento funerario dedicado a Jesús Galíndez por la humedad retenida en el depósito que se cierne sobre el valle con su amenaza promesa de agua la estela de piedra parece ridícula ya me por el colonialismo del depósito poco más que un pretexto para no perder del todo la memoria una memoria un homenaje residual probablemente cómodo

Voz 6 05:26 suma a mí

Voz 0874 05:32 así comienza Galíndez y esto que escuchamos de fondo productos es la canción que cantan los tíos y el primo de Ricardo en el bosque de árboles pintados el prólogo de esta nueva edición lo ha escrito un colaborador y buen amigo de este programa que es Manuel Vilas cómo estás Manuel buenos días

Voz 0460 05:46 sí qué tal cómo estáis hoy tú también tienes la impresión

Voz 0874 05:48 de que Vázquez Montalbán Montalbán

Voz 0460 05:51 no yo Guardia Civiles reconocimiento que merecía lo enorme escritor que fue bueno yo creo que que Vázquez Montalbán ha sido muchas cosas luego entonces

Voz 7 06:00 quizá la la el la idea de novelista o la idea de poeta a lo mejor saxo a quedan poco suspendida por por por su enorme presencia mediática hay por cómo estaban diciendo ahora por ser un gran intérprete de la actualidad política

Voz 0874 06:13 claro luego desgrana ganaremos un poco usted Galíndez en este tramo de radio pero de entrada tú de tu que destacaría es de esta novela Manuel

Voz 7 06:21 destacaría la la ambigüedad la complejidad la ambigüedad porque no es un es una novela política pero no es una novela que tome partido por nada no es una novela que obliga al lector a pensar en términos políticos el el presente histórico y sobretodo el pues bueno la memoria histórica de los de la vida de Galíndez Isla obliga a ver que que que no hay buenos os a la gama de grises que hay en la novela

Voz 0874 06:48 apabullante los tengo bien porque aquí habla del profesor de literatura que al fin y al cabo es curioso porque charlando el otro día contigo nos contabas el asombro que te habían producido los paralelismos entre la historia de Galíndez Illa mucho más reciente del periodista saudí Yamal

Voz 7 07:03 es la misma historia el el problema Galíndez el título es una novela peligro sería titular el prólogo una novela peligrosa yo cuando releí a Galíndez empecé a sentir miedo probablemente Galíndez cuando tú les Galíndez te sientes un poco bueno puede sentir bastante miedo miedo a la persecución política es decir en la ida al crimen político que no ha terminado y nosotros sí viven en Europa en el mundo occidental vivimos en una enorme protección de la libertad de expresión etc etc pero hay otros sitios donde el crimen político y la represión de cualquiera que se atreva a escribirlo opinaron o lo que sea pues es es brutal no y el el caso y es un ejemplo de cómo se secuestra a un señor en otro país Mata que es la misma historia de Galíndez Galindo es secuestrado en Nueva York y conducido a la República Dominicana donde es asesinado no

Voz 0874 07:49 vamos a recuperar esa historia que nos cuenta de limpieza Oscar

Voz 3 07:52 pues nos cuenta buena parte precisamente de esta historia de Jesús Galíndez que fue un político afiliado al PNV político activo durante la Guerra Civil que tuvo que exiliarse como comentaba ahí sí que se convirtió en una de las cabezas visibles del Gobierno vasco en el exilio el estuvo en París luego estuvo un tiempo también en la República Dominicana y esto es importante en la novela y luego ya se fue pese a a Nueva York donde estuvo trabajando en la Universidad de Columbia intentó evitar que el gobierno franquista fuera reconocido en la ONU también se dedicó a escribir una tesis sobre el dictador dominicano Trujillo quien conocía los conocía muy bien no como consecuencia de esto último viden la connivencia también del Gobierno norteamericano pues para lo comentaba Manuel fue secuestrado el doce de marzo del cincuenta y seis en plena Quinta Avenida se lo llevaron a la República Dominicana lo torturaron y lo mataron como cuenta todo esto Montalbán pues hombre utiliza una joven que se llama Muriel Colbert que es una doctorandos norteamericana qué quiere investigar lo sucedido con Galíndez quiere demostrar precisamente esa participación norteamericana en todo este asunto no es la historia de una obsesión que es la que tiene Muriel por lo ocurrido con Galíndez y por extensión yo creo que también es esta novela es la consecuencia de esa obsesión y la del propio Vázquez Montalbán

Voz 0874 09:04 más allá de las tramas cercanas al thriller o la ve la histórica también tú Manuel destacas que esto es una novela que habla sobre sobre todo eso que ahora llamamos el mal

Voz 7 09:13 sí sería digamos el la el carácter filosófico que tienen la novela estaría ya con muchas novelas de la actualidad que hablan del mal no es sobre todo en los ámbitos políticos no viene mal está presente en la novela de de Galíndez está presente yo creo que con con una consideración muy parecida como novelistas últimos y lo están haciendo no

Voz 0460 09:37 por ejemplo Ricardo Menéndez Salmón es uno de sus temas por ejemplo en Malta

Voz 7 09:41 bien pero muchas se mucho ir en la en la especulación política sobre la actualidad decir yo creo que que Vázquez Montalbán fue un pionero no un orquesta de yo creo que entronca a su manera de ver la política y el mal en la política está muy presente en muchos jugadores actuales igual que lo entendió fue pionero un pionero en en Galíndez no ese mal

Voz 0874 10:04 se plasma en en tres regímenes diferentes que son las dictaduras española y dominicana y la democracia de Estados Unidos en un momento tan convulso como era la década de los cincuenta

Voz 5 10:20 Carlos se recuerdan pues sí

Voz 8 10:46 sombría daremos

Voz 0874 10:47 el otro personaje que tienen un libro Manolo se conjuran todas las circunstancias para que fuera posible que asesinaron Galíndez nadie se preocupa por los culpables

Voz 7 10:56 es que eso es lo más creíble de la novela y sobre todo el papel de Estados Unidos en a la desaparición de Galíndez que hay es yo creo que es el el donde está más fino y más acertado en Vázquez Montalbán no es decir como una una potencia país democrático como Estados Unidos participa en en un crimen político absolutamente grotesco insano horroroso incluso cutre no en el prólogo hablo de de como puede ser secuestrado alguien en Nueva York a finales de los cincuenta en esa Nueva York que va a inspirar en la portada de de figura de Bob Dylan no en los mismos en Nueva York la vivo Nueva York que parece la la gran ciudad de la libertad de repente es se construye un crimen político en esa misma ciudad es una grandes paradojas que que yo creo que la novela refleja muy bien no

Voz 3 11:51 sí tiene toda la razón yo creo que además ahí hay que hay que recordar la situación en los años cincuenta el miedo que existía en Estados Unidos por la posible expansión del del comunismo en eso se vio en algunas dictaduras que ellos apoyaron en Centroamérica y Latinoamérica pero que además eso luego fíjate tú como se vuelve en contra del del propio Trujillo que eso tiene mucha es es absolutamente irónico porque luego el miedo si es decir no sé si lo vamos a hablar luego pero por qué luego va a morir Trujillo tiene que ver precisamente también con ese miedo a que para que pueda explotar una nueva revolución otra revolución cubana precisa por el tema comunistas que es una cosa absolutamente con tus tumba

Voz 0874 12:33 con ese miedo ese permitían ingerir en cualquier

Voz 3 12:35 claro cualquier es especialmente

Voz 7 12:38 ante al hilo de lo que dice Oscar es muy brillante el personaje de la CIA en el anticomunista este las reflexiones que hace sobre lo que dice de política desde el anticomunismo lo verdaderamente sorprendente es es increíble las observación son muy

Voz 0460 12:56 buenas el anticomunista de una manera muy fina clave es un lector de Elliot es el Fulham anticomunista de una enorme cultura yo creo yo me imagino a Vázquez Montalbán disfruta no hombre además además una víctima Galíndez que hay que recordar que no es comunista

Voz 0874 13:13 es chocante que un dictador decía amigo de Franco fuera precisamente quién recibiera a un buen número de exiliados españoles y Vázquez Montalbán en su día daba algunas pistas sobre algunas claves de ese acogimiento

Voz 5 13:28 la primera que se proponía hablar que hablábamos

Voz 1408 13:31 a la segunda para dar un acantilado sea para entrar en República Mexicana el cualquiera

Voz 7 13:36 porque tenía que parar para blanquear hace envío

Voz 1408 13:39 la gente que llegaba de España que en estos serán profesores gente que en su vida había visto enlazar los envió la frontera con con Haití para que trabajara en el campo

Voz 0874 13:49 terribles como blanquear la raza hay además demuestra que todo lo que sucedía en torno a la historia de Galíndez era un cruce de intereses creados con grandes potencias de por medio con violencia de promedio yo supongo que escribí sobre las veladas de Trujillo también era arriesgado mediados los cincuenta no

Voz 7 14:04 ahí está la lo más grotesco de la historia de Galíndez es que el el la violencia de o sea lo que quiere vengarse Trujillo es de de la de haber dicho que de que de que el hijo este Francis Trujillo no era hijo del dictador

Voz 0460 14:21 no le preocupaba que dijera que era un asesino no no no no

Voz 9 14:24 el problema en un programa de macho alfa

Voz 0460 14:27 sabes

Voz 0874 14:29 quién estaba por encima de tú te planteas Manuel como esa realidad Tardón cambiar hasta el año noventa cuando se publicó Galíndez o el dos mil incluso cuando apareció La fiesta del Chivo Vargas Llosa no

Voz 7 14:39 claro yo es decir escriben tres personas sobre Trujillo Jesús Galíndez escribe sino de Trujillo y muere Vázquez Montalbán ya no muere Vargas Llosa ya no es decir que ha pasado en treinta y cinco años para que se pueda escribir sobre Trujillo sin morir no esa es la gran en fin a gran enseñanza histórica no en cuarenta años cambia el mundo lo suficiente como para que se pueda hablar de un dictador sin que eso te coste de costes

Voz 3 15:05 la la vida hablamos de un dictador del que dicen que tiene sobre sus espaldas cincuenta mil asesinatos

Voz 7 15:13 pero pero Vázquez Montalbán la la lo maravilloso es que que es sugiere que en última instancia que la muerte de de Galíndez es por un tema de de hombría

Voz 0460 15:23 ya algo decir absolutamente innecesario para un dictador porque además la la muerte de Galíndez desbarata todos los planes de relación de Trujillo con Estados Unidos no

Voz 0874 15:37 tú tú pronunciadas antes la palabra miedo vas a escuchar una escena de la película El misterio Galíndez hablamos un poco de miedo que inspiraba Trujillo no esa película la la dirigió pues Gerardo Herrero basada en en esta novela

Voz 5 15:53 yo he construido este país por eso su basura de libreto como echar un vaso de la inmensidad de los océanos

Voz 10 16:03 nada entonces por qué estoy aquí que no

Voz 11 16:10 está preguntando porque aquí

Voz 5 16:12 sí

Voz 10 16:13 toda billetes hablarme no sé ni cómo los cojones está aquí lo voy a decir porque basura como usted seguro de lo más sagrado que tengo de familia

Voz 0874 16:30 esto es un poco lo que tú decías Manuel no quería realmente le molesta el como como dictador no son los libros es que se metan con su honor la la duda de que de que él sea verdaderamente el padre biológico de Trujillo esto lo que el dictador lo soporta no es un es un personaje que inspira terror en la novela en la película

Voz 7 16:47 bueno yo ya te digo que yo cuando releí la novela sentí terror y de hecho cuando escribió el prólogo estaba sus

Voz 0460 16:54 es que hay nuevas todavía novela la novela

Voz 7 16:58 comunica muy bien lo que es el miedo miedo político no el miedo ante ante el primero al decir cosas que políticamente te pueden costar la vida no

Voz 0874 17:07 en la novela aparecen una serie de personajes secundarios que son maravillosamente rescatados uno de ellos es el confidente seguro que te gusta y mucho Manuel es es Angelito

Voz 7 17:18 son personas

Voz 5 17:20 bueno desde que los y a mí por dogmas delito en sus investigaciones no no os que raro yo era muy amigo de lindes doctora yo sé lo que usted está investigando algunos problemas pero también está metiendo en este libro a mucha gente aquella gente bueno la familia moral por ejemplo ya mismo dije después ya en esta cosa de hace tanto tiempo

Voz 0874 17:57 en este tipo de personaje que tú no puedes usar en clases de literatura para explicar la evolución de un personaje no a alguien como Angelito que aparece como un tipo que es todo ternura pero luego descubrimos realmente cómo se comporta

Voz 7 18:08 ese ese personaje que cambia si efectivamente tiene dos caras no ya al final de su personaje nefasto y siniestro

Voz 0460 18:15 cuál es tu personaje favorito que a mi angelito me gusta mucho pero

Voz 3 18:19 pues también me gustan Wars me gusta a mí rugoso

Voz 0460 18:22 me gustó porque es un cínico pero de mucho cuidado pero cínico de estos que se puede convertir en un filósofo importe

Voz 3 18:28 hombre porque además es una persona muy preparada a aprovechando esto de de es que hay otra cosa que está muy presente que es una figura muy literaria que es el tema del doble aquí hay mucho personaje que parece una ese luego otra y eso está muy bien también por parte de Vázquez Montalbán como los ha dibujado el caso de angelito pero el caso mismo el propio Galíndez es un personaje que cuidado eh

Voz 7 18:48 eso es muy importante en Vázquez Montalbán no salva Galíndez no

Voz 3 18:52 no en absoluto Vázquez Montalbán viene a decir

Voz 7 18:54 a través de Muriel que que que Galíndez tuvo una hora de hombres justos de hombre digno Ike es ahora les salva no pero solo tuvo uno

Voz 9 19:04 claro porque colaboró con la CIA colaboró con la hacía del FBI

Voz 7 19:08 sí incluso también colaboró con Trujillo en un primer momento pues fue acogido por Trujillo es hace con muchísimos grises lo único que pasa es que hubo un momento hay una obra en Galíndez que es de apuesta por la libertad esa es la hora que salva Vázquez Montalbán no

Voz 1408 19:27 qué cuesta la vida no Iker lleva a tener una actitud en contra de las dictaduras que en cambio se traducen un servilismo que la causa que pudo llevar incluso a el el fin justifica los medios no y entre ellos está el infiltrarse en grupos de izquierda exiliados españoles en en Estados Unidos todo informante primero es el único de lo que podría ser el FBI no porque tuviera manía especial a las izquierdas sino porque se lo había pedido el la realización del PNV eh que pretendía vender en Estados Unidos para que el Gobierno norteamericano se prestase a derrocar a Franco

Voz 0874 20:02 querer tú tú escribes en el prólogo Manuel haciéndote eco de unas palabras de Muriel na nadie es honesto las veinticuatro horas del día Pablo de esas veinticuatro hubo una hora en la que Jesús Galíndez creyó en la justicia o mejor aún en la libertad y a veces no es ese es curioso que la muerte de Galíndez y las las muertes que sucedieron a esa a ese fallecimiento fueron las que finalmente provocaron una final de Trujillo lo que alguien tendría un poco como como Carmen no o justicia

Voz 0460 20:28 claro pero además muy Trujillo acaba derrocado por un tema de Hungría político no es lo que más le dolía la venganza es una venganza por haber puesto en duda su hombría y acabar volviéndose contra él porque Estados Unidos deja de apoyarle cuando bueno lo que pasa en la novela es que el el aviador que trae

Voz 7 20:48 y de Nueva York ha

Voz 12 20:51 Mayor a a la República Dominicana es americano

Voz 0460 20:54 no Trujillo ordena asesinar a ese aviador y a partir de ahí se desencadena una serie de hechos que Baraka

Voz 5 21:00 o con con la con la época de tu yo

Voz 0874 21:03 no porque va va va a perder el apoyo Unidos claro claro pero ya lo sabe además que lo va a perder si nosotros hacemos este espacio siempre no para promocionar a un autor que gane más dinero para que la gente lea un libro hombre yo creo que hemos dado suficientes elementos como para que si alguien no leído Galíndez por si alguien lo leyó hace mucho E entonces vuelva a él es que sabes qué pasa Javier que

Voz 3 21:26 lo ha dicho un poco al principio Manuel también es decir es una novela absolutamente vigente absolutamente vigente muchas de las cosas que se cuentan aquí uno solo tiene que pensar en lo que ha leído en los periódicos hice oye pero si esto con lo ahora comentabais lo de pero es igual puede seguido lo puedes ver en algunas dictaduras cómo está funcionando el tema de opinar según que temas y las consecuencias que eso puede tener en el caso de algunos periodistas quiero decir que es una novela absolutamente vigente y que además Rey Nico de nuevo la capacidad novelística de Montalbán al margen de su famosa serie Pepe Carvalho yo creo que hay que leer esas otras novelas desde luego entre esas otras novelas Galíndez tiene un peso específico Fund

Voz 0874 22:07 y al margen de esas columnas que tanto echamos de moco decía Almudena Grandes al principio bueno Manuel pues te dejamos ya con tu perfiles para cuando él

Voz 13 22:15 cantado con Luis Manuel Villegas veces por habernos ayudado gracias un abrazo hasta luego Esther López un abrazo a otro para que hasta luego

