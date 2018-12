Juanjo Millás baja a los infiernos

Voz 1 00:00 mi

Voz 7 01:46 yo sé qué es esto de la lotería el sorteo de ayer que bueno

Voz 8 01:51 a quién quién no que ese quiero decir pues yo te digo que no bueno pero esto es una de estas cosas que te invaden eh o sea yo no sigo el fútbol y sin embargo su un montón de fútbol quiero decir porque bueno un montón de fútbol es decir yo torería porque hay cosas que están en la atmósfera y que aunque mires para otro lado no puedes evitar las no ya aparte de que fíjate estos días ha habido antes del sorteo publicidad que ha sido una publicidad me ha parecido no sé muy cuestionado que que era esta publicidad a y pasó comparen décimo en el bar donde desayuna porque ese día no llevaba suelto ya con lo cual nos temperamento sucesivos Nos empieza a dar joe pasee por un lado de Guitar Hero yo me acuerdo una vez haciendo un bolo con Gemma Nierga no creo que en Almería y pues ahí a dar un paseo por la ciudad a primera hora me torcido un tobillo justo delante de una administración no

Voz 0874 02:57 Justo eso era

Voz 8 02:59 estaba la hija no es esto está claro que es que es aquí me gasté monto de enero tocó nada es decir porque la autoridad tiene loterías como es como una religión a Rosa no escuela son muy parecidas a la gente que va a acumular no que

Voz 0874 03:23 he estado en comparado yo porque si estás dispuesto a creer que hay cielo es estar dispuesto a creer que las probabilidades te banal

Voz 8 03:29 que no puedo hacer te va a tocar no yo me acuerdo mucho en estas épocas de un cuento fantástico de Borges que se llamaba la lotería de Babilonia y si no recuerdo mal era una lotería primero en la que jugaba todo el mundo porque no había comprar undécimo sino que Estado se encargaba de Porto número de carné de identidad y tú jugabas todas las semanas tú jugabas o quisiera eso no era era gratis crearon lotería negativa de manera que lo que te podía tocar era que te amputaron el dedo índice por ejemplo no entonces esa lotería tenía un éxito tremendo en Babilonia no sí era una lotería sin embargo era una lotería negativa pero todo el mundo estaba pendiente de haber sin él quitaban no imputaban o no pero claro es muy religioso porque además no hace mucho alguien me dijo me con todas las posibilidades de que te toca la lotería tan infinitesimal es no que es de que que creo que es lo único que promueve estos la fe la fe alentadas claro por todas las campañas de publicidad que hay alrededor por toda tu carga histórica yo recuerdo cuando era pequeño este día de veintidós que ya estábamos de vacaciones a nuestras madres nos ponían delante de la radio con gol no como décimos porque nadie tenía dinero para comprar un décimo con las participaciones una peseta es un mercado sí sí hombre tenía una participación de la carnicería otra de la pescadería eran participaciones no sé si te ponías allí con todo hito emocionado claro con la esperanza de que iban a decir uno de esos números que tenías delante no hay empezó ahí empezó nuestra fe

Voz 0874 05:23 muy bien pero es verdad que no decimos bien es el centésimo o milésima mucho porque era un poco lo que se jugaba pero es curioso porque yo te hablo desde Washington aquí de los excesos aquí no hay una lotería en Navidad lógicamente no ha habido nunca cuando hay las loterías que son de los estados del país pues como por ejemplo a mí me asombra mucho cuando gana a alguien es como que lo gana todo igual un solo individuo llana dos mil millones de Dolores ya que en España la lotería eso es un poco comunista porque reparte mucho sí

Voz 8 05:55 tengo esa esa frase no claro la frase activa está a ser partido mucho no como si la teoría además fuera un instrumento justiciero de Dios no mira ha caído en un va con frecuencia se recuerda que Kay allá donde ha habido Qatar

Voz 0874 06:11 lo ves yo yo yo recuerdo que el escritor Javier Pérez Andújar descontaba contaba una vez dijo una vez que él siempre ha pensado que la Navidad es la fiesta de los pobres porque todo el mundo puede celebrarla en lo que pasa es que como estamos en la época en la que estamos en una de las cosas que todo el mundo busca es la ostentación y la Navidad se ha convertido también un poco en eso no en una fiesta de ostentación

Voz 8 06:33 no sé yo en los últimos años se yo creo que desde la crisis o más bien la gente no presume de de de ostentación tú ves a estas encuestas que hacen en los mercados usted que va a comprar a la gente no no porque eso me mucho de comprar no pues yo o qué no no yo no veo yo veo que la gente más bien un poco deprimida estamos en una especie de en una yo creo que vivimos y no somos conscientes de ello no en una especie de de de de situación de de acatamiento como si se estuviera acabando algo no como si son Moon Sion mundos estuviera acabando ya hay un mundo que se está acabando no son conscientes de ello pero pero un mundo en el que hemos vividos esta se está acabando les a un mundo en el que hemos vivido durante siglos es decir que la irrupción de las nuevas tecnologías es un cambio de paradigma de tal calibre que no hay en la historia ninguna semejanza osea tú vas a buscar a la historia un cambio que se parezca al que estamos viviendo no encuentras te tienes que ir a la prehistoria te es que era invención del fuego por ejemplo no quizá la invención del hacha pero en la historia no hay nada ni a imprenta niega revolución industrial no hay nada claro esto yo hilos expertos dicen hará ari ari y dice que en los próximos veinte años el mundo va a cambiar más que en los últimos mil o sea tú imagínate lo que él dice que una persona que subiera dormido en la Edad Media se hubiera despertado a principio del siglo XIX no habría notado grandes cambios sin embargo sin mi padre que murió hace cuarenta años se despertara no entendería al mundo no bueno ya estamos preparando para para para este cambio quiero decir la política se ocupa de esto

Voz 0874 08:31 pensando claro hay alguien durante años

Voz 8 08:33 qué pensando en esto porque claro el divorcio entre lo que sucede en la realidad lo que sucede en el mundo de la ciencia por ejemplo no que cada día nos tropezamos con una noticia científica que que pone todo patas arriba es decir en el divorcio entre la realidad de de ahí afuera en la realidad Parlamento es es brutal no

Voz 0874 08:55 pues sí es el tiempo y tenemos que hablar de lo que has hecho en las últimas semanas que es una experiencia que tengo que decir que en principio no te apetecía mucho o un poco reticente querías ir con Paqui Paqui se negó por motivos que luego explicamos apropia puramente personales es que venga va vamos a empezar

Voz 4 09:35 sí

Voz 7 09:37 lo último reportaje del año

Voz 0874 09:39 sí me voy a hacerte un favor no decirte las ideas que me rondan por la cabeza para el año que viene pero bueno nada puede ser peor que lo que te pedimos que hace un par de semanas que lo que vamos a escuchar hoy te habíamos llevado primero al Acuario de Valencia hicimos hay un bolo recuerdas que también lo pasamos muy bien además aprendimos mucho sobre la vida marina casi entrevisté a una tortuga si no recuerdo mal te te aclimatarse al medio lo siguiente que pasó tres días después es esto

Voz 10 10:07 no puerta abierta dice

Voz 11 10:11 sí

Voz 12 10:15 llevo a las escotillas está encerrada

Voz 13 10:18 no podía bueno hay inversión hacer esa una cuenta lo que nos cuenta catorce meses Periscope quiere decir que es un una profundidad desde la que se pueden emplear el periscopio ya está claro ya estamos cerrados completamente la idea de que disponemos que hoy disponemos para toda la jornada ahora en que nación es mucho mayor ya como si estuviera entrando en picado hacia el fondo hermoso una inclinación que nos tenemos que apretar un poco

Voz 7 11:13 se Gràcia Paco como como preguntamos al principio las escotillas están están bien cerrada

Voz 8 11:19 ahora según escuchaba me está dando más angustia yo creo cuando por qué es que claro cotillas se cierran herméticamente eh esto Eco con estas puertas redondas que parece de las cajas fuertes antiguas no es caro ahí ahí hay más de una no que yo recuerde había claro en tu entrada submarino entero en submarino era entrar como en un hormiguero en el agujero de un hormiguero no que tú ibas bajando en vertical iba en vertical con una escalera adosada a la pared por un conducto muy estrecho y cuando llegas a abajo del todo que que hay muchos metros no ibas pasando Cotillas claro llegas abajo y abajo es como un hormiguero con sigue bueno te acuerdas que un día trajimos aquí unos unos pues eso con galerías todas pequeñísimos cada una más estrecha es lo más parecido a un hormiguero pero claro mientras las escotillas están abiertas parece que puede salir corriendo pero un momento no escotillas cerrada se oye no y entonces ya estás ahí en un tubo de acero completamente encerrado ídolos Josmar no

Voz 0874 12:39 me metí extienden submarina de la Armada española viste un día entero con ellos cuando esa noche después de salir te llamamos para ver si había sobrevivido dijiste solamente dos cosas la primera que estabas agotado me porque supongo que para los cuentas porqué pero tiene que ser tiene ser complicado hacer vida ahí abajo y la segunda estás muy literaria dijiste ha sido como entrar en un ataúd y salir de un útero

Voz 8 13:05 porque yo impresión que tenía cuando entré por la mañana era eso que entraba un ataúd porque eso es un tabú pero luego sabes qué pasa que cuando pasas ya muchas horas allí con la gente Italia acaba siendo un espacio muy protector en definitiva porque como está siempre al lado de alguien no es acercaba haciendo una especie de útero no y entonces cuando yo recuerdo que cuando salimos a la superficie me dijo el capitán me dijo sube si quieres para ver la entrada Cartagena entonces porque ya vamos navegando en la UVI si tú sí todos tenemos en la imagen de un submarino que es común cetáceo gigantesco una ballena que tienen una especie de Torretta que ellos llaman La Bella bueno se puede subir ahí ahí hay unas sillas por las que puedes ver la entrada común príncipe de bueno entonces yo estaba subiendo por el agujero de la alcantarilla hormiguero de repente en mobbing deshacer creen que es un mensaje que no habían entrado durante el día porque claro no había cobertura bajo eso ya fue yo era como una fiesta no sonidos era como si el regreso a la vida sonido y entonces claro iba saliendo entonces presión que yo tuve es estoy naciendo sea me en un ataúd y salgo de

Voz 0874 14:28 Lutero cafés a escuchar cómo cómo hace diste ese tubo de la alcantarilla como esta

Voz 12 14:36 bueno ahora ya hay que descender y ahora yo me encuentro entre un agujero o que acaban de destapar que es una mujer muy parecido ante una alcantarilla

Voz 14 14:50 su muy profunda

Voz 12 14:52 edad de cuántos metros pues habrá o no sé a diez metros por lo menos uno aquí

Voz 14 15:01 eh que en fin que tiene un perímetro pues yo que sé que bajo el nombre no

Voz 12 15:09 un agujero es un hormiguero realmente no vamos a ir descendiendo yo voy detrás de

Voz 15 15:19 las dos y luego bajo pasito hemos ido con calma

Voz 14 15:32 sí

Voz 16 15:33 no

Voz 17 15:39 aquí llegan esas tabarra iban Mayo esa es la clave

Voz 18 15:43 no gozado hormiguero y aquí no yo creo que y seguimos profundizando aquí vamos muy a Baco

Voz 17 15:52 ella es mejor

Voz 12 15:58 ya ha llegado cuidaban a estaban para entramos por una especie de puente cita todo es muy pequeño todo está lleno de gente es a la Cámara de mandos como la demanda del cerebro del barco según como estas la carta electrónico aquí detrás

Voz 19 16:22 eh que son los cuadros de Segura en la inmersión muchas lucecitas nos indican que están abiertas como está funcionando submarino para para tener seguridad de que todo a correr

Voz 20 16:34 si la reserva de oxígeno como perdón

Voz 19 16:37 en el barco tiene su tú no el barco lo que durante la la carga de baterías que se realiza mediante lo que él durante ese momento se renovarán su marido tenemos que durante el tiempo el dictamen te segundo comandante Ivo tenemos uno alrededores de CO2 de oxígeno íbamos viendo el tanto por ciento que tenemos sabor

Voz 12 17:05 luego ya cuando doce horas menos últimas doce horas son pocas

Voz 19 17:12 se se va reduciendo haciéndonos y aumentando el CO2 pero siempre llevamos un control estricto de los niveles que tenemos cuando llega el buen ejemplo Si el oxígeno llega un diecisiete por ciento

Voz 4 17:27 el dios

Voz 12 17:29 uno por ciento de exigir la hizo una serie de acciones subimos a cotas sacamos el más tienen que ser desalojado con ese aire regenerada y no que he visto seguro seguro que sí

Voz 0874 17:46 me he dicho he dicho con la gente que te acompaño en que una vez que estamos dentro submarino había dos cosas que te preocupan mucho uno era esto no hemos escuchado cuánto va a durar el oxígeno y seguro que nos va a llegar y tal lo otro es donde me pongo para no molestar

Voz 8 18:03 pescado cierta preocupación de que la idea es un codazo

Voz 0874 18:05 alguna Palanca no había otra otra

Voz 8 18:08 porque de repente a poco de bajar me presentaron a un sanitario un té hay ansiolíticos y me dijo sí sí y eso me dio mucha tranquilidad

Voz 0874 18:20 luego seguimos con tu bajar a los infiernos pero cuando te propusimos esta experiencia a tu mente acudió inmediatamente una palabra es la palabra de hecho hace un par de semanas se estrenó esta película

Voz 21 18:31 ya está intacto ir el fondo del mar se encuentra en una

Voz 14 18:36 así al muy difícil a quinientos

Voz 21 18:40 en profundidad en un ángulo anunciados una corriente submarina fuerte que lo mal no tiene esa profundidad similitudes cristalina

Voz 0874 18:51 yo recuerdo con lo estábamos en Valencia Juanjo que me comentabas antes lo fue en Valencia fue unas semanas antes lo mucho que te había llamado la atención las cartas que escribieron en los que estaban atrapados en el Cusco

Voz 8 19:04 mira en uno de los bolsillos de de unos ideas encontraron una nota que decía así trece quince todos los tripulantes de los compartimentos sexto séptimo y octavo pasar unas noveno hay veintitrés personas aquí tomamos esta decisión como consecuencia del accidente ninguno de nosotros puede subir a la superficie escribo a ciegas bueno estas este es el texto que encontraron Hermosillo que yo escribía una columna subió hace años claro en la que yo o que decía es que este texto qué tiene la turbadora esa actitud que pedimos a un texto literario no porque en situaciones de límite a literatura sale como a posesión como de una olla o no este hombre en esos momentos en los que sabe que va a morir que está llegando el agua a las rodillas que escribe que escribe a ciegas que está rodeado de de bulto se otros hombres tiene la necesidad de decir solamente lo que es necesario el número de hombres que hay dos compartimentos que han pasado el descenso era entonces muchas veces nos preguntamos para qué sirven la literatura no yo contestaba sirve para esto para contar en los momentos límite y además ser escritor en cierto modo ameno ser determinado tipo de escritor significa vivir rodeado de pánico rodeado de bultos de bultos cuyas figuras lo distingue es tú eres uno de esos votos no y además escribes Acebes no es ese equipo descrito

Voz 0874 20:48 si estás dando una Master Class de narrativa déjame saludó al capitán de corbeta José Carlos Cuadrado Ibáñez José Carlos cómo estás buenos días

Voz 23 20:55 hola muy buenos días encantado vosotros veis estas películas

Voz 0874 20:59 mucho escepticismo supongo no

Voz 22 21:01 bueno yo no diría eso es cierto que que siempre en las películas ya al objeto ya de hacerlas más amena al espectador pues se pueden cometer errores donde se demuestra en situaciones que no coinciden exactamente con la realidad pero bueno así son como en este caso basadas en hechos reales con una buena investigación previa tanto de la parte técnica como la parte humana así que podemos decir que reflejan en gran medida lo que lo que allí pudo pasar y en ese accidente

Voz 0874 21:30 que es que es lo más probable que te toque la lotería o que segunda un submarino

Voz 22 21:34 pues yo creo que están a la par que casi bici y si tengo que decir algo diría que es mucho más fácil que de lotería que es una submarino

Voz 0874 21:46 os entrenado para ser escenario terribles hacen simulaciones para actuar en caso de accidente

Voz 22 21:51 sí por supuesto era el lema de la más submarina es justo que para todos no es una una frase latina que significa el listos para todo esto esto sólo se puede sustentar en tres pilares básicos el primero sería la la formación el segundo de ellos sería el mantenimiento y el mantenimiento preventivo correctivo el cual se cumple rigurosamente para que la plataforma esté lista para llevar a cabo la misión que es el encomiendan en cada momento por lo que si que en algún momento existe alguna avería o incidencia que impida navegar con seguridad al submarino quedaría fuera la legación el tercero eh sería el adiestramiento el cual es constante de de todo el personal primer los jugadores con los que cuenta el submarina ahí después en la mar donde se simulan todas aquellas incidencias que se podía andar durante su navegación es además en el caso que que que estáis tratando esta mañana eh sería todos los años hacemos un ejercicio avanzado de de rescate de submarinos en el que intentamos practicar todos los procedimientos si todas las situaciones en las que se pudiera entrar en este caso

Voz 8 23:01 si nosotros salimos en el Mistral no hemos dicho en nombre de submarino se Mistral IS ese día hicimos varios ejercicios varias simulaciones no la primera fue la salida de Puerto simulando que había minas pero hubo una simulación de fuegos dentro de que fue bastante tremendo no pasa vías bien tú ahí ahí sea ese me lo pasé de miedo a fin de hombre al agua hubo varias simulaciones y todo se hacía juego con una matemática increíble

Voz 0874 23:35 a un submarino claro al final es es una especie de cápsula salvo que el accidente fuera pues una gran explosión cuánto tarda en irse a pique un submarino por un problema interno

Voz 22 23:47 bueno eso es complicado definir pero vamos hablaríamos dependiendo de la incidencia que hubiera ocurrido estaríamos hablando de poco tiempo estoy hablando de escasos minutos eso es importante porque Si la incidencia es de tal magnitud que que no tenemos tiempo de reacción pues difícilmente podremos llevar a cabo los procedimientos que tenemos e interiorizados gracias a esa adiestramiento que te he comentado anteriormente

Voz 0874 24:14 hay gente que no puede que que que lo dejan

Voz 22 24:17 eh sí pero la verdad es que son muy pocos los casos eh la gente viene voluntaria alarma submarina no es un destino que el personal venga forzoso pues lo cual siempre vienes con una una vocación innata hay con un entusiasmo particular con lo cual eh es muy raro el el personal que viene destinado inicialmente a la escuela es submarinos para recibir esa formación que comentaba anteriormente en que las primeras navegación es que se hace una navegación de de ambientación y de Anke no son capaces de soportar el eh el vivir en un espacio tan reducido

Voz 0874 24:59 capitán de corbeta José Carlos Cuadrado Ibáñez muchas gracias por atendernos también por acoger a Juanjo un abrazo fuerte pero no ganara

Voz 23 25:07 el día muchas gracias a ustedes esto

Voz 24 25:10 bueno es que realmente crear no no no por mucho que te imaginas cómo es un submarino a mí me gustado mucho las veces submarino siempre he visto pero no te imaginas hasta qué punto en espacio está

Voz 10 25:21 ha aprovechado así

Voz 17 25:25 si siquiera de José Luis yo veo al llevar

Voz 24 25:28 a ver un poquito vamos a seguir visitando bueno hasta ahora hasta ahora cabo arte bueno entramos en una puerta en la que casi hay que entrar en la que no entregó tienes que entrar que casi de lado y aquí debemos una aquí si te das pero en un espacio que es imposible meterse literal mover es una espacio absolutamente en fin claustrofóbico cerrado brazos perfectamente y también para ir de un lado a otro y aquí y aquí duermen seis personas especiales el colchón es de sesenta centímetros de ancho

Voz 25 26:09 eh eh por un ochenta de largo y bueno en la la lectura de este compartimento será metro y medio

Voz 8 26:19 no realmente es un lugar muy muy muy angosta

Voz 24 26:22 aquí termina tiene un pequeño

Voz 17 26:25 lavabo si somos para afrontarlo la mano

Voz 26 26:28 los parecida que puede haber en hacer ahora de un centro de soltera

Voz 7 26:34 la taquilla que vienen cada uno es esta

Voz 24 26:36 yo lo hay que todo unas taquillas de hierro muy pequeñitas claro para las cuestiones de orden personal

Voz 7 26:43 las camas abrochado el socio al máximo y las camas disponen de un compartimento de baja debajo para guardar cosas pero aquí veo un armario con armas esto es más bien son armas de museo a bien no

Voz 14 26:57 estas son un fusil de asalto al que está en activo si están a esto es un fusil

Voz 26 27:06 no no llegamos con la al muelle

Voz 8 27:13 ya hemos dicho que tiene una capacidad para sesenta y seis

Voz 26 27:15 Donna aquí un buenos días el servicio de máquinas

Voz 24 27:21 qué tal si esta es una cámara de descanso también es básicamente igual a la que hemos visto ante los oficiales pero aquí también hay soy literal no veo

Voz 7 27:31 siete siete en literas va

Voz 26 27:35 pues una televisión se siente sienta mira al espejo hubiera televisión ha estudiado está todo pensado para que no lo tiene teorías esteta divisiones para ver cine Parador porque no se puede tenemos antena pero bueno nos llevamos unas películas

Voz 27 27:54 el disco duro íbamos en un momento de descanso podéis ver reaccione algo aquí no hay cobertura claro de mobbing

Voz 12 28:01 no ninguna

Voz 17 28:03 ni se aprende a charlar con la gente lo digo

Voz 7 28:11 yo diría que basaba se Juanjo aumentaba la claustrofobia o te ibas acostumbrando

Voz 8 28:16 claro si te ibas acostumbrando osea que todo el roto hay un ruido de fondo no entonces de vez en cuando pensabas caramba que estudié en agua porque tú dentro no no no oye al agua no es un caso que no tiene la sensación de que hay agua fuera pero sí voy a trescientos metros de profundidad en un tubo completamente el hermético sino pensabas bueno pues procuraba entretener Meco con las historias esto me llamó la atención por ejemplo que en un submarino hay mucho papel porque en papel claro el papel no se estropeara la del monje incluso trabajan con cartas desde de papel llevan llevan un cuadro una bitácora un como un cuaderno a bordo que es también es de papel no donde se va contando todas las incidencias de navegación sí claro enseguida o recorren no claro

Voz 0874 29:11 leer te acostumbras aunque no quieres a tu lado está asentada Cristina cómo estás cristiana buenos días

Voz 0030 29:16 buenos días Cristina psicóloga especializada

Voz 0874 29:19 ansiedad y estrés mira cuando a Juanjo antes de hacer esto le preguntamos si tenía claustrofobia por supuesto nos dijo que sí pero si le pregunta si tiene ansiedad netamente dice que la tiene así el estrés también lo tiene si realmente hubiera tenido claustrofobia habría podido entra

Voz 7 29:35 en esa lata rodeada de agua en la que entraron no

Voz 0030 29:39 desde luego no sin pasarlo francamente mal por lo que tú has escuchado o no tiene claustrofobia cuesta curado no tiene un poquito es decir que es la la claustrofobia es un tipo de agorafobia que es un miedo irracional excesivo a tener una fuerte reacción de ansiedad o incluso un ataque de pánico en un espacio cerrado y esa persona pues tiende a evitar esas situaciones por miedo a tener mucha ansiedad incluso a morir

Voz 8 30:07 esa fue tu caso Gorriz no pero fíjate que yo por ejemplo he visto los ascensores os invito sin subo andando a menos que sea una barbaridad de pisos mira yo recuerdo un momento un ataque de angustia qué metas no nunca me había pasado en el avión viajaban de una vez en el avión a primera hora iba a Asturias cree y me siento no habían yo me había tocado ventanilla de repente se sentó a mi lado un señor muy gordo y entonces yo veía que ha sido tan gordo vi como que me era une era un obstáculo enorme para llegar a pasillo no entonces ahí tuve un ataque de estos que con todo síntoma sudoración programas de respiración da hasta que me dije yo estuve a punto de bajarme pero señor miran la importa cambiar el sitio porque es que soy un poco claustrofóbico ya señor con muy mala cara me cambió de sitio yo ya verme al lado de pasillo sea como que podía salir corriendo se me quitó y desde entonces siempre tanto los trenes como en el avión siempre que pido pasillo por cada ventanilla me da me da mucha claustrofobia

Voz 0030 31:22 eso es clave es decir no lo que importa no es la situación ya sea un ascensor un avión un submarino lo importante es lo que pensamos cuando estamos en esa situación si pensamos que no vamos a poder salir que nos va a pasar algo grave que nadie nos va a poder ayudar o que estamos a trescientos metros bajo el agua eso genera ansiedad e cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad el miedo ocurre cuando hay un peligro objetivo real en este mismo instante pero la ansiedad aparece cuando pensamos que algo malo puede ocurrir es anticipar una amenaza si nos damos cuenta de que le estamos prestando atención a esa amenaza que eso está provocando una serie síntomas de reacciones en nuestro cuerpo porque el cerebro segrega adrenalina cortisol que nos activa para hacer frente a ese posible peligro cuando nos damos cuenta de eso lo importante es distraerse que eso es lo que comentaba Juanjo que hacía en el submarino se puso a hablar se puso a miles este mapa mira esto al dirigir su atención a otra parte consiguió disminuir su ansiedad

Voz 0874 32:24 les está engañando asimismo básicamente

Voz 0030 32:27 yo no lo veo como engañarse sino ser inteligentes decir ya que tengo que estar aquí vamos a intentar distraernos pasándolo bien y poder disfrutar de esta experiencia

Voz 8 32:37 bueno yo tengo una cosa Pino y es que a mí las cosas que me dan miedo me atraen quiero decir que yo yo me yo me abrazar algo que me da miedo porque

Voz 0874 32:47 hombre recuerdo tú te aportan en el Tanatorio Forget

Voz 8 32:50 por ejemplo es pero este submarino en los días previos había días que yo estaba en la noche decía joder que lo que he dicho que sí a lo que he dicho que si Pacino vienes aquí pareja retirarle Paqui me deja tirado no

Voz 0874 33:05 el anterior experiencia no había sido buena con el detector de mentiras de todas maneras hablando de dar miedo de todas las fotos que luego nos enseña este había una que a nosotros auténtico miedo que es la del retrete frecuente

Voz 10 33:20 la pongo la estamos llegando

Voz 24 33:24 no

Voz 10 33:24 a la cocina lo de la actitud de acero

Voz 24 33:28 buenos días yo estoy Cocinero cocinero que está pelando patatas ya ha pegado un buen pero lo que vamos a poder ya había aquí los trozos de algo con patatas fritas la cocina es también a la mínima expresión todo de acero todo muy pequeño todo muy estrecho

Voz 17 33:56 hay trabajos la trampilla que da acceso a la despensa de la cámara frigorífica

Voz 10 34:01 sí porque decíamos que este submarino tiene una autonomía de cuarenta y cinco días pero autonomía no me viene dada por el combustible sino por la comida porque no pueda almacenar comida para ser reducido y al final la comida ya que tomaran más alimentos frescos para evitar en la

Voz 12 34:19 a Guti al estuvo por ejemplo aquí las hormigas vamos en sentido contrario lo daño la voz para

Voz 17 34:37 sí muy parecidos de la cárcel están muy importante

Voz 28 34:48 es un boquete de acero de hierro le he acero sin embargo en la sea sabe una ya ven ya ya ya

Voz 17 35:00 este todo tuvo hijos todo somos sesenta personas paradójico es la única ducha a los sesenta

Voz 10 35:13 o sea que la ducha de que cuando estás se llama ahora llegamos abrazar porque evidentemente está lleno de máquinas de mano metrónomo de indicadores que no sabemos porque viven aquí de regulaciones situación del grupo humano no

Voz 12 35:36 claro esto es básicamente la planta de su marido genética se divide en tres veces que son tres generadores eléctricos y esto es lo que proporciona es todo el barco

Voz 10 35:50 un poco antiguo de un poco antiguo claro ya hemos dicho que este sumario de los años ochenta

Voz 24 35:57 nada no es increíble no como se puede economizar tanto espacio y aquí voy a voy a descansar un poco la Cámara de oficiales SS

Voz 29 36:11 qué bien

Voz 8 36:15 no digo nunca se tuvo que cita allí para relajarte si allí en oficiales ese ente que data es que es todo como de juguete todo como de de niños ahí pues Jon pues Day conseguí sentarme si para

Voz 0874 36:30 dos baños y una ducha para sesenta personas

Voz 8 36:33 nada fíjate bueno se van turnando para ducharse de manera que cada uno le toca cada tres días además que todo pequeñísimos que en el retrete no te puedes imaginar

Voz 0874 36:45 no no me lo puedo imaginar lo que manda hasta en la foto Mandela

Voz 8 36:47 bueno claro a todo a todo muy muy agobiante muy pequeño había mujeres en la tripulación había tres tres me dicen que se van incorporando más mujeres que tradicionalmente ha sido es un trabajo más de hombres y también hay menos mujeres en en la Armada no pero ya se van incorporan porque para para pertenecer a submarino al mundo este para ser suman Iniesta se dice en necesitas ser marino marinero se hace desde ahí si quieres te traslada después de un curso de depende del tipo de trabajo que tengas el cursos de un año o dos seis meses te trasladas a este mundo de los submarinos no

Voz 0874 37:32 bueno cualquiera que te conozca tampoco sabe que tu sobras de la comida son sagradas y que tú no submarino si se retrasa la comida pues puedes tener cierto peligro porque puedes puedes montar un número así que llega hasta el comedor

Voz 7 37:44 te sientas tiene lugar que te correspondía en el sitio que te habían reservado que era el del comandante ir a comer ya en el primer turno que es importante que está bien

Voz 17 37:54 no sabes cómo

Voz 15 38:03 estos

Voz 12 38:05 es verdad eso que está muy bien si es abundan de la verdad que os gusta pero su muy bien yo creo que es una plataforma su técnico es grande no no quiere decir que los te voy a estudiar estudiar mucho y luego el hecho de que bueno pero eso no es que tú estás haciendo algo y ya está el crucero con su mujer dormirte rápido mira qué bonito y lo sabe que Rajoy setenta y trabaja

Voz 7 38:56 me encanta el lenguaje militar Juan Pablo del Barco detectado

Voz 8 39:00 claro tú no ves nada porque además una de las cosas que yo creía equivocadamente es que nosotros llevábamos un radar para detectar no nosotros nos lo que llevamos es un gran leído es decir nosotros en el submarino oímos Si hay algo fuera tú no puedes llevar nada que produzca ruido porque entonces te detectan claro eh entonces San submarino es una gran oreja es decir o escucha tu yo decía pero bueno entonces en la si cuando dimos más dice no hay no hay problema está todo cartografiar ya verás como lo trajo operaciones con una roca de estas

Voz 0874 39:40 gigante no oye cuando regresase que ya era de noche de hecho de Castells al puerto Tutu sensación cuando se abre la escotilla esto que decías desencaste como Un príncipe para ver la llegada Cartagena pero también tenía la sensación de justo cuando estoy vivo

Voz 8 39:55 se había había una sensación como de una porque claro cuando pasa doce horas ah ya has roto con todas tus rutinas quiero decir no no no tienen ninguna noticia desde el punto de vista de mobbing por ejemplo porque estaba apagado ninguna noticia del exterior es como si hubiera estado dos años es algo las sensaciones es como que como que llegas a un mundo desconocido recuperase un mundo que habías abandonado hacía mucho tiempo no ya entonces ya te digo una primera señal fue que yo iba ascendiendo por el tubo y empezar a sonar alegremente Moby Dick con con todos los mensajes que no habían podido entrar a lo largo del día no hay entonces respirar claro al aire ya ya debía vamos tener pocos llegado el aire ese puro junto a Omar bueno esas esas sensaciones era casi como ganar el cuerpo también no yo recuerdo luego cuando llegué al hotel me fui a a me hace un poco porque claro ya me advirtieron trámite ropas cómodas como no me llegaron a decir viejas pero casi dice porque dentro dolor

Voz 12 41:04 eh

Voz 8 41:05 el gasoil aceites la ropa entonces llegué al hotel me cambié bajé a a tomar algo y me sentía osea me sentía como un príncipe no me una cerveza una tortilla de espárragos no los colmillos como actividad sobre todo espacio para mí esto no un baño era parecido fantástica de despedir

Voz 0874 41:33 Cristina Cristina Wood que es psicóloga especializada una ciudad tiene estrés y yo te recomendaría que es tu tarjeta a Juanjo m a suplentes seguro mostrar lo más pronto bueno un beso fuerte gracias gracias hasta luego ya Juanjo gracias por sometido a esto porque yo sé que a la idea siempre te gusta pero a medida que se acerca el momento de hacerlo claro son situaciones tan incómodas en muchos casos que te lo tienes que replantear pero al final acaba explicando siempre en dos mil nueve va a ser un buen año ya ya te diré contando vale

Voz 8 42:06 a hay me gustaría hacer muchas precioso espirituales

Voz 0874 42:08 no no eso es de lo previsto seminario gracias Juanjo

Voz 8 42:13 bueno un abrazo buen año cero uno

Voz 12 42:15 nueve por así decir si no se Charlie Lima decirme lo hacía sobre si yo ya no Kurdi no bien instancia

Voz 10 42:30 en este momento tocamos tierra bueno comandante no

Voz 12 42:33 ha sido un placer igualmente he no ha sido buena experiencia lo se voy a esperar a teniente Bernal no es sí seguro que sí

Voz 11 42:48 sí