Educar en la igualdad

Voz 1113 01:39 nuestra invitada llegó un día Gran Bretaña insitiendo ser esposa de un líder político no es fácil serlo de un político liberal Luis todavía menos en un país que pesa lo que se cree es más de perros que de gatos más de café que Le T y más romántico insolidario que el estereotipo del CIO y egoísta con el que se les suene definió en el país cuna del capitalismo surge las ONG solidarias en la mujer juega un papel importante a la política a las empresas porque de niños educaron a la igualdad adulta su formaron sobre feminismo antes de que la palabra estallase con radicalidad conscientes eso sí de que queda mucho por hacer a él se armó su contradictorio inmerso la batalla del Brexit Un salto en el vacío

Voz 7 02:43 nuestro invitado a Gran Bretaña insistiendo decía José

Voz 0874 02:48 la primera pregunta que ha sido más difícil que ser mujer y además española en una cultura como la británica coser la esposa de un gran líder político

Voz 8 02:56 yo creo que pan ambos unidos no pero quizás ser más difícil ser la esposa de un líder político aquí en el Reino Unido donde las familias de los políticos juegan un papel y tienen una exposición pública que no se tienen en España y que es difícil de gestionar

Voz 0874 03:16 pero porque es un político de primera fila y por tanto en estado expuesto si lo siguen estando a los focos de la opinión pública durante muchos años que tu vida y la de tu familia es ese continuo escaparate en un país como Gran Bretaña no no eres nada fácil no

Voz 8 03:30 la dificultad sobre todo es con respecto a a los niños a nuestros hijos y nosotros tuvimos muy claro desde el principio al contrario que otros líderes políticos aquí que no íbamos a consentir ninguna exposición pública para para los niños y creo que eso es de las pocas cosas que que hicimos bien con respecto a mí pues pues también tengo que reconocer que esa exposición mediática que yo no busqué y contra la que luche al principio es la que luego me ha permitido hacer cosas como la campaña de inspiren Graells para ayudar a un montón de niñas en el mundo hay pues estoy agradecida

Voz 0874 04:08 habría sido distinto en España no digo la campaña digo subida publica

Voz 8 04:12 sí muy distinto yo creo que que en España las a las mujeres y los maridos de los políticos y los hijos pues muchos de ellos Ny ni les conocemos y es más decisión suya propia sí sí tienen exposición mediática o no aquí no no hay opción yo cuando llegué a las primeras elecciones que me fui a España a dejar a mis hijos para que poder gestionar la campaña ha mientras ellos estaban en en mi casa en Olmedo en Valladolid pues cuando llegué había tres paparazzi a la puerta de casa y se quedaron siete semanas todos los días todas las horas del día

Voz 0874 04:49 pues sí que es un poco distinto vamos a hablar de este política de Brexit con Miriam González es abogada especialista en Derecho de la Unión Europea hay presidenta de la Fundación inspiren goles nos atiende desde Londres con nosotros también desde Barcelona José Martí Gómez qué tal José cómo estás buenos días

Voz 1113 05:03 el buenos días buenos días González usted estuvo casado como viceprimer ministro británico que se sintió usted muy alterada por las mañanas leyendo que es usted y su marido en las páginas por ejemplo el diario The Sun

Voz 8 05:19 pues no la verdad es que yo las críticas del San del Daily Mail del Daily Express de de toda esa prensa nacionalista de ultraderecha es británica el pues nunca me han nunca me han dado disgustos no al revés lo que me preocupa sería que tanto a él como a mí a estuviesen de acuerdo con con nosotros porque realmente con sus editores y con sus lectores pues no tenemos nada que ver si me pregunta si en general y que claramente fueron momentos políticos pues muy difíciles no donde este país estaba el Reino Unido en una situación económica complicada y creo que salió de esa situación económica que luego lo han vuelto a estropear con o están a punto de estraperlo o no pero yo creo que cuando vives al lado de de un político que quiere hacer política ese nivel no en tan expuesto pueso estás dispuesta a aceptarlo y que no no te afecte personalmente anónima mentalmente au sino pues es mejor no estar claros

Voz 0874 06:21 el déjame recordar que su marido es el ex vicepresidente ex viceprimer ministro británico Nick Clegg juntos ha vivido momentos duros políticamente hablando a mí me gustaría saber que te inspira el nombre de David Cameron

Voz 8 06:33 pues ahora mismo me me inspira un una preocupación el no entender porque el a no reconoce que la decisión que tomó a planteando del referéndum del Brexit fue una decisión equivocada donde él fue a intentar salvar a su partido y al final lo que ha conseguido ha sido no sólo dividir a todo el país sino además dividir a su partido y además dividir al Partido Laborista no sea que que que bueno me pareció que durante la coalición pues tenía tenía valores no porque podía negociar y eso es una buena cosa no pero en el momento que se quedó solo con esa mayoría absoluta del dos mil quince la verdad es que ha hecho un destrozo en el país que que van a tardar años en recuperarse

Voz 0874 07:25 dos décadas tú en un artículo de The Gardian hablabas de la arrogancia de Cameron

Voz 8 07:29 yo sí que creo que esa decisión fue fue arrogante no fue una una decisión pues pensando que iba a ganar no de hecho en su última reunión en el Consejo Europeo lo cuentan no que puso los papeles sobre la mesa justo después de la cena y les dijo a todos antes de marcharse pues acordaros de que yo siempre gano yo soy un ganador y fíjate lo que ocurrió después osea que que a veces yo creo que cuando has ganado unas elecciones con una mayoría esas una mayoría absoluta te crees que vas a seguir ganando siempre él tenía que haber tenido mucho descuidado y haber hecho esto de una manera muchísimo más prudente

Voz 1113 08:09 parece que pues le preguntamos qué le parece la palabra Brexit no será muy elogiosa

Voz 8 08:14 pues no creo que que no sólo fue una decisión errónea la de plantear el referéndum en este momento creo que además fue una decisión errónea el decidir saliese de la Unión Europea pero lo que más me preocupa es lo mal que se ha gestionado esa salida de la Unión Europea primero por David Cameron que que se marcho después de hacer ese destrozo después por Theresa May que ha sido un una negociadora nefasta o sea le ha metido al país en un callejón sin salida y lo que estamos viendo estos días en el Reino Unido eso es precisamente el país dándose cuenta de que está en un callejón sin salida como

Voz 0874 08:54 española y además experta en política y abogada en Londres Nos podría explicar que es el excepcional británico

Voz 8 09:02 pues yo creo que no es tanto excepción Alice mono la lo que lo que más caracteriza a la actitud británica con respecto a Europa es que al contrario de muchos países como Portugal lo cómo ha ido como la propia Francia y Alemania no que entraron en la en la Unión Europea y crearon la Unión Europea como una consecuencia de cómo algo que venía de la Segunda Guerra Mundial no el intentar cambiarlas relata tienes entre ellos para nosotros en en España era el salir de la dictadura el ser aceptados por el mundo internacional era una cosa positiva no para el Reino Unido se vio siempre como algo negativo no como una especie de de humillación el final de su imperio el incluso la él no reconoce cimiento completo no de la labor que ellos habían jugado durante la primera de la Segunda Guerra Mundial y esa ese tinte negativo en el momento en que ellos accedieron a la a la Unión Europea pues yo creo que que ha seguido siempre no con con ellos y es lo que ha hecho que no quisiese participar en ciertas políticas pero a mi me parece que a veces exagera no porque hay otros países que no participan en el euro hay otros países que no participan de deseen gen no sé que a veces lo vemos como más más determinante de lo que es la verdad es que los británicos han hecho durante los años que han estado allí una contribución estupenda La o a la Unión Europea yo creo que le han dado un tinte mucho más abierto más a más liberal y que muchas veces todos esos problemas que ponían sobre ciertas políticas pues hacía que todos los lo pensemos un poco más no y que a las políticas como resultado fuesen mejores

Voz 0874 10:43 cuando usted decidió quedarse allí supongo que se enamoró de la cultura británica además de formar una familia en ese país ha cambiado mucho en estos últimos diez años ese país en el que usted decidió quedarse a vivir

Voz 8 10:55 bueno yo yo no decidí tanto quedarme a vivir en el Reino Unido como quedarme víveres en Londres y Londres es como una república en sí misma no que que tiene poco que ver con el con el resto del país es una ciudad absolutamente diversa donde donde se respeta el individuo que tiene una energía que que hace que te creas que puedes hacer todo lo que quieres que luego nunca es verdad en la vida no pero que te te anima a intentar a nuevas cosas que yo venía de de Bruselas donde todo está pues muy muy centralizado y muy reglamentado antes había estado en España donde en mi época por lo menos pues si si querías ser abogado tenías que estudiar Derecho y se querías dedicarte a la economía tenías que ser economista y tenías o muy poca libertad no de de moverte desde el patrón en aquella ya estaba decía esto es algo de la cultura británica que me parece estupendo yo creo que en Londres todavía no ha cambiado pero sí que es cierto que se percibe un cierto pesimismo por parte del Brexit hay preocupación sobre si si va a continuar esa esa gran diversidad que que tiene esta ciudad y yo siempre les digo a los británicos que que hagan lo que quieran con el resto del país pero que Londres por favor dejen como está que Londres no es suyo que todos nosotros hacemos Londres

Voz 0874 12:15 de reflexión vamos a hablar pero en un ámbito muy distinto y además a través de la ficción me escucha esto

Voz 0874 13:47 en educación y con elegancia es no muy británico cierto es un fragmento de Mujercitas es el cuento de Navidad que la Cadena SER permitir el día veinticinco de diciembre a las doce del mediodía la SER apoya además con esta ficción sonora en la que participa gente como Belén Rueda Macarena García Adriana Ozores Pepe Viyuela también apoyamos con esta ficción la labor de inspira Indians que es la entidad que que tú diriges hablando un poco dispar inglés

Voz 8 14:09 no pues inspirar en girls es una organización que que yo monte inicialmente aquí en el Reino Unido hace ya cuatro años y que después decidimos internacionalizar a Ac2 lo que hacemos es muy simple simplemente conectamos a mujeres inspiradoras todo tipo de de mujeres mayores jóvenes de trabajos exitosos de trabajos que están empezando mujeres incluso que no trabajan con niñas para enseñarles a las niñas toda la cantidad de cosas que yacen las mujeres toda la cantidad de cosas que ellas pueden decidir hacer las decimos que cuando que decidan hacer algo que hagan lo que quieran que eso es eso es una decisión suya tienen que ser libres para decidirlo pero que no tengan en cuenta los estereotipos de género que no se sientan limitadas por esos estereotipos y la verdad es que estamos ya en en diez países y seguimos creciendo y yo estamos encantados de del éxito que está teniendo la iniciativa y sobre todo en España donde hay un montón de mujeres que generosamente gratuitamente ceden su tiempo para para inspirar a las niñas ayudarlas

Voz 0874 15:15 en España también con qué actividades

Voz 8 15:19 pues vamos a normalmente es vamos a los colegios no y es es el es cuenta las niñas lo que hacen las las mujeres y luego hacemos lo que se llama speed dating que las enseñamos pues todas las cosas que hacen las mujeres por ejemplo es una empresa o en distintos sectores lo hemos hecho sobre robótica lo hemos hecho sobre defensas sobre energía y es fantástico ver las niñas lo lo poco que saben los jóvenes no sólo niñas y niñas y niños no sobre sobre los trabajos que hay hoy en día en el en el mundo real

Voz 10 15:51 no sé cuando lo descubren y pienso

Voz 8 15:54 eran bueno pues al final esta gente que estoy viendo estas mujeres aceptar no tanto tiempo que eran más o menos como era yo no sé si ellas lo han podido hacer yo también puedo hacerlo cuando lo veces son en ese momento mágico en los ojos de de la niña pues es es emocionante queda mucho

Voz 1113 16:11 la igualdad de género sea una realidad porque según una encuesta reciente de aquí de España el varón joven chico hombre varón es bastante machista no yo creo que

Voz 8 16:23 machismo existe en en todas las sociedades no yo sí que creo que que queda queda todavía mucho por hacer se ha hecho mucho en España en concreto se ha avanzado un montón en todos los ámbitos pero también en el ámbito de de igualdad en los últimos a cuarenta años no yo siempre cuento la la anécdota cuando me preguntan por aquí cuál es la situación en España que cuando yo tenía ocho años las mujeres no podían tener ellas solas su cuenta corriente hoy en día una española Ana Botín es la presidenta del banco más grande de la eurozona no que te da la idea de todo lo que hemos hemos cambiado nuestro país pero yo creo que que a nivel de día a día hay dos cosas que todavía tenemos que atajar una es ese sexismo de ruido de fondo que que hemos normalizado porque pues pues de lo lo tenemos tan a la vista que qué nos parece normal que se hagan ciertos comentarios sobre las mujeres au ciertas actitudes que a mí me preocupa mucho creo que que es fácil atajarlo pero que hay que tener la determinación de atajarlo porque a mujeres como yo pues de cincuenta años más o menos nos da igual ese sexismo a sabemos cómo convivir con él pero para las niñas es definitivo porque es el marco en el cual ellas están educando no o sea que si logramos eliminarlo sería fantástico y creo que es fácil Illa en la otra gran cuestión en temas de de género son ese es la sociedad del cuidado no que yo creo que ciencia económica mayoritariamente son las mujeres las que se ocupan de los hijos de los padres mayores de las casas cada vez que digo esto siempre me dice hay quien no yo soy hombre también lo hago sí pero en general suelen ser las las mujeres y creo que la sociedad no está dando soluciones no hemos creado casi como un tabú esperamos que lo resuelvan no pero claro tenemos que ver cómo sociedades que queremos que todo el mundo trabajes incorpore al mercado laboral que necesitamos para mantener la sociedad del bienestar que tenemos pues habrá que dar soluciones al cuidado no de mayores niños y casas responsabilidad tiene la Purito pues yo creo que tiene mucha responsabilidad no porque parte de la de la solución para ello no para esa poder gestionar la solución de la sociedad del cuidado pues parte de ello viene por medidas que faciliten el el poder tener o centros o gente que ayuden con el cuidado los niños con el cuidado de los enfermos o tener por ejemplo medidas fiscales que lo facilite yo creo que ni siquiera estamos en la fase de poner ideas sobre la mesa y empezar a discutir sobre ella sino que simplemente esperamos que esto ocurra como un milagro no que ocurre en la sociedad que hay ahí unos unos angelitos que se están preocupando por ciertas cosas es que no es que son personas reales no que esto no es un milagro que ocurre todos los días en las casas y en las familias que ahí está gente con nombre y apellidos normalmente nombre y apellido dos de mujeres que son las que facilitan que que que se continúe en la sociedad como estamos

Voz 0874 19:25 hasta que la etiquetan como la mujer de Nick Clegg de hecho ha querido bueno pues nunca cumplir ese prototipo de esposa de político anglosajón y a usted también ha sentido esa presión de las etiquetas absurdas exigentes no que todavía hoy se quiere imponer a las niñas

Voz 8 19:39 pues si tengo que decirte que no es que me moleste que lo que me digan que soy la mujer de Nick porque los hoy además es que Le quiero no sólo que esté usada con el no al pero creo que se nota perfectamente cuando alguien se refiere a ti como como mujer de Nick Clegg mujer de hay quien simplemente para identificar te porque está claro que el tiene un perfil público mucho más conocido que el que el mío y cuando que suele ser pues a esa hora esa nacionalista ultraconservadora que mencionaba antes no ante te llaman de esa manera me llaman Míriam Clegg no para dejarte claro que tú no tienes ningún valor por ti misma todo tu valor viene por el hombre con el que otea escasa dado con el que tiene relaciones etcétera etcétera no

Voz 0874 20:27 Miriam González es abogada especialista en Derecho de la Unión Europea y ex presidente de esa fundación Berengueras es una fundación a la que apoyamos con la emisión de Mujercitas el cuento de Navidad que la SER emite el día veinticinco de diciembre a las doce del mediodía no ha hablado desde Londres Miriam beso muchas gracias y suerte

Voz 1113 20:45 gracias a vosotros hasta luego adiós José adiós adiós

Voz 4 21:02 claro