Burque quiere salir en los anuncios de Navidad

Voz 3 00:18 pues mira yo que ahora es acaban de marchar

Voz 0874 00:21 la semana que viene más a los que se han quedado a pesar de

Voz 4 00:24 escuchar ese apellido estás estás tú en Gran Vía no Manon

Voz 5 00:28 hoy acabo de escuchar flipa creo que es es famoso lo acaba de decir un chico o una chica creo que eso es famoso es lo máximo a lo que puedo aspirar al me veo que

Voz 0874 00:40 una vez Aznar fue un estreno de cine iba cuando alguien que era famoso hicieron fotos al famoso escuchados fotógrafos que uno le preguntaba al otro lado quién es

Voz 4 00:50 escondió no es nadie no está bien

Voz 5 00:52 de casa nos la comemos todos yo me la comía mucho al principio

Voz 0874 00:55 sabes que tú eres sabes que en en en la ceremonia de los Oscars cuando están ensayando en en los carteles en los asientos poner un cartel con el actor que lo va a ocupar que durante los ensayos la gente sepa tampoco quién va a estar ahí es un poco como el cartel de Broncano Cano Broncano claro eso Broncano Broncano ha podido venir hoy

Voz 5 01:14 sí yo soy su cartel que lo profesionales exacto de esta sabes que yo te dejo minutos de humillación porque creo que te relajando alguna manera verdad verdad pero si vamos juntos mira eso es una cosa te diré una cosa

Voz 0874 01:27 para que arranques bien Laura a ver a ver una de mis propósitos para este año es intentar trata

Voz 5 01:33 creo intentar entendernos

Voz 6 01:35 por tumor a ver si sí sí sí yo mismo me explico a mí mismo

Voz 5 01:39 por ejemplo todavía hay vale vale el otro cuál es escribir un libro

Voz 0874 01:43 el los otros no tienen que ver con recursos humanos entonces

Voz 5 01:47 a propósito de impulsar un árbol escribir un libro tratar mejor a Burque bien bien oye pues dímelo tú yo soy el paro nada claro me ha saludado una señora Javier Hervás venga vale venga por aquí vengo hola qué tal le va muy bien porque me han saludado que te conozco que me conoce la tele de la tele estoy con Javier del Pino sabes quién es si te suena se me suena no le pongo cara pero me suena programa no me acuerdo no te acuerdas pero sin embargo a mí sí que me el que conozco pelirrojo él me gustan los pelirrojo de qué programa no lo sé Javi al desconocen Buenafuente no una vez y bueno venga si se puede ser globales alguna vez he salido sí sí claro si vale eso cómo cómo se llama usted quiere es una foto voy a voy a ofrecer una foto es una persona que no me lo ha pedido sí sí además prefieren no salir si si bien venga

Voz 0874 02:45 pero si no quiere una foto con bueno espíritu

Voz 5 02:47 hasta el espíritu navideño machos se te regalo esta señora muchas gracias hasta luego esta es la primera vez que un creo que es famoso Le pido una foto ahí la

Voz 4 02:58 claro tú tú te das cuenta es verdad es que hemos pasado de que a la gente le interrumpe para estos votos a que tu interrumpe fotos con tres coma no

Voz 5 03:07 sí ya lo sé ya lo sé he creído en el patetismo más grande que

Voz 4 03:11 por qué me has cosas estás en medio de la Gran Vía si es lo que pensamos

Voz 5 03:14 esta gente además vale porque no gritas en voz alta alguien me conoce por favor quieres que grité eso sí que es que llega a ese extremo su último a gritar que venga alguien me conoce alguien sabe quién soy más o menos dice aquí voy a preguntarle más o menos sabes quién soy más o menos que no lo sé ha bueno yo sé Broncano al que esa bronca no es que no toma menos exenta que está detrás de el micro al otro lado dice que soy el cartel que está en la silla que guardan a Broncano para ir a de invitado los sitios yo soy el cartel al es mejor no porque lo malo no la pudo apoya vale ya está ahora es el Rey de reyes ahora hay una Reunión de gente

Voz 0779 04:04 que viene a escuchar hablar lo bueno es que no sabes

Voz 5 04:08 quienes no saben quién es si quiere a ver quién es pero Manuel Burque que tampoco nos vale creo que he estado actitudes bueno qué quieres que que pregunta que ya tengo aquí un chaval que hay que les que me pregunte cómo te has Christian Cristian dime Javier yo lo tengo no que lo que está haciendo hueco en su agenda para hombres si si si él cree que esta de un famoso tú sientes ahora mismo sientes dentro de ti que tienes delante a una persona famosa conocida cuál es la diferencia fue famoso ahora mismo te estarían para hacer foto no es verdad aquí está pasando cocido es conozco pero pero escúchame entonces yo soy conocido lo dejamos ahí vale Broncano famoso vale ya entiendo lo de ahora ya tenemos una diferencia que puedes usar perfecto claro si tú conocido siendo él será famoso oye yo me lo curro mucho eh no no es curioso que no depende de eso le pregunto algo más Javier no no no despiden

Voz 0874 05:15 despide yo creo que él se refería que cuando pasar de conocido a famoso requiere algo más se refería talento me parece despide a la muchedumbre venga adiós

Voz 5 05:25 adiós a todo adiós hasta luego ya ves eh

Voz 7 05:28 a saludar ya bronca nada

Voz 5 05:31 no no no está está de vacaciones porque si no no estaría yo aquí que

Voz 0779 05:35 lo bueno es que nunca ha dicho a los fans

Voz 5 05:40 dos fotos contigo suele porque tú tienes contacto con Broncano promete exacto por cierto por tu porque el señor dice Brisa en Galicia no me me voy me voy esta noche bueno al límite voy al límite Javier espero espero que me espere ahí es bien cogido cariño no sí exacto oye vamos a ver si has visto lo hemos de Campofrío por cierto

Voz 8 06:02 eh algo algo he oído los límites del humor

Voz 5 06:07 pues ahí el debate

Voz 0874 06:10 algunas conoces el debate pero te ha gustado lo anunció

Voz 5 06:12 hombre me faltan algunas cosillas y otras parece que claro no no me falta la bandera de España a mí pero con eso es complicado pagar

Voz 4 06:22 pero qué quieres que pregunta por aquí no a mi me gustaría

Voz 0874 06:25 pregunta es si a la gente está cansada de esto que ya desde hace décadas se llama el anuncio de navidad no anuncie que tienen que ver con la ñoñerías tal en este caldeado yo la que está muy bien y tal pero sí que hay este estas campañas publicitarias que que ya ya a lo mejor la pasan poco su tiempo no me voy a preguntar mira

Voz 5 06:44 aquí me está mirando una señora me dice que no creo que es porque porque se ha dado cuenta de que no soy Broncano vamos a ver a ver este chaval hola tal te puedo hacer una pregunta dime tú estás un poco puedo decir tacos Javier Bueno como digo tú estás hasta el rabo de verdad se anuncie es muy fuerte no Javi o no sé cómo estás hasta los huevos de anuncios publicitarios el saludo a la gente no me refiero en Navidad que me he perdido en validar más todavía claro porque porque estar en todos lados el estar en por todos lados late leer Internet en los vídeos en todos los lados creí en este carácter especial anuncia especial navideña como intentando batir todos los récords de anuncios navideños eso que te parece haber bueno que lo sigan intentando no a ver si un día yo qué sé pero ti te tocan ahí la fibra si de vez en cuando se tampoco estoy llorando todos los días pues la de tú has visto algún anuncio de Navidad ellas dichos tía esto qué bonito una lágrima ella claro si basado claro veces que lo admiten toda no según el nivel de sensibilidad que tenga el momento por así decirlo hablando pero vamos a ver tú me estás ilícito que dice soy yo y ya se te sale la lágrima ni ya ahí ya todo funcionó bien cómo te llamas Pedro Pedro has pasado de un extremo a otro en la entrevista pues que si has empezado diciendo no ya estoy hasta las narices tanto ahora me me me comentas que acabas llorando con los navideño en lo que es lo que te he dicho seguro de momento es un momento para todo el momento que te pega veía conventos que es que te tiene algo de pelirrojo la barba y se llama despido quiere es que haya Pedro Pedro era sí que me dice mi jefe que me despida pues bueno ilegales no me lo contrate otra vez

Voz 8 08:35 venga sigue así pero bueno bueno ya lo he dicho sigue así

Voz 0874 08:40 es que hay una cosa es mandar yo creo que ya te he visto alguna vez

Voz 5 08:42 cuéntame

Voz 0874 08:43 así por que tú has de Radio Gaga que te dediques a esto las entrevistas no solamente hay que saber hacerlas

Voz 5 08:49 que darlas ya es verdad es verdad cuando cuando no tiene chicha tengo que soltar no claro

Voz 4 08:54 tiene que soltar esta sabe tratando señoras por aquí

Voz 5 08:56 hola qué tal mira que mira que solicita exactamente dígame lo estoy preguntando a la gente sobre nunca dibujo igual te conocí a mi me encanta mucho mira el de la lotería ese que el señor regala el décimo a la chica porque dice que tiene familia en el hospital las regala eso y le tocó ahí pero mucho pero de llorando a moco tendido no porque ya tampoco pero que es una cosa muy amena muy muy bonita eres de las que cuando lo ponen Calleja en todo el mundo mira mira qué bonito esto qué pasa cada estamos mi marido yo solo si ayer igual está en otro sitio estoy solita yo ahí en la cocina y yo me lo paso bomba sí viendo el anuncio llevarla hombre era anunció me da pena pero me da alegría por lo la situación del tiempo y todo eso sabes todo el tiempo del tiempo de que estamos a por la Navidad entonces tú eres público especial no exactamente yo lo te has mira me amiga yo especiales decir aquí las amigas

Voz 9 09:48 es como cuando te llama esto John Maricarmen Lucía desde cuando sois amigas muchos años muchos de esos mucho mucho mucho mucho

Voz 5 09:59 pero sí lo es que ya somos mayores de siempre

Voz 10 10:01 es decir tercera edad pero que tercera la si tenéis como trenes

Voz 5 10:05 hay cinco o como mucho se nos han ido los hombres

Voz 10 10:08 mira aquí viene viene venga aquí

Voz 5 10:11 bueno estoy preguntándole a a estas dos amigas que que les parece los anuncios navideños y me dicen que ya se emociona mucho tu no me has dicho yo a mi me gusta me gustó más el del año pasado emocionó más me emocionó entre más seco si me matan a mí me gusta también en el que se de un ven a casa por Navidad me encanta porque yo iba muy pueblo himen mis padres era era una moción cuando os hicisteis sea eh Un Boca después sí esta idea tiene daños si ese te te quedó grabado no es es es una es que me gusta mucho pero ya en el recuerdo sabe Javier aquí

Voz 0874 10:49 sabes que hay una cosa que me me me da

Voz 4 10:52 no saber la dime dime cuando cuando bajamos a preguntar por cualquier cosa con la actualidad si a la gente es muy reacia a hablar cuando preguntas por la de todo el mundo tiene

Voz 8 11:02 ya eh es verdad me dice me dice Javier qué

Voz 5 11:05 cuando bajamos a preguntar sobre la actualidad la gente no quiere hablar ni dar su opinión pero sobre la tele todo el mundo se no sé si estaba hablar pregunta no

Voz 8 11:14 que por supuesto no como

Voz 5 11:16 gente de todas somos muy vamos a ver porque Ciudadanos no apoya al PSOE los presupuestos sí

Voz 8 11:23 uy vamos vamos someter a ella

Voz 5 11:26 se despide despidiendo vale que os parece la final de OT no me hubiese gustado más el Coalition despide despide quieres que despida a favor de seguir siendo amiga mucho tiempo la vida para toda mi ojito con este ahí de Madrid sí de pura cepa el pico en que del paso Extremadura uf uf bueno venga cuidado

Voz 0779 11:52 muy bien porque es mucho ese pero bueno es que me todos los barrios de Madrid muy conflictivos

Voz 7 11:58 en su huella

Voz 0874 12:30 nos acompaña Mónica Moro que es directora general creativa de la agencia de publicidad McCann está agencia así de la encargada de llevar a cabo varias de las campañas publicitarias que están marcando esta Navidad como la de Campofrío de la que hablábamos antes el More Repsol con Papa Noel la de Ikea cómo estás Mónica buenos días

Voz 4 12:46 hola buenos días qué tal como esta es la primera

Voz 0874 12:49 pregunta obligada tantos años con anuncios en Navidad

Voz 8 12:52 tan similares

Voz 11 12:55 dónde sacáis la creatividad de la originalidad o de petición yo el el desafío habían creativos no repetirse osea

Voz 12 13:01 que es básicamente yo creo que intentamos el original es verdad que muchas veces los mensajes se parecen porque al final en estos momentos todo el mundo quiere conectar con la gente independientemente de la marca se dedica a vender sillas o combustible no hay nuestro trabajo básicamente es hacer que que haya una diferencia

Voz 8 13:20 a grande no muy buenos me encanta

Voz 0874 13:24 eso es más fácil en este tipo de anuncios que además también son originales en cuanto su duración au sería más fácil ser dinámicos y rápidos y vender algo en en veinte treinta segundos que hacer algo que parece casi un mini documental

Voz 12 13:37 yo creo que es igual de difícil pero es distinto sabes lo que pasa es que lo que nos ha permitido los grandes formatos las duración es más largas que es más de la era Internet no de ponemos contenidos

Voz 13 13:50 para que se han compartido si la gente si les gusta pues efectivamente los comparte Yago de otra manera pues os ha cambia mucho el discurso a mí yo soy fan de de realmente contar una historia en la duración que necesita no también es verdad que la emoción suele necesitar mucho más tiempo que que la cáscara de plátano no al final un chiste es más sencillo no es más sencillos Wole complejo pero el tiempo de de Gary darle a alguien es más corto no hacer llorar igual te puede llevar un poco más no Javier puedo comentar una cosa hay

Voz 4 14:18 la verdad ya estoy arriba a Manuel qué tal

Voz 11 14:22 has explicado tu situación no no no muy gracioso y además hablando de plata no vale esto es técnicas para estaba sentada en una silla tiene en el pie estirado sobre otras sillas entonces tiene como una escayola bueno parece como si os parece Robocop Ry Cooder

Voz 13 14:39 tiene como esto para qué sirve el bendito eso es para la gente habla pues que nada es poca cosa un esguince es más aparatoso el

Voz 11 14:46 a ti te ponen eso es una Bota de esquiar

Voz 4 14:50 Diego una bota de esquiar esto como eh pero si lo hubiera sabido Monica gracias por venir todavía no está encantada que va pero sí estoy fenomenal me habían quitado la escayola no te no

Voz 13 14:59 tras una cáscara de plátano ojalá eso menos pues que era no fueron fue vistoso fue Palmada imagen total no sea una una caída absurda

Voz 4 15:10 a la

Voz 14 15:12 ah me hubiera encantado no me lo pregunto

Voz 4 15:15 claro está grabado en vídeo no sólo puedo envidia

Voz 13 15:18 no existe entonces bueno

Voz 0874 15:20 déjame déjame explica también Manuel sabes que cuando David llega al estudio lo primero que hace es una suma profesionalidad es aunque interrumpe un poco a veces ya aprendido no hacerlo es preguntar quién es la persona que está tú sabes quiénes nunca pues una especialista en publicidad claro es que eso es muy genérico Mónica Moro directora gemela creativa de la agencia McCann sabes un contacto esto es esto

Voz 8 15:41 si tú eres de altísimo nivel

Voz 0779 15:45 muy todo

Voz 4 15:46 bueno no soy madre normalita conoces a Manuel no le conozco claro que si si alguna vez habéis pensado que os pues bien mirado pues claro en el de Campofrío que teníamos que haber puesto

Voz 8 15:59 con Broncano ya porque yo veo yo que ay ay ay ay tema

Voz 11 16:03 te diría ese quién es ese que está al lado de Manuel quienes no

Voz 0779 16:09 llorando porque no no pero es buena yo yo lo entiendo que no me llame y sé que no me llame

Voz 0159 16:15 el lo que no Liga

Voz 13 16:18 la Xunta la acto yo lo estoy diciendo así porque a mí me divierte no entonces para lanzarla

Voz 0779 16:23 o no pero no puedo

Voz 4 16:27 qué tengo que hacer para que te comprometes él los compromisos no nos directora creativa de Gerardo tiene algo triunfará puedes cogerle despedir a la mitad de la plantilla que dices ya me gusta me gustaría despedir en absoluto no digo hace lo que quisiera

Voz 13 16:43 no pero aparte no está bien eh que uno haga lo que quiera todo el tiempo no te gustan los límites

Voz 6 16:49 no me gustan los desafíos los desafíos

Voz 4 16:52 espero que trabaja en publicidad está mil vueltas y si está adelantando por la izquierda establece es un desafío

Voz 13 17:01 mi trabajo no no digo que me lo pongas tieso que no hombre ha anunciado

Voz 4 17:06 el jamón de york

Voz 13 17:09 fácil imagínate que le ponemos arancelario que se Un una cuenta corriente de un banco

Voz 0779 17:14 maquinilla está claro

Voz 13 17:16 cosas que no la verdad que porque una cuenta

Voz 4 17:19 la corriente todo no lo sé porque he estado en cara como que que que te puedes islote de verdad

Voz 11 17:24 sí

Voz 4 17:25 mira algunos bancos y ojalá ojalá como muchos bancos eh porque está encantando asistir a esto es decir como los oyentes en su

Voz 0874 17:33 Casas porque hay una tensión hay muy extraña no sé

Voz 4 17:36 sí iba llevaba todo lo contrario vamos a dar

Voz 11 17:39 decirle desde aquí a los bancos que ganarían si yo anunciase cuentas corrientes entonces simpatía

Voz 4 17:44 mira yo perderían cliente seguramente que va yo creo que los bancos tienen todavía un también otros grandes desafíos pero Mónica en el ámbito de tu trabajo que es virtud estábamos hablando

Voz 0874 17:54 este es un caso paradigmático esta conversación que tenéis ya imagínate que alguien en tu círculo de de Asesores Creativos aquí

Voz 4 18:01 plantea una idea como es que Manuel Burque anuncie un banco

Voz 13 18:05 alguien tiene que parar los pies alguien sino mono lo bueno de mi trabajo es que nosotros a las marcas otros clientes vienen a hacernos encargos y los que más confían en nosotros afortunadamente nos dejan lo que pasa es que la responsable han creativo no es tener una idea feliz simplemente decir bueno me ha ocurrido a poner a X personaje hacer tal cosa hay mucho pensamiento detrás no a los creativos no somos personas que nos sentamos engañados en un despacho ya ya decir tonterías y que no nosotros quitamos a las marcas a a conectar con las personas lógicamente a vender de la manera en mi de mi forma de pensar es la más honesta o lo más cercana posible intentando dar a mí lo que me gusta que lo es intentar dar un punto de vista no sea yo confío en la inteligencia de los espectadores de las audiencias de los consumidores da a las personas

Voz 11 18:52 y que van a comprar algo ya saben lo que

Voz 13 18:55 pues ya saben sigan elegir un jamón como es más que un hasta el consumidor más informado que nunca lo que no saben es que piensa esa marca sobre cosas importantes de la vida qué punto de vista tiene acerca de por ejemplo en el caso de Campofrío que piensas de lo que pasa con el humor no entonces a mí lo que me gusta es intentar inocular les son las marcas porque creo que la gente que es inteligente cuando vaya al supermercado irá ahí este jamón y este otro juegue pues me cae mejor es porque tiene entrevista que me gusta más

Voz 4 19:25 a todas estas inyectando ideología las marcas con lo cual también te arriesgas a que haya un cincuenta por ciento de la población por ejemplo o cuántos votantes del PP no me acuerdo que no quiere con pero jamás pero claro pero con eso tienes que vivir es un riesgo en el en el pero ha de tu yo creo que hombre

Voz 13 19:42 no es no es ideología en el sentido político es ideología en ese sentido yo creo que de valores humanos no yo el humor por ejemplo es un valor humano

Voz 12 19:51 que que nos que nos parecía que era necesario reivindicar

Voz 11 19:55 en este momento pero el público piensa que los anunciantes las empresas no tienen valores sólo quieren el dinero entonces al final dice él vendiendo historieta pero yo creo que ahí por eso efectivamente

Voz 13 20:08 yo creo que es un pensamiento súper natural muy certero en muchos casos por eso creo que más que nunca hay muy de nuestro siglo I móvil de nuestro momento pero también más que nunca las marcas cada vez tienen están más abiertos los dueños de las marcas no son los feos ni los accionistas la gente hace lo que quiere con una marca te puede destruir si tú no estás bien si no tratas Viana ha desde hace a las personas que trabajan en esa compañía hasta que es un mal producto de SUMMA servicio entonces yo creo que más que nunca están bajo examen entonces quieren vender si igual que tú tú estás aquí quieres que la gente te escuche no si tú eres instamos en esta Miso que queremos que la gente nos oiga y que le encanta este programa no me parece que las marcas también ese es el italo nación que tengo que pedir perdón por eso yo creo que eso no no no no está bien yo creo que lo que tienen que hacer es a esforzarse vender los mejores productos posibles de la mejor calidad respetando a la gente y tratando lo con inteligencia es decir no sólo ganar dinero no no no yo creo que no tienes no no exacto me parece que es lo que dice quieren que esta es que es mejor ganar dinero haciendo las cosas bien o ganar dinero haciendo las cosas mal pues que nada gana dinero haciendo las cosas bien gana el doble

Voz 0779 21:16 no no pero eso te tienes que ser honesto contigo si obvio

Voz 4 21:19 claro pero cuando a Puras estos estos términos de compromiso de los que tú hablas Mónica está haciendo eso siendo honesto con lo que tú piensas exacto sí sí tiene que ser coherente no una compañía no puede ser un mensaje a favor de las no

Voz 13 21:30 no es una marca de repente mirar ver

Voz 4 21:33 no tiene ninguna directiva no entonces creo

Voz 0779 21:35 pero eso habrá pasado ya lo Soberano es cosa

Voz 4 21:38 hombres como como cambia obvio pues

Voz 0779 21:40 tiene que hacer un ejercicio interno primero no

Voz 13 21:43 es cosa de todos y tú y tú pones filtros

Voz 0779 21:46 pueden venir empresas queriendo Val vender valores Horrillo

Voz 13 21:49 les no no no de verdad no lo los clientes las marcas con las que yo trabajo o que quieren trabajar con con nosotros en McCann no me he encontrado vender valores horribles sí que hay compañías que a lo mejor pues no te gusta

Voz 8 22:03 lo que venden a lo mejor no

Voz 0159 22:05 por ejemplo esta misma pregunta que te puedas amiga no

Voz 11 22:11 pero esto el pie te lo ha roto anunciando la afortunadamente tengo nuestros grandes

Voz 4 22:17 ah sí súper respetuosos y muy brillantes pero estoy seguro de que siempre tienes que empujar a los anunciantes que pararlos

Voz 13 22:25 afortunadamente mira yo creo que cada marca

Voz 12 22:27 a la publicidad que se merece sea cuando iba eso no sentido es que la el que busca querer conectar con las personas el original sorprender y que se gasta su dinero en hacer algo que la gente lo ve

Voz 13 22:39 no sólo lo ves sino que les gusta y lo quiere compartir no pues como si el caso por ejemplo pues lo que te digo oro que hablamos de Campofrío o con Ikea que hemos hecho dando una campaña Navidad de la de la que hablamos de conectar no descarta para conectar que voz puesto a estas familias a veces cuantos conocimientos tenían de cosas sabían de todos sobre redes sociales y quince o a veinte metí no sabían venas de a qué se dedicaba su padre no y esta campaña también son de las que conectan no instó son estas marcas efectivamente nos piden esto no hay veces que también obviamente se les aprietan poquito ahí

Voz 0187 23:12 sí dicen de verdad pero esto va a funcionar o que me

Voz 13 23:14 va a pasar pero yo creo que la valentía me decían

Voz 0187 23:17 no te de alguien que deja en jaque pues qué suerte que te vaya

Voz 13 23:20 hoy en con esta campaña no la la suertes de los valientes no entonces hay marcas que son valientes izquierda hacer cosas a veces nosotros tenemos que dejarles es verdad que todavía no ha habido ninguno es que no se hayan ha empujado pero sí que por ejemplo Campofrío si te hemos animado a veces hacer cosas

Voz 0187 23:34 es decir queremos decir algo en el caso catalán enserio pues nada ahí

Voz 13 23:40 sí sí porque las marcas cuando cuando forman parte de la sociedad ahí se quieren colar no sólo en tu casa han sino en tu nevera sino en tu permíteme la porque en tu corazón no se terminan de verdad a veinte apasionado si no está vendiendo un discurso

Voz 11 23:58 me voy corazón yo mis transmitirlo tan

Voz 13 24:00 esto a las marcas con las que trabajo digo yo no quieras quitarle a la gente meterte en el bolsillo mete en su corazón no piensa

Voz 4 24:07 que te digan Constantin cuanto ganas de contratar fácil acceso justo lo que le iba a preguntar Javier cuánto cobra es la hora como como levantamos la imagen de mano

Voz 0779 24:15 eso es verdad es verdad que haga un esfuerzo ha venido

Voz 4 24:20 siempre esas pequeñitas celular

Voz 15 24:23 sí como la filtración a Blanca mía

Voz 11 24:25 en hermano a hermano no no pero empresa y chiquitinas para nosotros no hay no hay no hay clientes pequeño pero bueno es que dice que a él no que es pequeña

Voz 13 24:36 es pequeña la ambición hay clientes que tenemos agenda de marcas más chiquitinas pero tienen una ambición terrible de de hacer cosas así y luego también incluso

Voz 16 24:44 mañas va para para muchas ONG's au organizaciones

Voz 13 24:50 en que pueden necesitar nuestra ayuda

Voz 4 24:52 tiene pagar pagar pagar un poquito

Voz 13 24:55 qué hacemos esfuerzos pero por causas que pues también nos interesan como persona

Voz 15 24:58 las no y entonces lo que ha dicho Javier cómo me ven

Voz 11 25:02 cómo te arreglamos claro como casi todos no

Voz 0159 25:05 a sí

Voz 4 25:08 déjate de las redes meterse en charcos sí pero ya tenemos que hablar

Voz 11 25:12 una Manuel hay que hay que hacer de investigar te ver por dentro como eres por dentro soy un niño

Voz 4 25:23 oye que te agradezco mucho la conversión

Voz 0779 25:25 a ver si algo

Voz 4 25:28 me me echas contrata la ella de hijo todo es mucho más gracias Amir estupenda aquella pregunta la gente tienes yo tengo

Voz 8 25:34 de ahí eso es duro ya te digo

Voz 13 25:36 nosotros hacemos lo mismo e de otra manera porque yo tengo doble no

Voz 4 25:39 mire hay constancia ante lo que hacéis los dos sí lo que pasa es que el en entonces claro

Voz 11 25:45 sí con Javier es más duro porque salgo a la calle está la dureza de encontrar gente interesante ir por detrás está Javier dándome con una fusta porque bronca no lo hace muy bien esto es dicho que te parece ya te digo pues tío que eso te hará fuerte sí es que que tú imagínate ya está ya está todo por ahí hemos estado mal no no encima con imagínate vamos a pensar en que esto me lo voy a quitar pronto para jugar contra te queda cuando te queda dicho cuatro semanas este año

Voz 4 26:17 no pero este ex me ya me lo voy a quitar a un fisio estupendo

Voz 11 26:19 en la cena de Nochebuena no vas a las poder escapar de los cuñados

Voz 0159 26:23 me temo pero imparta no jugaremos tal

Voz 0874 26:28 mira Mónica bueno en Vitoria general creativa de la agencia de publicidad McCann que es la encargada de campañas como las de Campofrío Repsol todas que que a entender no en un solo mueble pero mira es vendiendo y que gracias por venir Mónica mejor ante de esa pierna

Voz 4 26:43 ya es una gracias un abrazo a todos los dices Navidades

Voz 0874 26:45 hasta luego adiós

Voz 4 26:48 se va a aprobar tú la comida la voy a probar yo no me digas que sorpresa no no me imaginaba que venía Broncano aprobarlo iba imagínate lo que hacer

Voz 1 27:19 no

Voz 6 27:32 Ángela Quintas buenos días buenos días cómo estás muy bien y tú sientes

Voz 17 27:37 pero lo que pasó la última vez que Manuel Burque tuvo que probar la comida es que nos llenó la mesa de votantes de Vox tú me dejaste Isaí muy tirados en un perfecto adelante tengo que pasar unas fotos de Ramón Lobo a Bale sabes que está en una mayor también en fin está comiendo mucho sí bueno mejor

Voz 0187 27:54 sí luego veo en enero

Voz 0159 27:58 bien bien

Voz 0779 27:59 es el caso de dinero de dinero

Voz 4 28:01 sí sí hoy hablamos de hombre comida italiana sí bueno canelones pero

Voz 0779 28:07 sí sí yo por qué por qué porque hablamos de canelones en Navidad

Voz 0187 28:13 no pero tú no sabes que en Barcelona pero escucha en Barcelona el veintiséis de diciembre el día de San Esteban se comen cuatro comen canelones que entonces no saber dónde estás marisco no no es verdad el día veintitrés Así hacen estamos rape con los restos que han sobrado todo de la comida de Nochebuena hay de Navidad se hacen canelones y eso es una tradición y en teoría la tradición decía que los canelones lo tenían que hacerlo solteros

Voz 0779 28:40 sí sí sí

Voz 0187 28:41 los solteros de la casa eran los que tenían que hacer los Canela

Voz 4 28:44 porque es soltero hay entero esos solteras

Voz 0187 28:47 me imagino pero ahora ya lo hace las madres yo creo y los padres de toda la vida pero

Voz 0779 28:50 pero por qué los solteros y solteras no lo sé había una

Voz 0187 28:52 a especial no sé yo por si acaso la tradición era que lo hacían los suerte

Voz 0779 28:57 y luego lo dicen claro me imagino que habría una cosa de magia yo creo que era un poco para

Voz 0159 29:02 a hacerte valer como decir oye que yo o los canelones fenómeno a alguien tiene que esta se come

Voz 0779 29:07 claro que es tienes pareja fijo no lo sé pero estoy inventando pero no pero sí

Voz 0874 29:18 no yo he dicho lo del ocho para provocará lo de lo de canelones italiana pero es que es una comunidad muy catalana los canelones sí

Voz 0187 29:25 sí sí sí osea en teoría vino de Italia empezó tomarlo en un primer momento a la burguesía catalana

Voz 5 29:31 sí

Voz 0187 29:31 pero luego bueno como que se fue aceptando un poco más por el pueblo ir empezaron a hacer también en las posadas Italia ahora es algo muy típico que se toma en Cataluña siempre el día de San Esteban que es el veintiséis de diciembre

Voz 0779 29:42 en Italia invadió el Mediterráneo con su como

Voz 0187 29:44 iba claros sea fue porque en a principios de mil ochocientos empezaron a llegar cocineros italianos y suizos a la zona de Barcelona y entonces bueno ellos trajeron la pasta aunque hay una pequeña diferencia es que el el el telón italiano se suele hacer con carne picada sin embargo el anhelo aunque se toma el día de San Esteban pues esto es una carne que ya está cocinada es decir es una carne que se utiliza un poco para aprovechar los restos de de los obras de la comida que han sobrado en la vida

Voz 0874 30:11 esta es la aportación catalana al Delon aprovechan los restos

Voz 0779 30:13 claro es que este es mi español no es muy español en España no aprovecharlo todo no

Voz 0187 30:19 pero está bien también hacen croquetas no con el cocido y cosas así

Voz 0779 30:23 es una cosa me estás diciendo que este es un plato que trajeron inmigrantes con lo cual va es que me viene me viene a huevo hola qué tal muy buenas no no yo creo que no está eso te vale pero no no voy a traer por ahí Javier no quiero que no

Voz 0874 30:49 los luego yo estaba muy sensible luego te empujó yo Ángela entonces el el valor nutricional de los canelones depende de lo que le pongas dentro claro

Voz 0187 30:56 claro depende mucho hombre es importante lo que aporta la a Mel que cómo está hecha cobran con harina

Voz 4 31:02 ha dicho Mel

Voz 8 31:04 me echa Mel yo vi yo digo Chan Mel yo digo ven Shamil halal lo digo como muy fuerte que viene de de Luis fecha Mel

Voz 0159 31:12 era un noble acabar inventarse

Voz 0187 31:16 se te lo juro que lo tengo aquí de un noble del siglo XVII que era el jefe de mayordomo de Luis XIV aquí vienen mis apuntes ha quedado claro de fecha Mel bien bochorno le echa Mel se escribe

Voz 4 31:28 pues oyes eso sí que es pasar a la historia de dar nombre a una salsa

Voz 0779 31:31 ya te digo eh

Voz 0187 31:34 día del cincuenta cincuenta quinientos cincuenta Darino cincuenta de mantequilla zanjando gramos cincuenta gramos de harina cincuenta gramos de mantequilla y quinientos gramos de quinientos mililitros de leche y así te sale la Shame el perfecto

Voz 4 31:47 ha sacado la perfecta salvo para falta celíaca gente

Voz 0779 31:50 claro claro en el caso de Angela Cañaveras proteína

Voz 4 31:57 sí existió algo así como a mí me las primarias la la esto esto es imposible no

Voz 0187 32:03 bueno nosotros sí fíjate en el libro de recetas hicimos

Voz 0159 32:07 es una haría

Voz 0187 32:12 tendríamos que encontró una melodía para la escucha de oye que esto no es sólo hacer nunca y tú lo sabes Javier hicimos una una receta de coliflor

Voz 4 32:22 pues el silencio que te ha acompañado dice mucho de lo que hemos pasado todos

Voz 0779 32:26 yo escuché buena cuando igual tu consulta tú me decías que llamen light porque decías la no

Voz 0187 32:34 hombre claro que tú fíjate cincuenta gramos de mantequilla

Voz 0779 32:39 sí es un desastre y ahora me

Voz 4 32:40 dulces aquí a dos mil claro entonces ustedes dos dos dos canelones catalanes que te estás metiendo entre pecho y espalda Angela

Voz 0187 32:49 sí es claro es que depende mucho de lo que obligó que he encontrado es que por cien gramos unas trescientas veinte tres Caloca kilocalorías pero depende mucho de que están rellenos

Voz 0779 32:57 comieron ayer no claro si ayer con menos

Voz 0187 33:01 los canadiense pueden rellenar de espinacas también ya acaso casa

Voz 0779 33:06 todos los días subraya el plan

Voz 0187 33:08 estoy de estas navidades espinacas están buenísimos la arbitrarios de espinacas con piñones pero es que hay que hacerlo con sus obras no

Voz 0779 33:18 vale lo tenemos para acabar mal pero si nunca me tocó mira Mahler conmigo

Voz 0874 33:23 el cocinero del restaurante tándem en la calle de Santamaría XXXIX cómo estás Javier buenos días

Voz 15 33:28 qué tal muy buenas has escuchado alguna barbaridad

Voz 0874 33:31 que alguien haya insinuado que podría ser por tanto que Vox no lo eres penalmente

Voz 0779 33:35 luego todo todavía es muy joven como se ha ido por la tangente todavía mi vida eso ya sí de

Voz 11 33:43 pero que tienes diecisiete aún eh sí sí sí

Voz 0779 33:45 porque sería es la peor la persona que peor se cuida

Voz 4 33:48 la historia voy rapado y rápido me falta algo de lo que ha contado Ángela te ha sonado extraño a la vera de Camelot me gusta

Voz 15 33:57 no me quedaría mucho tiempo aquí porque la verdad es que es muy buen rollo verdad aprende mucho sobre todo

Voz 0779 34:02 el hombre aprende Ángela así con nosotros

Voz 15 34:05 más difícil más allá añade

Voz 0779 34:07 sí pero lo que pasa es que por

Voz 0874 34:10 esa que te enseña te vende cuatro libros entonces

Voz 0159 34:12 con eso es todo

Voz 0874 34:18 tú cómo cocinar los canelones Gabriel

Voz 15 34:21 bueno la verdad es que podemos hacer honor a lo que ha comentado sí que es verdad que nosotros empezamos a hacer cambios es en en triciclo Beevor por un cocinero catalán de Barcelona que que es muy buen amigo que había trabajado conmigo antes y a su madre como era el único de los cocineros cuando arrancamos que era socio pues le dimos protagonismo en la carta llamándolo los canelones de nuestro Ferran para tampoco hacer honor a Ferran Adrià porque no era a que todo el mundo ha tenido confusión por eso pusimos los es que pudiera ser cocinero Ferran bueno es es un honor no porque no es un fenómeno el uno y el otro pero sí que es verdad que si queríamos no confundirlo era como nuestro Ferran que no sea también pues es bueno y otro el el malo no

Voz 0779 35:08 de diciembre pasó toda la semana en con Radio Gaga y ahora vengo a soltar maldad precio te aprecio mucho a acabó siempre en abrazo Javier sí

Voz 15 35:20 estáis pues cosas de esas cosas que al principio cuando venían periodistas a comer alguno como muchas veces esos inventar cosas no escáneres de habría ponían en alguna sí sí por eso creo que no tenía nada que ver información en los grupos vuestros que iban a lo nuestro si esto que he traído aquí para que primen son de Rabobank son muy de un guiso de rabo tradicional al tinto nuestra ponían

Voz 0779 35:43 lo llevo queriendo probarlos desde exacto huele muy bien sabéis que esforzar voy a mantener mi mi propio esbozado gozar además también queremos probar bien no pero yo estoy aquí para aprobarlo pero que tampoco está para vender yo para aprobar

Voz 0187 35:57 ya sabes

Voz 0779 35:58 a ver si sabes que esforzar si no se lo puede imaginar puede ser bueno pero forzar lo digo con el tenedor para hombre

Voz 4 36:06 un poco sí pero en plan a ver o

Voz 0779 36:09 dos rabos pero no los pero esto no no sólo estaba moviendo con el tenedor Javier

Voz 15 36:14 pues otros Javier lo hacéis con lo que ha sobrado del día anterior pero en este caso no piensa que nos tenía que hablar mucho de todo para dar de comer en está delante a sesenta hacer una persona entonces hay que fabricar sólo para para la gente le encantan

Voz 0874 36:28 sí pero pero que se distinguen estos canelones los de los de vuestro Ferran

Voz 15 36:32 eh de Ferran son como los clásicos catalanes simplemente que no saben lo sabemos con una crema de setas silvestres y lascas de peregrino

Voz 8 36:41 pero

Voz 15 36:42 pero vamos que lo los hacíamos antes con un pollo rustido no hostil como dicen ellos vale entonces siempre se hace con las obras como bien ha dicho del capo de la

Voz 4 36:53 la verdad de lo que se hace en la vida

Voz 15 36:55 pues luego se rellena en este caso nosotros les metíamos sesos de cordero

Voz 8 36:59 sí hay mucha cebolla para para que estén bien jugó eso sí a disfrutar

Voz 0779 37:05 está listo no sabes por qué se que el plato está bien yo tengo un medidor para saber que el plato de entradas bueno que es que Angela vaya asomando el tapeo sí Ángela asoma tapen es ya de entrada es que tiene muy buena pinta bien lo está asomando pues Vega lo pruebo y hay que decir que lleva trufa cortada como como quien al filo un lápiz aquesta bueno Javier mis venga prueba quién no se tienen un pintado especial si usted tiene una pinta Jaime dependía de una foto Ángela venga saca fotos yo mientras yo no voy a forzar por respeto a mis compañeros que lo van a querer probar porque tiene muy buena pinta posible y esto lo digo en serio eh que es el plato con mejor pinta que ha pasado por aquí esto es bueno pues

Voz 0874 37:56 interpreta este este plato Manuel como

Voz 6 37:59 la reconciliación con conmigo no sabía reconciliación me sabe a Javier del Pino porque no es muy intenso pero

Voz 0779 38:14 si les das un poco de tiempo el paladar lo va apreciando es decir no me está acariciando no me acaricia el paladar pero poco a poco

Voz 4 38:24 el programa no ha Timothy Javi

Voz 0779 38:26 tú me has conquistado Javier como este canelones os voy a darlo todo trozo a mi boca está muy bueno e Sáez porque porque no está muy fuerte

Voz 4 38:37 bueno eso es así porque claro sí sí claro claro no digo que éste es oso digo que normalmente el queso invade demasiado está siendo Javier desagradable Pepe Manolo

Voz 15 38:47 bueno no es lo más bonito que he visto nunca

Voz 0779 38:51 he visto muchas cosas dirías que estás curada de espanto de seis mil kilómetros me lo imaginaba a y mira que lo vende también

Voz 4 39:00 esto cosas peores recomendable Manuel muy muy muy

Voz 0874 39:06 ah vale pues déjame despedir a Javier vaya que es socio y cocinero del restaurante El tándem en la calle de Santamaría número treinta y nueve por venir Javier no habrá todos nosotros hasta luego oye y Ángela te voy a hacer

Voz 8 39:17 un regalo a ver cómo

Voz 0874 39:22 a falta clientes poco como todo el mundo sabe tu consulta está con telarañas en las esquinas no estás por ahí Ramón buenos días

Voz 0187 39:30 aquí estoy esperando Ángela negro con los brazos abiertos haciendo la digestión del Sanctis de pastar a mí que me metía en la que se podía pasar

Voz 0779 39:41 sí sí

Voz 18 39:41 sí ah bueno pues vuelva otra vez aquí en Cats que es el restaurante este famoso la película de no sé qué de Sally el del orgasmo

Voz 4 39:49 Sí Cuando Harry encontró a todo el mundo mi ahí sujetando mi saber si pasado algo pero no Ramón las patitas pasado algo y es que tu tu cintura seguramente en enero será superior a la que dejaste cuando te marcha estando no

Voz 18 40:03 no creas estoy absolutamente en el peso además ayer camine lo que no está en los escritos camine muchísimo me encanta esta ciudad para caminar

Voz 0779 40:10 Javier sabes que Ángela cuando alguien deja la dieta o se le olvida dice que se ha ido a vivir a Toledo estas en Toledo

Voz 4 40:18 no es una manera pero si es es técnica

Voz 0779 40:20 Ángela si está el partido gracias

Voz 18 40:23 he aprendido una cosa es que lo primero que hay que hacer es cambiar de la memoria el cuerpo porque el cuerpo tiene memoria el peso que tenías pues no

Voz 4 40:31 la memoria perdida perdió diez kilos

Voz 18 40:34 estoy en este peso peino si ni ni bajo ni hubo su un kilo logró bajo irá con vuelvo a España intenciones perder otros diez

Voz 0779 40:43 no se considera Cunha e vendidos la consulta de Ángela gracias hasta luego Ángela