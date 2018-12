Be OK: Gastrología y decepción (29/12/2018)

Voz 0598 00:00 escuchan Vioque y con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 2 00:26 muy buenos días bienvenidos una semana más a Vioque y diez Isabel último programa del año que tal Angela cómo estás acabado pronto siempre estamos dando bienvenida la temporada despidiéndonos cómo estás muy bien veo que en el guión de hoy vamos a hablar de algo

Voz 0187 00:43 que se llama astrología esto suena un poco como a echar las cartas o algo

Voz 0394 00:47 parecida podría podría pero no tiene nada que ver cómo echar las cartas la verdad es que es una palabra que bueno un concepto que en realidad lo que hace es poner nombre a conversaciones que nosotras aquí en el programa tenemos todo el tiempo quién nos conoce que no se escuchan lo sabe porque somos muy pesadas hablando de la importancia de comer con tranquilidad a los productos de proximidad dedicarle pues eso la compra la comida pues el tiempo que merece un poco para eso para tomar conciencia de del enorme esfuerzo que en realidad implica que un alimento llegue a nuestro plato hilo podamos consumir no todo el camino que hacen hasta que llegan a nosotros pues es un trabajo que hay que valorar y que a veces se nos olvida

Voz 0187 01:23 yo sé que tú no sabes que los alimentos llegan al plato de forma

Voz 0394 01:25 cuál es porque es un señor Macías fabrican como si fueran camisetas sino que bueno que detrás es verdad que hay un largo proceso hay que es muy trabajoso y también hay mucha cultura hay mucha tradición y además siempre lo decimos pero es verdad todo lo que saben nuestros padres nuestros abuelos o bueno abuela ser la mayoría de los casos porque siempre ha sido una tarea destinada a las mujeres de la casa no un poco bueno por desgracia se va a perder en algún momento no al final las nuevas generaciones cada vez que están más desconectadas con todo el proceso que implica desde la agricultura hasta la producción de alimentos hasta el propio proceso de cocinar y claro inevitablemente con esas generaciones vayan muriendo pues hay ahí un banco de conocimientos inexistente que hará que que quizás estemos aún más desconectados sí que perdamos pues historias y tradiciones que de algún modo hablan de nosotros no y que son culturales al fin y al cabo es un poco como lo que decimos

Voz 0187 02:18 en pleno que la gente va al mercado da vueltas alrededor de

Voz 0394 02:21 puesto ignora el como pedir una lubina o o no se le ocurre decirle al pescadero cómo quiere que se la preparen no o qué parte

Voz 0187 02:27 de la vaca te vas a llevar para que hacer una carne guisada o quizá un filete no que al final estamos perdiendo eso que era lo que hacían antes nuestras madres no que iban y decían muy ponme un rabillo o ponme una sé que te has y eso hay gente que te mira con cara rara como diciendo yo voy pido un trozo de carne y punto ya está yo no soy más entonces es una pena que todo eso se pierde

Voz 0394 02:47 no sé tu que eres madre y tienes un niño pequeño si tú crees que es verdad esto que ya se ha convertido en una frase famosa de los niños ahora no sabe ni de dónde viene un huevo no sé si están verdad os Si tú como madre tienes el hábito de de explicarle a Dani por ejemplo de dónde viene lo que se está comiendo claro

Voz 0187 03:04 pero yo no creo que sea no sea tan exagerado

Voz 0394 03:07 eso que viviendo en Madrid no que es

Voz 0187 03:09 el sitio donde realmente no es una vaca ni de broma pero bueno yo creo que ahí también los colegios hacen una función muy una función muy importante que siempre les llevan a la granja haberla gallinas a ver las vacas no sé qué os ha yo creo que a ver saberlo lo saben y luego ya también tú tienes que hacer una labor en casa pero no creo que estén sinceramente no creo que estén tan desconectados posiblemente estarán más desconectados que los niños que viven un pueblo a lo mejor no que lo vendía a día pero hombre yo creo que saber que los huevos vienen de la gallina hasta ahí

Voz 0394 03:35 es el primero primero de practicarlo pero bueno ya sabes que de vez en cuando nos gusta pues eso tener una charla con nuestro sociólogo de cabecera porque no se nos ocurre la verdad una mejor manera de explicar pues como la alimentación y la gastronomía no son sólo una manera un método de supervivencia no una manera de alimentarnos sino también pues pues parte de nuestra cultura y por eso está aquí Ramos

Voz 3 03:55 hola qué tal muy bien vamos a presentarle como

Voz 0394 03:58 cómo tiene que es como se merece Ramón Soria Brin

Voz 4 04:03 el apellido de la madre de enseñar a cocinar el donde venían lo huevos

Voz 0187 04:08 no pero a la vez que debe indica nuestros antepasados sesenta van a la mesa y bueno que quedaban gracias por la comida porque eran conscientes de de el de todo el esfuerzo no que que llevaba que esa comida estuviera en el plato es decir lo que implicaba sembrar la la recolecta el cultivo realmente ahora no sentamos delante un plato y no vemos nada de eso

Voz 3 04:30 era un esfuerzo laboral de conseguir ese alimento un esfuerzo económico porque la comida era una parte importante del gasto de las de la familia el astro del hogar muchas veces cincuenta el sesenta por ciento de la renta disponible será ha estado en alimentación luego estaba en el de dónde venían y ahora hace cien años no había en los transportes los aviones los los tráilers pueden traer una papaya de de Brasil lo un huevo de oca de Holanda

Voz 5 04:55 una chuletada de Nueva Zelanda como es salir al tema de la

Voz 3 04:57 corderos en Navidad todo ese enorme toda esa enorme logística que nuestro los alimentos desde todos los lugares del mundo antes no existían antes eran alimento de proximidad alimentos cercanos entre ellos compramos y no los productores con mucha productoras ahora pequeña tienda de la esquina donde podía haber animal incluso en vivo y en directo y entero en nuestras costumbres abre el el el cordero o el cabrito entero incluso con la piel ahora hemos olvidado como es un cabrito un cordero entero pues la fíjese y mucho menos vivos las chuletas en en una bandeja de polietileno oí esa es nuestra conexión con eso que al final dijo animal población vivo es verdad que yendo

Voz 0187 05:36 dentro cada vez más gente que siente rechazo a la hora de comer un alimento que se ve el alimento enteros ejemplo a gente que yo creo que muchas veces la consulta de yo no me como un pescado si realmente estuve viendo el pescado hay o no un trozo de una paleta de corderos a que el hecho de que la carne o el pescado yo lo identifique con el animal estamos empezando a sentir mucho rechazo hacia eso y eso yo cada vez lo veo más y es verdad que ahora cada vez hacen por ejemplo pescado con formas raras que realmente como carne no los famosos Nuggets que tú realmente no sabes lo que estás comiendo pollo podría ser cualquiera no

Voz 3 06:07 eso lo vi claramente y no me lo creía

Voz 6 06:10 en Estados Unidos hace veinte años

Voz 3 06:12 veinte años ya en el que ningún restaurante te ponían un pescado que pareciera un pescado al filete está envuelto en una salsa y cambio en España

Voz 4 06:20 ha todavía hay ya en el siglo XXI todavía cuando pides un rodaballo con mucha frecuencia ves el rodaballo es la la merluza o ves lado

Voz 3 06:30 cada vez el pez entero con sus ojos con su boca

Voz 6 06:33 y todavía es así pero es verdad que hay una parte de la generación que tiene menos de treinta años

Voz 3 06:37 los que cada vez siente más a el animal en el plato de verano y sentí que eso ha sido un serbio un pez por desgracia yo considero especie igual de seres vivos sin tintes y sufrientes que hubo un corderito o un Bambi pero es verdad que mucha gente que considera que pobrecito el correcto pero como siempre menos no parpadea no sonríe no valore no me dicen nada

Voz 0187 07:00 el concepto de Gastro que cínica

Voz 3 07:03 pues eso fue un concepto controvertido que inventaron entre bueno un amigo periodista se llama Luis Felipe Torrente yo

Voz 6 07:11 de de que quería escribir en un periódico yo voy a escribir de de de

Voz 3 07:18 el alimentación parece un enfoque político porque considera que alimentación era una de las cosas son una las acciones más políticas a la que tenemos que enfrentarnos nosotros como ciudadano no lo que comemos como lo comemos porque lo comemos donde lo compramos todos son decisiones políticas que tienen consecuencias económicas sociales y políticas en todo el mundo y entonces se llama gasto enología no es porque tenga allí ninguna ninguna bola de cristal para en el futuro de alimentación en el mundo sino porque

Voz 4 07:45 el intento analizar la

Voz 3 07:48 la gastronomía es un lugar político más que como lo tomo como goloso como nutricionista o gasto luego que no lo soy

Voz 0187 07:58 estábamos hablando Isabel y al principio de la frase que se dice mucho de los niños ya no saben de dónde vienen los huevos tú crees que esto es verdad o qué

Voz 3 08:07 en una encuesta pero estoy seguro que no es verdad porque saben que los huevos de las gallinas uno de los pollos sí pero de que parte de las gallinas componen un huevo de donde salen muchos niños excelentes no creo lo sepan y quién dice los Boys en otro tipo de productos ahí cuando incluso cuando pensamos en frutas y verduras pues a lo mejor no estamos imaginando una vueltita ideal pequeñita de un pueblo y no no estaba imaginando una un una enorme explotación industrial de doscientas mil hectáreas en el norte Norteamérica hice ahí ahí viene pues todo el azúcar todo el maíz o todas las hoja otra de las legumbres que con mucha frecuencia nuestro vamos que no son exactamente esa granja idílica de pueblo el pueblo de nuestras abuelas que nuestros abuelos que nos que nos imaginamos que ya no lo conocemos no conocen de dónde vienen realmente los alimentos tenemos una idea muy del libro de de segundo de Primaria que viene el dibujito como me largo la Granja granjero de cerdito pero no sabemos realmente en la que hay detrás cerdito por dónde está el manzano hay un debate interesa

Voz 0187 09:10 ante sería bueno que la cultura gastronómica debería enseñarse en los colegios y esto se ha planteado alguna vez

Voz 3 09:16 lo importante sea eso yo te voy tenía un compañero de facultad que siempre lo cierto porque bueno es un compañero que al final acabó el PP pero bueno

Voz 7 09:27 ahí lo dejó entonces no entonces

Voz 3 09:28 militaba en la izquierda bueno Juande Ruano fuera Eva fue parlamentario en el dos mil doce o dos mil trece es el esto es era sociólogo Llera está muy preocupado aborto todo el tema de la obesidad infantil la pérdida de la cultura el de la cultura gastronómica de los españoles el él defendió una proposición no de ley para intentar que la asignatura de la gastronomía no era nutrición a saber comer bien sino la enorme sentido de la palabra fuera una asignatura importante y transversal en los colegios de la educación pública en España entonces presentó la proposición todo el mundo

Voz 4 10:04 no yo todo le parecía perfecto estupendo

Voz 3 10:07 ningún partido político se negó y ahí se quedó en el dos mil tres no

Voz 4 10:12 ha habido yo analizo todos los años los libros de texto ver si a ver que hay AVE Si algo que vaya

Voz 3 10:17 por eso vaya por ahí por ese por esa ese campo por ese camino Hinault eso se ha quedado en cuatro Consejo de desnudo estuvo conoce mejor que nadie de o directrices sobre nutrición muy actos hasta que el alimentación es muy abstracta que los niños no entienden tema que tiene que ver con la cultura gastronómica donde los los alimentos por Kevin De ahí como los vistamos porque lo estamos así y todo eso se ha pero no se enseña NYSE ni se enseñan y se muestra y no solamente los colegios sino hiciera la televisión por mucho Master Chef que hay no hay ahora mismo no hay no hay contenidos educativos para niños y adolescentes que les enseñen eso

Voz 4 10:56 de dónde vienen huevo porque el otro día os mandaba una

Voz 3 11:01 un guiso que estaba haciendo en ese momento que era una cazuela acelgas es un plato muy rico de que es un arte de amigos

Voz 4 11:07 es abuela de El Norte de Extremadura que son hacer bacalao un poquito no mucho arroz patatas

Voz 3 11:13 hay un huevo escapado por encima pues ese plato rico equilibrado maravilloso practicamente se perdió mi familia son una familia muy grande como de veinte nietos ninguno de mi Demi esprín a hacer la cazuela incluso en mi generación ha perdido esa riqueza cultural hora comerán lo que coman a lo mejor comer unas unas hace

Voz 4 11:32 o ganas guisada

Voz 3 11:35 pero claro eso que era rico que era Sabroso que ha gustado a todos los niños se ha perdido y nos enseña la escuela eso es una eso es una tristeza

Voz 0394 11:44 quizá Ramón porque la gastronomía en sí propiamente dicha no es competencia del Ministerio de Educación o del Ministerio de Cultura él no no se trata como una ocupación de nadie no está ya en tierra de nadie

Voz 3 11:57 es competencia por dos razones una porque tiene tiene que ver afecta directamente a la salud de los ciudadanos y otra porque tiene que ver además el Ministerio de Educación y Cultura lo sabe tiene que ver con la cultura o con con el acervo cultural de un país de la comunidad autónoma de las regiones de los pueblos de España entonces si se pierde eso se bebé pues un acervo cultural un valor muy importante que que tiene consecuencias no solamente consecuencia en nuestro paladar sino consecuencias en la salud

Voz 0187 12:25 esto es un poco lo que tu pro ponías en un artículo que escribí hace unos meses en la revista con contexto en el que proponía hacer un banco de la memoria culinaria

Voz 3 12:34 sí hubo hace tiempo también hubo una una iniciativa en el Ministerio de Industria para hacer un banco de esa memoria culinaria entrevistando las abuelas y que las Abuelas debido a voz contasen fueran grabadas las recetas surrealista favoritas de la cocina de su cocina la cocina de su casa pero tampoco se hizo eso hubiera está muy bien porque es cierto que nuestras abuelas por suerte por desgracia sobre todo por desgracia no era mucho de describir y hay pocas abuelas que hayan que tengan por escrito sus recetarios lo tiene a la memoria de memoria no es que esas abuelas así también nuestras madres van desapareciendo ese tipo de de recetas se han perdido totalmente

Voz 6 13:11 si no te puedes imaginar la enorme riqueza que tenía porque

Voz 3 13:16 no cada región sino cada comarca cada pública familia tenía sus peculiares platos y formas de hacer las cosas bien a las claras que hacía mi abuela que la que la que hacía midia abuela tenía sus matices y son matices eran diferentes y esa diversidad se ha perdido también son muy triste este el problema nuestras leyendo

Voz 0394 13:37 eso está saliendo muy bien este todo al final sí porque yo voy a decir también que que es otra cosa que comentamos a menudo que la conciliación también consiste en que podamos tener ese tiempo para para dedicará la compra la cocina a comer tranquilamente en familia y al final eso deriva de decisiones políticas es otro ejemplo de que la gastronomía también debería ser política

Voz 3 13:58 es cierto no tenemos tiempo de conciliación y una parte de la conciliación es dedicar tiempo a ir al mercado a comprar alimentos decidir qué cocinar cocinar los enseñar a nuestros hijos como se come ese tiempo con tiempo personal fundamental y es decir de nuevo tenemos bueno ahora por con la crisis económica la gente está menos encantado con el trabajo no está en absorbida y se da cuenta que su identidad personal también depende de lo que hace fuera de trabajo pero aún así con mucha frecuencia no tenemos tiempo es verdad no tenemos tiempo yo buena cocina muy de guerrilla muy de rapidez muy de no me puedo dar esta no puedo estar elaborando es también está escribiendo una receta de una ensaladilla pero claro una ensaladilla de una receta en mil novecientos diecisiete y claro necesitaría como tres horas para eso ensaladilla gente yo voy a hacer con unas verduras congelada de una y una y una mayonesa que monto en dos minutos y que voy a hacer ensaladilla diez minutos tres horas como es este regalo está ensaladilla rusa de verdad son antes de de Moscú de mil novecientos diecisiete que que leen un libro que escribí un cocinero entonces

Voz 0187 15:02 eh tú crees que ahora que hablabas de la crisis tú crees que con la crisis la gente también está empezando o empezó a utilizar más quizá más puchero o hacer más legumbre no porque al fin y al cabo esos platos son mucho más barato

Voz 3 15:13 sí yo he visto que sí aunque realmente en la precariedad es verdad que afectó mucho a la familia pero luego están los datos siempre lo cuento de los datos de de de gasto de renta familiar en el hogar sigue siendo la la alimentación sigue reduciéndose año a año ahora hasta el catorce por ciento de la renta disponible estamos en comer el catorce países que es poquísimo por lo tanto el argumento desea es que los alimentos no muy gastado mucho dinero en comer según el Instituto Nacional de Estadística no es cierto vale ya hablabas del sesenta y el sesenta setenta por ciento a ritmo de asilo hasta los años de la posguerra mucho más practicamente el precio

Voz 4 15:48 para el gasto de hogar el alimentación ahora el principal gasto de es la hipoteca o no

Voz 0187 15:53 la vivienda desde el nombramiento hace un cuarto de poquísimo

Voz 3 15:58 no realmente podríamos Hassan a un poquito más en una verdura con poco más de calidad una flota un poquito más de calidad esa carné que no gusta en lugar de una hamburguesa de no se sabe dónde

Voz 0187 16:09 es verdad que ahora otro indicativo de las cosas han cambiado es que nos gustan que por ejemplo todas las piezas del mismo producto sean idéntica todos salimos son lata de mejillones que en todos los mejillones tengan el mismo tamaño os íbamos a compra no manzanas que todas brillen y que ninguna tenga ni la más mínima muesca real ya claro es verdad la naturaleza no es perfecta es decir habrá una más lo que sean menos es verdad estamos buscando un poco eso no también un poco que todo sea igual que todo sea homogéneo que

Voz 3 16:35 sí yo ahí no sabría explicar por qué porque queremos que todas las manzanas en perfectas homogéneas sobre todo porque a veces primero porque de vista de la biología esa diversidad natural es positiva para el futuro esa especie y luego porque a priori no está mejor una manzana más grande que una más pequeña que una regular quiénes regular que no eso no tiene tiene una razón

Voz 0394 16:56 probablemente durante el marketing no la publicidad también ha hecho mucho porque pensemos que una manzana solo es buenas y es la que sale en la tele que sale maravillosa brillante grande independientemente de lo lo lo sabroso hablo insípida

Voz 3 17:07 si en el caso yo creo que los dibujos animados de Blancanieves de Disney hizo un poquito

Voz 8 17:13 esas manzanas perfectas se impuso arrojan una perito me gustan las golden amarilla

Voz 0394 17:21 si luego ocurre otra cosa hablabas tú de la pena de que se pierda las recetas por ejemplo pero también de que se pierda la oferta de de por ejemplo la frutas y hortalizas que al final con bueno la globalización que tiene un millón de de beneficios no de ventaja hacía cosas buenas pero también hace que al final en todo el mundo terminemos todos consumiendo las misma cinco diez frutas y verduras en realidad en cada para cada país para cada época del año para cada región la naturaleza Nos da infinidad de de de fruta

Voz 3 17:50 esto es mucho se nota mucho en sobre todo en lo que son los puntos de madurez sea de acuerdo para obtener frutas verduras de todo el mundo pero cuando de pronto porque

Voz 4 17:58 sea porque han regalado qué has llegado ese mercado donde realmente están en temporada las

Voz 3 18:03 mandarinas de pronto consume eso prueba una mandaría madura realmente madura que ha sido cogida de la rodadura no tiene nada que ver ahí ese punto de me lo hemos perdido es saber que bueno cada fruta verdura tiene su tiempo y su temporada y su punto de madurez Easy compramos fruta verdura fuera temporada pues a lo mejor no saben no sale mucho no sabía nada en poco en el plató en el guiso pues no van a estar tan ricas como si fueran en temporada aparte de que no está ahí que recorran cinco mil kilómetros para que llega tu plato por otras razones pero una primera razón egoísta es decir yo quiero que sepa Ricardo comía la comida que tomo por lo tanto me gustaría comprarla en mi mercado siendo alimentos de proximidad porque van a estar más rico aparte

Voz 0187 18:44 porque se pierde un poco la ilusión no esta de decir ahora llega la sandía no ahora sí puedes comprar siempre la misma fruta ahí

Voz 3 18:51 que al final pierdes un poco de llevan a llegar

Voz 0187 18:53 es Mandarina no diversidad

Voz 3 18:56 de la alimentación que antes hace cincuenta años hace treinta años existía por eso al final estaba obligado a cambiar a consumir una dieta variada porque efectivamente hay mercado variada ahora como siempre tenemos todos los hacen todas Finance acostumbrado los nos acostumbramos a los cuatro cinco o seis odie

Voz 0187 19:12 si tiramos de ellas podrían verlo siempre no

Voz 3 19:14 bueno pues ahora es temporada y tal legumbre otro día comprarla no al final compramos lo mismo siempre

Voz 0394 19:20 eso agota También la imaginación sobre las recetas no al final cuando había borraja que recogían de tu huerto y la borraja le comérsela porque era lo que era ya de ocupaban tú no imagino de de de pensar qué receta se

Voz 0187 19:33 podía pones a esa borraja ahora como siempre pollo arroz y tres cosas más

Voz 0394 19:37 miramos haciendo lo mismo ayer

Voz 3 19:40 cometí un grave pecado

Voz 0187 19:43 a ver que acabamos de la

Voz 3 19:45 las acelgas la utiliza las hojas verdes pero claro mi abuela todas las madres aprovechaban

Voz 0187 19:51 pero desfilando las penas

Voz 4 19:53 entonces le dije a mi novia no tengo tiempo

Voz 3 19:56 porque aquí para que preparar luego las me dijo Teresa pero espera que es que son las Penta no sabía lo que no sabía que las ventas se comía y las pegas al final por desgracia significaba pecado acabaremos basura porque en ese caso no no tuve tiempo para las cómo debía haberlas hecho atracador lo deshilachado derbi

Voz 0187 20:16 luego tienen a estas que son muy claro yo las he visto en no vez nuestro donde las comillas comí rebozado

Voz 3 20:22 sí rebozado se comen se comían a mi familia pero también rellenas con dos tenga puede reinar las pues cortar las finas la pena

Voz 0187 20:29 bocata de Pen quiso hacer una lasaña

Voz 3 20:32 ha subido la la pasta por la tengas hace servidas tiene muchas tiene muchas funciones pero claro otro lastre yo lo coordinaran en este nada subraya

Voz 4 20:41 eran unas una legumbre ecológica que una vez ya como

Voz 3 20:45 soy idiota yo estoy haciendo

Voz 8 20:48 muy mal Ramona que perdió bueno yo creo que la

Voz 0187 20:52 conclusión que podemos sacar es que comer no sólo es una tarea fisiológica de introducir a la boca sino también es una actividad cultural política

Voz 0394 21:01 lógica bueno gracias a Ramón

Voz 3 21:03 cada vez aprendemos las cosas déjame que

Voz 0394 21:06 recuerde hace lo comentamos aquí en el programa hace unas semanas fuimos invitadas a los premios Ecovidrio hizo un discurso porque fue premiada la climatología mano la Brunet que es una mujer interesantísima que tiene un discurso que la verdad merece la pena escuchar yo tengo aquí apuntado porque además recordarás que Rocío yo lo lo pusimos en redes porque nos quedamos en bobadas escuchando lo que decía esa mujer tiene mucho que ver con este tema yo decía alguien puede decirlo Leo textual vale alguien puede decir que no tiene nada que ver con el uso que se hace en su región en en el mundo de los suelos de del medio ambiente general pero sí la tiene en lo que come lo que compra lo mismo

Voz 3 21:44 al final es un poco eso no

Voz 0394 21:46 pensar que cómo no va contigo como al final tú bueno eres una persona de tanta que qué vas a hacer por este mundo no que tenga que ver con con apostar por el por el comercio local por una mejora con una mejor conservación de los suelos y al final todas las decisiones que tomamos en torno a lo que compramos a lo que comemos a lo que cocinados tienen que ver con él

Voz 3 22:03 sí todas afectan en lo político sea no vale vamos a esperar a que seamos veinticinco millones para de pronto reciclar el vidrio para de pronto comer las pecas acelerar no es una decisión que la tienes es de las pocas decisiones que has tienes en tu mano cada día hay claro que sí claro está si es que lo aceptan excusas no hay excusa ya sabes lo que tienes que hacer un cambio que me encanta

Voz 4 22:24 pero que no que la agricultura que me las regaló no no

Voz 0394 22:29 por qué no te la vuelve a dar

Voz 7 22:31 Arenas Ramón Soria

Voz 0187 22:33 muchas gracias por habernos venido a contar todas estas cosas

Voz 3 22:36 gracias a vosotros es verdad que siempre aprendemos muchísimo

Voz 0187 22:39 las cosas contigo bueno muchas gracias gracias a otro día

Voz 3 22:42 adiós

Voz 9 22:43 hay más canta

Voz 0187 23:09 hoy tenemos con nosotros a Raquel Calonge ella escucha especializada en gestión de emociones bueno ya la conocéis de otras veces hola Raquel cómo estás la hola a todos qué tal hoy que vamos a hablar

Voz 10 23:20 pues ahí vamos a hablar de cómo gestionarla decepción fue complicado no si es la verdad es que la otra vez hablamos de la soledad que también es es fuerte y la decepción también es complicada es es es una es una emoción y una sensación que que nos cala por dentro además es una casa te dice mucho no me has decepcionado de eso también quería hablar porque parece que cuando tenemos una decepción no sólo es quedarte sin algo sin ese proyecto sin esa persona sobre la que te habías hecho tú expectativas no unas ilusiones porque habían quedado con preciosas pues es también casi una necesidad de culpar a alguien porque alguno ha salido bien Justo entonces necesitamos o que o bien culpar a los demás dentro desde décimos tu por tu culpa porque no has hecho porque no me has dicho porque no es tú vistes no eso eso pasa mucho sobre todo las relaciones así íntimas y si no me culpo a mí con lo cual

Voz 11 24:17 hay eh paso laúd

Voz 10 24:19 lo crítica en casi un auto flagelo no si yo hubiera hecho si yo hubiera podido si no hubiera estado trabajando estamos aquí que hubiera es decir sin a ti mismo justo y entonces pasan casi dos cosas automáticamente una que nos pasamos a vivir en el pasado intentamos solucionar cosas que a lo mejor ya no se pueden solucionar y una que casi la decepción casi va pareja con la pérdida de confianza y con la pérdida de ilusión con esa persona en concreto claro yo creo que está muy relacionada no si entonces es eso de no me volverá a pasar lo voy a dejar que nadie me vuelva a hacer daño no

Voz 0187 24:56 claro yo creo que la gente la la decepción la viví un poco como una traición no una traición que le ha hecho una persona en concreto no yo creo que va muy ligadas esas dos palabras la palabra decepción y la palabra traición

Voz 10 25:07 sí también lo que pasa que al final si te das cuenta siempre volvemos al mismo sitio y es que uno se tiene que gestionar por sí mismo no tiene que responsabilizarse de lo que de lo que uno siente entonces yo me podía haber hecho muchas ilusiones contigo pero mis expectativas son mías no te corresponde Nati bueno es una cosa de decir a ver yo que había pensado pues esto simplemente Ángela no sabe no puede o no quiere pero no es tu responsabilidad hacerme feliz que con esas reglas internas también trabajamos mucho a veces sí casi llegamos a la manipulación entonces todos los podemos ilusionar con proyectos o con personas au con la situación que sea pero sin luego no son como habíamos pensado ser capaz de respeté darnos un poco de decir bueno vale Si esto no ha sido así que es lo bueno que puede ser como lo puedo gestionar entonces para mí uno de las claves también de de poder gestionar la decepción es colocar en otro sitio Iber lo que te ha pasado desde otro punto hay alguna posibilidad de que esto que yo ahora siento que Paco me haya dejado en Vandal dentro de cinco años diga hay que Majo Paco

Voz 12 26:17 me den mediciones ya no supe ver no

Voz 10 26:20 hoy entonces saber que esas conclusiones a lo mejor tienen que esperar un tiempo sabes que que que nos ponemos a razonar como demasiado en caliente

Voz 0187 26:30 al final la conclusión que saco de todo esto es que a las emociones siempre

Voz 10 26:33 que dejarle tiempo aunque bien me qué alegría que digas es Tom no claro que no podemos actuar

Voz 0187 26:39 manera visceral e ante una emoción que no saca un poco de nuestra zona de confort sino que buena analicemos esa emoción veamos porque está ahí aprendamos de lo que no está transmitiendo esta emoción no sé de qué bien que con ello es que voy aprendiendo cosas ajenas recrear que no estoy aquí solo

Voz 10 26:57 Justo se somete citamos expresar te acuerdas aquello que decíamos de que la muchas personas dicen las emociones hay que controlarlas muy difícil las emociones lo que necesitan es expresar entonces si en ese momento quiénes decepción pues hay que expresar también en el momento en el que está sólo la ira o el enfado porque si no eso sí que luego se acumula y es peor

Voz 0187 27:19 pero también a verbalizar las emociones

Voz 10 27:22 si las emociones lo hacemos son físicamente emocionalmente verbalmente entonces darte tú un razonamiento pensar bueno lo mismo un poco que que siempre que puedo aprender de esto esto a la larga fuera para bien esa ejercicios buenísimo darle la vuelta a la situación y si esto que ahora me parece que es lo peor de lo peor algún día me alegra por qué porque otra vez ha habido un aprendizaje Tura es capaz de trascender esa situación

Voz 0187 27:52 lo que pasa que tú crees que la gente realmente piensa de esta manera cuando tiene ese tipo de emociones su saque es capaz de abstraerse de de esta de esta decepción

Voz 10 28:03 mi verlo desde fuera difícil no sabes lo que pasa que el ser humano que también estamos diseñados para sobrevivir lo intentamos hacer con el mínimo esfuerzo entonces cuando nos pasa una emoción o una situación de estas como potentes tendemos a ir por el camino más corto o le como decíamos antes sólo echó la culpa a alguien o cambiar yo de opinión nos cuesta un poco porque yo nunca lo hubiera hecho yo en tu lugar jamás hubiera nuestro es que decencia sabes entonces vamos a relativizar un poco simplemente quédate con el mensaje de cuál es la razón por la que me encuentro tan decepcionado de quién dependía de esa persona de mí o ha sido algo colateral no que la mira también habló

Voz 0187 28:45 por si sola también yo creo que hay que ponerse en el papel de la persona que recibe el mensaje de me has decepcionado porque a lo mejor esa persona dice yo te que si yo no he hecho nada para decepcionar de lo que tú decías son las expectativas que se había amargado que el otro ni siquiera era consciente de que él sabía

Voz 10 29:01 ha marcado entonces también como regla general con las emociones que uno se responsabilice de sus propias emociones que eso también pasa con el enfado no me has hecho enfadar uno no actúas decidido malamente por esto no eso pasa mucho con las madres de me has hecho enfadaron me vas a hacer enfadar y pienso no se hágalo usted el niño entonces pues bueno sí que sí que es una gran oportunidad para aprender como como tipo general todas las cosas potentes que nos pasan como del lado oscuro no es una gran oportunidad de aprendizaje así que no la desaprovechan no no pierdas el tiempo haciendo te la víctima deja un poco de de ser lo que eran Atrévete a pensar de otra manera sino te quedas ahí anclado te lo volverán a poner en Miami ante eso

Voz 0187 29:50 cohesión Amos nos quedamos con esta reflexión Raquel

Voz 10 29:54 muchas gracias chao

Voz 13 29:57 eh

Voz 14 30:03 ah sí

