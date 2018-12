Burqueterapia

Voz 1 00:00 Burque

Voz 2 00:06 el Cuco

Voz 3 00:09 Juan Manuel Burque pues es que no no va a dar tiempo

Voz 2 00:12 no Okubo en el cuadrado nimia ninguna potencia no

Voz 3 00:15 bueno yo creo que no yo creo que sí hombre que hecho ir a mi hermano

Voz 4 00:20 Allard a Cadena SER Coruña para hablarle de esto pero pero de lo que vale

Voz 3 00:25 hablar pero primero de que vamos a ver porque no lo sé esto es una sorpresa entre un hermano está sabes no es total es ya sabe lo que va a vender algo de escúchame escúchame tienes a cambio de osea Mi hermano va venderá algo a cambio de algo no no le va a salir gratis a ver sobre todo yo yo soy el que lo va a pagar la oferta que te voy a hacer es saludable primero para con cómo se llama tu hermano Jaime Jaime Jaime Burque hola Javier qué tal Jaime cómo estás aquí aquí estamos esto es como lo del Ferrán bueno Díaz Ferrán malo tuviese muy que bueno supongo por supuesto ya decía él era el guapo el pelirrojo es decir pero sí es verdad que me saca diez centímetros se era todo mal momento de uno minuto de genes yo quiero mucho a mi hermano entonces Mi hermano acaba de sacar un libro vale entonces yo sé que es nepotismo que yo ahora acoge hay diga oye vende tu libro en en mi sección en ahí estamos eso es verdad es verdad entonces yo me voy a sacrificar por él entonces yo te ofrezco Javier que el cuenta la anécdota más vergonzosa que tengo de mi a cambio de que les dejes hablar un rato de su libro que te parece como no escrita poco tiempo lo voy a dejar hablar un rato muy pequeño de su libro a cambio de que se extienda en la verdad es que ves que sabía que le iba a gustar a Javier

Voz 5 01:47 venga me me ha gustado así que Jaime tienes como cuando lo primero cómo se llama tu libro Heights el libro se llama firmo terapia cien películas inspiradoras

Voz 6 01:56 vale bueno es un

Voz 5 02:00 es una recopilación de películas que te pueden aportar a nivel psicológico no porque cree psicólogo kurdo soy psicólogo

Voz 3 02:05 sí sí sí sí sí sí te puedo ayudar a ser mejor

Voz 5 02:08 a a curar ansiedades a pues bien a enfrentarte a miedos a muchos niveles no que luego lo acompañan a vuestra María Guerra

Voz 3 02:19 muy bien María nuestra María les clientes muy bonita donde se puede considerar donde se puede comprar estas navidades bailan

Voz 5 02:27 de ese país que él ha obligado a venir aquí Le tengo que pagar el ochenta por ciento de todo lo que ve

Voz 3 02:32 no lo digan que seguramente verdad vale la venta fisioterapia ver editado por Ediciones lo que se ha ido Visedo devolvieron en encontrar en Amazon tal Manuel Burque un poco más esto es lo que más me gusta me da igual lo que te gusta Jaime me quedé muy bien ya le partidario y

Voz 5 02:54 yo sólo he venido aquí a hablar mal de mi hermano

Voz 3 02:56 vale me encanta he venido a hablar mal de mi hermano

Voz 5 03:01 venga pues nada vamos a hablar de cuando era pequeño porque hay hay millones de escribir un libro ondea eso también no no sé si os acordáis la la serie está dibujos animados que ponían en Madrid a tu Vegara de las bolas de Drago sí perfectamente tú sigues sí si entonces había un personaje que bueno en la gallega Z no pero que no sé si os acordáis que se enfada un montón salían como llamas no bueno pues mi querido hermano

Voz 7 03:36 la banda sonora ateo eh bien bien bien bien el el hombre estaba pero

Voz 6 03:41 sí sí a nadie hicimos Vanessa serie vale

Voz 7 03:44 esto me grabó todo encima de todos mis partidos de baloncesto el capullo me ha explicado no

Voz 3 03:51 Manuel chistes escucha escucha sus partidos de la NBA no los partidos grabados de El Juli pero es igual que el baloncesto y además si era el mayor

Voz 5 04:02 la era lamentable bueno y entonces el tío se obsesionó tanto y se volvió tal

Voz 6 04:08 que se subía encima del sillón

Voz 5 04:11 a gritar como un poseso como si fuese jeta vale no sé si creía que les salían llamas algo así los hermanos si los padres lo emplean pero este tipo fatal de haberte El hombre se se puso durante varias semanas que quería sólo comen arroz

Voz 3 04:28 dijo que quería hacer y cómo cómo es como ven jeta vale todo esto con diecisiete años te miras

Voz 5 04:37 tropezó ocho por ahí no pasó pronto porque pronto empezó campeón esas super gol ya se volvió loco

Voz 3 04:45 aquí termina la primera sección de Jaime que muchas que están por llegar suerte confirma terapia Jaime grande visita el domingo creo que son algo así como el doce de enero y tal que regresamos de te te guardamos y no no estoy hasta luego Ana extorero que hubiera para vender el libro