“Me has decepcionado”: claves para gestionar una desilusión

Voz 0187 00:25 hoy tenemos con nosotros a Raquel Calonge ella es coach especializada en gestión de emociones bueno ya la conocéis te te otras veces hola Raquel cómo estás o la o la todos qué tal hoy que vamos a hablar

Voz 1 00:37 pues eh vamos a hablar de cómo gestionarla decepción fue complicado no si es la verdad es que la otra vez hablamos de la soledad que también es es fuerte y la decepción también es complicado

Voz 2 00:49 no es es es una es una emoción y sí

Voz 1 00:51 esa opción que que nos cala por dentro te dice mucho no me has decepcionado ya de eso también quería hablar porque parece que cuando tenemos una decepción no sólo es quedarte sin algo sin ese proyecto sin esa persona sobre la que te habías hecho tú expectativas no pues es también casi una necesidad de culpar al bien porque alguno ha salido bien Justo entonces necesitamos o que o bien culpa vamos a los demás viento desde últimos tú por tu culpa porque no hace hecho porque no me has dicho porque no es tú vistes no eso eso pasa mucho sobre todo las relaciones así íntimas y no me culpo a mí con lo cual ahí paso la autocrítica en casi un auto flagelo no si yo hubiera hecho si yo hubiera podido si no hubiera estado trabajando estamos y que hubiera es decir sin nada a ti mismo justo y entonces pasan casi dos cosas automáticamente una que nos pasamos a vivir en el pasado intentamos solucionar cosas que a lo mejor ya no se pueden solucionar y una que casi la decepción casi va pareja con la pérdida de confianza y con la pérdida de ilusión con esa persona en concreto claro yo creo que está muy relacionada no entonces es eso de no me volverá a pasar lo voy a dejar que nadie me vuelva a hacer daño no

Voz 0187 02:13 los yo creo que la gente la la decepción la viví un poco como una traición no una traición que le ha hecho una persona en concreto no yo creo que va muy ligadas esas dos palabras la palabra decepción y la palabra traición

Voz 1 02:24 sí también lo que pasa es que al final te das cuenta siempre volvemos al mismo sitio y es que uno se tiene que gestionar por sí mismo no tiene que responsabilizarse de lo que de lo que uno siente entonces yo me podía haber hecho muchas ilusiones contigo pero mis expectativas son mías no te corresponde Nati es una cosa de decir a ver yo que había pensado pues esto simplemente Ángela no sabe no puede o no quiere pero no es tu responsabilidad hacerme feliz que con esas reglas internas también trabajamos mucho a veces sí casi llegamos al la manipulación entonces todos nos podemos ilusionar con proyectos o con personas au con la situación que sea pero sin luego no son como habíamos pensado ser capaz de darnos un poco de decir bueno vale Si esto no ha sido así que es lo bueno que puede ser como lo puedo gestionar entonces para mí uno de las claves también de de poder gestionar la decepción es colocar tener otro sitio Iber lo que te ha pasado desde otro punto hay alguna posibilidad de que esto que yo ahora siento que Paco me haya dejado en Vandal dentro de cinco años diga hay que Majo Paco que lo sucedido me dicen que yo no lo supe ver no y entonces saber que esas conclusiones a lo mejor tienen que esperar un tiempo sabes que que qué nos ponemos a razonar como demasiado en caliente

Voz 0187 03:47 claro al final dio la conclusión que saco de todo esto que a las emociones

Voz 1 03:50 siempre que dejarles tiempo aunque bien me que alegría que digas es Tom no claro que no podemos actuar

Voz 0187 03:56 han era visceral e ante una emoción que no saca un poco de nuestra zona de confort sino que buena analicemos esa emoción lo veamos por qué está ahí aprendamos de lo que nos está transmitiendo esta moción no de qué bien circo oye que voy aprendiendo cosas eh me recrear que no estoy aquí solo

Voz 1 04:14 Justo se somete citamos expresar te acuerdas aquello que decíamos de que la muchas personas dicen las emociones hay que controlarlas muy difícil las emociones lo que necesitan es expresar entonces si en ese momento quiénes decepción pues hay que expresar también en el momento en el que está la ira o el enfado porque si no eso sí que luego se acumula y es peor

Voz 0187 04:36 pero también a verbalizar las emociones

Voz 1 04:38 si las emociones lo hacemos un físicamente emocionalmente verbalmente entonces darte todo un razonamiento pensar bueno lo mismo un poco que que siempre que puedo aprender de esto esto a la larga fuera para bien esa ejercicios buenísimo darle la vuelta a la situación y si esto que ahora me parece que es lo peor de lo peor algún día me alegra por porqué porque otra vez ha habido un aprendizaje Tura es capaz de trascender esa situación

Voz 0187 05:09 claro lo que pasa que tú crees que la gente realmente piensa de esta manera cuando tiene ese tipo de emociones esa que es capaz de abstraerse de de esta de esta decepción

Voz 1 05:19 mi verlo desde fuera difícil no sabes lo que pasa que el ser humano que también estamos diseñados para sobrevivir lo intentamos hacer con el mínimo esfuerzo entonces cuando nos pasa una emoción o una situación de estas como potentes tendemos a ir por el camino más corto o le como decíamos antes sólo echó la culpa a alguien o cambiar yo de opinión Nos cuesta un poco porque yo nunca lo hubiera hecho yo en tu lugar jamás esto es que decencia que sabes entonces vamos a relativizar un poco simplemente quédate con el mensaje de cuál es la razón por la que me encuentro tan decepcionado de quién dependía de esa persona de mí o ha sido algo colateral no que la vida también habló

Voz 0187 06:02 por si sola también yo creo que hay que ponerse en el papel de la persona que recibe el mensaje de me has decepcionado porque a lo mejor esa persona dice yo te que si yo no he hecho nada para decepcionar de lo que tú decías son las expectativas que sería amargado que lo otro ni siquiera era consciente de que él se las había marcado

Voz 1 06:19 entonces también como regla general con las emociones que uno se responsabilice de sus propias emociones que eso también pasa con el enfado no me has hecho enfadar como uno no actúa decidido vagamente por esto no eso pasa mucho con las madres de que me has hecho enfadaron me vas a hacer enfadar y pienso no señoras hágase usted al niño entonces pues bueno sí que sí que es una gran oportunidad para aprender como como tipo general todas las cosas potentes que nos pasan como del lado oscuro no es una gran oportunidad de aprendizaje así que no la desaprovechan no no pierdas el tiempo haciendo te la víctima deja un poco de de ser lo que era Atrévete a pensar de otra manera sino te quedas ahí anclado te lo volverán a poner en Miami ante eso sí cuestionamos