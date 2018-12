A vivir Madrid | "Creía que el miedo a correr sola era algo que solo tenía yo"

Voz 1 00:00 me

Voz 1751 00:04 pero que te quedes conmigo porque supongo que has visto en redes sociales e este cartel este hasta que este mensaje de correr sin miedo no correr por miedo es uno de los muchos mensajes no que han inundado las redes desde que se conoció el caso de Laura luego bueno esta mañana aquí en Madrid porque ha habido en toda España aquí en Madrid a las diez en Torrelodones sea celebrar una carrera como respuesta al asesinato de Laura han salido del polideportivo municipal han recorrido tres kilómetros y está como digo es una muestra más de todas las carreras espontáneas no Gov que está habiendo en toda España con un mensaje de repulsa por lo sucedido sí sobre todo porque hay que corre River no lo ocurre valientes Marta Redondo es psicóloga y hace seis años que empezó a correr Marta qué tal buenos días hola buenos días placer igualmente tú tenías que estar hoy en esa carrera de tu

Voz 1903 00:52 correlaciones si yo soy amiga de la alcaldesa de Elena

Voz 1473 00:57 estamos más o menos en contacto y cuando bien redes esta carrera la prometí que que estaría pero bueno he preferido estar aquí

Voz 1751 01:03 yo digo perdón alcaldesa de Torrelodones y más excusas pero yo creo que el mensaje que vamos a transmitir hoy creo que merece era importante porque hemos decido juntar a dos mujeres una de ellas es Marta Redondo como digo ya bueno pues corre en sus ratos libres saca concurso para correr y la otra mujer que nos acompaña en el estudio es Azucena Díaz ex atleta profesional participó en Río dos mil dieciséis Alcobendas es de Alcobendas empezó a correr a los ocho años y desde entonces bueno pues no ha parado Azucena qué tal buenos días hola buenos días muy bien y felicidades muchas gracias porque que premio recibido esta semana

Voz 1903 01:36 bueno era muy especiales para mí la verdad de los premios Silvestre del año que vienen de de la San Silvestre Vallecana bueno un reconocimiento mano a todo el trabajo y esfuerzo que hay detrás de de los resultados

Voz 1751 01:50 en esa recogida de de ese premio eh tú siete con mucha gente no aquel día por por la actualidad informativa ahí te preguntó no por el caso de Laura lo Elmo decías que te sorprendió que un hombre se acercó a ti te dijo nunca hubiera imaginado que las mujeres sintieran miedo

Voz 1903 02:05 a correr si había uno de los periodistas que después de la entrevista pues me reconoció que sale a correr habitualmente y que nunca había imaginado que las mujeres pudiéramos tener tener miedo no que se cruzaba con con mujeres y pensaba que igual que él pues estaban disfrutando de la carrera sin más no desnudes entrenamiento de salir a correr de de sentirse libres

Voz 1751 02:31 les sorprendía mucho y tú qué le respondiste pues

Voz 1903 02:34 estaban muy equivocados que ojalá fuera como él como él lo percibía no pero que para nada que que sí que existe ese miedo no que que muchas tenemos que es una realidad que no nos lo inventamos que a veces parece que que ahora con todo esto están saliendo cosas así están nuestra imaginación y bueno para nada pero pero les leer la verdad es que lo no te muy simpático no con con lo que yo le contaba de lo que sí

Voz 1751 03:03 Marta Azucena nueve de cada diez chicas que corren Mujeres que corren solas siente miedo esto es una encuesta que hemos conocido hace unos días el veintiocho por ciento asegura que haber sufrido algún tipo de ataque yo no sé si las dos entre en ese porcentaje contarme Marta

Voz 1473 03:18 sí sí yo sí lo que pasa es que yo a diferencia de Azucena a mí este dato me sorprendió muchísimo es decir que yo pensaba que yo era una excepción yo soy miedos a mi padre era una persona muy miedos al miedo Se aprende tuvo un atraco violento con diecinueve años yo pues entendí que en determinadas situaciones tenía que aprender a convivir con el miedo y que no me tenía que dejar

Voz 1903 03:39 y a elegir por mí no

Voz 1473 03:42 pero pensé que era algo más mío y sin embargo este dato me ha llamado muchísimo la atención porque es verdad que que está muy generalizado el miedo con la mujer corriendo y que además lo tenemos asumido como normal porque tampoco es algo sobre lo que converse a hemos eh yo me relaciono con muchas mujeres que corren más mente no hablamos del miedo que pasamos corriendo

Voz 1751 03:57 lo que está pasando ahora es que ese miedo que nosotros vivíamos de manera individual y que no comentábamos nos damos cuenta de que no solamente nos pasa a nosotras y ahí la barrera que se ha roto si de algo ha servido esto es que cada vez más mujeres solas que alzan la voz y las que dicen lo que les pasa no cuando cuando salen a correr las dos vivís aquí en Madrid porque hay zonas de Madrid salió a entrenar vosotras

Voz 1903 04:21 yo bueno pues prácticamente casi todo el entrenamiento lo hago en casa de Campo

Voz 1751 04:26 es una zona que a determinadas horas suele ser algo peligrosa no cuando una va sola

Voz 1903 04:31 este yo con este con este tema no no diferencio el día o la noche demasiado sea es que las cosas que que a mí me han sucedido a lo largo de tantos años que llevo corriendo desde el ocho años han sido en la mayoría de las veces de día más que más que de noche de hecho yo creo que los casos que hay que salen a la luz son son en plena alude

Voz 1751 04:54 Vanessa has llegado a plantearte usar spray antiblanqueo violación

Voz 1903 05:00 de nada a pero si no plantearme es que el usado si hace muchos años e iba a esquiar a Andorra porque aquí creo que es ilegal venderlo y entonces bueno pues me compré algunos no recuerdo ahora entre acción con lo que con los que lo compré pero bueno Si mis padres están ahí que lo saben era la época de todavía vivía con ellos que hasta los veinte años que me fui al Centro de Alto Rendimiento porque estoy viviendo en Alcobendas y por algún sustituyó que me había llevado si salía con en la mano a a correr

Voz 1751 05:32 aquí a raíz de lo que ha sucedido estos últimos días te has vuelto a interesar o plantearte volver a usarlo pero que tu chico estuvo mirando por internet incluso no estuvisteis juntos

Voz 1903 05:43 sí pero es antes de que sucediera el caso de Laura hace un par de meses me lleve también un pequeño susto y bueno pues

Voz 2 05:51 yo el miedo creo que no lo podemos controlar no

Voz 1903 05:54 yo trabajo sobre ello oí Si me chico estuvo mirando en Internet se pueden comprar pero bueno dentro de eso yo confío en que como llevo muchos años y he vivido muchos periodos de de más miedo o menos pues confió en que en que sea un periodo también pasajero que pueda volver a salir con precaución pero sin miedo y les dije que que de momento no lo comprara aunque es verdad que cuando ha pasado lo de Laura él me han asistido al final el miedo no solo está de nosotras sino en los que tenemos alrededor que que saben que salimos solas a correr

Voz 1473 06:26 claro es que una de las cosas que yo sobre las que yo reflexionado mucho en estos días a partir de de lo de Laura hay leyendo todo porque es verdad que me me llamaba la atención que algo que pensé que era mi o cuando empezaba en redes sentíamos todas me y hacíamos las mismas cosas corremos con un auricular Soro cuando vamos solas con auricular sólo pues si alguien viene detrás

Voz 1903 06:45 ah y Azucena tu sueles hacer eso sí probablemente ya corra sin música alguna vez en mi día a día no pegar nave lo llevo aunque bueno también por las bicis de la Casa de Campo y más cosas pero uno de los motivos es el que se les dice

Voz 1473 07:00 yo jamás me lo había planteado yo pensé que era una cosa sólo mía claro en la experiencia de ella en todos los días qué es lo primero sobre lo que flipado claro bueno ya estamos allá va la sigue no porque claro el volumen de experiencia que puede tener acumulado pero es verdad en un auricular muchas nos hemos planteado yo leía otras personas pensamientos que pasan por ejemplo pues por ejemplo yo voy corriendo en muchas veces de repente veo aun a alguien va un grupo de hombres veo pienso tienes ahora mismo energía si tienes que correr más rápido porque la probablemente la tenga pero yo yo a veces voy muy al límite entonces ese pensamiento está muchas mujeres y ahora tengo que correr de repente más rápido para huir me queda energía para poder salir corriendo la sensación de pasar por delante de un grupo de hombres que están parados etcétera

Voz 1903 07:44 aquí

Voz 1473 07:45 en dar por supuesto que van a hacer algún comentario desagradable vivirlo con normalidad porque esto lo estamos viviendo eh esto que lo he estado leyendo en redes es muy común y el miedo que era una de las cosas que a mí me importa no el miedo al final que compartimos muchas el miedo también se trasmite el miedo no solo están los otros están del entorno y el miedo es algo aprendido es decir en cada uno de estos episodios que han ido pasando todas tenemos la cabeza relatos grabado sí que en los que muchas veces además los medios de comunicación acentúan partes que no es necesario que sepamos porque no son útiles pero no es aumentar la percepción de amenaza y esto no está haciendo ningún fan

Voz 1751 08:22 sobre que el miedo se aprende hablando esta semana por teléfono con Azucena ella me decía a raíz del crimen de Alcàsser

Voz 1903 08:29 claro que tu madre te dice que te dijo

Voz 1751 08:32 de momento bueno pues entonces

Voz 1903 08:34 me metí un poco el miedo en el cuerpo fue Mi madre no que no es culpa orinal lo veo totalmente natural osea acababa de de acontecieron sucesos muy importante además sí en en en la zona de Alcobendas claro una adolescente con no sé cuantos tendría pues yo qué sé doce años trece y que salía sola por el monte de balde de latas pues el adverso de irme de cuidado que hay gente por ahí Itálico Ali la verdad es que el mundo está muy loco no lo estamos viendo pues al final fue ya un poco la que me creo la que me creo ese ese miedo pero también es alerta porque yo he vivido periodos de miedo que estoy comentando pero también contradictoriamente tengo otros que no absolutos y consciente de de lo que realmente hay hice que lo hay porque lo he vivido hoy Marta me decías que tú no eres consciente de eso yo llevo muchos años y ha hablado mucho con compañeras de profesión no aletas y no si la única las que nos pasan este tipo de cosas que sí sabía que estaba claro

Voz 1473 09:38 es que la experiencia acumulada al final de tantísimas horas de entreno de tantísima situaciones pues probablemente tengas detrás una una cantidad de de sucesos compartidos entre vosotras seguramente que en el caso de las personas que cobramos más por ocio es verdad no estaba no nos daba al hilo de lo que decías de las niñas de Alcàsser leía esta semana se ha publicado un artículo que a mí me gustó mucho que me pidieron opinión además me hizo reflexionar Se llamaba una Caperucita en cada generación ya hablaba un poco del impacto que ha tenido en todas las generaciones pues los crímenes de Alcácer Rocío Wanninkhof en los que en todos esos relatos se ha puesto mucho el acento sobre determinados elementos que son los que se nos va quedando grabados centros al final yo tengo dos hijas y me gustaría educar las en la prudencia que tengan claro que no pueden ir solos solas por el monte este que tú decías que tengan claro pero no en el miedo no en el ten cuidado que puede venir un hombre que te puede hacer todo esto que son los que están escuchando

Voz 1751 10:32 artículo es de nueve mil López Trujillo no es que decidieron aprender en el que se publicó en el pais eso me gustaría que escucháis algo que sucedió hace cinco años Cristina Mitre periodista escritora las dos creo que la conocéis tuvo una idea tú estáis

Voz 0419 10:47 y un día me vine arriba les dice a tres amigas vamos a invitar a todas las mujeres de Madrid a que vengan a correr con nosotras al parque del Retiro y mis amigas me dijeron venga fenomenal y aquel uno de febrero de dos mil trece vinieron al parque del Retiro setenta y cinco mujeres al mes siguiente las volvió a convocar no fue unos setenta y cinco fue unos doscientas literalmente con el que vino al Samur y me dijo que que estaba haciendo les de que que lo único que estábamos haciendo era correr

Voz 1751 11:14 bueno este movimiento que impidió impulsó la periodista Cristina Mitre que que ha crecido que sea multiplicaban Internet que se llama Mujeres que corren que nació en Madrid bueno pues esta mañana llenos de dudas de preguntas sobre todo movidos por las ganas de de escuchar hemos decidido como digo juntarán a dos mujeres con vidas con profesiones muy distintas que corren en zonas de Madrid el manifiesto de mujeres que corren que supongo que las dos lo conocéis dice así

Voz 5 11:48 como dice Katherine suizo ser la primera mujer en correr con dorsal la maratón de Boston el sencillo gesto de poner un pie delante del otro puede cambiar tú

Voz 1751 11:56 vida y por eso queremos que cada vez más mujeres descubran que subidas a las salas son capaces de hacer muchas más cosas de las que pensaban correr nos da la oportunidad de explorar un mundo nuevo y de vivir a golpe de zapatilla experiencias muy intensas Nos enseña a ser pacientes a ir poco a poco pero siempre más allá sobre todas las cosas nos hace el corazón más grande en todos los sentidos a corriendo muchas hemos aprendido a querer Nos más y también a que no hay límites más que los que una misma quiera ponerse nadie debería perderse la increíble sensación que produce cruzar una meta

Voz 1 12:51 sí que te esperamos bajo el arco de salida

Voz 1751 12:54 a la banda las dos esta es vinculadas a sincronizadas que es una plataforma que también eh bueno pues que lidera Cristina Mitre que que por cierto está participando y una en una carrera que Dijon y bueno que acaba de salir para que las mujeres salgan a correr en grupo no que os parece en tu caso Azucena no hay nadie que te siga no profesional nosotras

Voz 7 13:25 como que poco podemos hacernos salir tu marca

Voz 1751 13:28 no lo iguala nadie bueno a ver

Voz 1903 13:30 yo estuve en la presentación que me me lo pidieron de sincronizadas curiosamente el día antes de que sucediera lo de Laura me parece una idea maravillosa y magnífica que que a mí no se me hubiera ocurrido también vivo ahí en mi mundo de entrenar di rendir para mí me parece como digo algo maravilloso pero sí es cierto que claro que que ésta ha creado más para para mujeres populares como amateur para para unirse a salir a correr

Voz 1473 14:00 sí pero siempre lo decía yo en el pasillo

Voz 1751 14:03 Nos estaréis de acuerdo conmigo siempre que correr en grupo sea tu elección es decir que eso no sea un remedio sino que

Voz 1473 14:08 sea tu elección de de hecho de hecho Cristina que es una crack la verdad que tiene un coco y es una de las mujeres más generosas que yo he conocido tengo la suerte después de conocer la de contar con ella como amiga como buena amiga es verdad que todo este proyecto que nace a escuchar llavero en redes con el tema es sincronizadas en verano nace con la idea de bueno de esta sensación de miedo etcétera pero yo creo que va más allá el compartir kilómetros con mujeres el compartir la experiencia o sea yo estoy preparándome primera maratón y sería hallado Sevilla

Voz 1903 14:39 el Sevilla lo estoy haciendo con mi mejor amiga esa es una de las experiencias más bonitas entonces es verdad que sincronizadas tiene el poder de de

Voz 1473 14:49 a claves sobre todo es que una persona una mujer ahora mismo no se deje de poner las zapatillas por nada porque está sola porque me da miedo porque no tiene con quién al final uno se desmotiva muchas veces corriendo el compartirlo con otras personas también es un elemento para la motivación muy importante y también para el miedo pero no solo

Voz 1751 15:06 sí bueno que viene ablación otra que psicóloga eh

Voz 1903 15:10 lo comentaba lo de lo de mi madre quería recalcar que mi madre me dijo no Jazz Nino vayas allí darme me dijo que tuviera

Voz 1751 15:17 Adrià ha hecho como todas las totalmente ten cuidado totalmente ten cuidado o avisa cuando llegas a casa cuántas veces he pues nos ha pasado esto no lo hemos contado que por cierto una iniciativa ha sido ponerlo en en redes no esa noticia de bueno compartirlo con las demás claro de alguna manera yo lo que hago es a salir con con un teléfono hombre lo ha dicho

Voz 1903 15:38 la gente primero creo que no evitaría practicamente nada si te pasa algo te ha pasado es que me niego rotundamente yo no es algo hacerme fotos no no salgo yo lo buscaría no a veces la Casa de Campo esta preciosa y digo si tu vida pero pero no

Voz 1751 15:54 es tu elección no estoy haciendo pues a Marta Redondo de mujeres que corren gracias por haberte perdido esta carrera pero creo que tus palabras han me vosotros un placer Azucena Díaz atleta profesional que participó en los Juegos de Río dos mil dieciséis de Alcobendas gracias por haber venido a vosotros Lucena un beso grande

