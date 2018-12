A vivir Madrid | Bobsultorio literario 23 diciembre

Voz 1738 00:00 a vivir que son dos días Madrid Puri Beltrán

Voz 1751 00:14 abrimos el último consultorio literaria este dos mil dieciocho pero os recordamos que podéis dejar vuestras consultas a cualquier hora del día nota de voz en este número el seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis y hoy Bob Pop has querido hablar del dinero todas las consultas tienen que ver con el dinero verdad

Voz 3 00:33 sí porque me gustaba cómo resaca lotera me parecía interesante a hablar de literatura o que la gente me enviará consultas a propósito del dinero de el parné de la guitarra de la vasta de la platica para hablar un poco porque hay mucho no hay mucha literatura gran literatura sobre el dinero cuando me parece uno de los grandes asuntos literarios y vitales

Voz 1751 01:00 hablando de resaca lotera bomba de ayer en el sorteo de la Lotería nació una estrella Nerea Nerea pareja once años en dos mil dieciséis cantó el Gordo ayer dio el primer quinto premio justo nada más empezar el el sorteo pasó esto voz

Voz 5 01:23 a dos Vito

Voz 2 01:51 que rompió a llorar

Voz 1751 01:53 ya te digo Bop te cuento que Jesús blanquiño estaba allí en el Teatro Real en el sorteo blanquilla qué tal buenos días

Voz 7 01:58 tal Puri buenos días hola o la hablan que yo tú cuando yo voy a hacerte una reflexión a ver si tú estás de acuerdo conmigo porque lo de Nerea yo lo encuentro otra

Voz 8 02:07 canción tú imagínate que te invitan a la tele a ti lo hacen te puedes poner en esa tesitura Ike te ponen esos Pantic amarillos a ti no te dan ganas de irte

Voz 7 02:16 no se haberse me ocurre así a Bruselas por ejemplo dar ruedas de prensa con esos Pantic amarillos no se reflexión la reflexión

Voz 9 02:26 eh mezclado donde elementos muy bien trazado está muy bien sabes tienes también quién soy

Voz 1751 02:32 Manuel Velasco Manuel qué tal buenos días hola buenos días

Voz 7 02:35 la Bob Pop como es pero vamos a ver yo estoy en Barcelona ya veo ya pero quería Mina

Voz 1738 02:41 por suerte de verte puede hacer una ministra acción dentro del Consultorio literaria Bob Pop llamado el Consultorio cinematográfica Manuel Velasco por favor una película preciosa sobre una persona a la que le toca la lotería se llama te puede pasar a ti una película con Bridget Fonda maravillosa sobre que no es tan bueno que te toque la lotería es una comedia tipo Frank Capra las que hacía tiempo que lo que puede pasar a alguien no sabe qué Beroiz que la verdad muy bien esta recomendación pederastia

Voz 1751 03:07 es una teoría del dinero no que les sale caro

Voz 3 03:10 pero yo tengo una pero es que yo creo que es un poco paradójico pero por un lado yo creo que el dinero nunca es sólo dinero vale sé que esto suena un poco así pero por otro lado Yorke todo es dinero entonces a mí me cuesta de era dejar ese dos teorías

Voz 1751 03:28 no todo es dinero todo es dinero

Voz 3 03:30 pero si Puri buscabas rascando todo acaba llegando al dinero de acuerdo estoy es como ir te un chino tú pides una ensalada de al final era un sitio tiene trazas de carne

Voz 1738 03:43 se llamaba fíjate esto Almodóvar lo saben muy bien cómo lagarto como se llamaba la eso de que he hecho yo para merecer esto dinero el que tiene a Chus Lampreave la abuela si dinero sí que están verde a veinticuatro horas de la Nochebuena de repente me de es que todo es dinero abierto no puede ser y la solidaridad y la gente entonces dinero es que no la filantropía la filantropía tiene un poquiño la las solidaridades dinero

Voz 3 04:06 es una buena cena de Nochebuena incluso buen sexo

Voz 7 04:10 es decir me refiero a

Voz 9 04:14 no es igual echaron Kiki consejero para tener con Come for

Voz 7 04:20 te estás quedando imaginado a pensar

Voz 3 04:26 estar aquí que en casa siempre es buena calefacción es mucho mejor

Voz 7 04:29 por en invierno tenéis bueno

Voz 1751 04:32 mucho mejor en verano genial donde haría dinero hoy especial dinero y un año más a la mayoría les sigue sin tocar primera consulta vamos allá

Voz 0545 04:41 algo eh necesitaba que me recomendaron un libro para cosa un poco porque sesenta euros a la lotería y para mí es bastante dinero ya que ando mal ir no me ha tocado un duro vamos he perdido todo gracias

Voz 1751 04:56 vamos a ver insensata

Voz 9 04:57 en esta de euros a la lotería pero en qué cabeza cabe yo es que no entiendo cómo jugáis a la lotería de verdad lo digo soy un poco el Green de lotería pero es que no lo entiendo no juego

Voz 1751 05:09 jamás nunca ni a Dani undécimo por si acaso ni una nada de hecho yo siempre deseo cuando

Voz 3 05:15 con él en el Terrat toda la gente del programa leit motiv juega a la lotería de Navidad yo siempre deseo que les toque a todos y me imagino ese momento súper dulce

Voz 7 05:22 llegar el día no tiene nada

Voz 3 05:25 esto sean súper rico yo sea el único que trabaja por dinero

Voz 1751 05:30 qué lectura les recomiendas a esta muchacha

Voz 3 05:33 hay que dar un que la cazo una maravilla que es Madame Bovary de Flaubert de hecho voy a recomendar la nueva versión nueva traducción que publicado Alba Editorial con traducción de María Teresa Gallego Urrutia que se llama la señora Bovary que me gusta ya como punto de partida me encanta ir comiendo la señora Bovary porque además de ser un clásico que todo el mundo debería leer quieren lo hayan leído pueden pensar que habla acerca de la frustración del tedio Burguete la irá de adulterio pero no en realidad Madame Bovary la señora Bovary habla del dinero sobre todo habla del dinero de la usura de las deudas de cómo eso los mata como lo mata todo la Bovary es un novelón sobretodo no es un novelón sobre sentimientos sobre sentirte frustrada en tu matrimonio no no no

Voz 1738 06:26 yo voy a hacer Belloch que me preocupa es de otra recomendación literaria está oyente hay un libro de cuentos muy bonito que se llama Déjame que te cuente de Jorge Bucay que conoces que su no puedo no me gusta nada

Voz 7 06:37 nada no es malo no es manual de autoayuda

Voz 1738 06:40 ya hay un cuento precioso un Rey al que las que estaba obsesionado con el dinero con que lo lotería sí que lo hacía en la puñeta a los súbditos regalándole todos los días sacos de dinero pero eran sacos de noventa y nueve monedas novecientas noventa y nueve maneras nueve mil noventa noventa y nueve con lo cual nunca era un número redondo como cien mil diez mil y el hombre estaba muy infeliz toda su vida porque nunca tenía el número redondo aunque fuera multimillonario no me has oído voz no digas nada

Voz 3 07:04 pero Jorge Bucay pues está Jorge Bucay que alguien por favor avisen a seguridad

Voz 7 07:09 bueno es que ya ronda Jorge sabiendo que que bueno esto hace no hay que obsesionarse área pero Manuel porque aquí

Voz 9 07:19 admirado muchísima más admiro si le hubiera robado la autoría Jorge Bucay hubiera dicho que era tuyo claro íberos matado dos pájaros humillarla

Voz 1751 07:29 nunca me bueno siguiente consulta tiene que ver con la ambición pero también con los límites cuáles son las líneas rojas son para todos las mil para todos las mismas

Voz 0098 07:43 con la voz mira yo con el dinero siempre he pensado que hay un punto donde corrompe a la gente entonces que no sé muy bien cuál es el punto medio donde sigue siendo tú con el dinero que tienes o donde empieza hasta a dejar de ser tú por porque texto rompa qué libro me puedes recomendar en relación con con este tema

Voz 3 08:03 qué interesante reflexión y para eso tengo dos libros uno que es otro clásico cazo que si alguien no leído por favor lo tiene que leer yo adoro a Fuenla aquí donde me veis que yo padezco una moderna Gazola que yo lo flipa hacía de Zola un libro de Zola que se llama el dinero al igual que lo ha publicado debate en España es una historia de banqueros corruptos en la Francia de finales del XIX es una delicia de hecho voy a toser momento perdón este forma parte del consultor esto sí lo es que la la todos me humaniza Bali hay un momento el libro en el que dice hola en París el dinero corría ríos y corrompía todo el la fiebre del juego de la especulación el dinero es el abono necesario para las grandes obras aproxima los pueblos pacifica la tierra me encantaría en este concepto de Zola y el dinero de las gomas ya juega con esta condena con esta contradicción constante entre como Leo nos corrompe y cómo tenemos que sobrevivir gracias a él y luego yo

Voz 1738 09:12 que nadie quiere hablar yo voy a recomendar la peli maravillosa del año pasado de Ridley Scott se titulada todo el dinero del mundo que fue muy polémica porque Christopher Plame sustituyó a Kevin Spacey que le echaron para que el escándalo se es una película basada en hechos reales de los setenta Lomba más rico del mundo un magnate del petróleo o decidió no pagar el rescate de un señor de Getty de ese hombre que ya hay una frase debió el hombre que tenían todo el mundo cree imposible para lo gastara en generaciones y generaciones decidió no pagar el dinero del rescate

Voz 3 09:42 pues yo recomiendo tras la serie

Voz 1751 09:44 que que ha hecho Danny Boyle

Voz 3 09:47 me veo también sobre donde además aparece Verónica Echegui condonar sacia

Voz 1751 09:51 maravilloso maravilloso

Voz 3 09:53 el centro no si otro libro que es para mí de los mejores novelas que es que todo nunca sobre el dinero que es de Belén Gopegui que se llama La conquista del aire es una historia sobre todos nosotros y nuestra relación con el dinero como el dinero modifica qué tal las relaciones sociales la amistad nuestra expectativa de pareja como el dinero lo cambia todo incluso un poquito de dinero ni siquiera grandes cantidades de dinero como los modifica y cómo lo enturbia absolutamente todo porque el dinero

Voz 1751 10:27 nunca sólo diré Bob cuántas veces en tu vida no has llegado a fin de mes porque te has gastado qué sé yo en cañas mira

Voz 9 10:35 Cañas no pero ella él me dicen champán no pero sí he tenido épocas en la que no llegaba a fin de mes

Voz 1751 10:43 hasta ahora el alquiler básicamente claro vamos a escuchar esta consulta que tiene que ver con esto

Voz 10 10:48 hola Bob eh bueno yo desde hace poco trabajo hoy el dinero que ganó pues me lo gasto siempre cerveza Italy siempre llego a fin de mes con identifico con cero euros que libro me recomiendas

Voz 3 11:00 Sender representa purines representan

Voz 1751 11:03 el alquiler también también

Voz 3 11:05 ya ya mira pues debiera un libro que leído hace poco que ha publicado hace poco por ese periférica creo que ha sido que se llama así por Periférica cosas vivas de Munir hachemí y que es un autor fantástico IS una novela maravillosa que empieza como un ensayo autobiográfico con referentes de Borge otros autores donde te deja claro que no va a jugar a trucos fáciles narrativos pero sobre todo de esta historia de un grupo de amigos que se van a a vivir la precariedad al sur de Francia y la viven de verdad trabajan con conceptos como la exclusión el miedo la capacidad de poder narrar las cosas en la angustia de una temporada en el infierno temporero en conocer a gente a la que le cuesta mucho no sólo llegar a fin de mes sino llegar al fin el día es un poco Palero Nochebuena pues es una de favoritas de este año tengo que decir cosas viva las de Munir HM

Voz 1751 12:09 estamos escuchando por Periférica esta noche Killing

Voz 3 12:11 yo por qué el dinero no es nuestro dios ayer haberse esto es a través original de creyó males nota boicot pero luego hizo una versión y ahora se están al diario chicos que trate que Fangoria era que se casó con Mario Vaquerizo bueno ganar dinero no en nuestro Dios qué paradoja Navia

Voz 1751 12:34 bueno a doce cuarenta y debemos de una pausa para la publicidad y os invito a que os quedéis porque tenemos actuación musical ha pues Vaquero sabéis lo que es el Na'vi rock bueno pues es una cosa que pasa todos los años el día veinticinco de diciembre que sería parda en Galileo Galilei así que lo crean dos chicos que son estupendos que son Alberto Pete Carlos Fesser que nos acompañan hoy en el estudio ismos van a contar en qué consiste este Navy rock vamos que salía muy parda día veinticinco por la noche seguida lo escuchamos

Voz 11 13:11 a vivir que son dos días Madrid