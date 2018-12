Cena solidaria "Te invito a cenar"

y además es que no solamente decías tú lo importante no es la cena que también eh también es importante pero pero hay magia y la escuela de Juan Tamariz no que va a estar

Voz 10

06:45

además haciendo magia de Cassano es un espectáculo en un escenario donde la gente está hilo ve desde lejos sí tiene acceso no no no no no van pasando por las mesas a eso me refería no son ese tipo de cosas cuando ves a los niños se de cinco seis siete ocho años bueno los niños y los mayores eh Yves como ocurren esas cosas y como cartas desaparece no como o cómo llegan y cómo en fin en estas a ver las caras como diciendo pero esto es posible bueno pues eso es la magia que que se va a respirar aquí esta noche además todos los niños se va a ir de aquí hoy con un regalo es decir yo creo que es bueno todos esperamos cuando llega el mes de octubre y de repente recibimos la llamada de Fernando de Pablo hoy este año es el día tal pues como que de repente se nos nos inunda un una sensación maravillosa y es un día muy especial