Un año negro para los periodistas

por extensión y seamos no

el caso de llama el caso y ha dado la vuelta al mundo durante semanas Arabia Saudí cambio de versión varias veces hasta que finalmente admitió el asesinato del reportero sin embargo no ha sido el único dos mil dieciocho termina con ochenta periodistas que han perdido la vida en ejercicio de su profesión

Alfonso Armada ex presidente de Reporteros Sin Fronteras en España tenemos los nombres de esos previstas nos

Voz 3

00:46

no es contra el periodismo desde lugares sobre todo inverosímiles no inesperados porque no nos extraña que hay ataques pues en lugares como Afganistán como Rusia es un país como Estados Unidos los ataques venial de la Casa Blanca