"Todavía quedan muchas personas atrapadas pero si no nos damos prisa morirán"

Andrés Conde director general de Save the Children en España qué tal buenas noches hola muy buenas noches en Indonesia hay ya un equipo de vuestra ONG que es lo que le cuentan cuál es la situación allí

en ese momento lo más importante es la búsqueda de rescate de las personas que están atrapadas entre los escombros que todavía quedan muchas son personas que todavía están con vida pero que si no si no nos damos prisa en muchos de ellos morirán también es muy importante la atención a los heridos más graves para nosotros para Save the Children centrado sobre todo en prioridades de infancia es fundamental la reagrupación familiar de los niños y las niñas que han sido separados de sus familias y que están solos después pues la provisión de agua potable es también fundamental de de alimentos básicos y refugio