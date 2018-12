Míchel: "La victoria de hoy nos da moral y confianza para poder afrontar los siguientes partidos"

Voz 0662 00:00 hola qué tal muy buenas Álvaro victoria importante

Voz 1 00:02 de París a Navidades un poquito más tranquilo siguen descenso al Rayo pero bueno a dos del Villarreal a tres de la salvación

Voz 0662 00:09 sí era clave ganar o ganar en el último partido de dos mil dieciocho además de Pixar luego se rivales directos como eran Leganés justo unos minutos antes es desempate el Sevilla y sobretodo ayer los dos puntos que se juega en San Mamés el Bilbao en los últimos minutos hace que hoy era vital para el Rayo Vallecano ganar lo ha hecho segunda victoria consecutiva en casa es verdad que venía de dos derrotas en el Villamarín en el Santiago Bernabéu pero bueno ya se ve un poquito más cerca en la salvación a tres puntos ahora mismo está de la tele Bilbao extensa de lo que parece Villarreal Real Madrid en un partido muy abierto la verdad hasta Álvaro buen sobre todo en la primera parte como estaba el rayos X de forma espectacular lo humano bueno pero bueno la primera parte era del Rayo se iba al descanso con este gol en propia puerta de Toño García es peor el conjunto de Míchel en la segunda mitad llegó a empatar Rubén Rochina y luego el tanto del vuelve sobre todo lo echaron del partido el Bernabéu de Raúl de Tomás que ponía a unos once también tenía una de las acciones ferias del partido Álvaro

Voz 1 01:07 el pique entre Óscar Trejo de todos

Voz 0662 01:10 ayer daban a chupar las cabezas pidiendo calma a parte de de el equipo también desde el vestuario como pitcher pero bueno ha sido un poco la nota negativa en un día yo creo que decía alegría para la hinchada de Vallecas y sobre todo para mí

Voz 1 01:26 Miguel Ángel Sánchez millón Muñoz Michel Michel primero de Vallecas hola Michel ojalá buenas noches enhorabuena eh muchas gracias es la tercera victoria de la temporada

Voz 2 01:37 sí muy necesaria y sobre todo en casa bueno hacer muy fuertes para para poder sobrevivir en esta categoría hay bueno viendo la clasificación hoy era ganar Si bueno no hay ningún trabajo leerme todo el equipo hoy enhorabuena sobre todo por la victoria a la gente no A23 de vicio

Voz 1 01:56 hombre se pueden disputar finales porque hoy viendo el partido con los compañeros de la redacción y además es que parece una final estamos todavía en el año dos mil dieciocho

Voz 2 02:05 sí sí pero bueno es lo que nos hemos ganado hasta ahora muy bueno necesitábamos ganar sido sí porque si no esto se vería más que la diferencia con los demás es tu tu número de puntos y al final tener diez puntos las alturas que estamos pues bueno hace que lo veamos todo mucho más negros pero bueno la victoria de hoy el pinchazo otros equipos hace que estemos ahí un no sirve como de Mora vi de confianza para para afrontar los partidos

Voz 1 02:37 iba a decir que durante esta semana igual la atención mediática ha recaído en el Real Madrid ganó Mundial de clubes el Barça en el Atlético de Madrid lo que esa especialmente durante la semana pasamos un poquito de puntillas sobre la actualidad de otros equipos Si yo me pongo por ejemplo ahora cuando decía sexto Michel en tu piel en la de un entrenador que está intentando sacar al Rayo del Hoyo que se ve con diez puntos y que no sé si debe incluso llegar a afectar durante toda la semana el verse con tan pocos puntos y agobiar incluso tú te has sentido agobiado en estas últimas semanas de decir rough Samos Victoria rompamos empates pero es que seguimos con diez puntos abajo

Voz 2 03:12 sí preocupado más que agobiado preocupado oí más que por la situación personal lo la verdad no me preocupaba mucho es porque que hemos tenido momentos en la competición donde hemos merecido más el no conseguirlo mi miedo era bueno que la gente pues dejará de confiar no es lo que hacemos y en lo que queremos hacer para seguir hacia adelante y bueno la verdad que la respuesta el jugador durante esta semana ha sido buenísima hemos hablado mucho de el del tema de que no nos llega con lo que estamos haciendo aquí y ese pasito más bueno lo hemos dado hemos cambiado poco sistema pero más que el sistema yo creo que es la actitud de de bueno de entonces no dar ningún balón por perdido porque en esta categoría es cualquier error lo pagamos muy caro nosotros los equipos pequeños necesitamos noventa y cinco minutos de concentración Pajín

Voz 1 04:04 ya ya que hablabas de los tuyos a partir de dentro de unas semanas van a ser más va a haber cambios va a haber fichajes

Voz 2 04:12 bueno yo la dirección deportiva está medio yo tengo confianza en la plantilla que tengo pero es verdad que la posición de medio centro en la venta de gran Beltrán o el apodo el pagar la cláusula como la puedo el Celta de Vigo y luego sobre todo la lesión de Gorka que que es una lesión grave y lo vamos a perder para casi toda la temporada hace que estemos cuando ahí con Santi que es una posición que no es la suya la tenemos mucho más recambio de dentro el grupo entonces bueno yo creo que en esa prohibición la dirección deportiva ya está trabajando para para incorporar algún jugador

Voz 1 04:44 ahora te pregunta Palacio también por lo que decía de de ese lance no sé si fruto de de toda la opinión que ya vais a acumulada seguramente durante estas últimas semanas entre el rol de Tomás pero hace hace unas cuantas semanas a finales del mes de octubre en unas imágenes de los compañeros de Movistar Plus de expuso una derrota en casa no sé no recuerdo contra quien por un gol a dos que saliste y si al al al fondo de alguna manera las palabras de la gente te llegaron a emocionar porque me estaba diciendo ahora Javi Blanco y de los últimos clasificados el Huesca último a cambio de entrenador el vino la Real es antepenúltimo ha cambiado de entrenador el Athletic de Bilbao es cuarto por la cola ha cambiado entrenador el Rayo Vallecano penúltimo no ha cambiado de entrenador es que la gente te quiere Míchel

Voz 2 05:28 sí sí sí era a Mena Michel que crece poster te lo agradezco todo lo que pasa que también tengo mucha confianza en mi trabajo a parte de ser rayista ahí vallecano creo que hemos hecho muchas cosas bien a lo largo de estos dos años que llevamos con con el equipo y bueno agradezco la confianza de que la afición del presidente de la dirección deportiva porque se que se que no es lo normal aunque yo siempre digo que que los proyectos están para para creer en ellos pero entiendo que que muchas veces pues las prisas a gente que lo más perjudicado siempre seamos los entrenadores

Voz 1 06:09 tú crees hablando claro si no hubiese sido tú si no fueras tú leyenda del Rayo como jugador y ahora como entrenador cuando bajista el equipo hace dos años estaba a punto de descender a Segunda División B si fuese cualquier otro entrenador con estos resultados ya estarías fuera

Voz 2 06:22 pues puede ser pero me sentiría igual de mal con un entrenador que está trabajando bien y hace que empieza a un proyecto oí no les salen las cosas por lo que sea porque también hemos tenido momentos donde todo el mundo ha visto que el Rayo ha jugado bien bueno a veces también esa pizca de suerte de mala suerte hace que que la balanza vaya por un lado para otro pero pero bueno si yo estoy contigo que lo mejoren con otro nombre en el banquillo pues a lo mejor no estamos hablando de detuviera ha cambiado de entrenador pero bueno agradezco la confianza intento trabajar más si cabe para para devolver esa confianza Hay seguiremos trabajando para para salir de ahí

Voz 1 07:03 Palacio ha pasado contrajo el con Raúl de Tomás para todos aquellos que no hayan escuchado lo visto el partido

Voz 0662 07:08 pues creo que el primer gesto extraño que hace Raúl de Tomás y Capio justo poco nada más que marcar Raúl de Tomás ha visto el de pide que el cambio se ha averiado en pues también barba que salga del porque entre Óscar Trejo ahí ya creo que hay un primer gesto extraño de Raúl de Tomás pero luego hay una bola que lucha muy bien Trejo que el lagar que llega entrar dentro del área ya disparar que tenía ir cerca para dársela sí pero que yo creo que era una opción muy muy difícil para para ver al delantero el Real Madrid pero después de esa acción se cruzan una palabra se cruzan es un gestos entre Raúl de Tomás y Trejo se acerca Trejo junto a las cabezas yo creo que tiene que aparecer por ahí Emiliano Velázquez separarles yo Mister yo no sé qué le pasa por la cabeza que ve que estoy ganando un partido tan importante y que dos de puso estrellas que podemos decir que sople dos los tres mejores del equipo se pongan a discutir hablar esa imagen tan lamentable

Voz 2 08:06 sí me sabe mal me sabe mal por ellos sí porque además no es la nos la realidad lo dicho antes en rueda de prensa no es la realidad de de este vestuario hay una unión muy grande la gente trabaja muy bien mi yo noto que que hay buen compañerismo dentro del grupo bueno es verdad que estos lances muchas veces se hacen en caliente con dos caracteres como tienen ellos bastante fuertes pues hace que muchas veces una palabra como recriminando no recriminando una palabra de pasa amenaza que estaba solo no se bueno se puede llevar a la confusión pero bueno ellos lo han reglas yo creo que ya incluso dentro del campo la arreglan los últimos minutos tardado tal y luego en el vestuario uno se cambie al lado de otro orden el se cambian lo alguno que otro además es el ocho el nueve y aquí al lado de otro Zierbena no no no

Voz 3 09:01 sí estaban cuando he ido jugando subidos de rueda de prensa ya lo habían arreglado y Raúl Maison MR

Voz 2 09:05 no te preocupes que ya hablamos no es Caritat y lo han solucionado ellos pero es que de verdad en el en el Vestuario en muy buen ambiente y además ellos dos saben que son referentes dentro del grupo muy bueno me sabe mal por eso porque la imagen que podemos dar es como he desunión y es todo lo contrario de hora no

Voz 1 09:23 ha tenido un detalle ha tenido algún detalle contigo rol de Tomás en ese momento y parecido por televisión o no dicho lo dicho

Voz 2 09:31 Ellos quieren estar al fútbol tal no sé qué he dicho joder que si que yo sí pero que no que me ha dicho se quema estaba caliente yo también Oscar igual entonces bueno a mí lo que me preocupa es que uno de los dos con optará de aquí nosotros no estamos para regalar nada Hay somos los once o doce en el campo mejor como hoy con la afición éramos doce entonces bueno no podemos perder a ningún jugador pues ninguna tontería de estas

Voz 1 09:56 quede ha explicado entonces en Sevilla mal por cierto por la niebla o desde abajo no

Voz 2 10:02 no abajo no abajo no pero sí que me han dicho que desde arriba pues algún aficionado que no se veía bien pero no abajo no pero bueno sí que al sobretodo en los balones largos a veces molesta un poco pero pero bueno yo creo que para el árbitro hoy para los que estábamos un poco así en la banda no nos perjudicaba

Voz 1 10:20 Palacio que escuche el míster lo que ha dicho Paco López porque es aquejado de un de un lance en concreto del partido verdad de una situación que ha repetido de vez en cuando

Voz 0662 10:28 si en el tramo final de Adele del encuentro justo cuando el árbitro habían heridos seis minutos en el noventa pues empezaban a desaparecer balones eso es lo que ha dicho Paco López y luego volverá al terreno de juego y además hizo yo también lo ha hablado con el míster con Michel y que el propio Michel lo ha pedido perdón pero mira la escuchar la rajada de te Paco López por esos balones que desapareció Ny volvieron al campo

Voz 4 10:52 la mejor liga del mundo en áreas tan tan importante como esta no va a pasar lo de los valores sextos lamentable no puede pasar que que no hayan balones que tiene en del banquillo cuando estás jugando estamos en la mejor liga del mundo esto no puede pasar ya que respetar mucho más es el el juego el fair play y creo que ahí no han estado bien y lo digo abiertamente sin y esto no tiene nada que ver con el resultado eh con historias pero esto para un futuro yo creo que no que no es bueno para para la Liga

Voz 1 11:19 la sala lanzaban desde el desde el banquillo del Rayo

Voz 2 11:22 esto no no no no estoy de acuerdo con Paco y nosotros somos yo creo que el Rayo es un club ejemplar en cuanto a hacer play y a buscar siempre la victoria desde la manera más correcta posible dentro de deportividad muy bueno así un lance porque ha ido a la grada Hay el aficionado lo ha quedado justo el me parece que era Toño lateral izquierdo ha buscado un balón desde bueno desde el cuarto árbitro

Voz 3 11:52 metido en balón ahí claro al han vuelto a meter una parte

Voz 5 11:55 al a la grada al balón

Voz 2 11:57 ha vuelto a retirar el balón bueno es verdad que espero que ya te digo que por parte de de nuestro banquillo no ha sido nada premeditado en una pérdida de tiempo deliberada por ese tema ahora es verdad que se ha producido y el árbitro dos seis pilotos le he dicho a Paco dio se siente perjudicado por eso yo lo sé de verdad que además no es mi forma de ver el el fútbol ni mucho menos pero sé que muchas veces ocurre esto ocurre la tensión que hay en los últimos minutos lo que no estamos jugando los dos equipos y muchas veces se pierde más tiempo de el que se debería que es verdad que el árbitro añadido seis que que bueno al final hemos tenido jugar seis minutos pas estos puestos lances no

Voz 1 12:41 pues nada a descansar no sé si te vas a poner ya desde mañana vidas del Valladolid próximo partido cinco de enero poco vas a pagar el móvil del te vas a dedicar a comer cochinillo cordero y esas cosas

Voz 2 12:52 ha pasado de estaremos a partir del veintiséis otra vez puestos a

Voz 1 12:57 la palabra suerte para dos mil diecinueve que la vais a necesitar muy bien habrá gente fuerte gracias militar después de la victoria Palacio dos a uno del Rayo Vallecano frente al Levante con con esa sensación que yo tenía que me imagino que tú también con Óscar Egido hoy en la retransmisión de Carrusel que os escuchaba di final final a veintitrés de diciembre

Voz 0662 13:15 lo que te digo que desde el minuto ochenta y cinco si la Vallecas estaba de pie naves porque sabía que pedía que animar y apoyar a los suyos prácticamente darle el empujoncito más físico que anímico porque yo creo que debe veíamos incluso algunos agotado porque veían que se podía escapar otra vez el partido que yace fueron los puntos ante el Barcelona prácticamente en dos minutos que se le marchó notable en los últimos minutos ante el Villarreal y el el público de Vallecas apoyado de público de Vallecas practicamente aguardado esos tres puntos sabía todo el mundo que era una final que el ratio hoy no ganaba que no te voy a decir que iba a salir Michel y que estaba ya les chicos sino que iba a tocar el pero sí que se iba a quedar muy tocada la moral de la tropa así que lo mejor para los vallecanos para Michel para todo el equipo es que iban a tener unas vacaciones de navidad tranquilas que iban a comer cordero cochinillo Nochebuena Navidad con toda la calma no y que ya severa con con otra

Voz 2 14:12 por otro tipo Elvira con los ojos es el partido Otero

Voz 1 14:15 a ti te veo el miércoles que tenemos una semana interesante un abrazo fuerte Palacio