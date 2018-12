Julio y Paco Llorente en Carrusel: "Las dos partes estábamos muy convencidas de la salida de Marcos"

Voz 1 00:00 quitando la Copa del Rey estos son datos hasta la lesión de Casemiro en noviembre había jugado tan sólo once minutos entre Liga y Champions osea ponernos en la piel de un futbolista del Real Madrid que apenas tiene minutos que quitando la Copa del Rey insisto tan sólo había jugado once minutos en un partido de Liga creo recordar que en el mes de octubre desde entonces en el último mes nueve partidos y seiscientos treinta y cinco minutos le ha cambiado la vida por completo ya sabéis que con Marcos veintitrés años eh que salió hace dos años en Vitoria con el Alavés es el último eslabón de una familia muy ligada al deporte y sobre todo muy ligada al Real Madrid Sobrino sobrino nieto de Paco Gento nieto de Ramón Grosso sobrino de Julio Llorente exjugador del Real Madrid de fútbol sobrino de José Luis de Toñín Llorente ex jugadores de baloncesto e hijo de Paco Llorente también ex jugador del Real Madrid de fútbol en los años ochenta y noventa es una cosa loca en nos están escuchando ahora mismo eh no toda su familia y que tiene que ver con el mundo del fútbol y del deporte que son como seis siete ocho como es recitado antes pero sí quizás los dos más próximos o de los más próximos su padre Paco su uno de sus tíos y que además les lleva sus cosas que es julio Paco Llorente buenas noches

Voz 2 01:05 hola buenas noches y en julio si hola Paco

Voz 3 01:11 cómo está el padre de la criatura después del último mes que lleva

Voz 0780 01:15 pues bien tranquilo como como o antes un poco más contento

Voz 4 01:21 por por ver a ver a Marcos

Voz 5 01:25 pues hacer hacerlo que lo que le gusta verle

Voz 0780 01:28 sí pero bueno por lo demás bueno menos igual que que son

Voz 3 01:34 tú te lo esperabas o no este mes que lleva

Voz 6 01:37 sí o no

Voz 0780 01:39 no me lo esperaba porque porque veía que el año debido a otros derroteros no entonces pues bueno pues ha sido

Voz 4 01:47 un poco pero bueno al final a la vida pega pega bandazos

Voz 0780 01:54 y el pulmón forma parte de nuestra vida

Voz 3 01:57 Julio le habéis tenido que animar mucho en el primer tramo de temporada en septiembre en octubre tú que también estás muy cerca del cuando apenas tenía minutos

Voz 7 02:08 sí yo creo que desde que regresara a la ves pues han sido más los sinsabores que otra cosa Hay

Voz 2 02:16 bueno a que estar muy muy cerca de él para ya hemos estado hecho para para intentar animarlo oí que no de que no decaiga sobre todo si tú tú

Voz 7 02:32 día a día con el con el trabajo que es lo que al final le ha llevado a estar en condiciones de de rendir después de tanta inactividad

Voz 3 02:42 lo lo ha pasado muy mal o es o es fuerte psicológicamente a sus veintitrés años insisto que sigue siendo un futbolista muy joven a pesar de que especialmente brilló hace dos años con aquella temporada en en el Alavés pero Julio es es es duro psicológicamente como lo ha llevado todo esto

Voz 7 02:57 la llevada bien porque de él de hecho hay hay veces que el anima así ir a la sensación de que de que no está tan mal como como nosotros creemos si la yo creo la prueba está en que el día que jugar contra contra la Roma en en parte Champions la serenidad la tranquilidad como el y sobre todo el el el en los primeros minutos del partido eh esa confianza que demuestran en sí mismo yo creo que a sorprende y da muestras de que de que él es un

Voz 2 03:41 una persona tranquila y segura

Voz 7 03:46 todos estos meses que han pasado a pesar de que hemos estado y lo hemos intentado estar encima para animarlo para que para que no piensen en sus en su día a día en sus funciones porque de alguna manera pues que al final el

Voz 2 04:05 sí

Voz 7 04:07 sin sin que nosotros nos diéramos cuenta

Voz 2 04:10 la llevaba por dentro y de una

Voz 7 04:16 una mochila que que no iba tan cargada de piedras como pensábamos

Voz 3 04:20 curioso curioso a pesar de los pocos minutos que disponiendo oye Paco en que te recuerda su forma de jugar a la tuya o a la de julio es es más te quiero decirles que sois de de una estirpe de deportistas una una cosa como decía antes loca de que que ha pasado por varias generaciones es más técnico que vosotros es más fuerte de de cabeza es es diferente pregunto

Voz 8 04:43 estaba bien no nada

Voz 2 04:47 eso ya

Voz 5 04:49 me hubiese gustado eviten la no éramos éramos diferente no pero ya me hubiese gustado mí tener la calidad que tienen

Voz 0780 04:56 y luego yo igual soy un poco más rápido pero no te creas que tampoco tampoco demasiado uno porque el cuando cuando se pone también

Voz 4 05:06 también nadie pero poco pero vamos de de calidad técnica se ha

Voz 0780 05:13 yo soy muy Zapatero va a lo suyo y bueno

Voz 9 05:18 luego en julio si Julio O

Voz 4 05:20 cuando era pequeño jugaba en el Inter

Voz 0780 05:24 yo me acuerdo en el colegio que yo el interior muy

Voz 4 05:28 jugaba o fenomenal Julio

Voz 0780 05:31 o sea que luego bueno pues al final poco circunstancias Esteban le fueron echando para atrás y ahí iba perdiendo poco la capacidad también de de qué de jugar en esa posición de no pero vamos que parecía

Voz 2 05:49 de joven se parecía bastante más amargo que ya hay una semejanza o no pues si quieres que te diga yo creo que algo algo conmigo si si hay alguna similitud

Voz 7 06:06 pero pero yo estoy un poco con con Paco yo creo que Marcos es un jugador con una exquisitez técnica e importante yo creo que no no es fácil compararlo con ninguno de nosotros que aparte era los tiempos nuestros y los de ahora son diferente

Voz 2 06:28 de ciertos entrenamientos ahora

Voz 7 06:30 todos hacen con balón el jugador está mejor dotado técnicamente posiblemente porque porque hasta los entrenamientos físicos hacen con balón cuando cuando entras con el sobre todo los jugadores al final completan un o desarrollan eh esas capacidades técnicas mucho más yo creo que en si lo comparas con con su padre

Voz 2 06:55 conmigo he nunca está

Voz 7 06:59 eh por debajo de ninguno de los dos en ninguno de los aspectos de de de las cualidades que que que que puedes valorar vaya por ejemplo la velocidad es su padre sí es verdad que que fue más rápido pero Marcos eh

Voz 2 07:18 más rápido que yo por ejemplo es más rápido que yo lo que yo era eh no sé en el pleno que no es menos que vosotros en nada al fin y al cabo

Voz 7 07:27 no él no en a menos que nosotros yo creo que está entre los dos o o incluso Nos mejora no eh eso es importantísimo porque porque quiere decir que tiene entre un ocho y un diez

Voz 3 07:43 que me entonces pues nada quería agradecer que estéis en directo en Carrusel hablando de De Marcos del pedazo de de Més que lleva Hinault quería acabar sin preguntarte Julio en concreto porque no sé si hace un mes un mes y medio teníais ha pensado que en el mercado de invierno o lo tenías cerrado con Alia quiero decir igual aves siempre ha estado muy atento a él a las fósiles incluso e incorporarle no sé si en este mercado de invierno no sé si lo tenéis cerrado con algún equipo bueno

Voz 7 08:18 bueno cerrado no estaba porque

Voz 2 08:22 hace un mes se empezaron a le me si hace un mes y medio se hablaron

Voz 7 08:29 con con con los dirigentes del Real Madrid un poco la posibilidad de de salir cedido media temporada lo que lo que restaba de temporada para para bueno para que Marcos jugar ahí si pudiera rendir en algún equipo de cara a que su desarrolló su formación pues no no no se hubiera truncada después de un año y medio practicamente sin sin contar mucho entonces pues si se si se habló hoy estamos ya pues prácticamente las dos partes tanto club como nosotros pues muy convencidos de ello pero no había ningún equipo eh fijo al que al que se que con el que se hubiera cerrado algo es verdad que hay algunos eh equipos como Alavés eh había un par de equipos extranjeros que también mostraron mucho interés pero no no no no estaba cerrado con con ninguno de ellos pero pero la

Voz 2 09:31 debería asegurar sin van ahora es imposible me imagino bueno la verdad es que es que es que el Real Madrid y el Real Madrid para empezar no te va a dejar salir pero es que nosotros tampoco tienes la situación en la que ahora se encuentra Marcos tampoco nos lo planteamos evidentemente

Voz 3 09:51 Julio y Paco gracias por haber estado con nosotros sin nada que empieza el año dos mil diecinueve como acabado el dos mil dieciocho para Marcos un abrazo muy fuerte para los dos gracias