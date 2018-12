Antonio Romero: "Puede ser discutible como juegael Madrid, pero no es discutible que es un equipo de leyenda"

Voz 1284 00:00 Mario Torrejón muy buena buena noche sois estaba por ahí Álvaro Benito mi tocayo de nombres adherido al Granada el Benito bueno claro que sí saquear

Voz 1 00:06 Álvaro Benito el Grande tenga que esperar Dati es me parece increíble y Antonio

Voz 1284 00:13 pero hola hola qué tal muy buenas no todos enseguida con Jesús Gallego Julio Pulido hola qué tal buenas noches qué tal Radio Martos bien no tan abierto la radio y no voy a tener que temperaturas creíble mira te voy a tener que llamar para que mañana te habrán para el especial del Larguero eh vale voy a tener que doblar y demás a ver si un poquito no son Jordi Martí Barcelona hola hola muy buenas Marcos López hola

Voz 2 00:35 qué tal buenas noches a todos hay Talavera

Voz 1576 00:38 hola aquí estoy cincuenta minutos de clavo que nos han metido

Voz 3 00:43 ah sí

Voz 4 00:44 yo creo que a estas alturas después de más de una década conociendo deberías conocer un poco ya sabes que yo hago un más menos veinte minutos de previsión que hay

Voz 1284 00:55 el ex batería de baila no bueno a ver a ver lo que aguanta Messi cómo no va a aguantar hombre por favor Pablo Pinto hola

Voz 4 01:02 aquí otro que no ha dormido todavía esperando notaría más hombre vamos a estar en un ratito hablando de de lo que pasó ayer con el partido el Atleti del Barça del Mundialito de Clubes bueno lo primero de todo Jordi Gras hacer alguna felicitación pública el madridismo después de el séptimo Mundial de Clubes o intercontinentales pero te espérate

Voz 0985 01:18 qué voy a grabar porque si cree doce y veintiuno

Voz 5 01:22 de felicitar al Real Madrid esto forma parte de lo cortés de lo razonable el Real Madrid está ganando

Voz 0985 01:30 yo de clubes por méritos propios y sobre todo porque ha sido capaz de ganar la Champions a mí estas es una competición cuyo formato estoy

Voz 5 01:37 en Herráez no me acaba de convencer creo que el torneo en su conjunto pues chirría pero para estar en ese torneo para ganarlo pues tienes que ganar la Champions y esto es lo que el Real Madrid ha hecho de aquí a que se pueda hablar de un Madrid de época

Voz 0985 01:53 bueno pues supongo que ahora lo podremos discutir yo creo que cuando un equipo es un equipo de época o marca un hegemonía tiene que hacerlo en todas las competiciones en las que participa en todas exige la máxima competitividad yo creo que en en esta última década pues hemos visto por ejemplo cómo el Real Madrid de las últimas diez Ligas disputadas no recuerdo mal sólo ha podido ganar dos por lo tanto para que se pueda hablar de un Madrid de época tienes que competir con igual intensidad en todos los

Voz 1284 02:23 pero mira mira por poner una comparación de los números mira el truco para Europa

Voz 1 03:38 cuatro días algo

Voz 0104 03:41 Álvaro algo Hacienda es algo que permanece en el tiempo no dentro de cuarenta años por ejemplo cuando alguien este o nosotros mismos estemos haciendo este sanedrín habla estaremos aquí hablará de un equipo que ganó cuatro Champions en cinco años tres consecutivas de momento cosa que sólo pudo hacer el Real Madrid hace muchísimo tiempo y no ha hecho ningún otro ningún otro equipo más el

Voz 1284 04:01 también recordamos el momento Álvaro también acabó déjame acabar

Voz 0104 04:06 por favor yo no te interrumpa cuando hablas tú así que dentro de treinta años seguramente osea que os acordáis ya que el Real Madrid que ganó cuatro Champions en cinco años que hizo la hazaña de conseguir tres consecutivas ir a uno bueno pero acuérdate que en Copa ese año

Voz 1284 04:20 el venga

Voz 6 04:23 no hombre Álvaro lo que no deja a valorar no ya para acepto deportivamente lo que sobre el juego del Real Madrid tener razón en muchas cosas perfectamente pero que infravalora el cuatro hecha quedó cinco años todos pero no no se le puede quitar ni un ápice de metido a ganar tres chalecos un ápice y en la que no ganas estás a punto de

Voz 0104 04:49 jugar la final que eres mejor que el ayuno

Voz 6 04:51 en esa eliminatoria os aquí en la que en la en la que no ganas estás a punto de de la final también eso se ha que está pero bueno entonces a lo mejor ha sido casualidad

Voz 1284 04:59 está es Jesús Gallego hola Gallo muy buenas qué tal buenas noches empezado esto

Voz 4 05:03 un poquito calentito

Voz 1284 05:06 yo he dicho lo que ha dicho ante Jordi Martí a ver por orden primero Romero después Pinto

Voz 7 05:13 es que te conoce sabe que se te va a más

Voz 0239 05:16 lo ha dicho más menos veinte minutos no tú tiene su margen de veinte minutos bueno flojeó que tienes que Rejón

Voz 7 05:20 decir esto no

Voz 0239 05:23 Mclaren le me parece que aquí me parece que aquí

Voz 7 05:25 hay que venir a exponer argumentos más o menos serios de bueno de buen rollo casi siempre pero lo que no podemos ya que hemos entrado veinte minutos tarde no podemos estar diez minutos de tiempo con perdón sea yo creo que esto no es discutible

Voz 8 05:42 tú podrás decir

Voz 7 05:43 que el Real Madrid como dice Álvaro Benito y comentaristas en el presentador usa más como juega te gusta menos como juega es que es discutible es la manera en la que ha podido ganar las competiciones en las últimas temporadas pero lo que no es discutible que este es un equipo de leyenda eso no se puede discutir el acabe la pila del la misma Talavera haces que tiene pila o enchufado a la luz estemos quedado Pablo Pinto con lo que a cenar esta noche

Voz 1284 06:10 no me ha dejado claro no estoy de acuerdo Jordi mal

Voz 7 06:12 así es que antes hoy diciendo que no madre de leyenda para terminar pasando un pellizco de monja yo creo que hay cosas

Voz 1284 06:18 que no son discutibles sanedrín con

Voz 7 06:20 esta calidad yo creo que no es discutible es decir que este Real Madrid independientemente de que haya ganado de que haya caído eliminado en la Copa del Rey contra el Bollullos del campo o de que haya quedado a cincuenta y siete puntos de cualquier equipo en la Liga no es discutible es decir que este Real Madrid pasará la leyenda porque lo que marca la leyenda en esta en esta época en el fútbol es entre otras cosas la Liga de Campeones y lo que yo en este equipo es de leyenda sin yo tengo nueve cutis

Voz 8 06:48 yo tengo una teoría intermedia voy a ver si si es posible que tenga éxito y es que este equipo puede ser un equipo de leyenda en competiciones europeas y que tiene una asignatura pendiente que es ser más regular en las competiciones domésticas esto

Voz 0239 07:04 Pulido esto es una realidad pero no se puede decir que este equipo es su de equipo de leyendas es una de los pero Julio él

Voz 1501 07:14 las cinco primeras Copas de Europa que gana el Real Madrid consecutivas en qué puesto quedó en Liga

Voz 1284 07:19 claro no ahí lo recuerda a ver dejarme Pablo por si alguien lo recuerdo bueno pero ya se juegue sólo bueno pero que no no Vigo Vigo

Voz 1 07:28 que si alguien lo recuerda porque estamos hablando yo por ejemplo digo que para mí es un éxito rotundo pero rotundo que Simeone en siete años haya ganado siete títulos me parece un éxito rotundo

Voz 1284 07:38 el rotundo de verdad yo no pregunto cuánto gana la Copa del Rey como Mario usa la Liga yo no pregunto cómo quedó cuando gana

Voz 9 07:44 el presentador impone cuando le ganó al al mal

Voz 1284 07:47 sí estoy en el Bernabéu la Copa del Rey yo no me acuerdo como quedó patente cuando ganó la UEFA no faltó ganó la UEFA con Quique Sánchez Flores vais a puede Madrid taparse ramo

Voz 1576 07:58 yo te digo no vendió opinión me parece no opinar oye escúchame que me opinó no respetan perfecto para mí un equipo de leyenda es el Barça de Pep Guardiola que ganaron todos

Voz 1284 08:07 que ganó todo que arrasó todo que eran todos los

Voz 1576 08:09 títulos que ese futuro la te una temporada ganó seis títulos arrasó en Copa arrasó en Liga arrasó en la Champions arrasó el Mundial a Pablo Pinto para mí es un equipo ardiendo ni para ni un equipo de leyenda no es uno que queda a veinte puntos del primero porque entonces entonces cómo es el equipo que le ha dejado a veinte puntos entonces de súper leyenda o sea que para la diferencia entre ser una leyenda no vale pues no pasa nada

Voz 4 08:35 Talavera la diferencia entre ser una leyenda o no es que el Real Madrid queda a veinte puntos del líder en la Liga ya está a pesar de haber ganado lo mismo que cuando Guardiola

Voz 1284 08:42 entonces cuando Guardiola

Voz 10 08:44 es eso Guardiola queda eliminado de periquito Madrid

Voz 1284 08:47 pero yo le quito no deja de ser leyenda ya

Voz 0104 08:50 después de lo que consigue el año anterior que para mí es un equipo de leyenda por lo que consiguió y cómo lo consiguió que yo sí lo consiguieron leyenda Iker nos acordaremos de él dentro de treinta años deja de serlo porque al año siguiente lo elimina el Inter con un jugador menos casi todo el partido en el Nou Camp ya deja de ser leyenda por eso porque es una es una es una mala

Voz 1284 09:08 no es una mala noche deportiva como al comando para el Madrid una mala temporada deportiva en el campeonato

Voz 11 09:12 lo doméstico Jonan yo no entiendo esta Pablo Pinto por favor porque tengo un poco de retardo aparte del habitual el que trae de serie por este Déjame

Voz 9 09:22 veo que el que este Madrid es un equipo leyendas opio osea es que ahí no hay debate cuatro Champions en cinco años no lo ha conseguido prácticamente nadie pero es que ese programas de mayo cuando ganaron la última Champions al Liverpool es crees que ayer ganó otra vez con sí pero que no es leyenda ganar el Mundialito porque Álvaro Benito hace un segundo Álvaro Benito comentarista decía dentro de treinta años Nos acordaremos te has cuatro San claro que nos acordaremos de eso pero pregunta dentro de treinta años a quién ganó el Madrid estas finales del Mundial de Clubes y espero que tiene ante así

Voz 1284 09:49 la moto o el pues el llano pero pero ahí verdad

Voz 1 09:53 pero Sara estás a tiempo de pensarlo fríamente es que no se recordará esto lo digo y no lo va a recordar tiene siete intercontinental no pero como lo seco

Voz 11 10:03 el torneo con el cariño los méritos al Liverpool es méritos ganar al Atlético de Madrid

Voz 1 10:08 me lleva al Atlético de Madrid y ni siquiera había ganado la final de la Europa hombre por favor

Voz 1284 10:13 van por la calle presumió como no para contiene pues pero si eso sí hombre uno los buenos

Voz 1 10:18 pues igual yo yo solamente digo que esto es una consecuencia de lo que has ganado antes gracias a todos los años seguidos todos los días

Voz 11 10:27 dama de hicimos en mayo y en junio merecen que es que ganó pero que este es un torneo contra un equipo que es de mitad de tabla de segunda emisión el domingo para es que el domingo pasado

Voz 1 10:36 con no cuando fue no que no se pueden sacar conclusiones de del partido de Liga no se pueden sacar conclusiones del partido del Mundialito no porque co no nunca se pueden sacar conclusiones Juanma de sacando pero antes conclusiones cuando miente conclusión en conclusión va levantando trofeos soledad

Voz 4 10:49 la cosa que culpa si me permitís qué culpa tendrá el Real Madrid enfrentarse al al ahí no

Voz 11 10:54 qué es lo que ha hecho ganar o no ganar esto a Gallego Marcos Gallego

Voz 12 11:02 bueno hombre y yo creo que el el Mundialito mi hijo Un besito no puede yo no recuerdo quién es los rivales de las dos que ganó el Barcelona pero un problema a correr

Voz 1284 11:15 es Estudiantes de La Plata

Voz 12 11:17 a ser máquinas que no lo era el Qasim han ido era el ahí pero otro que estáis discutiendo es que no hay ninguna duda es que la marca de tres Champions consecutivas me atrevo a decir que en este siglo no la va a conseguir nadie esa esa marca va a ser más grande a medida que pasen los años a medida que pasen los años que un equipo haya ganado tres Champions consecutivas es que es casi imposible si es que nadie había repetido nadie había hecho dos

Voz 0239 11:48 el Madrid hizo dos hijos la tercera es que

Voz 12 11:51 dentro de veinte treinta años cuando alguien me han la Champions si hay alguno que gana dos seguidas hemos le queda el reto imposible de ganar la tercera ya del cuatro cinco años es algo increíble yo creo que el tiempo va a hacer más grande todavía abierto ocasión Real Madrid jugando de una manera jugando de otra pero de dejan claro que ha sido un equipo de una generación brutal con Modric es un Balón de Oro con están hablando que ha ganado cinco con defensa de la talla de Sergio Ramos bueno es que va a ser brutal y todo encima todo encima en la era del mejor jugador del mundo que conocía yo que es Leo Messi que eso hace más grande todavía la marca del Real Madrid

Voz 2 12:36 estudiantes de La Plata ganó el Barça y al Santos de Neymar si si recordáis cuando cuando estaba Guardiola en aquel partido es que creo que son dos cosas diferentes a un equipo que gana cuatro Champions de cinco años por supuesto que es de leyenda un equipo que que gana tres consecutivas es que no existe hasta ahora pero es hegemónico en Europa y al mismo tiempo se puede decir que es incapaz de trasladar esa hegemonía que tiene en Europa en el mundo porque creo que son tres mundiales consecutivos en Europa y en el mundo es incapaz de trasladar la España no creo que sea ningún drama decir eso simplemente que es gana en Europa y ganas del mundo pero en España es incapaz de trasladar ese esa hegemonía por qué porque no es consecuencia de que un año que ha dieciocho puntos que ha quedado sino que en la última década como decía Jordi sólo ha ganado dos Ligas pero eso no le quita en mi opinión que siga siendo un equipo de leyenda en Europa y en el mundo pero en España es incapaz a las pruebas me remito es incapaz de ganar de manera continuada tres cuatro cinco Ligas en esta última década eso sí que eso contra eso no hay nadie que lo pueda rebatir creo

Voz 1501 13:38 yo Marcos tu recordar la segunda Copa de Europa del Fútbol Club Barcelona como quedó en Liga

Voz 1284 13:42 no pero pero es que estamos hablando es que no me Marcos y que pasó pasada la liga dual parece pasó y pasada Liga si no no pasa aquí ganó la Liga vale dime qué paso la Liga siga o no es equivocada oye se porque se las respuestas se que ganó

Voz 1 13:58 pero si usted pregunta que iba pregunta Arias

Voz 1284 14:00 paso dejamos un momento un momento es que pasó que pasó la liga siguiente qué pasa ahora vigente pues lo lo va a contestar justo después de la desconexión doce y treinta y cuatro

Voz 4 14:08 hay treinta y cuatro en Canarias hoy y mañana también madre mía cómo estáis

Voz 3 18:03 por ser todavía metió dos minutos para que me den

Voz 4 18:09 a la una de la madrugada a las once en Canarias El Sanedrín el domingo hay en Carrusel con Álvaro Benito Antonio Romero Mario Torrejón gallego Pulido Jordi Martí Marcos López Talavera y Pablo Pinto Jordi vinos hoy o no

Voz 1284 18:20 que te miro lo que barrio antes de Mario Mario un segundito

Voz 1501 18:25 Jordi me antes de publicidad es decir le iba a decir a Marcos se perfectamente la respuesta ganó la Liga el siguiente año la perdió contra el Madrid de Capello que tuvo que hacer una remontada que no se creía ni el propio Capello y la siguiente tuvo que hacerle pasillo el Barcelona el Real Madrid en el último partido porque que no sé cuánto mil puntos tú crees que algún barcelonista entre ellos vosotros se lamentó de perder dos Ligas haciendo gala ante en la Champions

Voz 1 18:44 no pues esa mente igual mira por supuesto que espera tú vas a decir que empaña eso saque dos Ligas no no pero ahí en las cuatro piezas empañar una Copa de Europa la vida jamás súmmum

Voz 2 18:55 porque aquel equipo en el que el grupo se dejó escapar aquellos dos años precisamente que sí hizo el pasillo en el en el Bernabéu que fue aquella derrota cuatro uno contra contra el Madrid con radical el primero oponiéndose a hacer el pasillo en el Bernabéu porque no

Voz 1 19:08 porque tuvo un mal dos años deportivo pero eso no empaña absolutamente España

Voz 2 19:14 sí aquel equipo no pudo establecer esa esa leyenda que ha establecido el Madrid en Europa y en el mundo y que no establecido en España esa leyenda que estableció

Voz 1284 19:21 el Barça en España contra Liga ganada ahora como no va a establecer en España una de estas últimas de esta última que queda ahora a mirar la historia claro que como dice la tele ponen el y dónde quieres donde donde hacemos al corte no no porque estamos hablando de esta década aquí no el corte es que ahora el Madrid ha ganado cuatro Champions Inter ITA mundial ha ganado trece

Voz 0239 19:41 corrió tú corte sabe donde está Mario lo Pirineus ahí hace es el corte tú que claro cuál me interesa cuenta impreciso en la elección

Voz 1 19:50 hace dos años el Madrid ganó la Copa de Europa paseándose mientras se

Voz 0239 19:53 la Liga pero escucha que esa es la ganó con el sombrero quitado tu teoría para Murder vine al Real eso para poner fin al Real mal

Voz 8 20:01 así que creo que no necesita que le pongamos bien porque efectivamente es un equipo de leyenda sin duda alguna es que no vale la Liga y la Liga tiene su

Voz 0239 20:08 porque no vale la litorales muchísimo la liga de la regularidad pues para mí vale mucho

Voz 1284 20:14 a ver si ha oído la palabra yo clara lo que todo lo que desea es la Copa de Jordi Martí que mi primer intervino

Voz 0985 20:21 John haya provocado tal sublevación porque lo que he dicho es muy razonable y es compatible una cosa con la otra se puede felicitar al Real Madrid y yo lo he hecho porque ha ganado el Mundial de Clubs para ganar el Mundial de Clubs tienes que ganar la Champions por lo tanto enhorabuena puede decir

Voz 32 20:36 Mario

Voz 0985 20:37 y a pesar de que Antonio le parezca una gilipollez o un asunto poco serio yo creo que entró tendrías que tener un poco más de respeto para con tus compañeros

Voz 1 20:44 tus argumentos imponerlos no a base

Voz 0985 20:47 de descalificar a los compañeros sino imponer sus argumentos dicho esto cuando hablamos

Voz 0239 20:52 no me perdona que no

Voz 0985 20:54 sí porque no iba a Segunda no

Voz 0239 20:56 no no no no pero dices que

Voz 6 20:59 debates una gilipollez que es poco serio yo te pido que tengas un poco de respeto

Voz 0239 21:04 déjame déjame no en ningún momento te falta al respeto lo que a mí me parece un sitio

Voz 0985 21:09 una gilipollez el debate déjale terminar

Voz 0239 21:12 del mismo momento el respeto es lo que me parece una gilipollez y lo ratificó es poner sobre la mesa si el Real Madrid que ha ganado cuatro de cinco últimas es un equipo de leyenda o no podrá discutir otro tipo de cosas que es un equipo que se dejan la Liga bueno pues es un lo que haga pero con respeto con todo el respeto del mundo bueno

Voz 1284 21:30 para que no vuelva a Dean vuelvo a repetir que es un agente

Voz 0239 21:33 bollos poner en entredicho que este equipo sea de leyendo no es de leyenda parece una gilipollez

Voz 0985 21:38 pues aquí lo que nos preguntaba el director es

Voz 2 21:41 el Madrid está marcando una época

Voz 0985 21:43 a mí marcar una época requiere además un par de cosas una es que sí suponga un punto de inflexión en la historia del fútbol por tu estilo que tu estilo en este periodo hegemónico sea reconocido como un punto de inflexión en la historia lo está siendo el estilo y el fútbol del Real Madrid en estos últimos años un punto de inflexión la historia es una pregunta y la segunda Mario es algo que yo creo que tenemos que comprender que tú te puedas elogiar de forma plena tienes que mantener el mismo rendimiento la misma intensidad la misma competitividad en todos los torneos que participas insidiosas quiere este año el Barcelona puede ser que gane la Liga y por lo tanto el Real Madrid

Voz 1 22:22 pero puede que no Mario puede que no pero vamos a dejarlo pero somos en Serbia Mario

Voz 0985 22:28 entiende lo serían dos Ligas de diez y por lo tanto en el flanco de la competición doméstica que por cierto es el objetivo de Lopetegui decidirán que han dicho públicamente el ha fracasado y cuando fracasa en la competición doméstica crees tú que es el el puesto

Voz 1 22:44 a ver un excelente a la última época eso están los antes que responde están por eso están los oficiales del país Anne Germaine tan felices porque ganan todos los años la Liga y están muy felices y entonces no no era para que han ficharme mal no lo necesitan sino tal estado

Voz 1284 22:56 pero qué dice Ruiz Alejos los detalles de están felices completamente porque ganar la Liga todos los años sin bajarse del auto

Voz 4 23:03 sus Álvaro Benito y hablábamos antes con con el padre de Marcos Llorente con su tío con con Julio que hace mes y medio prácticamente estaba ya empaquetado para saber del Real Madrid en el mes de enero y fíjate cómo cambian las cosas de este Mundial de Clubes no sé si esto fue un sube baja sube Bale baja es que Isco ayer no jugó ningún minuto y te ha sorprendido el hecho de que no jugase nada nada

Voz 0104 23:28 a mí me sorprenden la situación en en vamos viéndola desde desde una panorámica amplia quiero decirle a mi disco oye ha manifestado que es un jugador que el Madrid a día de hoy pues no se puede permitir el lujo de prescindir de él por por primero por el talento que tiene y segundo porque creo que hay muy pocos jugadores con sus características en el fútbol europeo no ese ese fútbol que tiene tan peculiar de jugar en pocos metros de ser un abrelatas un media punta tan tan claro no a mí es que es un jugador que me encanta ahí creo que el Real Madrid además uu alguno de los problemas futbolísticos que tiene pues un poco in implicados en la en la imaginación en esos últimos eh metros de de cara a la portería rival yo el Mundialito yo creo que bueno yo aquí coincidió que es un que es una competición donde donde el mérito es llegar a él no porque porque luego el equipo grande el equipo que viene de Europa pues tiene toda la responsabilidad a ganar los rivales no son demasiado entidad del rival que te podía poner en cierto aprietos pues patinó en la semifinal entonces te lo puso todavía más sencillo yo lo debe y lo ojalá sea pues para sirva para pero no no para para que luego en la Liga pues de un nivel bueno pero no soy a ver si va a ser para el Balón de Oro eh no no no soy optimista en cuanto a la regularidad porque porque porque no la ha mostrado hasta el momento no es un jugador de fogonazos que es capaz de de aparecer en una final y ganar tela aparecer en una semifinal y meter un golazo pero pero esa regularidad no todavía no lo hemos visto no entonces pues soy escéptico al respecto lo de Marcos me parece que tiene dos lecturas la primera que ha demostrado ser un profesional increíble porque después de la de las patas en el lomo que llevaba pues no has con no ha desconectado jamás

Voz 2 25:04 sí ha sido trabajando y su nivel

Voz 0104 25:06 el entrenamiento pues demuestra que cuando le ha llegado la oportunidad de competir hasta un nivel excelso a nivel físico y a nivel de mentalidad a nivel de de todo y creo que la puesto en un aprieto a a Solari a día de hoy porque creo que Marcos Llorente hace mucho bien al al Real Madrid creo que tiene cosas Casemiro que son más los que es mejor que Marcos pero Marcos es que rapidísimo entonces todos los agujeros estos que tiene el Real Madrid de jugar tan abierto de no tener esa vocación defensiva en algunos de sus jugadores es que llega todo no llega con una velocidad y con una potencia tremenda entonces por eso está destacando tanto porque porque es un jugador ese tipo de jugador lo necesita

Voz 4 25:44 el Real Madrid Romero crees que va a haber debate entre Casemiro o Llorente

Voz 32 25:47 ahora en enero o no hay debate

Voz 33 25:50 hombre en enero pero yo diría cuando Casimiro está el tiempo cien pies enseguida

Voz 0239 25:55 sí

Voz 33 25:55 claro Casemiro al cien por cien y creo que el partido para todos y el problema esto es si ahora Marcos Llorente cuando llegue el día de la hora H E se conforma con son un jugador de nuevo residual en la en la plantilla que a mi me parece que que a Casemiro la saldrá la competencia por pura cabezonería de un futbolista ver que no han traído ningunos entrenadores desde que llegó desde que Le recuperó la primera plantilla del Real Madrid y me parece una buena noticia a pensar que el único futbolista que no pero yo creo que había dos uno Marcelo apareció Reggi lo que se que ha demostrado que en determinados momentos puede puede ser más allá de un parche ellos un futbolista con proyección de futuro con la te puedo contar en otro que

Voz 7 26:34 no te guías para en la plantilla era Casemiro y ahora tiene para para el Marcos Llorente y la buena noticia es que la ventaja para Casemiro Rossi baja el pistón ya tiene funciones bancario que les va a celebrar relegar antes no lo tenía podía tomar se partido de respiro podía entre comillas elegir un poco los partidos con los que descansar durante el calendario ahora esos acabo los partidos elija para descansar ahí va a tener a Marcos Llorente

Voz 1501 26:59 María qué destacas tú es la situación de Isco los tres goles de Being en la semifinal que no igual pueden cambiar a la hora a partir del mes de enero que iba justo final de lo que estaba dando Romero que yo recuerdo las las primeras semanas que todavía Aranda agosto ahí está la clave también de agosto con Lopetegui Lopetegui por el Mundial porque en llegó antes que llegó después o antes su esposa la pretemporada yo descansos que a los protagonista no gustaron mucho entre ellos a Casemiro qué decir de Casemiro sabe que ha estado dos meses lesionado sabe que necesita un periodo de readaptación por así decirlo pero él sabe que él es el que ha sido el cinco titular indiscutible durante esta época de la estamos hablando dorada del Real Madrid pero quiero decir que no va a ser eh es una decisión fácil en caso de que yo creo que está claro que el estatus es de cinco titular de de Casemiro gomas al cien por cien sin ninguna duda como ha dicho Antonio pero me refiero que es un tema delicado de llevar porque si el el propio ritmo no te va marcando que vaya metiendo a a Casemiro más minutos cada día qué es eso se puede llegar a convertir un problema que yo creo que ahora mismo lo que es es una bendición porque el descubrirán Marcos Llorente ahí como como bueno no descubrir descubrí que que puedes confiar en el cien por cien porque te va a salir te va a sacar el trabajo fenomenal viniendo de no ir convocado ya no de no jugar muchos minutos de no ir convocado me parece una pasada ahí tener ese ese puesto

Voz 1 28:18 vivamente no estaba me parece una pasada y me parece también

Voz 1501 28:21 eh que pese a que las razones que que dijo Antón hace una semana aquí sobre cómo se enchufa Bale lo se desenchufa deteniendo la competición etcétera me parece que estas cosas le van le hace mucho bien habéis y me parece que la sensación de ser muy importante sea contra quien sea sean la competición que sea leal me mucho bien si estás sano y si le respetan las lesiones

Voz 2 28:42 yo creo que que ve las casi un fichaje iba decir que también es pasado

Voz 7 28:47 sobre disco quería decir una cosa

Voz 8 28:49 es que ya podemos dar un titular es el de Solari no quiere recuperar esto es una realidad acaba de decir Álvaro Benito que el Real Madrid en eso coincide iba muchos no se puede permitir el lujo de prescindir de un futbolista como Isco creo que se pensamiento también lo tiene la famosa zona noble del Real Madrid pero lo que sí ha quedó bien claro si sobretodo después de la final del Mundialito es que el entrenador no tiene la más mínima intención de recuperar a Isco porque no se le puede tratar peor no se les puede dar menos cariño no se le pueda al menos oportunidades que está dando Solaria Isco así que a partir de este momento puede pasar cualquier cosa pero que ya se puede dar ese titular es que Solari se niega a recuperar a Isco yo creo que eso es una realidad en

Voz 4 29:35 Pere gallego comparte esa opinión o no

Voz 12 29:38 bueno sí yo creo que la situación de disco he era inimaginable para todos empieza a ser una situación complicada porque yo no me imagino que si bajar en él se sí de suplente y quedándose fuera de la convocatoria o no y a Neymar en el París Saint Germaine porque porque Isco ya tiene un estatus y además si lo que iba a provocar esta situación es que paga de mi equipo que van a venir pues a por él sin jugar aquí no se no se va a llevar con lo cual vamos a ver cómo cómo gestiona de Solari porque hay que darle mucho mérito a Lucas Vázquez está rindiendo a Solari respondiendo y demás pero no es un jugador como en otras cosas pero a mí la cara que tiene Isco calentando con los suplentes sito jugando minuto me da que es un problema

Voz 1284 30:28 vuelvo a hacer las cosas que tiene que vuelva a hacerlo

Voz 4 30:31 tonta pero a veintitrés de diciembre perdón Jordi Martí tú le ficharía para el Barça

Voz 6 30:35 precio abono chico no sé yo yo te respondo que metió es que sí

Voz 1 30:42 pregunta no no todos los precios son bueno pese que los jugadores han monísimo notando con lo tú pueblo pos sí

Voz 6 30:50 fiscal de de Pelle Coutinho menos diez ciento soy le menos diez tendría que ser un precio razonable

Voz 1501 30:58 pues no creo yo que ha dado

Voz 1284 31:00 no caras abre no no bueno esa prueba pero prefiero que en caso de que fueron noventa de

Voz 1501 31:05 de Isco poca situación fuera insostenible irrecuperable no creo yo que fuera mucho más bajo de cien

Voz 33 31:11 con todo

Voz 0985 31:13 pues en Toronto y yo entonces a este precio le cerraría la puerta Marcos un jugador top en el esa quiero decir que que

Voz 1284 31:21 pero lo que no que no jugaba el Madrid que no juegan a este basándolo dinero eh el propio haré cuando tú vas a

Voz 1576 31:27 a buscar un jugador conoce de ese jugador del Real Madrid el Real Madrid no lo puede regalar pero se puede permitir el lujo de tener un jugador como Isco con el estatus de Isco con el caché de Isco que sin convocar au fuera de los equipos calentando sin jugar al final esa situación es insostenible y antes o después tendrá que salir de todas formas yo de este tema quiero decir una cosa aquí ya estaban matando a muchos entrenador del Real Madrid por no tener personalidad por hacer caso a la zona de un noble yo no digo que acierte uno acierte Solari que no poniendo a Isco pero lo que sí está claro es que es una decisión peso es suya porque como habéis dicho que estoy más cerca del club no es algo que le haga gracia a la planta noble del club pues si el entrenador cree que su equipo funciona mejor sin Isco yo creo que habrá que respetarlo

Voz 4 32:15 Marcos si pasamos al Barça

Voz 2 32:16 venga no muy breve lo que sí lo lo que sí que está claro es que Valverde ha tenido un par de problemas de este nivel y los ha resuelto deportivamente tuvo el primer problema con Arturo Vidal y la crisis de los de los emoticonos yo tuve a lo está jugando mejor o peor pero está jugando de le tuvo aquel problema o aquellos dos muchos problemas si está jugando está jugando bien yo lo que no entiendo inmuno a la tesis de Álvaro Benito es que un un jugador de este nivel un patrimonio deportivo de este nivel para un club como el Madrid es este sistema desbaratando se éste se esté dejando ya clásica seguir porque en el fondo tampoco le pides que sea siempre titular pero que tenga un gesto al entrenador la fiel y que le vayan pasando por delante todo tipo de jugadores y que sea el último de la fila como siempre dice Antonio creo que está indicando claramente de que Solari no quiere resolver ese problema

Voz 4 33:03 Jordi y quiero que me cuenten cuentes a los oyentes de de carros qué pasa con qué pasa con Jordi Alba porque ayer el Barça gana al Celta de Vigo con ese gol de Messi con el gol de Belén pero lo que hice después Jordi Alba al término del partido yo a seiscientos kilómetros lo veo un poquito extraño teniendo

Voz 1284 33:21 tanta que para mi es el mejor

Voz 4 33:23 lateral izquierdo del mundo así de sencillo hembra esto decía lo ayer después del partido

Voz 0977 33:27 siempre lo he dicho mil canciones que además aquí pero no depende de mí sólo no general depende del club a esperar lo que lo que piensa ya está al final no sólo vale con con decir que me que soy un gran jugador y que me quiero que me quiero quedar aquí sino que al final lo lo que valen son los hechos y en ese sentido yo está dando todo para para seguir aquí bueno seguirá llevando al Barcelona que es el club de mi vida me intenciones renovar hay aquí muchos años pero pero repito no la intención porque no quiero centrarme estoy bastante bien para para tiene que pensar en esas cosas y para asustar merece Nantes para que ellos pues eh se como en la cabeza en el sentido y pasando también por mis sentimientos y por las ganas que tengo de quedarme no hay que preocuparse repito esto es cosa de de dos no es cosa mía solo

Voz 0985 34:12 hay caso Alba bueno hombre yo creo que no yo creo que al final habrá renovación porque me extrañaría muchísimo que el Barcelona no renovará al mejor lateral izquierdo del mundo ahora te digo lo más importante el socio de Preferencia el socio predilecto el socio favorito de Messi es Jordi Alba no quiero ni imaginar que las cosas se torcieron callara Ike el presidente del Barcelona tuviera que levantar un teléfono

Voz 0239 34:41 a una llamada de Messi en la que mezcle

Voz 0985 34:43 contara presi que es lo que pasa con el asunto de Jordi Alba otra cosa es que la situación económica del Barcelona es muy delicada el Barcelona tiene que acometer un Espai Barça está buscando recursos el Barça tiene una masa salarial totalmente desbocada el Barça tiene una deuda totalmente también desbocada y como Bartomeu a todos ha dicho sí a todas las renovaciones ha dicho si los jugadores se sienten con fuerza dicho esto la renovación acabará cayendo él no termina contrato este próximo mes de junio sino en junio de dos mil veinte yo no tengo ninguna duda de que se va a llevar a un acuerdo para renovar al que es hoy por hoy el mejor lateral izquierdo del mundo y todo lo que no sea esto sería una sorpresa que no que no en mi cabeza

Voz 4 35:28 Marcos

Voz 2 35:29 es evidente que caso porque porque Alba no ha renovado es evidente que el club está dilatando la negociación pero también es evidente que el Barcelona

Voz 1284 35:37 a buscar una izquierda el mercado de este nivel

Voz 2 35:39 el de va a costar una fortuna no va a tener ni el grado de entendimiento Negredo en conexión futbolístico porque para mí ahora yo pondría ahora mismo a Jordi Alba como entre los tres jugadores más importantes por el estilo de juego que tiene el Barcelona entre los tres en el pódium está Jordi Alba porque si hay alguien que sabe meterse en la cabeza de Messi y lo está demostrando porque esa jugada la conocen

Voz 1284 35:59 todo el mundo y Álvaro y tu columna al al entrenador

Voz 2 36:02 que es el que más sabe de esto esa jugada la sabe todo el mundo pero sí siempre Lacen es porque hay algo especial en ese tipo de jugadas que no la puede detectar se ha hecho a muchos equipos seguirá haciendo por los siglos de los siglos porque entre los dos están tan conectados futbolísticamente que también a la hora de la verdad supo yo no acaba contrato ahora acaba contrato en el dos mil veinte le queda un año y medio y entiendo también la posición de Alba que es ahora cuando tiene que apretar para que le renueven también entiendo que el club tiene que renovar Alba pero que hay casos para mí también

Voz 4 36:33 sí y no sólo lo digo por lo que dijo ayer Alba porque llevamos ya unos cuantos meses unas cuantas semanas que mensajito por aquí mensajito por allá

Voz 1284 36:43 bueno porque está en un proceso de negociación está claro no a hablando de utilizar los recursos

Voz 4 36:48 a un futbolista tan importante para el Barcelona Álvaro es que lo que decía Marcos acerca del importancia de Jordi Alba en este Barça que para mí es capital

Voz 33 36:56 sí

Voz 4 36:57 el mejor socio por eso hace un mes

Voz 0104 36:59 lo que se refiere Marcos exactamente pues el el porque los jugadores son tan buenos algunos porque aunque sepas la jugada que que te va a nacer lo tengas preparado para contrarrestarlo pues es el momento no el el Times en el fútbol que lo es todo en el deporte no en el momento de cuando sorprende es cómo sorprende el poder hipnótico hipnótico de la pelota no los goles de de ayer del Barça cuando Messi se está girando en el primer gol al va ya está rompiendo y todos los jugadores del Celta está mirando a Messi entonces cuando cuando el balón ya está en transición Alba mientras solo no es el momento en el que se desmarca y luego como él tiene la pausa de que tiene la opción de dar el balón Abidal tiene la opción de darle la el balón a Suárez que les rompe por el carril central

Voz 1284 37:41 cuando estáis esperando literalmente

Voz 0104 37:44 sí efectivamente que siempre aparece en segunda línea con el Time de sorprender por eso es tan bueno no porque lo hace en el momento que que tiene que atacar ese espacio y por eso es tan difícil defender esa jugada

Voz 1501 37:54 por eso pero te digo una cosa el caso Alba hay muchos otros pero concretamente que estamos hablando ahora es la la prueba viviente de que no le puedes decir que si como dice Jordi a todo el mundo ni puedes fichar a todo el mundo no me refiero solamente al Barcelona en general los equipos grandes hoy en día no se puede competir con el City no sé porque no se puede competir con otras casi pedirían y con el Tottenham con con pues muy poderoso con mucho dinero que casi lo pueden pagar lo que quieran a todos o casi todos aunque tiene el fair play financiero pero tú como como club que depende de los socios y que depende de los ingresos que genera por ello llega un momento que no puede descabalgar las las plantillas porque todo el mundo llama a la puerta que todo el mundo

Voz 0239 38:30 pero no exacta eso de Alba Mario Alba se quiere quedar en el Barça de pero bueno contrato hueco claro

Voz 1 38:38 para lo tienen también que el lógico

Voz 0239 38:40 Martí acaba de decir que es el mejor lateral izquierdo del

Voz 12 38:43 todo lo que no le puede Alba como si de un pelele sacará que sé yo diez escalones de distancia o Pinho cuando es mucho más importante que estos dos para ir por si tú Álvaro venga Diego si te pones suero

Voz 0239 38:57 si el Barça no le quiere renovar sabe perfectamente que va a encontrar un equipo de elite que les va a firmar tres años con un contrato

Voz 1 39:03 tú pagas ciento cuarenta y ocho por le tienes que pagarle un sueldo acorde de una cláusula techo claro de Jordi Alba que oye pero yo creo también lo mismo

Voz 0985 39:13 cómo le cuentas a Messi que no va

Voz 6 39:15 no no perdona pues claro quién quién le llama quién les llama

Voz 0985 39:20 dímelo poneros en la situación de que su socio favorito

Voz 1 39:24 no me podía decir Bartomeu bueno pues entonces mira te bajamos a tiene los treinta y cinco que cobra siete que has dicho mira mira muy lejos eso sólo podrían decir arriman para que se quede en otros tantos es que ahora el Atlético de Madrid que yo creo que tiene tela no pero es verdad que que quiere decir por ejemplo el Madrid

Voz 1501 39:38 no no que que sí que tiene que haber fichado un delantero para sucediera Cristiano qué tal estamos de acuerdo pero digo que al final no se puede fichar a cualquiera porque sea cualquiera que venga un jugador veterano por ejemplo tendrán un nueve veterano de treinta y un año de treinta y dos años Le tienes que pagar doce o quince millones de euros netos te cabrea Ramos Bale se Pecavea Modric Benzema tenga a llaves

Voz 4 39:59 es el dinero a la felicidad una de la madrugada

Voz 34 40:02 las doce en Canarias es el como yo digo ese momento

Voz 4 40:05 la vera pausa estamos con el Atlético de Madrid lo que contó ayer muy interesante en que Rosell acerca de la situación de Lucas Hernández que vaya navidades avecina

Voz 14 40:15 sí

Voz 1284 43:31 el hay interés y tres en Canarias

Voz 3 43:34 ya verá qué pasa con Lucas Hernández

Voz 1284 43:38 bueno pues ya lo voy ido contando en la Cadena Ser

Voz 4 43:41 sí pero aquí aquí queremos lo último que te escuchen Carlos Rosol que aportaba un dato Novo yo siempre que es que espero que Talavera me dé lo mejor merluza de pincho a ver cuál es la situación de Lucas

Voz 1576 43:50 bueno la situación de Lucas Hernández Ezcaray mostraba mucho más complicado que que se que desde que se vaya si la oferta es la que es el club les están le están apretando si están prometiendo una subida de sueldo que evidentemente en ningún caso puede realizarse este año porque la digo a él ya ha llegado

Voz 1284 44:08 cuál cuál es el tope salarial dos nueve tres si quinientos