Luis Miguel Ramis: "El club ha demostrado interés en que siga pero de momento lo tomamos con mucha tranquilidad"

Voz 1375 00:00 acaba el año dos mil dieciocho en Segunda división la verdad es que se nos presenta un invierno primavera de dos mil diecinueve realmente apasionante primero líder Granada XXXVIII puntos se ha colocado en posiciones de ascenso directo el Albacete con treinta y siete que dice mi amigo Juan López compañero de la Cadena Ser que en Albacete que el Alba hace una buena temporada de cada veinte y que esta es la temporada buena compra

Voz 1 00:21 pero de la Cadena Ser en Albacete Juanma Sevilla Juanma muy buenas hola qué tal muy buenas pues quién sabe si puede ser esta eh

Voz 0267 00:29 oye pues ojalá y sea porque después de varios años de travesía por el desierto ahora mismo el Albacete eh bueno se va a comer el turrón en puestos de ascenso directo a Primera División van a ser las navidades pues más felices ya te digo yo que la última década seguro porque como te digo Álvaro han sido muchísimos años de travesía por el desierto penando entre Segunda División B Segunda División un equipo que estuvo incluso al borde de la desaparición yo y fíjate qué gusto va haber la clasificación que gusto del ambiente que ha vivido esta tarde en el Carlos Belmonte con Mardy en mil espectadores con la niebla como protagonista que tampoco ha querido perder el partido y finalmente con un tanto en los últimos minutos de Rey Malaika ha desatado la locura en Albacete que hoy se puede decir que que el Gordo de la Lotería ha tocado con un día de retraso aquí

Voz 1375 01:14 capital manchega está ello escuchándonos creo que camino a una casa rural para pasar unos cuantos días de vacaciones el míster Luis Miguel Ramis hola raviolis

Voz 2 01:23 qué tal muy buenas noches qué tal todo bien

Voz 3 01:27 sí es muy contento la verdad muy contento Si bueno con ganas de disfrutar esta trayectoria de descansar también Ivonne con mucha ilusión por retomar el año en una situación la verdad que es inmejorable

Voz 1375 01:41 es con con mejor regusto aquello de yo no sé si a las pensó durante la semana venga vamos a ver si ganamos así tengo unas Navidades tranquilas de verdad cuando volverá a los entrenamientos

Voz 3 01:49 si volvemos el día treinta porque jugamos en Granada el cuatro con lo cual bueno tenemos ahí un margen

Voz 2 01:54 pero pero bueno que estos días

Voz 1375 01:56 van a saber mejor eso desde luego claro que sí

Voz 3 01:59 hombre no te quepa ninguna duda no te quepa ninguna duda disfrutaremos dos haremos Si bueno y como siempre pues bueno luego retomar esa tensión que está mostrando el equipo oí bueno insistir seguir insistiendo en esta línea que creemos que es buena está dando buenos resultados y preparados para seguir peleando

Voz 1375 02:20 cuando te preguntaban en el mes de agosto tú respondía es que el objetivo cuál era

Voz 3 02:26 bueno de era mantener el equipo en la categoría sinceramente

Voz 2 02:31 no no hablamos específicamente ya no lo digo es el club

Voz 1375 02:35 Mister entiendo que activó ya no lo es ese

Voz 3 02:38 bueno no pasa nada que no sigan apretando porque nosotros nos ilusiona seguir creciendo también soñamos con con seguir viviendo una situación como ésta lo que sí está claro es que vamos a intentar defenderla que

Voz 1375 02:55 otros jugadores antes de coger el coche para pasar unos días de vacaciones que les has dicho

Voz 2 02:59 pues un poco a poco estás cómodo como ya lo preveíamos durante la semana poco

Voz 3 03:08 entrenarnos en el partido ya sabíamos que el partido están deseando ver a sus familias como no puede ser otra forma descansar pero bueno no hemos tenido tiempo de hablar durante la semana también de abrazarlos después del parto pido de descansar bien Ny bueno y de tener unas vacaciones cortas pero merecidas a cada uno con su familia y bueno creo que nos va a venir bien para retomar la competición en la misma línea

Voz 1375 03:33 que tú conoces muy bien el fútbol español pues tuviste pues fíjate Nàstic Madrid Tenerife Sevilla Depor entrenando el año pasado en el Almería este en Albacete antes en las categorías inferiores del Real Madrid y es es la Segunda división más complicada que recuerdas quiero decir también por el el nivel de equipos representativos de ciudades muy grandes es lo que tiene una Liga en Primera donde hay representadas capitales de provincia pequeñas está Huesca ciudades pequeñas Éibar Villarreal en cambio en Segunda Granada Albacete Málaga Deportivo de La Coruña Cádiz Osasuna de Pamplona Mallorca es la más competitiva que recuerdas

Voz 3 04:09 pues seguramente sí seguramente sí porque todos esos equipos que ha nombrado quieren un potencial deportivo y económico y un respaldo grandísimo porque son grandes equipos porque han estado muchas temporadas en Primera División con lo cual es una competición tremendamente atractiva plenamente competitiva la de menaje bonita es que sea así que lo que nos hace a todos más grandes en cualquier otra liga este sería una categoría de primera división y bueno eso dice dice bien dice mucho del fútbol español tener equipo en Segunda División con ese potencial bueno seguir creciendo y seguir demostrando que que en fútbol somos un potencial altísimo en el mundo y la Segunda División española es de altísimo nivel te quiero

Voz 1375 04:57 tiempo el principal favorito para subir a Primera División viendo lo que se ha visto nuestras primeras diecinueve jornadas con serias

Voz 3 05:03 no se nada el principal favorito al que sea es que primero a yo no me cabe ninguna duda de todos aquellos que han nombrado que unos instale en mejor situación otros en una situación poco más incómoda otras peor van a ir hacia arriba cuando iban a convertir la segunda vuelta en si cabe mucho más difícil

Voz 1375 05:21 tragó dos antes de que te pregunte Juanma la primera de ellas para ver fichajes en el mercado de invierno habrá altas no

Voz 3 05:28 bueno pueda haber alguna posibilidad que la estamos barajando pero bueno queremos realmente va vamos a retocar si se retoca algo muy poco porque también sabéis que hay unos límites financieros Posada de es que hay que cumplir y lo te puedes desviar mucho creo que tenemos también una plantilla que no invita hacer muchos retoques pero bueno siempre estamos está abierto no abandonar alguna posibilidad si hay alguna algún jugador que pueda salir porque tiene pocos minutos porque queremos que crezca en esta temporada podía haberla pero bueno de momento que que no queremos fallar en ese sentido y

Voz 2 06:04 bueno si viene algo será poca cosa firmar hasta junio verdad tú si valen sí demostró entonces bajo

Voz 1375 06:12 hasta junio en el club ya te ha dicho oye igual hay que mirar lo tuyo

Voz 3 06:18 bueno sé que hay interés te interese de verdad cronistas cosas que son buenas porque significa que de su sigue confiando como lo pongo en verano cuando nos contrató pero bueno lo tomamos con mucha naturalidad con mucha tranquilidad es la dirección deportiva del club sabe que hemos tenido desde el principio una conversación fluida yo estoy muy agusto estamos muy tranquilos les están dejando trabajar hemos formado entre todos un equipo creo que es muy competitivo y a partir de ahí bueno todo eso son buenas noticias y obviamente suman para para poder sentarnos algún día hay que seguir con la con con la naturalidad que hemos tenido en todas las reuniones que hemos tenido

Voz 1375 07:00 cosa que ellos quieren que sigas tú les has dicho que todo lo que que que que ya hablaremos no sé si les sabes

Voz 3 07:05 no hablamos no no no no cuando ellos quieran hablar hablaremos

Voz 1 07:08 ah vale vale vale vale pero pero que es emplazado ya dentro de unas semanas a después de las Navidades para hablar y demás pero bueno que es

Voz 3 07:15 yo es que no yo creo que poco van van a reunirse con con mi representante bueno pero insisto eh a nosotros no nos va a desviar

Voz 2 07:23 en nuestro trabajo estamos muy tranquilos de verdad

Voz 3 07:26 que nos han acogido con los brazos abiertos sentimos el calor del club el calor de la afición del calor de la ciudad bueno todos son insisto puntos buenos y puntos de partida buenísimos para poder sentarnos a hablar como lo hemos hecho anteriormente

Voz 1375 07:42 Juanma ponen un poquito colorado al míster con eso de los números que me decía fuera de micrófono de estos números y los del Albacete del queso mecánico aquel de Benito Floro

Voz 0267 07:50 hola mi se me buenas noches y feliz Navidad buen viaje a a Soria pero bueno pues efectivamente está igualando en casi superando al maestro Benito Floro porque todo salida del mundo el fútbol es Álvaro Luis Miguel Ramis debutó en el Real Madrid siendo Benito Floro el entrenador del equipo merengue y fíjate después el queso mecánico dos punto cero no se puede considerar hasta Albacete de Ramis que se marcha de vacaciones contra veintisiete puntos diez jornadas consecutivas sin perder uno de los mejores visitantes de la categoría en casa todavía no conoce la derrota ante el delirio de su gente y te puedo asegurar que aquí se ha desatado la auténtica locura por el Albacete porque la imagen del club está llegando a la provincia a pueblos el Carlos Belmonte cada vez está va a cogiendo mejores entradas así que yo le quería preguntar al entrenador si cuando firmó el Albacete hace unos meses en verano e si en el mejor de los sueños esperaba una temporada así

Voz 3 08:45 bueno mirar nosotros soñamos intentamos sellado grande para que nos vamos a engañar es verdad que los objetivos hay que ir marcándose los y cumpliendo los poco a poco no podemos estar pensando inició qué objetivos que son muy importantes pero que antes priman prima nuestros no es verdad que luego la temporada va va va pasando va creciendo irnos va posicionando día a día de hoy no se ha posicionado una situación muy buena a día de hoy queda más de una vuelta por jugar todavía igual hay sabemos de la dificultad que tiene pero bueno estamos haciendo las cosas bien intentaremos seguir mantener esa línea

Voz 1375 09:21 oye Mister echas de menos el Real Madrid

Voz 3 09:26 estuve muy bien estuve muy bien en los años que estuve el trato puede genial deforme y aprendí muchísimo y unos años muy buenos también muy emocionantes porque conseguimos que un montón de jugadores logran su sueño

Voz 1 09:43 Couture usted Marcos tu vista Marcos Llorente no

Voz 2 09:47 sí sí luego conozco bastante y me alegro muchísimo

Voz 1375 09:50 sorprende te sorprende el nivelazo que lleva el último mes de competición

Voz 3 09:54 nada absolutamente nada yo ha sido uno de los jugadores de los mejores juveniles que entrenan vivida entrenar unos poquitos junto con otros se pero no tenía ninguna duda que ese muchacho iba a ir para arriba bueno ha tenido la oportunidad de lo está demostrando te queda

Voz 2 10:11 lo más difícil pero creo que tiene capacidad igual

Voz 3 10:14 no me ha sorprendido nada ya que sorprendía más

Voz 2 10:17 me sorprende además que no hubiera tenido ninguna oportunidad

Voz 1375 10:19 ya pues justo se lesionó Casemiro y ahora desde luego está aprovechando la oportunidad a un nivel que yo no sé si incluso ahora cuando vuelve de las Navidades el fútbol en Primera división incluso pues sea titular por delante de de Casemiro in precisamente a ti te sustituyó en su día porque Carla el año pasado estuviste en el Almería echaron ahora en Albacete lo estás haciendo fenomenal que sustituyó Solari a veces piensas cierra los ojos y dices si se hubiese dado la situación ahora mismo estaría entrenando al Real Madrid

Voz 3 10:47 podía haber sucedido porque no pero bueno uno en el fútbol toma de decisiones que creen que son las mejores se da la circunstancia yo estuve diez años trabajando en la cantera llegue en cantera lo máximo no tuvimos la fortuna mereciendo de acceder al equipo a Segunda División que era un reto super importante para nosotros por diversas circunstancias ya yo que vi al año siguiente pensando que podía tener alguna posibilidad de de buena de seguir insistiendo en obras final Castillas tuvimos seis meses seis meses sólo Ivonne teníamos la confianza con el grupo de joder que teníamos de poder pelear no esa temporada conseguimos sino la siguiente por pueda ascender lo porque era un grupo muy bueno y queríamos que tenía capacidad bueno no pudo ser por diferentes razones Si bueno empezamos nuestra carrera profesional fuera de Madrid bueno con muchos recursos Si ya habían aprendido mucho ha sido no como todos los sitios hemos estado

Voz 1375 11:41 bueno mister pues nada que va a hacer unas buenas navidades enhorabuena por tener Albacete ahí en la segunda posición yo yo creo que hay una generación que nos marcó mucho el Albacete de Salazar de Benito Floro tú estabas en el Nástic en el Real Madrid después te fiscal al Tenerife quién sabe si veinticinco años después ya sé que después entre dos mil tres y dos mil cinco Albacete estuvo en primera división pero ese queso mecánico que no recuerda si nos volvemos a medios de los años noventa quién sabe si contigo se vuelva a poder producir oye y la última en tengo cuenta ahora mismo el objetivo era la permanencia pero Bay segundos en los playoffs los firmamos ya o o no

Voz 2 12:20 sería buenísimo sería buenísimo buenísimo tenía buenísimo todo lo que desea

Voz 3 12:25 posiciones tenía importantísimo para el club así creo que bueno terminar la temporada de éxitos pero bueno quedamos pésimo de la muchísimo hay muchísimos equipos y los estudiantes que ir a más pero bueno vamos a intentar soñar a lo grande y vamos a intentar pelear por lo máximo intentar lo más arriba posible veremos en qué se traduce en la clasificación pero bueno insisto esto no se suman de diez puntos en diez puntos se suman desde entonces y eso lo consigues jornada jornada Grugal creo que ese es el camino

Voz 1375 12:57 felices fiestas y cuidado al volante un abrazo muy fuerte MR

Voz 2 13:01 un abrazo muchísimas gracias a ustedes

Voz 1375 13:03 Emma próximo partido del día cuatro decía el míster no contra Granada

Voz 0267 13:07 contra el Granada primero contra el segundo así que buen partido boda iniciará el año dos mil diez y nueve partido por todo lo grande así vamos a ver qué pasa eh porque está Albacete ya o ahora sí que sí ha presentado candidatura no solamente a jugar el ascenso sino también a ser es un serio aspirante hasta el año que viene en la máxima categoría el fútbol español

Voz 1375 13:25 vete encargando el traje de primera eh que te tiene claro es en qué cosas un abrazo Juanma