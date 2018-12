Carrusel Último Tramo (23/12/2018): Entrevista con Julio y Paco Llorente y el Sanedrín

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser Carrusel deportivo

Voz 1201 00:07 hola qué tal buenas noches bienvenido bienvenido al último tramo de Carlos

Voz 2 00:11 el Deportivo si las once y media las diez

Voz 3 00:13 en Canarias aquí estamos hasta la una y media de la madrugada los chicos de carros el Deportivo aquí en la SER a menos que tengas otra cosa mejor que hacer mañana es Nochebuena y mañana estará para estará por aquí el jefe estará Manu

Voz 2 00:23 el año también todos los que forman parte del sanedrín de los domingos en un especial como digo de once y media a una y media de la madrugada

Voz 4 00:31 pero hoy veintitrés de diciembre lo primero que quizás tengamos que decir es que por favor no escuchas especialmente desde la carretera precaución al volante son unos días unas fechas en las que se producen muchos desplazamientos además en la zona centro de España se han producido muchos bancos de niebla a lo largo de estos últimos días hoy por ejemplo lo veíamos en los par de los partidos que se disputaban cerca de de la capital de España cerca de Madrid en Alcorcón propiamente en Vallecas

Voz 5 00:57 en Leganés donde prácticamente entre la niebla empatado el Sevilla frente al Leganés así que lo primero de todo

Voz 4 01:02 mucha precaución que lo importante es llegar casi casi ha acabado dos mil dieciocho no hace falta que

Voz 5 01:07 que diga que mañana tenemos Larguero eh y que a partir del miércoles Juan Yago de Vega también lo tendremos pero en lo que concierne al fútbol al deporte en sí pues se nos va acabando aunque vaya a ver Premier digamos sería en Italia en el último partido del año el Rayo Vallecano le ha ganado por dos goles a uno al Levante marcó Toño minuto veintitrés en propia puerta ir Raúl de Tomás en el sesenta y siete el gol para el Levante lo marcó Rochina en el Senado parecía una final en Vallecas estamos en diciembre hemos quedado para dentro de un ratito con Míchel porque el Rayo parece que vive en un continuo sinvivir desde que empezó la temporada ha estado cerca de ganar partidos ha estado cerca de empatar partidos pero tan sólo ha ganado tres encuentros está con trece puntos cierto que quedan dos para que acabe la primera vuelta pero le cuesta sangre sudor y lágrimas gana Arca de encuentra antes en Butarque ha sido un día muy madrileño en Primera y en Segunda División en Butarque también con mucha niebla Leganés y el Sevilla empataron a uno Miquel Berga marcó para los locales ven llegó en el descuento y entre la niebla empató para los sevillistas muy pobre partido de los hispalenses parecía mentira que el segundo clasificado que venía de hacer buenos partidos especialmente contra el Girona hace apenas una semana hizo un partidazo

Voz 3 02:22 el equipo de Maxine pero parece que fuera de casa fuera de lo que es el

Voz 5 02:25 Pizjuán en se convierte en un equipo más débil y hoy se ha demostrado como tal y a pesar de eso ha logrado sacar un un empate por cierto expulsión del modo Vázquez al descanso no salió en la segunda parte por llamar caradura al colegiado y por la mañana la verdad es que el domingo ha tenido su chicha el Valencia al ha ganado por dos uno al Huesca con de Parejo en el XXV de Pichincha en el noventa y tres en el descuento marcó el curso Hernández en el setenta y dos de penalti para el Huesca que reclamó un penalti que a mí me pareció que lo era para otros no tanto en el ochenta y cinco de partido Ibai después marcan el noventa y tres en medio de la pasión generalizada en Mestalla mal de de estar el Valencia para sufrir tanto frente al con diferencia peor equipo de la Liga que no es otro que el Huesca así que nos deja la Liga hasta el próximo tres de enero cuando el Real madre juega el partido pendiente frente al Villarreal nueve y media de la noche con corrosión en directo y obviamente después Larguero diecisiete jornadas disputadas líder del Barça treinta y siete puntos segundo Atlético de Madrid con treinta y cuatro III Sevilla con treinta y dos cuarto y con un partido menos el Real Madrid con veintinueve Madrid ahora mismo insisto compartido menos pero está a ocho del liderato a uso del Barça quinto el Alavés veintiocho VI el Betis con veintiséis y por abajo cierto que con un partido menos pero antepenúltimo el Villarreal con quince décimo noveno penúltimo el Rayo con trece is está quedando muy descolgado tiene mala pinta lo del Huesca que es vigésimo y último con ocho puntos siete de la salvación a ocho ya de la de la salvación ya en Segunda División jugados hoy Reus cero Osasuna uno Albacete uno Rayo cero Alcorcón uno Numancia uno buscado para dentro un rato en el tramo final de este último tramo de de de Carrusel hasta la una y media de la madrugada con Ramis con el técnico que es curioso porque Santiago Hernán Solari que acaba de levantar su primer título con el Real Madrid el Mundialito de Clubes llegó al Castilla hace un par de años sin sustitución de Ramis que ahora lo está petando con el Albacete os acordáis aquel queso mecánico de hace veinte años bueno pues parece que tiene pinta de que va a pelear por subir a Primera División Ramis curioso cuando dejó de ser técnico del Castilla llegó Solari y ahora Solari es campeón del mundo de clubes con el Real Madrid algo que voy después de haberse disputado diecinueve jornadas líder el Granada segundo el Albacete hijo harían playoff el Málaga el Depor el Alcorcón y el Cádiz si te quedas en Carlos el hasta la una y media sabrás por ejemplo cómo ha sido la resaca de otro título para el Real Madrid otro más y ya van siete Mundiales de Clubes y intercontinentales si esto fue un sube baja sube Marcos Llorente vaya último mes el suyo el mejor del torneo para los blancos ha hecho olvidar a Casimiro sube Bale tres goles en la semifinal y ayer se mete las Elena en fin baja para variar Asensio además lesionado e Isco Alarcón que no jugó ayer ni un solo minuto y que ahora mismo está desconectado del equipo tampoco es que celebrar efusivamente la victoria en el sanedrín de los amigos que lo tendremos como todos los domingos hablaremos también la situación de Jordi Alba toque al club del que lanzó ayer en relación a la renovación Il la de Lucas Hernández en el Atlético de Madrid y las Navidades agitadas que se prevén por el metropolitano una cifra mágica me dice Talavera la de doscientos noventa y tres millones de euros como límite salarial Yves de la renovación millonaria de Griezmann en verano han pedido más cariño o más pasta Oblak Lucas Costa Thomas como realidad innegable que lo de Lucas pinta feo para el Atlético de Madrid como contó ayer Talavera quién carrusel a abrirse al final como decía Carlos y Sarasola en el mundo el viernes el dinero no da la felicidad tu al menos para Lucas Hernández y más allá del fútbol poquita cosa en la Liga Endesa ACB décimo tercero la jornada ganaron el Madrid y el Barça para variar once y treinta y seis diez y treinta y seis en Canarias estamos aquí el equipo habitual de giro no de Carrusel que es lo que se emite aquí en la SER los sábados y domingos de once y medio un y media mañana insisto un larguero especial con Manu Carreño con todo el equipo hacemos una pausa muy breve y empezamos precisamente con esa resaca del séptimo título de fíjate ya siete del Real Madrid del Mundial de Clubes hijo intercontinentales buenas noches en el sorteo

Voz 2 07:08 bueno yo Juan Lorenzo mudo Carrusel deportivo sonido Cadena SER esta Javier hola Javi muy buenas hola queda qué tal Álvaro damos regreso feliz desde que sí señor la verdad es que objetivo cumplido el Real Madrid que viajaba esta

Voz 0016 07:22 la competición que hay que darle una vuelta sino cincuenta porque el Madrid es justo vencedor del Mundial de Clubes es el mejor equipo del mundo lo ha demostrado los últimos años cuatro Champions en cinco años pues es el mejor equipo del mundo evidentemente pero el formato a mí personalmente no me no me hace gracia creo que hombre si llega a ser el River Plate quizá esto estamos hablando animo no no no lo contaríamos pero el formato hay que darle unas cuantas vueltas no sé cómo hacerlo sin menor días así a lo mejor la final antigua no un partido acabó pero a mi me parece que queda un poco E incluso la zona donde se disputa vienen de Japón ahora es en Abu Dhabi otra heces en Marrakech el formato no no la acaba de a mí por lo menos no me llena no desde luego iba

Voz 5 08:06 decir que con un solo partido iban a trincar menos pasta mucha gente con lo cual novio yo lo de la vuelta a un partido no sé si lo que se juntando a los cuatro mejores equipos de Europa de los dos mejores claro América yo qué sé chico pero es cierto que esto no le quita mérito al Real Madrid que dirán aquellos que sí xima era la hizo lo que tú quieras pero vuelve a levantar otro título que ya les gustaría a todos los equipos de la Liga española ya los grandes de Europa estar donde estaba el Real Madrid

Voz 9 08:29 aquí en Madrid ya en Madrid juega final de la gana osea el día al Juventus siempre lo ha hecho con el Liverpool lo ha hecho con todos que con esto no decimos nada más que el formato no es atractivo nada más la final esto no se puede jugar contra el Alain que tiene mucho mérito que caer una final en clubes juega contra el Alain que igual es el equipo el mejor equipo no pero mil quinientos D el corro el Mundial en realidad

Voz 5 08:50 el chico al que quieres que te diga eso lo dice todo eso es en te tengo que preguntar después tenemos el sanedrín de futbolistas pero esas caritas que tú veías ayer después de ganar el título lo lo que decía antes del sube baja su bebé Il sube Marcos Llorente es una evidencia baja Isco tú le conocéis muy bien y les lleva siguiendo desde hace muchísimo tiempo ayer esa celebración tú te fijaos en Isco y cómo se fue

Voz 4 09:14 hola de está desconectado o no

Voz 0016 09:16 bueno la contamos ayer en en en Carrusel mira a la gente que diga que disco está desconectado contamos al principio del partido que el rondo que se hace de los futbolistas que no juegan habitualmente hábitos los que son digamos más veteranos no no lo hacen no son Bayern Casemiro no estaba no estaba Casemiro no porque esté enfadado con el mundo sino porque el veterano ese rondo no de futbolistas que son suplentes calientan los once con el preparador físico y el resto pues algunos en el vestuario otros me pelotear a buena perder un poco el tiempo a jugar con sus compañeros au a yo qué sé a calentar un poquito y ayer estaba Isco sonriendo con Nacho de broma osea que con más futbolistas estaban ahí como Valverde y compañía bueno llovía disco bien pero luego no juega un minuto Solari lo ningunea y no le ponen ni un minuto cuando ha sido un hombre importante en la consecución de la décimo tercera Copa Europa pues la cara disco cambia estaba en en el fondo calentando con sus compañeros del abrazo de Sergio Ramos de capitán con el gol el tercero del Real Madrid Le cambia un poco la cara pero evidentemente pues a todos nos dejó un poco helados que no jugase ni un minuto en oponerse a Vinicius que es un chaval excelente que merece mientras el Real Madrid seguro que en el futuro va a ser nombre muy importante pero hombre hoy por hoy el que juega la intercontinentales porque ha conseguido ganar la Champions

Voz 5 10:34 sí hay Isco fue un hombre importante

Voz 0016 10:37 algún minuto hablábamos de él y hablábamos de Keylor Navas lo del portero más complicado porque cambiar tener una final pues parece que no no es muy normal pero al futbolista en este caso disco que jugar un ratito no por premios simplemente por por intentar recuperar al malagueño que para el iba a ser o debe de ser muy importante en los próximos meses

Voz 5 10:56 importante para que el Madrid tenga opciones en títulos donde sólo van a poner más complicado que el casi Michael

Voz 9 11:01 en fin felices vacaciones debió dentro de una semanita una cosa así eh que empieza fuerte para el Real Madrid el tres de enero pues veremos lo que pasa porque este es un tema importante al tema disco yo creo que vamos a hablar mucho de él hemos preguntado a a Solari y creo que es el técnico del Real Madrid que consigue el primer título

Voz 0016 11:20 más decisiones que no es fácil ser técnico del Real Madrid que es verdad que siempre le preguntamos prosa más complicadas pero es un tema que ha negociado fatal el tema discos y lo ha llevado muy mal y creo que le puede pasar factura aunque ojalá no consiga como está haciendo no es acerca Modric al capitán a Sergio Ramos esos futbolistas y conseguir hacer una buena piña porque es el fundamento del de un equipo de fútbol del Real Madrid lo demostró Zidane que consiguió tres Champions en dos años y medio récord absoluto con fútbol y con buena mano izquierda y en eso Solari tiene que ser un maestro sigue de conseguir

Voz 4 11:54 estar en el Madrid muchos años un abrazo a abrazo Javi hasta luego

Voz 5 11:57 si nos detenemos en un nombre propio once y cuarenta y dos guardias y dos en Canarias aquí en Carrusel que es el de Marcos Llorente quitando la Copa del Rey estos son datos hasta la lesión de Casemiro en noviembre había jugado tan sólo once minutos entre la Champions osea ponernos en la piel de un futbolista del Real Madrid que apenas tiene minutos que quitando la Copa del Rey insisto tan sólo había jugado once minutos en un partido de Liga creo recordar que en el mes de octubre entonces en el último mes nueve partidos y seiscientos treinta y cinco vientos le ha cambiado la vida por completo ya sabéis que con Marcos veintitrés años que se salió hace dos años en Vitoria con el Alavés es el último eslabón de una familia muy ligada al deporte y sobre todo muy ligada al Real Madrid Sobrino sobrino nieto de Paco Gento nieto de Ramón Grosso sobrino de Julio Llorente ex jugador del Real Madrid de fútbol sobrino de José Luis de Toñín Llorente ex jugadores de baloncesto e hijo de Paco Llorente también exjugador del Real Madrid de fútbol en los años ochenta y noventa una cosa loca en nos están escuchando ahora mismo eh no toda su familia y que tiene que ver con el mundo del fútbol y del deporte que son como seis siete ocho como es recitado antes pero sí quizás los dos más próximos o de los más próximos su padre Paco su uno de sus tíos y que además les lleva sus cosas que es julio Paco Llorente

Voz 3 13:08 buenas noches hola buenas noches Julio sí hola Paco

Voz 5 13:15 cómo está el padre de la criatura después del último mes que lleva

Voz 0780 13:19 pues bien tranquilo como

Voz 1 13:22 o antes hotel toco por a unos Juegos

Voz 0780 13:28 pues hacer lo que lo que les gusta ir darle darle feliz

Voz 1 13:32 sí pero bueno por lo demás pues hombre no

Voz 3 13:36 igual que siempre tú te lo esperabas o no este mes que lleva

Voz 0780 13:41 y no no no no

Voz 1 13:43 no me lo esperaba porque porque veía que el año a otros derroteros fue cuando pues ha sido un poco pero bueno al final a la vida pega pega bandazos

Voz 0780 13:58 el pulmón forma parte de nuestra vida

Voz 5 14:01 Julio lo habéis tenido que animar mucho en el primer tramo de temporada en septiembre en octubre tu que también estás muy cerca del cuando apenas tenía minutos

Voz 12 14:12 sí yo creo que desde que regresara a la vez pues han sido más los sinsabores que otra cosa Hay

Voz 13 14:19 bueno a ver a qué Esther muy muy cerca de él para ya hemos estado hecho para para pues e intentar animar Roy y que no de que no decaiga sobre todo a día de acuerdo con el trabajo que es lo que al final le ha llevado a estar en condiciones de de rendir después de la ciudad

Voz 4 14:46 lo lo ha pasado muy mal o es o es fuerte psicológicamente a sus veintitrés años insisto que sigue siendo un futbolista muy joven a pesar de que especialmente brillo hace dos años con aquella temporada en en el Alavés

Voz 3 14:57 Julio es es es duro psicológicamente como lo ha llevado todo esto

Voz 13 15:01 lo ha llevado bien porque de él de hecho a eh

Voz 12 15:06 y hay veces que la anima así ir clara sensación de que

Voz 13 15:11 de que no está tal mal como como nosotros creen

Voz 14 15:15 hemos

Voz 13 15:16 si la yo creo la prueba está en que el día que jugar contra contra la Roma en en parchear Champions la serenidad la tranquilidad de la promo

Voz 12 15:28 el hizo de todo el el los primeros minutos del partido esa confianza que demuestra en sí mismo yo creo que sorprende y da muestras de que de que él es un

Voz 13 15:45 una persona tranquila y segura todos estos meses que han pasado a pesar de que hemos estado eh o lo hemos intentado estar encima para animarlo para que para que no eh sí es una dejadez en sus en su día a día en sus funciones porque de alguna manera pues eh al final el sin sin que nosotros nos diéramos cuenta llevaba por dentro de una una mochila que que no iba tan cargada de piedras como pensábamos

Voz 4 16:24 eso curioso a pesar de los pocos minutos que disponiendo oye Paco en que te recuerda su forma de jugar a la tuya o a la de julio es es más que quiero decir es que sois de de una estirpe de deportistas una una cosa como decía antes loca de que que ha pasado por varias generaciones es más técnico que vosotros es más fuerte de de cabeza es es diferente pregunto

Voz 11 16:47 nada nada eso es enorme

Voz 1 16:53 ya me gustaba eviten la no

Voz 0780 16:55 éramos éramos diferente no pero ya me hubiese gustado a mí tener la calidad que tienen

Voz 1 17:00 y luego yo igual soy un poco más rápido pero no te creas que tampoco tampoco demasiado uno porque el cuando cuánto se oponen también

Voz 0780 17:10 también a la piel nadie

Voz 3 17:12 pero pero vamos de de Cali

Voz 1 17:15 ya te miga osea

Voz 0780 17:17 yo soy muy Zapatero va a lo suyo y bueno

Voz 1 17:21 para ello pero con Julio si Julio o cuando yo era pequeño del cura

Voz 0780 17:28 intereses en el colegio que jugado el interior muy

Voz 1 17:32 yo jugaba fenomenal junio pasa que luego bueno pues al algo por circunstancias

Voz 0780 17:38 Juan les fueron echando atrás y está ahí iba perdiendo poco la capacidad también de de qué de jugar en esa posición de no pero vamos que se parecía

Voz 3 17:52 la joven se parecía bastante de julio todo lo hubiese habido una semejanza o no

Voz 0953 17:59 pues que quieres que te diga yo creo que

Voz 13 18:04 algo algo conmigo

Voz 12 18:07 sí si hay alguna similitud

Voz 13 18:10 pero pero yo estoy un poco con con Paco yo creo que Marcos es un jugador con una exquisitez técnica e importante yo creo que no no es fácil compararlo con ninguno nosotros porque aparte los tiempos nuestros y los de ahora son diferentes

Voz 3 18:32 cierto entrenamiento es ahora

Voz 13 18:34 todos hacen con balón el jugador está mejor dotado técnicamente posiblemente porque porque hasta los entrenamientos físicos hacen con balón cuando cuando entras con el equipo sobre todo los jugadores al final completan desarrollan eh esas capacidades técnicas mucho más yo creo que en si lo comparas con con su padre conmigo eh nunca está eh por debajo de ninguno de los dos en ninguno de los aspectos de de de las cualidades que que que que puedes

Voz 3 19:12 valorar que por ejemplo la velocidad

Voz 13 19:15 su padre sí es verdad que que fue más rápido pero Marcos eh era más rápido que yo por ejemplo estoy

Voz 3 19:23 ah es más rápido que yo lo que yo era eh no se del primero pero que no verá que no es menos que vosotros en nada al fin y al cabo

Voz 1501 19:30 no él no a mí

Voz 13 19:33 pues que nosotros yo creo que está entre los dos o incluso es menos mejora no eh eso es importantísimo porque porque quiere decir que tiene entre un ocho y un diez

Voz 3 19:46 era entonces pues nada quería agradecer que estéis en directora intruso el hablando de De Marcos del pedazo de de mes

Voz 5 19:58 que lleva Hinault quería acabar sin preguntarte Julio

Voz 3 20:00 en concreto porque no

Voz 4 20:04 es es que hace un mes

Voz 3 20:06 un mes y medio teníais ha pensado que en el mercado de invierno si vais o lo tenéis cerrado con Alien porque quiero decir igual

Voz 5 20:15 pues siempre ha estado muy atento a él

Voz 3 20:17 a las posibles incluso incorporarle no sé si en este mercado de invierno no sé si lo tenéis cerrado con algún equipo bueno Bono observó no

Voz 13 20:23 no no estaba porque hace un mes es empezaron a Messi m

Voz 11 20:30 Messi me

Voz 13 20:31 si hace un mes y medio se empezó a hablar con con con los dirigentes del Real Madrid un poco la posibilidad de salir cedido media temporada lo que lo que restaba de temporada para para para que Marcos jugar ahí hay pudiera rendir en algún equipo de cara a que su desarrollo

Voz 15 20:50 sí

Voz 13 20:51 su formación pues no no no se viera truncada después de un año y medio practicamente sin sin contar mucho entonces pues si se si se habló hoy está ahí estamos ya pues prácticamente las dos partes eh tanto club como nosotros pues muy convencidos de ello pero no había ningún equipo eh fijo al que al que ese al que con el que se hubiera cerrado algo es verdad que hay algunos eh equipos como Alavés eh había un par de equipos extranjeros que también mostraron mucho interés pero no no no no estaba encerrado con con ninguno

Voz 3 21:33 ellos evidentemente era asegura

Voz 5 21:36 se va y ahora es imposible

Voz 3 21:39 me imagino bueno la verdad es que es que es imposible es que el Real Madrid y el Real Madrid de para empezar no te va a dejar salir pero es que nosotros tampoco es la que ahora se encuentra Marcos tampoco lo lo planteamos evidentemente Julio y Paco gracias por haber estado con nosotros y nada que empiece el año dos mil diecinueve como acaba el dos mil dieciocho para Marcos un abrazo muy fuerte para los dos gracias un abrazo y me hasta aquí Mario Torrejón sanedrín hola Mario muy buenas tardes una mañana tampoco eh mañana tampoco

Voz 2 22:12 los mañana expuesto a la escaleta de mañana

Voz 1501 22:15 no yo dejo la cena de Nochebuena y lo que haga falta por lo que sea

Voz 5 22:19 lo que hizo claro quiénes han señalado es algo

Voz 4 22:22 si tú me dices ven no dejó todo

Voz 16 22:24 no quería decir nada verdad pero lo que es no no que es normal lo que lo que estaba diciendo la familia de de mal

Voz 1501 22:30 pues porque es que es que no no es que el jugara es que no iba convocado es evidente es que había jugado once minutos claro lo que pasa de hecho en el Real Madrid muchas veces en la directiva Florentino Pérez en José Ángel Sánchez muchas veces se ve un poco como un problema cuando alguien le preguntaba pasa fichar a alguien en hice bueno pero hay que hacer por ejemplo qué hacemos con Marcos Llorente que no juega qué hacemos con Isco cara no está teniendo oportunidades que hacemos con Juan

Voz 1576 22:51 ya no te acabo de llegar y que tampoco está lleno de oportunidades

Voz 1501 22:54 casi tenemos que vender no es un poco la la respuesta que te que te dicen pero para que saliera en este mercado de invierno se tenían que alineando los cuarenta porque el Madrid tampoco no le gusta soltar gente igual que no le gusta fichar Álvaro

Voz 5 23:04 tampoco le gusta soltar obviamente no

Voz 1501 23:07 y ahora ya vamos menos todavía

Voz 5 23:09 en el Madrid del de clubes tiene que jugar ese partido pendiente insisto el tres de enero en el la cerámica frente al Villarreal y el Sevilla que acaba el año

Voz 3 23:17 no es hacia un poquito agridulces tensa Villasante Ortega imagino que ya habrá llegado suave hola Santi muy buenas

Voz 1870 23:21 qué tal muy buenas gallega buenas noches ha llegado claro que

Voz 5 23:24 puntual y y es que hoy el Sevilla no me ha parecido que haya llegado el segundo clasificado votar no nos

Voz 1870 23:31 nada estaba desconectado todo el mundo parece mentira que un empate le pueda saber a derrota al al Leganés es que lo ha tenido ha tenido la ventaja del marcador y uno más en el campo toda la segunda mitad y al Sevilla le pueda saber a oro porque realmente catado fuera del del partido quitemos los últimos instante casi más por orgullo que por otra cosa se acercaba al área con un remate de cabeza de de Amadou al palo después el el gol de Beille de dicho lo cual todos desconectados casi que estaba más pendiente de los pasajes de avión de coche para irse de vacaciones quiere otra cosa pero al final que se ha conectado ha sido Benger Isaac al Sevilla la mitad del o el treinta y tres por ciento del del tesoro que había en juego y algo les sirve porque la imagen del equipo ha sido nada que ver con la que contamos por ejemplo trullo hace dos semanas el partido igual

Voz 5 24:16 absolutamente un equipo absoluto

Voz 3 24:19 te diferente está prime Miguel Ángel y muy buenas muy buenas noches y creo que escucháis este cortas

Voz 5 24:25 sonido corresponde a Machín

Voz 4 24:27 el cabreo tenía los voz me ha dale dale

Voz 0763 24:31 estoy el lujo de nosotros mismos ancestros pico ya dos pero aquí pues significa cosas tonterías como una expulsión como una tarjeta de ganan también cuando ya no tiene nada

Voz 1501 24:46 porque mira Pepa

Voz 0763 24:53 el a todo el mundo simple con perdón a unos errores vale pero

Voz 5 24:59 pero errores propios hinchazón y un palo Almudena

Voz 3 25:03 bueno bueno bueno bueno de mercado a mercado también

Voz 17 25:05 en porque el mercado ve una tarjeta amarilla al en el descanso en ese descanso que ha vuelto a más de uno loco y esa tarjeta de jugar contra el Atlético de Madrid y oye tal y como la defensa del Sevilla sin que que está roto muscular mente que ya veremos si para ese partido y ahora tras sanción pues al equipo hace mucho daño pero evidentemente la foto principal sale el Mundobasket por cada en el primer tiempo hombre si dijera así un primer tiempo acalorado de mucha atención no de yo qué sé López equipan entraba en una guerra no muy bueno alguien se ha ido al descanso todavía caliente y a formar formado en un momento dado podía tener su disculpa pero que realmente el primer tiempo si esa jugada de unión pero ya estaba porque no ha tenido no ha tenido nada especial porque el Sevilla es todo muy clarito

Voz 0239 25:45 pues Nadal mudo el lío Le dijo caraduras

Voz 17 25:48 árbitro salió hoy al Sevilla al descanso con uno menos y eso puede indiscutiblemente también ha ya depresión Sevilla que para mal ha influido bastante en el resultado porque cualquiera que te falte el Mundobasket no que era sin Banega al que se supone que por cierto no lo ha hecho el que tenía que darle calidad a las acciones de ataque del sevillano

Voz 3 26:05 a la pregunta directa de os pido concreción a los dos ha habido falta actitud hoy en Butarque por parte del jugadores del Sevilla sí o no

Voz 1870 26:11 mi punto de vista sí pero sí rotundo

Voz 5 26:13 hecho sí pero como una catedral sí

Voz 3 26:16 esto no ha hecho falta además decir nada más nada queda muy claro habrá que José Antonio Duro hablador humilde Álvaro qué tal muy buenas el partido para Carrusel junto a Santi Ortega descartamos al algo más en sala de prensa sigo es una mixta es un corte muy

Voz 9 26:29 precio de Pablo Machín donde evidentemente se refiere a lo del mudo

Voz 3 26:33 a Vázquez a esa expulsión también a la que muchos achacan a a esta dejadez de la cabeza

Voz 9 26:39 sí a ir bueno dice decía esto tras el partido Machín sobre la expulsión no modo Vázquez

Voz 1650 26:46 estamos en la situación en la que estamos es porque jugamos como equipo porque todos damos el máximo en beneficio del equipo y no nos podemos permitir el lujo de que alguien pues se ha un inconsciente digamos Si haga una cosa que lastre en exceso al equipo nos hemos unido oí ya hemos subsanado poco ese problema que seguro que no se volverá a repetir pero que tampoco hay que dejarlo pasar porque es muy significativo todo el mundo dice

Voz 3 27:13 también Machín que se vuelve a equivocar pero ahí ha dejado esa perla para Mudo Vázquez que no va a dejar pasar ni mucho menos próximo

Voz 1870 27:20 partido día de Reyes cuatro cuarto de la tarde sería Atlético de Madrid con lo cual empieza el año con emoción

Voz 3 27:24 cortés felices fiestas ante la próxima solamente gracias hasta luego y también a ser unas vacaciones al menos un poquito más tranquilas en Valencia a pesar de que lo de esta mañana da para

Voz 4 27:35 la

Voz 3 27:36 para tratarlo con un tiempo que por desgracia no tenemos pero

Voz 5 27:39 vaya tela Pedro Morata Valencia muy buenas

Voz 3 27:41 buenas noches es una especie de liberación

Voz 5 27:44 el gol de Piqué ni después en del que lo bueno es que ha podido ganar el Huesca

Voz 1716 27:50 esta mente sí sí sí sí sí sí sí la segunda parte si la primera la primera pero quizá más más del del Valencia aunque con dificultades porque el Valencia se adelantó en el marcador y luego sea sea echado para atrás yo de yo creo que de manera no sé si voluntaria o involuntaria por por esa temeridad esos miedos que tiene el Valencia de que con muy poco el rival le hace daño hizo en en la segunda parte bueno es que es que efectivamente vamos el el habido dos jugadas al final cuando el partido estaba uno uno un balón que manda Ferreiro al a la cruceta en el lanzamiento de una falta directa y luego un un posible

Voz 3 28:26 de penalti que para mí sinceramente

Voz 1716 28:29 lo ha sido un agarrón de Carlos Soler a Longo dentro del área

Voz 3 28:33 te refieres al el minuto ochenta y cinco que para mí es penalti

Voz 1716 28:35 sí sí para mí también eh antes había habido una jugada también en la que no sé cómo el árbitro no expulsa a Cristian Rivera que pega un codazo a Francia justo delante del árbitro aún metro y se tenía que haber quedado el el Huesca con con diez de también pero esa jugada posteriores para mí es que es es clave que podía perfectamente el Huesca haberse adelantado en el en el marcador y cuando yo creo que el Valencia estaba el equipo me refiero pidiendo casi la hora

Voz 5 29:03 agonizando con el uno uno en Mestalla

Voz 1716 29:06 estaba como hirviendo ya la situación para para como se hizo aquí en Valencia para un escalafón sea para una explosión de de la gente ya enfadada porque no había manera de que ganara ni alcohol

Voz 0016 29:16 está pues eh ese gol le

Voz 1716 29:19 verdor como decías tú y yo digo casi milagroso de un balón que queda ahí suelto en el borde del área chica hay el disparo que el el yo creo que le pega pichichi con el alma con el corazón con con todo con el aliento la revienta y el y el dos uno y claro Mestalla ha roto de alegría pero pero diez segundo

Voz 1501 29:35 después Mestalla ha empezado a a pitar

Voz 1716 29:38 la los jugadores y a sacar pañuelos porque porque no es normal que con el colista el Valencia tenga esas esas dificultades

Voz 4 29:45 se lleva una mochila de deberes pero una mochila de deberes el Valencia Vegara de cara a lo que se avecina

Voz 1716 29:51 dos de lesiones lesiones lesiones son muchas y muy importantes todas ellas y habrá dos bajas más por sanciones Carlos sólo ya para el partido de Vitoria el sábado día cinco

Voz 3 30:01 abrazo Pedro adiós buenas noches fiestón fiestón todos igualmente también para tu familia doce de la noche y once en Canarias en algún punto de la capital de España está el árbitro de la Cadena SER todos a cubierto y Eduardo Iturralde González muy buenas hola buenas noches qué tal qué tal va la noche bien

Voz 1263 30:15 va muy bien la noche porque tenemos

Voz 3 30:18 pagará el jefe no degolló oyó aquella han pagado han pagó por adelantado que avisa con adelantado estoy en Quel

Voz 1263 30:26 hasta el día

Voz 3 30:28 bueno oye te pregunto por lo menos importante y ahora seguimos a que es lo más importante para tía hay penalti estimen Un poquito de cosa preguntarte de estas cosas mientras a estas en la acera de Carrusel pero aquí somos unos profesionales para ti hay penalti al que aludía antes Pedro Morata minuto ochenta y cinco de partido en ese Valencia Huesca al hongo sí o no

Voz 1263 30:46 sí bueno a ver ese tipo de penaltis ese tipo de penalti el cincuenta por ciento lo pone el delantero de cincuenta por ciento lo por el defensa que tuve apoyaría siempre la escriben de del árbitro que él ve penalti en el campo porque por muchas veces que la televisión no parece tanto como en el campo compra

Voz 13 31:06 le coge es no existe

Voz 1263 31:10 los Soler Carlos Soler Carlos Torres le pone la mano por encima yo en televisión no lo quitaría

Voz 3 31:16 pero es comprensible que en el campo el árbitro obvió Cypress Hill pero es que no ha ido a consultar Albarn porque tienes que ir a consultan mano no pregunto si al final no ha decretado penalti vale o sea no iba a consultar al barco lo cual lo debía de tener bastante claro lo debía tener claro claro

Voz 17 31:34 a ver

Voz 1263 31:35 las acciones esa que interpretación si el árbitro ya en el campo ve ya juzga el no lo va a decir y lo va a llevar la contraria el bar sino que tenemos en la cabeza sólo le lleva la contraria dijo cuando el árbitro nueve una jugada no

Voz 3 31:50 la visto

Voz 1263 31:53 el árbitro lo ha visto ya las ya ya no es un error manifiesto el Barça luego a entrar cuando el árbitro no vea la acción y haya un error manifiesto queda claro que

Voz 3 32:03 cuántos partidos se pueden cara al Mudo Vázquez por decir eres un Kaddur caradura al árbitro Hernández Hernández en el Leganés uno Sevilla uno fíjate

Voz 1263 32:11 hemos el nuevo comité de se de disciplina por ejemplo a un jugador del Valladolid por una acción similar del Valladolid B le metió cuatro partidos insulta a un árbitro se vamos más partidos

Voz 18 32:26 hidalgo luego ya vamos a ver de Nueva Julia

Voz 1263 32:29 o sea que el comité entre dos y cuatro

Voz 3 32:32 entre dos y cuatro muy bien y por último disputado partidos en medio de una niebla densa en Albacete

Voz 1263 32:39 sí pero a ver este es un tema que me que me gustaría hablar la niebla cuando estás en el campo dentro abajo no es tanta como cuando lo ves por televisión porque esto es lo mismo que tú como comenzó un carrusel tuvo así en el coche cuando hay niebla si pones las largas poner las luces largas parece que hay mucho más nieblas que cuando vas con cortas

Voz 3 32:59 tiene todas las doce televisión en televisión

Voz 1263 33:02 pocos con los ojos parece que hay mucha niebla que la que hay pero cuál es la cuál es el problema que aquí el que más dinero invierte en el fútbol son las televisiones y salas de las televisiones un producto al público que pagan un montón de dinero a los clubs que les animan a los clubs para dar un producto el televidente hoy de Alcorcón el televidente de Vallecas simplemente sobre todo los

Voz 17 33:27 partido de Madrid

Voz 1263 33:29 no ha podido ver un producto bueno porque porque había niebla claro pasa que el único que puede suspender un partido es el árbitro y el árbitro te digo porque yo estaba ya bajo el hombre lo que quiere sacar el partido intensa en la televisión Mi piensa quién pone el dinero ni piensa nada igual hay que hacer ya un sistema porque los los los tiempos están cambiando ahora el dinero ya te digo lo pone la televisión y el aficionado el Rayo la seleccionadora

Voz 17 33:55 sobre todo hoy las el Numancia Osasuna

Voz 1263 33:57 en cuanto a la previsión no ha visto un producto bueno igual hay que llegar a suspender un partido decir que la televisión le puedo decirle al árbitro oye mira ya sé que tú tienes la última decisión según el reglamento pero suelen ofrecer a mí televidentes un buen producto

Voz 3 34:15 parece un mundo muy interesantes sí

Voz 1263 34:18 otra cosa hoy por ejemplo este año no pero el próximo año va verbal en Segunda división Bolsillo no haber una jugada de bar en el Alcorcón Numancia quedarnos este porque no se habría que elevarlo sí entonces para el próximo año estas cosas nuevas que van pasando igual hay que sentarse camisa el realizador de televisión igual es el que lo tiene

Voz 3 34:40 abajo

Voz 1263 34:41 lo siento yo sé que tú tienes una palabra pero yo puesto mi dinero yo estoy ganando muchísimo dinero a los gurús este este este producto no lo pudo ofrecer

Voz 4 34:51 cuando lo escuches por ahí tu dirás ya sólo escuchar Iturralde González el veintitrés de diciembre en Carrusel

Voz 3 34:57 da besos y abrazos a todos vale ya te paras la crónica eh porque todavía es muy pronto Mario Moreno que esto lo hacemos

Voz 1263 35:04 estoy libre Pedro prepara la cena de Larguero también

Voz 0764 35:06 hombre cuando quieras espera era Carreño Carreño cuando me dijeron cuando la pagas y siempre ha bien hasta ahora chao

Voz 5 35:16 enseguida el sanedrín habitual del Carrús el último tramo de los domingos pero antes la ganado el Rayo dos uno al Levante está por ahí José Palacio hola para hace muy buenas

Voz 17 35:26 qué tal muy buenas Álvaro victoria importante

Voz 5 35:29 para un poquito más tranquilo siguen descenso al Rayo pero bueno a dos del Villarreal a tres de la salvación

Voz 17 35:35 sí era clave ganar o ganar en el último partido de dos mil dieciocho además de Pixar

Voz 0953 35:40 se rivales directos como ahora en Leganés

Voz 17 35:43 uno minutos antes había y sobretodo ayer los dos puntos que se jóvenes está más vence la Bilbao en los últimos minutos hace que hoy era vital para el Rayo Vallecano ganar lo ha hecho segunda victoria consecutiva en casa es verdad que venía de dos derrotas en el Villamarín en el Santiago Bernabéu pero bueno ya se ve un poco lo más cerca en la salvación a tres puntos ahora mismo está de la Athletic de Bilbao extensas de lo que pase y arreglan Real Madrid y es un partido muy abierto hasta Álvaro saludó la primera parte como estaba el rayos de forma espectacular lo humano

Voz 1266 36:14 pero bueno una primera parte del Rayo sí Valdéz

Voz 17 36:16 tan sólo con este gol en propia puerta de Toño García empezó peor el conjunto de Míchel en la segunda planta Rubén Rochina y luego el tanto del vuelve sobre todo el partido el Bernabéu de Raúl de Tomás que ponía a unos once también ponía una de las sanciones pero desde el partido Álvaro

Voz 3 36:34 pique entre Óscar Trejo el Raúl de Tomás

Voz 17 36:36 ayer daban a chupar las cabezas de pidiendo calma a parte de de el equipo también desde el vestuario del vacío yo dicho pero bueno ha sido un poco la nota negativa en un día yo creo que de alegría para la hinchada en Vallecas y sobre todo para para mí

Voz 5 36:53 Miguel Ángel Sánchez millón Muñoz Michel Michel primero de Vallecas hola Míchel

Voz 11 36:57 hola buenas noches enhorabuena eh muchas gracias es la tercera

Voz 5 37:01 la victoria de la temporada

Voz 0953 37:04 sí muy necesaria y sobre todo en casa bueno que hacer muy fuertes para para poder sobrevivir en esta categoría hay bueno viendo la clasificación hoy era ganar sido sí bueno me me un trabajo enorme todo el equipo enhorabuena sobre todo por la victoria la gente no

Voz 5 37:20 eh a veintitrés de diciembre se pueden disputar finales porque hoy viendo el partido con los compañeros de la redacción y además es que parece una final estamos todavía en el año dos mil dieciocho eh

Voz 0953 37:31 sí pero bueno es lo que nos hemos ganado hasta ahora sí bueno necesitábamos ganar sí porque si no esto se vería más que la diferencia con los demás es tu tu número de puntos y al final tener diez puntos de las alturas que estamos pues bueno hace que lo veamos todo mucho más pero pero bueno la victoria de hoy el pinchazo otros equipos hace que estemos ahí a no sirve como de Mora iré confianza para para afrontar los partidos

Voz 5 38:02 te iba a decir que durante esta semana igual la atención mediática ha recaído en el Real Madrid que ganó el Mundial de Clubes el Barça el Atlético de Madrid lo que esa especialmente durante la semana pasamos un poquito de puntillas sobre la actualidad de otros equipos y yo me pongo por ejemplo ahora cuando decía sexto Michel en tu piel en la de un entrenador que está intentando sacar al Rayo del Hoyo y que se ve con diez puntos yo no sé si debe incluso llegar a afectar durante toda la semana el verse con tan pocos puntos y agobiar incluso tú te has sentido agobiado en estas últimas semanas de decir rozaba los victorias los empates pero es que seguimos con diez puntos ahí abajo

Voz 0953 38:38 sí preocupado más que agobiados preocupado oí más que por la situación personal de lo la la verdad no me no me preocupa mucho es porque peor que hemos tenido momentos en la competición donde hemos merecido más Yell no conseguirlo mi miedo era bueno que la gente pues dejará de confiar no lo que hacemos y en lo que queremos hacer para seguir hacia adelante y bueno la verdad que la respuesta el jugador durante esta semana ha sido buenísima hemos hablado mucho de el del tema es que no nos llega con lo que estamos haciendo aquí y ese pasito más bueno lo hemos dado hemos cambiado un poco el sistema pero más que el sistema yo creo que es la actitud de de bueno de dos no dar ningún balón por perdido porque en esta categoría es cualquier error lo pagamos muy caro nosotros los equipos pequeños necesitamos noventa y cinco minutos de concentración pacífica

Voz 5 39:30 eh ya que hablabas de los tuyos a partir de dentro de unas semanas van a ser más va a haber cambios va a haber fichajes

Voz 0953 39:38 bueno yo la dirección deportiva está medio es yo tengo confianza en la plantilla que tengo pero es verdad que la posición de medio centro en la venta de gran Beltrán o el papado el pagar la cláusula como la pavo el Celta de Vigo y luego sobretodo la lesión de Gorka que que es una lesión grave y lo vamos a perder para casi toda la temporada hace que estemos cuando ahí con Santi que es una colisión que no es la suya la tenemos mucho más recambio de dentro el grupo entonces bueno yo creo que en esa posición la dirección deportiva ya está trabajando para para incorporar algún jugador

Voz 5 40:11 ahora te pregunta Palacio también por lo que decía de de ese lance no sé si fruto de de toda la opinión que lleváis acumulada seguramente durante estas últimas semanas entre Trejo y el rol de Thomas pero hace hace unas cuantas semanas a finales del mes de octubre en unas imágenes de los compañeros en Movistar Plus expuso una derrota en casa no sé no recuerdo contra quien por un gol a dos que saliste y Si al al al fondo de alguna manera las palabras de la gente te llegaron a emocionar porque me estaba diciendo ahora Javi Blanco de los últimos clasificados eh el Huesca último a cambio de entrenador el ya real es antepenúltimo ha cambiado de entrenador el Athletic de Bilbao es cuarto por la cola ha cambiado entrenador el Rayo Vallecano penúltimo no ha cambiado de entrenador es que la gente te quiere Michel te quiere si él era esa tú eres Raimon Mena

Voz 0953 40:58 Michel que tiene un poster te lo agradezco todo lo que pasa que también tengo mucha confianza en mi trabajo a parte de ser rayista ahí vallecano creo que hemos hecho muchas cosas a lo largo de estos dos años que llevamos con con el equipo muy bueno agradezco la confianza de la afición del presidente de la dirección deportiva porque sé que se que no es lo normal aunque yo siempre digo que que los proyectos están para para creer en ellos pero entiendo que que muchas veces pues las prisas aceite que lo más perjudicado siempre seamos los entrenadores

Voz 5 41:36 pero qué crees hablando claro si no hubiese sido tú si no fueras tú leyenda del Rayo como jugador y ahora como entrenador cuando cogía el equipo hace dos años estaba a punto de descender a Segunda División B si fuese cualquier otro entrenador con estos resultados ya estaría fuera

Voz 0953 41:49 pues puede ser pero me sentiría igual de mal con un entrenador que está trabajando bien y hace que que empieza un proyecto oí no le salen las cosas por lo que sea porque también hemos tenido momentos donde todo el mundo he visto que que el Rayo jugado bien es bueno a veces también esa pizca de suerte de mala suerte hace que que la bonanza vaya por un lado para otro pero pero bueno si estoy contigo que lo mejoren con otro nombre en el banquillo pues a lo mejor no estamos hablando de de que hubiera cambiado de entrenador pero bueno agradezco la confianza intento trabajar más si cabe para para devolver esa confianza Hay seguiremos trabajando para para salir de ahí

Voz 5 42:29 Palacio ha pasado contrajo con Raúl de Tomás para todos aquellos que no hayan escuchado carro solo visto el partido