Flash deportes SER de las 10:00 (24/12/18)

Marcos Llorente seguirá en el Real Madrid con casi los dos pies fuera del club el pasado noviembre el último mes de dos mil dieciocho ha dado un vuelco a su situación siendo una de las figuras en el Mundial de clubes con el papel destacado en la final ha logrado desplazar a Casemiro ante el puesto de titular indiscutible y que parecía no tenía recambio en la plantilla su tío y representante también ex jugador del club Julio Llorente anoche en la SER

hace un mes y medio se empezó a hablar con los dirigentes del Real Madrid un poco la posibilidad de salir cedido lo que resta de temporada estamos ya prácticamente las dos partes muy convencidos de ello pero no había ningún equipo con el que se hubiera cerrado algo equipos como Alavés que había un par de equipos extranjeros que también mostraban mucho interés pero no está encerrado con ninguno de ellos pero

para empezar no te va a dejar salir pero es que nosotros tampoco tienes la situación en la que las encuentra amar pues tampoco nos lo planteamos

Voz 1161

00:56

un Real Madrid que volver a jugar el tres de enero ante el Villarreal en el plácido el partido aplazado de la jornada diecisiete que ayer cerraba el dos mil dieciocho con el Valencia dos Huesca uno por la mañana hay después por la tarde Leganés uno Sevilla uno y con el último partido oficial de este año Rayo Vallecano dos Levante uno tercera victoria rayista en lo que va de campeonato lidera el Barça tres puntos sobre el Atlético cinco sobre el Sevilla el Real Madrid es cuarto con ese partido menos completando puestos Champions Alavés Betis en los de Europa League cierran el descenso el Villarreal también con ese partido menos Rayo Vallecano y Huesca en segunda completadas diecinueve fechas Granada Albacete están en puestos de descenso directo la promoción Málaga Deportivo Alcorcón y Cádiz el descensos para Extremadura Córdoba Reus Nàstic en la ACB sin sorpresas victorias de Barça Baskonia irreal Madrid sigue líder el Barça con una victoria sobre los otros dos a falta de una jornada para terminar dos mil dieciocho jornada que se disputará el próximo fin de semana en la NBA ha madrugado para los españoles que han jugado para todos menos para Marc Gasol que a las puertas de un triple doble con diecisiete puntos nueve rebotes ocho asistencias ha ganado con Menfis en cancha de los Lakers noventa y nueve ciento siete el resto derrotas Detroit noventa y cinco Atlanta noventa y ocho dos puntos de Calderón Boston ciento diecinueve Charlotte ciento tres diez puntos Hernangómez Oklahoma ciento doce Minnesota ciento catorce siete puntos de Abrines no ha jugado Mirotic en el Sacramento ciento veintidós New Orleans ciento diecisiete sin españoles victorias de Warriors Miami Chicago Indiana y los Nets más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo hoy en todas las emisoras de la Cadena SER