La historia del falso cura de Medina Sidonia

Voz 0027 00:00 hay una noticia que estamos contando hoy que perfectamente la podría haber escrito Pérez IS esa de que el Arzobispado de Cádiz ha expulsado a un cura que llevaba veinte años ejerciendo de cura a pesar de que no es cura llegó a España en dos mil diecisiete todos esos años anteriores los había ejercido falsamente digamos en en su país en dos mil diecisiete llega a España que empieza a ejercer en distintas parroquias de este septiembre ejercía como párroco en dos de las iglesias de Medina Sidonia que es una localidad de la provincia de Cádiz unos ocho mil habitantes y el Arzobispado detecta que que son pura falso que nos cura lo echan y ahora le va a sustituir en esas dos parroquias y no tengo malentendido Joaquín furias bueno

Voz 1 00:44 días hola buenos días qué tal es así usted va

Voz 0027 00:48 a sustituir al falso cura

Voz 1 00:51 bueno claro en principio sí porque alguien se tiene que hacer cargo de las parroquias verdad

Voz 0027 00:55 eh usted era el el párroco de la tercera parroquia de Medina sí mejor exactamente San Juan de Dios cómo se dan cuenta de que este cura que se llama Miguel Gil Ibarra no era cura

Voz 1 01:08 bueno él como usted ha dicho muy bien el proceso de de la diócesis de Santa Fe yo ya entonces es el obispo de Santa Sede Antioquia el que comunica a don Rafael que es el obispo no es verdad que hay dudas muy razonables sobre la ordenación de este señor con lo cual don Rafael como padre y pastor porque claro en la Iglesia somos una familia verdad pues de llama y le dice oye Miguel Ángel que tuvo obispo dices Topete aquí y arreglarlo porque claro si tu obispo dice que no eres sacerdote aquí sus obras no y entonces le invita a ir a una puramente ya veras obispo sólo que el padre Miguel Ángel o Miguel Ángel Bermejo

Voz 0027 01:57 el dice que sí que que le

Voz 1 02:01 ordenó válidamente lo que pasa que claro como corrió varias diócesis de Colombia también durante estos años que he dicho usted pues claro hay ahí como un poco de líos con lo cual lo que ha hecho don Rafael ha sido invitarle a que vaya a su tierra a porque claro en la Iglesia usted sabe que es generar cada soldado tiene su general verdad en un soldado suelto Ice sin mando entonces nada simplemente es

Voz 0027 02:28 usted llegó a hablar con él después de que trascendiera esto

Voz 2 02:33 sí sí yo hablé con él te invite fue me dijo que esto era mentira que eran calumnias y que el

Voz 1 02:40 pues que se tenía que defender de pues la mejor manera de defender tres ir a hablar con el que te ha digamos acusado que es tu obispo entre Colombia y usted que cree

Voz 0027 02:49 que es oscura

Voz 1 02:51 hombre yo personalmente sí que veo ciertas peculiaridades porque claro el clero hay mucho tipo de cuero verdad supongo que todo el mundo conoce esa derrota es más progresistas son más como conservadores verdad pero todos tienen como un aire no bueno de tal manera que incluso alguna persona irse de esta mujer debe ser monja y cura porque tiene común un cierto aire no Miguel Ángel bueno tenía aire de cura bueno tenía mi algunas cosas que hacía como cómo sospechar la verdad por ejemplo una cierta simulación a veces al hablar muy dulce con un cierto protagonismo algunas cosillas que PSOE este cura en especial sabe

Voz 0027 03:33 así terminó sin término de saber a qué se refiere una cuestión fundamental entiendo para para los vecinos por cierto cómo están los vecinos alucinando

Voz 1 03:44 bueno pues sí si efectivamente se sienten así como engañados verdad

Voz 2 03:50 claro y entiendo que este hombre

Voz 0027 03:53 habrá oficiado de todo bautizos comuniones funerales bodas

Voz 1 04:00 hecho como usted ha hecho muy bien claro como está aquí estuvo fino en septiembre en octubre a su tierra para arreglar unos asuntos siempre estábamos estamos hablando de dos meses en Medina mucho tiempo de celebrar aparte de una confesión y tal mucho tiempo de celebrar bodas y delante

Voz 0027 04:18 había estado en otra localidad Guerra

Voz 1 04:20 sí en almenas digamos una que está ahí en en en la otra punta de la diócesis de Algeciras no hay sí que tuvo un año hay sí que tienen que arreglar el asunto

Voz 0027 04:30 y cómo se arregla me refiero a una pareja a la que era casado este hombre esa boda es es es buena o no me refiero en segunda oportunidad la Iglesia reconoce ese matrimonio no

Voz 1 04:43 bueno la Iglesia a ver cómo cómo somos una familia que llevamos muchos años ya en la historia haya pasado de poco ya tiene previsto mecanismos digamos para para para dar validez porque claro ejemplo era un matrimonio sí claro lo que a la Iglesia le vale es que que ellos sean conscientes de lo que van a contraer por lo tanto que tocó sobre sea la la fuerza del asunto va sobre sobre la voluntad de los contrayentes Easy ellos requieren quieren tienen proyectos vio adelante pues pues eso vale entonces a nivel legal en la iglesia ya tiene mecanismos para validarlo sea que no hay problema y que no se preocupe nadie que casados