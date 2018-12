2018: Resumen del año en Madrid

Voz 0867 00:00 hace casi un año el primer día de dos mil dieciocho Cristina Cifuentes estuvo aquí en la SER

Voz 3 00:09 también me gustaría volver a repetir y ser la candidata del Partido Popular el futuro elogios pero imagínese qué pasa que le imputan es que eso no va ocurre es que sólo puede ocurrir no yo es que él ni me lo planteo porque no puede ocurrir

Voz 0867 00:23 nada ni nadie podía prever lo que después pasó cuando creíamos haber asistido ya a la legislatura más convulsa de la historia con la detención de todo un ex presidente autonómico llegó este dos mil dieciocho con el terremoto político más intenso que Madrid ha vivido desde el tamayazo

Voz 2 00:38 para atrás no hay que dar paso ni siquiera para acoger carrera

Voz 4 00:43 el dieciocho a las que quieren que me vaya a un año de noticias en Madrid no me voy me voy a quedar

Voz 0867 00:50 Casal dos mil dieciocho de sobresalto en sobresalto en la antesala de unas elecciones autonómicas y municipales buenas tardes a todos la crisis política desatada en Madrid con el caso Máster dejó a la región en manos de una presidencia interina

Voz 5 01:04 el pueblo clama presidente adornan el Garrido García en el apresamiento

Voz 6 01:11 de abrió un debate todavía no resuelto sobre la universidad pública cuya

Voz 0867 01:14 hacen las salido seriamente tocada con el caso basta agotados un año de alto voltaje en el que tras meses y meses de obras

Voz 7 01:25 Carmina inaugurado su nueva Gran Vía ya estrenado en pruebas más

Voz 0867 01:29 dice el Brandes dando patinetes por las aceras pero sobre todo sorteando los augurios apocalípticos que no se han cumplido

Voz 8 01:36 lo que tendrá lugar es el caos desabastecimiento la pérdida de Villa pérdida de identidad en los comercios que dan sentido a Madrid centrando

Voz 9 01:47 yo creo que está la Copa Libertadores y luego está la Copa liberticidas es puro comunismo estamos viendo es puro comunismo y sobre todo lo que es el aquí mando yo no es en la estoy a tu disposición aquí mando yo aquí

Voz 10 02:04 con miembros de la plataforma como una suerte de gueto en la cual se va a generar

Voz 2 02:08 efecto llamada de alejamiento

Voz 10 02:11 el centro por parte de los mayas

Voz 4 02:14 Unió de noticias en Madrid veintiuno de

Voz 0867 02:16 Arzo El día que cambió la carrera de Cristina Cifuentes de aspirante a suceder a Mariano Rajoy o al menos a revalidar la presidencia de la Comunidad de Madrid a acabar en la cuneta política Cifuentes se aferró a una estrategia equivocada una combinación de falsedades verbales y documentales para demostrar que había cursado y que se había examinado de un máster plagado de irregularidades y que no era tal Cifuentes víctima política de sí misma de los suyos que le dieron la puntilla ante su resistencia dos meses después de destaparse el escándalo echando mano de la bajeza hiciera falta de escrúpulos

Voz 11 02:48 esto responde más a cuestiones personales yo hay una foto

Voz 0867 02:50 lo que me gusta mucho se busca venganza

Voz 2 02:53 sábados Foster rescatando un vídeo de la expresiva

Voz 0867 02:55 venta llevándose unas cremas de un supermercado Javier

Voz 2 02:58 un vídeo rescatado de las cloacas más profunda y antes su mayor importancia algo completamente involuntario jabones los cuarenta euros supone hoy aquel final pero hay que comenzar por el principio una dos y tres sí sumen maldito fue marzo primero tuvo que comparecer en la comisión de investigación del Congreso para hablar de la financiación irregular del Partido Popular yo la verdad que no sé muy bien a lo que dicen pero aún así se defendió

Voz 5 03:27 primero decirle que respiro muy tranquilamente y duermo muy tranquilamente porque tengo la conciencia muy tranquila

Voz 12 03:33 y ojo a esta noticia que publica esta ahora eldiario punto es una funcionaria cambió las notas de un máster de Cristina Cifuentes aquella mañana comenzó su caída

Voz 13 03:45 a quién está detrás qué cepa que yo con estas cosas me crezco me hago más pues

Voz 2 03:51 a mí no es fácil tumbar de hecho pasó al ataque con una querella criminal

Voz 14 03:55 ahora que está firmado por las tres personas que formaban parte del tribunal calificador con la nota Table no está mal

Voz 2 04:03 pero los documentos que aportó estaban falsificados cuando sonar más Proust sólo lo

Voz 14 04:13 muy buenas noches a todos yo sigo aquí como ves

Voz 2 04:16 su credibilidad cada vez más dañada Cifuentes empezó a hacer mella entre quiénes la defendían

Voz 12 04:24 y aunque se llevó

Voz 2 04:25 en la Convención Nacional del PP Sevilla y aún que se resistió hasta el final porque voy a dimitir si yo ya de manera correcta el veinticinco de abril citó a la prensa para anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 0867 04:41 y ahí acabó la carrera política de Cristina Cifuentes hoy sigue imputada en el caso Master y la Universidad Rey Juan Carlos ha pedido para ella cuatro años de prisión por falsedad documental

Voz 15 04:51 me presento ante ustedes con toda la información que en menos de veinticuatro horas hemos podido recabar conforme a esta información no existe regularidad alguna en el título de Master de Doña Cristina Cifuentes he contactado personalmente con este tribunal y confirman que la defensa se realizó en julio del dos mil doce y obtuvo una calificación de siete coma cinco puntos

Voz 16 05:23 esta misma mañana he presentado toda la documentación disponible a la Fiscalía Provincial de Madrid entendiendo que existen indicios suficientes de delito que deberían ser puestos en conocimiento de la Justicia Pineda consta el acta en el servicio de posgrado

Voz 17 05:45 pese a que Suárez sigue en el mismo

Voz 16 05:48 sea obligatorio tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo fin de máster Nice puede confirmar que la defensa lo dicho trabajo haya tenido lugar sin

Voz 0867 05:59 queda la otra víctima de este escándalo ha sido la propia Universidad Rey Juan Carlos su rector Javier Ramón sus antecesores pero en general toda la universidad pública incapaz de dar una respuesta contundente ante las evidencias y las sospechas

Voz 3 06:12 prisionero como usted está el rector para salir

Voz 18 06:14 pero yo prefiero estar versión no tenemos ninguna necesidad de presionar al rector porque el rector entre otras cosas es absolutamente autónoma

Voz 0867 06:26 la comisión de investigación sobre este asunto ha quedado prácticamente neutralizada en la Asamblea de Vallecas y el caso ha puesto en evidencia intereses cruzados del mundo Universitari de la política en tiempo de crisis económica en el que se abrió la veda y se hizo la vista gorda Laura Gutiérrez El caso Cifuentes fue sólo la casa

Voz 2 06:43 ya de salida de la crisis de la Rey Juan Carlos mi dimisión Carmen Montón todo correctamente Pablo Casado le dieron la estocada me matriculé

Voz 19 06:49 eh porque así

Voz 20 06:53 pero realmente no lo usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para ser calificada que aclarase no hizo un buen trabajo nada

Voz 2 07:02 las declaraciones judiciales de los compañeros de master de los políticos de turno dejaron constancia de que la universidad había tenido alumnos VIP aunque la Justicia ha pasado de largo la universidad tocó fondo los casos que se iban destapando fueron un golpe para los estudiantes que ocuparon los campus que tomaron la Puerta del Sol para pedirle empieza en las aulas en los despachos un golpe para el rector hemos tenido que pasar en los últimos seis meses una experiencia dura una experiencia por la que me gustaría aquí aprovechar la ocasión para pedirles Paradis Ramos prometió la SER transparencia limpias

Voz 1510 07:43 la Universidad Rey Juan Carlos ha eliminado un centenar de másteres y cursos no

Voz 2 07:48 especiales que si a pesar de los fantasmas del pasado en una universidad gobernada con finos hilos políticos el rector ha dado los primeros pasos para reflotar el buque eliminar los institutos sospechosos auditar las cuentas cambiar las reglas del juego renovar los cargos la Rey Juan Carlos cierra el año más complicado de su historia aunque dos mil diecinueve puede ser peor

Voz 4 08:08 a que no descarta usted calla documentación del instituto que puedas tarea despacharon Enrique todavía hay despachos cerrados e imputados que no han abierto la boca Sucedió en Madrid en dos mil dieciocho

Voz 12 08:22 en septiembre estallaba el escándalo en Torrelodones puros en Laser desveló el intento de chantaje de un concejal del Partido Popular a la alcaldesa sino se volvían a presentar retirarían una denuncia su exceso presentar

Voz 21 08:37 no lo sé tiene escrito vuestra guerra aquí no pasa nada

Voz 12 08:40 Bruce bolso presentar el concejal terminó dimitiendo Easy Vecinos por Torrelodones se volverá a presentar mucho antes las alarmas habían saltado en metro inició hace poco a los medios

Voz 22 08:57 dijo que era una cosa bastante mala

Voz 23 09:00 sí es podía tener

Voz 22 09:02 te uno y además un cáncer muy agresivo en abril se creo

Voz 12 09:06 la comisión de investigación por la presencia de amianto en el metro dos trabajadores han muerto este año por su exposición a ese material cancerígeno pasó de ser un personaje mediático a un presunto asesino machista César qué tal buenos días hola buenos días cómo es tu Cacho cuenta esas Román el Rey del Cacho pop fue detenido en noviembre acusado de matar a su ex novia ahora siguen en prisión preventiva en la espera de que se le juzgue sin dos mil

Voz 2 09:30 dieciocho

Voz 0867 09:32 sin Cifuentes en el tablero Ángel Garrido ha asumido un papel secundario y de futuro incierto a pesar de los intentos por reforzar y mejorar su imagen la suya está siendo una etapa sin sobresaltos pero también sin grandes éxitos ni protagonismos después de Reyes sabremos si Pablo Casado le descarta o no como cabeza electoral del Partido Popular en las próximas elecciones de mayo

Voz 24 09:51 quién señoría siempre bien proyectos

Voz 25 09:55 no hay vikinga desarrollaremos una aplicación para consultar en tiempo real la mejor combinación disponible discriminatorios para planificar una ruta el transporte público no

Voz 23 10:07 también vamos a garantizar el mantenimiento de los repetidores de televisión para que puedan seguir viendo todos los canales de televisión durante también también participaremos con otros países que desvincularon Internacional de Protección Civil váter éxito con trago en los Goya Perro dentro

Voz 2 10:28 historias en Malí Casares

Voz 24 10:31 dos mil dieciocho el año en el que también hemos hecho

Voz 0867 10:33 drenado Madrid central el proyecto estrella de Manuela Carmena con el que el Partido Popular y Ciudadanos auguraron un cause un colapso que no se produjo al menos en el periodo inicial de pruebas Un camino hacia una nueva movilidad urbana con menos coches

Voz 2 10:46 de la que ahora reniega el Partido Popular artista

Voz 0867 10:48 dice en su día de las primeras áreas restringidas al tráfico

Voz 2 10:51 Sara selva septiembre de dos mil catorce Ana Botella

Voz 1510 10:53 Caldes además queremos Madrid

Voz 26 10:56 para los peatones un centro cada vez más

Voz 12 11:00 cuatro años después por fin a Madrid la cara

Voz 1510 11:02 dado la cara y Madrid central es la causa principal el discurso no ha cambiado tanto

Voz 27 11:05 es una medida que pone la salud de la ciudadanía en el centro de las políticas públicas las medidas del Gobierno municipal

Voz 1510 11:14 menos coches más espacio para el peatón y Aire limpio esos han sido los objetivos principales que ha defendido todo este tiempo la delegada Inés Sabanés Madrid central sólo tiene un mes de vida aún está en pruebas pero por ahora

Voz 2 11:26 se nota mucho en si hoy hay muchos menos coches

Voz 1510 11:28 a Madrid central acompaña inevitablemente la gran

Voz 12 11:31 no es la nueva vía la

Voz 2 11:34 vía que dice que Madrid siga creciendo trescientos días de obras

Voz 1510 11:40 que han dejado aceras más anchas menos carriles nuevos semáforos bancos árboles pero en un carril bici en condiciones otra novedad que ha cambiado el paisaje de las que desde Madrid los patinetes

Voz 1410 11:50 llegaron en un limbo legal ya sabes que has sido cómo de pronto no pero el Ayuntamiento les ha puesto freno es decir todos los cachivaches que hay ahora para que vayamos se sitúa otro mejor pues tienen que ir

Voz 1510 12:01 con su orden a su sitio han decidido que va a haber diez mil como máximo va cambiando en definitiva la forma de moverse por Madrid con nuevos modos de transporte

Voz 28 12:09 nuevas reglas aún menos ruidos no si estamos un poquito en silencio a algunos pájaros

Voz 1510 12:16 a ver si los podemos oír aún más a partir de marzo cuando empiecen las mucho

Voz 29 12:20 las se Carmena inauguró la gran

Voz 0867 12:23 ahí hay de eso jo al fin la margarita

Voz 3 12:25 esta asegura que no va a repetir como candidata este género dicho lo son

Voz 2 12:28 tiene nuevo PP salir también en todas las encuestas

Voz 3 12:30 las propuestas se deba hacer cambiante

Voz 30 12:34 hay que saber rectificar hay que cambiar

Voz 0867 12:37 si al final dijo si Carmena concurrirá a las elecciones mediante una plataforma nueva Llamada más Madrid que todavía discute cómo va a integrar a Podemos después de que la formación de Pablo Iglesias suspendiera sus concejales más próximos a la alcaldesa que renunciaron a participar en las primarias de su propio partido

Voz 31 12:53 dice la señora Maestre Lavapiés es como el barrio más bascula más cool

Voz 32 12:58 en algunas fases Hot crearon ustedes

Voz 2 13:01 más que lo al barrio más

Voz 32 13:05 vamos al hotel

Voz 2 13:06 el vídeos porque Madrid es hay un cultual cultural

Voz 1410 13:11 sí perdonaron minuto veo que hay un debate sobre si hace frío no cuántos tenéis frío

Voz 2 13:17 vale cuantos calor como Hot oye hay más gente que tiene calor portero están achaca en dos mil noticias en Madrid a mediados de marzo disturbios en Lavapiés el mantero senegalés de treinta y cinco años Mamen aún by moría en la calle de un infarto más tarde se supo que el no estaban Gran Vía cuando se inició la persecución policial

Voz 33 13:40 mientras en Hortaleza ya hace dos años uno hemos tenido plazas para todos los menores que había sido

Voz 12 13:46 es Ana una de las educadoras del centro de menores de primera

Voz 33 13:48 cogida una cosa que iba engordando que va engordando porque hay un problema estructural

Voz 12 13:52 también en la SER les contamos como ciudadanos amaño un concurso público en Arroyomolinos para colocar a dedo a uno de los Dios

Voz 34 13:58 que hace del bajar a nosotros pues la obra María detuvo un uno ya Rebeca les tomó unos cincuenta

Voz 12 14:05 al final la lista de enchufados superó la decena hay hay una investigación abierta y así suena por ahora la cinco porque en breve para bajar los niveles de contaminación el Ayuntamiento de Madrid va a colocar semáforos en el tramo urbano de esta autopista con la queja incluida de los municipios limítrofes

Voz 35 14:29 las calles de Madrid este año también el escenario de

Voz 0867 14:31 marchas de la rabia indignación contra la sentencia de la manada y el ocho de marzo las mujeres pararon esta ciudad en un día para la historia condenado a repetirse en marzo de dos mil diecinueve Elena Gil

Voz 12 14:44 y las mujeres hicieron huelga y salieron a la calle para reivindicar el feminismo era el ocho de marzo

Voz 36 14:52 que nos lleven Illes su vista así calladas

Voz 12 15:05 porque el machismo ha seguido matando en maltratando en Madrid en julio en agosto en septiembre

Voz 37 15:11 la mujer había recibido un golpe mortal en la cabeza posiblemente un botellazo a manos de su agresor

Voz 38 15:16 teoría algún hijo o hija dependiente en los nuevos dejar España ósculo cuenta en República Dominicana

Voz 12 15:22 parece ser que ha sido o los hechos han ocurrido en una chabola en las cifras de violencia machista continúan dando miedo

Voz 39 15:28 con dos mil diecisiete hubo un diecinueve por ciento más de denuncias por violencia

Voz 1510 15:31 machista contra menores de dieciocho años y las mujeres

Voz 12 15:33 han salido una y otra vez a la calle para denunciarlo aquí es veinticinco de noviembre se hacen campañas institucionales

Voz 2 15:42 me dejas otro

Voz 12 15:45 yo ahora que llegan los regalos hay ayuntamientos que miran a la educación de los que empiezan

Voz 4 15:50 ya está bien

Voz 12 15:55 mientras el movimiento feminista prepara la huelga del ocho de marzo de dos mil diecinueve

Voz 4 16:09 un año de noticias en Madrid

Voz 40 16:12 ahora par como el otro día cuatro cuartel Queralt el jefe del Estado español KO cosa demuestra que rinde vuestra paz costo yo trabajo se con

Voz 41 16:22 otro acordes con los tiempos de Franco

Voz 0867 16:27 el anuncio del Gobierno de sacar del Valle a Franco se ha encontrado con piedras más duras que las que habitan en Cuelgamuros su familia los nostálgicos y las cuestiones legales con el Supremo dando luz verde a la exhumación del dictador hace unos días

Voz 2 16:39 ahora se busca ubicación para sus restos embalsamado tampoco va a ser fácil Alfonso Ojea

Voz 0089 16:44 en julio pasado el Gobierno central señaló que Franco saldría de Cuelgamuros durante el verano pero nada de nada seis meses después los restos del dictador siguen en la abadía benedictina el procedimiento administrativo su curso terminará en unos días a principios de año y hay Moncloa va a volver a verse las caras en el Supremo con la familia del general golpista por el camino se han quedado muchas ilusiones un incremento histórico de las visitas al Valle de los Caídos dinero fresco para Patrimonio Nacional un informe de medicina forense del Gobierno regional Kenny dice sí ni dice no y también como no podía ser de otra manera la aparición de tumbas aún vacías en La Almudena para que reposan los restos del militar pero siendo esta cuestión importante mucho más lo es la situación de los restos de los treinta y cuatro mil españoles enterrados en el Risco de la Nava su deterioro prosigue acelerado por las filtraciones de agua concentrando su poder devastador en las criptas en las que reposan qué paradoja los fallecidos del denominado bando nacional entre tanto el caso de los hermanos la Peña también avanza lentamente en dos mil diecinueve se va a decidir por la vía de la ciencia de la técnica si es posible su exhumación encima de ellos reposan casi setecientos columbarios

Voz 4 17:55 sucedió en Madrid en dos mil dieciocho

Voz 1915 17:57 en dos mil dieciocho aumentó la inquietud en los barrios de Madrid por el incremento de la turística subiendo mucho dos al que debe ser menos a la gente clientes de toda la vida en enero el Ayuntamiento anunció una moratoria en la apertura de nuevos hoteles en el centro y en mayo una vivienda de uso turístico

Voz 2 18:12 tendrá que tener una licencia de actividad independiente

Voz 1915 18:16 cumplan con condiciones muy estrictas que eliminaría el noventa y cinco por ciento de los pisos turísticos aunque todavía no se ha puesto en marcha el dieciocho de septiembre

Voz 19 18:23 estábamos trabajando y de repente

Voz 2 18:26 ha salido escuchado un estruendo uno

Voz 1915 18:29 la sobrecarga en la sexta planta del hotel Ritz provocó el derrumbe de parte del edificio en obras un trabajador murió y otros once resultaron heridos llegar precisamente al trabajo no ha sido fácil tampoco este año para los usuarios de cercanías

Voz 42 18:41 después de cincuenta minutos ahí dentro la gente ha empezado a corretear la puerta del maquinista el maquinista ha salido diciendo que había una avería retraso

Voz 1915 18:48 dos averías y continuos problemas el Gobierno se ha comprometido a invertir seis mil millones de euros hasta dos mil veinticinco en la red de la Comunidad pero dos mil dieciocho dejó también buenas noticias al menos para los aficionados al Real Madrid Barcelona por algo peor

Voz 12 19:03 los blancos se llevaron su décimo tercera Copa de Oro

Voz 1915 19:06 Pepa en mayo y aunque todavía no lo imaginaban sería la última con Cristiano Zidane en el equipo

Voz 0867 19:12 adiós al gallinero dos mil dieciocho puso también fin a una situación vergonzante para todos

Voz 43 19:17 el criterio yo con mi cuñada para vivo con él autorizo porque como tengo a mi marido detenido

Voz 0867 19:24 la situación del poblado chabolista de El Gallinero cuyas familias después de dos décadas en el olvido de abandono han comenzado no sin pocos problemas una nueva vida en otros lugares Enriqueta

Voz 44 19:34 el gallinero no podía continuar era una vergüenza vergüenza de mis años

Voz 45 19:39 un grupo de familia es el mayor años han convivido con la venta de drogas viendo las elecciones la madre este ganadero que vosotros de ser una de nuestra primera preocupación pasiones educación

Voz 46 19:50 mucha Coco Rocha todos los

Voz 45 19:53 que se tenga que esa cara de vernos de revés se va a perder los mejor hasta que nos van a ver después de verlos seguramente dirán esto no es lo que nosotros habíamos empezado antes es otra cosa

Voz 12 20:07 ya está en marcha el desmantelamiento de este poblado chabolista y el realojo de las familias que están siendo trasladadas a viviendas en la calle

Voz 47 20:15 me llamo María María estás contento sí ahí tenemos para duchar

Voz 48 20:23 el dinero durante veinte años a doce kilómetros de la Puerta del Sol allí han vivido más de trescientos niños y Nina el índice problema de los niños del Gallinero noventa y tres por ciento en mio como en los niños de Madrid es de diez coma siete son datos

Voz 37 20:40 el informe Situación de la infancia en el gallinero que en dos mil catorce hizo Save the Children pero ahora el futuro de esos niños ha cambiado ya tienen casa hay un colegio cercano tienen agua las familias viven en una vivienda de alquiler social en una operación que han financiado a partes iguales la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital el gallinero es Historia

Voz 49 21:00 ahora ha comenzado la historia de esos niños y poco a poco comenzarán a tener las mismas oportunidades ni de que haya racismo Bauza ir dar vida a esas viviendas no somos animales y otras cosas como seres humanos

Voz 2 21:16 sí

Voz 24 21:19 este dos mil dieciocho le queda todavía unas semanas