Play Fútbol: La historia del fútbol total (24/12/2018)

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa como pasa con la política con la sociedad con casi todo en la vida de hecho para entender el fútbol actual es necesario conocer el pasado y esta semana en Play Fútbol vamos a echar la vista atrás para conocer la historia de lo que se tuvo a bien llamar el fútbol total Guardiola es un genio es un formidable entrenador eso no lo puede discutir nadie casi seguro seguro vaya de los mejores de la historia de este deporte pero no inventó él lo de pasarse el balón para distraer la la atención del rival y generar espacios hoy en Play Fútbol vamos a conocer a través del libro fútbol total los estrategas que han cambiado la historia libro de Alex Couto Lago vamos a conocer a las figuras de los predecesores de Guardiola a los Jimmy Hogan hubo Meis El gustarse ves Rinus Michels Arrigo Sacchi Johan Cruyff aquellos entrenadores que a través de una idea de fútbol de tener el balón de organizarse a través de la pelota revolucionaron el fútbol hasta el punto de cambiar su destino hoy en Play Fútbol fútbol total

Voz 0301 02:04 si tenéis algún familiar futbolero no tenías regalo todavía para estos días los próximos minutos os pueden interesados pueden ayudar bastante al ex Couto Lago ha escrito fútbol total los estrategas que han cambiado la historia de editorial Base en el libro se expone y se explica esa evolución de lo que conocemos como fútbol total desde sus inicios profundizando en los personajes que más han influido en ese proceso como decíamos Jimmy juega New coméis él gusta Cemex marinos Michel Arrigo Sacchi Johan Cruyff nos escucha ya al Se Couto que ya estaba alguna en el programa además de un escritor un comunicador impresionante ex entrenador nacional de fútbol ha estado por ejemplo entrenando a la Sociedad Deportiva Compostela al al Montañeros bueno le le habéis podido leer escuchar por ejemplo en la televisión Galega vender en táctica al Room y y bueno para nosotros es un placer cada vez que podemos charlar con él hola Alex qué tal muy buenas hola

Voz 0301 03:20 explica con todo lujo de detalles cada una de estas figuras que han marcado que han definido lo que hoy en día conocemos como el el fútbol total que no sé si hay Alex tú tienes claro más o menos el libro lo lo bienes explicar pero el origen si hay que ponerle un origen seguramente Jimmy Hogan tiene mucho que ver pero es donde podemos sitúan el origen de de lo que hoy en día conocemos como como el fútbol total

Voz 5 03:46 sí bueno yo he situado digamos a de una manera poco académica por decirlo de alguna forma

Voz 4 03:52 en la figura de Juan básicamente porque hijo es una persona que siempre es su aporte ya a partir de sus ideas ha influido de una manera secuencial vive de manera cronológica a todos los que han venido detrás no entonces yo creo que a partir de Jimmy joven se se Struck Lula un trabajo conceptual muy definido en donde el fútbol desde una perspectiva sistematizada estructurada empieza a tomar forma aunque el fútbol desde que desde la perspectiva proactiva ponérselo de alguna manera la perspectiva combinativo ya tenida ya tenido referencias anteriores en la escuela fundamentalmente hay que decir a la que da que sea diferente enviado de de la tradicional escuela inglesa y después el impacto que ha tenido el fútbol sobre todo en el Río de la Plata en Argentina Uruguay principalmente teniendo en cuenta que el primer tercio del siglo XX Uruguay ha sido una referencia precisamente jugando a un estilo que se llegó a denominar cortita y al pie no es a partir de ahí mejoran entiendo que se han ido dando la serie de circunstancias de pautas de comportamiento de particularidades que se han ido ERE dando a lo largo de del siglo XX hasta consigue con constatar pues un estilo definido un estilo que ha sido pauta referencial para todos los que han venido detrás

Voz 0301 05:05 hablamos de los principios de de Jimmy Hogan vamos a separar a cada uno de esos personajes fundamentales en la conversación con Alex se gustó y eso empezamos hablando del técnico inglés de Jimmy Hogan es que el joven igual lo que hemos escuchado en el reportaje que podéis encontrar en Youtube sobre la figura de Jimmy Hogan de la BBC en el que hablan precisamente de eso que se tiene que ir dime Hogan de de Inglaterra para que para poder expresar su fútbol porque estamos hablando de de un fútbol en aquella época muy físico en el que había marcajes individuales en el que a lo físico era lo que marcaba prácticamente el éxito de de de las jugadas década acción ir Hogan piensen un fútbol diferente él ve un futuro en el que lo estratégico la capacidad para llevar Se de fondo marcador la capacidad de relacionarse a través del balón de los futbolistas puede marcar el el resto Alex

Voz 4 06:11 yo creo que allí mi hijo es un gran incomprendido en Inglaterra y ha sido inclusive figuran maltratada a nivel de como profesional del fútbol hoy creo que ha sido una herida que ha quedado abierta referenciado un poco también las particulares de lo que representa el gol inglés desde la perspectiva pues digamos su propia idiosincrasia no entonces lo que hay lo tuviese cierta no mejoran ha sido una persona que ha tenido influencia en referencia a partir de que se marcha de Inglaterra jodan en mil novecientos a la primera parte de la década del mil novecientos diez invitado por un árbitro en este caso pues me perforó Hawkins eh pues viaja Holanda y a partir de ahí pues es cuando empieza su didáctica futbolística no el tiene de jugar al fútbol como Inditex en diferentes equipos ingleses toma mucha influencia de jugadores escoceses que ha compartido espere con el que han compartido con él principalmente del Fulham y a partir de esa filosofía que el empieza a similar como como alternativa al fútbol empieza a darle una importancia a los procesos enteramente tienen que ver con la gestión de la pelota al contrario de lo que se hace en Inglaterra donde prevalece un fútbol como como índices de contacto físico muy marcado y muy muy en la tendencia de lo que era el amateur como es futbolístico de la época en donde se imponían criterios de te fortaleza física pues el decide instaurar un modelo que él llamó Pölten ponen de Carpe no la pelota el suero la plata al césped a la sombra influenciado por esa tendencia escocesa empieza a ser una de una una planteamiento futbolístico diferente y eso le obliga precisamente a ensayar eh acciones técnicas concretas que permitan que los jugadores se asocian empieza a generar indirectamente un método de trabajo muy vinculado a lo que es la la relación entre futbolistas y esa relación entre futbolistas tiene que haber eh la gestión de la pelota porque empieza a haber un control de la situación de juego y eso es uno de los primeros legados que conforman el aporte de de Jimmi Hogan con todo lo que eso supone porque a pesar de que no podemos ver el fútbol de ayer con ojos de hoy sí que podemos hacer una un pequeño matices que si tú empiezas a jugar al fútbol combinando interrelacionan dote e interactuando con tus compañeros de equipo a través de la pelota tiene unas connotaciones estratégicas tremendamente importantes una gestiones la pelota gestiona el control del juego y dos desarrollas procesos defensivos eh que vienen condicionados precisamente por esa propuesta no

Voz 0301 08:36 estamos hablando de Jimmy Hogan en particular pero al final es un pack también que que formó con él

Voz 4 08:44 claro es que dijeran empieza a subir eléctrica en Holanda posteriormente tiene una incidencia en Suiza pasa a Alemania y acaba eh pues encontrándose con una referencia de la época como lo habéis él es pues digamos su prócer futbolístico una de las personalidades más importantes del fútbol es un momento en el momento en que se encuentran empiezan a asociarse mañana a relacionarse pues surge un proceso de colaboración en donde Gomis el como seleccionador austriaco lo invita a postular todo su conocimiento en aras a mejorar la la estructura del fútbol austriaco ahí empiezan a pasar muchísimas cosas

Voz 0301 09:19 es lo que conocemos como el Bundesrat Tim el aquel equipazo de la selección austriaca pero además de Meis El además de Hogan hay un tercer integrante clave que es Matías Sinde Lar que seguramente podemos hablar de él como uno de los primeros fan esos nueve que hubo en el fútbol europeo era el artista un jugador impresionante y un futbolista con una capacidad en lo táctico también bestial

Voz 4 09:47 sin duda yo creo que una de las características fundamentales del fútbol de antes era que se jugaba en el puesto no desde el puesto entonces estaba muy definida las posiciones estaba muy definido a las emparejamientos no lo era relativamente fácil pues identificar lo la la no solamente las visiones prácticas sino también con quiénes te ibas a enfrentar una de las características que tenía está esta segunda Spain el equipo de la selección austriaca de principios de los años treinta era precisamente esa que se desarrollan Variaciones estratégicas condicionadas por las características de los jugadores y configuran el equipo y una de las características fundamentales es la presencia de nombre de papel de de Matías sin dañar el teórico delantero centro que atribuye asumida hay sea atribuida a él mismo una serie de misiones tácticas de responsabilidades futbolísticas que ampliaban mucho el marco tradicional no implicaba precisamente pues sería relacionarse con los compañeros del centro del campo abandonar su posición y ello supone pues tomar decisión la estratégicas de los jugadores con los que se tenían que enfrentar como los principios fundamentales del fútbol estaban como estaban es decir en pleno proceso de evolucione de crecimiento las tomas de decisiones no eran como ahora en los jugadores tenían restricciones tenían pautas de comportamiento muy definidas los procesos entrenamiento eran distintos entonces de toda esta evolución de Matthias sino velar viene como consecuencia precisamente de su inteligencia y su capacidad para interpretar el juego pero también de la presencia de futbolistas que lo rodeaban es decir hablamos de falso nueve como el jugador que abandona su posición pero siempre que el jugador abandonó su posición para ver otro que llegue a ocuparla desde pues yo abrasadas apareciendo de manera sorpresiva ya había un jugador determinante en esta segunda Tim que habitan pican que fue hasta hace muy poco uno de los máximos goleadores de la historia el suelo europeo entonces este jugador partiendo de el campo acabó siendo jugador jugando de delantero centro pero partiendo del centro del campo habitualmente ocupaba los espacios que previamente le regalaba Matías sin como consecuencia de sus movimientos y aparte de eso había jugadores que proyectaban las posibilidades de juego de sus compañeros como era el mediocentro Es Mystic dieron jugador tremendamente referencial igualmente en ese sentido el aporte de de Jimmy Hogan viene precisamente en la en la capacidad que tiene para transmitir eh el conocimiento de un fútbol desde una perspectiva distinta en segundo lugar la capacidad de tuvo Michael estarle cancha aves le posibilidades para que esa expanda su conocimiento y el propio Michael aprovecha la coyuntura para eh generar valor añadido a toda su propuesta futbolística y finalmente es el propio puntear el que hace bueno a través de de de su rendición dentro de esos resultados a través de su contraste con el éxito la evolución futbolística que va desarrollándose a lo largo de los años que no solamente eh que surja como consecuencia de una propuesta sino que su entrenamiento va determinando pues lo que hoy en día se llamaría un proceso metodológico que anteriormente evidentemente será la como tal tiene

Voz 0301 12:47 Bertín pero seguramente más recordado está todavía más íntegro en el imaginario de de la gente de en el fútbol total aquella Hungría a aquel equipo de los magiares mágicos era gusta Acebes el entrenador estamos hablando de una Hungría comunista con todo lo que ello conlleva muchos matices a la hora de de entender al gusta obsérvese entrenador estratega tienen que ver bastante con el comunismo y lo explica muy bien en el en el libro pero no estamos hablando otra vez de un equipo impresionante insiste Diego muchas características que tienen que ver como dices con el contexto con aquella Hungría comunista de aquella época

Voz 4 13:26 sí bueno yo lo que hizo fue apostará respiro fútbol

Voz 5 13:29 sí vamos solares simplemente

Voz 4 13:31 que desarrolló una una trayectoria como consecuencia de sus viajes a partir de sus viajes fue dejando semillas de pasó Jimmy juegan se encontró con la primera guerra mundial están en Austria que están enfrentando el Imperio británico contra el imperio austrohúngaro llegue a pesar de no haber sido considerado como un preso los de guerra Si se le impidió volver a Inglaterra y eso fue una de las grandes dramas que tuvo que vivir porque desde Inglaterra seis Le consideró en cierta manera entrecomillas un traidor a la causa porque no no fue aportar eh a la guerra como como el resto de compatriotas sino que se vio abocado obligado en cierta forma a permanecer suelo aún en suelo austriaco como consecuencia de eso pues eh para medirse sintiese un prisionero que no se sintiese para consecuencia de de de esta guerra pues se le suele envió a Budapest en Budapest estuvo colaborando con los equipos de la capital de allí fue donde percebes empezó a tomar contacto con él siendo una persona que todavía no estaba efectivamente vinculada con el fútbol y una vez que gusta Acebes se vincula cien por cien como estratega futbolístico se saca a relucir pues la semilla que que el propio hijo de Arabia había dejado puesta en su en su momento como consecuencia de esa interacción es decir que gusta Acebes era ministro de Deportes de la de la Hungría de su momento no tiene cincuenta y como ministro de Deportes era coordinador de todos los entrenadores que desarrollaban su función principalmente en Budapest que es lo que hizo fue centralizar el talento tanto en la captación de talentos de futbolistas de toda entre todas una acción de toda Hungría también capitalizar la capacidad que tenían los mejores entrenadores del momento planificando un desarrollo que posiblemente se ha demostrado que ha sido no solamente innovador sino revolucionario estamos hablando de un ministro de Deportes Iquique

Voz 0301 15:16 desde que aparecerá el

Voz 4 15:19 coordinador y el estratega de personajes como Martin Bukowski como Bella Guzmán o comer en bélico Hirsch entre otros muchos

Voz 0301 15:28 gusta es el entrenador de la selección húngara en aquel mítico Inglaterra tres Hungría seis considerado como el partido de del siglo que se juega en mil novecientos cincuenta y tres el veinticinco de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres que detalla con todo lujo de detalles valga la redundancia que explicas con todo lujo de detalles mejor dicho Álex en el en el libro Gross Six han Bochi Lang dos días Budavi Kocsis hit de Guti Puskas y ciborg eran los jugadores que formaron parte de aquel equipo consiguió una victoria impresionante ya hay varios nombres también muy interesantes en la configuración de de aquel equipo pero podemos hablar otra vez no fue el único que hubo más integrantes de esa posición seguramente pero aquí de Guti fue el falso nueve de aquella Hungría de los magiares mágicos

Voz 4 16:24 sí sin duda volvemos a enlazar con el con la herencia recibida por Jimmy Hogan cómo se estructura este equipo este equipo viene de ser campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de mil novecientos cincuenta y dos en Helsinki en una situación premeditadamente compleja llegan a la final su Slavia contra Hungría estas sedes como ministro y máximo responsable de la selección magiar tiene que firmar ante el Politburó soviético el gran la gran matriz de toda la estructura de lo que posiblemente fue el Pacto de Varsovia no el telón de de pues tiene que firmaron contratos donde tiene tiene que garantizar que si se les permite salir a competir al exterior fuera de lo que son las las zonas de influencia de la ámbito soviético garantizar la victoria esas tremendo e Alex porque

Voz 0301 17:06 está en el imaginario también de de la gente que en en las dictaduras y demás existía siempre es esa presión de los gobiernos de decir bueno es que si no ganas ha hablado también de la España de Franco de lo que hacía Franco en ese sentido con con las selecciones españolas que disputaban torneos si demás en este caso documentas perfecto en el libro es que tuvieron lo que dices que firmar un documento en el que garantizaban el éxito que es que es una cosa tremenda

Voz 4 17:39 doy los yugoslavos tuvo que hacer lo mismo hecho pues esto también ocurre en la en Italia con el Mundial con Mussolini no ganar morir en aquella famosa de final con con el maestro Pocho no yo creo que que en este caso hay que contextualizar muy mucho la lo que lo que es el momento y la forma en que tenía que competir estos equipos la presión era brutal decir si se pierde la final hay un castigo pero es un castigo cualquiera en las probabilidades de cabaret nublado o las probabilidades acaba en la cárcel eran enormes hecho pues la había pagó las consecuencias por haber perdido la final contra Hungría desde de esa de esa coyuntura en donde el propio gusta se reconoce que nunca había vivido una presión tan grande porque se había comprometido precisamente a habitar la catástrofe ganando nunca mejor dicho hay bueno pues supieron en las solamente ganar sino implementará un estilo de fútbol que que como bien dices llene de del estudio de la de la valoración de sus potencialidades del haberes es sabido seleccionar talento e a lo ancho y largo del país y saberlo sobre todo incorporará procesos de entrenamiento muy definidos porque todo el talento estaba centralizado en los equipos de de de Budapest sobretodo en el en el m Teka en el home Ve eh en contra de equipos tradicionales como la estar en Baros un equipo que en el periodo soviético fue pues denostado por ser un equipo financiado principalmente por judíos o de ascendencia judía lo mismo que le pasó al Ajax posteriormente y bueno pues esos equipos estaban en manos de de verdaderos estrategas de élite estamos hablando de y estamos hablando de la Guzmán verdaderos ideólogos de principalmente van a verdaderos ideólogos del proceso de entre la mentir sobre todos los desarrollos estratégicos que tuvo que tuvo está en teoría pues evidentemente hay nombres propios el primero el que tú dijiste de Kuti ese ese falso nueve que nuevamente rompe los patrones tradicionales el futbol digamos de jugar en el puesto jugar en la posición saliéndose soluciones más creativas pero consecuencia de que en ese equipo había jugadores de una proyección ofensiva tan marcada que les permitían salir a jugar de una manera más creativa o jugar a asumir misiones tácticas más avanzadas porque su posición yo a siempre

Voz 6 19:57 jugada de manera sorpresiva por las llegadas

Voz 4 20:00 los Orishas y en concreto de uno que era Kocsis el mejor cabeceador de la historia del fútbol como jugador con una capacidad de llegada y remate de cabeza descomunal parte de eso pues las propone las propuestas futbolísticas rompen los patrones tradicionales nuevamente porque se rompe la formación WTM que venía siendo pues estandarizada como consecuencia del uso de todo de una gran parte los equipos ya a partir de ahí pues Marton Bukowski pues empieza a experimentar la posibilidad de retrasar a un centrocampista para formar en la línea de tres cuatro caso Zacarías ida incorporar amaga al propio y de Kuti a la faceta creativa junto con posibles para dejar una línea de cuatro atacantes dos muy abiertos jugando en amplitud como eran el lateral perdón el extremo izquierdo ciborg si el extremo derecho de las hay generando precisamente espacios interiores que fueron aprovechados por el talento de de cracks internacionales de la historia del fútbol como son el gancho pues casi el el propio Kocsis no

Voz 0301 21:05 eso es en el capítulo dos insisto que tenéis muchísimos más detalles en el libro que no vamos a destripar todo en el capítulo III habla de Rinus Michels

Voz 7 21:20 sí

Voz 0301 21:27 dice Rinus Michels marinos Michels en este corte que podemos encontrar en uno de los reportajes que hay sobre Rinus Michels en por ejemplo en en Youtube que tuvo se considera un hombre afortunado porque estuvo en el tiempo adecuado eligió el deporte adecuado tuvo la suerte de tener a los jugadores adecuados bueno tuvo los jugadores adecuados sobre todo en aquella Holanda impresionante de finales de los ochenta que luego repasaremos Alex pero fue el que considera todo el mundo el padre futbolístico de de ello sí sí bueno y uno una figura muy importante como decimos en la historia del fútbol dotado con aquel Ajax de los setenta y luego como digo también con aquella selección holandesa de aquella Holanda evidentemente que no vamos a olvidar nunca del Mundial setenta y cuatro

Voz 4 22:19 claro es que volvemos otra vez a la interrelación que ella hilo conductor que llevamos en este libro no eh Banyoles Michels es alumno aventajado de Jack Reynolds el técnico inglés que entraba trabajó pues en la época de de la Segunda Guerra Mundial la previas de la Segunda Guerra Mundial en el Ajax en donde el padre marinos Mitchell será el delantero centro entonces ya será alumno aventajado de una persona totalmente influenciada por los postulados de Jimmi Hogan eh el propio eh Marie Louise Michel asume esa realidad futbolística la implementa llevando a cabo como consecuencia nuevamente pues de la propia filosofía de su club pero condicionado nuevamente por las particularidades las características de los jugadores que lo conforman entonces eh a partir de la cara de los sesenta él como máximo responsable del del Ajax de Amsterdam empieza a desarrollar protocolos y postulados futbolísticos de naturaleza real e proactiva que le obligan a adaptar o asumir que tiene unas jugadores unas características muy definida tiene uno en particular que le rompe todos los patrones y le permite generar valores añadidos que hasta ese momento nadie había podido conseguir pero la señor Johan Hendrik exprés

Voz 0301 23:31 cuentas viendo en el libro cómo es la evolución del del fútbol como es el fútbol total y sus orígenes mucha gente tiene en la cabeza que aquel Holanda Uruguay del setenta y cuatro es el partido en el que empieza a cambiar la historia del fútbol porque sea un choque casi de civilizaciones futbolísticas si se me permite la la expresión sí pero bueno muchísima gente tiene en la mente aquel equipo aquella Holanda del setenta y cuatro a pesar de que no acabó ganando a pesar de que fue subcampeón a un equipo en el que el seleccionador era Michels un equipo impresionante

Voz 4 24:03 sí bueno yo creo que viene de mucho más atrás de lo que pasa es que un Mundial en esos

Voz 8 24:06 si usted al espejo a partir del cual claro todos los días

Voz 4 24:08 de ese impacto es futbolísticos eh se dejaban notar ahí ahí en ese de setenta y cuatro pues habla de un cambio de paradigma en cuanto a la manera de enfocar los procesos futbolísticos pero esto viene de mucho más atrás el Ajax de Ámsterdam es un equipo que empieza evolucionar eh a mediados de los sesenta a medida que va siendo eh recorrido en su proceso eh metodológico vuelvo a decirlo en su proceso de trabajo y dando respuestas a las grandes preguntas que Mary Louise Michel sabe hacerse la gran pregunta que se hizo es cómo podemos defender para atacar como eres esa es la gran respuesta que obtuvo el tuvo una enorme obsesión en defender bien porque él sabía que para atacar cómo se ataca este este Ajax estarán necesita desarrollar protocolos defensivos que rompa nuevamente a los patios de estrés Canales ha subido hasta el momento ya ahí en donde sea se produce en una de las primeras grandes rupturas del fútbol mundial del fútbol moderno y quizás hay sea una de las grandes piedras inflexión él es duda pregunta pregunta pues seguramente a la persona más formada en cuanto a protocolos defensivos que había en esa época quiere el año E incluso le plantea la posibilidad de poder trabajar con el Helenio Herrera un enamorado del sur de Europa pues rechaza la propuesta no les gusta el frío mil sirio de poder es darle una alternativa no la alternativa es ponerlo en contacto con este fantasma

Voz 0301 25:31 bueno es desplegando ALE Alex tremendos es es como si en sus inicios por decirlo de alguna manera Guardiola le hubiera pedido consejo a Mourinho Mourinho le hubiera dicho que no una cosa así eh haciendo la traslación a la época actual leales no no me quiero asaltarla la historia ni pasarme nada por el forro pero es tremendo que Míchel fuera preguntarle Helenio Herrera es es brutal cuentas

Voz 4 25:56 el le dio respuesta es decir lo puso en contacto con quién le podría resolver ese problema porque no lo puso en contacto con cualquiera lo puse un contrato con la persona que le iba a dar la solución no es Stefan Kovacs entrenador de la el Steaua de Bucarest ser un experto en desarrollo como consecuencia de los procesos de observación llevados a cabo en su área de de incidencia era pues un rumano que que había vivido la da la Segunda Guerra Mundial y había estudiado perfectamente cómo las tropas soviéticas habían hecho la la contraofensiva contra contra las tropas alemanas ya había estudiado como esos eh desarrollos de contraofensiva esas oleadas al le habían dado ideas de cómo habían sido los alemanes vencidos pero como habían desarrollado su su retirada como los soviéticos habían desarrollado todo ese proceso estratégico desde la perspectiva milita es cuando le plantea a amarillos Michel el desarrollo de trabajos defensivos de presión hacia adelante de reducción de espacios y desarrollarse por oleadas jugar precisamente con

Voz 6 27:01 no como los movimientos e ondulante desde

Voz 4 27:04 pues de una marea no es ahí donde donde malienses Michels complementa su professore futbolístico aportando gracias a las características nuevamente de las de los conforman ese Ajax la la forma que mejor se adapta para para ser competitivo y aparte tiene también la la influencia de que se tiene que ganar paso a paso y pauta pauta esa competitividad con otros grandes monstruos del momento porque el Ajax no es que haya arrasado precisamente en la liga holandesa e como consecuencia de espejo de esta forma de jugar sino que se tuvo que ver eh eh las caras con el otro gran equipo de otro gran estratega que se las puso muy difíciles le ayudó indirectamente a convertirse Ajax en un equipo ganador que no era más viernes Happel en el

Voz 9 27:51 la historia del fútbol Rinus Michels

Voz 0301 27:54 han salido en este tramo de la conversación conceptos como defender hacia adelante que creo que pueden marcar al siguiente protagonista que es Arrigo Sacchi

Voz 8 28:03 la diferencia entre un deporte individual en deporte equipo es esto que el equipo se debe moverse conjunta mentes en modo sinergia para desarrollar al máximo las potencialidades de cada uno sí yo jugamos mal pero cuando Dios sabía que me enfrentamos rival esa vía que en un segundo llegaba un compañero ayudarme yo he estado tranquilo

Voz 0301 28:25 hemos utilizado estás declaraciones de Arrigo Sacchi a un programa en la televisión argentina como separador para hablar de aquel Milan de de Xaki que fue un equipo impresionante considerado por nueve mucha gente como el mejor equipo al menos de del fútbol moderno durante mucho tiempo un equipo que tenía jugadores impresionantes pero que a nivel táctico también Alex era no rico riquísimo en un auténtico maestro Arrigo Sacchi

Voz 4 28:53 claro porque Arrigo Sacchi nuevamente pero investigador del fútbol estudioso que tuvo eh la portería de fundamentar todas sus teorías y todas sus propios protocolos precisamente nutriendo desde las aportes generados por sus predecesores y entre ellos uno en particular que era el marisco es Michels ya el Ajax de la época no seguir su gran estudioso del fútbol de su momento de la de Acre pues de de la gente eh partido vanos Key de la del fútbol soviético de la época a es una persona tremendamente inquieta a la hora de recabar de recuperar información previamente hablar esa aquí me gustaría decir que la la el el la evolución del falso nueve sigue en el Ajax ya estarán con con la persona de Johan Cruyff es verdad pero

Voz 8 29:37 hola bueno había dado por hecho es verdad que hay que recalcar lo tiene está por ahora

Voz 4 29:42 decía al no porque que ha asumido nuevamente roles y paternas de comportamiento totalmente revolucionarios y con respecto a Sacchi en el corte que acabas de hacer dijo una palabra mágica en el fútbol que son sinergias hay que generar impactos de relación que permitan a las jugadores generar valores añadidos que a medida que se van inter e incrementando las posibilidades de interrelación sebadal incrementando factor realmente inclusive las posibilidades de creación futbolística tanto desde la perspectiva ofensiva como defensiva en este caso hablando de un entrenador italiano a pesar de que ha pasado a la historia como un entrenador con contracultural como ha sido definido por mucha gente piense que acertadamente también hay que decir que ha sido un entrenador que ha revolucionado a la defensa en el país de la defensa el país de la defensa obrado hombre ha llegado él ya instaurado la defensa en zona como referencia para poder actuar como quería

Voz 0301 30:31 qué es lo que destacaría tú más a nivel táctico hemos hablado antes han salido falso nueve Se habla mucho sobre todo de la manera en la que presionaba el el equipo no

Voz 4 30:41 claro defendemos de una manera para poder atacar de la de la forma que nos gusta no yo creo que hasta una clave con respecto a Holanda en el setenta y cuatro en donde se produjo un cambio de paradigma al enfrentarse el estilo de juego de La naranja mecánica con las selecciones sudamericanas Argentina Uruguay Brasil principalmente generando un bloqueo en los en los equipos latinoamericanos a la hora de afrontar las manera de poder competir contra ellos sin el Milan ha pasado López similar ya ha sido precisamente contra el mejor equipo de la época que era el Real Madrid en jaque deben el buitre en donde estén Dylan genera produce un bloqueo absoluto en las eliminatorias de Copa de Europa porque la propuesta futbolística principalmente el desarrollo integral del juego común todo defendería atacar a la manera en que defienden y atacan provocó una no respuesta estratégica el Real Madrid que a partir de ahí obligó a todos los demás adaptarse ya subir que tienen que proceder a entrenar de diferente forma entonces yo creo que destacaría estratégicamente que la presión hacia adelante para poder atacar de una manera proactiva ha sido referencial la reducción de espacios para provocarles horas juego y sobre todo la enorme capacidad de cohesión de todo el equipo para asumir que había que jugar juntos viajar juntos ojo este concepto se repetirá habitualmente hacia objetivos muy definidos

Voz 0301 32:03 frase definitoria de lo que era el fútbol de Xaki el quinto elemento en el lío

Voz 0971 32:08 lo Johan Cruyff no fumo siempre hay que llenar medio campo siempre llenarlo porque pues da presión el vacías Luque pues desde la prisión estos pueden defender mucho más fácil entonces cuestión de oposición es que usted

Voz 0301 32:25 deposición llenar el centro del campo parte de una entrevista hecha en TV tres que que al final es parte del ideario futbolístico nos deja muestras del ideario futbolístico Alex de un Johan Cruyff que bueno empezó en el Ajax explica muy bien cómo llega el contexto en el que es que libros va en serio y lleno de detalles explica todo el contexto que había en el Barça para que se diera la circunstancia de que llega no sólo llega al concluir sino que prácticamente en aquel momento le dan las las llaves de no es decir las llaves del club pero es el sálvese en pueda o la manera de salvarse para Josep Lluís Núñez al presidente del club en en aquel momento Bono seguramente es la mejor lección de Núñez en toda su carrera como presidente que fíjate que que es larga Álex

Voz 4 33:15 sí bueno un José Félix no que que falleció el Racing

Voz 8 33:18 siempre que siempre referencia

Voz 4 33:21 este fue devastadora y bueno yo creo que Johan Cruyff llega después del motín del Hesperia no yo lo explico claramente matizó todas las particulares de este motín para para a partir de ahí contextualizar su llegada de la misma manera que contextualiza pues prácticamente todo el ámbito socio cultural cada una de las etapas de de todos los entrenadores en las que están desarrollando su trabajo porque no podemos obviar la realidad social de cada momento con la con la realidad coyuntural y futbolística de cada década protagonista en este caso pues Johan Cruyff llega en un momento de máxima necesidad del pues inmerso en una crisis institucional enorme con enormes problemas de gestión de los contratos imagen principalmente que provoca que toda la plantilla o prácticamente toda la plantilla pues se ponga en huelga por decirlo de alguna manera tienen ante el desastre de Sánchez Pijuán con el Steaua de Bucarest suele bastón con el propio Bernardo Schuster el conflicto con béisbol la el Papa el dificilísimo de un Luis Aragonés que con el tiempo se demostró el señor y el caballero que llevaba dentro como como un entrenador que ha entendido perfectamente su su profesión sabiendo perder para ganar posteriormente en en crédito ya a partir de ahí pues Johan Cruyff desarrolla todos los postulados que él ha aprendido como futbolista y todas las influencias heredadas no solamente de unos Michel del Ajax símbolo propone marinos Beatles había heredado de todos sus antecesores no y en la charla nuevamente volvemos a a encontrar flashes definitorias hay que por poblar el centro del campo hay que generar valor en las posiciones importantes porque ahí es donde se se dota de de fundamentó el juego pero para dotar de fundamento ese juego hay que posicionar vuelve a hablar de posición a los futbolistas en los lugar es eh determinantes para para generar ese tipo de fútbol amplitud con extremos muy abiertos provocar que los pasillos interiores queden libres para poder jugar con los futbolistas adecuados para moverse en la coyuntura nuevamente aparece la figura del falso nueve en este caso en un jugador especial como era Michael Laudrup que genera más valor añadido a esa estructura relacional digamos de futbolistas que van a ser del fútbol combinativo una referencia mundial Johan Cruyff será el que nos despiece

Voz 9 35:35 la gente de mi generación Line

Voz 4 35:37 que tus para querer ser entrenador eso es decir leerá valor e a una profesión que hasta ese momento pues no tenía la referencia y el valor e sobre el respeto que que había entendemos que debe de haber tenido a pesar de las grandes figuras que han que ha habido hasta el momento porque básicamente el fútbol ha sido un mes peses a tienen especial pecado y es la ausencia de memoria y que uno de los motivos por los cuales eh yo me me dediqué a hacer este proceso de investigación tanto de él el Fall pro activo como decimos relativos precisa Fuentes porque los entrenadores tenemos una carencia tremenda en relación a saber quiénes son nuestros clásicos de dónde vienen los procesos los fundamentos a través de los cuales hoy nosotros estamos desarrollando procedimientos futbolísticos

Voz 0301 36:23 totalmente habría entrenadores de primer nivel en los que es bueno primer nivel que entrenan a equipos de elite a los que seguramente preguntas sobre algunas de las cosas que ha explicado aquí Ales ya no es que no las habrían sino que algunos alguno en concreto me consta que que tendrá bastante poca idea es lo que tenemos es lo que nos toca la en esta etapa Alex hablabas de de Michael Laudrup como esa figura que que si un poco no la estela de Sinde de la ley de Guti Cruyff y al final el Eix Michael Laudrup que no sé si estás de acuerdo pero que seguramente en el noventa y dos después de haber llegado no es es decir como un fracaso porque en la Juve ni mucho menos el triunfo en el fútbol italiano estuvo en el atrio luego en la en la Juve no acabó de triunfar allí pero bueno acaba llegando al Barcelona y al menos en ese mil novecientos noventa y dos en aquel momento seguramente es el mejor de los mejores jugadores del mundo eh

Voz 4 37:22 sí a Michael Abel llega el Barça como consecuencia de su trayectoria es decir se ha marchado muy joven con diecisiete años practicamente a Italia ha sufrido las consecuencias de esa dificultad para adaptarse al fútbol en un club donde la Juventus había un señor Boni un señor Platini que cerraba el paso a los extranjeros recordemos que solo había dos tres plazas está en esa época iban a Michael adulto que adaptarse cuando llega el Barcelona encuentra pues vamos aparece en humana aparece pues en un sitio en donde realmente es capaz de de exponer todo su potencial rodeado de futbolistas que les permiten además maximizar su rendimiento Johan Cruyff lo que hizo fue duramente romper patrones comportamentales rompe los tipos de defensa la defensa en zona instaurada previamente desarrollada con éxito por por el Milan de Sacchi se convierte en un elemento referencial la presión tras pérdidas en un cóctel determinante para poder robar el balón lo más cerca posible donde se pierde eso obliga a jugar con la defensa muy adelantada a un portero teóricamente pasivo de obliga aprenderá a aprender a jugar lo que hace es Johan Cruyff es una red evolución Grace con de las condicionantes futbolísticas del momento para obligar a todo el mundo a adaptarse a situaciones nuevas error suman un futbolista tremendamente lento y con problemas para el repliegue se convierte en el último hombre

Voz 9 38:41 en el primer atacante

Voz 4 38:43 Pep Guardiola ocupa la posición determinante de medio centro después de que Milla hubiese roto por completo los patrones comportamentales de ese de esa posición que aparece en los conceptos de los interiores que el Barça de Cruyff tienen aparentemente un papel secundario en los papeles de los perfiles de de Guillermo Amor y de y Eusebio Sacristán pero que sabemos que tienen una trascendencia vital que ese rombo que montan con un José Mari Bakero jugando siempre de espaldas pastillita la circulación de balón sea amplitud con Begiristain y Stoichkov principalmente muy abiertos pisando la cal hacen que todos los demás equipos estén aunque reubicar reorganizar revisarse los procesos de ordenamiento para combatir la propuesta futbolística de este Barça club

Voz 0301 39:32 revisando algunos partidos algunos momentos es importante es de del Barça de Cruyff para hacer la la entrevista Alex lo que dice es la cantidad de de balones que son una descarga de José Mari Bakero a un jugador liberado en el centro del campo que viene de cara sea Guardiola sea como decías amor Eusebio que acaban en un pase en profundidad a un extremo aún punta a un jugador adelantado que acaban en gol es tremenda la lo has definido perfecto era el apunta de de ese rombo en el en el centro de campo se les daba poca importancia por por diferentes razones porque igual no era un dechado de de técnicas de los jugadores más vistosos pero la importancia que que tenía Vaquero en esas descargas sobre todo a jugadores liberados en el medio

Voz 4 40:17 sin duda cuando Guardiola utiliza toda su luz su jerga futbolística ese para lenguaje que a día de hoy ha sido ya tan manido hoy tan usado surge de ahí es decir mirar profundo es buscar al jugar más avanzado el juegan más avanzado no era la Claudio era un falso nueve días

Voz 8 40:32 estaba cayendo a situaciones puntuales era propio

Voz 4 40:34 creo que de espaldas facilitaba la evolución de quién del tercer hombre el tercer hombre no deja de ser uno de los dos interiores para que pues para forzar situaciones de máxima amplitud es decir jugar a las bandas buscar un pase en profundidad por la llegada sorpresiva de un de un centrocampista un delantero que en este caso el audio opera era determinante la llegada de Romario solamente pues batió esa situación pero muchos de los conceptos que se han heredado hoy de esa época vienen marcados de ahí e incluso la forma de expresar los por eso la el fútbol este libro acaba en Johan Cruyff por el siglo XX acaba con él desde a partir de Johan Cruyff tiene en Albania tal viene Fran radicar y finalmente pues la eclosión por por la coyuntura socio cultural también que supuso Guardiola ir ya el impacto que supuso y la incidencia de la influencia de jugadores de La Masia la cata a la vida la capacidad de Contreras de con otro otro entrenador como puede ser Mauriño para referenciar un fútbol diferente a todo ese amalgama de de situaciones derivó pues en en ese misticismo brutal que ha terminado sí cuando eh el la incidencia de Guardiola que lo ha ganado con absolutamente con creces y evidentemente que forma parte ya de la de la realidad y en particular de la historia del siglo XXI pero que tiene raíces y eso la gente lo tiene que saber que viene de muy atrás y me consta que es un estudioso

Voz 0301 42:00 esto esto es coyuntural

Voz 4 42:02 para él es fundamental entender de dónde se viene para saber hacia dónde quiera ir

Voz 0301 42:08 IU Guardiola también tuvo su falso nueve en la figura de Leo Messi que falta y ahora seguramente Alex no sé si lo compartes estamos viendo la versión del Kun Agüero más falso nueve de la historia o sea no no había sido nunca tan falso delantero centro la habíamos visto haciendo pareja de delanteros con otros perfiles que eran más nueve Kelly en ese momento sí que seguramente tenía que hacer otro tipo de cosas si tenía otras funciones pero seguramente ahora con esa cantidad de descargas que hace a jugadores liberados ese juego de espaldas ese atraer a rivales acaba siendo no una figura bastante parecida a la del falso nueve el Kun Agüero a pesar de que tiene características de de fin realizador dentro del área también el argentino

Voz 4 42:56 sí sin duda cada uno tiene unas características el lo que es el el compendio de relaciones lo que decías Xaki las sinergias no las tienen todas marcadas por hilo conductor que si seguimos pues vemos que parten de origen no yo creo que al final el estilo es el estilo viene definido por particularidades muy completas y los jugadores acaban eh reggae adaptándose irreal evolucionando sus sus conocimientos para incrementar sus sus potencialidades vemos que nuevamente el Kun Agüero desarrolla una funcionalidad muy concreta muy similar a la que hacía José María Bakero y como consecuencia de ello potencia las habilidades Don David Silva más llegador las capacitación es de un de Brin definidor de futbolistas que se mueven a su alrededor que provocan consecuencias a las realidades e caso ofensivas pero que vienen marcadas también por protocolos defensivo están definidos para poder atacar así yo creo que desde Johan Cruyff a Guardiola hay un punto que es eh Luis Vangal que es el que matiza precisamente la evolución del fútbol digamos no voy a decir primario porque primario viene de de de la época del boom Bertín pero sí un fútbol que necesitado reubicarse en el siglo XX de uno que seguramente Luis Vangal haya sido ese eslabón que nos permita unir al Dream Team con el eh con la con la incidencia y con la influencia de de Pep Guardiola conocer el pasado

Voz 0301 44:23 para entender el presente también el fútbol es absolutamente fundamental y bueno ha explicado mucho porque hemos estado tres cuartos de hora hablando del fútbol total pero os aseguro que en el libro tenéis mucho más que si habéis disfrutado esta charla leyendo fútbol total los estrategas que han cambiado la historia de la editorial Base de Alex Coto Lago vais a disfrutar todavía más al de verdad que ha sido un placer charlar contigo en este último Play Fútbol de dos mil dieciocho te agradezco esta charla como cada una que cada una que tenemos aunque sea a nivel privado de verdad que aprendo cada vez que que hablo contigo y eso es un gustazo además sin pagar te diría que él eh Alexis y nada de deseo que tenga unas felices fiestas hay un gran dos mil dieciocho un abrazo muy muchas gracias

Voz 4 45:12 gracias a vosotros regalaran este espacio por darme la posibilidad de poder explicar la gente pues todas estas inquietudes desearos a todos si a cien particularidad todos los oyentes un feliz dos mil diecinueve unas felices fiestas y también felices daros pues por el hecho de haber sido encaminados a esa propuesta que tiene Panenka cada año en donde pues Plate tuvo en particular pues habéis sido protagonistas y espero que tenga toda la suerte del mundo para ya no sólo obtener el reconocimiento que lo tenéis sino pues para que precisamente podáis pues llega el despacho y podáis pues arder de haber sido elegidos

Voz 0301 45:46 tenemos mucho al es para nosotros es un honor que no lo había contado todavía que en el programa estar ahí pero sí sí la verdad es que es un gustazo estar ahí entre los nominados a los premios Panenka gracias Alexis hasta la próxima buenas fiestas

Voz 4 45:58 con abrasado

Voz 0301 46:15 tenía que sonar este último Play Fútbol del dos mil dieciocho Play Fútbol especial por la Navidad dos mil dieciocho y dos mil diez tiene un poquito a a Navidad está la de Bryan Adams que que es un caso de canciones navideñas está poner un poquito de actualidad también al programa perdió el Manchester City contra el Crystal Palace por dos goles a tres partidos bastante raro pocos tiros del palos muchísima efectividad del equipo de J no pero bueno al final derrota la segunda del equipo mira que ojo se pone a cuatro puntos del líder del Liverpool que no perdió nos ha dejado muchas más cosas la jornada victorias del Dortmund del Bayern en Alemania Bayern contra la élite de de Frankfur engañoso ese cero tres pero bueno al final victoria parece que está mejor el el Bayern pero ha venido Alberto López a hablarnos del nuevo United Solskjaer de dos jugadores muy interesantes y también del Hoffenheim uno Manning fue uno que vio en el día de ayer vamos a empezar a empezar hablando de el nuevo United fue Mourinho ha llegado Solskjaer va a estar hasta final de temporada a quedar contar Alberto lo que le ha parecido qué tal Alberto cómo estás

Voz 11 47:23 muy buenas Bruno sí vimos una versión muy distinta del Manchester United en la que estábamos acostumbrados en los últimos tiempos en el primer partido de Oleg unas Oscar como primer técnico apostó por un cuatro tres tres con Nemanja Matic como pivote con Ander Herrera como interior derecho Copa como interior izquierdo arriba a la derecha Marcial en la izquierda en una posición que le va muy bien al francés para ir hacia dentro y arriba Currás Ford sin un nueve puro con con un jugador como Ras porque su segundo punta a un futbolista que cuando parte de la izquierda hace mucho daño pero que no es la primera vez que juega arriba del todo en punta lo que hay que destacar sobre todos los que vimos hundirá en muchas fases del partido combinando mucho tocando mucho no siendo un equipo tan directo como lo era en la época de José Mourinho fue un equipo más asociativo en el que intentaron tocar para distraer tocar para que el Cardiff salieran poquito ya tras con mucha participación de los interiores de Ander Herrera de poco va con una interfaz acción magnífica del partido de Liga porque es verdad que ayudó a tocar y luego con esa virtud tan suya de aparecer al espacio género muchísimo peligro un Raúl que intentaba asociarse y ayudar a dominar es muy pronto en los últimos tiempos no han sido fáciles en el United jugadores de una jerarquía importante como Pogba se estaban quedando fuera del once vamos a ver primero si tiene continúe Bassols cae después si tiene continuidad hasta puesta pero es que cuatro tres tres con con un centro del campo con con Matic Herrera hay poco va jugando con Raúl arriba parece una puesta e más pensada para dominar para para intentar llevar el control de los partido los que es algo de lo que adolecía en los últimos tiempos el Manchester United

Voz 0301 48:54 pues nos quedamos con ese titularon United más alegre más ofensivo el que hemos visto en este primer partido con Solskjaer ganó el bar Mou quieres hablar de bar de jugadores destacados Alberto de esta temporada en el bar Madoff pero Victor importante del equipo eh

Voz 11 49:09 es una victoria importante inmerecida del BOR Muguruza ante el Brighton que dejó dos nombres propios sobre todo el primero David Brooks del quedaríamos hemos hablado algún día aquí Bruno galés de veintiuno años jugador zurdo que suele partir de la banda derecha peligrosísimo está haciendo una buenísima temporada ya es internacional absoluto con Gales hizo un primer gol pleno de habilidad perfilando esas de adentro y lanzando un zurdazo extraordinario con la pierna izquierda y un segundo tanto llegando desde atrás sin balón en el que girando todo el cuerpo y el cuello consiguió rematar de cabeza hay el balón describe una parábola que fue absolutamente imposible para el guardameta del Brighton la verdad es que vivimos un Bournemouth que jugó francamente bien en el que hubo una sorpresa la suplencia de Ryan Frazier de inicio el escocés y me detengo en Frazer por lo siguiente en estas de una temporada extraordinaria hasta el día de ayer era el segundo máximo asistente de la Premier con siete pases de gol solamente superado con Eden Hazard prevén Hazard perdón pues ayer hizo el octavo en una pelota que recibió cerca de la banda izquierda cuando entró la segunda parte donde más le gusta jugar se perfiló hacia fuera y puso un centro hacia el segundo palo que blues definió como te comentaba antes girando el cuello de cabeza y haciendo un gol extraordinario tiene mucho mérito lo que está haciendo este vor de dedicó porque es una plantilla muy limitada y en la que están destacando sobre todo estos dos futbolistas además de calumniar son de cara a gol es cierto sobre todo el buen hacer de Ryan Frazer partiendo de la banda izquierda hacia adentro iba en la banda contraria en la derecha de David Brooks este galés zurdo que está siendo una de las sensaciones de la Premier League

Voz 0301 50:41 de hecho es internacional Brookings está jugando muy buen nivel con los Bailey y compañía íbamos a acabar hablando del Hoffenheim uno Mainz uno partido muy divertido y también con algunos nombres propios Alberto