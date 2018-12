Cronovisor: Mérida

Voz 1 00:00 bienvenido de nuevo una semana más a SER Historia

Voz 0772 00:02 qué te parece el marco donde estamos

Voz 1 00:05 te voy a decir impresionado emocionado y muy impregnado historia

Voz 0772 00:11 desde luego que sí al menos porque el lugar lo que decía antes no hemos estado visitando un poco eh las dos últimas horas este este museo es increíble no la la historia que transmiten y las sensaciones que transmiten las piezas no de de

Voz 0750 00:25 personas como nosotros exactamente igual que nosotros que estuvieron aquí hace prácticamente dos mil años con su vida cotidiana con sus pensamientos sus amores sus ideas su teología a su forma de pensar que en muchos aspectos lo comentábamos con con los de las personas que los hacía

Voz 0772 00:41 de de guía e somos exactamente iguales a a ellos que

Voz 1 00:47 impresiona de un museo de estas características son dos cosas una es que estamos viendo piezas originales este caso piezas de el mundo romano o de hace dos mil años de antigüedad hombre

Voz 0772 01:00 el de piezas falsas sería

Voz 1 01:02 por qué en algunos casos las hay los hay a veces mal mal catalogadas pero bueno aquí estamos hablando de piezas originales eso ya de de una forma de otra ya te te emociona no incluso sabes que hay una especie de disciplina que es la si cometería donde hay gente que toca una pieza original y automáticamente se traslada al momento en que esa pieza fue confeccionada o fue usada por otra parte si tras la cuenta Nacho combine perfectamente en este museo todo lo que es la parte profana con la Sagrada es decir tal o esos bustos de emperadores junto con la mitología con los dioses con las supersticiones y ahí te das cuenta de algo que por desgracia se ha perdido con el tiempo que era la convivencia que era el sincretismo que era la simbiosis entre esa la vida cotidiana militar hogareña doméstica junto con la presencia continua de esos dioses a los que había que tener a bien había que agradables porque sino tu tuviera podías surge unos cambios bastante dramáticos y aquí sabe perfectamente dónde también en sus hogares lo vivían no percibía lo sentían y luego ya con el tiempo pues hemos ido es desligado es aparte no más profana con aparte sagrada y a quién ya digo que se ve a la perfección esa simbiosis

Voz 0772 02:20 desde luego que si a mí me como decía al principio me he emocionado no el el hecho de devolver al museo estaba en varias ocasiones la primera de ellas fue en el año noventa al poco de Desirée inaugurado cuatro años después en los últimos veinte años He venido varias veces no y siempre era la lo que se lo comentaba algunos de las personas que nos ha que nos acompañaban que yo he venido en ocasiones para grabar aquí con con televisión ir dejaba al cámara haciendo su trabajo yo me escapaba unos minutos para poder disfrutar de este de este museo un museo que tiene historias fascinantes que contar que son los que vamos a desarrollar un poco en el en el Cronovisor Jesús tengo aquí preparado nuestro teclado cuál es la fecha que propones esta semana para viajar con nuestro Cronovisor

Voz 1 03:05 de momento no nos va muy atrás pero va a ser una fecha muy importante ITA también muy relacionada como no con este museo la fecha es el diez de febrero de mil ochocientos treinta y cinco

Voz 1 04:03 de traer a Mérida Mérida sopresa estamos en Mérida estamos en una casa de la calle Sagasta ahora con el tiempo se ha convertido en un centro de interpretación de las siete sillas pero en este momento en mil ochocientos treinta y cinco está haciendo reformas en esta casa y la dueña encuentra ni más ni menos una pieza arqueológica de primer orden que es ni más ni menos que un mosaico mosaico romano evidentemente por las teselas que estamos viendo iraquí en su esplendor es amplísimo durante donde aparecen seres letra lógicos donde parece que hay unas musas donde parece que se ve como una especie de lagartos tipo cocodrilos y una vez que se desbrozar todo esto Isabel en su extensión es su esplendor pues no estamos hablando de mosaico mosaico que siempre allá cree que intenta poner nombres al que dijo esto es un mosaico óptico porque como hay cocodrilos esto tiene que ser el Nilo después bueno pues Mirotic

Voz 0772 05:04 es el es lo primero que preguntado cuando he visto el el mosaico en el en el museo en desaparece enorme donde se encuentra ahora he dicho y porque lo llamaban el neurótico precisamente por eso no escasos aspectos más orientales no la presencia de de cocodrilos y animales exóticos que recordaban un poco en el valle del Nilo

Voz 1 05:21 sobre el que representó el cocodrilo en este mosaico no había visto un cocodrilo en su vida es una mezcla entre dragón lagarto cocodrilo vamos a poner me pulpo como animal de compañía

Voz 0772 05:33 de que el otro día lo decíamos siempre acabaremos hablando de Egipto de León a nuestro pueblo

Voz 1 05:38 pero bueno bueno para vivir en la la segunda parte para eso estamos aquí en este Cronovisor y para eso estaban oyendo no como escapaban en los picos porque siempre hay algún gracioso en este caso un zamorano que el hombre aplicando en fin subir sus métodos de Tabriz de tomarte con sus varillas pues ha dicho que te impulsa evidentemente que debajo de este mosaico neurótico hay ni más ni menos que un tesoro que hay unas horas con con oro posiblemente también con plata que hay que excavar en un sitio concreto para poder desenterrar eso que en todo que es una especie como de escenario como una especie de plataforma que es el mosaico pero lo interesante no está ahí sino abajo igual que evidentemente le hacen caso empiezan a excavar excava empiezan a machacar las teselas del estreno va a escarbar los que ya excavar porque lo que están excavando es lo que hay debajo del mosaico lo que van encontrando pero pues tierra son piedras pero evidentemente no encuentran tesoro el Zawahri como no quiere en fin quedar desprestigiado dice que en lugar de cavar excavar en esa parte que lo hagan en otra zona que todos los que hayan visto el mosaico neurótico impresionante que está en este Museo Nacional de Arte Romano verán que hay distintas partes que tienen un colegio de distrito porque alguien por suerte le dio por dibujar todos los contornos todas las figuras y todos los seres mitológicos entre ellos el Pegaso Ibarra fuente es decir hay distintos elementos incluidas las musas incluidos también las cuatro estaciones ya excavando excavando picando picando y destrozando destrozando al final alguien por fin con cuatro dedos de frente dijo parar ya que aquí no hay ningún tesoro que el Tesoro lo estáis teniendo a la vista no es precisamente lo que está debajo sino lo que está en la superficie es ni más ni menos que este gran mosaico ni lo picó este gran mosaico opte por suerte ha podido llegar a nosotros

Voz 0772 07:34 fíjate Jesús que a mí una de las cosas que más me apasiona de todo es la historia de la arqueología ya hay un relato precisamente que nos hace viajar en el tiempo más allá de nuestro Cronovisor a esa fecha de de comienzos del año mil ochocientos tres hay cinco cuando apareció el el mosaico neurótico es un relato publicado en la revista Mensajero en el número noventa y uno el treinta de mayo de ese año mil ochocientos treinta y cinco publicado y escrito mejor dicho por Lar uno de los poetas románticos uno de los escritores románticos más eh cautivador es que hemos tenido si te parece vamos a escuchar un pequeño fragmento del artículo que publicó eh Larra en esta revista Mensajero vamos

Voz 8 08:16 cavando un labrador su corral encontró recientemente debajo de su miserable casa el pavimento de una habitación indudablemente romana echo de un precioso mosaico en el cual asombra tanto la obra de la apariencia como el lujo que revela piedrecitas iguales de media pulgada de diámetro y de colores hábilmente combinados forman figuras simbólicas cuya inteligencia no es fácil algunas tienen un carácter egipcio lo cual puede hacer sospechar si habrá pertenecido la casa algún sacerdote o Arús Price a la cabeza de la pieza se descubre pero no se descifra una inscripción en letras latinas y a los dos lados parece prolongarse el precioso mosaico a otras habitaciones no descubiertas todavía

Voz 0772 09:08 fíjate Jesús que no lo comentado al principio se había pasado totalmente aquí comenzaba de alguna forma la historia que también hoy celebramos que son esos veinticinco años de la ciudad de Mérida como eh dad patrimonio de la humanidad no solamente por la cultura romana sino también la cultura e como comentábamos eso sí en la introducción visigoda cristiana árabe hay infinidad de de culturas indicadas culturas paganas culturas cristianas que dan ese empaque esas sobriedad al a la historia de la ciudad e extremeña que estamos visitando visitando hoy y como comentaba Mariano José de Larra ese mosaico quizá todavía tenía muchos aspectos todavía por por descubrir no era le le fascinaba no el ya hablaba de sus elementos egipcia no más eh relacionados con el con el Valle del Nilo y anunciaba un poco en el valor no que en definitiva ha tenido ese trabajo SES mosaico aparentemente la Ryder

Voz 1 10:09 persona culta sabía perfectamente lo que hay había visto en Xàbia ha encontrado unos meses antes de que el llegar a Mérida viaje más obreros relámpago Un viaje que desde Madrid hasta Mérida tardó cuatro días menos en las diligencias de aquel momento pero cuando lo vio una de las cosas que cita también es artículo un artículo que se publica en dos partes es que le parecía en fin un poco bochornoso que teniendo una joya histórica de este calibre que no si no tuvieras ni siquiera por ejemplo un techado no como una especie de cobertizo pues para que estuviera protegido también de las inclemencias del tiempo en fin las inclemencias meteorológicas poco llamaba la atención pero que era que formaba parte yo creo que de aquel momento que era por desgracia había mucha gente que cuantos encontraba

Voz 5 10:55 un tesoro estás

Voz 1 10:58 categorías el Tesoro siempre pensaban que estaba de bajos a este caso del orillo del vidente de turno era más frecuente de lo que parecía incluso José María Álvarez lo ha dicho más de una vez que es cronista de Vereda de ciento que que no se reconocía no se valoraba tanta riqueza arqueológica que se están encontrando porque es verdad que en Mérida como pasa en otros lugares allí donde esclavas encuentras algo bueno pues no será la importancia Isa dejaba casi arrinconado eso le llamaba mucho la atención a Larra ya eso es lo que un poco describió en este artículo lo bueno pero la pena es que al final como poco casi casi More negro pues el hombre salió tan desesperado que dos años después se suicidó no fue por esta circunstancia pero estaban los últimos momentos y que le iba a decir a él no que estos era de los últimos artículos que la escribe justo precisamente presenciando la belleza pero también por otra parte la dejadez que estaba ocurriendo en Mérida en mil ochocientos treinta

Voz 0772 11:54 bueno una dejadez que ha cambiado en las últimas décadas no impone eso hoy podemos disfrutar de de Mérida como Ciudad Patrimonio de la de la humanidad y sin embargo en el sabes Jesús que en este Cronovisor siempre estamos con un pie en el mundo quizá más académico en el otro en el mundo de las leyendas del misterio Roma precisamente está plagada de este tipo de de leyendas de mitos de misterios algunos los podemos ver perfectamente en las teselas que que forman el mosaico del que acabamos habla de del que acabamos de hablar y sin embargo siempre pensamos en la la cultura romana como una cultura muy sofisticada a todos esos hombres de ingeniería que podemos ver también aquí en en Mérida pero también tenían esa forma de pensar ese miedo ese miedo a la a la incertidumbre no que lleva a la propia existencia vital del ser humano lo que les propició la creación de de amuletos de rituales de de cosas que ahora nos llaman muchísimo la atención no como podían navegar un poco también ellos en entre esas dos aguas no

Voz 1 12:59 tiene que conozca la cultura romana se da cuenta de que era muy supersticioso más de lo que nos podemos imaginar decía Colirio que los romanos eran más religiosos que los propios dioses tenía prácticamente un altar a muchos de los dioses pedestre para tenerles eso ha bien para propiciar su buena suerte para él militar el manto rojo entonces eran personas era gente muy implicada dentro de este tipo de creencias y supersticiones hasta el punto que bueno ya sabes que dentro de esos dioses menores no no vamos a hablar del panteón olímpico del entre los grandes dioses dentro de los pequeños dioses maravilla cuatro que eran fundamentales por una parte estaban los dioses lares esos Larios no que estaba sobre todos los Atrium de los damos eran pues los que protegía prácticamente lugar pero también protegían las ciudades Iñaki representado poco con él Genius que era el pater familias por lo tanto protegía a todo lo que estaba en el interior eran los bares y lo había distintos tipos estaban los lares viales los que protegía las encrucijadas de caminos que nuevo por cierto cuánto se va a y tanto allí donde no ya horario eh en una encrucijada es decir lo harán público luego se convierten en ermitas dedicadas a San Julián lugares sagrados ahí por eso porque eh hay muchos también Cruzeiro parte de Galicia donde se les de casa Julian y mucha gente desconoce que era lugares de tránsito lugares que se dedicaban a Mercurio o ves es decir a a dioses poco que propiciaban el tránsito de un lugar a otro paro estaban los penales por ejemplo que tenga que ver con las despensas estaban unos Narváez las larvas tenían eran poco por los los perjudiciales en fin los los seres más negativos estaba por supuesto los males que eran los espíritus de los antepasados que siempre estaban ahí para proteger a la familia

Voz 0772 14:48 mientras bebe un poco de agua que veo que te ven atragantar vamos a escuchar un corte que tenemos de Israel Espino seguro que muchas de las personas que asisten eh a este programa que estamos realizando en el salón de actos del Museo Nacional de Arte Romano aquí en Mérida la conocen ella es periodista es antropóloga tiene una página web fascinante que yo recomiendo desde aquí que es la vuelta al mundo en ochenta mitos que nos ayude un poco a ver esa otra visión no haberse otra forma de entender el mundo de los antiguos romanos en concreto al miedo que tenían a la segunda muerte que es algo muy egipcio volvemos a meter la cuña de de Egipto no vamos a escuchar

Voz 10 15:28 los humanos realmente no le tenía miedo a la muerte tenía miedo a la segunda muerte quiera del olvido a la mala muerte que era San German enterrado que desintegrarse eh sobre todo previos pensaban que Si hay tuvo un pequeño una mala muerte daban mal estabas condenado a convertirte en munición dar va sendos fantasmas romano nueva fantasmas malvados que se dedicaban aterrorizar a los vivos hasta conseguir que Serra da sepultura a conseguir eh venganza además había un montón de gente que empieza Jean era susceptible de ser convertido en fantasma una una vez muerto por ejemplo las criminales presupuesto a aquellos que dan ajusticiados Todos los ahorcados que no tocaban el suelo también lo exigidas los discapacitados enfermos contagiosos y también gente que que había desempeñado largo de su vida trabajo los llamados informantes en esa época

Voz 0772 16:28 fíjate esa realidad paralela que vivían los romanos en su vida cotidiana con con esos miedos no me antes lo decía podían diseñar e pues ingenios

Voz 1 16:39 mecánicos de lo más sorprendente dos mil años después los podemos pensar así pero seguían teniendo miedo a las mismas cosas que otras culturas entre comillas menores sentían en otros lugares del mundo totalmente traslados de uno de los grandes imperios de la humanidad eso no les evitaba tenerlo miedo claro tanto a la muerte en sí sino los cabía más allá de la muerte y eso es un miedo ancestral que todas las culturas y nosotros ya sabes que hemos heredado muchas cosas de los romanos además de gran parte el sistema jurídico al gran parte en algo esos sistemas de comunicación pero también gran parte sus creencias de sus supersticiones de sus fiestas hacia unas fiestas siempre muy relacionadas especialmente para conjurar estos malos efectos o malos augurios y uno de los amuletos más famosos de ellos que por cierto podremos ver también en este museo nacional sólo quedaban fascinados los fascismos son los textos cuento mal ilustran le ese nos suena boletos físicos porque ellos tenían una concepción de que el falo te protegía te protegía e ir no sólo ya por el simbolismo de la fertilidad que tienes sino también contra en la hoja miento de hecho al fan los que son dobles es decir por una parte aparece lo que serial miembro del por otra parte parece lo que es un puño con la Figa o la higa que es un elemento básico que tenemos de defensa de protección eso era muy habitual pero tan habitual incluso que se colocaba también en las cunas de los niños cuando a los Tintín Avon es decir es una variante porque tenían Campanillas entonces ahí se el se metía otro elemento más que ya no sólo es el efecto las de forma en del falo en lo que propicia en lo que genera sino que el propio sonido también crea como un campo energético alrededor para evitar que esos malos espíritus acerquen a la cuna del niño que es algo general que es algo que también luego el cristianismo era con las campanillas con las campanas de las iglesias Fit con las luces de los lagares por ejemplo también para proteger a la casa todo son elementos que son muy comunes a prácticamente todas las culturas pero el falo hecho lo llevaba colgado igual que la luna por ejemplo son esos elementos que se colocaban hubiera niños hubiera hombres hubiera mujeres siempre con dos finalidades muy claras por una parte la fertilidad eso también saciar y puso fin a estas en los campos para propiciar la agricultura is hacia también para evitar el mal de ojo tenían una obsesión tremenda para que no les echara el mal de ojo o para que no les mal tijeras y ahí entronca ambos Nacho con otra de esas características comunes pero no demasiado conocidas dentro del mundo romano pero también de todo el mundo creo que era esas tablillas de maldición es decir cuando tú querías fastidiar a alguien no solo consistía en que tú verbalizar asno una maldición sino que los Jeremías y cómo lo escribí así donde los creías pues por supuesto en una tablilla que fuera de plomo porque el plomo estaba asociada Saturno estaba asociado al inframundo y habría que hacer un ritual determinado para que surtirá efectos Serbia para todo para decir aún senador determinado que había hecho la puñeta José seriamente porque te habían robado determinados elementos de la casa y eso luego se tenía que colocar en lugares que tenía que ver con las entidades a las que tú acabas bien podía ser Cate o bien podría ser atrae cine fíjate que es una diosa pero que luego también los romanos por la utilizaron para este tipo de menesteres siempre

Voz 0772 20:11 antes en una tienda aquí enfrente del museos compró varios amuletos de esos falsos tienes algún problema como hombre que personas

Voz 1 20:17 esto un amuleto Falco ya la verdad que mi casa creo que está de lo más protegida porque tengo amuletos de todo tipo de todas las culturas de todas las tradiciones Djehuty pináculo como Komorowski faltaba más típico de aquí además es una reproducción hecha del original que se encuentra en una de las vitrinas de haber conmoción

Voz 0772 20:34 se acerque a los micrófonos

Voz 1 20:36 suyo parecen cencerros sí

Voz 11 20:38 me es algo más sofisticada

Voz 1 20:41 es porque es el nombre que aparece en este Tintín hablo y que tendrá que haber evidentemente pues con la persona que a lo mejor a la que iba destinada pero es muy llamativo no porque son elementos que Lugo ha pasado también a nuestra tradición cristiana hemos heredado elementos paganos pero siempre con la misma función el mismo simbolismo entonces hombre las tablillas de maldición ya no se hacen ya no sería tierra ya no se sé si venir a nadie dice que ha escrito tuvo una maldita terminadas pero en el fondo si te das cuenta es en la esencia de la magia negra te esas mafias que se utilizaba Lobo con muñecas para intentar hacer el Mali de una forma de hacer el mal es también manifestarlo y expresarlo en un objeto determinado de hay que fuera tablillas de plomo eso sería como dos cosas muy interesantes de otras cuartas qué tal

Voz 0772 21:28 tú te has traído Tous amuletos eh estas hablando ahora de esos amuletos también un poco negativos en forma de de muñecas yo me he traído los Playmobil Clar de Roma que vaya de enanos que son mi amuleto protector has mencionado también los enterramientos no vamos a volver a escuchar a a Israel Espino hablándonos un poco de las tumbas más extrañas algunas de ellas aquí en en Mérida que nos hacen ver también nos hacen pensar esa forma tan singular que tenían los antiguos romanos de de enfrentarse a la a la muerte de ese viaje viaje trascendental hacia el más allá

Voz 10 22:03 hay algunas señales que puede indicar que alguna en algunas tumbas estuvieron enterrados e ellas personas que pensaban que eran susceptibles de poder volver a medida concretamente se han encontrado algún tipo algunas que pues enterramientos extraños sí han encontrado cadáveres de cúbito pro no sea boca abajo con el claustro hacia el suelo de tal manera que salir tuviesen que excavar a escalar hacia abajo como como los vampiros como se decían los vampiros para que no pudiesen salir de la tumba más en la tierra y también algunas tumbas se han encontrado incluso algunos tipos de clavos pero no clavos del ataúd porque son diferentes dos de bronce especiales para fijar ese ese alma al suelo es a los espíritus pueden ser molesto reclamaban para que quedasen no pues son una enclaves mágicos para que él pudiese resucitar pudiese vagar

Voz 0772 23:00 fíjate Jesus que en muchos aspectos eso forma de interpretar o mejor dicho de enfrentarse al al paso se que decía antes de hacía el hacia el más allá el miedo es un poco también lo que nos recuerda al mundo de los de los vampiros en el centro de Europa creo que en definitiva muchas tradiciones muchas culturas lo que van haciendo es tomar de la cultura precedente muchos de estos aspectos muchos de sus elementos culturales los adaptan a su propia forma de pensar al igual que nosotros hemos cristalizado infinidad de de fiestas y de ida de elementos paganos a partir de ahí pues tienen su propia evolución su propia historia su propio devenir no a mí me hace mucha gracia cuando eh ahora por ejemplo el veinticinco de diciembre dice no yo que yo prefiero en vez de felicitar la Navidad pues prefiero de felicitar las tumorales en este tipo de cosas Nola o el sol invicto hiper clave en Roma cuando toma esa tradición no la inventaron ellos lo toman de una tradición anterior también no es x un poco el giro de de vuelta de de cada cultura realizando la propia interpretación de de esas eh de esa forma de de enfrentarse al al a los miedos en definitiva

Voz 1 24:10 la mayoría de las fiestas pasadas en dos elementos principales que son los ciclos agrícolas y los ciclos astronómicos de hecho lo que estamos celebrando ahora estas fechas son poco ese ciclo que corresponde con el solsticio de invierno Se celebraba mucho antes con los rumanos pues eh no sabían que hay un momento en el que en esa lucha entre el sol o las tinieblas y las luces ahora hay un momento clave pero que su momento sabe que también tiene que ver con una serie de funciones agrícolas por esos hacia determinadas celebraciones en el fondo lo que se está intentando es que la luz vuelva otra vez a imperar contra la oscuridad de ahí lo del sol invicto la hay los cultos de mitra es decir de ahí que todo este tipo de simbolismo solar de dioses solares son también todos dioses redentores son los que vienen precisamente para redimir a la humanidad de esos vamos a llamarles pecados no por utilizó a terceros hacía mucho más cristiana pero que siempre es la misma finalidad tiene que ser a final de año a final de un ciclo justo coincidiendo con él sostiene limpiar no pescar las fiestas ahora no era una de ellas que es verdad que sería poco lo más parecido a nivel cronológico con nuestras navidades pero luego las navidades los elementos simbólicos que tiene el nacimiento de Jesús pues en un pesebre en fin que la adoración de los pastores de los Reyes Magos todo eso no son elementos que originales del cristianismo sino que muchos están tomados ya queda reflejado en muchos ángeles apócrifos de otras tradiciones bueno lo que sí hizo fue una depuración para ajustarlo al momento instancias estamos en Mérida por ejemplo el sabes que la patrona Santa Eulalia patrona ya desde el siglo IV donde recoge muchos de esos elementos que harán paganos que luego se focaliza en Santolaria es decir lo que antes era un dios determinados romano que servía para cubrir determinadas necesidades ahora se rezaba a partir del siglo IV a rezar auto Alone porque está cubriendo esas necesidades que ahora te cubre mintió romano pero en el fondo situadas cuenta los rituales el simbolismo y el pragmatismo es muy similar lo que ya nos haces por ejemplo el Liberpul cuatro se sacaba un gran falo a los campos para que fueran fértiles ahora eso sea eliminado porque parecía parecía bastante austero pero si se sigue por ejemplo representando esas cabezas de Bruce aquí hemos visto muchas en este museo cuando las cabezas de medusa que ahora lo ponemos como adorno en aquel momento era algo fundamental que se colocaba incluso las discográficas no ya los escudos de los soldados porque te daba protección la cabeza de medusa con esas serpientes que que son como pelos el fondo lo que te has petrificado lo que se intentaba hacer es que al enemigo le paralizadas entonces son distintos elementos para conseguir el mismo fin yo me proteja esto es una especie de talismán Illa cabeceara Medusa dice las tradiciones que sirve para estos fines entonces poco a poco hemos ido reconduciendo esos viejos mitos paganos para convertirlos a nuestra semejanza y algunos han perdonado otros sacarán el tiempo de los que han perdurado posan estos estos tirábamos estos eh talismanes estos amuletos conformados informa de fan da igual pero sin embargo la Figa utilizando muchísimo las filas utilizó en el Camino de Santiago y todo el mundo la llamaba el utilizando siempre digo no como elemento erótico sino Lem como elemento de protección de fertilidad que hemos cambiado par pues hemos cambiado la forma de decir estas cosas pero los miedos las creencias las aspiraciones y los sueños no han cambiado tanto desde hace dos mil años hasta aquí