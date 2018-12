El Museo Nacional de Arte Romano

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:03 escuchábamos ahora ha

Voz 0772 00:05 José María Álvarez antiguo director del Museo Nacional de Arte Romano Cronista Oficial de de esta ciudad de Mérida que tendremos luego eh hablando precisamente recordando esos momentos de la inauguración del museo allá por el año mil novecientos ochenta y seis en concreto el diecinueve de septiembre en un reportaje de la televisión de Extremadura yo creo que fue un momento muy especial por todo lo que suponía el trabajo de muchísimos años de tesón de de deseos sobre todo de como digo siempre no de intentar compartir con la sociedad pues un patrimonio realmente extraordinario no y que la ciudad lo lo merecía como definitiva luego ese trabajo de vino también de alguna manera lo que hoy es no medida esa ciudad Patrimonio de la de la humanidad Trinidad Nogales bienvenida a Ser Historia Trinidad Nogales es la actual directora del Museo Nacional de Arte Romano imaginó que aquel momento de mil novecientos ochenta y seis aunque usted no fuera la la directora fuera su su marido José María Álvarez debió de ser un momento emocionante no por lo que significaba para la ciudad y sobre todo la proyección del patrimonio romano de esta ciudad

Voz 4 01:24 fue un momento muy emocionante como comentaba José María el director

Voz 3 01:30 entonces el museo en presencia del anterior director José Álvarez Sáenz de Buruaga para todos nosotros porque era un momento en que se hacía justicia con Mérida Mérida desde mil ochocientos XXXVIII en que se había creado el museo en el TS llevaba reclamando la necesidad de un nuevo centro porque era consciente eh no solamente las eh podríamos decir los intelectuales es del siglo XIX sino a lo largo de todo el siglo XX eran conscientes que habían entregado su vida por un objetivo que era la recuperación de un patrimonio excepcional que estaba como dijo Larra era un niño dormido en los brazos de un gigante

Voz 0772 02:12 sí porque al museo en realidad tenía eh bueno ahora tiene ciento setenta y cinco años de vida no no era Museo Nacional no tenía en la categoría que tiene ahora ni este fabes dudoso edificio de Moneo eh pero las fotografías antiguas que yo he visto desde el museo tiene el encanto no de ese casi lo comentamos antes como un gabinete de antigüedades

Voz 3 02:31 sí era una iglesia en el centro en el corazón de la ciudad donde ahora está la colección visigoda precisamente una iglesia la iglesia el convento de Santa Clara

Voz 4 02:39 y allí se habían ido

Voz 3 02:42 eh podríamos decir agrupando de la manera más lógica posible todas las colecciones desde mil ochocientos treinta y ocho hasta otro momento que va a ser capital en la historia de vida que es mil novecientos diez el año en el que comienzan las excavaciones sistemáticas de la ciudad y que empieza a emerger otro gigante que es su conjunto del teatro y el anfiteatro

Voz 0772 03:04 que hasta entonces e incluso Larra lo cuenta en ese artículo que comentábamos antes con Jesús Callejo no deja en muy buen lugar a los habitantes de de Mérida por ese desapego no por esa pasividad que tienen ante la belleza de los monumentos que había

Voz 3 03:17 bueno yo tengo como emeritense que romper una lanza en favor de los naturales de mi pueblo no era nada extraño es decir el sentimiento hacia la historia hacia el Patrimoni

Voz 0772 03:28 el ahorro generalizado insistía ibérica es decir

Voz 3 03:30 era una reutilización sistemática de los materiales para construir nuevas obras no existía el concepto social del patrimonio entonces a los emeritense no eran una rara avis eran como todas la sociedad fruto producto de la falta de conocimiento y también en ocasiones de la falta de oportunidad

Voz 0772 03:53 pero incluso la la gente más preparada sofisticada como sucedió a finales del XIX con la aparición de la de la Dama de Elche la vendieron al Museo de Lupe en en París es decir siempre hemos sido bastante de esa pegados no a nuestro patrimonio y concepto

Voz 3 04:08 la arqueología es un concepto muy moderno muy contemporáneo era la búsqueda del tesoro lo que existía esa narración de cuando se está encontrando el mosaico Nilo Tiko era el día a día de cualquier ciudad que vivía encima de un yacimiento con dos mil años de historia como era el caso de Mérida hay que los ilicitanos sacarán una figura emblemática de su patrimonio del subsuelo de la vendieran al Louvre no era nada raro salieron en la Guerra de la Independencia lo sabemos multitud de colecciones Se cavaron trincheras desde el cerro del calvario para defender la ciudad en la Guerra de la Independencia estamos hablando de unos años antes de crearse el museo ese cavaron trincheras salieron muchas estatuas que probablemente estén en el Louvre el British en colecciones inglesas o francesas en función de las tropas que tenían acceso a la ciudad pero esto era algo eh del pasado afortunadamente el siglo XX trajo un nuevo concepto social del patrimonio y sobre todo la creación de los museos como grandes centros de conservación y de mantenimiento de la memoria colectiva que es lo

Voz 0772 05:17 eso sí a pesar de ese desfalco a lo largo del del siglo XIX de esa salida incontrolada de piezas eh el patrimonio tan abrumadoramente cuantioso que hoy por hoy la colección de Museo Nacional de Arte Romano es extraordinaria

Voz 3 05:35 sí es una colección enormemente singular porque cualquier persona que llega al Museo al margen de subida interés incluso formación recibe una una lección podríamos decir de Historia porque a través de las salas uno tiene la posibilidad de informarse de las facetas fundamentales de la vida humana antes lo comentabais eh sobre la superstición sobre ese universo de las creencias más e internas el ser humano pero también de la parte oficial de los grandes edificios de la propaganda política que nos parece que es algo nuevo que lo acabamos de inventar en en la sociología del siglo XXI invente sin embargo eso ya existía en Roma decía el emperador que al teatro uno tenía que ir a ver y a ser visto porque formaba parte de un oficio de su profesión política para los coletazos doble por tanto eh en el museo uno tiene la posibilidad a través de ese mensaje que lanzan las piezas ese es nuestro reto el hacer que las piezas hablen es fácil a veces hacer que las piezas hablen pero nuestra obligación como musicólogos como historiadores es conseguir que la el público la sociedad sea apasione por ese conocimiento

Voz 6 07:09 a eh

Voz 5 07:18 venga sí

Voz 7 07:47 es el momento este anuncio no pertenecer a ningún tipo antes buceo por lo que me voy con compras no

Voz 2 07:59 y ha

Voz 0772 08:04 escuchábamos a Rafael Moneo en un fragmento de un reportaje de la televisión extremeña hablando precisamente de de esa grandiosa creación en la que hoy nos encontramos en esta que son hablando con tenis le da fe de Trinidad Nogales directora del Museo Nacional de Arte Romano Trinidad creo que fueron seis años no los que tardaron en levantar este este edificio en donde se conjuga perfectamente yo creo que fue uno de los grandes logros de Moneo la antigüedad con el presente no hay gente que no sabe realmente a dónde mirar si el edificio o a la belleza de las de las piezas yo creo que es uno de los mejores museos que en el mundo

Voz 4 08:43 bueno Moneo ha reconocido que quizás ha sido su mejor obra yo creo

Voz 3 08:49 era un arquitecto es muy difícil decir que una obra es la mejor que tiene porque siempre piensa que va a venir otra otra creación diferente manera había sido becado becario durante un año en la Academia Española de Bellas Artes en Roma hice había digamos imbuido de la cultura e en la ciudad de Roma de de la arquitectónica es decir había visitado esto me lo contó a mí en nos lo contó a nosotros en alguna ocasión se había impregnado de lo que era el concepto arquitectónico de Roma él quiso hacer non pastiche me es decir no un edificio a la romana con la columnas etcétera que es a veces el recurso más fácil sino quiso hacer una lectura de una fábrica romana utilizando tres elementos fundamentales el volumen la luz también el material utilizando la fábrica de hormigón con ladrillo utilizando unos espacios transversales Inter comunicados muy de tipo Cristo Pórtico

Voz 8 09:52 la Román a la zona de la cripta a la zona de la nave

Voz 3 09:55 en CEPAL y luego una dimensión acorde con las colecciones que se iban a exponer porque el museo esta hecho en una dimensión en una escala sobrehumana podríamos decir de la nave principal porque sobrehumana era la arquitectura donde iban alojadas esas piezas pero sin embargo cuando uno va a la primera planta o a la segunda galería el canon es mucho más pequeño es más humano porque lo que allí se exhibe son objetos de la vida cotidiana donde el espectador se enfrenta a un poco de tú a tú con esa colección con la que los ciudadanos rumanos convivían con la numismática con la cerámica con el vidrio con la orfebrería con los objetos que tenían en su en su casa en su mesa en su vida más común y más normal sin embargo la gran nave principal esa

Voz 4 10:43 que sea abrió el día de la inauguración y que dejó al público boquiabierto era era un concepto arquitectónico muy muy megalómano podríamos decir

Voz 0772 10:55 desde luego y además caminando esta tarde por el museo se podía sentir perfil perfectamente esa esa tensión no me atrevería decir así no de de las líneas verticales tan tan extensas rodeadas de de columnas de de grandes togados de figuras realmente grandiosas luego los elementos más cotidianos que imagino también al visitante son los que más le acercan los que más le ayudan a hacer ese viaje en el tiempo dos mil años atrás para ver lo que comentábamos en la primera parte del programa porque sus Callejo no que realmente hemos cambiado mucho a poco no en el día a día de los eh del del mundo del mundo romano y tenemos eh las mismas necesidades ante los mismos problemas

Voz 3 11:33 pues sí hemos cambiado poquísimo nada nuevo bajo el sol que decían también en en el aserto latino pero es verdad que cuando uno contempla determinadas piezas sobre todo esas piezas de la vida cotidiana pues eh cree estar todavía en a veces en en objetos que no han sido familiares sobre todas las culturas que somos más rurales no en las en las culturas que estamos más cercanas a esa a esos elementos tan tradicionales ya esa cultura popular que se comentaba antes del amuleto de objeto profiláctico de la pieza cercana que incluso algunos recordamos de niños pues esos escapulario si esos objetos que nos colgaban las abuelas eh gente anciana porque lo tenían como una parte de su creencia de su sabiduría popular

Voz 0772 12:21 poco hemos cambiado desde luego que desde luego que sí para poder disfrutar de ello recomiendo desde aquí la visita al lugar en donde nos encontramos el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida que hemos abierto las puertas de una manera absolutamente generosa para poder disfrutar con toda esta gente que llena aquí el salón de actos del Museo y sobre todo de la de la charla distendida y elocuente también con los invitados que estamos teniendo como la la directora de esta de esta maravillosa institución Trinidad Nogales muchísimas gracias por la cesión de de este espacio para la realización del programa y como digo siempre a nuestros invitados muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más