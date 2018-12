Crónica arqueológica de Mérida

Voz 1 00:00 para el escritor latino Juvenal el pueblo romano no se preocupaba de la política se queda quieto decía sólo ansía dos cosas van espectáculos circenses sus espectáculos preferidos estaban en el anfiteatro quienes circo este anfiteatro es de los más antiguos de España fue mandado construir por Augusto al mismo tiempo que el que hace aquí se celebraban combates declararía dolores de gladiadores contra fieras o de fieras entre sí quince mil vociferantes espectadores seguían desde estas gradas aquellas luchas sangrientas algunos gladiadores llegaban a ser tan populares como los grandes futbolistas actuales y los seguidores de quiénes se enfrentaban en la arena convertían los graderíos en sangrientos campos de batalla

Voz 0772 01:01 a y comenzamos este bloque de Ser Historia que estamos realizando aquí en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida celebrando los veinticinco años de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad escuchando un fragmento de un documental de Pablo García y Ricardo Rodríguez

Voz 3 01:20 dedicado

Voz 0772 01:21 a la Ruta Vía de la Plata es el título de este este documental entonces en los habla un poco de algunos de los elementos con los que la ciudad es más eh más conocida para hablar de del mundo emeritense de de de la Roma más clásica contamos con la presencia de José María Álvarez el fue antiguo director de este museo y en la actualidad también cronista oficial de la ciudad de Mérida de la Mérida romana José María Álvarez bienvenido a Ser Historia

Voz 4 01:51 qué tal

Voz 0772 01:53 le hemos mencionado no sé cuántas veces lo hemos puesto en algunos cortes y ahora lo tenemos no le tenemos centrado la primera pregunta que le quería hacer emérito Augusta o Augusta M

Voz 4 02:03 me gusta el mérito según lo oficial seis hice las monedas en muchos documentos pero tampoco está mal decir en meditado gusta pero gusta medidas sería más correcto creo que sí más oficial

Voz 0772 02:17 hemos visto al principio de de nuestro programa ese interés que que había de de Larra eh ha explicado no de con el hallazgo de de ese mosaico antiguamente en el siglo XIX Mérida apenas tenía en la época bueno a finales del primer tercio del siglo XIX cuando visitó el arranque a la ciudad tenía apenas dos mil habitantes ese interés por la ciudad eh ha cambiado absolutamente

Voz 4 02:43 a entender luego hay que reconocer que ya hubo un intento de poner a Mérida en su sitio y fue un gran extremeño Badajoz en SER Manuel Godoy Álvarez de Faria que intentó hacer de Mérida una Pompeya aquí destacó a un arqueólogo portugués Manuel de Villena que era de Setúbal excavó el Teatro Romano encontró la inscripción de la inauguración del edificio ilustró por ello el motín Aranjuez dio al traste con su idea no tienen una calle en Mérida hay que ponérsela lo hacemos el llamamiento que hago todo luego de Cuéntame también hemos tenido la suerte de la suerte de tener también ha como ya se ha referido con anterioridad me parece que fue Nacho que lo dijo la venida de Mélida Imaz y la prevenidos Ramón Mélida que con su alter ego que era Vasile no Macías los pusieron a disposición de los otros un conjunto excepcional que mereció con creces su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial porque ahí estaban nosotros somos a veces muy modestos a veces debemos ser un poquito más ambicioso hilo fuimos entonces entonces que estaba ahí la titulación y fuimos a por ella capitaneadas por el Ayuntamiento de entonces y la verdad que es que todos luchamos para conseguirlo y ahí está dice luego se puso de manifiesto la importancia histórica de Mérida yo me gustaría decir que Mérida fue la capital de la la capital de la fachada atlántica del confín occidental de de las tierras del Imperio una con su puerto que era Policy por Lisboa y aquí en el Atlántico de una región cuasi nota cómo era Lusitania era un concepto vago que el pueblo romano por supuesto lo conociera muy bien que se como decían las crónicas de entonces donde empezaban las brumas en las nieblas poco a poco la presencia de Roma fue colocando a nuestra tierra plena de recursos naturales o plata tantas cosas en su sitio y poco a poco también Augusta Mérida toda la provincia de Lusitania se incluyó en en el sistema político de Roma que fue Roma broma fue simplemente y nada menos que una civilización de ciudades unidas por firme calzada ideólogo en el Atlántico esa posición periférica fue es también importante para nosotros porque no se ha dado al Atlántico la importancia que que tuvo desde Las Landas desde los puertos del Atlántico desde Augusta Mérida su capital ser pergeñar muchos proyectos que hicieron fuerte al Imperio Romano también digo el el

Voz 0772 05:24 el aspecto estratégico no de la ciudad en lugar en donde estaba

Voz 4 05:28 no sé si hubo un Mare Nostrum también un atlánticos Nostra desde ahí se planificó la conquista de Bretaña eh tantas y tantas cosas que era una ciudad importante que estaba en la fachada occidental de las tierras del Imperio

Voz 0772 05:42 claro la ciudad fue fundada en el XXV antes de nuestra era para soldados licenciados escuchar esto parece pensar que esto era como un asilo no venían todos los jubilados aquí pero era un una historia un poco diferente no el concepto de de licenciado no era el de jubilado que entendemos en la actualidad no sabía

Voz 4 06:00 jóvenes con cuarenta y dos años que desde luego

Voz 0772 06:02 bueno cuarenta y dos en aquella época ya ahora feliz años ya no iban a defender con denuedo la causa romana por eso recibieron tierras dinero que Augusto Eligio pero fue Naciri una una fundación hay que decirlo

Voz 4 06:14 no yo lo estoy trabajando en una pequeña monografía hay que decir que no solamente fueron militares ni de aquí también se incorporaron a la Fundación numerosos indígena también gentes procedentes de Italia lo famoso Lego es italiano también gente de raigambre oriental del arco de la parte oriental del Mediterráneo ya que fue un sin ciclo eh un definir muy importante pero claro los veteranos fueron los verdaderos protagonistas de la Fundación porque así lo practico el texto de Dion Casio no que Augusto mandó licenciados a los veteranos le mandó fundar una colonia en el titanio

Voz 1 06:53 una gran urbe romana debía contar con los tres lugares donde los ciudadanos disfrutaban de los grandes espectáculos el teatro el anfiteatro el circo emérito Augusta dispuso muy pronto de este gran espacio lúdico acorde con su rango de capital de provincia el poder rumano conocedor de las ventajas políticas del teatro lo utilizaba para hacer propaganda este de Mérida fue costeado por el cónsul Marco agrupa en el año dieciséis antes de nuestra era tiene una magnífica acústica que permite que aún se siga utilizando

Voz 3 07:38 escuchábamos eh un nuevo

Voz 0772 07:41 corte de este documental Ruta Vía de la Plata en donde se habla del del teatro yo creo que el teatro es entre otros monumentos pero quizá el teatro de Mérida es la la insignia no en el icono de de ese legado arquitectónico que ha llegado hasta nosotros de la en la ciudad de médica de Mérida que en dos mil años después se sigue utilizando que eso lo asombroso no

Voz 4 08:03 ahí indudablemente tenemos la suerte de de haber recibido eso porque aquí no hubo después de la del abandono y de la caída sobre todo de Mérida a partir de setecientos trece que empezó nuestra decadencia con la conquista de los árabes luego pues ahí Mérida pues no tuvo encima pues una una una ciudad poderosa que hubiera eclipsado como solución otros casos a la a la Mérida romana tenemos unos edificios perfectamente conservado que son desde luego una joya para todos nosotros

Voz 0772 08:37 cómo nos tenemos que imaginar la vida en en esa ciudad de Mérida vamos a hacer un poco un ejercicio de imaginación e como era en las calles e conservamos algunas calzadas es quizá uno de los aspectos que más interesa a la gente no eh la cotidianidad en los aspectos más y más diarios como

Voz 4 08:54 de la vida era una una ciudad muy cómoda tenía su red de cloacas tenía también unas calles perfectamente anchas donde se podían juntar dos carros en el tráfico rodado también hay que decir que las calles están flanqueada por pórticos como nuestro soportales moderno con lo cual permitían a los debería ser deambular al amparo de la lluvia hay del calor todos los días también hay que decir que que era una ciudad que tenía también muchas las necesidades cubierta varios acueductos hasta cinco se han contado ya en Mérida que surgían de agua de los sitios mejores por la calidad de las aguas podía que era una ciudad tranquila que vivía también en el campo decían sobre todo las clases elitistas del siglo IV tenían su casa en la ciudad is su su finca decía a Sonia o que era un político poeta borde LES que estaba muy muy relacionado con Mérida la con la Lusitania porque tendría que tierra dice tras se está alterne urbe flúor dice me muevo disfruto alternativamente del campo de la ciudad ya que en la ciudad se encontraban dos vía fábricas había de de cerámica a estas había con más moral en fin una ciudad que tenía todos los recursos pero tenía sus templo de su foro donde se desarrollaba la vida civil la Administración la política la religión también había mercado no Termas para el ocio ciudadano es decir que los emeritense vivían con toda suerte de comodidades

Voz 0772 10:33 la ciudad muchos de esos edificios han llegado hasta nosotros no el hemos hablado de de teatro pero el mal llamado Templo de Diana que era un templo dedicado al culto imperial el Arco de Trajano un arco más modesto no del concepto que que nosotros tenemos de entre los arcos de este de este tipo el el circo muchos de esos monumentos todavía han llegado hasta nosotros podemos disfrutar de ellos en una visita de la de la ciudad y nos acercan un poco a esa realidad de cotidiana

Voz 4 10:58 la luz de Trajano era un gran monumento yo creo pienso que fue un monumento dedicado a gusto y que luego después se convirtió en puertas de un recinto sacro con un templo de culto imperial cuando ya el culto imperial fue oficial se hizo y se convirtió en puerta como decía el circo el circo era el espectáculo por antonomasia en Roma de por supuesto que el anfiteatro concitado el interés de muchos ciudadanos pero el Circo Madre mía como decía Juvenal dice

Voz 1 11:27 como el saludo la hora hoy toda Roma está presa del circo y el fragor aturde

Voz 4 11:33 pero se cerraban las cuerdas los tribunales el mercado no porque había mucho dinero por medio no pero la verdad es que es que el circo eran ciertos

Voz 0772 11:42 cuál es la razón por la que en algunas ciudades se conserven este tipo de de monumentos de una manera tan extraordinaria Hay en otras haya perdido prácticamente todo

Voz 4 11:51 pues ya digo que en el caso de Mérida no hubo digamos encima de ella una presión constante por una gran ciudad para eso sea conservo en otros sitios pues las cosas Roma por ejemplo bueno pero en Roma tan saliendo a qué maravilla todos los días pero qué duda cabe que nosotros aquí hemos tenido la suerte de tener en un estado de conservación lamentablemente en otros sitios no tanto de la ciudad área de la ciudad pero tenemos un conjunto monumental donde se puede seguir paso a paso lo que es la vida romana bueno todas las facetas que informaron la vida cotidiana romana están presentes en Mérida en sus monumentos en todos los documentos que se han podido recuperar y que hoy ha sido el museo no

Voz 0772 12:30 qué importante es poder seguir disfrutando de todos esos espacios José María Álvarez me tiraría horas hablando con usted de de de romanos de sus aventuras de de arqueología de los textos de las fuentes pero bueno no tenemos tiempo para para más eh muchísimas gracias por habernos cedido estos minutos y como digo siempre a todos nuestros invitados muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia