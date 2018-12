Mérida, ciudad Patrimonio de la Humanidad

Voz 0772 00:00 continuamos en Ser Historia celebrando estos veinticinco años de Ciudad de Patrimonio de la Humanidad aquí en Mérida lo estamos haciendo en un marco incomparable que es el salón de actos del Museo Nacional de Arte Romano de la de la ciudad un lugar que que no se ha acogido con los brazos abiertos y que nos ha permitido pues realizar este este programa para compartir con el público presente con todos nuestros oyentes la Historia de Roma en sus diferentes facetas en sus diferentes horquillas temporales junto a mí se encuentra Antonio Antonio Rodríguez Osuna del ex alcalde de Mérida alcalde bienvenido a Ser Historia hay mucha gracia nosotros desde luego que tiene que ser eh extraño no será alcalde y me refiero en el sentido de de de de de percibir ese orgullo no de de ser alcalde de una ciudad con tantísima historia que no podemos decir bueno podemos incluso leer los nombres de los alcaldes de del siglo XIX hasta nuestros días pero también incluso podemos hacer ese ese incurso en la época en la época romana la listas en Granada

Voz 2 01:17 si no la verdad es que mirándolo con perspectiva de un poco de vértigo no no solamente por lo que supone el legado patrimonial histórico artístico esta ciudad sino también por lo que a lo largo de la historia ha dicho de de aguzar analista recordaba Chema que qué ceguera poeta y político Osona siglo IV dedicó entre otras muchas cosas algo que yo recuerdo cada vez que puedo que que sitúo en un ranking de clasificación de la ciudad de Mérida a Augusta de merita como la séptima ciudad más importantes del mundo por delante ya tienes incluso por tanto ese vértigo de de decir como ha recordado Chema que el puerto de la ciudad de de Augusta mérito era Lisboa y que podíamos tener seguramente no Norbuck estaríamos por decirlo eh la segunda ciudad más importante después de Roma del imperio posiblemente por su valor por la importancia que tuvo yo creo que esos es lo que da vértigo a la hora de decir uno era alcalde de una de las ciudades más importantes no

Voz 0772 02:17 decía ahora que celebramos esos veinticinco años de Ciudad Patrimonio de la Humanidad sobre todo con un patrimonio arqueológico quizá lo más conocido es eh es Roma no que permite una proyección no solamente nacional sino internacional porque hay muchísimos seguidores muchísimos frikis como digo yo que le encanta el mundo de la arqueología romana Yves vendrán aquí a a disfrutar de de esa historia de ese de ese pasado

Voz 2 02:41 bueno la arqueología romana forma parte fundamental y en este contenedor de cultura tan importante que pieza clave del desarrollo turístico de la ciudad eh hay pendiente también en nuestra sociedad la colección más importantes de la península de arte visigodo somos sin duda alguna un patrimonio un crisol de distintas culturas que han pasado y civilizaciones y yo creo que tenemos una oportunidad única de poner en valor ese esa colección también de arte visigodo para junto con el Museo Nacional de Arte Romano desarrollar un complejo que pueda situarnos a nivel internacional como uno de los mayores centros de formación de arqueología del mundo tanto es el pasado romano el que no has situado en la en esta posición de privilegio pero es numerosas civilizaciones y culturas de las que aún están por hacer ver la importancia que tuvo esta ciudad me al conjunto de la Historia de la Humanidad usted como alcalde

Voz 3 03:35 me imagino que intuyo eh

Voz 0772 03:38 la calidad de la ciudad será difícil no gestionar algunos aspectos de lo otro día lo pensaba digo aquí hacer una obra tiene que ser una locura porque sabes que a los dos minutos de va a aparecer eh pues una buena una villa romana no o no pero restos de de de viviendas a lo mejor una necrópolis restos de edificios que han desaparecido tiene que ser complicado no gestionar un poco el el espacio

Voz 2 04:02 bueno la verdad es que eh no ha sido fruto de mi exigua trayectoria como alcalde digo tres años pero es verdad que todas las administraciones que han pasado por el conjunto de esta ciudad han sido capaces de gestionar a través de un consorcio de instituciones una protección del patrimonio arqueológico y unos procedimientos que han llevado a que sea más sencillo de lo que pudiera parecer la puesta en valor de estos resto estamos ahora pendiente además precisamente de utilizar y aprovechar este estas herramientas que modernas que tiene para seguir sacando imponiendo un nuevo reto decía una cosa muy interesante es que quizá esa falta de presión e poblacional en la historia de desde a partidos setecientos hasta nuestra época ha permitido también que tengamos esa posición de privilegio a la hora de poner en valor nuestro reto por tanto las incomodidades que puedan surgir a cualquier vecino yo creo que es como decía también la directora museo acaban de pasar a un segundo plano porque conoce la importancia que para la ciudad tiene el yacimiento mucho e incluso ya desde industriales ATA en pequeña eh pequeñas empresa o yo o propietarios particulares saben que la integración en su propiedad de los restos arqueológico es un plus sino un inconveniente desde luego que sí

Voz 0772 05:18 además una una ciudad relativamente pequeña como Mérida con casi sesenta mil habitantes imagino que que esas reuniones de de que estamos celebrando también ese XXV Aniversario no de la constitución del Grupo de Ciudades Patrimonio no creo que haya muchas ciudades patrimonio que sean pequeñas no y el al entrar en una sala donde están grandes ciudades como como Roma Atenas otro tipo de de espacios pues también uno entra con el pecho y mal más ancho no

Voz 2 05:46 desde luego lo que sí es cierto que el apoyo del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad son quince ciudad es importantísima eh que forman parte siendo alguna del legado del patrimonio histórico artístico de la Unesco en nuestro país eh no posicionan de cara a tener una ventaja sustancial con respecto a otros países no junto a Italia e España sin duda alguna dentro del mundo un referente en los yacimientos histórico culturales que que son titularidad de la Unesco no que que que tiene la oportunidad a tener este sello tan importante como es ser Patrimonio de la Humanidad

Voz 0772 06:23 del mismo modo la existencia de ese patrimonio tiene que ser también una virtud para facilitar eh la organización de actividades que atraigan no solamente al al público de de fuera de la ciudad sino que los propios emeritense es disfruten de de su patrimonio no de de de la de la ciudad mismo donde viven

Voz 2 06:41 sí lo aceptan implicaba la vida mira yo eh aprovechando esta oportunidad e seguramente no haya ninguna Semana Santa ninguna en el mundo que pueda recrear sus pasos procesionales sobre monumentos de la EPO sin siquiera no en el único comparable podría ser el Elvia crucial en Roma pero luego la oportunidad que da vivir un vía crucis con la con la religiosidad con la cual es sentimiento que se vive en el disfrute de la semana santa ciudad Almería una cuestión única yo creo que por delante de la de Roma y hay otros eventos que sale a la ciudad que forman parte de la vida cotidiana como eméritos lúdica donde palabras como love I forman parte del lenguaje de lo de emeritense tuvo oportunidad en un curso de la UNED de decir que Mérida debe ser de las pocas ciudades que junto con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida que tantos años están programando la mayor parte de la extensa colocan autores latino conozcan el conjunto de su obra hay alguno puedan hasta e e interpreta en algún momento algún personaje de alguna de los que clásico no es decir esa cultura sea implicado dentro de de la grasa emeritense seguramente tenemos por encima de la media nacional y estaría aseguró un conocimiento muy superior gracias al trabajo científico haciendo durante estos años portó de nuestro experto

Voz 0772 08:03 claro Antonio este como como al como alcalde lo estaba pensando ahora no con escuchando sus palabras no que no había caído en la cuenta Clara aquí hacer la Semana Santa es el en decorado lo tenemos gratis no en en en ese en ese sentido pero también la la normalidad

Voz 3 08:18 de detener esos edificios están tan a mano

Voz 0772 08:24 la la convivencia con ellos en el día a día no es también un riesgo para que lo pasen desapercibidos también para los propios emeritense

Voz 2 08:33 pero yo creo que hay numeroso programa no se siente con orgullo que su ciudad es una importante la historia participando en numerosas actividades pedagógicas culturales por ejemplo en algunas que se hacen dentro del centro de enseñanza como el adoptó un monumento en la que los propio escolares adoptan un monumento lo conservan lo protegen e incluso elaboran sobre El estudio de investigación es decir desde bien pequeñito Se está trabajando mucho en que el emeritense eh conserve y entienda que el futuro de nuestra ciudad está en el el kosher el pasado

Voz 0772 09:11 usted es más de Roma o de visigodos

Voz 2 09:14 bueno yo soy más de Roma vivienda antes y más de pero también por el desconocimiento y por la dificultad de que sean tenido seguramente a la hora de de de como yo digo poner en valor

Voz 0772 09:24 por

Voz 2 09:25 de una manera digna porque tenemos la colección más importante de la Península Ibérica de arte visigodo poner en valor eso supondrá una nueva oportunidad de tener el conocimiento que hasta ahora parte de la sociedad emeritense del conjunto de de de nuestro país tiene no al respecto de otras culturas que pasaban por Marina

Voz 0772 09:44 bueno pues Antonio Rodríguez quédese con nosotros que vamos a hablar en los próximos minutos de de esa Mérida visigoda Antonio de Rodríguez Osuna alcalde de Mérida muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia