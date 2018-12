Voz 2 00:00 Mérida aunque Toledo fue la capital en época visigoda puntualmente fue también capital del reino visigodo el bajo dos Reyes también fue capital con los huevos pero luego los visigodos empujaron a los nueve los metieron en Galicia ya lo han quedado a Mérida eh llegan todos nuevos vándalos Alá no tenemos eh no dejar una profunda huella en el registro arqueológico afortunadamente porque hay una fuente eh a partir de un texto a partir de una una inscripción que que se ha perdido pero afortunadamente se recogió en su contenido donde no se dice que a final de siglo quinto el arzobispo Zenón es decirle es la Iglesia ahora ha desaparecido el Estado no mano eh pero él ese testigo aunque hay también Senado local pero ese testigo lo está acogiendo la la Iglesia que es la entidad con mayor poder está renovando las defensas urbana esta esta visión de hacer cosas en la que había dado idea eh había permitido esa idea de de Mérida intacta de que los pueblos Barbra habían pasado por Mérida pero no sin dejar su huella que sin embargo sí la tenemos que lógicamente no

escuchábamos a Miguel Alban arqueólogo que él no ha podido estar hoy con nosotros en este programa pero hemos rescatado del archivo de una conferencia que dio en la Casa Árabe de Madrid eh precisamente sobre el mundo de los visigodos que que vamos a a desarrollar en los próximos minutos lo vamos a hacer junto con María Cruz Villalón que es catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura especialista en escultura visigoda y cristiana

Voz 4 02:06 pues sí claro el mundo visigodo ha sido un mundo en el en cuestión de arqueología que llegado bastante tarde cuando yo hice la tesis en mil novecientos ochenta y dos eh sobre la Mérida visigoda creo que fue una sorpresa el ver la riqueza inmaterial que había al comprobar que la Mérida visigoda era tan importante como en su momento lo fue la Mérida romana

Voz 0772 02:31 estos grupos e llegan en a principios del siglo quinto los primeros en entrar son los halagos no que llegan en el cuatrocientos veinte creo que es no

Voz 0772 02:42 es una lluvia continua una entrada continua de de este tipo de de pueblos que traen sus propias ideas su forma de construir su forma de pensar su religiosidad también y a partir de ahí corríjame no ese corte veo que hace

Voz 4 02:57 Rojo mandan los italianos estuvieron hoy una entrada bastante fugaz los huevos como ha comentado Miguel Alba pues fueron empujados hacia Galicia que dron ahí recluido en mis buenos Guido reducidos a ese reino sueco que se redujo ya a finales del siglo VI cuando lo Vigil do lo incorporó al reino visigodo pero en realidad los que van a permanecer van a ser los visigodos los visigodos que habían entrado como federados del imperio romano es decir en defensa del imperio romano frente a las otras oleada que finalmente cuando son expulsados de la Galia a principios del siglo VI en el año quinientos siete con la derrota de bulle tratan de restablecer ese reino inicial que era el Reino de Toulouse aquí en España pero el resto de los pueblos e pues digamos que pasaron fugazmente Ike verdaderamente este conjunto de pueblos no aportó tampoco algo especial a la la cultura romana todo lo contrario ellos y particularmente los visigodos ser romanización si tuvieron un problema fundamental desde el punto de vista religioso por la distinta interpretación del dos maquinitas Liu qué fue lo que creo esa distinción y esa diferenciación entre católicos y no que afectó a la religión a la política en fin

Voz 0772 04:34 en cualquier caso la presencia de de los visigodos aquí estaba justificada un poco por por ese aspecto estratégico no que que durante muchos siglos eh a Roma la había servido imagino que a ellos también les les serviría como enclave de de rutas comerciales como un punto eh ah vale más favorable para la la vida la vida más eh eh confortable que buscaban

Voz 4 04:58 se refiere a mi medida en conjunto de España a Mérida Knorozov bueno pues realmente la presencia de los visigodos documentada otra vez elementos de su propia indumentaria como son los broches de cinturón la circular que aparecen en las necrópolis pero ésta se concentra en torno a Madrid y su entorno la meseta norte y resulta que aquí en Extremadura pues lo mismo que la Lusitania y muy estas lo rico todo lo que quiere decir que la población mayoritaria de la lusitanicus medidas fue la la hay planos romanas

Voz 0772 05:38 el eso podría ser porque todavía no han encontrado esas necrópolis que realmente no hubo asentamientos tan importantes

Voz 4 05:44 no vamos a ver eh Se calcula no sé sobre que se hacen estas estimaciones pero que la población visigoda que entró en la península entro en una proporción de diez a uno es decir por cada visigodo podía haber diez hispano romano entonces eh en Ciudad de que tuvieron una potencia como fue la ciudad en Mérida que al final del Imperio Romano fue la capital de la diócesis Aniano un y el núcleo de la población e una herencia todavía muy fuerte El Mundo Romano fue fundamentalmente la población y a romana

Voz 0772 06:26 y cómo llega el cristianismo a Mérida en esta zona de la península

Voz 4 06:30 bueno la introducción del cristianismo en la Península Ibérica he discutidas si procede del norte de África en fin se puede decir que es sobre la etapa del siglo III eh a través de una serie de obispos Se conocen la existencia ya del cristianismo en esta ciudad en Mérida en parte la Lusitania eh pero fundamentalmente lo conocemos ya a partir del siglo IV a partir de la figura de Santa Eulalia eh en el mismo siglo IV ya en los comienzos hay una liberalidad de cultos a través del edicto de Milán es a partir de entonces cuando sean representaría el cristianismo en esa en esa me en ese Ania todavía pagana no no es hasta finales del siglo IV Teodosio cuando se eliminan eh realmente los cultos paganos INSEE proclama como única religión oficial el cristianismo

Voz 2 07:32 pero bueno que el de un menú máximo el cardo máximo Se mantienen como se siguen manteniendo en la actualidad Iker precisamente lo las inglés esa que tenemos documentada no están precisamente lo de espacio forense lo que me han sido los espacios públicos romano sino donde correspondería a vivienda en época romana entonces un lado tendríamos el Palacio del Obispo que sabemos que estaba cercano al al a la Catedral dedicado a Santamaría que nos dice que anexos a la catedral estaba el vaticinio de San Juan Bautista vale e la zona del Parador eh hay una iglesia y no se sabe su a sus vocación e aunque un autor en el siglo XVII no habla de que sería Santiago eh las columnas del Parador se se vinculan con con este edificio de que estaría en esa en esa zona de ahí la iglesia de San Andrés ha sido documentada que lógicamente y luego te diremos Santa Eulalia que también han sido documentada arqueológica

Voz 0772 08:35 escuchábamos de nuevo a Miguel Alban arqueólogo hablando de de ese aspecto de la cultura de la religiosidad cristiana en la ciudad de de merita de Mérida la ciudad donde estamos haciendo este programa de de Ser Historia María Cruz catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura la figura de Santa Eulalia usted lo comentaba antes es quizá el el eje principal no del desarrollo de ese cristianismo en la región donde donde estamos era también un un foco de peregrinación no me atrevería a decir un absolutamente importante y destacado en en aquella época

Voz 4 09:11 claro los realidad los mártires fueron héroes del cristianismo se convierte en el centro del culto e iconos hemos documentado aquí en Mérida la existencia de peregrinaciones por ejemplo a través de un monje cobrar el monte en tanto que venía de la parte de África a la ciudad en Mérida esa fase el siglo VI para rendir culto ante blandía este una realidad cuando la cristiandad estos héroes son venerados Jay una ciudad qué tiene ese privilegio pues realmente hay un santuario que centra este culto Mérida lo tuvo y fue muy importante este culto a Santa Eulalia

Voz 0772 09:56 Miguel Alba lo comentaba antes en ese segundo corte de la conferencia que dio en la en la Casa Árabe eh la construcción de esa catedral lo que hoy es la la plaza de España también refuerza un poco la idea de la presencia de del cristianismo de de ese lugar eh donde este aspecto más el religioso pues el de daba cierta personalidad no a la cultura de la de la época

Voz 4 10:22 en la catedral de Santa María tengo que decir que la podemos conocer a través del topónimo de la Iglesia actuar Santamaría de los terrenos de la iglesia los unen desde el siglo IV

Voz 4 10:34 suponemos que si se acabase la iglesia de Santa María cómo se acaba de Santa Eulalia parecía debajo aparecería de la Iglesia Catedral Se la cita como Ecclesia senior un texto muy importante que es la vida de los padres de Mérida que es la fuente que realmente no esta información sobre esta época por eso sospechamos que fue una de las primeras iglesias crear hasta bien época romana aquí en la ciudad el otro gran santuario hubiera el de Santa Eulalia

Voz 0772 11:04 y además el la lo hemos comentado a lo largo de de este programa que estamos haciendo aquí en Mérida el hecho de que quizá lo focalizamos siempre todo nuestro interés turístico o con esas inquietudes para conocer la historia del lugar en el mundo romano pero el mundo visigodo como estamos hablando con usted María Cruz desempeñó un papel muy importante yo ya hay un gran muy SEO no en el en Santa Clara en donde se puede disfrutar de ese de esa parte del del patrimonio visigodo que ha llegado hasta nosotros

Voz 4 11:31 bueno yo diría que es un pequeño museo todavía porque hay que venderlo porque las piezas no no no lo digo en este sentido que el la pieza están allí Malek cuesta porque no se espacio museográfico el gran museo lo vendo ahora será ese museo que está sobre el papel que tiene ya adquirido su solar hay detrás del anfiteatro de Mérida que está acabado

Voz 0772 11:56 en su proyecto museográfico su museo municipal o estatal no no es un museo es parte el Museo Romano pero como una sección como lo es ahora el Museo Municipal como tenemos aquí al alcalde le haga volver a subir bueno pues es un museo que está esperando su momento y que se era importantísimo

Voz 4 12:12 qué Mérida a través de toda esa riqueza arqueológica no puede dar precisamente toda esa transición del mundo romano al mundo cristiano al mundo visigodo al mundo emigrar al menos a ser llamará Museo Visigodo pero realmente Nos puede dar a través de la riquísima arqueología que tiene en Mérida toda esa transición

Voz 0772 12:34 porque parece sino que que el que la la historia de Mérida queda un poco coja no sale es lo que insisto siempre hablamos de del mundo romano luego en el en el último bloque del programa hablaremos de de la de la ciudad de Mérida en la historia de la invasión musulmana con los con los árabes pero la historia de de Mérida la historia de la ciudad es un tiene un principio y un fin y parece que ahora se dos cuenta sólo hasta la mitad no

Voz 4 13:02 ha habido en los últimos treinta años eh una explosión de la arqueología Mérida es una ciudad es ejemplar en ese sentido yo no creo que haya una ciudad con más eh arqueólogos por metro cuadrado que Mérida récords no la dedicación extraordinaria que hay ha hecho que esta etapa que va desde el mundo romano hasta el mundo islámico y entonces esa transición haya tenido también un importantísimo desarrollo que hace que lo que antes era el ver eh la monumentalidad romana eh la valoración del mundo romano que era realmente lo más conocido pues ahora ya también importante conocimiento científico y cada vez más divulgado de lo que ha sido toda esa transición al mundo medieval

Voz 0772 13:52 es un poco lo que intentamos hacer desde aquí en este programa de Ser Historia hecho desde Mérida para contar la el relato completo ahora en lo del relato está muy de moda utilizar este término de de la la de la ciudad María Cruz Villalón catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura especialista en escultura visigoda y cristiana muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia