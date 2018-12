Mérida musulmana

Voz 1 00:00 un joven guerrero bereber converso llamado Tahri ven psiquiatra manda a los siete mil hombres que invaden la península Ibérica en el setecientos once casi un siglo después de su nacimiento el Islam ha cruzado los escasos catorce kilómetros del Estrecho de Gibraltar que separan el norte de África del continente

Voz 2 00:19 lo veo

Voz 1 00:21 en el sur de España Tariq densa Iyad su ejército se enfrentan al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete

Voz 3 00:28 según la leyenda se dirigió a sus hombres así cuando los dos ejércitos luchen cuerpo a cuerpo me veréis lo tengáis duda buscando a ese Rodrigo el tirano de este pueblo desafiando lo aún combate sirios quiere

Voz 0772 00:52 continuamos en Ser Historia continuamos en Mérida en esta salón de actos del Museo Nacional de Arte Romano de la ciudad de Mérida celebrando los veinticinco años que lleva disfrutando esta maravillosa ciudad como Patrimonio de la Humanidad hemos hablado en la primera parte del programa de de Roma del mundo visigodo y en estos últimos minutos vamos a hablar también de otra de las culturas que también dejó una profunda huella en la ciudad de Mérida en su arqueología en su historia en su arte en definitiva en su patrimonio de la que podemos también disfrutar que es el el mundo musulmán escuchábamos ahora un fragmento de un documental de Canal Historia donde ese Nos recreaba la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica en esa fecha mítica del año setecientos once que fue ETA bien la horquilla para poco a poco ir expandiéndose hacia el interior de la Península Ibérica llegar hasta donde nos encontramos a Extremadura a la ciudad de Mérida Bruno Francos bienvenido a Ser Historia

Voz 5 01:57 buenas logró Franco es e historiador

Voz 0772 01:59 miembro del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y el director de ese mismo consorcio también nos acompaña Félix Palma Félix bienvenido a Ser Historia

Voz 2 02:09 Marlaska Félix

Voz 0772 02:10 pregunta para Haití cuando llegan los musulmanes a la ciudad de Mérida cuando empieza a sentirse en esta ciudad la presencia de una cultura absolutamente distinta a la que se había visto y vivido en en toda su historia

Voz 2 02:24 los musulmanes como se sabe por la crónica luego Bruno podrá profundizar un poquito más porque tiene más conocimiento que yo respecto a este tema llega en mil setecientos trece al menos eso se se cree que ya en el setecientos trece aunque cruzan el Estrecho de Gibraltar a partir del del setecientos once resulta muchas veces problemático entender porque tardando años en llegar cuando lo primero que hacen es atacar las ciudades más importante dominar la ciudad de más importantes que habían Hispania que en este caso eran Toledo made in Mérida donde parece una cosa extraña que que que en ese sentido medida cayera tan tarde pero también también Mérida se protegió dentro de de la fabulosa murallas que que tenía de época romana ideas poca tardía antigua con lo que costó con lo que costó va a los musulmanes en este caso puede conseguir la conseguir la ciudad lo hicieron después de un largo asedio por negociación y demás bueno y a partir de ahí empieza un largo periodo el periodo más largo de de ocupación de otra cultura e hay más de quinientos años hasta mil doscientos treinta en el que Mérida pasa a formar parte de la casa

Voz 0772 03:27 Adelina eh Bruno Félix estaba comentando esa llegada tardía no pero también aunque llegara tarde la huella como decía al principio es es una huella intensa no los vemos en la Alcazaba quizás el es el edificio más emblemático que ha llegado hasta nuestros días pero la mezcla de culturas tan vio también debió de de de iba a decir sobrecogedor no pero también aparte de aportar muchos elementos nuevos a la población autóctona la llegada de en el Islán tan diferente al mundo visigodo que había en aquella época pues debió de de ser un soplo para para el momento evidentemente

Voz 5 04:03 tengo que decir que bueno que fuera un proceso así demasiado largo tener en cuenta que Vera que Tariq y aquí en el setecientos once y un años después cuando llega musa de no sé qué es el valía el gobernador de norte de África de flequillo lo pasé que hay una serie la ciudad que las y dura seis meses

Voz 0772 04:20 conoce perfectamente pertrechada con sus defensas en perfecto estado

Voz 5 04:24 luego en la ciudad se rinden total un tratado de capitulación eh quién no se llega arrasando en ese llega incendiando con efecto en algunos puntos de la Península Ibérica si se toma una ciudad del caso de hueca de alguna otros no pero la mayor parte

Voz 6 04:37 sí silla con un acuerdo de capitulación lo he comenta evidentemente

Voz 5 04:43 es una nueva sociedad una nueva religión con sede en Damasco y evidentemente tiene un proceso lento en principio la estructura básicamente no cambian evidentemente la ciudad en una ciudad de más importantes de de Al Andalus en esa etapa del emirato independiente este proceso en un proceso lento que se va a ir definiendo sobre todo en el siglo noveno que cuando se construye la la Alcazaba de Mérida que si hay que decir mar todas las a Baitulá emeritense que es el Alcazaba mejor conservada la primera que se va a construir en estilo 9N crío de Mittal esa cultura

Voz 0772 05:22 eh musulmana Félix Palma director del del consorcio quizás como decía ahora ahora Bruno nos ha dejado huella de de muchos monumentos entre ellos la la Alcazaba levantada por eh Abderramán II en el ochocientos XXXV que que es una bueno la quizá la huella más importante no de la presencia musulmana en esta ciudad

Voz 2 05:45 si hay que hay que destacar siempre obviamente el el periodo musulmán historiográfica mente hablando pues siempre ha tenido siempre ha tenido su su problema porque en el caso de Mérida porque porque la época romana lo lo sepultó todo no a nivel de importancia pero hay que hay que hay que decir retomando otra vez la Mérida romana Mérida fue la capital de España fue la Madrid del siglo IV Mérida fue la cuna del cristianismo posa Mérida fue capital en época visigoda y Mérida en en época islámica también fue capital de de la provincia os otra a lo que mantuvo mantuvo esa importancia Serrat ese estatus capitalino que había que había que que mantuvo desde el año desde el año dieciséis quince antes de Cristo que fue cuando cuando se la declara capital de la provincia lusitano van tiene esa importancia durante el periodo musulmán cosa que era acto saliera obvia de ese de esa tradición de dice desde pasado tan tan potente que que había tenido fue una ciudad como digo muy importante muy importante en época en época islámica acá hasta que ya empieza el declive yo en eso discrepo con con Marieta el declive de la ciudad empieza ya a partir del siglo X once cuando perdemos cuando perdemos cuando dejamos de ser la Santiago de Compostela porque hay que reconocer que hasta en el siglo sexto séptimo Mérida era para entendernos todos las Santiago de Compostela era lugar de peregrinación cabida

Voz 0772 07:07 por Santa Eulalia no la figura de Santa por Santa Eulalia

Voz 2 07:10 por ser también la capital de la ciudad más importante que había en España era un centro de peregrinación que luego con la ocupación islámica y luego con otros avatares que hubo a partir el el famoso obispo mire que evidentemente es una persona muy importante en Santiago de Compostela pero de guerra de ingrato recuerdo para para la ciudad de Mérida pero hay perdimos un poco el tren de la historia no no sólo el tren S que no tenemos sino que perdimos también el ese tren de la historia

Voz 0772 07:36 todo hay que decirlo hay que luchar por ese tren digno que que una la capital Madrid con la antigua capital Mérida no emérito aquí metemos la comitiva institucional por debajo de de

Voz 7 07:48 del programa eh

Voz 0772 07:59 eh proceso Bruno Franco Historiador el la el el hecho de que los musulmanes estuvieran tanto tiempo en un en la ciudad de Mérida y nos ha dejado quizá la Alcazaba es lo más conocido no se quieres lo hablamos de ello pero hay infinidad de aspectos culturales aspectos sobre todo arqueológicos históricos que nos recuerdan ese ese momento y que por desgracia no pero también bueno quizás estamos por el vínculo afectivo nos sentimos más cercanos a los romano que a lo musulmán eh están a la sombra no de de lo de los romanos no también en este programa celebrando los veinticinco años de Mérida como Ciudad Patrimonio de la Humanidad hay que decir que es eh precisamente patrimonio de la humanidad no solamente por Roma sino también por sus aspectos eh visigodos y también sus espera sus aspectos museos es la la Alcazaba no en vano es también patrimonio de la humanidad para estar dentro de ese parque arqueológico de la ciudad de Mérida

Voz 5 08:57 sí claro está hay que decir que medida es una ciudad importante en el siglo VIII ha sido noveno excapitán de la de la provincia pero también capital de la frontera que decir que cuanto Abderramán I que organiza el el emirato independiente pérdida setecientos cincuenta y seis va a ser una de las ciudades más importantes problema llegará después mediado el siglo noveno sobre todo en el último tercio de revuelta continua esquema doce el poder cordobés decide puede arrasar parte

Voz 6 09:24 de las murallas bueno ni la ciudad entrar en cierta decadencia cosa recupera en época del califa

Voz 5 09:30 dato cumbre de Urbanismo uno nueva cerca que decir que bueno esto va a haber de importancia sobre todo con la fundación de Badajoz una serie de circunstancias osaba fundar en el a ochocientos setenta y cinco hizo todo a partir de califato pues les quitara Mérida esa capitalidad de la frontera inferior aunque vería Siria sigue siendo una provincia muy importante de hecho eh ya administrativo entre totalmente de las cosas más importantes de la Al Andalus ahí sí ya pierde esa importancia a la época taifas hay ya no digo nada en la época de ahora imperio norteafricanos pero sí tenemos evidentemente ese registro arqueológico que no habla de esa de esa ciudad cómo evoluciona que no deja ser igual a otra ciudad de de de su entorno

Voz 8 10:16 en el año setecientos cincuenta y seis un joven noble árabe llegó a Córdoba al sur de España se llamaba Abderramán y era el único superviviente de la masacre de la dinastía que gobernaba el mundo islámico en esa época su huída desde Damasco el sería parece salida de las páginas más dramáticas de las mil y una noches lo cruzó a nado las aguas del Éufrates perseguido de cerca por los asesinos atravesó los desiertos del norte de África vivió con las tribus bereberes durante cinco largos y solitarios años al final el joven aventureros se encaminó a España y fundó en Córdoba una de las dinastías más grandes e importantes de la historia

Voz 0772 11:06 una dinastía como decía este documental de Canal Historia a la dinastía omeya uno de sus personajes más importantes el fundador fue Abderramán I uno de sus sucesores Abderramán II fue precisamente el que construyó la la Alcazaba Perich Palma director del del consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida la Alcazaba al igual que el teatro de Mérida también sigue utilizándose tiene vida es decir vida propia no parece que los muros se mueven solos no no tiene nada que ver no pero se sigue utilizando y lo queda pues un plus no un extra a la a la a la virtud que tiene desde el punto de vista arqueológico el emplazamiento

Voz 2 11:44 lo bueno que tiene la cara la Alcazaba en este caso que refleja muy bien lo que lo que es Mérida es esa superposición de esas distinto trato histórico que se sufre poniendo en en Mérida a lo largo de la historia uno cuando entra en la en la Alcazaba árabe ve una fortaleza militar ese majestuoso al IVE una de las maravillas más importante que tiene que tiene Mérida que abastecía de agua a a la guarnición militar que que allí sacan tornaba pero también puede ver parte de esa muralla parte de ese refuerzo tardío de la muralla con la que los propios árabe deciden construir la Alcazaba utilizan esos materiales de de cantera para para la para hacer la la fortaleza K

Voz 9 12:25 esa calzada Sasec severa

Voz 2 12:28 un Evan de de Historia que todo el mundo lógicamente puede puede puede ver hay que decir que la Alcazaba se hizo para protegerse de los propios emeritense así es lo que era eso

Voz 0772 12:40 pocos rebeldes es una es una

Voz 2 12:43 evidentemente pero también servía para protegerse de la gente que de los malos que venían de fuera pero pero fundamentalmente se hizo para para protegerse de los propios emeritense que lógicamente con con con la capitalidad en Córdoba el emeritense se sintió perjudicado en su interés eh se ser removida mucho el siglo noveno Bruno lo sabe muy bien está plagado de infinidad de revueltas a lo largo del siglo IX de emeritense contra el poder central que estaba en Córdoba ataque lógicamente Córdoba se enfada vamos a utilizar relata yo un de en horario infantil no sé si horario infantil se enfada decide construir esa guarnición militar para para proteger para proteger precisamente de de lo logísticos de méritos

Voz 0772 13:25 Bruno queráis arisco Si en aquella época bueno arisca tener en cuenta que no

Voz 5 13:31 jugábamos con la directrices evidentemente de la Cancillería Meyer una cosa fue el pacto de capitulación que se primera setecientos trece y otra cosa ya es la evolución lógica de La Bella y bueno Pajines estaba de acuerdo no entonces una serie de Revuelta es continuar muy bien documentada en la historiografía pero también bien en el registro arqueológico a partir del ochocientos veinticinco ochocientos veintiocho ya son continua Ello motivará la actuación de la Alcazaba pero are no seguido hay unos treinta años de pacificación la fuente no recoge nada pero sí partido ochocientos sesenta y cinco Se vuelve otra vez a la marcha no cuando la noche del sesenta y ocho este líder y Mola di que juntarán a la Ciudad de Badajoz con el consentimiento del emir mojama pues motivará el derribo de la muralla fundacional romana ese refuerzo visigodo bueno ahí donde hay cierto declive durante uno cuarenta años donde son Santa una serie de pueblos bereberes que estaban en la zona de de Sistema Central y bueno ya se les pacifica evidentemente también viene bien cuido el nombramiento de una serie de gobernadores siglo X las siete Hall Harcourt fruto de gente de de letras jueces importantes de será haciendo una ciudad importante en el siglo X pero como he dicho a partir siglo XI perdemos casi toda la la importancia

Voz 0772 14:56 cómo cómo era esa convivencia porque mucho eso últimamente las casi en la última década más que convivencia entre en el mundo de Al Andalus me refiero entre judíos cristianos y musulmanes eran una coexistencia no

Voz 5 15:10 sí bueno esto está un tanto idealizado una serie de de autores y sobre todo novelistas hay que tener en cuenta de que tienen la sartén por el mango eran los árabes no procede la primacía la tienen ellos después estaban pues evidentemente Boladiez son los plano romanas convertida al Islam bereberes ayer parte de la población que va a residir o qué edad venir de fuera aquí en la en la región no solamente media sino en toda Extremadura son bereberes habitantes del norte de África evidentemente ya es el avisado no llegar avisados bien oyente cogida esto en la historiografía pues esa convivencia ya en época omeya bueno pues existe con sus vaivenes sobre todo en siglo noveno pero va a decaer notablemente con la presencia del Imperio norteafricanos a partir de la finalidad ha sido el tramo final del siglo XI estilos y lo dos ciprés o la llegada de los Almoradí ideas y los almohades son mucho más rigoristas a la hora de entender el Corán Eden relacionarse con la población

Voz 0772 16:09 son muchos los han emparejado casi con con grupos terroristas de la actualidad como el ISIS que llevan a un extremo eh la el el Corán hoy la el el hecho de cumplir todas las normas que aparecen ahí por eso eran tan tan violentos

Voz 5 16:26 si no llegue llegue a ese extremo pero sí es verdad que hay una persecución notable de la comunidad cristiana con los Al Morabit hecho buena parte de la comunidad Cristiani de las doy paso a perder en esa etapa a trasladar plomada trasladar forzosa en el norte de África y luego llegarán los almohades han son unitarios que son aún más rigoristas todavía no ya no solamente se persigue es bestial yo también judíos etcétera Por otro lado si es verdad que cuando existe un florecimiento notable de la cultura de la filosofía de las artes pero evidentemente esa idealización que tenemos de Al Andalus y que bueno ese veinte por ahí hay que habría que a esa hay que revisar las acciones

Voz 0772 17:10 Félix imagino que con la la reconquista en el siglo XIII como comentabas antes gran parte de ese patrimonio que se destruiría no eso desde el punto de vista monumental sino también documental bibliotecas

Voz 2 17:25 ya lo comentó ante Chema Mérida la suerte que que ha tenido que tuvo un pasado glorioso en época romana y luego las distintas Mérida que se fueron súper poniendo pues por suerte o por desgracia en este caso ya por suerte para al nivel de conservación de resto pues no fue no fueron ciudades digamos importantes no no hubo una una presión urbanística a lo largo de la historia de de esta ciudad y eso es lo que eso es precisamente lo que ha hecho que que los restos arqueológico hayan llegado a la actualidad en la manera que han llegado por lo menos la mayor parte de la mayor parte de ellos no entonces la la Mérida ya de la Reconquista estamos hablando ya de una ciudad de una de una pequeña población

Voz 10 18:05 poco ya estaba muy muy muy

Voz 2 18:08 casi en el olvido estábamos en la digamos ya que en la en la Extremadura en la Extremadura profunda entonces en ese sentido ya no tuvo no tuvo no tuvo un par de la destrucción que podría tener SIT si la ciudad hubiera sido de otra forma no nosotros en ese sentido sí es cierto que que Mérida el problema que tuvo que pedir perdimos la el sillón arzobispal que yo creo que fue una de la fue una de las clave es que perdimos el siglo de los Siglos de Oro de de de este país

Voz 0772 18:38 quedamos un poco un poco rezagado no claro porque lo hemos comentado no a lo largo de estas casi dos horas que que llevamos de de programa os pido muchísimo haber vedad porque estaremos un par de minutos a cada uno quizás el el mundo árabe se ha perdido no como decía antes lo en esa en ese relato histórico de de la historia de de Mérida cuando todavía queda mucho por hacer y por contar no

Voz 2 19:03 sí como digo el el problema que ha tenido el mundo árabe como tuvo el mundo visigodo en su momento fue la potencia del estrato romano que que como digo lo ocultó absolutamente absolutamente todo es un es un fenómeno que suele pasar en muchos sitios nadie se plantea de los que estamos aquí al alguien menciona con todo va a ir y todo el mundo se va al mundo islámico el proceso contrario no sin embargo cordón fue de la ciudad más importante en en en en época romana fue la capital de la de la Bética pero indudablemente el beso el peso que tuvo aquí la ciudad romana lo pintó absolutamente todo

Voz 0772 19:38 Bruno como medievalista como Historiador Doctor en Historia Medieval imagino que que trabajando también en el seno del del consorcio de la Monumental de Mérida eh queda mucho por hacer en ese trabajo y seguís un poco no trabajando en en ese sentido no para proyectar la idea de de una Mérida multicultural

Voz 5 19:59 sin duda te voy a decir que lo últimos treinta año sea una profundizado muchísimo en este aspectos ante apenas tenemos conocimiento de esa Mérida que islámica vándalo si no yo hoy día bueno para tener un conocimiento bastante profundo de hecho cuando participamos en congresos seminario se pone y no tenemos absolutamente nada que impidiera otra ciudad del conocimiento bastante profundo del urbanismo de la evolución de la ciudad en su distintas fases tapas igual continuamos trabajando en ello

Voz 10 20:31 sin duda