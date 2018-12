"Hay mucha gente que no sabe hacer un chiste"

Voz 1 00:00 en la Cadena

Voz 3 00:05 con Pablo González Batista pues no imaginaba que iba a estar tan a gusto en la cueva de Pepe Navarro estamos aquí pisándole PP los talones a la Nochebuena dispuesto como te decía antes a reivindicar en un día como hoy la unidad básica del humor desde mi punto de vista que es el chiste dice mucho Pepe que esta es una noche de discusiones de desencuentros pero la verdad es que no existe un elemento mejor para rebajar cualquier tipo de tensión en una sobremesa que un buen chiste contado eso sí en el momento adecuado y ahora esto es más difícil PP con un tema que no resulte del todo polémico

Voz 1728 00:37 pero en la época que yo era niño había pocos problemas en eso por eso yo creo que el cuñado invención de la democracia porque en aquellas noches buenas sacaba siempre hablando de Franco y claro todo mundo está de acuerdo si no había posibilidad de discusión siempre que se hablaba de política entonces el cuñado viene a ser un poco la aportación de la democracia a esas reuniones familiares donde tiene que haber un poco también la reflejo de lo que es la democracia no la discusión y el debate

Voz 1832 01:11 bado a al ámbito familiar es muy probable que Franco aparezca también en las discusiones esta nombres sobre todo donde lo ponemos no pero estoy seguro que no habrá el acuerdo sobre yo solo y que era la palabra que más oye el nombre que más hoy al sobre todo al final de la cena

Voz 3 01:27 la la de Franco era Fran bueno pues es posible que esta noche al final de la cena terminemos contando con esas clásicas ronda se chistes yo no me acuerdo nunca de ninguno así que vamos a poner bueno yo voy a tomar nota y esta noche lo repito

Voz 4 01:40 dice que es más grande eso no lo voy al otro han encontrado trabajo de USE debutante en Santiago de que yo de Compostela

Voz 5 01:52 creo quien este chiste no menos de quince o veinte veces

Voz 3 01:55 dime sigue haciendo gracias que me me río mucho con Eugenio esa es la verdad

Voz 1728 01:59 ese me recuerda uno que tú cómo te llamas de Santi quemas a Gabo

Voz 3 02:03 la pone el humor vive yo creo que uno momento fantástico a nuestro país a pesar de las dificultades como muestra el el ya famoso anuncio de Campofrío este año pero no sé si estamos en en el mejor momento para el chiste para el chiste como como unidad digamos no tú PP eres buen público para el chiste

Voz 1728 02:20 yo sí lo soy yo oigo donde hay una risa y esto yo creo que lo que pretende el ser humano cuando cuanto chistes ya no sólo la risa sino intentar hacer que el que tienes enfrente se sienta bien no el el chiste es un poco deberíamos tener uno siempre un par de ellos y soltarlo siempre que el ámbito el entorno estemos estuviese un poco tenso pues soltar un par de chistes para empezara a relajarnos y a olvidarnos de ciertas situaciones personales hoy ambientales naturalmente después

Voz 3 02:54 entre haga gracia porque tratándose de la primera vez que vengo a tu cueva a lo mejor te parece un poco osado que me haya atrevido a invitará a alguien aunque haya visto que tú te quiere también ha invitado a quién te de la gana bueno pues he pensado que puestos a hablar de chiste sería muy buena idea que sumamos a la charla a un buen cómico además a un cómico digamos en la acepción casi más clásica del término

Voz 6 03:14 hola abre fácil que merece que buen nombre

Voz 7 03:17 sólo abre fácil toda la lata las venas y las arterias los tendones

Voz 6 03:22 el abre fácil se ha cobrado más vidas que la malaria hombre

Voz 3 03:26 Pepe Viyuela muy buenos días buenos días hola hola Pepe dos dos pese a ver cómo hacemos para mirar fijamente cuando me voy a mirar al horizonte es que me refiero a Pepe Navarro vale de acuerdo

Voz 8 03:38 el PP tiene PP Isabel de la cueva

Voz 3 03:40 Nos vemos en el horizonte Nos encontramos os deis cuenta que el tridente que formamos es Pepe Pepe efectivamente hubieras antes éramos sólo PP así que hemos mejorado

Voz 9 03:52 Pepe teniendo

Voz 3 03:53 ya que en tres décadas de carrera todavía no ha aprendido a usar una silla de tijera imagino que el abre fácil siete sigue resistiendo no la ve

Voz 5 04:01 que no es ajena a este hombre Pepe y es que para provocar un accidente por tenía ganas de vengar me de estas

Voz 3 04:09 el acuerdo pero tuvo Pepe tampoco sabes abrir y cerrar una silla de tijera como Dios manda

Voz 10 04:13 a ello le dio la priones que vive Pepe Viyuela haciendo

Voz 5 04:15 eso me identifique

Voz 10 04:19 bueno me comentó

Voz 8 04:20 no es fácil y con los chistes con la presa fácil me llevo mejor que con los chistes sí porque existe me parece

Voz 11 04:26 de una herramienta muy difícil de utilidad manejar sería muy difícil

Voz 8 04:30 muy difícil es cargárselo sin un lo tiene bien pensado sino no sabe si no se pone nervioso si se traba Si empieza por el final enseguida no nos encontramos con gente que no saben contar chistes porque a mí me pasa mucho decimos ahí

Voz 9 04:43 me lo contó mal voy a empezar otra vez y ahí ya no tiene remedio

Voz 3 04:47 mamá llama al teléfono de aludidos que está apareciendo en pantalla porque a este escrito Mi madre contando un chiste perfectamente y es verdad Pepe Viyuela que tú has trabajado casi todos los ámbitos del humor has hecho comedia de ficción se hecho clown clásico has hecho monólogos también pero en cambio no te hemos visto tan habitualmente contando chistes quizá pero este respeto por eso porque les tengo mucho respeto

Voz 8 05:09 muchísimo miedo de los cuentos la intimidad como andar con el catalán

Voz 3 05:11 el IP pese los dos en este caso vale el primero que se sepa la respuesta puede darle al pueblo hubo un tiempo en que el chiste en este país yo se podría cruzar España de cabeza de humorista en humorista que contaba chistes y que además lo hacía por lo general bien no esa vivió un momento realmente importante de hecho se vendían con bastante éxito Cassez de chistes en las gasolineras vosotros recordáis alguna parada en una salinera compraron se de chistes poneros en el coche hacer uno de esos viajes hoy en un chiste detrás de otro es que eran tal cual chistes uno de otras con risas enlatadas en medio pero a veces simplemente una sucesión de chistes

Voz 12 05:51 le critiqué dices tú Pepe Jeans y lo recuerdo perfectamente

Voz 8 05:54 hay además recuerdo hubo particularmente una cinta de Gila que no era chistes propiamente era uno detrás de otro pero vamos yo creo que es el primer monologuista o el más célebre de los nuestros ir a dar vueltas la cinta sobre sobre sí misma escuchar repetidamente los las historias de Gila

Voz 3 06:13 tú recuerdas algún humorista que ayer escucharon el coche en viajes

Voz 1728 06:16 yo creo que era Paco Gandía que tenía el niño cuando la verdad es que yo creo que en Andalucía nacieron los primeros monologuistas independientemente de Gila Joan Capri en Cataluña con las historias verídica recordáis ha todo el mundo cuenta historias verifica tiraran no era más que un monologuista Giba uniendo de una forma graciosa todos los chistes que podían ocurrir y además con esa esa forma andaluza que exagerada y surrealista de contar las cosas no

Voz 3 06:49 si os iba a preguntar si creéis que eso de que los andaluces son buenos contando chistes es un tópico o en realidad se confirma muchas veces yo

Voz 13 06:57 lo que sí pero no todos claro claro claro

Voz 8 07:01 a él que es gracioso es muy grave si no es el hecho de ser andaluz sino bueno pues porque es gracioso pero también es cierto que los acentos en determinadas circunstancias esto del tipismo y dos folclorista porque el el existes contados con acento aragonés y también son muy nerviosos María corto corto y los vascos chicos gallegos es claro no hubiera ido

Voz 1728 07:21 con el catalán formidable bueno hay que hay que recordar a un humorista creo que de los sesenta seguía un poco la línea de oro del gran maestro del chiste que era Bob Hope que era casen no sé si alguien habrá recordado a casa era el chiste corto pero cortísimo chistes que era eran de vamos dice un chiste que contaba casé muy a menudo dice oiga señorita a usted que pasa mañana en Canarias de siete a ocho dice no una hora eran chistes todos cortísimo será lo que se suele llamar al pan sola en el iba directamente al Panellinios aclara casen era aún un un gran mal otro de los chistes pero chistes muy cortos

Voz 8 08:03 a mí me gustan mucho las ráfagas de chistes y las ráfagas de insiste se pueden hacer más fácilmente cuando son así chistes de ese de ese corte de una línea de dos líneas que puedes ir contando sobre la risa del del que se está riendo la ardiendo ya aprovechas la inercia que tiene de risa para que ese sí Garrido

Voz 3 08:19 a lo mejor ni lo escuches es solamente por Inés es el rebufo mira Pepe es Pepe Viyuela ha nombrado a Gila vamos a hacer un pequeño repaso por algunos grandes contadores de chistes este país porque yo creo que tenemos una fantástica tradición ya hemos escuchado algunos nombres Pepe no ha propuesto por ejemplo casen Pepe Viyuela no sobrepuesto a Gila

Voz 14 08:38 la cosa si yo te diría que nacer en invierno pero por si no teníamos calefacción me esperé para no hacer en mayo nací sorpresivamente Mi casa Gianni México

Voz 3 08:50 sí efectivamente bebe no es un exactamente un contador de chistes al al uso sino una suerte de Nador genial de pequeñas historias cómicas que también eran chistes muy cortitos que efectivamente como una especie de antepasado directo del del monólogo este año dos mil nueve por cierto se iban a cumplir cien años del nacimiento de Gila es un poco la también padre junto a casa en quizá de toda la generación de humoristas actuales au poste que ha venido con posterioridad

Voz 8 09:15 yo creo que él es un eslabón más porque claro el bebé también de fuentes muy muy ricas el pertenecía a un grupo de de de humoristas que conformaron la codorniz que anteriormente pues se remonta a la genera la otra generación llamada por Lope Rubio del veintisiete

Voz 11 09:31 sí bueno oí ya a hacer

Voz 8 09:35 la alusión yo creo que al mayor al padre de todos estos humoristas yo hablaría de Gómez de la Serna como el el gran padre de todos los modistas creador y la perdió el Poncela toda esta generación es riquísima en de esa fuente bebemos todos los que los que hacemos humor yo creo que todos los que nos queremos reír

Voz 3 09:50 un indiscutible también Pepe Navarro de estas listas esta vez sí como Contador puro de chistes lo escuchábamos al principio es el grandísimo Eugenio

Voz 5 10:01 hacienda de oiga debo eso aquí es donde se hace la declaración señor pues ahí va me enamoré de tus ojos me enamoré del pues no se bebía femenina así noten querer

Voz 3 10:16 Eugenia hizo un arte de su manera de contar chistes chistes que a veces eran bajísimos pero que sólo por esa pasividad ese ese hieratismo Lara de contarlos multiplicaban el efecto no y además creo que

Voz 1728 10:29 pero por casualidad porque él era cantante que cantaba juntos Kucher hacen un dúo que entonces contaba los chistes entre canción y canción y al final fue dejando la guitarra se dedicó a contar chiís la verdad que era muy divertido pero tal como lo cantaba es curioso porque él él era así él era un hombre que no tenían mucho exceso verbal ni ni anímico

Voz 3 10:54 contaba los chistes tal como era él

Voz 1728 10:56 su gran éxito no ser uno mismo

Voz 3 10:59 pues mi reino por un cuñado como genio estas órdenes por supuesto el más reciente lo digo por contenido en la conversación pero muy gracioso luego contando chistes este sería el cuñado perfecto el más reciente en el tiempo totalmente inolvidable para todos y que el que es probablemente el mejor contador de chistes del planeta Tierra de parte de la galaxia

Voz 5 11:19 bien saluden a Chiquito de la Calzada señor Ruano señora

Voz 7 11:23 dos dos un va muy seria otro él trabaja menos que el sastre de Tarzán

Voz 5 11:39 da igual donde entre

Voz 3 11:41 no terminar nunca pero ya es gracioso aquí Pepa día este fenómeno el fenómeno Chiquita pilló digamos de lleno está presentando esta noche cruzamos el Mississipi integrante junto a Florentino Fernández muchos de los elementos el universo de Chiquito de la Calzada en ese programa cómo recuerdas tu aquella sacudida que supuso la aparición pública de Chiquito de la Calzada por primera vez en nuestras vidas para no desaparece nunca haya

Voz 1728 12:03 bueno la verdad es que España entera era estaba achiques dada la inquietud utilizaban sus términos permanentemente entonces nosotros lo que hicimos no fue otra cosa que crear un país que se llamaba chiquitín tan donde la gente iba vestida una fueron muy determinada y donde una una forma también de entender la vida muy particular donde los ciudadanos eran a sexuales modo sitos era bambalinas van van vinos etcétera era una forma muy peculiar de ver el mundo y de entender la vida de tal manera que el vocabulario de chiquitín había más letras que palabras donde donde con una sola expresión era suficiente todos nosotros recuerdo entonces hicimos una parodia de todo ello recuerdo una vez que había una una reunión del Consejo de Poder Judicial creo que era para decidir si se podía juzgar a a Felipe González o no y entonces el resultado fue que que no naturalmente nosotros reproducimos esa reunión sólo fue necesario dos clases para

Voz 10 13:09 poder para para poder reproducir la reunión era el que decía que no era no puede no puede no

Voz 5 13:16 el que decía que si al final

Voz 1728 13:19 al final la reunión Foessa unos no otros a la Tucker con lo cual se llegara a esa conclusión Secrero mundo Klum mundo que fue francamente divertido y que naturalmente España se divertía mucho con aquellas frases no yo creo que al final al final y al final cuando se limitaba a Chiquito muchas veces estaba imitando al imitador de Chiquito que eso suele suceder en muchas ocasiones que se imita más al al imitador que no al propio al propio chiquito aunque el chiquito Él sí mismo era el era un espectáculo

Voz 15 13:51 sin duda lo que estamos escuchando de fondo es un villancico porque ese mundo chiquitín están tenía también pruebas navidades identidad de villancicos compuestos con el lenguaje de Chiquito de la Calzada Pepe Viyuela tú has dicho como alguna vez no como aunque no no pero yo creo que es que eso ya

Voz 8 14:05 Nos ha metido en vena

Voz 12 14:08 existe y forma parte del acervo yo

Voz 1728 14:10 cultura no yo creo que la Real Academia tendría que empezar a aceptar otro calor

Voz 3 14:16 hay debates eh yo creo sobre esto me parece que ya sea dentro

Voz 8 14:18 pero el debate es si bueno es que el uso en en en la lengua es el que manda al final no es una palabra fuerza usarse se impone pues hay que hacer abrirle hueco en la Academia está clarísimo irá probablemente habría que hacerle un apartado a Chiquito de la Calzada dentro de de de de un gran creador de términos y de posibilidades esto muestra una vez más lo que hablábamos al principio el chiste es una herramienta muy difícil de manejar lo que hacía chiquito era modificar la herramienta sobre la marcha y siempre le funcionaba de una forma de contar creo que inimitable por mucho que es todos límite hemos a Eli imposibles

Voz 15 14:53 pues no te voy a pedir que límites Pepe Viyuela pero como eres una persona aplicada ha venido a la radio con unos cuantos chistes te voy a pedir que cerremos esta sección con solamente un chiste

Voz 8 15:01 cortado vale vale pues el mejor de lo que tiene el mejor no sé porque todo ha subrayado no entiendo que tengo muchísimos pero este es muy cortito dice pues al niño le hemos puesto gafas de joder qué nombre más feo

Voz 5 15:14 te te tienes alguno

Voz 10 15:16 bueno yo tengo el último que me cuenta mi hijo lo va a contar el mismo saber

Voz 1728 15:26 cada vez

Voz 3 15:30 bueno es conceptual conceptualmente complejo pero interesantísimo pues mira cuéntale este a tu a tu hijo la sobremesa ATP que hay de postre en casa de Darth Vader

Voz 13 15:41 en el lado oscuro ha

Voz 5 15:45 a ver que despedir que hay que hacer todavía del deporte Arenas cuando algunos parejas contar uno más venga dale dice oiga el otorrino va por número van nombrando dice que era un pero no me cambia de tema