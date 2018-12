"La Nochebuena es el día que más cocino"

Voz 1 00:00 uy uy

Voz 3 00:10 Samantha Vallejo Nágera feliz Navidad Felix da que ya todo el día de Nochebuena yo estoy súper contenta y cuatro dice

Voz 0933 00:18 hombre un día muy importante en las casas de mucha gente va a mucha gente que estará en estos momentos escuchándonos preparando haciendo preparativos para la cena de esta noche lo cierto Samantha es que tenemos muchísimas cosas que hablar contigo de las que habla contigo empezando porque ayer arrancó una nueva edición de Master Chef Junior pero hoy es como hemos dicho veinticuatro de diciembre y me gustaría aprovechar que has venido para aclarar contiguo algunas cosas que yo no sé si los españoles estamos haciendo bien con la comida en Navidad

Voz 4 00:41 bueno bueno pues pregúntame para eso estoy aquí cuando sentí

Voz 0933 00:44 llegan a vivir las navidades en casa de Samantha Vallejo no

Voz 4 00:46 bueno pues yo desde el uno de diciembre pongo el árbol si hago mi Christmas de Navidad que me encanta ser tradicional y hacer un christmas con fotos familiares con dibujos lo que quieras

Voz 5

Voz 4 00:56 y lo mando a todos mis amigos es empiezan ya a comer comida con toques navideños es edición

vale el uno diciembre marca digamos el pistoletazo de salida de de tus una vida

Voz 4 01:05 porque me gusta disfrutar la Navidad vale en días como

Voz 0933 01:07 este un veinticuatro de diciembre de en cocina en casa sí

Voz 4 01:10 es el día en el que más cocino con mi familia en mi casa con mi hermana con mi madre con mis hijos que ayudan ponemos la mesa montamos la bandeja de turrones gigante que va a aguantar con otros todas las fiestas

Voz 0933 01:22 esa que hay un ritual claro a si esto alto tal bueno pues entonces Samantha es la persona indicada para ayudarnos en esta misión porque yo lo pensaba antes digo necesito un especialista que nos ayude a dar respuesta a esas grandes dudas universales que planean sobre la comida en Navidades telomerasa

Voz 6 01:36 la vida

Voz 0933 01:39 vamos a empezar por una pregunta relacionada con el roscón de reyes te confieso que yo tengo uno en casa y todavía no me he atrevido a clavarle el cuchillo desde qué fecha se puede tomar roscón de reyes

Voz 4 01:48 bueno es que has empezó con una pregunta muy complicada parece que yo tengo un hijo que se llama roscón se me gusta muchísimo roscón para mí es yo lo que mi favorito

Voz 5 01:57 que me gusta mojar lo Esnal en leche con chocolate por la tarde os a ese pensamiento de tarde de Navidad de el roscón sienes

Voz 0933 02:04 sigue todo el año con lo cual yo lo consumo todo el año perfecto otra pregunta las comen o son objetos decorativos en las

Voz 5 02:10 son objetos decorativos sí casi casi que se cuántas bandejas de villas han quedado allí eternamente a esas como

Voz 4 02:19 yo te diré una cosa también como todo hay pero

Voz 5 02:21 sí sí sí esta malas nuevas comen ahí están buenas buenísimas seguramente que acabarán siendo invisibles

Voz 0933 02:29 lo que pasa es que en cualquier caso sean buenas o malas las duras conviene dejarlas lejos de esos dos familiares que normalmente están sentados en la mesa de Navidad que no se llevan tan bien como el resto

Voz 4 02:39 me gusta que estén allí justo donde están ellos para qué

Voz 1709 02:41 bueno para decirse las cosas a la que para dar ideas también

Voz 0933 02:45 turrón el turrones que pones en la bandeja que por cierto el implantado de la bandeja del turrón esto es un arte

Voz 4 02:50 Casas es que me encanta hacer eso es lo hacemos desde siempre mi hermana yo una bandeja ideal con todos sus bajitos debajo colgadita plancha litos tal y lo vas colocando los turrones hoy en día viene de diferentes maneras si son mancha más otros partidos pero me dejarla me gusta dejar a toda prisa perfecto

Voz 0933 03:08 el turrón es mejor cortarlo con cuchillo que queda perfectamente recto que hay bandejas que parecen

Voz 3 03:12 la líneas o es mejor si a mano Juana se corta con cuchillo y el claro es que el turrón blando se corta cuchillo y el tubo de chocolate también no pues portaba cuchillo pero han tapado el turrón de toda la vida no Sepla martillazo claro al me gusta con Martí entonces más grandes y más pequeños para si se puede reciclar el turrón del año pasado que esto lo lo has como el nuevo saque de allí que viene basta Armero falló no tú ves que van tener un tenía un turrón hay que comérselo vale aparte lógico si porque que comérselo

Voz 5 03:43 cuando a mí no me gusta guardar colas de un año para otro creo que es mejor ir las consumiendo tampoco gusta tirar comida pero sí que me gusta es o donarlo o comerla o irá tomando poco a poco a lo largo del año

Voz 0933 03:53 vale pero lo que no sé si es de recibos que te pongan una lata de melocotón piña en almíbar dentro de una cesta de Navidad empresas

Voz 4 03:58 bueno eso es el siglo pasado del siglo pasado literal es decir que es una cosa que ya no se puede hacer si hace lo si alguien hacer una cosa irónica total porque yo creo que ya es una cosa totalmente

Voz 0933 04:08 hemos como un homenaje al pasado no seguramente es como si te comenté melocotones a mi bar de puesta en la boda pues exactamente lo mismo ya que eso no se llevan obsoleto total conoces Samantha alguna manera digna de comer

Voz 4 04:20 a mí me gusta eh esas cosas de pues me gusta lo de decir lo

Voz 0933 04:25 cómo se como algo polvo vale no meterte en la boca y tratar de hablar con los demás

Voz 7 04:29 K hará Wafa no es lo que quiere decir

Voz 0933 04:31 no por supuesto y mazapán otro gran protagonista de la navidades mi pregunta es le gusta el mazapán a alguien

Voz 4 04:36 pues yo creo que sí primero y lo mismo hay mazapanes de baja calidad que a lo mejor han desvirtuado lo que es el mazapán auténtico que se ha hecho con almendra buenísima conocida

Voz 8 04:45 además te he adelantar que este año en Masterchef

Voz 5 04:47 hacemos mazapán y además te voy a contar cuando lo grabamos y me gustó tanto labró

Voz 4 04:52 que lo hice esa misma tarde comiso pues en casa allí es muy divertido

Voz 0933 04:55 con cuánto tiempo hay que empezar a cocinar en Navidad hay gente que probablemente son pues eso estamos a media mañana y es muy probable que ya haya gente cocinando esto es esto está bien

Voz 4 05:03 eso está fenomenal dedica a él yo Elia y la preparación de antes de que hay que hacer una compra inteligente para luego no estar atacado yo siempre soy muy organizada y me gusta hacer una compra inteligente tener el fondo despensa y el fondo de nevera necesario para un día como hoy para a última hora no estar atacada porque también hay que pensar en platos que sean sencillos Higuero otras que acabar como a última hora al arte haya freír por eso has sabe son súper socorridas para otros fin sí ese sí admiten el hornos puede estar de rellena con lo cual que te hinchable que se corta directamente con el Reino que está que te mueres tienes que hacer un primer plato que puede ser una un consomé una crema algo ya que te has preparado que ese caliente

Voz 5 05:40 o una ensalada con marisco con mi amante con langostinos te han típica de Navidad pero tan rica y tan ligera a la vez no

Voz 0933 05:47 a esas de esos platos que nos has dicho hay alguno que tú vayas a servir esta noche sí

Voz 5 05:50 eh yo voy a hacer una ensalada con bogavante con aguacate con bogavante con arte de mostaza buenísimas rapidísimo que lo tengo ya preparado y lo tengo día todo la hoy cocido para última hora implantarlo y aliñar

Voz 0933 06:04 se pregunta un sitio en esa mesa no yo me puedo poner a la de los pequeños tienes en la mesa

Voz 4 06:08 pues claro que sí en la mesa de mi casa en Navidad está abierta para

Voz 0933 06:11 todo el mundo incluso para mí incluso

Voz 3 06:13 he puesto que para Ci bueno yo yo tengo sitio en esta noche

Voz 0933 06:16 no va a sobrar nada en tu casa

Voz 3 06:18 pues muy bien y es muy posible debe nombrar es muy posible que

Voz 0933 06:21 te sí que hayan hecho un hueco para Samantha anoche la noche de ayer domingo en sus casas porque ayer se estrenó la nueva edición de Master Chef Junior en la que una vez más Samantha compartes papel en el jurado junto a Jordi Cruz

Voz 3 06:32 Pepe Rodríguez planchazo vamos a pagamos a interrumpir alzó ver Master Chef Junior el veintitrés de diciembre los domingos

Voz 0933 06:40 en el sofá con la familia con los padres con los abuelos porque es que es un motivo de reunión total vamos a ir un bendito a publicidad y a la vuelta hablamos de ese tremendo fin no hablar de la tengo mil cosas de que hablar hay muchas cosas que contar

Voz 9 07:05 hoy por hoy

Voz 0933 07:12 cuando todavía no había dado tiempo de que sufrieran del todo las vitrocerámica desde el Masterchef Celebrity que tantas alegrías no Salgado se Samantha y a mí como espectador también ayer vimos cómo arrancaba una nueva edición del concurso culinario más famoso de la de la televisión en nuestro país de hecho tal y como están las cosas probablemente el único Master que no despierta suspicacias en España ayer empezó la sexta entrega de Master Chef

Voz 11 07:36 veinticinco pequeños cocineros han conseguido llegar hasta aquí la última fase de Carlos

Voz 12 07:45 como

Voz 0933 07:46 cada en cada edición Samantha Vallejo Nájera que ese es empresaria es abanderada ya del del buen gusto de la creatividad del sabor pues forma parte del jurado junto a Pepe Rodríguez día Jordi Cruz y Samantha buenos días de nuevo

Voz 3 07:58 buenos días y feliz ha habido otra vez para empezar verdad que estamos cocinando espero que todo se cocinando

Voz 0933 08:05 nosotros escuchar hoy Samanta Masterchef ya es casi una como una tradición navideña más tú llega diciembre y dices bueno tengo que poner en claro si tengo que irme porque va a empezar

Voz 4 08:14 con este Master Chef Junior es es el programa navideño ya que los niños esperan en Navidad que es que es es esos momentos familiares Coates se juntan unos primos es que mi casa no sé si vamos a ser como pues cada semana lo mismo viendo el programa siguiéndolo día a día pasándolo bomba porque es un plan hacer

Voz 0933 08:30 pero porque el programa se graba entonces eso te permite disfrutar haciéndolo y luego disfrutar en casa viéndolo

Voz 4 08:36 sí claro lo grabamos lo pasamos bomba con los niños claro que además se dejan la piel y que además son divertidos porque hasta hablando no tienen filtros pero cocinando tampoco y eso es lo divertido de ver niños que se tiran en plancha hacer un plato sin saber cómo se hace

Voz 13 08:53 que si hay alguien que que lleve

Voz 0933 08:55 a lo mejor seis años Yves Hernando en este país y que ha despertado desde ayer no conozca Masterchef le podríamos decir que Master Chef Junior es como una muy buena puerta de entrada al formato que sería como primero

Voz 4 09:06 bueno pues yo creo que si el que al final es lo la primera la primera etapa no que yo diría que pequeñitos se pieza incluso tenemos concursantes que han participado en Master Chef Junior que ya están cumpliendo dieciocho años que ya podrían entrar al Masters Consejería no nombra y luego como son famosos porque ya está más podrían entrar también crítico con lo con lo cual ya este año

Voz 3 09:26 pues bien nuestro primer ganador cumple dieciocho

Voz 4 09:28 tres años podría meterse en otra edición

Voz 0933 09:31 claro igualmente en muchos de los niños que habrán entrado en esta edición son niños que han crecido viendo el formato en los últimos seis años por lo que conocen perfectamente

Voz 4 09:39 todos porque ellos en la Tablet Seven Master Chef nosotros sentimos navidades Xesús tablets en Youtube en todo el año el canal de televisión española todo el año sin parar no esa es la cantidad visualizaciones que tiene more las pruebas cuando llega una prueba íbamos el plató y de repente hay en una caja o ya saben que qué

Voz 3 09:57 la verdad es que ha hecho es cuánta chef hoy es la de la caja

Voz 4 10:00 pero eso no se quede claro saben perfectamente todos lo adivinan porque se lo saben de memoria

Voz 0933 10:03 ya hay un puntito en el que llegan a lo mejor un poco un punto resabiado o no o siguen sorprendiendo se bueno realmente es un trabajo constante del programa el sorprender a los concursantes y al espectador

Voz 4 10:13 es que es que es más difícil los y son los más difíciles de sorprender de Mori y luego a mí lo que me emocionan montones con tu es entrar por esa puerta a un cocinero claro que es una estrella del rock'n'roll Sfera Rock and roll futbolista de élite o un cocinero para ellos es exactamente lo mismo examen el nombre y apellidos estrellas que tiene interesante trabaja le abrazan le quieren se ponen nerviosos es increíble

Voz 0933 10:35 eso es pasado vosotros también me refiero como decía antes vosotros sois de la Familia para ellos sois un referente

Voz 4 10:40 bueno nosotros cuando grabamos en Disney siempre lo cuento no es para mí uno de los plazos de Masterchef Junior porque vamos a vamos a París me apasiona la Disney con los niños ver cómo lo pasan pero es que los niños españoles que están en el parque Disney con sus padres nos ven como les hace más ilusión casi que vernos a nosotros que verá la misma Ops Enrique claro entre muy gracioso ya como dice PP tenemos a Mikel

Voz 13 11:02 desde luego no quería se llevan Jordi dice

Voz 0933 11:05 toda un Whatsapp de un grupo igual

Voz 4 11:08 pero siempre que sea insoportable es agotador

Voz 3 11:11 a poco más de ellos dos de la competitividad que si ganan

Voz 4 11:14 porque si te lo juro que lo viven como si fuese el último día el último concurso en su vida una salud su equipo la prueba Jordi es capaz de hacer trampas por ganar porque es que es supo

Voz 3 11:26 como el periodos y muy con Pepe lo hace más en plan

Voz 4 11:28 Porma fastidiar a Jordi pero yo estoy agotada

Voz 0933 11:31 hay un punto muy inspiradora en Master Chef que creo que las comentaba antes que es ver a los niños cocinar sin ningún tipo de prejuicio sino también a veces caótica mente por supuesto pero seguramente esa esa libertad a la hora de conceder la cocina también acaba provocando que logren hallazgos que igual ni se te habrían pasado por la cabeza hay alguna cosa que hayas visto en el plato de un niño que te has dicho esto igual lo pongo yo

Voz 4 11:54 sí por supuesto yo tengo una lista de ideas Masterchef que las voy escribiendo cuando vamos dando por supuesto que tengo ideas de platos de niños que luego los aplicó o que les dé una vuelta los mis platos amistad me encantó yo creo que en cocina no hay que tener miedo decir que todos los días aprende salvo claro puede ser bueno o pues hermano tibias cómo hacerlo como

Voz 3 12:12 no es bueno hacerlo o creo que no tengo que hacer o qué es lo que tengo

Voz 4 12:15 hace poco o coger ideas inspiración en el sabores que te gustan que ves y además yo soy muy de apuntar todo y luego dar una vuelta y me encantaba entre los niños de Masterchef

Voz 0933 12:23 ayer los niños cocinaron con insectos esto para el cuatrienio una boda todavía no

Voz 3 12:27 descarto lo he puesto en carta sí la verdad es que emisoras de Pedraza mismo apodo de Guadalajara todavía nadie le ha pedido a la verdad es que los insectos es divertido es una cosa que dicen que va a ser el futuro a mí me cuesta menos pruebo porque los tengo que probar lo pruebo pero me cuesta

Voz 0933 12:42 vamos a ver un asunto polémico porque yo entiendo los niños decíamos han crecido viendo más claro por un lado hace que entren a la cocina con mucho mayor desparpajo libertad habrá padres encantados con que no no es que mi niño me hace el desayuno pero habrá padres que digan es que ahora le hago un huevo frito a mi hijo me dice no mamá sin puntilla te vas directamente a la prueba eliminación

Voz 4 13:00 sí es lo que dicen los padres tienen dos quejas o están encantados usted indignan no pueden más de quienes valoren los platos el implantado la pues lame la puesta en escena de la mesa y todo tenemos niños mini jueces en toda España

Voz 0933 13:13 que que deberían de pedir los niños a los Reyes Magos ni un niño adicto a Masterchef

Voz 3 13:17 en abatido por un sifón Un Rohner imagínate lista en vez de hacer lo que lo de toda la vida pues pues ese tipo de de libro de Jordi Cruz el hilo de Master Chef Junior en fin

Voz 0933 13:27 son elementos que vosotros habéis normalizado que antes ni sabíamos que existían muchos de nosotros y hay otra cosa que también han normalizado Masterchef y creo que no se habla mucho y que sí que es muy bonito que es la sensación de que los chefs os lleváis muy bien entre vosotros cada año o cada edición de Masterchef recibir visitas de chefs de primerísimo nivel el en España todo el mundo encantado con estar ahí todo el mundo disfrutando de la prueba da la sensación de que todo el mundo también que hay como que sois una gran familia entiendo que habrá rivalidades por supuesto porque es un mundo en el que por lo menos la imagen que logro

Voz 3 13:56 hay un respeto respeto admiración

Voz 4 13:58 pensión si luego yo creo que la profesión en general respeta mucho Masterchef porque creo que todos ellos han podido ver en sus restaurantes que los niños y las familias han empezado a salir a comer fuera para aprobar diferentes restaurantes con lo cual creo que cuando vi llegaba un Chema Masterchef está orgulloso de estar allí y orgulloso del trabajo que estamos haciendo y eso se nota muchísimo ya estamos súper contentos

Voz 0933 14:21 pues sí que lo habéis conseguido porque yo desde mi casa lo he lo he notado el fenómeno Masterchef lleva muchísimos años demostrando que es no diré infalible pero desde luego muy eficaz de hecho ahora hay tres ediciones tres tipos de Masterchef digamos el Master Chef original Masterchef con adultos por decirlo así el adulto esté listo eso signos y Celebrity yo estaba pensando en otros posibles formato como esto va a durar mucho os voy a poner algunos formatos vale por si le quiere dar alguna vuelta me parece

Voz 14 14:47 por ejemplo tengo más tirón

Voz 0933 14:48 el sabor ganar este lo presenta el disco en Jordi Hurtado habría que cocina árabe ir respondiendo preguntas de cultura general este cómo lo ves pero tú te cargas a la comida Jordi Hurtado ya de la trama

Voz 4 15:00 vale me parece bien Valcarce bien porque a mí me gusta hacer tres cosas a la vez

Voz 0933 15:03 sí parece que es un formato muy mal sabor y ganar luego Master Chef de temporada ya que está todo el año pues su Master Chef por cada estación Master Chef primavera Master Chef otoño sólo con productos esta temporada y al final hay que hacer una pizza cuatro estación siempre

Voz 4 15:16 a muy bien muy buena pero sobre todo la final me ha gustado mucho me parece buena idea sí la verdad es que es divertido pero nosotros siempre Master Chef intentando hemos Better los productos

Voz 0933 15:23 es verdad es verdad este también lo intentéis hacer que es el más se Gran Prix que sería presentado con Ramón García enfrentarían las habilidades culinarias de dos pueblos y al final soltados una vaquilla pues también está

Voz 3 15:35 haría bien estaría muy bien lo virtualmente el bueno empezará a vender una vaquilla con los pueblos al lado y veo que esto lo

Voz 0933 15:40 pocas llamaré para que me dais derechos vale luego más Setze Baby que sólo pueden participar padres me vi primerizos y es papilla si Potito sí

Voz 4 15:47 bueno esto es una prueba más de puré de niños que admira del año pasado ya que fue muy divertido porque lo hicieron fatal con lo fácil que es

Voz 0933 15:55 luego una que te va a gustar mucho que Master Chef

Voz 4 15:58 Estados es decir estrecheces pero que como

Voz 1709 16:01 sentados todo el tiempo mires he visto eso comer de pie

Voz 4 16:05 con unos de pie estamos te pierdo el tiempo es muy duro muy duro muy duro pero bueno el formato más HF las yo creo que impone yo cuando no lo sentara impongo menos bueno impone el formato también imponerla

Voz 0933 16:15 plató impone la música impone el propio Pep Miras vosotros que sois muy de la cultura del aprovechamiento que nos gusta tirar nada yo esta última aportación a Masterchef vale estoy cuidando mucho en apuntar todo si pues esta te va a gustar muy yo creo que habría que aprovechar para algo no sé todavía para qué pero los silencios que deja entre entre el momento en el que va anunciar al ganador dice su nombre Wall mil de este año

Voz 1709 16:37 la ganadora de la tercera edición de Masterchef Celebrity a España ya que podemos hablar tranquilamente porque podemos decir todo

Voz 0933 16:44 todos vamos a contar la ley podría dar su discurso el de esta noche en medio de esto que tendrían mucha más alegría

Voz 1709 16:50 si mira uno bueno a ver si tiene todavía no

Voz 7 16:57 a ver el por el Galán concursante que gran persona qué mérito tiene

Voz 3 17:05 luego no nada mal tampoco creo creo que nada no se desenvuelve ha tenido en casa porque además luego ya sabemos amigos tengo que decir que es amiga mía

Voz 15 17:13 la Comisión mejor ir una pasada verla es más es me encanta escuchar una persona que dice no es que me tengo que sentar pues cansa porque es que no es estar de pie Dios sabe estar en la tierra ya no está claro en Masterchef lo que más le costó es estar de pie

Voz 0933 17:26 pues mira ves el más tramas sentados claro el otro día por cierto supimos Samantha que vais a hacer vosotros quienes vais a encargar de presentar Masterchef después de la marcha de Eva González que sí que está en esta edición Junio vosotros vais a ser genial el el trabajo sin duda porque ya lleva siete años os habéis el formato absolutamente memoria además es verdad que España creo que es el único país con Brasil que tenía presentadoras basado en el formato pero yo sí sé que vas a echar de menos a Eva por muchas razones pero también si no me equivoco compartidas camerino pone se había momentos como este

Voz 11 17:59 he tocado grabado en la trastienda de

Voz 0933 18:02 Masterchef Mi cámara y yo te camerino que comparto con Eva

Voz 3 18:05 yo te hace más de

Voz 0933 18:06 de canela que de Camela teniendo en cuenta tu pasado repostero bueno hay tu presente que era es más de canela no pero Camela vienen el jueves quiero decirles algo

Voz 4 18:15 bueno de verdad pues me los lo por favor Camela o toda la habido seguido por favor avisará cuando vais cuando hay un concierto muero por vosotros el otro día me lo pusieron otro

Voz 5 18:24 programa en en lo siguiente

Voz 4 18:27 con Raquel en La uno y me me impresionó yo pero como saben que me gusta Camela de toda la vida osa cadera abordó otros cuatro los de toda la vida rumba me encanta me encanta me camerino lo que yo tengo una play list además la pongo mientras que grabamos y luego se la pasa las celebrities que la les encanta

Voz 0933 18:44 tú eres pincha música más de sí pero bueno

Voz 4 18:47 deprime respaldado por más de mí porque yo soy Pimpinela acaba Mela todas esas cosas

Voz 0933 18:51 aquí te atrevería a compartir con nosotros la ponemos en redes sociales y que la gente hoy cocina escuchando la música que escucho Samantha iraquí

Voz 3 18:58 te llaman te la doy ahora mismo la del Celebrity destellos yo te la doy

Voz 0933 19:01 gente enseguida cuando termine panorama podrán acceder a ella en nuestras redes sociales sabréis Spotify para acoger

Voz 3 19:06 claro es que vamos a tener que echar nerviosa que honor

Voz 0933 19:08 hombre por supuesto una mezcla ruta le pero bueno a ver qué

Voz 3 19:11 Carlos III yendo cada mes encantado bueno

Voz 0933 19:13 pues ya está de Samantha Vallejo Nágera para cocinar en Navidades para cocinar un día veinticuatro como hoy en un momento nuestras redes sociales última pregunta ya y esta es pura curiosidad personal como hace

Voz 8 19:23 mis para mantener los platos calentitos nosotros estamos acostumbrados a acatar los platos la temperatura no nos importa porque sabemos perfectamente cómo están los platos cuando vamos a ver a los concursantes vamos estamos probando mientras que lo lo cocinan entonces nosotros sabemos perfectamente vale vale

Voz 0933 19:37 bueno pues un pequeño secreto de en Masterchef no vamos a desvelar mucho más porque ya sabéis que podéis verlo cada domingo además Master Chef hay que verlo en familia o acompañado en la medida de lo posible en grupo cada domingo fue enorme por la noche esto

Voz 3 19:51 cualquier plan hacer bueno Samantha Vallejo Nágera es cosa

Voz 0933 19:53 Mera es empresaria es autora de varios libros de cocina y de no cocina desde hace pocos días también es responsable de una finca para organizar eventos en Guadalajara mil gracias a manta

Voz 4 20:02 lo más importante esta noche que todo salga muy bien que lo pasemos muy bien cuidado con las pesadillas no las tiene en la cabeza disfrutar muchísimo ir todas las navidades mal que ver Masterchef Junior que es incapaz

Voz 1709 20:13 yo también suena muy rico hasta noches muchas gracias no venía a casa pero no tengo que terminar esto termine no gracias

Voz 2 20:45 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 0933 25:03 cadena SER gracias Olga Nebra Feliz Navidad y también bueno según la leyenda irlandesa al final del Arcoiris había un caldero lleno de monedas de oro pero no vayan a buscarlo porque desde allí llegan nuestros cuerpos especiales parecen contentos llevan diademas de cuernos de reno

Voz 13 25:22 que son pajes del gran señor de la broma son los encargados de envolver suscite en el papel de los periódicos del mañana porque no siempre el mundo está preparado para entender su humor Il los meten estos chistes en calcetines de abuelas cuñados sobrinas suegros para hacerles perder pie cuando se despeña en por el terraplén de la opinión sí notan cosquillas en lugares comunes no Serras que dejen Se acariciar el lomo cual gatos de malvado por las tonterías que dicen nuestros cuerpos especiales

Voz 14 25:52 Dani Mateo muy buenos días buenos días qué ímpetu y que es sintonía más bueno esta es la de radio con la mejor sintonía que yo conozco

Voz 13 26:00 el Iñaki Urrutia buenos días aquí también buenos días estoy muy de acuerdo tenemos la mejor música toda Feliz Navidad a los dos gracias por venir un día como hoy que en realidad no sé si tengo que dar las gracias o habéis venido a la radio para resguardarse de las fiestas es decir que igual tenéis la casa llena de familia ya habéis dicho vamos a la radio que allí estamos tranquilos e igual no decimos nada inconveniente bueno yo por librarme de ir a comprarlo Mi madre Basi pasa tienes a tu madre ahora mismo comprando has dicho Mama que voy a la radio pero se lo dicho muy serio hombre mantiene que tengo a la radio por favor

Voz 0933 26:31 vale te apostó no te ha puesto falta justificada muy bien con muchas vitaminas Dani en tu caso qué tal te llevas con

Voz 1709 26:40 Navidades bien Sony son ellas las que tiene un problema conmigo

Voz 0933 26:46 ya

Voz 1709 26:47 porque es que no hace nada que me guste vayan a los villancicos por ejemplo no me combinar una canción bueno hay una bala Mariah Carey mantiene Carey elaborado la mala es que eso te da una pregunta retórica

Voz 0933 27:06 sí sí sí la verdad es que es una pregunta retórica es seguro que la gente en casa conocer la respuesta primeras veces me gustó también bueno pues tu madre seguramente ahora mismo Iñaki está en algún hilo musical de algún centro comercial donde esté comprando el pijama

Voz 13 27:20 esta noche esta escuchando Mariah Carey oye tenéis muchos niños en casa estas fiestas

Voz 0933 27:26 pues yo tengo bueno míos no

Voz 31 27:28 hay amenazas han traído vástagos mis hermanos sí creo que hay cinco

Voz 13 27:31 sobrinos cinco si Pink Isabel que que juguetes son los que este año más han pedido a los niños a bueno él no no tienes ni idea es el mundo sino trabajáis supongo que el forfait es no

Voz 1709 27:43 no no eso no te pases de moderno no se dice moverme no se dice el Fornell s pero sabes que es el Fornet NEC tiene alguna idea que creo que es un videojuego no una movida si bien han pedido la Internet Pablo yo no puedo estar a todos entienden se han pedido un módem de cincuenta y seis Iñaki por ejemplo bueno

Voz 13 28:07 el el juguete estrella de estas Navidades son las pelis de famosa escrito Belli es belli es que deben ser como las Barriguitas de toda la vida pero le han puesto nombre en inglés que mola más vale Balonmano Nava Walking sonaba bastante mala de nada mal si no se hubieran bueno pues es una muñeca pues son paraísos fiscales

Voz 1709 28:30 y un helado lleno de los riquísimo vulnerable

Voz 0933 28:32 bueno sí vosotros pudiera pedir Un juguete este año ya me imagino que no vais a las pero imaginamos que no estuviera mal visto que un adulto que no tienen idea de lo que es el Fornet pusiera en su carta

Voz 13 28:42 él Un juguete que pediría is

Voz 1709 28:45 a la mano loca la se habló Kaká antigüedad pelas regalo yo ocho con pocas cosas he disfrutado más que como una mano pongo la mano loca que además cuando ya no se pegaba la las babas con jabón otra vez volver a Ana no tenía obsolescencia programada la mano pero escuchó lo mejor de todo es que es que mola ver cómo

Voz 0933 29:06 busca Papá Noel una mano loca hoy seis mil dieciocho venga espabilado y es por un lado es bonito Dani porque la mano loca digamos que es un juguete humilde es barato con cualquier cosita te conformes pero por otro lado la mano loca es el juguete de niño malo por excelencia de no sé si es bueno o malo que quiere una mano loca porque la mano lo que era para para hacerle el mal al completo volvió a usar para él

Voz 1709 29:26 sí

Voz 0933 29:27 por ejemplo campo vez conlleva una gran responsabilidad como ponme un ejemplo un ejemplo por ejemplo