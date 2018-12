Punto de Fuga (Especial Navidad): 'Así es la Navidad en el mundo que también importa' (25/12/18)

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena Ser muy buenos días familia

Voz 1667 00:04 Feliz Navidad Si están en pie es que la noche fue algo más llevadera de lo que nos imaginábamos verdad o quizás termina ahora quién sabe bueno sea como sea espero que hayan disfrutado de la mejor forma posible aquí en la Ser hemos pensado que la mejor forma de empezar este día es escuchando al mundo que también importa y les proponemos una visita a cinco puntos de este planeta que inspiran nuestra navidad pero bueno la actualidad manda tenemos noticia en Oriente Próximo corresponsal Beatriz le con Berry buenos días

Voz 2 00:36 hola buenos días en fin estoy algo sorprendido

Voz 1667 00:39 por los primeros teletipos urgentes de las agencias internacionales que están informando de algo bueno que puede resultar inverosímil en el actual contexto de tensión que se está viviendo en esa zona lo sitúan en Cisjordania y hablan de un parto en plena calle qué nos puedes contar desde allí

Voz 2 00:56 efectivamente unió ha nacido la pasada madrugada en la ciudad palestina de Belén en Cisjordania en circunstancias extraordinarias sus padres que responden a los nombres de José María viven en Nazaret una ciudad situada a algo más de cien kilómetros del lugar del nacimiento vinieron a Belén para inscribirse en un censo municipal tienen aún muchos de es pero al parecer la madre se puso de parto nada más llegar ya entrada la noche la pareja no encontró ni ambulancia ni hospital y María dio a luz en una especie de establo en una zona usada normalmente por los animales asistirá únicamente por su esposo fuentes consultadas en Belén por la Cadena SER hablan de una noche extraña casi magia K los pastores que abundan en esta zona de Palestina dicen haber visto una estrella especialmente brillante ese desplazó hasta detenerse sobre un punto concreto de la ciudad curiosos estos pastores siguieron la luz se encontraron con este niño recién nacido que se encuentra en perfecto estado de salud en muchas preguntas sin contestar aún sobre este suceso es un misterio como José María ambos judíos

Voz 3 02:00 pudieron llegar desde Nazaret en Israel hasta Belén en Palestina los cien kilómetros que separan las dos ciudades están repletos de retenes militares israelíes y finalmente a la entrada de Belén Israel ha construido un impresionante muro de hormigón de unos ocho metros de alto que corta el paso se habitantes de Belén palestinos no pueden salir sin permiso y los israelíes normalmente no pueden entrar por ley María José lograron evitar sin dudas

Voz 2 02:26 controles militares y entrar en la ciudad la pregunta es realmente quién es esta pareja porque este niño fue a nacer en Belén pese a todos los obstáculos

Voz 1667 02:34 no creo en milagros BA pero esto se le parece bastante teniendo en cuenta el complicado contexto en el que se vive y vive la infancia allí

Voz 2 02:42 sí exactamente si este niño que al parecer se llamará Jesús crece en Belén en Palestina se acostumbrará rápidamente a situaciones que niños en otras partes del mundo no conocen comenzando por la falta de libertad para ir y venir la presencia militar israelí en los alrededores de Belén o los enfrentamientos frecuentes entre palestinos y soldados o palestinos y colonos que son las personas que viven en asentamientos situados en tierra palestina que se ven practicamente desde el centro de Belén las cifras hablan por sí solas en dos mil dieciocho cincuenta y cuatro menores palestinos han muerto a manos del Ejército israelí la mayoría de ellos en Gaza donde los niños están especialmente expuestos a amenazas físicas pitan en psicológicas además este año Israel ha arrestado al menos a novecientos menores palestinos de los cuales doscientos setenta sigan en cárceles au en centros de detención la Unicef la agencia de la ONU para la infancia lleva años alertando de las consecuencias psicológicas que la ocupación israelí produce en los niños palestinos del trauma que les aquí España desde pequeños pesadillas falta de concentración agresividad aislamiento o incontinencia nocturna los signos más aparentes de que el niño está sufriendo por la situación que vive el sentimiento más graves según los psicólogos es sobretodo una total falta de esperanza en el futuro que es lo más opuesto a la ilusión vital que transmiten normalmente los niños

Voz 1667 04:03 pues vea muchísimas gracias por esta última hora feliz Navidad

Voz 2 04:06 gracias a vosotros feliz Navidad desde Belén

Voz 4 04:09 todo

Voz 1667 04:14 Navidad real en Punto de Fuga intuyo que pasará mucho tiempo hasta que se deje de celebrar esta noticia vamos ha de ser de entrada una pronta recuperación a esa madre ya ese bebé brevemente vamos a saludar a Ignacio Gutiérrez de Terán buenos días profesor feliz Navidad Céline Navidad buenos días decía que es casi un milagro esta noticia porque la población allí profesor ha desarrollado una enorme capacidad de resiliencia no de adaptación al entorno hostil teniendo en cuenta la cantidad de factores que alimentan la inestabilidad de esa zona de Oriente Próximo cuáles son

Voz 5 04:46 sí sí en primer lugar el muy difícil tener aquí un día normal porque muchas veces tenemos que planificar con horas y concurso pensando en los días en los que puede ocurrir todo lo cual cosa como puede ser un nacimiento del entendiendo la situación política puede ser masón denostado matizó y en cuanto la situación en Oriente Medio pues vivimos ya desde hace bastante tiempo en un estado de tensión latente que puede estallar pero desde luego lo que no es latente sino patente y sufrido es el día a día de la población palestina qué tiene que sufrir todo tipo de cortapisas para llevar a cabo su vía normal

Voz 1667 05:27 vamos escuchar efectivamente y no sé si esto profesor viene de lejos

Voz 6 05:30 no se vivía hace dos mil dieciocho años

Voz 5 05:35 pues recordemos también que en un día como hoy con el nacimiento de Jesucristo en Belén se produjo una circunstancia que contrasta mucho con la de hoy recordemos que según por ejemplo el Evangelio de Mateo a San José y la Virgen tuvieron que ir de Nazaret Galilea Judea Belén donde dio la luz por aquello del censo mandado por el emperador Augusto recordemos que paradójicamente en aquel tiempo probablemente teniendo en cuenta las circunstancias que se puede vivir unos días en los territorios palestinos tardaron menos que hoy la distancia entre un punto y otro son apenas de ciento sesenta kilómetros que un día normal podría hacerse en dos horas y media hay que pasar por una serie de puestos de control pero si se trata de un palestino de la zona de sesenta y siete es decir originario por ejemplo de de esa zona de Judea de inconcreto de Belén que se te estás hace desde Nazaret que recordemos está hoy en lo que se llama el territorio de Israel pues en un día malo por decirlo así que muchos palestinos conocen puede tardar muchísimas más horas días completos votantes estamos hablando de una situación en aquel tiempo era difícil recordemos Imperio Romano y con una dominación directa sobre territorio palestino por medio de gobernadores locales judíos sobre todo la famosa familia Herodes pero hoy en día no es una situación que por desgracia puede ser para buena parte de la población

Voz 1667 07:09 pues muchísimas gracias profesor por atender nuestra llamada en este día tan especial disfrute lo mucho

Voz 7 07:15 nada feliz Navidad a todos los oyentes y

Voz 9 07:23 él

Voz 0861 07:24 de hecho ha sido especialmente duro para los niños

Voz 9 07:27 disfrutan de sus niños soldados

Voz 6 07:29 como Jamis que hoy puede celebrar su libertad Cesur

Voz 10 07:35 no van con Liz con una núm espero tener una mejor Navidad este año porque no pude celebrar la la última vez

Voz 9 07:44 pero ahora no para salir con mi familia ahí estaremos todos juntos una todo lo que quiero

Voz 10 07:49 para Navidad es material escolar estoy muy agradecido espero que la gente tenga una Navidad en paz libre de lucha así

Voz 0861 07:59 hasta hace poco James era uno de los quince mil niños desaparecidos en Sudán del Sur gracias al acuerdo de paz se han conseguido liberar a miles de pequeños ese es sin duda uno de los grandes avances de este año para Lorena Cobas

Voz 9 08:12 es responsable de Emergencias en Unicef

Voz 11 08:15 estamos muy orgullosos de haber podido conseguir que seis mil niños hayan vuelto con sus familias niños que se habían perdido que que estaban solos y que les ponía en una situación de de de riesgo entre la violencia el maltrato que no tuvieran acceso a sus derechos y ahora estar con sus familias

Voz 12 08:45 sonido este sueño salva vidas

Voz 0861 08:50 quizás estamos ante una de las revoluciones más importantes del año Unicef ha conseguido llevar vacunas a una población remota a través de un dron hablo

Voz 13 09:01 este pequeño aparato cruzó cerca de cuarenta

Voz 0861 09:04 kilómetros de terreno montañoso hasta llegar a la zona oeste de la isla de Vanuatu en el océano Pacífico una zona inaccesible donde sólo se puede llegar a pie o en barco tan inaccesible que de hecho sólo uno de cada cinco niños hasta ahora podían vacunarse tan poco hemos olvidar que hay diez millones de niñas que son forzadas a casarse y otros ciento sesenta y ocho millones de pequeños que son obligados a trabajar pero otros muchos han regresado en este año a sus escuelas pero hecho gracias por ejemplo al trabajo de organizaciones como Wall visión Javier Ruiz ex subdirector

Voz 14 09:38 en este año que acabamos nuestros programas de desarrollo han alcanzado más de nueve millones de niños en los cien países donde estamos presentes con gran alegría hoy podemos decir que cada diez segundos estamos llevando agua potable a una nueva persona ya tres escuelas cada día en los últimos cinco años Wall visión ha mejorado la vida de doscientos millones de niños y niñas vulnerables en las zonas más difíciles del mundo

Voz 9 10:03 y en España más del treinta por ciento de los

Voz 0861 10:05 niños están en riesgo de pobreza es sin duda una de las peores noticias de este año esa es la cruz la cara el compromiso del Congreso para impulsar un Pacto de Estado por la infancia para garantizar un sistema de protección para

Voz 1667 10:18 es más pequeños

Voz 15 10:21 Punto de Fuga

Voz 1667 10:52 bueno hay por aquí tenemos a dos pequeña juegos que nos van a ayudar a contarles cuál es nuestro próximo destino son Lucía e Iván hola chicos cómo estáis a ver qué pistas les podemos dar a nuestros oyentes de nuestro destino que les podréis contar que se que vosotros habéis estado allí

Voz 16 11:13 tapado ICO estaban levantando para una entrada ir era un tipo de tienda de los indios que se llamaba cota mágica que es Far estaba sentado en un tú no queda un tipo de trono ya vio una hoguera que todos se iluminaba con eso no había ninguno había muchos regalos quieran iguales debajo de un árbol bueno conocido muchos elfos

Voz 1667 11:48 sí

Voz 16 11:49 era manso menos como una como una casa era sea dice el K observara ponga tiene tiene que ir cuesta abrir hay un montón de nieve hace mucho frío y miedo la cabaña hay muchos muchos regalos cotas están todos todos todos los regalos de un país

Voz 6 12:26 que curioso sí

Voz 16 12:28 la cota Avieno árbol de Navidad un montón de bancos y un montón montón un montón de regalo

Voz 1667 12:38 no pues gracias chicos a ver si con esas pistas acertamos voy para allá un beso grande

Voz 6 12:42 adiós adiós adiós

Voz 17 12:49 ah sí

Voz 1667 13:01 bueno Chus Lago te encontré muy buenos días

Voz 17 13:04 oye felicidades por partida doble

Voz 1667 13:06 es tu cumpleaños hoy día veinticinco así que Feliz Navidad y Feliz cumpleaños a ver si me ayudas uno a encontrar a un tal Nicolas que lo han visto en las concentraciones de los pensionistas y nos interesa conocer su opinión me han dicho que vive por aquí dos que nos guíen por esta maravilla de entorno como es Laponia tú que eres alpinista describe por favor a nuestros oyentes donde estamos

Voz 17 13:32 bueno pues imaginaros un paisaje que tapan los árboles las coníferas las coníferas que están prácticamente blancas extensiones inmensas de coníferas está nevando este noches porque ahora es la noche creo que esas luces hay por el norte que veo aparecer ya que vemos aparecer el yo creo que ya es la aurora boreal que que nos va a sorprender no empieza como una tímida un tímido arco de luces en el cielo se está extendiendo extendiéndose formando ella está llenando todos los entonces bueno eso oscuridad pero al mismo tiempo el cielo es una chispa de colores y lo bonito es que algo de la frontal la nieve recién caída es como si hubieran echado pues eso brillantes el suelo brilla muchísima nieve recién caída limpia en polvo la temperatura es ostenta bajo cero treinta treinta y cinco grados bajo cero y hay mucho silencio cuando ni

Voz 18 14:32 o cuando hay un

Voz 17 14:34 en invierno como estos estas un lugar así ahora no están llegando no pues el silencio es absoluto a menos que te como sea caminar y escuchas un Fun fun fun fun que es pues tus botas contra la nieve pasan no de de ese ese ese paso hace ruido en la nieve fresca y recién caída está todo muy bonito explica

Voz 1667 14:58 la cosa porque decías tú menos treinta grados de marca el termómetro con el frío que hace hoy parece mentira que estuvieran aquí con traje de baño y biquini en julio es literal con máximas de treinta y tres no en plena ola de calor que está pasando aquí Chus

Voz 17 15:14 pues yo creo que estas zonas justo en el círculo polar ártico son mucho más sensibles a los cambios se están notando de una forma muy brusca yo recuerdo en el año dos mil cinco y también en el año dos mil seis que estuve pues en Suecia y Noruega la Laponia en la Laponia finlandesa iban Laponia sueca exactamente en los Lagos Torné detrás Ari la temperatura era una media de veinticinco grados bajo cero treinta grados bajo cero siempre cuando no soplaba el viento que entonces la sensación térmica ya es otra cosa no pero datos objetivos es que está la temperatura media de todo el día pisaban los lagos ahí estaba tan dura la superficie que me permitía mi compañero y amigo hacer recorridos de treinta kilómetros por día tirando los trineos bueno unos años después dos mil quince cuando vuelvo con este equipo de mujeres con compromiso con la tierra bueno aquello más que atravesar los lagos los Aramón porque la nieve estaba tan blanda la temperatura era tan alta que claro esa nieve no era consistente por debajo está el Dielo daba mucha sensación de inseguridad esto a nivel deportivo porque los problemas son otros no de de que trabajes de tus esquí siete ondas hasta la cadera de que a Yanes que pierdes la superficie para poner la tienda Perote destaca los esquís y Bumba has hecho nada no la nieve al en la casi espuma debajo pues yo siempre pues eso taladrar un poquito para la consistencia del Dielo iba ya que se había congelado en distintas fases entonces pica más la primera capa hielo había agua después de haber hielo de agua no sabías exactamente no cuando son la abuela y que llega tener un espeso de un metro de de de de hielo eso aguanta bueno cuarenta centímetros Jauma imagínate no sabíamos lo que estábamos pisando realmente

Voz 1667 17:15 claro que es importante y sus porque estas zonas heladas estos casquetes polares tienen una importancia en en el equilibrio del resto de la tierra en el resto de nuestro planeta no

Voz 17 17:26 claro en las corrientes oceánicas en como los animales cambian buscando por ejemplo pues si los veces y se mueve en en busca de dónde de otras siempre

Voz 9 17:39 Natura de estos peces se va otra fábula

Voz 17 17:43 focas osos polares en todo tiene un cambio pero bueno para ser humano ya no sólo es la pesca no sólo son pues animados que puedan desaparecer es el aumento de los Sofía no es el calentamiento de los océanos así que hay zonas como Groenlandia como ya ponía en la que este cambio climático yo no notado porque vuelvo a estos sitios cada diez años entonces bueno es espectacular yo recuerdo hace unos años dos mil seis creo que fue la primera vez que Egia Groenlandia

Voz 1667 18:15 no

Voz 17 18:16 volví varias veces en tres ocasiones que había un topógrafos haciendo un mapa y me decía bueno es que yo ya sé que ahora que ha acabado este mapa no sirve de nada porque todos los márgenes del Dielo han cambiado claro dice el mapa de tu tienes tus porque ya no tiene nada que ver pues que el mío Asturias-Los cada cada admitió también se que esos bordes eh tal eso sea modificado curiosamente Women el dos mil diecisiete estuve con este mismo equipo en la isla de Buffy ahí dentro hay un casquete polar con un nombre maravilloso traducido de instituto que qué significa la tierra que nunca se derrite caramba piensas el que le puso este nombre los que les pusieron este nombre lo sin cómo van iban a pensar sospechar que ese casquete polar ha empezado a descongelarse no que es como en las últimas fronteras bien lo curioso de Bath

Voz 1667 19:09 van equivocados estamos nosotros ahora también pensando que eso no importa verdad

Voz 17 19:13 sí yo creo que hemos tardado mucho en a reconocer el cambio climático y más nos lo en serio lo que te comentaba ahora es de la isla de deba a fin que es la quinta isla más que eran del mundo y está pues muy cerca de Groenlandia es curioso porque yo estuvo a punto de ir en otra cuarta expedición y cambiada fin porque contrastaba las temperaturas en el mismo meridiano el mismo paralelos más bien veía pues queman fin conservaron treinta grados bajo cero XXXV vendía algo hay la misma fecha en Groenlandia tenían cinco tres sobre cero pero cómo es posible bueno en fin está como bendecida por la corriente elaborado por los vientos polares lemas a poner encima aún la mantiene no pero los indies me decían que que ellos hacia octubre ya no podían ir los las embarcaciones por los fiordos porque ya se encoge la ya de momento sacar trineos motos de nieve irse a cazar a pescar a bordo de estos aparatos no casi siempre son motos de nieve ahora podemos estar un mes más ese hasta hasta diciembre pueden todas las embarcaciones hay también unas semanas antes empieza también el verano aquí estamos perdiendo estamos perdiendo lo que laten la temporada el dinero ya nos tenemos que en bajar es capaz nos de estas zonas donde estamos como te digo cazando pescando o sus excursiones que hacen tener cuidado porque porque lotes si vas con una moto de nieve con ellos con perro guía son los que menos ya no pueden salir de allí pero ellos lo notan si los logrando

Voz 1667 20:59 claro sí lo están notando en sus vidas y se tienen que adaptar en algunos casos efectivamente este cambio climático está provocando ya a día de hoy refugiados climáticos que a día de hoy tampoco están reconocidos a nivel a nivel legal ese es otro debate abierto pero Chus todo este conocimiento que no estás contando es fruto de un gran proyecto de expediciones tú las citado con con mujeres por estas zonas afectadas por el cambio climático cuéntanos qué qué es eso exactamente qué fue de qué se trata este proyecto

Voz 17 21:29 pues compromiso con la tierra es fruto de una mal pianista mi caso que lleva cuatro décadas largas no exige pronto en las colonias más grandes del planeta y las regiones polares elástico de la Antártida sí ya hace ya muchas décadas que veíamos el cambio climático pero nos habla del cambio climático y pensábamos que eran cosas locales por ejemplo el año ochenta hay siete ochenta y nueve quizás es una expedición a África a Kenia es monta Kenia hay el Kilimanjaro son las nieves extraordinarias que están en regiones cálidas son montes de cinco mil y pico de mes de los bueno es como muy extraordinario no recuerdo haber leído los exploradores del del siglo XIX descubrir las nieves eternas decían del Kilimanjaro desmontes quería bueno yo me quedé muy sorprendida cuando llegó al club de Nairobi de montaña y una exposición de fotografías de los últimos cincuenta años en las que se recogía la recreación del glaciar de Galway esto es el monte Kenia con un pedazo glaciar precioso que cada diez años acababa una fotografía iba siendo como bueno queda constancia de sé que que este Gracián apenas estaba nosotros fuimos en aquella ocasión creo no es un mérito el simplemente un hecho objetivo los últimos escaladores que es cada Moss en Dielo toda la pared de día porque por lo que yo sé lo que fueron los años siguientes ya no se encontraron completamente heladas los eso sí los de cascadas pues las que subíamos con nuestros pieles pero ha llegado veías que en tu retina estaba las fotografiar con un glaciar muy poderosos hacía veinte años y ahora sólo quedaba el circo más bueno pues esto es aquí no esto no ha parado sea haitiano hay ya este glaciar no existe en la edad de una persona ya hay glaciares que han desaparecido ya antes en el Monte Perdido yo una con mis compañeros mayores que yo a lo mejor bueno pues unos eran mis profesores de montaña de aquella época íbamos a Pirineos con el mapa íbamos hasta de la Nortel perdido algo así es bueno paso se quedan sorprendidos pero sí cuando empezamos a subir pero este glaciar esto empezaba ahí abajo y lo lo veías en los mapas ya nos hemos acostumbrado que los mapas ya no coinciden en absoluto con lo que tú estás viendo ya no coincide hace unas décadas como te contaba pues te creías que eran zonas aisladas no ya a hablar es que la palabra en medio ambiente es que ni existía era el medio natural la naturaleza y luego ya empiezan a barajarse terminados bueno supongo que los científicos igual habían constatado tras no estaba en el colectivo en el lenguaje de la calle Icex tú impresa atar cabos dices tú fíjate como somos el perdido los que nosotros empezamos saber lo que te decía la gente en Perú que que sus glaciares también hay pensabas bueno pero ahora claro al conectar hacía todo organizado

Voz 1667 24:43 en otra dimensión es y entonces

Voz 17 24:46 once bueno los científicos esto lo avalan yo comen partidista un quiero dejar de ser una cosa individual de el del éxito deportivo y quiero dejar Otón o tolerado o más que dejar un legado contribuir a algo como deportista ya hasta entonces nos hemos unido un grupo de mujeres que son deportistas con la idea de que yo tenemos nuestras carreras profesionales y deportivas hechas no tenemos esa ambición seguimos entrenando como si no hubiera un mañana eso es también lo digo ella eso madres yo no sé dónde sacamos el tiempo pero esta es la historia de nuestras vidas ideas entrenamos pero con la idea de no es en nuestro siguiente paso ya es un paso más cuando hagamos la prensa es un poco que todos vamos a exigir vamos a pedir vamos a hacer ya a todos los niveles a nivel político a nivel social animal en dual hay muchos gestos que todos podemos hacer USAID ya es momento de actuar

Voz 1667 25:49 sus tú eres concejal de Medio Ambiente en la ciudad de Vigo así que dime la verdad nos cuesta a los ciudadanos cambiar nuestros hábitos para frenar todo esto para contribuir a el freno del cambio climático

Voz 17 26:02 bueno yo lo que me ha sorprendido es que por ejemplo cuando haces una especie de pues eso de curso de charla un taller con familias con niños bueno son como esponjas se convierten en el arma que qué te ayuda la hermana me gusta es decir esa palabra alineados en aliados la herramienta se en la herramienta que que ya se te pone de tu lado nadie tenemos un programa aquí que es de que la gente camine por el bosque por los montes bueno hay diez mil y pico de personas que han pasado por este programa que tienen carne nadie yo lo viví de pequeña en el montañismo de aquí de mi ciudad no nadie que camine por el monte que pasé que corra o que haya tenido que recoger basura algún día que estos algo yo hacía de pequeño gran pues no no es necesario afortunadamente los montes están bastante limpios por lo menos aquí en la zona porque hay comunidades de montes se preocupan por eso nadie vuelva tiran papel te preocupas cada vez que tiras de una cisterna tiras de un abres el grifo a dos donde a cada estos y más yo que soy concejala adonde acaba pues cada vez que haberse grifo a todas estas cosas lo entonces bueno pues intentado en la mesa que puedo toda la información que se tiene acaba en la calle oye tenemos humedales tenemos esto tenemos lo otro hay mucho que contar y cuando la gente que que me sorprende lo sabe toma conciencia hacemos cosas porque no sabemos que están mal hechas pues no somos tontos yo me he dado cuenta de que eso crea gente cuando dices oye es que si tú tiras el aceite por pues la cañería de tu casa es que acaba en el mar es que esto no hay quien lo pare a cada allí contra Amina una tonelada bueno ha empezado a subir pues la recogida de aceites bueno es un ejemplo no información al final sí yo también tiraba de las toallitas de estas de ella es maquillar pues es tu papel no es que es que no la para la depuradora de unas no unas no la retienen nuestra sino ninguna ir a cada en el lugar pues no sé no cubre ya después saber que por ejemplo los micro y plásticos no sólo es que sean trocitos de plástico una una bolsa que ese rompen el cacho no es que está los productos dentales los sin una guía es que utilizábamos entonces maquilladores en los Pilgrim cosas que hacemos así para redacción de la piel para limpiarle y todo esto bueno los hay naturales pero los hay que son bolsitas de plástico pues eso tampoco no hay nada que lo pare eso acaba o ver imágenes de bueno pues de algún animal que enganchado con la cosa de plástico bueno yo lo que quiero decirte es que la gente cuando sabe sus la repercusión que tienen sus acciones bueno alguien que no cree la mayoría si se si hubiera padres que quieren educar a sus hijos en esta línea veo niños que están muy concienciados luego están los en los montes también veo asociaciones es decir quizás estamos un poco lentos pero yo creo que ya está identificado en todo lo que se tiene que hacer las luces cuando las palas en tu casa bueno muchas cosas es también si me permites yo creo que hemos montado una sociedad tan consumista que ahora deshacer todo este montaje que tenemos pues está costando nos está costando ahora

Voz 1667 29:37 Bono con calma

Voz 17 29:40 muchas al tiempo notaremos pero hay que hacerlo

Voz 1667 29:44 hay que hacer poquito a poco dando pasos en la protección de la tierra algunos avances están consiguiendo como nos va a contar ahora Javier Bañuelos de momento Chus yo me despido de Ci muchísimas gracias por el regalo que nos has hecho por acompañarnos Feliz Navidad y Feliz cumpleaños de nuevo

Voz 17 30:01 bueno pues yo encantada de estar aquí

Voz 1667 30:03 área además

Voz 12 30:10 o es de dos mil dieciocho también ha sido un año clave para el medio ambiente tenemos que jugar con toda la Cumbre del Clima de Polonia pudo haber ido mejor pero nosotros no nos queremos quedar con otros grandes avances para proteger nuestro planeta Le hemos pedido mi Ángel Valladares de WWF de algunos ejemplos verdad ha encontrado varias desde esta salió primero el cierre del mercado de Marte

Voz 21 30:33 en Hong Kong ha supuesto una disminución clara la venta de productos en China Belice un paisaje creíble que está a salvo de la explotación petrolífera ya sus arrecifes fuera de esa lista de sitios en peligro de la Unesco maravillosa noticia la de los gorilas chimpancés aumentan por primera vez los gorilas de montaña son ya más de

Voz 22 30:52 mil también en Nepal

Voz 21 30:55 duplica su población de tigres en España se ha aprobado el Plan Español contra el tráfico de especies también ha nacido y está en marcha una plataforma contra el gas y los combustibles fósiles muy interesante y muy importante para luchar contra el cambio climático se ha creado un corredor de cetáceos en el Mediterráneo en nuestro lince ibérico la especie emblemática llega a seiscientos ejemplares todas son buenas noticias para el planeta pero también para todos nosotros

Voz 12 31:21 sin duda que lo son igual que los pasos que también ha empezado a dar Europa para prohibir el consumo de plásticos de usar y tirar un gran logro para Greenpeace subdirector manos Rodríguez también tiene otros avances que celebra dos noticias muy positivas para el medio ambiente que han ocurrido en una de ellas ha sido ladrón puesto al sol que va a permitir a la ciudadanía ser dueño el uso de participar en el modelo nuestro tipo de El país y por otro lado una normativa europea que ha puesto fecha de caducidad a los prácticos de un solo uso más comunes es un inicio del camino queda mucho por recorrer la implementación no países por primera vez Chaves se ha dicho que que está introdujo a liquidar basados construimos escucha vecino fue si queremos seguir obviando el planeta las organizaciones ecologistas también urgen a los Gobiernos a promover herramientas para que las familias puedan autoabastecerse con electricidad renovable ese autoconsumo generaría ojo un ahorro del sistema eléctrico español de mil setecientos setenta millones de

Voz 9 32:25 euros en costes de combustibles

Voz 15 32:30 Navidad real

Voz 23 32:40 eh

Voz 1667 33:09 veamos hemos estado en Belén hemos estado en Laponia yo creo que para completar el cuadro de nuestras navidades particulares podemos buscar a nuestros propios Reyes Magos tres invitados que representan el futuro de tres continentes África Europa y Asia que es de donde viene nuestra primera invitada es una mujer es la responsable del proyecto Mujeres de la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur en India se Yamaha buenos días

Voz 24 33:37 Nos diez

Voz 1667 33:38 con un mérito impresionante porque usted trabaja y tiene un puesto importante en una organización importante como es la Fundación Vicente Ferrer y todo a pesar de que su padre le dijo que tenía que quedarse en casa y no estudiar

Voz 3 33:50 Lance o música

Voz 25 33:53 yo pertenezco a una comunidad musulmana que impone algunas restricciones a las mujeres como por ejemplo el burka es decir no quieren ver a las mujeres en las calles los hombres guardan respeto a las mujeres pero no les brindan las mismas oportunidades que a los hombres tampoco les importa la educación eso lo he sufrido yo en mi propia casa cuando cumplí quince años mi padre no me permitía acceder a los estudios de Secundaria por las restricciones que suele imponer la religión y la cultura pero yo no me conformé quería estudiar aunque no tuve la oportunidad de hacerlo sin embargo Mi madre me apoyó para poder conseguirlo en cuanto tuve oportunidad estudié dos años más de educación superior conseguí graduar arme y ahora dirijo la sección de mujeres de la Fundación creo que la educación me ha abierto puertas me ha brindado la mejor oportunidad

Voz 24 34:39 todo en la vida he aprendido mucho he podido dar conferencias respeto mi religión pero también tengo respeto por lo que siento porque soy un ser humano y quería tener las mismas oportunidades que tienen los hombres para ser más independiente y respetable de ir Lomana en de

Voz 15 34:56 independiente

Voz 1667 34:59 piensa que muchas niñas quieren seguir su ejemplo después de abrir este camino

Voz 24 35:02 el no desde aquí la sí se ha avanzado mucho todo lo que te he contado es lo que pasaba hace treinta

Voz 25 35:09 la años pero las cosas están cambiando ahora acepta que las niñas reciban educación sin embargo las pequeñas tienen que superar muchas dificultades por ejemplo las generaciones más veteranas siguen sin aceptar que esas niñas reciban educación

Voz 15 35:24 ah sí

Voz 25 35:27 siguen preguntándose porque una niña necesita educarse piensan que ella tiene que casarse vivir en la casa de su marido y acatar sus reglas siguen sin entender por qué es necesario que esas niñas reciban educación no entienden para qué puede servir eso siguen pensando que están obligadas a casarse estar en la cocina y cuidar de los niños esa es la mentalidad que sigue existiendo en muchas familias pero India está afrontando el problema para cambiarlo aunque todavía detectamos algunos fallos para conseguir ese objeto

Voz 1 35:57 vivo blogs de alto están además es mi Philips de los jóvenes piensan igual

Voz 3 36:06 L de Chen Indep

Voz 25 36:09 sí claro que están cambiando mucho su mentalidad si lo comparamos con las personas de más edad las niñas están estudiando aunque sean musulmanas las mujeres están

Voz 26 36:18 trabajando y lo hacen como doctoras o con

Voz 25 36:21 en ingeniera o como profesoras la situación está cambiando mucho

Voz 1 36:24 eso de adoquín

Voz 25 36:28 se tiene en la sociedad y la religión han ido de la mano han ejercido una discriminación de género notable porque esas ideas están en su cabeza sin embargo las nuevas generaciones están cambiando ese pensamiento piensan desde la igualdad y eso lo está facilitando la educación que reciben las niñas la discriminación se está reduciendo y están interesados en cambiar esta situación realmente quieren cambiarla

Voz 1 36:52 si hace unas semanas India abolió

Voz 1667 36:55 la ley de adulterio que seguía vigente que otras leyes vigentes en India discriminan a la mujer

Voz 25 37:00 la hablo de cómo unirse sí que hay leyes discriminatorias todavía hay una ley incluso contra la violencia de género para atajar los casos en los que una mujer sufre acoso por parte de su marido o en su familia el problema es que en realidad la sociedad no cumple del todo con lo que dice esa ley aquí la mujer puede ir a comisaría contarlo o a un juez pero en India no está implementando igual esa ley porque siguen pensando que la mujeres secundaria ciudadanas de segunda

Voz 9 37:27 a de Guzmán de arte esta Kennedy dejado tú

Voz 1667 37:33 Javi muchas gracias punki

Voz 9 37:36 eh

Voz 27 37:39 una

Voz 1667 37:42 Pedro Vidal a Aragón buenos días Feliz Navidad

Voz 28 37:45 bueno a Pablo feliz Navidad el primer Erasmos he leído que fuiste a las primeras de hoy

Voz 26 37:52 más creo que fue el año ochenta y ocho porque estamos celebrando el treinta aniversario mucho ha llovido desde entonces qué significa

Voz 28 38:00 daba en aquel año para un chaval de tu edad Europa

Voz 26 38:04 uy pues en aquel año casi era

Voz 29 38:07 como como emigrar no a Europa todavía no había nacido

Voz 26 38:12 España no estaba dentro a la Comunidad Económica Europea no

Voz 29 38:16 hay Europa pues sonaba como fuimos muy lejos no sonaba como bueno pues al libro de Historia no habíamos viajado un poquito a Italia pero pero algo mucho más lejos de lo que lo que hoy desde luego no tú te fuiste es musa yo me fui de Erasmus a París París París de abrir un mundo ahí

Voz 1667 38:39 no

Voz 29 38:39 aún no completamente

Voz 30 38:42 es un arma muy muy grande no yo que soy de un pueblo de Extremadura de Almendralejo venir a Madrid dar un salto

Voz 26 38:52 ya París pues una mucho mayor clara oye

Voz 1667 38:55 se descubre está allí lo que se pueda contar

Voz 26 38:57 pero aguantar la verdad es que casi todo

Voz 31 39:00 pues puesto adelante adelante

Voz 29 39:03 una pues una ciudad impresionante y muy bonita

Voz 26 39:08 con gripe he un país que estaba mucho más avanzado en aquello años que de lo que estaba España en Madrid una ciudad limpia llena de flores una ciudad preciosa Isabel lo descubrí persona van muy diferentes a lo que yo había conocido hasta entonces no al venir de un pueblo como Almendralejo Madrid te hace darte cuenta de que la realidad y la verdad absoluta da pues no lo son tanto en aquel dos años al dar el salto a París pues te te hacía te permitía te da la posibilidad de abrir aún más no relativizar el regla civilizar todo hoy el ver que en el fondo las personas somos más parecidas de lo que pensamos aunque abordemos al día a día de manera muy diferentes y con con con

Voz 1667 40:02 estaría muy diferente era que yo a lo que podíamos aspirar no España entonces en el año ochenta y ocho cuando miraba fuera a Europa

Voz 26 40:10 era un referente donde teníamos que dónde tenemos que ir efectivamente mira a mi la verdad es que me impresiona impresiona muchísimo lo que ha avanzado a España en estos treinta años sea yo recuerdo cuando volaba de Madrid y a París y de París a Madrid lo que te comentaba antes no vas a París era una ciudad enorme limpia bueno en esta fecha no la Navidad osea recuerda los Campos Elíseos con con la iluminación una cosa muy muy urbanita no tuve la suerte de volver he ido en varias ocasiones pero el año pasado estuve porque mi hija María hacia hacia un eramos allí también tradición ha seguido la tradición y la verdad es que pasado treinta años yo casi te diría que Madrid está más limpio

Voz 30 41:02 yo en el metro más moderno en la iluminación de Navidad

Voz 29 41:07 la tan bonita o más que la de París

Voz 26 41:11 o sea que realmente el cambio que que yo creo que más van a España en estos treinta años ha sido realmente espectacular

Voz 1667 41:18 cómo crees que ve tu hija Europa con la misma mirada que tenía esto en el ochenta y ocho que ha cambiado respecto a la mirada que puede tener tu hija hoy

Voz 26 41:28 a ver yo creo que que sí que ha cambiado o no sabes yo creo que para

Voz 30 41:33 a ellas el salmón no de la

Voz 26 41:36 en farmacia donde la comunicación no esa no teníamos guasa no existía internet el viajar ahí era cada pues el viajar allí suponía un gran viaje no sea hoy en día ya by viene continuamente no tiene amigos allí sigue habiendo o sea las comunicaciones han cambiado completamente yo creo que el hoy en día esa vive y mucho más globalmente de lo que la hacía más entonces no dar hacia a usar los medios de comunicación pero sobretodo eh todo el mundo de Internet no hay de qué que ha cambiado completamente

Voz 1667 42:16 le Pedro te preocupa el futuro de Europa

Voz 26 42:21 ah pues a a ver yo soy una persona fundamentalmente positiva no y creo que que afortunadamente la historia Lamont ha ido evolucionando

Voz 29 42:32 co co claramente a mejor no sobre eso todo

Voz 26 42:36 franjas de tiempo suficientemente grande en no es cierto que probablemente en este momento estamos viviendo un contexto que que que sí que tiene cierta incertidumbre no es decir tenemos

Voz 30 42:52 no es Inglaterra

Voz 26 42:55 que no se quieren ir pero que ambos da hoy que parece que sí pero que no tenemos hacia adónde Francia tan reciente ahora con todo el tema de los chalecos amarillos no tenemos ese ese egoísmo de los ingleses se quieren ir porque piensa que aportan más y no centramos en un contexto aroma eh así mal nuestra tenemos comunidades autónomas más rica que no quieren apoyar a las comunidades autónomas más desfavorecida lo cual a mí personalmente me me toca sensiblemente no tenemos lado alemanes que no quieren que entre nadie sea la verdad es que tenemos un tenemos yo creo que que dentro de todo este mundo de que hablábamos antes hay comunicación el

Voz 29 43:42 el muchas y el poco nos ha perdido un poco

Voz 26 43:46 el espíritu que a lo mejor hace treinta años y que existía más no de de Unió de colaboración de ayudarnos todo hoy parece que que desgraciadamente es esta misma información hay muchas veces que yo creo que ese manipula no precisamente buscando el bien común la generosidad que la el que auguró va progrese y avanza unida no

Voz 1667 44:12 corta la inmigración a Europa desde tu punto de vista

Voz 30 44:17 yo en su día fui un fui un amigo

Voz 26 44:20 durante no me fui a Francia que me daba la oportunidad de estudiar me quedé allí trabajando cinco años y fíjate en aquel momento a mí Francia me impresionaba con respecto a España no porque era un país es muy abierto a coger a gente de distintas nacionalidades facilitarle oportunidades yo creo que son el fondo pues Henry que decía al país no yo creo que hoy en día pues nos pasa un poco igual no hay la inmigración eh bueno yo creo es un tema enormemente complejo no en el que lo que comentábamos Un poco antes no yo creo que la sociedad en este momento quizás sea particularmente egoísta no me

Voz 17 45:04 a ustedes quizá mucha tristeza

Voz 26 45:07 además en esta fecha no el que un tema tan complejo y tan sensible detrás del que hay persona humana con verdadero drama pues tenemos a borde con con generosidad no que que se esté manipulando yo creo que mucho no con con la intención de conseguir votos borraron por por mucho aceptaremos que debería ser un tema en el que la sociedad los políticos todo en general fuésemos más responsable lo abordarse Mo con la complejidad y al rigor que requiere y sobre todo que que yo quizá diría que que que no utilice no para para conseguir es fines

Voz 1667 45:51 Pedro Vidal Aragón muchísimas gracias por acompañarnos uno de los primeros erasmus en Europa yo creo que es uno de los programas bandera uno de los programas de mayor éxito de debe a la Unión Europea este programa Erasmus gracias por acompañarnos y feliz Navidad pues muchísimas gracias a todos

Voz 29 46:08 IDAE Feliz Navidad a todos los dentro y a vosotros también

Voz 1667 46:15 es nuestro tercer Rey Mago particular lo hemos encontrado en Dakar en su Senegal natal aquí lo conocemos por su faceta de pívot en la ACB en el Estudiantes por ejemplo pero su compromiso con la política con su África natal también le hace especial es si tapas Savané buenos días feliz Navidad buenos días vida te iba a preguntar a quién quieres más Si a España o a Senegal pero para que elegir verdad

Voz 8 46:42 en ningún momento a Pepa al carecer yo creo firmemente en en agregar a más que obtener que estar por un lado además la forma de ser del senegalés Si la del español ha ido aprendiendo que no distan tanto como podía parecer de fuera

Voz 1667 47:02 oye danos envidias estafa aquel temperatura tenéis hoy en Dakar

Voz 8 47:05 bueno unos veintiocho grados

Voz 32 47:08 bueno lo justo para celebrar la Navidad en la playa se me ocurre claramente locales todavía hay un poquito de viento fresco pero para uno

Voz 8 47:18 viene del norte de España fue de veintiocho grados imagínate con pantalones cortos Si a la playa

Voz 1667 47:25 porque me ha sorprendido leer que pese a esa temperatura sobretodo pese a tener mayoría musulmana entre la población senegalesa allí se celebra la Navidad

Voz 8 47:34 sí sí a entrega siempre se ha respetado como a ya festivo a las fiestas de Navidad desde niño recuerdo celebra la muchísimo además en mi caso porque soy de una familia donde mi padre musulmán madres católica algo que se da muchísimo aquí hice vive con muchísima normalidad de hecho un lado siempre suele invitar al otro lado entrecomilla cuando toca sus hasta entonces en las navidades pues los católicos suelen invitar a muchos amigos musulmanes Si al revés como decía estás musulmanas es también siempre se involucra a los católicos

Voz 1667 48:13 es un ejemplo teniendo en cuenta el actual contexto de tensión internacional que vivimos no

Voz 8 48:18 sí aunque éste sería mucho de lo contrario y más últimamente a las mezclas fueran enriquecer iré Pitol además aquí hay tradiciones muy bonitas que se han hecho para a fortalecer lazos entre las distintas comunidades por ejemplo pues en casi cada fiesta de una región hace el actual R relacionado con algún tipo de comida en particular cuando es la fiesta del cordero para los musulmanes así tienen un buen amigo en la oficina o en cualquier ámbito la tradición es llevarles a algún trozo de carne a su familia como manera también de tener una visita familiar involucradas en tu fiesta y al revés también durante la Semana Santa a que hay un postre muy muy bueno la típico de que cuesta muchísimo hacer que casi sólo efectuará hacer para la Semana Santa ni lo preparan todas las familias católicas y luego mandan pues esto no una pequeña parte au pairs diríamos a sus amigos musulmanes para involucrar les entusiastas así que aquí lo que son tensiones religiosas

Voz 32 49:23 está nunca ha vivido en mil cuarenta años y lo dicho

Voz 1667 49:26 buenísimo ejemplo teniendo en cuenta el contexto actual por qué crees que parece imponerse ahora lo contrario el miedo el odio al diferente

Voz 8 49:34 bueno creo que se ha dado un un momento en el que en el tiempo donde los extremos han podido imponerse a lo que realmente ese vive en la mayoría de de Carson porque además lo he vivido no donde hay gente que hablando en general puede hablar con desconfianza de otra religión pero en Are estancias cortas en un caso particular conocían no alguien de esta religión no tendría ningún problema ni lo tienen y tendrán algún amigo de ellos pero cuando vivimos un momento donde pues te da ahora que el extremismo islamista es el que ha hay más actividad terrorista digamos está teniendo a no te olvidamos que no hace tanto tiempo a se quemaba gente encima de de unas cruces sin ir más lejos no yo como perforar negras desde luego lo tengo muy fresco algo como el plan que siempre se ha justificado de forma errónea con la religión pues lo mismo pasa con extremistas islamistas ahora mismo así también quizá porque vive una edad donde el ciclo de noticia el más rápido y más amplio que nunca pues lo malo llega mucho más lejos y afecta muchísimo más

Voz 1667 50:44 claro oye nos hemos quedado sin tiempo tenemos que irnos despidiendo ya pero no quería hacerlo sin que nos contarás que ofrece África al mundo actual

Voz 8 50:54 bueno en el contexto internacional a África está siendo el a la la novia buscada pues muchas de las grandes potencias del mundo por desgracia en muchos casos lo hacen para su interés propio estrictamente a no con el espíritu de cola por acción que nos gustaría ver han hablar argumento mucho en en España algo que me parece muy sencillo es muy obvio pero desde luego no parece serlo de lo que se escucha principalmente en las noticias a a hablando ahora de África habrá principalmente pues hacia la inmigración ilegal de unos cincuenta o sesenta mil africanos pero nos olvidamos que detrás de esto hay más de mil millones de africanos en un continente que no espía muy cerca de estar en un momento de muchísimo crecimiento de necesidad de muchísimas cosas y conocimiento de los que disponen un país como España y sería una oportunidad impresionante para tener mucho de este crecimiento que tanto se va buscando pues para poder mantener cuando hablamos del sistema de ayuda social en en España que que está viviendo tantos problemas hablamos de las pensiones suben más se dice y se repite mil veces que lo que hace falta es crecimiento económico bueno el crecimiento económico puede venir de deprimir devaluar los salarios en España o de meter España dentro de muchísimo más mercados España hace puede posicionar frente a Estados como China Estados Unidos Francia que entrando solamente buscar ganar por su lado en muchísimos de los casos España que podía posicionar como un país amigo del continente que busca relaciones comerciales donde los dos ganan a ser un Partner muy positivo en el desarrollo de prescrito Un país un continente más de mil millones de personas una clase media que está explotando y te lo va a hacer todavía más en los treinta años que viene y que van a citar todo desde productos de energías renovables a ayudar en el sector turístico en la construcción y demás todos los sectores donde España siempre ha sido puntero muchísimas ganas

Voz 1667 53:10 has portó ayuda feliz Navidad IT esperamos de vuelta disfruta mucho de Dakar

Voz 8 53:15 encantado soy feliz Navidad

Voz 33 53:17 ah sí

bueno pues yo creo que hemos completado este recorrido por los escenarios que inspiran nuestra navidad espero que les haya resultado interesantes y que disfruten mucho mucho del día les dejo en la mejor compañía en la de la Ser y nos volvemos a escuchar el próximo sábado aquí en Punto de Fuga un beso muy grande feliz diarias

Voz 35 56:28 en eh