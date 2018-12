Hoy por Hoy Madrid con los niños del Hospital Universitario La Paz

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:47 bueno hoy celebramos el programa de radio que que más ilusión nos hace de todo el año estar en el hospital La Paz con los niños ingresados aquí estos días traerles la magia de la radio hacer que bueno pues las horas esto lo saben todos los niños que nos acompañan hoy aquí también sus familias en sus padres que transcurre en un ritmo lento pues vayan a otro ritmo al menos durante rueda este ratito y hacer hoy Radio por para y con ellos nos hemos venido con un montón de amigos para disfrutar de estará de radio con el vamos Carlos Rubio que está por aquí haciendo trucos de magia le conocimos en la gala de los premios pasión que premiar el compromiso con eh pues con las personas y los medios de comunicación que apoyan a las personas que en un momento dado bueno pues atraviesa una enfermedad y después ya supera ni han pasado momentos vida complicado nos hemos venido también con los alumnos las alumnas del colegio Zola que también fueron premiados en esa gala por su compromiso Ike se han venido aquí dispuestos a hacer también de cuenta cuentos para los más pequeños unos hemos venido esto es una supero sorpresa yo sólo quiero agradecer mucho porque cada vez que vienen a Madrid iban al Palacio Municipal de Congresos lo llenan todo venden todas las localidades

Voz 3 02:07 información municipal de Congresos foses difícil llenar porque hay muchas butacas los chicos de Canta Juegos un aplauso para ellos gracias por estar aquí chicos

Voz 1 02:25 y bueno como cada año unos

Voz 1515 02:28 te de una especie de maestro de ceremonias el subdirector gerente de este hospital el doctor Javier Cobas gracias por el acogernos en esta aula en esta pajar era de la paz un año más doctor gracias a vosotros porvenir que bueno animo siempre con mucha ilusión yo le digo que es el programa que más ilusión nos hace hacer de todo el año estará aquí con los niños que estos días bueno pues por una circunstancia o por otra están aquí ingresados

Voz 4 02:56 antes me decía el equipo de comunicación de de la paz no sabes la cantidad de actividades

Voz 1515 03:03 que hay programadas estos días para los más pequeños es que tienen una agenda tremenda no

Voz 5 03:08 a todos los días prácticamente hay algo bien por la mañana bien por la tarde siempre hay algo que hay algo que hacer y algo que regalar

Voz 1515 03:15 al final hay una cosa que a mí siempre me resulta como muy inspiradora en los grandes centros Madrid es un mundo pero luego hay micro mundos que también son muy grandes la semana pasada estábamos en en el metro celebrando el centenario de Metro que es toda la vida de la urbe en la parte de abajo pero es que la paz que ha sido elegido por quinto año consecutivo como el mejor hospital de España no sólo de Madrid sino de España es un mundo dentro de una ciudad capital además tan grande como ésta cómo es el día a día a la hora de de gestionar a tantos pacientes con tantas dolencias como es el día a día para los más pequeños que se encuentran aquí

Voz 5 03:56 tenían buenos días muy intenso y hombre lo primero que supongo que se encuentran es un poco un ambiente agresivo discípulo porque no están en su casa no están en su medio no lo que intentamos es que el hospital no sea tan agresivo que se sientan un poco más como yo como en su casa no entonces pues hay actividades por la mañana como si estuvieran en su casa es decir escuela por ejemplo tenemos maestros que les dan clase A veces vienen asociaciones a contar cuentos au viene incluso algún famoso a cantar de vez en cuando mañana espera estar de siempre de alguna actividad aquí la paja Abrera tienen alguna actividad

Voz 6 04:29 o incluso pues con los voluntarios

Voz 5 04:32 con otras asociaciones de fuera pues lo organizan pequeñas actos pequeñas fiestas y lo que intentamos es que el tiempo que estén aquí estén digamos lo más entretenidos posibles

Voz 1515 04:42 vamos a ir charlando con ellos y le hemos pedido a nuestro compañero Enrique García que nos acompañase para ir charlando con algunos de los padres y de los niños que están estos días aquí después de eso los chicos de Canta Juegos van a cantarnos van a cantar

Voz 4 04:58 una canción que yo creo que es

Voz 1515 05:00 la que más hace bailar en cada concierto de Canta Juegos ahora no es la de Irán y la tetera se lo vamos a preguntar al primero de los niños con quién estás Enrique

Voz 7 05:08 bueno estoy hay que decir que esto está lleno de niños y niñas también de de sus papi hay que decir también que bueno que han estado tocando las palmas de desde que ha comenzado el programa y estoy con con un amigo nuevo con Carlos o la carne tú cuántos años tienes trece me decía las antes porque tenemos muchas sorpresas en este programa una de ellas ya la hemos adelantado IS la magia a ti te gusta da magia porque oye la radio te gusta escuchar y hablar por la radio sí

Voz 1515 05:45 no no lo dice muy entusiasmado van vamos a ver déjame que te pregunte cómo estás bien sí que me contaba antes tu madre hace unos minutos y que empezamos la grabación que estás aquí porque hace unos años hicieron un trasplante de riñón no y ahora porque estás aquí a ver porque has vuelto a la paz

Voz 8 06:05 no sé no lo sabemos

Voz 1515 06:09 no no te han explicado porque vamos a contárselo a su madre que antes la tenían osea hay dicen se acaba de levantar pasa nada bueno son revisiones que te van haciendo de forma periódica no pasa absolutamente nada lo que me explicaban también antes es que la noche del veinticuatro la vas a pasar en casa que le has pedido a Papa Noel has hecho carta el nuevo todavía no me lo estás dejando para muy tarde y no le va a dar tiempo a organizarse ya ya mirarle

Voz 10 06:41 pues ya caerá de aquí tenga vamos a charlar con alguien más quiero saludar a otra

Voz 7 06:45 oiga que ha llegado de las primeras ideas bueno la verdad es que no no lo ha hecho falta enseñarle el micro ya se puesto a hablar es Nora o la no oye tú cuántos años tienes cinco años aquí te gusta la magia porque he visto antes que enseñó un truco y estabas ahí súper concentrada

Voz 8 07:08 tú sabes hacer magia no

Voz 1515 07:13 antes de que comenzasen los el programa cómo ha sido la primera en llegar Nora que tiene cinco años

Voz 4 07:20 le decía te hemos traído regalos

Voz 1515 07:23 pero si recuerdas lo que te voy a plantear después en lugar de uno te llevas dos porque me he dado cuenta de que Nora está aprendiendo a leer

Voz 4 07:33 entonces detrás de el escenario que hoy

Voz 1515 07:38 hemos preparado el la pajarerías de La Paz hay un cartel es enorme con unas letras gigantes a ver si eres capaz Nora de decirme lo que pone detrás

Voz 3 07:57 lo que hace ir a tener dos regalos e te gusta la radio Nora

Voz 1515 08:03 si sabríais explicarme por qué

Voz 10 08:09 muy bien enhorabuena reformar tus papás seguro que escuchan la radio que sí

Voz 1515 08:13 pues vamos a hacer una cosa le vamos a poner música a la radio nos a aquí también María Jesús del Olmo es musicoterapeuta María esos qué tal hola hola buenas tardes también David ella Él es musicoterapeuta CEO de la Fundación musicoterapia is a cómo estás muy bien donde buenas tardes hacemos honor a vuestra fundación y le ponemos música la mañana os parece vamos a poner y luego nos explica los beneficios de la músicas porque a los chicos de Canta Juegos yo quiero agradecerles que hayan venido sobre todo porque en una agenda complicada de aquí semana otro hospital así que les tenemos un tiempo limitado y quiero que el esprín vamos al máximo chicos de Canta Juegos cuando

Voz 12 08:53 Craigslist pero que pasados es que no somos muy tímidos y nos da mucha vergüenza bailar solas en serio por eso necesitamos los pabellones que tuits gente necesitamos que nos ayuden todos a pie nos tenéis que pone de pie para bailar con nosotros vale y si queréis practicamos un poquito vale ibamos calentando el cuerpo y sería taza

Voz 13 09:18 muy bien tetera cuchara Kutxa Aaron plato hondo plato ya no

Voz 14 09:29 sí tenedor salero azucarero batidora y olla exprés dicho música notaremos nada

Voz 1 09:43 la guitarra

Voz 1515 11:17 qué bien Canta Juegos mil Nil

Voz 15 11:20 el mil gracias a ver con

Voz 1515 11:22 bien podemos hablar más Enrique más niños el que haya sido el más by Lon de todos

Voz 7 11:28 pues saber está difícil porque yo creo que han bailado casi todos pero por ejemplo

Voz 1515 11:32 mira esta niña de la primera fila que con clara de picar a yo creo que ha bailado mucho

Voz 9 11:38 con de llamas

Voz 7 11:41 cuántos años tienes Julián has estado bailando te ha gustado sí

Voz 1515 11:47 Julia mira tenemos esta mesa llena de regalos para vosotros luego os vamos a dar vale y que estás aquí bueno saliese explicar

Voz 7 12:00 porque han dicho hay música en este momento no hay has bajado le da vergüenza bueno dando qué vergüenza bueno pero al lado tenemos a a otro amigo que yo creo que que si va a querer hablar porque llevan rato mirando el el micrófono que yo me he dado cuenta hola cómo te llamas rico y cuántos años tienes Francisco diez tú también has estado bailando mucho ahora no que

Voz 16 12:27 no es nada

Voz 7 12:31 entonces yo estoy un poco ciego Francisco que no te gusta bailar

Voz 1515 12:36 no pero yo creo que está un poco preguntarle a su madre que se lo doy yo creo que son de Badajoz no está un poco en prepago

Voz 10 12:43 con estas si estáis pequeñín y por qué estáis aquí vosotros sois de Badajoz diez aquí

Voz 17 12:52 el el que de pequeño lo operaron de una teatral

Voz 9 12:54 cogió de falo

Voz 1515 12:55 tienen este no y pulmonar iban Master un catéter le van a poner una válvula que le falta en el en donde acto en el corazón sí pero las Navidades Nochebuena la paséis a casa el XXII para casa sí bueno un beso di dile que espere que en cuanto al final del programa ya repartimos los regalos vale

Voz 7 13:15 sí pero digo yo que tendrá que bailar un poco no si tienen los regalos

Voz 0098 13:19 no

Voz 10 13:21 lo a pensar se voz

Voz 1515 13:26 bueno vamos a charlar yo decía lo importante de la música nos acompaña

Voz 4 13:30 han aquí en La Paz

Voz 1515 13:32 Adela Paz María Jesús del Olmo musicoterapeuta omeya también musicoterapeuta hizo de esta fundación musicoterapia y salud por qué es importante María Jesús la música que cambia lo hemos podido comprobar en directo no pero en niños qué tienen en un momento dado la necesidad de hacerse más fuertes y más valientes la música de qué forma les ayuda

Voz 18 13:53 bueno pues la verdad es que estamos viendo a lo largo de estos dieciséis años que llevamos aquí en La Paz con el pudiese musicoterapia estamos viendo los cambios que producen dos niños pero pero de forma inmediata no hay cosa más rápida porque es un arte temporales es decir transcurre en el tiempo no no hay que esperar a que suceda algo sino que ya sucede todo el rato en el tiempo no ya a los niños les cambia sobretodo su estado de ánimo en cuanto escuchan su música favorita pero sobre todo cuando forman parte de ella es decir cuando Lacen

Voz 1515 14:23 es algo que acabamos de ver que han hecho los chicos de Canta Juego examen Enrique acércate que quiero preguntarle a alguno de los chicos de Canta Juegos que se han repartido entre todo el público siguió son conscientes del poder de la música de sus canciones de hacer ejercicio colectivo que acabamos de hacer ahora niños padres médicos enfermeros vosotros todos bailando y cantando a la vez sois conscientes de eso trabajáis esa parte también desde la

Voz 12 14:49 sí así es más no sólo simplemente la música sino simplemente lo que creemos nosotros que es compartirlo y estar con gente haciéndolo es lo mismo cantar en casa tú solo en la ducha que bueno cada uno puede por supuesto que le puede ser muy muy bien pero lo que creemos de verdad que funciona es hacerlo en grupo estaban nosotros vamos en los conciertos cuando vemos que los papás y los niños bailan juntos eso es una experiencia que que para ellos es muy buena sobre todo

Voz 1515 15:18 en los conciertos cuál es el tema que más os funciona el perdón a los conciertos cuál es el tema que más os funciona

Voz 12 15:24 el tema de música si la canción bueno ya llega un momento que ya tenemos como cinco seis que ya es difícil alzaba pero bueno la tapa tetera H Chu a la manera de la vaca lechera yo voy por eso muchas veces los mismos abuelo Juan hice más como ya voy a escuchar mis canciones con mi nieto claro es que es copiosa parece que no pero generacional claro claro dices que la conozco yo estoy aquí con el nieto bailando eh

Voz 1515 15:50 vamos a preguntarle también a David yo decía que él es el CEO de la formación musical con terapia y salud

Voz 19 15:56 y de qué forma un niño que está atravesando un momento bueno es complicado se necesita sacar la mayor fortaleza interna que que tenga les ayuda a la música

Voz 20 16:07 los musicoterapeutas tratamos de hacer un traje sonoro confeccionado en ese momento específicamente para la persona con la que estamos trabajando entonces nuestro trabajo consiste en acercarnos a ese niño previamente hemos hablado con el equipo médico ellos nos han dado las pautas

Voz 21 16:23 por qué debemos hacer a partir de ahí pedimos permiso a las familias

Voz 20 16:28 venimos con el Lille con toda esa información lo transformamos en un mensaje musical en una interacción musical SATE tratamos de que los niños toquen con nosotros esa es una una de las características fundamental

Voz 1515 16:41 se pregunta quién letradas lado también al subdirector gerente que además es médico el doctor Javier eh Cobas como se nota no sé si estudios de eso pero como se nota en el sistema inmunológico de un niño que ha pasado por un aula de musicoterapia

Voz 5 16:57 bueno el sistema inmunológico lo estamos estudiando ahora precisamente a los musicoterapeutas de hospitales están hacía bueno hicieron dos tesis doctorales y hay una donde están ahora estudiando el cortisol los niveles de cortisol y algún otro nivel más en el efecto que tiene la música sobre ello no con lo cual esa pregunta similares dentro de un año seguro que la contestó perfectamente pero en los estudios que sí se han hecho es que se ha demostrado pues que bajar la frecuencia cardíaca comentan la sustentación hicieron incluso estudios en niños en intensivo

Voz 20 17:28 lo que está en estado comatoso

Voz 5 17:30 también quiso de Estado también afecta la música como co cómo se procura que el ritmo vaya bajando llevando el tema

Voz 20 17:38 por los musicoterapeutas en fíjate

Voz 1515 17:41 eh vamos a dejar que los chicos de Canta Juegos que se tienen que irse se vayan vamos a darles un fuerte aplauso por haber venido hoy hasta aquí para compartir

Voz 3 17:51 excedía de radio con todos ellos muchísimas gracias y no sé si tenéis programada actuación

Voz 1515 17:58 a Madrid o cerca de Madrid próximamente chicos de Canta Juegos

Voz 22 18:03 pues ya del cerco cerca de Madrid ya no no porque acabamos de estar este fin de semana en el Palacio de Congreso aquí en Madrid

Voz 0098 18:11 eh

Voz 22 18:12 Burgos estamos este fin de semana es Santander Málaga Sevilla Valencia Barcelona iba Historia Granada

Voz 1515 18:25 bueno para en cuanto a los niños se recuperen lo mejor que se puede hacernos pues somos un trenecito os vamos a veros a Granada Vitoria Valencia chicos de Canta Juegos mil gracias de verdad

Voz 23 18:37 no gracias a vosotros es radio antes de irnos queremos dar unas cosquillas no

Voz 1515 18:42 sí él oye Nos levantamos todos

Voz 10 18:45 a cantar de nuevo y a bailar y no venga arriba

Voz 25 21:30 muchas gracias por invitar los vale muchas gracias de verdad

Voz 12 21:33 qué pasa es una feliz Navidad vale Navidad K

Voz 26 21:36 el juego fue un aplauso súper fuertes para ellos

Voz 27 21:47 tú al niño o los Sui y no me ves

Voz 29 22:17 eh

Voz 27 22:23 él

Voz 26 22:54 bueno aquí continua en La Palma Arena con nosotros con nuestras musicoterapeutas

Voz 2 23:03 muy importante con nuestros niños que estos días están pasando bueno una parte de las navidades aquí

Voz 1515 23:10 y a los que queríamos hacer felices un año más es el séptimo año consecutivo que estamos aquí trayendo la radio a los chicos de cata juegos que se han ido ya hace unos minutos a quienes agradecemos muchísimo que hayan venido in buena nuestro compañero Enrique García continuó charlando con papás con niños con nuestro Mago Carlos Rubio a quién atención a ver si esto lo conseguimos me han soplado que hoy es su cumpleaños

Voz 10 23:36 Norah como es saber

Voz 1515 24:02 te hemos pillado a traición Carlos Rubio

Voz 30 24:05 Carlos que ya está dispuesto a es la magia aquí no si estoy dispuesto pero no hace falta que alguien me ayude alguien que tengan muchas ganas bueno no no era levantarle la mano

Voz 1515 24:16 no es no es el estreno en cinco años oye

Voz 9 24:20 de veinte en horas vamos a hacer una cosa muy especial y con alguien más a ver alguien más algún niño podríamos Francisco que ya nos ayudaba antes pues venga nos ayudas también leamos un aplauso ponte de diez déjale hasta ahora ah bueno antes de nada ves que tengo dos guante rojo la gente desde su casa no lo sabe pero tengo dos guantes rojos va a elegir sujetador fue el micro Enríquez

Voz 1515 24:43 nada más Agir uno de los dos guantes o este

Voz 9 24:46 oeste el que más te llama la atención el que más me meto atención

Voz 31 24:50 no me gusta más este sí admite igual se mira una atención vas a recoger este guante ahora Francisco va a coger el otro igual que ha hecho Nora lo ponéis así entre las manos la atención lo más importante viene la magia vais a hacer

Voz 32 25:07 para qué hacer la magia energía

Voz 9 25:10 y más fuerte más fuerte oye esa contendrá Francisco eh como ya ocurrió algo Nora virtuosa aprieta fuerte el guante no había que apretar fuerte mira Francisco un apretado tan fuerte y Francisco hoy aquí no pareció no ocurrió una sujetarlo pero sin embargo Nora como está tan fuerte y es tan bestia Miró lo que ha hecho que ha hecho el guante más pequeño superarlo Enrique para que se pueda ver no era hecho el debate que ello no ahora que yo molesto lo digo una cosa una cosa más antes de continuar una cosa muy rápida vale con esto a ver aquí en el hospital La Paz como llamáis a esto un acuerdan ahora es la primera de la clase mira bien intentar que la cuerda se quede recta es muy fuerte Maqueda recta mira

Voz 0098 26:04 una dos tres

Voz 33 26:10 no

Voz 10 26:11 si no lo son

Voz 9 26:15 sacado reza pues oye aquí la Junta eh es una cosa una cosa ver a siempre todos Moix a esto antes cuerda yo lo digo porque es que yo esto mira soplan ahora si soplas ocurre de magia y esto entonces no es un acuerdo sino que es un pañuelo esto ya está chulo

Voz 3 26:39 Buero por aquí dejamos la magia pero

Voz 9 26:42 los décimos la gente de casa Valli buscando una baraja de cartas que vamos a usar más adelante para hacer una magia puntos vale vale buscando por aquí también que la gente que está en la paz también lo hará mucha la oye Carlos una cosa donde te podemos ver porque estás en Madrid bueno esta Navidad estoy en todas partes Doña vine hace unas semanas comente que estaba en la escalera de Jacob donde sigo todos los domingos ir por ejemplo mañana estoy el teatro Quijano de Ciudad Real con Global Caja una gala muy chula mañana en Albacete en el Teatro Circo estoy en Cuenca estoy en en Pozuelo de Alarcón es invertir esos Canta Juegos mientras par pues a lo mejor coincidimos todos cómo podemos buscar más información que podíamos caro en mi página de Facebook e Instagram también Magno rubio arroba más Rubio

Voz 34 27:25 bueno en mi página web tres W

Voz 9 27:28 les Mao Carlos Rubio punto com

Voz 1515 27:30 muy bien pues Mago Carlos Rubio mil gracias a vosotros mientras volvemos a saludar enseguida más pequeños a sus padres a las chicas del colegio Zola que hoy nos acompañan más preguntas a nuestros musicoterapeuta sé que estáis en un proyecto en el que trabajais con la importancia de la música en la recuperación de los más pequeños la música la magia las artes pero las música funciona como

Voz 20 27:55 se llama El proyecto eh que tenéis

Voz 1515 27:58 cuándo y en qué consiste el proyecto en el que estáis

Voz 20 28:00 que en La Paz el proyecto se llama Take Music en esto de tomar medicamentos pues nosotros respetamos música toma música tés otra pastilla otra pastilla muy buena y sin efectos secundarios nocivos el proyecto en La Paz está en muchas unidades está en once unidades hospitalarias empezó todo con en pediatría después en neonatología poco a poco ha ido creciendo hasta que llegaba la gente adulta los últimos unidades que han abierto han sido la UCI de adultos y la Unidad de Grandes Quemados

Voz 1515 28:31 allí también estamos atendiendo con música porque la gente mayor también la necesidad de bueno María Jesús que ahora estáis en este estudio con con el equipo de Javier Cobas aquí en el Hospital La Paz de momento no tenemos conclusiones porque se está estudiando se está investigando

Voz 4 28:47 pero no es lo muy lo no es lo mismo una música que que que otra no no sé si

Voz 1515 28:52 cambia en función de niños mayores las edades lo que tenga cada paciente qué tipo de música se aplica

Voz 18 28:58 bueno eso es una pregunta que siempre nos hacen porque parece como si las músicas no tuvieran que estar de alguna manera detalladas para decir a pues este tipo de música para esta dolencia o este tipo de música en este momento lo que estamos viendo con los estudios es una es muchísimo más sencillo no lo es musicoterapeutas es verdad que controlamos los aspectos musicales el ritmo la intensidad el tono todo eso pero lo que estamos viendo que más funciona son las canciones preferidas y los temas preferidos de los niños de los padres de los adultos

Voz 1515 29:29 Canta Juegos como terapia no no tienen

Voz 18 29:32 decidió no efectivamente es decir si yo eso y además pueden elegir eh los las personas que van a subir a su uso es decir porque no cantas esto pues seguro que que claro claro que este era desde luego estamos viendo es entonces nosotros lo que hacemos es música digamos los temas preferidos de en por ejemplo Neonatología analizamos los temas preferidos de los padres del mundo bueno pues nos han pedido desde cualquier tema de U2 eh les Ana

Voz 1515 30:04 no esa que Ike qué canción de U2 habéis hecho

Voz 18 30:06 la pues mira hemos hecho Nana eh bueno está a ver si me acuerdo del título no pero que ese es como una especie de Balada de dentro de las que tiene U2 que es una especie de Balada no entonces es muy rítmica muy rítmica muy a ver si alguien

Voz 1515 30:20 se acuerda del nombre de la cala Gamble espiando ovalada bueno o cualquier otra

Voz 18 30:27 igual es decir también hemos versionado en modo nada alguna acción bueno si es parecida a Hong pero pero bueno poco exterior yo creo no pero por ejemplo Wang de Metallica

Voz 12 30:40 cuanto cuando M

Voz 18 30:43 que vive pero cómo es posible no pues no es todo versión Amos todo al tema de Metallica pero sí que es verdad que hay una parte que se repite digamos como en la parte central del tema no lo que llamamos el estribillo no algo que se parece a eso que los padres dicen nada pues si realmente realmente realmente parece

Voz 1515 31:01 el Wanda metálica no bueno y entonces eso es lo

Voz 18 31:03 estamos viendo que que de alguna manera eh les ven Osama favorece su bienestar además los estudios como bien decía el doctor Cobas no es verdad que los primeros que hemos hecho han sido con niveles de frecuencia cardiaca la frecuencia respiratoria saturación hemos visto los cambios que hay porque no es que la música de repente lo cambie es que el musicoterapeuta utiliza esos elementos y hace que se pone a tocar en el mismo tempo por ejemplo que está la frecuencia cardíaca de el del paciente lo va bajando

Voz 9 31:30 no

Voz 18 31:31 entonces alucinado hay una sintonía entre en la manera que toca así como el paciente lo recibió al final el tempo de la frecuencia cardiaca los bits

Voz 1515 31:40 sí acompasada con pasa muy bien dicho

Voz 18 31:42 señora no es que me pareció una cosa maravillosa

Voz 1515 31:45 me me imagino pónganse en la piel de sus padres que tienen que venir a un hospital porque tienen un niño en determinadas circunstancias las que sean

Voz 4 31:54 ir mitad de ese nubarrón que te entrar

Voz 1515 31:57 ese momento te dicen elige una de tus canciones favoritas la vamos a llevar casi como versión Nana tipo infantil Illa vais a compartir en casa íbamos a anotar que esto es muy importante os la vamos vamos a convertir ese tema ibais a notar como el nivel de oxigenación del niño mejor a su sube aumenta como su frecuencia cardiaca no desciende doctor

Voz 35 32:23 Santa música de puede si aparte gracias a estudios pues son estudios digamos serios con lo cual demuestra el efecto beneficioso claro claro cuando volvamos al año

Voz 4 32:34 viene aquí y lo habréis ya

Voz 1515 32:37 tenido las conclusiones de este informe entonces pondré podremos dar los datos de en cuántos puntos la frecuencia cardiaca ha bajado está eh ya está publicado esta pública o sea ya está dos puntos por ejemplo si eso es poco numeroso porque lo recordáis no puedo

Voz 18 32:51 es decir que baja con significativamente decir hay una significación estadística que pone que realmente es el efecto de la musical que hace que la frecuencia cardiaca baje

Voz 1515 32:58 volvemos a poner música claro

Voz 26 33:20 buscando música de Navidad Navidad

Voz 1515 33:23 Nos hemos encontrado un montón lógicamente no está está que es un clásico de hacer unas cuantas décadas también estábamos escuchando unas cuantas que hemos traído

Voz 26 33:36 esto es una comida digna vida lo sepa la frecuencia cardiaca fue mejor

Voz 24 33:56 de quién

Voz 1515 33:58 hemos encontrado muchísimas canciones de Navidad no sé si esto os lo han pedido padres y madres es de una mujer que cuando se habla de Navidad pues en España pensamos San Rafael Pérez internacionalmente mucha gente piense en ella de concierto hace muy poquitos días en Madrid Mariah Carey cuando hablamos de Mariah Carey pues hombre ya hecho de de la Navidad bandera al margen de hola

Voz 2 34:19 a Christmas Is You pues nos encontramos por ejemplo temas como este también el y les Nauman hemos cada canciones con marcha yo bailar también está bien no sólo la de acompasar los tiempos si lo que bailar bailar eso doctor antes el acredita hemos hecho con los chavales de Canta Juegos los niños cantaban bailaban tiene bueno como ejercicio terapéutico también está bien no

Voz 5 34:51 bien es diseñar e además el baile favorece la movilidad y favorece una cierta también favorece ese mecanismo aeróbico

Voz 1515 34:59 vamos a hablar con Enrique García a ver con quién está ahora teníamos pendiente charlar con las alumnas del Zola con más padres con más madres Icon algo muy importante nos acompañan hoy varios niños que han sido trasplantados o que van a ser trasplantados con quién estás Enrique ahora

Voz 7 35:15 qué tal Marta bueno estoy con con María Martín María trabaja aquí en La Paz así ayer grabó un vídeo que subió a Youtube y que ha conseguido una ola de respuestas con quince mil reproducciones y sobre todo de respuestas de concienciación de algo tan importante como es la la donación de órganos María hola qué tal buenas tardes buenos días el el el vídeo se llama Carlota adquiere bailar qué qué cuentas en en ese vídeo

Voz 0098 35:46 bueno ese vídeo se grabó porque es un movimiento que hemos creado Carlota quiere bailar este movimiento surgió porque cuando mi hija estaba muy malita está esperando un trasplante de corazón bueno le prometimos a ella que pasara lo que pasara íbamos a hacer algo grande su nombre Noi in íbamos a luchar por Preston hoy que es importantísimo lo que queremos es dar a conocer a la gente y concienciarnos de la importancia de la donación de órganos que es una decisión que tienes que tener la muy mentalizada no tienes que que haberlo decidido en un momento frío no en una situación trágica no en un momento caliente no porque es una decisión durísima tu hijo o tu madre acaba de fallecer y tienes que decidir si donar los órganos sonó entonces eh lo que promovemos es que que la gente se conciencie antes

Voz 18 36:38 está más lo importante que es la

Voz 0098 36:41 la sensación que que tienes que que tener cuando has podido donar el órgano de un familiar tuyo dices bueno por lo menos hay algo suyo no hay

Voz 30 36:51 porque la bueno la donación de órganos salvavidas pero de alguna forma también te regala vida no

Voz 0098 36:57 y en mi caso por ejemplo que no pudimos donar los órganos Carlota falleció finalmente lo único que nos queda ahora es es concienciar a la gente en Hoy por lo menos no hemos podido donar los órganos pero nos queda el intentar ayudar a los demás así

Voz 1515 37:14 hay una historia muy bonita que me gustaría sumar

Voz 4 37:16 primero que uno por el tema de la conciencia el ejercicio de donar órganos que María y quiero contar la historia de de

Voz 1515 37:24 habrá también porque han está escuchando ahora Nora tiene cinco años es genial tal eh

Voz 4 37:31 nos acompaña desde el principio

Voz 1515 37:33 pero quién quiera donar órganos adonde adonde acude donde se va que tiene que hacer es un proceso sencillo

Voz 0098 37:40 es es es tan sencillo como entrar en la página web de la ONT registrar te Illa tienes tu carné de donante lo puedes hacer por teléfono en la página de la ONT están todos los datos y es facilísimo y sobre todo que la familia esté informada de de tu decisión de de ser donante de órganos porque al final la última palabra la tiene la familia

Voz 1515 38:02 Davis con todo el caso de Carlota vamos a ir al otro lugar a María muchísimas gracias un aplauso para marear

Voz 3 38:14 porque el caso de está aquí su padre

Voz 1515 38:16 a ver si podemos saludar padre de Nora hola hola cómo te llamas a ver cuéntanos

Voz 7 38:23 nosotros estamos esperando un riñón e Lobo

Voz 36 38:27 bueno que tenemos es que va a ser de suma de mi mujer de su madre entonces no tenemos Nora no va a entrar en lista de trasplante pero va a poder ser trasplantada que no quiere decir que no hay que trasplantar hay que yo todo el mundo debería ser donante de órganos por qué pues porque se pueden salvar muchas vidas yo veo que con un fallecimiento de un niño en diálisis Se bandos con una vida estamos salvando estamos mejorando dos

Voz 1515 38:56 a ti te gusta que te cuenten cuentos Nora sí pues es que mira han venido todas estas chicas que ves aquí son alumnas del colegio hola eh que te gustaría ser de mayor porque le a las alumnas que se acerquen a Nora en un minuto legal de cuenta cuentos tú qué qué qué quiere ser de mayor el enfermera claro

Voz 2 39:20 es que son muchas horas compartidas con enfermeras y por qué

Voz 37 39:24 por qué tal que la que me cuidan Shelley Rehn

Voz 1515 39:30 en mera son buenas te cuidan

Voz 37 39:32 y como no soy yo también

Voz 1515 39:40 bueno no era te van a hacer un cuenta cuentos vale hoy hoy te llevarte todo regalos has bailado como nadie con Canta Juegos las dos cosas si es así te a él como a la de la tetera cosquillas también te cuentan un cuenta cuentos quieres las chicas del colegio zona venga a ver quiénes son las chicas cómo os llamáis hola hola Lucía

Voz 38 40:11 Carla y os vamos a contar un cuento que se llama el plan de Alonso que dice así por fin había llegado el veinticuatro de diciembre era el día más frío del año iba él ya estaba preparando para repartir todos los regalos todo el mundo estaba muy nervioso trabajaba sin parar para tenerlo todo preparado para esa noche mágica Cinema Argo Papá Noel Javad toda la mañana sin verle nadie sabía dónde estaba hasta que de repente apareció con la cara muy blanca y muy muy serio pidió silenciar toda la sala y los elfos extrañados se callaron Papá Noel dijo muy despacio y muy triste este año no habrá Navidad con regalos los elfos se pusieron todo extraditar a la vez no puede ser pero qué pasará con los niños Papá Noel les explicó que no se encontraba bien que se había mareado y que no podía montarse en el trineo los elfos no sabían qué hacer ellos no se atrevían a montar el trineo porque era muy pequeños pero si repartía los Regal los iba a ser la peor Navidad de la historia dijo más joven del grupo que se llamaba Alonso tuvo una gran idea para solucionar el problema tenían que trabajar todos en equipo bien coordinados el plan era ir en trineo en distintas posiciones cuatro con las riendas tres en los pedales dos en la parte más alta para mirar y dirigir y otros tres ordenando los regalos no se atrevían pero no había otra solución lo importante era estar muy unidos con mucho cuidado cargarlo los regalos en el trineo colocaron cada uno en su posición con un poco de dificultad llegaron a primera casa bajaron por la primera chimenea dejaron los regalos debajo del árbol después lo demás fue coser y cantar por la mañana todos los niños tenían sus regalos debajo del árbol y los elfos fueron a devolver el trineo los renos Papá Noel se acercó a la fábrica y al ver que estaban todos los regalos de partidos se puso muy contento y comprendió que lo más importante de esta noche había sido el compañerismo

Voz 3 42:01 bueno qué qué cosa tan mona no era estaba tan atenta

Voz 1515 42:05 que se ha sentado en el suelo delante de las chicas del colegio Zola que te que te pareció cuenta cuentos Nora qué le has pedido a Papa Noel por cierto

Voz 37 42:15 le un IU y yo

Voz 1515 42:20 ha sido tan buena no era como para que el entregan un legó Juninho a no lo deja ni hablar al padre ropa vale vale bueno no era que ha sido un placer conocerte vamos con otro otro truco de magia de nuestro Mago de Carlos Rubio del mago Rubio a ver vamos con el de las cartas

Voz 9 42:39 los a repartir cuatro cartas cartas e iba a quién de sede vosotros colaborar también

Voz 1515 42:45 venga pues musicoterapeuta así que

Voz 9 42:47 ante la mano quién tiene cartas hemos entregado por aquí quiero crees que tienes cuatro cartas desde casa muy importante si queréis podéis hacerlo porque va a ser muy divertido e el resultado el músculo atención porque es un ritual lo que vamos a hacer para tener muy buena suerte

Voz 31 43:02 en la salud y en el amor E on

Voz 9 43:06 o es muy bien porque son cuatro puertas porque la palabra amor tiene cuatro letras en inglés también lo hizo entonces que esto migración Arola y ahora vamos a mezclar la carta al mezclar todo la cartas mezclan las todo bien de de caso también e4 cartas que sean diferentes Panera igual rojas negras que sean diferentes bien mezcladas porque ahora vas a poner las de frente mirando hacia fuera todas juntas en horizontal sí sí por aquí también hace lo todos en horizontal ir sin piedad Baixas rajar las así las cuatro juntas sin piedad vale todo junto se lo tenéis concuerda concuerda tenemos dos paquetes de cuatro carta de cuatro trozos cada en cada mano vamos a ponerlos juntos en una mano íbamos abrirlos como si fueran un abanico abrimos todos los trozos y ahora vamos a hacer una cosa cogemos los tres trozos de arriba vale ir juntos los tres todas rival ponéis por el por el medio vale los tres de arriba puntos por el centro y cuadra AIS el Paquito de trocear vale ya la carta de arriba el trófica queda arriba sin mirarlo el que está arriba de dorso vais a meterle el bolsillo vale meterlo en el bolsillo si mirarlo ya atención todos volvemos a hacer un abanico con los trozos un abanico con los trozos si ponemos una dos o tres cartas bueno trozos mejor dicho por el centro embrollo cojo dos lo ponen juntos por el centro ya recoge hoy por ejemplo el de arriba y lo ponía el centro también en el centro es un poco lío pero tiene que salir eh porque esto para tener muy buena suerte y ahora es que queda arriba Baixas cambiarlo con algún compañero que tenéis a vuestro lado el que queda arriba lo cambia

Voz 10 44:38 seis de alante de atrás padecemos solo contigo ahí está

Voz 9 44:43 genial y atención porque no se contra la mala noticia buena mala entre comillas y es que este ritual va a durar una semana se sale bien así como una semana vamos a contar los días de la semana contamos Luna

Voz 31 44:55 es cogemos el trozo de arriba de dos

Voz 9 44:58 eso cogemos el trece de arriba lo ponemos abajo

Voz 31 45:01 Martes abajo miércoles abajo jueves abajo viernes abajo sábado abajo

Voz 10 45:10 yo miro Mingo abajo cómo vamos Caballero bien

Voz 9 45:14 vale ya estamos acabando falta el último falta lo más importante seguro que todos nosotros alguna vez en nuestra vida hemos deshoja margaritas no esto de pequeños de jóvenes y no tan notan pequeños así que vamos a demoler la margarita décimos me quiere y cogemos el trozo de arriba iremos abajo me quiere abajo y el siguiente no me quiere pues lo tiramos da igual por ejemplo lo tiramos el siguiente me quiere abajo no me quiere que se vaya lo diremos me quiere abajo no me quieren que se vaya hasta que quede un trozo Ikeda un trozo sí estamos todos en tensión queda solamente un trozo en la mano en principio antes de mezclar antes de cortar bueno hemos mezclamos de todo hemos cambia con los compañeros hemos metido un roce bolsillos acordáis quiero que vais a ver en nuestro bolsillo veo caras aquí que están privando de la mano en la boca quiero que si corresponde eso en una carta la enseña es la enseña a las mil cuando dice que es que Odyssey que lo dice bueno y pues tenéis que guardarla tienes que guardarla para tenemos la suerte ir atención porque si queréis tener hora de buena suerte no repetirse en casa y nuevos otros pues sólo la carta que señala que corresponde Yalta vale pero guardando que era muy buena fuerte muy en la diez Marta gracias

Voz 1515 46:55 Enrique vamos con la última conexión haber con alguno de los niños y padres que hoy nos acompañan que nos digan qué les ha parecido en especiales

Voz 7 47:03 estamos aquí con una nueva amiga Hola cómo te llamas Claudia y cuántos años tienes ICIT que ha salido el truco de de de las cartas

Voz 10 47:14 me ha gustado ha bailado con Canta Juegos es un poco tímida entonces no ha bailado mucho pero pero sí se lo ha pasado por qué está aquí Claudia que tiene Claudia tiene

Voz 11 47:29 hacía aquí tuvo Ricardi tiestos estos en dos ocasiones y entonces estamos expulsando líquido y hasta que no terminamos expulsando nos vamos para casa así que nosotros pasaremos las novedades en la paz

Voz 10 47:46 que sean los más los más llevaderas posible sí la verdad que estamos entretenidos y la niña está entretenida entonces estaba bien

Voz 1515 47:53 tenéis un montón de actividades por lo que nos contaba antes Javier Cobas para participar para disfrutar para que cuando ya se encuentre mejor pues bueno disfruté de una de un día de radio como este con Caldas

Voz 11 48:05 de qué estamos muy arropados nosotros somos de fuera de Madrid y claro la distancia se nota aquí el hermanito también entonces la verdad que nos encontramos muy bien con los médicos y los enfermeros nos tratan muy bien

Voz 1515 48:21 de dónde sois somos de Asturias y el hermanito donde está en Asturias cuántos años tiene seis ahí claro bueno que os den el alta pronto que vaya todo muy bien Claudia de cuatro años un beso muy grande ahora te damos regalos vale muchísimas gracias un año más a todos primero a todo el equipo técnico porque para que todo esto funcione hay mucha gente detrás como Rafa Meneses Julián Meneses Pablo González Emilio Arellano Curro Serrano nuestro compañero Enrique García Miriam Soto Javier Jiménez Bas Fermín Agustí gracias a todos gracias un año más

Voz 12 48:56 a la paz gracias a vosotros

Voz 1515 49:00 Javier Cobas gracias me emociona mucho siempre este programa a las alumnas del colegio Zola enhorabuena por el premio

Voz 2 49:05 pasión por vuestro compromiso con las personas que

Voz 1515 49:09 en un momento dado tiene una complicación en la vida gracias quieren buscar más de El mago Rubio pues se lo tienen mago Rubio es fantástico Le tenemos cada fin de semana

Voz 34 49:19 en Madrid ir de bolos también

Voz 1515 49:22 fuera mago Rubio muchísimas gracias un beso grande a todos los voluntarios que nos han acompañado por supuesto a los padres