Victoria Pavón: "Nunca llegué ni a soñar con la situación actual del Leganés"

Voz 1 00:00 mañana es Navidad hoy

Voz 1643 00:19 no podía faltar no son cuento Un cuento de Navidad por supuesto y por eso os voy a contar uno ocurría en Leganés el veinticuatro de diciembre de dos mil ocho diez días antes el catorce de diciembre en el primer minuto del derbi ante el Atlético de Madrid B los jugadores del Leganés Caron la rodilla en tierra para protestar para decirle al mundo que estaban sin cobrar ICA el club la amenazado va a la quiebra la imagen de jugadores como Quini Álvarez o Aníbal Zurdo postrado sobre césped dio la vuelta por todas las redacciones de España que tenían al Leganés olvidado de que hacía cuatro años había bajado a la Segunda B y entonces diez días después de aquello llega la Familia Moreno Pavón compra el Leganés paga la deuda es bolsillo el resto yo creo que ya lo sabéis porque en dos mil catorce es el Leganés sube a Segunda en dos mil dieciséis secuela en primera división y ahora en enero le espera por ejemplo el Real Madrid en la Copa del Rey o el Barça en la Liga nos está escuchando la cabeza visible de este milagro presidenta del Leganés Victoria Pavón muy buenas

Voz 2 01:22 hola qué tal muy buenas que recuerda de

Voz 1643 01:24 día veinticuatro de diciembre pero no de hoy de dos mil ocho

Voz 2 01:29 bueno pues recuerda que hubo una rueda de prensa ayer Butarque y a la que asistía feliz como como accionista del recuerdo que le acompañaba para mí yo me iré de ese día pues recuerdo era a Luis Ángel enseñándolos todo el campo todas las instalaciones y ese es el recuerdo que tengo de aquel día

Voz 1643 01:48 no digo yo por el día más que nada porque no veinticuatro de diciembre para Leganés fue como un cuento de Navidad porque podía haber desaparecido y sin embargo vosotros los reflotar seis

Voz 2 02:00 bueno el futuro del club cuando pase esta vez hubiera podido llegar otra persona diferente a nosotros lo bueno fuimos nosotros ya llevamos diez años

Voz 1643 02:11 en aquella época hace diez años y no sólo a Victoria era presidenta Felipe Moreno vicepresidente máximas tenista es que el club era tan pequeño que que a decir de todo desde pegar carteles poner de entrada sino lo que surgiera

Voz 2 02:25 si al final bueno cuando entras en el club tampoco nosotros éramos conscientes de lo que iba a pasar una deuda pero el problema era que el club uno generaba unos gastos que tenía como todos nos costaba de nuestro bolsillo pues tenías que pues que intenta habrá esta vez sobre lo menos posible yo era un poco todo pues echamos manos que teníamos a mi hermana es Natascha ya mi sobrina azafatas y necesitábamos entonces echaban mano de toros que tenían rededor incluso nosotros mismos claro

Voz 1643 02:54 Diez diez años después el equipo está en Primera en aquel momento imaginarlo de hoy que el equipo estaba en Primera que iba a jugar en Copa contra el Madrid el año pasado en eliminar en el Bernabéu que ibais a ganar al Barça en Butarque hace apenas dos meses todo aquello no sé si un sueño o un imposible parecía

Voz 2 03:10 yo no lo llegué a soñar si cuando empezamos bueno Leganés había estado once años en Segunda es lógicamente pues era como nuestra meta no decir bueno vamos a ver sí íbamos poniéndonos al día y somos capaces de hacer un buen equipo hacen ver era lo que teníamos en mente nunca ha pensado hasta dónde está ni me mueve

Voz 1643 03:29 en estos diez años Victoria y cuál es el mejor recuerdo que tiene esa en la presidencia del Leganés

Voz 2 03:36 bueno la verdad que son muchos y porque han sido diez años muy intensos que tengo momentos muy bonitos muy tengo muchísimos recuerdos recuerdos de muchísimo sufriendo cada uno cuando el torero teníamos que que de ganar para para porque el torero como nosotros comemos de la tercera o luego bueno también muerto tan bonitos como pues no sé porque él del partido en Córdoba o de ganar al Betis en Segunda yo soy todo haya en Córdoba cuando ya te vamos a tener opciones de poder sin éxito que se escuchará por subir a Primera eh no no hemos tenido momentos contemplamos sobre todo no yo que soy de Leganés ya no lo sientes desde dentro sino a toda la gente en la calle toda la gente te va diciendo entonces la verdad que ha dado mucho

Voz 1643 04:25 el peor momento porque en esos diez años habrá que habrá habido tomen algún momento malo no

Voz 2 04:31 sí bueno el te te digo te más es mi pues fue el año que que a punto de defender a ir partido que más pues nos enfrentábamos con El Torero los dos teníamos estaban más números rojos puntos si el que no ganaba este partido han estado consumiendo casi sentenciado pues lo que te veo don en estos diez años fuimos los desde hay casi como una tragedia logramos Donald a lo que dice es muy fuerte

Voz 1643 04:57 que lleva a la Familia Pavón diez años en el Leganés estarán diez años más

Voz 2 05:04 pues eso nunca se sabe porque Paula Domingo lo ves muy lejano no cuando llegamos pero bueno no que me han hecho largos entonces como todo va tan deprisa ya es molesta años simposio yo no buenas está también es más pero ya se sabe Cossio lo has viviendo allí no sabemos al final lo que nos depara

Voz 1643 05:22 que quién sabe a lo mejor esta la Familia bueno no Pavón diez años más dentro de otro diez años cuando cumplí veinte victoria estamos hablando de leganense en Europa

Voz 2 05:31 bueno pero yo de momento me conformo con la categoría estamos yendo con eso me conformo

Voz 1643 05:39 no ha sido el comienzo es más difícil desde que el equipo está en Primera en algún momento ha desconfiado de Pellegrino antes de la victoria ante el Alavés que había allí en el momento que está más tensos

Voz 2 05:50 no él a verdades confía que el cuerpo técnico no es confiábamos piezas bien vamos a Juani muchísimo Greco evidente estamos preocupados lógicamente no estamos a la manos pero también es consciente se lleva un partido como el Alavés y en el que estábamos en esta situación aunque no hay que el público la gente a vivir la posible salida pero preocupado estábamos lógicamente por esa es abajo pero todavía no estábamos alarmados con señalábamos considerábamos de poder mejorar bueno por lo menos puede echar un poquito más arriba no hay me lo sé

Voz 1643 06:31 lo bueno es que llegamos al parón navideño otra vez con el equipo fuera de descenso así que Navidades tranquilas

Voz 2 06:37 sí bueno por lo menos vamos a olvidarnos esta semana a descansar a disfrutar de la FACUA donadas todo pasa rápido

Voz 1643 06:45 que la pedido ahora

Voz 2 06:48 el material diez día treinta para que pueda entrenar con muy poquito

Voz 1643 06:52 el Papa Noel es la permanencia

Voz 2 06:55 sí bueno eso por supuesto sólo permiten para propano Él a los Reyes llegó a todos

Voz 1643 07:00 yo ya te haga falta conocer a diecinueve puntos al parón navideño casi casi la mitad de la permanencia conseguida en primera división víscera pagado muchísima gracia Si felices fiestas esta noche con la familia Noble hay mucho desnudo Carbajosa van más bueno vieron hace falta

Voz 2 07:15 vale bueno pues feliz a todos muchísimas gracias