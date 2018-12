"'Arde Madrid' tendrá segunda temporada"

Voz 0313 00:00 hoy presentamos en La Ventana una serie que se acaba de estrenar en Movistar que aprovecha ese recuadro de novedad que supone la presencia de alguien distinto para dar un plano general de la situación me explico España un ejemplo años sesenta franquismo puro y duro la mujer y el sexo sin comentarios a modo de retirar

Voz 1 00:18 los hombre van a lo que van guión banda que ciertas cosas se hagan sólo dentro del matrimonio a mujeres

Voz 2 00:26 llevarlo

Voz 1 00:27 era una cuestión de decencia tú solo entiendes o no lo entiende y la señora la señora extranjera y qué pasa que Dios no está en el extranjero aunque yo sí

Voz 0313 00:37 el Franco afortunadamente estamos pero bueno la señora en cuestión la extranjera eso Ava Gardner la actriz norteamericana que vivió un tiempo en Madrid en pleno franquismo la lio parda en no dejó títere con cabeza con sus fiestas con su moral con su libertad que nada tenía que ver con la época y claro por eso lo acabaron poniendo vigilancia

Voz 1 00:55 la actriz americana llevan tiempo viviendo en Madrid

Voz 3 00:58 dejando a un lado que llevan una vida completamente disipada

Voz 4 01:02 tenemos motivos suficientes para pensar que en su casa se están produciendo reuniones peligros comunistas anarquistas toda esa calaña de la artista Ana María queremos que vaya trabajáis sacase los cuente todo lo que pasa usted no se pueden eh

Voz 5 01:31 tiene la señora

Voz 6 01:49 claro claro

Voz 7 01:56 esta tarde en La Ventana hablamos de Arde Madrid en mi opinión es la descrita personal intransferible de lo mismo

Voz 3 02:03 por qué he visto en mucho tiempo

Voz 7 02:06 Ana Costa Paco León buenas tardes buenas tardes cómo estáis amigos que bien muy concentrado pues enhorabuena lo primero no es la serie de Paco León la dirige protagoniza pero empecemos a conversaciones bueno es que hay que decirlo eh Ana Ana Ana

Voz 8 02:24 hace seis años ocho que empezó con la historia bueno seis seis seis años con estoy físico bueno seis que es lo más cosas sí claro no vacía no sólo eso pero sí documento

Voz 9 02:35 cuando la toda la información de la

Voz 10 02:38 seria y todo seis años hasta que hemos estrenado han pasado seis años

Voz 0313 02:41 hoy hemos tenido una especie de votación hoy en el equipo de La Ventana de ese había más Berlanga o Almodóvar ya habido ha habido casi casi un empate y alguien ha dicho cuerda igual pero que Paco León es una marca de bueno sí

Voz 7 02:55 todo eso está lo que bien nosotros lo referente eso vamos no no no no

Voz 11 03:01 pues recuerda la muerte más del equipo de La Ventana del que dijo Floriano dijo Francino he visto mucho Berlanga

Voz 10 03:06 digo bueno que sigue aquí después Almodóvar también era mucho Berlanga llora Paco León yo visto aquí en la Ser y que es mucho Berlanga hay mucho Almodóvar no

Voz 7 03:14 a Berlanga es el padre yo creo que Berlanga y Azcona que también que que las películas no eran Anas de Villalonga una exacta del mil dieciocho Dios mío Dios no la verdad es que en en ver

Voz 9 03:27 Blanca nos hemos fijado mucho para contar esto porque veíamos películas de la época iniciamos es que este es el tono el tono es no estar contando lo que pasa sino estar en la vida cotidiana y lo lo más grande pasa por debajo

Voz 12 03:39 pero tuvo la habilidad tuvieron la habilidad de contar de describir el país entero y con un tono ligero de comedia hay contarlo más gordo El verdugo Plácido y en venden bienvenido

Voz 0313 03:50 Mister Marshall y contar lo más gordo y en plena dictadura que tiene más mérito esa escena de Bono

Voz 11 03:58 bueno pues ya está

Voz 0313 04:01 si esa escena de de del último capítulo de la fiesta con la pareja de la Guardia Civil disolviendo la reunión y la gente saliendo cabra incluida por ahí por el plano por la ventana esa escena es

Voz 7 04:10 ando buscando va presentando The Ladies and gentleman Guardia Civil

Voz 0313 04:17 todo el espectáculo verdad verdad es porque habéis elegido hoy podíais agarraron a muchos clavos por qué elegisteis la figura de Ava Gardner para describir esta esta España tan tan tan tan casposa tan tan oscuridades

Voz 10 04:30 ese era de aquellos años fue una anécdota

Voz 9 04:33 esta estábamos buscando una idea para trabajar juntos hay fue una anécdota que nos contó a alguien que nos dijo que Ava Gardner había vivido aquí en Madrid en Doctor Arce número once ya había estado de vecina con el general Perón y que ella desde su balcón le gritaba a Perón cabrón pero maricón

Voz 10 04:49 es una serie también salga si no lo último así tierra la primera temporada dominaba el español has dicho primera temporada perdone pero sí lo han comunicado ya hemos visto buenas no lo han comunicado sí no sí no es una intuición que tenemos que hay una cierta que hay una puerta que se cierra al final de ahí detrás de esta puerta me gustaría saber qué ocurre si lo sobre unas que no se sabe si vas

Voz 11 05:17 el a inmediatamente detrás de la puerta bueno vamos a dar salto hay que ver pero porque porqué Ava Gardner porque

Voz 9 05:28 entonces claro a no gustó mucho es anécdota Nos gustó como yo yo ya enseguida bueno Paco estaba con mil cosas yo el pacto fue dedica Tetuán la documentación íbamos armando un

Voz 10 05:39 estoy Paco mil cosas que no entiendo es que hay que decir que está esta pareja ex pareja entonces claro Paco Olmos

Voz 13 05:48 la verdad Paco Monge

Voz 9 05:57 aquí y entonces claro lo el primer dato que encontró fue que había vivido aquí quince años si Perón doce cosa que me dejó perpleja pero claro como no hay casi documentación de toda esa época porque no había libertad de prensa y la prensa que había era todas supervisada por por el régimen pues la gente sabía lo que sabía y entonces nada se sabía de esa élite que se lo pasaban teta y lo que se sabía era pues que no había Educació aunque las mujeres estaban adoctrinados por la Sección Femenina y todo lo que sabemos y entonces ya empezamos a urdir tuvimos clarísimo que no queríamos hacer un biopic de Ava Gardner claro que no queríamos hacer una serie histórica y lo que queríamos era contar la otra España no la de los no de esa élite sino la de todos

Voz 0313 06:41 es que en esa época se llevaba mucho hace cinco seis años cuando empezó a pensarse llevaban mucho los biopic en Telecinco hacían biopic de todas las cosas ahí es verdad igual que de de tal claro sí

Voz 7 06:54 la Pantoja por ejemplo no de la duquesa de Alba buenas noches en blanco y negro no son diálogo aunque el negro sabes

Voz 12 07:01 me del brasileño consentiría pero pero nosotros también tuvimos claro desde el principio que que no queríamos hacer tampoco un biopic

Voz 14 07:11 Telecinco pero no vale vosotros Cogersa estas el ponéis el el estas dos

Voz 10 07:16 en la historia de dos chicas de servicio no cuentan esa España miserable de la que hablábamos que cuentan fenomenal sí sí sí sí teníamos claro que queríamos que alguien de la calle

Voz 9 07:26 en del pueblo observarse todo eso flipando y que a través de ellas contasen

Voz 10 07:32 es la historia que llevamos bastante bien no en una frase de falangista que suele Franco es muy moderno o cuando ha causado comodín pero lo dije poniéndose un poquito sí sí sí

Voz 7 07:45 sí sí lo ahí ahí ahí

Voz 0313 07:48 o como decía Carmen Machi que has dicho lo de lo de lo de

Voz 14 07:52 Blanco que era muy moderno y que cuando iba a cazar llevaba en este momento ya eh

Voz 1 07:59 usted sabe lo que es exactamente el más parecido ha habido un par de reuniones la semana pasada importantes con el ministro Castilla las cosas han cambiado con los americanos ahora somos amigos les saña el pero por lo visto Franco quiere establecer lazos comerciales con ellos hiló bien porque aunque muchos se lo piensen Franco quiere que España sea moderna porque él es mucho más moderno de lo que la gente piensa usted sabe que que cuando

Voz 6 08:40 por mucho Arango

Voz 15 09:09 bueno

Voz 6 09:22 nunca

Voz 15 09:42 no