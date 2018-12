El Larguero (24/12/2018): Especial Nochebuena

Voz 1 00:00 estoy en chao no sé vosotros pero yo estoy estoy en pasado

Voz 1670 00:39 buenas noches y bienvenidos a este Larguero tengo todavía la tripa llena me he tenido que venir a Gran Vía treinta y dos todavía con con la comida por aquí dando vueltas con los mazapanes por aquí como me imagino que casi todos pero no nos perdíamos el larguero de Nochebuena por nada del mundo como si fuera un sanedrín de los domingos aquí estamos el equipo médico habitual estampa Antonio Romero Antonio hola qué tal muy buenas a todos feliz noche sería una vida hambre qué tal ha ido la cena bien

Voz 3 01:05 sí sí ha ido bien de juego

Voz 4 01:08 campo contrario

Voz 1 01:10 pero los goles bueno pues bueno que los goles valen doble

Voz 2 01:14 eh el que marque goles normalmente Flaubert empatar hacer fuera de casa

Voz 1670 01:21 no claro no encajara

Voz 4 01:23 lo más importante yo lo firmo lo tenemos filtrando los últimos años y de momento virgencita que me quede como estoy la cena estaba rica ya jugar el partido de vuelta de tendré para golear

Voz 1375 01:31 así no

Voz 4 01:32 sí siempre siempre siempre está bueno lo contaban medio día que yo no sé si tú que eres un tío muy moderno te suena en Nochebuena la lombarda

Voz 1670 01:41 pero pero bueno me suena

Voz 4 01:44 hola no la solemos comer pero me suena yo yo sólo como una vez al año el repóquer la noche de Nochebuena la lombarda relajadita un poquito de cochinillo y luego pues aperitivos y canapés como para parar un tren ahora mismo me puedo tirar rodando desde yo perfectamente a la portería

Voz 1670 02:01 Jordi Martí muy buenas que te oigo por ahí muy buenas hombre muy buenas y feliz Navidad Jordi saludar a todos así ya vais hablando porque si no he hola Gallego está por aquí también feliz Navidad me venía la radio porque además en Nochebuena

Voz 1201 02:12 de tráfico es la gran diferencia venir a Gran Vía estos días a esta hora no viene nadie lo cual hemos aparcado en la puerta oí no pero Madrid central de multa eh no no Carmena sabe que hemos venido por una buena obra no

Voz 1670 02:25 el permiso tenía Perviy tenemos un cartel Mario Torrejón hora

Voz 5 02:28 hola buenas también ha venido que la radio no a todos

Voz 1670 02:31 qué remedio no conduce todo esto quizá un pelín si un pelín trabada yo reconozco bonito de licor de algo un poquito de zumos naturales de zumos naturales y yo lo tengo que reconocer Julio Pulido hola

Voz 6 02:44 qué tal buenas noches ha venido Feliz Navidad de Martos feliz Navidad para todos digo desde Martos porque claro tengo amigos que son oyentes de de El Larguero que me han visto esta tarde en Martos es posible que ahora ha dicho que venía había dicho que venías

Voz 7 03:00 nada pero bueno por estaré Martos no pasa en un saludo a los compañeros de Radio apartados están ahí encendiendo la luz para este periodo el don Antón Meana muy buenas de Gijón que en la oficina también así hay que agradecer a todos

Voz 0985 03:14 entonces el Estado fuerte en llevo aquí sentado todo el día en BCN

Voz 7 03:16 a las diez y cuarto entre corregido las tres Llorente ya me quedo

Voz 1201 03:22 lo que tiene ser una estrella Ana de la radio claro claro

Voz 6 03:25 me quedo aquí está esta ya en el estudio Manfred Álvarez y aquí

Voz 1670 03:29 tarde los estudios me Alfredo Álvarez Miguel Martín Talavera o la tala qué tal mano pues mira aunque no que

Voz 7 03:34 Hayes yo no he cenado hay que hay que guardar todo

Voz 5 03:38 pero por si acaso hay vida

Voz 7 03:40 alguna minuta en enero que se avecina complicado Atlético de Madrid ha están dispuestos a poner dinero

Voz 1375 03:45 para yo yo creo que va ser un mercado

Voz 1670 03:47 es más complicado para el Atlético en la ser infernal más inversión hola Pablo Pinto muy buenas aquí estamos también en huyendo un poco en la Familia política

Voz 1 03:55 yo no he venido a favor algunos hemos venido a

Voz 1670 04:00 a la mayoría estáis por ahí pero alguno alguno se cree que lo grabamos pero lo bien que nos viene huir de las políticas que siendo las sí pero cuentas que sois os han acogido sin sin quitarla tenía

Voz 5 04:10 la prueba a prueba de que no está grabado es que ahora mismo son

Voz 1670 04:12 a las once

Voz 8 04:14 treinta y cuatro casi treinta y cinco

Voz 5 04:17 yo a tu lado porque estaba no no no porque claro no porque empieza lo según destacó pero lo es el hasta que han esto las de buzo y ha perdido

Voz 6 04:29 y esto lo dices porque hay gente que puede pensar que este programa está grabado porque hay gente que

Voz 1670 04:34 a mí me oye dice que hay en Nochebuena te pues aquí estamos vamos y treinta y cinco veinticinco minutos es Navidad hola a Marcos López en Barcelona

Voz 9 04:40 qué tal buenas noches nombrado cómo estáis muy bien yo siempre juego en campo contrario es un placer jugar en campo

Voz 5 04:47 pero con la posesión siempre el violín

Voz 9 04:52 yo hago música con los tenedores y es y el espíritu una vida

Voz 5 04:57 posesiones largas como siempre pues se tienen

Voz 9 04:59 lo bueno de hecho he salido ahora de de la cena para venir aquí pero luego vuelvo imagínate si la posición de larga desde el bendito sea Dios

Voz 1670 05:09 ya está para ello está que también Olaf aquí feliz Navidad a todos

Voz 5 05:12 aquí en la vida

Voz 1670 05:14 la bienvenido también en un año más si Nos falta por supuesto no podría ser lo mismo está feliz navidad de hecho sería una infeliz Navidad estuviera si si no estuviera Iturralde que no sé dónde anda la verdad no se imagino dónde está pero no lo estoy seguro choque Iturralde González hola buenas noches

Voz 2 05:27 Feliz Navidad desde ser arrancó haga como uno recién abiertas recién abierta y no tengo más que subvenciones y todo

Voz 1375 05:38 dónde queda eso exactamente cuántos kilómetros de Bilbao

Voz 2 05:42 a veinte minutos veinte minutos en tren que me pilla allí cerca

Voz 1375 05:47 juega como cuántos autobuses y trenes habrás cogido este

Voz 2 05:51 es decir que pues entre todos y más muchos muchos muchos pero vuelvo contento como yo que claro siempre a treinta y seis terrible

Voz 1375 06:00 no se puede contar lo XXXVI sí

Voz 1670 06:02 me lo contó el otro día me contó Iturralde esto no es coña

Voz 1375 06:05 Hayes el otro día me contó Iturralde porque va siempre en el autobús en la plaza XXXVI Hinault en otra los sabéis no

Voz 2 06:11 no nos lo va a contar malo porque luego me la van a quitar pero bueno lo va a contar pues un día de estos viendo un documental así en plan friki en plan E Axel Torres pues ni un documental de que lo está pero que no es faltar es decir a mí me encanta Axel soy un admirador del pero es un friki

Voz 1375 06:29 haciendo un documental que friki friki

Voz 2 06:32 pues estuve viendo un documental que decían que los acidez en los accidentes de autobuses la fila de la izquierda y cuanto más atrás mejor si hay víctimas pues son los que más probabilidades tienen de salvarse los que estar en las filas de la izquierda detrás del del conducto

Voz 1670 06:48 bueno ahí va el XXXVI de treinta y seis

Voz 2 06:50 el último la izquierda ya llevo yo yo es un tema

Voz 1670 06:53 por qué bueno la verdad que es

Voz 5 06:56 ah bueno entonces que empezar ya dar no

Voz 7 07:03 ahora tiene que es un tío listo que sabe cosas inteligentes eh yo suelo elegir el asiento

Voz 5 07:08 el autobús para que no quede muy cerca de la puerta del baño que está en la en el medio de catástrofes aéreas por favor

Voz 1375 07:18 oye y si alguna vez ya cerramos este tema este espinoso asunto navideño si alguna vez has llamado para coger billete y la plaza XXXVI al final en la parte trasera izquierda estaba ocupado el asiento XXXVI qué haces

Voz 10 07:29 empezar tratan pues metió empezamos mal bar ya Jean Peces Barça Madrid se queda atacarle por el XXXVI hilo y luego ya pues en pues fíjate empieza mala tarde y luego ya si empiezo con Romero luego contarlas pocos Lucky pues tengo una tarde pero pero

Voz 5 07:46 conoce Iturralde que para quitarte la asiento hay que comprar el treinta y seis

Voz 1670 07:49 llegar antes que todo lo que tú te sí

Voz 5 07:52 cuentas de ya no te levanta allí Romero tú tú tú

Voz 1670 07:54 hoy has caido Romero alguna vez en esto del XXXVI el asiento de atrás

Voz 5 07:57 sí sí sí

Voz 4 07:58 mira lo estaba pensando ahora según lo estaba diciendo Iturralde estaba a punto de quitarme el auricular pero bueno no no no había pensado nunca y además hace mucho tiempo que no cojo un autobús para hacer un viaje muy largo pero la próxima vez que lo coja cogeré el último el XXXVI el de la izquierda suena esto es un hasta ahora ya que los

Voz 9 08:14 eh no pero está bien hecho ciento treinta y siete

Voz 1670 08:17 en el asiento XXXVI eso eso es bueno pues bueno

Voz 9 08:19 sí sí y alguna silla o algún lugar

Voz 0878 08:22 que haya doce más uno

Voz 1670 08:24 yo sí yo si no me enteré de viaja hasta yo no entonces

Voz 9 08:29 las uno

Voz 4 08:31 yo lo cojo todo a mí lo único que me da un poco de mal rollo

Voz 1375 08:33 Gemma caiga la sal oye hecho sabes que además sabe lo que pasa es que yo soy supersticioso porque lo que hago es ir contra la superstición sea hay una escalera digo voy a pasar debajo para demostrar que no pasa nada eso al final se convierten así

Voz 5 08:47 a la que le gusta llegar justo al al vuelo por ejemplo sea en Le gusta estar real ya los partidos eso sí digamos que es el temple de unos cuatro cinco seis horas antes de que abra las vacaciones Elvira que un avión estoy muy acaba

Voz 9 09:02 la sal tú sí

Voz 5 09:04 como que como entrega no yo no entregó la sal con dieciocho

Voz 7 09:09 es año de Mundial esto es real como la vida misma irle tiene que gustar a los oyentes de la SER oye donde juega España mañana en Kazán acordarse el avión a las diez decía Robert a las seis

Voz 5 09:19 ella decía el aeropuerto está dado a las seis y media

Voz 6 09:25 pero éste no llega curioso la agitación de los enviados especiales Koke Romero siempre llega a las cuatro horas antes al aeropuerto pero siempre hay uno que está primero en la cola del inglés que más inquietud de su problemas tenéis

Voz 0985 09:36 qué creéis que tratemos de forma

Voz 5 09:40 esta noche terapia porque yo he venido al consultorio eh

Voz 1670 09:45 sí lo sé al viaje del Mundial estuvieron muy bien eh porque yo creo que hacer espectaculares pasa es que ella no por lo menos de las un poco corto hace menos de los que pensábamos pero bueno por lo demás que hay por lo demás bien por lo demás bien

Voz 1375 09:59 pues nada en este Larguero de Nochebuena solemos recordar cositas de esta temporada que empezó eh creo que empezamos el veinte de agosto ya no me acuerdo no sé qué Bier bueno veintiséis me dice Javi Blanco Joaquín memoria el veintiséis que está aquí también también ha venido aquí y ahora va entrada leernos las portadas de mañana pero los periódicos no

Voz 5 10:21 el otro día que venga siendo Nochebuena no llegan los periódicos digitales de

Voz 1670 10:31 porque si Dani Javi Blanco todos tranquilos en directo en riguroso directo Javi Blanco Blanco que

Voz 4 10:36 veintiséis de agosto empezó él pero que la Supercopa de Europa

Voz 1670 10:39 yo creo que fue antes seguro seguro que yo exactamente Tiziano Sony recordar que él en vacaciones el día veintiocho

Voz 1 10:50 en mayo pero bueno seré

Voz 1670 10:54 desde que hemos empezado fuera de a que fuera hasta hoy veinticuatro de diciembre

Voz 1375 10:59 ah sí ya veinticinco ha habido un montón de historias que no sé cuál no

Voz 1670 11:02 me apetecería recordar alguna deportivo algunas entonces no de del Mundial mejor pues es que nos queda fuera

Voz 12 11:10 han quedado fuera ya del

Voz 1670 11:13 la recuperación esta noche del Lopetegui vino en el como técnico del Madrid vine de Lopetegui juegue

Voz 1375 11:20 pasó hace quince oye os acordáis cuando vino Lopetegui o de una Lopetegui que había ganado los primeros tres partidos creo que hizo creo recordar varias entrevistas en periódicos en prensa radio dijimos fue como empezado Lopetegui quieren empezar hoy pues aquí

Voz 1670 11:35 no va a mala cara aquí vino el Larguero nadie imaginaba de lo que luego iba a pasarle pues aquella noche lo pasamos así con Lopetegui en el Larguero hablando

Voz 1375 11:43 mucho de comida Shu de su restaurante el ex entrenador del Madrid que no tapones al equipo en las tres jornadas que yo

Voz 1245 11:49 pero todo se ponen siempre al final que es cuando se

Voz 1375 11:52 final de la final de la las treinta y ocho

Voz 1245 11:55 la temporada sin duda estamos contentos por por como está cometiendo el equipo por cómo cómo está entrenando trabajando con qué con qué ilusión con qué determinación con qué y con qué ganas y estamos contentos también por haber ganado los puntos porque el objetivo antes de este parón pero evidentemente ya centrados y pensando en el próximo partido que que ser ambiguo

Voz 1375 12:17 con Messi el otro día que el Madrid es peor equipo sin Cristiano

Voz 1245 12:20 el acuerdo bueno y yo no dudaría mejor el drama jamás del Real Madrid es peor o mejor sin Cristiano nosotros somos un gran equipo sin ninguna ningún tipo

Voz 1375 12:35 te es uno de los tíos que más y que mejor para ser portero que mejor regatea los titulares ante temibles tanto no dar un titular que tiene ser una un esfuerzo tremendo

Voz 6 12:47 no si tú te digo oye mira que titular más

Voz 1245 12:50 estoy en el Real Madrid es un equipo personas

Voz 1375 12:53 estás pero ya se sabe que eso ya se sabe pero otra cosa ese es justo el título ahora no no no no no aparte de ocular pero quiere decir estará de acuerdo con Llull con Messi o no es mejor el Madrid como cristianos Christian yo soy un gran equipo vamos a jorobado quién ha dicho que no sois un gran equipo lo sois pero mejor trataremos de ser siempre mejores siempre aunque no este Cristiano se puede ser mejor que con Cristiano siempre mejores siempre mejores

Voz 1245 13:17 intentaremos siempre se lo mejor de cada vez más

Voz 1375 13:20 quién es el mejor jugador del mundo ahora mismo Moratti

Voz 1245 13:23 para mí yo estoy deseando primero el tema de los títulos ya se pronto de aprobar las a preguntas

Voz 6 13:29 te ves cómo regatea es mejor que tú te has que si extremo tendrías que haber esprín

Voz 1245 13:35 el resultado por los títulos individuales no no no no no no yo es una es una cuestión y además es cierto lo que estoy contando entrenador no somos demasiado amigos de los premios individuales porque el deporte colectivo pero de haberlos que lo ganen jugador en mí en esta ocasión pues sí estoy convencido que que lucrado va a ser el premiado porque además ha hecho una temporada magnífica Illa espectacular lo merece

Voz 1375 13:58 pero no iba por ahí mira por si la opinión de Lopetegui es cuál es el mejor jugador del mundo

Voz 1245 14:03 el mejor futbolista del mundo ahora mismo el titular del título del mejor futbolista del mundo no

Voz 1375 14:08 lo tiene uno no lo veo de otra manera

Voz 1245 14:11 hay grandísimos jugadores fantásticos y muchos de ellos en Ramala

Voz 1375 14:15 un entrenador del Barça puede decir que Cristiano es el mejor el mundo y no pasa nada o el del Madrid que diga que Messi es el mejor del mundo es políticamente todo o mejor no decirlo cualquiera puede decir cualquier cosa

Voz 1245 14:24 problemas en el uso que se haga evidentemente con lo cual uno tiene que me siempre lo perfecto

Voz 6 14:35 mira ya que hemos dicho lo de los premios gracias por recordármelo Hadid

Voz 1375 14:40 estoy crees que debería estar Griezmann entre los tres mejores a ti te parece

Voz 6 14:42 de carisma está entre los tres mejores del año

Voz 1245 14:46 sabes lo que pasa en los premios creo que los eligen los asturianos los nuestros

Voz 1670 14:49 estáis no te eso es acciones responsabilidades

Voz 1245 14:51 no yo no no no no lo dedico de verdad no me dedico demasiado en se merece estar este el otro están aleatorio todo con lo cual yo sinceramente como histórica

Voz 1375 15:01 votar no vas a votar

Voz 1245 15:02 de hecho de votado alguna vez pero no me no me ha apetecido mucho votar sinceramente es una realidad en te digo lo que siento pero bueno entiendo que lógicamente también hay un hay un reconocimiento individual etcétera y que gusta y en este caso en ese caso que lo haya que sea para Un Juan Ramón

Voz 1375 15:19 hasta ahora si hay una palabra que te escucha o más que ninguna otra ex equipo equipo equipo equipo esas tú no diría obsesión pero es tu mandamiento número uno

Voz 1245 15:29 bueno yo creo que como una colación de lo que estamos hablando el Fun su colectivo y nosotros estamos convencidos que tenemos grandísimos jugadores y queremos ser un gran equipo con esos grandísimos jugadores para después tenemos que tener el funcionamiento colectivo como equipo y estamos tratando de que sea así los jugadores tiene una predisposición fantástica hay una capacidad fantásticas pero todo esto es posible gracias a la calidad de los juristas sino sino no es difícil sino es imposible ser un gran equipo sin tú no tienes calidad ahí estamos estamos en ello y tenemos eh lógicamente bueno es objetivo y esa ilusión de de ser un gran equipo en todos los aspectos de mejorar nuestro rendimiento partido a partido y el tener ese sentimiento colectivo que

Voz 1375 16:07 esa frase es desde el Cholo porque a partir de esa fecha

Voz 1245 16:10 será muy antigua

Voz 6 16:12 parece que el es otra cosa pero el fútbol el partido

Voz 1245 16:15 he tenido existió

Voz 1 16:21 estamos llegando viene muy a todo caso para que no ha partido a partido al final bueno ahora ahora goleador

Voz 1201 16:30 ha hecho pinitos de boxeo no yo creo que habrá tenido la Nochebuena más tranquila vamos como si estuviera entrenando al Real Madrid soy menos eso habrá ganas de tenerlo todo a no tener nada con lo que es una cosa que no sorprendió a todos mínima porque proporciona el contrato

Voz 6 16:49 este año era seleccionador nacional dejó de serlo entrenador del Madrid dejó de serlo y ahora está cena

Voz 7 16:58 hora broma en nombre propio el dos mil dieciocho

Voz 1670 17:00 Marcos decías no no que es de locos porque muy bien

Voz 9 17:03 dice Pulido osea que hay más para un entrenador español que ser seleccionador es es es tocar la cima que para un un un entrenador el el el Madrid o el Barça pero al final el Madrid el Barça pero el Athletic para para la gente que desde el Athletic Atletic debe ser la bomba de este hombre en en tres meses había dirigido a la selección y el Madrid y ahora no tienen

Voz 4 17:28 nada nada nada a mí es una utopía porque bueno primero Lopetegui no es un tipo de demasiadas palabras nieve cuando le entrevistas ni cuando están fuera de micrófono que Somoza bastante más relajado siempre te cuenta anécdotas de carreras deportiva anécdotas de cuando era futbolista pero logra Le cuesta abrirse es un es un tío bastante pétreo no pero yo creo que con con la gente de su círculo íntimo que se haya confesado en estos últimos meses a mi me parece que lo pt qué les ha tenido que reconocer en petit comité que se equivocó de cabo a rabo que todos nos podemos equivocar persiguiendo un sueño pero que lo que mal empieza normalmente termina muy mal y aunque públicamente Él nunca ha dicho nada y nunca ha tenido una mala palabra para el Real Madrid yo creo que en este momento viendo cómo ha transcurrido todo a su círculo

Voz 1670 18:23 lo íntimo seguro que Lopetegui les

Voz 4 18:25 estará diciendo me hubiera gustado hacerlo todo o haberlo hecho todo de otra manera

Voz 1501 18:29 hombre llegó ha llegado a la cima muy muy pronto para siempre su carrera contra porque selección española efectivamente como dice Marcos es el top el techo te queda sin nada pero yo creo que es relativo una vez que que has estado dos años en la selección y que tocó el Madrid incluso aunque te haya salido rematadamente mal como ha sido el caso de de lo

Voz 1670 18:45 de hombre para elegir tendrá no yo creo que el próximo verano dar

Voz 13 18:50 impresión de que perdió imagen profesional y luego en el Madrid perdió prestigio profesional no saber nada bien las cosas el cinco uno el del Camp Nou con lo cual hace un año para olvidar imagínate

Voz 1670 18:59 Feliz Navidad para Lopetegui está escuchando que probablemente no esté escuchando llorando así que no ha sido mejor año para el entrenador de cabecera

Voz 7 19:08 igual es que es Quique Setién bueno

Voz 5 19:11 Nos ha dado mucho juego no pero dónde están dónde están los que

Voz 1375 19:13 estaban donde está ganó al final el de ver

Voz 1757 19:16 no

Voz 5 19:17 no claro se montó un poquito

Voz 1201 19:20 oye rectificará en sus detractores están aquí estaba que era lo echamos va de Miguel Espinosa navideño los detractores no serán capaz de reconocer que se equivocaron en sus severos huy yo yo

Voz 7 19:33 creo yo creo mira yo espero que una noche como la de hoy de Nochebuena y Quique Setién cenando con la familia con suavidad de diga oye pues

Voz 1375 19:41 pues me he equivocado pues hay más formas de jugar

Voz 1670 19:43 se es hay que diga por favor

Voz 5 19:46 esto que extraordinaria equivocado tú sabes cómo imagino

Voz 6 19:48 yo sentí una noche como la de hoy en posesión de todas las gambas todas las gambas están ahora

Voz 1375 19:57 para conocer vamos a escucharlo lo que aquella noche en El Larguero sentado en esta mesa en la que estamos unos cuantos ahora nos dijo aquello de la cantidad de jugadores que nos llaman de otros equipos para decirnos qué bien jugaba Nos gustaría jugar como subraya este país no como el Atlético de Madrid que suizo más pupa todos

Voz 1245 20:14 se diría yo estuvo muy bien fíjate si estuvo muy elegante

Voz 1670 20:18 cómo se lo preguntaba entonces su acabamos de escuchar el discurso del Rey ha sido ejemplar sí sí sí calor para todo el mundo no es un año más un año más pero es que lo que haces es sólo vale lo suyo el resto no vale para nada unifica el número premiado sí sí sí sí nos pasa esté creciendo poco e iba a decir

Voz 2 20:36 una cosa si tú metes con la gente que es hipócrita

Voz 1670 20:39 en eso ha dicho que lo diga vale

Voz 1375 20:42 no estoy lo digo y luego pedir por escrito no pero

Voz 1201 20:45 muchas de El Sanedrín honrado tembló lo pensó Cañizares lo pensó kikos lo peso Álvaro Benito

Voz 2 20:50 todo lo que eso ella

Voz 7 20:52 tardó todo el mundo que ha pasado dice que tú puedes tener una idea pero no tienes por qué menospreciar o menoscabar otra idea y eso es lo que ha hecho Quique Setién el entrenador que he tenido ha sido una de las entrevistas del año que no hay tú sí que eres del año

Voz 1375 21:05 yo soy de Setién como entrenador soy mucho más aún de Setién como comentarista siempre Gastón Castañeda el año pasado pero yo prefiero perder uno cero antes que jugar como visto otros equipos este fin de semana no pero tengo que deciros

Voz 1670 21:18 has bueno lo acaba de decir ahora yo lo que hace el Cholo no lo haría jamás

Voz 1757 21:21 claro pero es que yo no soy capaz de convencer a mis futbolistas de que corran como corren setenta minutos permanentemente sin el balón sea a mi dentro de perdiendo el Athletic

Voz 1375 21:34 que venga Setién que no corremos tanto entrar

Voz 1757 21:37 a siete contara lo que nos dicen no solamente los del Atleti cantidad de futbolistas de los rivales cuando acaban los partidos lo que les dicen a a a

Voz 1375 21:45 a sus jugadores a mis jugadores que les dicen

Voz 1757 21:49 que hay que como jugamos que da gusto vernos jugar que que que se lo pasaría fenomenal que claro porque al final el futbolista siempre se hizo futbolista porque quería tener el balón todo el mundo quiere su protagonismo con el balón y esto sigue siendo juego yo sé que esto ya no hay quien lo controle aquí lo importante de verdad es ganar pero a mí mi a mi yo todavía soy yo todavía me resisto a eso quiero ganar jugando bien yo yo siento el fútbol a mí lo que me gusta y lo que me emociona de verdad es el juego es el fútbol libera a los buenos futbolistas y entonces

Voz 1375 22:27 te duele ver a jugadores del Athletic tan preocupadas de correr y de defender no

Voz 1757 22:30 no no si están encantados seguramente sin hicieran eso no podían estar compitiendo como lo han hecho si se dedicaran a jugar seguramente no podrían estar al nivel que han estado estos últimos años jugando con Madrid Barcelona ahí por por

Voz 1375 22:43 por por los títulos llegar a las a las última

Voz 1757 22:45 las eliminatorias de Champions jugar finales ganarlas si no fuera como son seguramente no no podrían hacerlo nombrase

Voz 14 22:55 hablando de esto de de extrema no están un extremo Guernica Kikes tienen el otro lotería con todo Valdano en una charla charla deliciosa un Guardiola que cuando le contó Guardiola Valdano que Simeone fue a verle

Voz 1670 23:08 a verle cómo entrenaba no no sé

Voz 14 23:11 hola o bueno cuando Guardiola ya estaba entrenador top y que a los tres días de estar entrenando le dejó Pep me encanta el fenómeno pero que esto no lo mejor es que esto es exactamente lo contrario que tú dices no es que esto yo le dijo sin de una Guardiola esto yo no lo siento no lo sé decir no lo sé transmitir es un placer ver trabajar pero me voy

Voz 1757 23:29 pues es lo mismo que digo yo pero es la verdad es que no no hay dobleces de ningún tipo está claro Siente el fútbol de una manera yo lo siento de otra y las dos son válidas y a mí lo que me ha muchas veces me hace daño es que parece que que nosotros no tenemos que justificar permanentemente de nuestra manera de jugar porque no ganamos los partidos y con la posesión sólo no nos vale aquí hay un problema en muchos casos que es que la gente no no valora esto porque no no lo entiende o no le gusta ya de raíz porque no lo entiende pero dentro de lo que de lo que nosotros hacemos ahí ahí hay una una un sentimiento de verdad de de de de comunicación con los futbolistas para que entiendan el juego para que realmente hay mucha gente que puede pensar que es fácil no es nada fácil conseguir como hemos sido el otro día contra el Leganés y hacer un ochenta y pico por ciento que en realidad al final hemos metido un gol in nos podían haber ganado incluso porque tuvieron un par de acciones que nos podían haber ganado pero en la mayor parte de los partidos a mí me ha ido bien iraquíes

Voz 1670 24:44 el equipo de Europa y ahora estáis ida

Voz 1576 24:46 cero no ha sido al revés no o ha sido quizá la tendencia que que más de fin de Simeone otros entrenadores desde el Barça de Guardiola que se ha criminalizado más esa forma de jugar al fútbol y que si no se tocaba como tocaba ese Barça o como tocáis ahora equipos como el Betis eso no parecía no tenía el brillo los mismos resultados que se conseguían

Voz 1757 25:07 vamos a ver yo he

Voz 1375 25:09 no lo digo Portillo lo digo general sí sí vamos ya

Voz 1757 25:12 creo que el esta manera de jugar y y yo creo que para los futbolistas Si fuera absolutamente sinceros el todos los futbolistas de otros equipos si fueran sinceros de verdad te dirían que prefiere jugar al fútbol como lo hacemos nosotros que cómo lo hace en el Atlético de Madrid que se divierten más disfrutan más del juego y del fútbol es verdad que seguramente no vas a poder ganar todos los partidos pero no ganas de ninguna manera

Voz 1670 25:44 bueno Marcos que es es inútil explicarlo el que lo quiera entender que entienda esa filosofía y el que no por mucho que te empeñe no lo van a tener

Voz 9 25:50 lo a no daban ante no te vas a estar tres años cada tres Nochebuena estrés navidades explicando enhorabuena entenderme

Voz 1670 25:57 no entienden lo que es la belleza el arte

Voz 1201 26:00 sí

Voz 5 26:03 eso te voy a decir tiene razón que yo rectifico

Voz 7 26:07 porque vuelto a escuchar bien estuvo respetuoso pero

Voz 5 26:12 oye Marcos el año que viene cuando estemos aquí sentados otra Setién entrenador del Barça

Voz 15 26:16 gran pregunta no

Voz 1670 26:20 con la convicción de que podrían seguirán todos los que han rajado este año rajado

Voz 5 26:27 a través de Álvaro Alcázar menos válido

Voz 9 26:31 sé si me pregunta si me gustaría yo te digo que sí pero también te digo una cosa prefiero que Valverde Asia Iker creo que va a ser así el que decida su futuro

Voz 6 26:39 pero bueno como se tiene sale al Barça el año que viene el sanedrín de los domingos

Voz 5 26:44 no venimos a baja voluntaria no

Voz 9 26:50 hola me lo imagino habrá eso lo imagino habrá Mourinho Mourinho Simeone si es que bueno que Simeone siguen Atlético si tiene dinero el Atlético para pagar a sus

Voz 5 27:00 imagino a Setién con el Barça ganando un partido

Voz 7 27:02 esos de seis cero y hay más de un micrófono que le

Voz 5 27:05 Pita al que males

Voz 6 27:07 estaría ser entrenador del Barça esas quedándonos sólo están cobrando no ha dejado claro se lo está currando

Voz 9 27:14 bueno eso está currando con hechos con buen juego con buen fútbol

Voz 1670 27:18 camiseta es decir quinto

Voz 9 27:20 quinto clasificado en la Liga española sino que tiene que

Voz 1670 27:23 por lo pronto el bueno de hecho desde ahora mismo que ya es Navidad por cierto ya es veinticinco Navidad está faltar unos no falta nada se puede hacer el hombre también

Voz 5 27:34 los Veinticinco Javi

Voz 1670 27:39 el de Torrelavega tendrá desde este mismo momento invitamos a Quique Setién a que vuelve a los micrófonos de la vive en cuanto empieza mañana si quieres venimos

Voz 5 27:46 llega Paqui Hernández de la Peña Quique cortante que luego

Voz 1670 27:49 la Sala también otras noticias del día junto con Javi Blanco

Voz 5 27:51 sí pero es ahora te la Paco

Voz 12 27:53 he ibérico sí está Toni López también

Voz 1 27:58 que han venido todos

Voz 5 28:01 la baja del aburrimiento que también iba viniendo para sábado noche durante el año que hubiera más gente de la estaba Camela escuchando

Voz 12 28:12 esto es porque tú has ido a Vinton PAU si seguimos que hay que recordar ahora en cuanto hablamos lo de Iniesta vaya noche que les dio Iniesta desde Japón enseguida Iturralde tú

Voz 1670 28:22 charla entrevista con Mateu Lahoz que tenemos mucho que hablar de eso eh

Voz 1977 29:07 no no de villancicos

Voz 12 29:10 por que Bellón

Voz 1 29:14 que detrás Abidal detrás

Voz 11 29:16 Rafa

Voz 1670 29:20 no

Voz 12 29:22 no

Voz 5 29:24 oye si llevo años aprendiendo pues llega al incorporar a la terna de grande

Voz 1201 29:32 sino que lo moderno música Gallego Mario y todo esto no le gustan a la banda sonora de la Navidad

Voz 1670 29:38 me no cuál es tu villancico navideño favorito gallego pero que de los tuyos digo de

Voz 5 29:44 los Monkey flanqueado no

Voz 1201 29:46 la tiene y Ancic yo pertenezco a una generación que tengo ya que salía a pedir el aguinaldo

Voz 16 29:52 todo por bueno por las casas que a cambio de dinero entonces todo todos los villancicos que canté en ese dato que con mis amigos dejadez

Voz 5 30:01 bueno los Monkey Franquis tienen otro

Voz 16 30:05 que tienen grandes como los Killers que sacan todo les saca todos los años uno pero no no íbamos yo soy de veinticinco de diciembre

Voz 1670 30:13 en la puerta

Voz 1201 30:16 voy a poner un niño de al lado

Voz 5 30:18 me lo aguinaldo con el villancico de The Killers sí pero yo yo salía con guitarras y con y con Jorge si con todo lo hubiera

Voz 1670 30:31 has pasado genial Romero así se los vecinos de Romero vería a su casa con música de The Killers a pedido una música mejor Jordi

Voz 0985 30:38 sí yo recuerdo perfectamente te subía a una silla en la mesa de Nochebuena Navidad pues cantabas humilla si a base del platito para que te callas de subidas a las seis coño yo en aquel momento pesaba cuatro kilos

Voz 1201 30:51 no pero sí que me dio vergüenza porque ya tenía veintiún años y me miraba toda la familia Bernaldo es que luego luego pasamos a en vez de dinero no nadaban otras cosas claro yo he pedido el aguinaldo están los veintiocho veinte

Voz 1670 31:06 pero detalles que sabe que ahora ya así es la vida

Voz 1375 31:10 oye qué bien le va a Iniesta en Japón feliz aunque aunque sigue echando de menos cosas en Barcelona y sobre todo la manera en la que ese fue el momento en el que ese fue está feliz en Japón pero nos hubiera gustado problemas en Barcelona Marcos no

Voz 9 31:25 sin duda sin duda no pero está muy feliz de esta muy tranquilo está muy está yo creo la palabra es relajado absolutamente relajado y ahora ha sido seis meses duros para él el sentido que viene de del final el Barça que fue un final del mosso con la final de Copa en el en el Metropolitano pero un final triste con el Mundial aquí poca gente habla de la manera en que se despidió simulada selección en el estadio Louis Niki de Moscú donde Fernando Hierro elegía la gran promesa del fútbol español Marco Asensio no responde como le respondo debía responder en aquel partido contra Rusia no es que Anza viniendo pero no no no no el espíritu navideño

Voz 1670 32:00 no no no simplemente recuerdo que

Voz 9 32:02 Iniesta estaba sentar en el banquillo Ike Marco Asensio aquel día fue titular ni más ni menos y eso creo que es algo que él tampoco ha olvidado y que debe pasar el tiempo pero que está de maravilla Japón ahora está en el pueblo está en Fuentealbilla

Voz 1670 32:15 vamos a está sola

Voz 4 32:17 pero no estará en Barcelona se le echa mucho porque esa cuesta pronto pone la radio

Voz 2 32:21 no no no si allí

Voz 9 32:24 allí como en todos los pueblos las las vidas nocturnas se hacen largas

Voz 7 32:27 es al gallo soy la que te toca a la puerta y siniestra con el aguinaldo

Voz 5 32:32 a los niños no aquí hacerlo

Voz 2 32:37 aunque no hoy

Voz 0985 32:38 sí cuando se despidió Iniesta siempre me quedó la sensación que quedaba todavía un sorbo eso verdad se se se ha quedado esta impresión pero en fin hay que

Voz 1201 32:47 es quitarle su derecho bueno a tomarla sí sí probablemente sea bueno

Voz 7 32:50 por qué un grado mito se retire todavía

Voz 1201 32:53 sabiendo que podía haber con ganas de más que que arrastrándose

Voz 7 32:57 básicamente echaba gorrazos no no subir a arrastrar

Voz 1670 32:59 oye a Andreev la aquí pero tú has visto muchos jugadores en estos años de mala manera mejor

Voz 7 33:05 te cuando todavía se podía saber si soy un estado

Voz 13 33:08 claro que él no quería hecho por la puerta de atrás con lo cual es toma la decisión es verdad que en Barcelona pasar el tiempo pero se les sigue pensando en lo que podría Arda Iniesta

Voz 2 33:15 pero no nos queda el recuerdo haber sido Iturralde puede haber

Voz 5 33:17 bastante Spirit

Voz 2 33:20 no el espíritu navideño voy a estar de acuerdo con tal hay voy a decir una cosa que es políticamente incorrecta no ojo su tenía sitio en el Barcelona sobraba ya en el Barcelona en el fútbol de elite español

Voz 8 33:31 por qué porque no llegaba ya es decir

Voz 5 33:34 ha escrito navideño oyendo en cuenta corriente pero que sí Iturraspe no es decir que que que basado en Talavera ahí lo tienen claro

Voz 2 33:50 la razón es decir casi de un ídolo perfecto que hay que hacerle el mejor homenaje que nos ha hecho campeones del mundo perfecto pero vamos a ser sinceros bien no tenía el ritmo de fútbol no tiene nada que tiene Coutinho por ejemplo que estamos

Voz 5 34:04 dando como bien gestionada Corral de diez

Voz 2 34:07 sí que daba quince partidos buenos aunque sólo el último partido de que la final de Copa es un espectáculo de Iniesta ya pero Flagey la pregunta es Iniesta eso es otra hubiera estado dispuesto a quedarse

Voz 1 34:21 a quince partidos excepto la duda pero no está la nos encontramos una duda

Voz 2 34:27 es una cosa va de Copa de Iniesta increíble increíble claro oye yo creo que digamos que ha sido bastante más de la isla

Voz 1670 34:42 decía gallego Iturralde no habrás bebido en Nochebuena

Voz 1201 34:45 a ver si te has visto una entrevista a una televisión local en

Voz 2 34:47 en Bilbao aquel día no bebí pero estuvo inmenso

Voz 1670 34:54 oye hablando espíritu navideño les saca este alguna vez una tarjeta Iniesta sí hombre sí mucha seguro no sé no se le tocó no alguna que Togo seguro por eso te digo yo creo nota dice sí hombre pueda sacar a Tokyo no porque no no no no no creo que no les sacaba

Voz 2 35:08 pero es obvio ni a Raúl ni a Raúl Herrera un fenómeno dentro del campo era Dios y a Raúl a Iniesta en cambio a mi amigo sabe qué peso

Voz 9 35:18 pero creo creo que Iniesta no fue nunca expulsado

Voz 1375 35:21 nunca nunca y Messi e Iniesta estuvo en El Larguero no hace mucho desde Japón disfrutamos un ratito como siempre del oye cuando ves la lista de Luis Enrique VIII verlos resulta del Barça tendrá algo de morriña o para nada nada nada o sea que no me bien no me no echo de menos nada ni el Barça ni la selección y la Liga española o un poco

Voz 0165 35:42 no es averno no lo echo de menos porque porque bueno si hubiese querido seguir participando pues no hubiese Pedro el paso que no lo echo de menos en el sentido de que pues bueno que yo Can sí sí ya estoy y a otra cosa evidentemente que que ojalá hay tanto Barça como selección hubiese durado para para toda la vida porque mejor que que que en esos sitios no no voy a estar en ningún lado pero bueno lo veo desde la distancia

Voz 17 36:17 disfruto desde

Voz 0165 36:18 desde otro prisma ahí deseando siempre siempre lo mejor

Voz 1375 36:23 desde la distancia que hemos visto a al enemigo deportivo ya cambiando de entrenador la marcha de Lopetegui te sorprendió que deja la selección fíjate que verano no me acuerdo cuando hablábamos contigo antes de ir a Rusia Lopetegui tal lo que pasa luego allí cuando cuando estáis en Rusia deja deja la selección se pone Hierro viene al Madrid pasan a dos meses de Liga Icesave Lopetegui no sé cómo has vivido desde allí desde Japón te ha sorprendido o no

Voz 0165 36:47 bueno el fútbol

Voz 18 36:49 el pues tiene a veces tienes

Voz 0165 36:51 todas esas cosas que igual no no se entiende no que pueden ser tan cambiantes en muy poco tiempo y que hay que a veces no no las esperas yo creo que que Julian puedes también sabía sabía al equipo que ibas a la exigencia que que que tenías sabía que el año pasado pues pues lo que lo que había hecho su equipo lo que venía haciendo oí a acá no era aún un lugar fácil tampoco era un lugar fácil para para asumir ese reto que lo único que que ha pasado pues es que hay un presidente y unos resultados que que tienen que tomar una decisión y decidido pues que no continuase y no tener la la paciencia para para cambiarlo pero bueno son decisiones que que cuando uno está en un cargo pues tiene que asumir

Voz 1375 37:43 sí por eso que uno quiere ser entrenador no

Voz 0165 37:50 bueno no sé el futuro igual igual toca ser entrenador pero pero pero bueno más allá de eso pues los entrenadores supongo de que en la cabeza siempre tienen ese lado que que saben que en cualquier situación pues puede puede cambiar eso no no no no cambia lo único que cuando estás en en el lío pues aunque las cosas van mal pues siempre tienes esa confianza de de darle la vuelta a las cosas si ya veces pues no todo depende de uno

Voz 1375 38:26 me voy a Barcelona enseguida consigue Rodríguez Andrés pero el otro día te te hago la última sobre este asunto el otro día leí en una entrevista a Xavi y hoy en una esta Xavi Hernández que decía no yo tengo muy claro que cuando sea entrenador me da igual el estilo de jugador que tenga yo tengo unas ideas para jugar sea con el futbolista que sea jugaremos como yo creo que hay que jugar Iniesta es de la misma idea o crees que hay que adaptarse más al tipo de futbolista tú que has tenido ya unos cuantos entrenadores o el estilo está por encima de los futbolistas

Voz 0165 38:54 no yo creo del a ver al el estilo la forma que que una entrenador quiera jugar es la que tiene que prevalecer luego pues de ese estilo pues está en tentar encontrada a los jugadores adecuados para para hacerlo eso eso es así siempre tiene que yo pienso igual en el sentido de que uno tiene que tener pues esa personalidad para para para que su equipo juegue como como el entrenador quiere al final el equipo debe ser un reflejo de del entrenador que es el que el que manda y el que tiene que tomar la decisión

Voz 19 39:33 no

Voz 1670 39:36 bueno a las doce y doce seguimos adelante de Canarias te bien la Nochebuena aquí en El Larguero pasándolo con todos los oyentes de la SER que están pegados a la radio la misma recordando cosas de esta temporada por ejemplo otra que hay que recordar

Voz 7 39:48 el encuentro entre Iturralde González si Mateu Lahoz no se llevan más brazos sincero que que el momento que presenciamos el doctor Mario Torrejón

Voz 1375 39:57 a un servidor sí emocionante

Voz 1670 39:59 sí porque a los que el al alcalde González amateur por cada cosa que ha hecho le dio un abrazo que ni Manolete que una cosa Iturrate

Voz 6 40:08 sí se lleva mal con Mateo no lo no yo no digo que sí

Voz 1670 40:11 en mayo dije relajado del bastante Raja mucho trabajo bastante llegado el momento se pegó un abrazo que firmaría Manolete con Florentino sea una cosa terrible pero pero gran no no se hubiera tensión hito me dais un momento que por cierto Iniesta Ana te va a llevar Mateo de estar llamando Xavi oye tú crees que era un buen comentarista amateur te quitará el puesto oye no se dio no no es que fue una de las cosas que dijo que le encantaría ser comentarista criminales se ve todos los partidos y cubriendo los jugadores tú crees que algún partido irá oyendo Carrusel mientras Pita

Voz 2 40:46 mira lo que no sé si hay oyendo Carrusel pero que escuchan todos Carrusel ya te lo digo porque lo que viene a ver que no no me pone cambio mensaje luego que que has dicho que esto no es así que esto no es lo que hay que hay que se ponen muy nerviosos yo os contaré este año mira esta años voy a contar

Voz 8 41:02 lo nerviosos que se ponen algunos en el bar

Voz 2 41:06 que va en qué bar dejó ahí lo dejo ahí

Voz 1670 41:09 votando pues nada por cierto más mi sí

Voz 0985 41:12 que ha sido una de las mejores noticias si para mí si estamos en el tema arbitral pero me parece que una de las noticias importantes del dos mil dieciocho es el bar Central

Voz 1670 41:22 en Huesca están como locos

Voz 1375 41:24 no no de verdad siempre lo veíamos una cosa moderna por ahí fuera que nunca llegaría a España pues ha llegado ya lo tenemos aquí Evra que hay casi tanto lío como cuando navegaba lector pero ojo o doble lío de los que están en el campo y los que están arriba pero llegó al bar para hablar del y otras cosas esa noche fue noche de árbitros en El Larguero Iturralde González y Mateu Lahoz mano a mano crees que les mejoraron con el VAR

Voz 1415 41:43 es que está el bar o sietes que sea mejorado o que has mejorado en generar arbitraje destinaba Manu

Voz 0878 41:49 perdona sino que he contestado pero es que no no puedo contestarte porque yo no soy quién para yo lo que hago según auto análisis cada vez para intentar mejorar lo que sí que que que te puedo decir es que cada vez disfruto más porque cada vez tengo más conocimiento de de medio que me rodea cada vez eh o bien ante la relación humana que ha hecho una muy buena pregunta en la rueda de prensa eh es mejor es más afable nos vamos conociendo todos yo lo que sí que es es que cada vez disfruto más hoy en día con el VAR lo que te permite es aquellas noches que lo has pasado mal lo ha pasado mal porque sabéis que al final es una cuestión de segundos es una cuestión de de de cuatro personas porque en el campo estamos el cuarto los dos asistentes y los dos existentes más allá él fuera juego en otras acciones también te ayuda hay había situaciones que tú ibas a clase DF es porque esto no lo visto porque hay veces que si te cubre

Voz 1670 42:34 por si el ángulo pero había otras que James

Voz 1415 42:37 ha podido verlo cuál es su peor motiv a enviar había habido muchas una una una que no lo vi

Voz 1757 42:44 sinceramente si el Racing no

Voz 0878 42:49 Atlético Madrid jugando en el viejo cae en el antiguo Calderón eh en el Vicente Calderón puedo decir antiguo pero sí sí

Voz 1670 42:55 es verdad que nostálgico era una semifinal

Voz 0878 42:58 yo sé que de una acción que que que la zancadilla se produce en este caso por el jugador defensor en este caso el atacante pero estaba en línea defensiva

Voz 20 43:06 a su juicio muy

Voz 0878 43:08 buen jugador honrado que que le hizo intentó hacer la zancadilla y luego le le intenta sujetar ya justo antes retirara

Voz 1670 43:15 yo creo que ha jurado hoy era del Moral indigenistas

Voz 0878 43:18 pues mire menos éramos pero ni pegué ojo en esa noche en el día siguiente porque eh

Voz 1670 43:23 te lo digo de verdad y conexidad decir porque además nadie

Voz 0878 43:25 habló de la segunda jugada decías que sólo lo he visto yo incluso explicando a mi madre tampoco lo ve dije mira fue el momento que decidí no voy a convencer nunca más a nadie de por eso cuando en este caso no os queréis abrir con pistolas de agua para la polémica da igual lo que digamos está hecho y yo desde aquí erradicar y así podía in si que tienes mucho peso

Voz 1757 43:43 el tema de que ya dejéis el tema de de preguntar la