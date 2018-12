Hora 25 Deportes: Especial Navidad (25/12/2018)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Jesús

Voz 0334 00:12 hola todos buenas tardes bienvenidos un día más gracias por escuchar hora25 deportes también el día de Navidad también este veinticinco de diciembre donde no tenemos demasiada estabilidad pero queríamos estar presentes en nuestra cita diaria con todos vosotros vamos a ver cómo sale porque claro el que más y el que menos también ha tenido una Nochebuena intensa sólo hay que ver la cara que tiene Marcos Granados en el control bueno lo va a sacar adelante porque es un profesional no se Juan Carlos Ingelmo que tiene cara de haber tocado mucho el el el acordeón como Manolete en el día de ayer

Voz 1564 00:46 no sé

Voz 0334 00:47 porque la Nochebuena es para eso para pasarlo bien y divertirse esperamos que vosotros también ha tenido una buena noche Toni López la tenido un poco más ajetreada porque es el encargado de contarnos los titulares de el programa después de los titulares de Toni de la actualidad vamos a recordar algunos de los mejores mensajes y algunos de los mejores pasajes de el patrón del bourbon de juego de Champions y también de confusión en Miami pero lo primero vamos a cumplir con la audiencia Toni López hola Gallego titulares tiene este día XXV buenas tardes

Voz 2 01:24 buenas lo primero escuchamos las palabras de Jesé Rodríguez en una entrevista con el diario As está buscando salida del PSC donde está sin ficha reconoce haber madurado profesionalmente y haberse alejado de malas amistades que a veces está Barredo de gente pero en realidad se sentía solo que su error pudo ser acomodarse en el Madrid guarda este recuerdo de sus antiguos compañeros

Voz 3 01:46 había muchos jugadores de la plantilla nacería muchísimo precios son cuando yo ya me fui en Madrid hablaba con unos cuantos yo escribía como están fatal pero ya luego no no me he podido decide no vimos a nadie te lo digo en serio o no para que tú pienses mal de nada sino no no no me siento mal porque eh

Voz 2 02:04 además Mundo Deportivo ha entrevistado al brasileño del Barça Artur Melo entre otras cosas ha dicho que reza todos los días para que su compañero en la selección brasileña Neymar vuelva al Fútbol Club Barcelona y en baloncesto tradicional jornada navideña la NBA recién terminado el New York Knicks noventa y cinco Milwaukee Bucks ciento nueve a las nueve empieza el Houston Rockets Oklahoma City Thunder once y media para el Boston Celtics Philadelphia Sixers hicieran madrugada el Utah Jazz Portland Trail Blazers y el partido del día Golden State Warriors

Voz 0919 02:31 los Angeles Lakers con Stephen Carry Le Bron James compañía Gallego gracias Toni en el inicio del programa más o menos hasta ahora casi siempre damos paso a vuestros mensajes de Whatsapp hoy tenemos una especial mensajes y si hay alguien especial en nuestro contestador

Voz 4 02:51 esa es Maite esa

Voz 0334 02:53 señora que vive en Málaga aunque parte del año lo pasa en Burgos y nos va contando ahora me voy al norte y al sur ahora hace frío ahora hace calor Focha

Voz 0919 03:02 siempre nos llama para de

Voz 0334 03:04 Jarno su versión de la actualidad bueno

Voz 0919 03:07 cualidad no de la vida en general pues habrá de todo lo que de lo desde lo que la motiva de lo que la cabrea de lo que bueno un placer tener oyentes como Maite disfrutando

Voz 5 03:19 Cage chico que tengáis un estupendo mundial que que hay mucha juega y conclusiones que tenga que los palés demasiado porque él del tema también yo sé que hay

Voz 6 03:40 bueno ya está un eso que nada

Voz 5 03:46 que lo disfrute y que lo disfrutéis muchísimo corazón de muchos besa gordo a Dios qué hombre tan maravilloso personal y profesionalmente que es maravilloso que ser humano tan y le digo que por favor ya no lo comparen más con con Guardiola por favor que que de verdad que insultante por supuesto todo pagas y su supuesto hito un gallego que ya allí yo gallego ya eh no te mantenga arriba es como el aceite arribista como el aceite pues no se humilde conoce lo hombre por yo yo te voy a decir una cosa Teba de Cristiano

Voz 7 04:40 con el Arroyo de que todo tenía que hacerlo en por qué tal Number One tan Bergua pues oye no mira la falta que no metía de una como fallaron la falta ultimamente ultimamente hace ya varios años

Voz 5 04:55 las siempre el y todo el y todo él hiciese todas las jugadas para él no ahora que cada uno pues eso colabore a la idea colectiva te miro llamo solamente

Voz 6 05:11 para decidido que he mandado ya los chuletón pero lo lo he mandado verá Loi en la carnicería que son solo a caza que él de de estos y esto sitio maravillosa maravillosa todo luego te diga poco hay que saber hacerlo eh funcionó que cargas el chuletón chuletón buenísimos hay dos Rafa de nada

Voz 5 05:38 oye hasta que a mí no se trate de una manera que yo creía que es lo normal entre amigos usado y pues no voy a mandar ninguna nota de voz ya está bien con el su y coronel usted hombre hasta aquí podríamos llegar a veces que vosotros creéis que soy cubre hombre no luna la que lo mandó ninguna cosa de voz no lo mando

Voz 6 06:00 no me diga hay que decirlo como equipo

Voz 4 06:05 el ustedes

Voz 0334 06:08 en grandes Maite ojalá no nos falte Carlos bueno el patrón del furgón El patrón del fútbol fue una serie que Nos inventamos el año pasado para contar la carrera electoral a la presidencia de la Federación Española de Fútbol entre Juan Luis Larrea sea Luis Rubiales fueron meses de intrigas de luchas intestinas de traiciones quizá de pelea por los votos al final ganó Rubiales después de muchos episodios Éste fue el episodio

Voz 8 06:40 final del patrón del furgón la entronización de Luis Rubiales como el nuevo patrón del furgón espacio nuevo patrón del fuego el españoles Luis Rubiales

Voz 9 06:55 contaminación posesión como presidente y lo hago con mucha emoción con responsabilidad pues sobre todo con el afán de devolver la confianza que el fútbol español me brinda eh tengo que la la gracia a todos los estamentos clubes futbolistas entrenadores vale gracias independientemente de que penséis o hayan pensado que la opción mejor era Federación para todos en la que el que quiera sumar siempre siempre tengan

Voz 0231 07:41 ha ganado por ochenta votos a cincuenta y seis vamos a la Federación Española de Fútbol donde ha tenido lugar esa asamblea Antón Meana muy buena qué tal Gallego buenas tardes pues una victoria holgada hasta cierto punto sí una victoria holgada han votado ciento treinta y siete personas un voto ha sido en blanco han faltado otros asambleístas Yago Aspas y Pedro León y la verdad que se ha visto Rubiales eufórico por los pasillos de Las Rozas en ese discurso inaugural ha dicho lo siguiente acerca de su relación con los diferentes estamentos del fútbol español

Voz 9 08:13 tenemos que conseguir hacer una federación de élite una federación mejor una federación que sea líder en transparencia que sea líder también el fútbol modesto tenemos que darle mucho más al fútbol modelo de compromiso también eh darlo todo para alcanzar el dial algo con la diferente situación del mundo el fútbol tanto a nivel nacional como internacional decir que todos se encuentren cómodos obviamente dentro de la diferencia del respeto de la lealtad entendiendo que cada uno tiene su competencia la federación una federación líder transparencia en fiscalización encontró tenemos que aprender de algunos errores que están cometiendo al pasado y mejorar también aprovechar las muchas cosas buenas querida

Voz 0231 09:06 todo esto lo ha dicho en el discurso después de haber abrazado a diferentes Bayo evalúa varones perdón del billar mismo que le han apoyado en estas elecciones también ha querido tomar la palabra como lo decías Angels en inglés delante de la gente de FIFA y UEFA Rubiales ha dicho lo siguiente a niveles

Voz 9 09:23 nacional ir aprovechando que están aquí los compañero de UEFA y FIFA a Good Luck Metro de FIFA UEFA president pasó del en The Convent Men of building a Pery Bethencourt fútbol de fútbol we can Imagine han Love of Love

Voz 0231 09:47 sí se lo dirán seguro al presidente de FIFA y al de UEFA que vamos a trabajar hombro con hombro para hacer más grande del fútbol y el perdedor Juan Luis Larrea como estaba mean pues mira eso acaba de marchar de la Federación acompañado por su familia con su hijo Gorka que esta mañana el escribió una carta preciosa muy emotiva su padre considera que le ha traicionado mucha gente esto es Larrea hace apenas cuatro minutos en el micrófono de la cadena SER

Voz 10 10:15 yo siempre he pedido que la acepte me dijera la verdad sí he visto busca ávido pues veintitantas personas que no me han dicho la verdad ni nada más pues iremos poco a poco descubriendo quiénes son pero que han agotado por otra por otra opción y que no pasa nada que lo que hay que decir es a mi me gusta porque es bueno saber que que la gente está conmigo o no pero desde el primero momento yo no me tiro a la piscina para para no ganar no entonces bueno pues alguien tiene que perder esto yo

Voz 0334 10:40 en este caso ha sido yo saldrá de Juanes se tiró a la piscina

Voz 11 10:45 como ya presumía hemos el voto se promete a muchos pero luego será a uno solo

Voz 0919 10:53 trabajo que tiene por delante el nuevo presidente de la Federación se concreta pues en organizar la Copa del Rey la fase de ascenso la relación con la Liga de Fútbol Profesional algunos detalles concretos de su camino de actuación los ha dejado ya Javier Herráez buenas tardes

Voz 1565 11:08 qué tal Gallego muy buenas tardes si en Un canutas hizo una rueda de prensa improvisada nada más abandonar el salón de actos Luis Aragonés aquí en Las Rozas ha dicho que hoy gana el fútbol la primera frase de Rubiales que urge el orden respeto a la Liga de Fútbol Profesional hablado bien de Lopetegui no ha dicho pero lo va a hacer va a renovar Lopetegui como tengo cinco de la selección española de fútbol también a todo su cuerpo técnico que ayuda Lopetegui al frente de la selección española Id E ha dicho que también va a hacer lo primero una auditoría para saber los gastos de esta federación transparencia y fiscalización el cambio de la Segunda B de la tercera el asunto de la Copa del Rey ha dicho que va a hablar con los clubes porque no sabe cuál va a ser su futuro si seguirá doble partido poder o lo dejará en uno solo diálogo y más diálogo y respeto con la Liga de Fútbol Profesional Luis Rubiales Él

Voz 0919 12:00 nuevo patrón del furgón español no no

Voz 11 12:03 queda sino desearle mucha suerte que será la de nuestro fútbol

Voz 0334 12:12 y ahí sigue Luis Rubiales mandando en la Federación Española mal mensajes de entre todos los que dejáis vuestros mensajes en el programa hay un oyente especial al que hemos bautizado como el atizado por no será solamente de los periodistas que trabajamos en Hora veinticinco Deportes ni siquiera de los periodistas que trabajamos en la redacción de deportes de la cadena SER en El Larguero en Carrusel deportivo no

Voz 0919 12:38 es el atiza dos de la prensa deportiva

Voz 0334 12:40 sí la verdad es que alguna

Voz 9 12:42 de las cosas que dice bueno son son

Voz 0334 12:46 verdad pero verdad verdad aunque en Orihuela

Voz 12 12:49 resulta que la Liga es emocionante ahora que todos están apretados los grandes Real Madrid Barcelona y Atlético Madrid en un punto pero ninguno de los tres lidera la clasificación sin embargo toda la prensa sobre todo vosotros venga palo venga palos venga palo al Real Madrid el Barcelona nada es como bueno ya someterán los culés aquí no empezó Benzema el Cholo lo que decida está bien no se cuestión absolutamente nada da igual que Diego Costa lleva menos goles que Benzema que Luis Suárez lleve que menos goles para Benzema pero Benzema se iban los palos el Real Madrid se lleva los palos instituida Lopetegui hacéis encuestas tremendos doble rasero el vuestros no el delantero centro ideal es el contrario al que diga Antón Meana Jakome a pues somos Morata en el mejor el idóneos y Diego Costa y luego ya Agost para complementar distinto diferente a la prensa en todos los periódicos todos los telediarios todas las portadas con Vinicius

Voz 13 13:45 convivir convivir

Voz 12 13:48 resulta que el Madrid tiene la culpa de confiar en Vinicius de que la que la afición no si lucharemos con beneficios tranquilidad que los que le Bicing di sois vosotros Maale me parecen mucho más grave que lo es periodista indicáis que Marcelo saltó el respeto y que pasó al ataque pues una respuesta que dijo a lo mejor no se puede ser por esto vosotros diga que eso es una falta de respeto con todas las cosas que decía es de los jugadores de los directores deportivos de presidente incluso de los aficionados chinos están de acuerdo con vosotros y además tiene soy vosotros para exigir nada la exigencia no es de la prensa valen

Voz 0334 14:27 la segunda serie de este año dos mil dieciocho fue juego de Champions cuando después de ganar la decimotercera en aquel partido ante el Liverpool marcado por la lesión de Salah ahí la actuación de canarios también por el juego del Real Madrid que un rato que le dio un gran baño al Liverpool Cristiano insinuó que había terminado su etapa en el equipo blanco que bueno de J claro que había una rivalidad ahí con Florentino Pérez que podía terminar mal terminó muy mal terminó muy mal porque Cristiano se marchó a la Juve nosotros aquellos días de incertidumbre lo vivimos en juego de Champions

Voz 0919 15:13 el capítulo de hoy buscando al heredero

Voz 4 15:18 el Madrid es el rey de Europa a nuestros aficionados de todo hombre ese día que no es fácil decidir cortantes pro el Madrid lo más importante claramente porque las instituciones da que tiene trece Copas de Europa

Voz 14 15:57 un tipo villa derrotará una casa que ante

Voz 4 16:00 entonces caprichos y los deseos de sus hijos e hijas margen pues cierre sus deseos egoístas

Voz 0919 16:08 el sumada a la huida del Reino de Cristiano Ronaldo al que no se le han dado los caprichos que quería la Casa Blanca está rastreando el territorio para encontrar un heredero Antón Meana los candidatos al trono blanco quién eso qué tal Gallego buenas tardes y candidato número uno

Voz 0231 16:26 no es Neymar Jr el deseado así una mínima opción de ficharle sea abordará la operación faltan muchos días para el treinta y uno de agosto todo puede pasar y eso que en París ya no saben cómo retener a su estrella hoy han fichado a Bruno y el recuperador que trabaja con él en la selección brasileña además en va intransferible y eso que es el deseado por la familia blanca Hazard irregular Él quiere venir se solapa con Isco y Asensio y si les fichan será pronto por ese ansia de hacer pack con Thibaut Courtois por último Gaye Hurricane el nueve que necesita este equipo según el cuerpo técnico

Voz 0919 17:00 por pasta no va a ser porque el banco del Bernabéu el Banco de hierro del Bernabéu está rebosante ahora mismo pero luego hay que saber Antón qué va a pasar con los caminantes blancos los que parecía podía salir del reino la huida de Cristiano puede cambiar el estatus de Benzema Gareth Bale

Voz 0231 17:17 a esta hora es más caminante blanco Bale porque ven tema está pendiente de ver cuando le enseña en la puerta de salida mensajes misteriosos las redes sociales llamadas de Ancelotti para llevarle a Nápoles y la sensación interna de que sin Ferre siete se queda huérfano el francés con Bale todos diferente se siente igual de fuerte que hace un mes y medio pero con un tono más relajado sin Zinedine Zidane cree una vez más que éste va a ser su gran año encima todos pendientes del nuevo olor como

Voz 0919 17:46 andante

Voz 0231 17:47 Lopetegui tiene mejor cara bueno lleva días trabajando aunque su puesta de largo no sé hasta el próximo lunes a pescado en la Real Federación Española de Fútbol hice trae a uno de los fisios que se quedó en Krasnodar cuando le echaron pero el jefe de ese área y esto es importante sigue siendo el sargento Pintos por orden del club le gusta mucho Rodrigo Moreno le han quitado el amistoso del debut en México y sabe que se juega mucho más que el resto en la final de la Supercopa de Europa

Voz 0334 18:16 se fue Cristiano el huido Cristiano por cierto

Voz 0919 18:19 no ha mandado ningún Cuervo a desembarco de Valdebebas sólo uno al Castillo Negro de chiringuito pero no a Valdebebas al chiringuito pues sitio es juego de Champions el año que viene

Voz 0334 18:34 qué grande qué grande así dejamos al Real Madrid buscando al heredero de Cristiano Ronaldo

Voz 15 18:38 lo que no llegó que pasó el verano

Voz 0334 18:40 no se estaba esperando que si Neymar que Si en papel que si un fichaje súper galáctico para delantera del equipo bueno pues pues no llegó y al final el Madrid tiene que tirar para adelante con Gareth Bale Icon Karim Benzema ya hay rescatamos otro de los grandes mensajes que nos han ido dejando en los últimos meses la apuesta de que Karim Benzema iba a meter cuarenta goles ya sabéis un oyentes apostó con nosotros con uno a un grupo de amigos una parrillada mariscada o como él quiera llevarlo a que Benzema llegaba a la cifra de cuarenta goles según vamos según vamos la media de Benzema desgraciadamente para no estridente es que parece que no se va a acercar acercarme a treinta no es capaz de carne atenta así que supuestamente esto esta serie de mensajes sobre la puesta de los cuarenta goles va a tener su prolongación el año que viene

Voz 16 19:40 segurísimo debo de participar en la parrillada treinta goles en Liga ocho en Champions han ido en Copa del Rey a mí me sale la cuenta a veces hizo lo vamos a tener confianza en vez de más Florentino Pérez Hidalgo la Gallego es pasa con Benzema y los cuarenta goles yo creo que no hace falta a tal al portero en el palo como digo me amigo Breva se huele el miedo se huele el miedo te lo mete en vez de los cuarenta goles bien seguro que lo mete no sé si los meterá pero Castillo en el cuerpo que llevan los que apostaron eso no se lo quita nadie hola Gallego para el representante de más nada dicho que está al corriente del tema de la muletilla ya he dicho que lo está haciendo aposta que ha dejado margen en estas cuatro semanas que no ha dado un palo al agua para darle vidilla lo muchacho pero que esté tranquilo que que lo cuarenta que les

Voz 1564 20:33 que te den el grupo de hecho ya ya estoy pensando en los mete pero nada confía en el gran yo creo que si al final mete cuarenta y uno pagarle con el canto los muchacho o mejor que un canto mejor con una chuletillas y pum pum

Voz 0919 20:49 hola soy José de la parrillada

Voz 1564 20:52 que sepa que sigo teniendo fe en Benzema pero si no había hasta los chuletón esos que te mandaron me Mandame los a mí que los congeló y los meto dentro del menú su letones cierto

Voz 16 21:02 la tesis de demanda que creo

Voz 1564 21:04 sí lo está haciendo aposta pagarle emoción al asunto pero bueno todo puede pasar que pasa convencer

Voz 16 21:10 para que no le gusta gente nada que hacer leña del árbol caído ahí lo tiene marcando territorio o ya lleva nueve XXXI de faltan treinta y uno para brindar por él el que no vale una media mejor que Raúl González y que la mayoría de los delanteros de la historia del Real Madrid es un tío que no vale

Voz 0231 21:32 ahí lo pone ahí

Voz 16 21:34 muletillas y lo de los chuleta pone mimo en ningún hablaba a ver si no va a ser tan malo a llevo es la más a la misma que él mismo ha que mete cuarenta que te estoy oyendo y ha dicho que treinta y cinco y la parrillada nada nada más meter los cuarenta luego te mando la ubicación para que venga si quieres aportar algo te puede traer el postre

Voz 0334 21:59 a no ser que Benzema mute en Cristiano Ronaldo y Messi a la vez la puesta la puesta la vamos a ganar porque va a ser muy difícil que llegue a los cuarenta goles bueno hoy el tercer la tercera serie que ha triunfado este año en Hora veinticinco Deportes sin duda alguna ha sido la historia del partido de Miami ya sabéis que a finales del mes de agosto Javier Tebas anunció que había firmado un contrato por parte de la Liga con una empresa norteamericana para que todos los años un partido de nuestra liga se en Estados sonidos irse dijo que a finales de enero si va a jugar el partido Girona Barça el Girona estaba de acuerdo el Barça estaba de acuerdo pero luego apareció la AF diciendo que no estaba de acuerdo por supuesto la Federación se opuso desde el principio IT Bassi Rubiales han tenido una pelea pero bueno una pelea tremenda donde se han dicho cosas como que uno no está preparado para dirigir la Federación que el otro se ha gastado el dinero de los clubes en una quimera se metió de por medio la FIFA una posible querella el Barça se retiró finalmente de la quema

Voz 0919 22:58 ella

Voz 0334 22:59 momentáneamente momentáneamente la victoria será llevado Rubiales porque este año Tebas renuncia a jugar el partido en Miami ya veremos qué pasa otros años porque la pelea va a seguir porque cuando dos perros de pelea entran a al ring como Tebas y Rubiales bueno esto más que una pelea entre la Federación y la Liga

Voz 17 23:24 parecía una pelea entre bandas bandas bueno ya

Voz 9 23:29 desde la confusión en mayo

Voz 4 23:43 la oportunidad de viajar a Estados Unidos de viajar a Miami estamos todos los fines Ana Carbajosa yo creo que en este momento a Javier Tebas le interesa una federación sin mí porque probablemente así se rompa un equilibrio natural no tenemos ninguna comunicación de la operación diciendo que no se puede pagar no está acostumbrado entonces a pelear ya pelear las cosas que uno que no tiene derecho no me este año ya no porque ya lo tengo complicado esta esta temporada no

Voz 1 24:36 bueno tener una hace dúos Madonna problema

Voz 0919 24:41 vi decimos que es el último capítulo de esta temporada porque ya habéis visto que Javier Tebas quiere que el año que viene se juegue en Miami lo volverá a intentar pero para intentar conseguirlo tendrá que tener apoyos más firmes que el del Barça por ejemplo que el lunes se retiró según el directivo Javier Bordas el directivo del Barça no fue porque les diera miedo ir contra la FIFA sólo fue porque no había consenso

Voz 4 25:08 a pesar consenso pues el partido mañana pero no me el consenso pues evidentemente no nos vamos a encontrar nadie propone un partido que hay gente involucrada que no estaba con él

Voz 0919 25:27 huy si hace falta utilicen la escobilla sin pero el Barça se rajó IT base quedó solo tan solo lo que atención Rubiales aprovechó para intentar sacar tajada moverle la silla llegó a insinuar en El Larguero que te vas a malversado el dinero de los clubes en el partido de Miami los clubes dice Rubiales no se merecen que Tebas se gaste mal su dinero y lo va a investigar

Voz 19 25:51 sé si la Liga no ateos se merecen que sigan ustedes su dinero en banner de publicidad por todo Madrid periódicos han estado es oye me acosan no el primero de los clubes tienen que tienen otras cosas nosotros vamos a pedí por favor cómo se viene lo que recitó de los clubes vamos

Voz 0919 26:10 pedir un informe sobre cómo se ha estado Tebas el dinero Rubiales aprovecha para poner a Tebas a los pies de los caballos pero que que Tébar no se va a rendir porque una victoria de Rubiales que sería sería una victoria de Rubial no visto ya de la de los móviles de para sería malo para el fútbol español Tébar se y hasta dónde es capaz de seguir Javier Tebas con lo del partido de Miami al final estoy llegando nosotros hemos sido los celulares hasta el final hasta el final y Rubiales Rubiales después de esta victoria inicial sabe que Tebas no va a parar cómo ve Rubiales a Tebas después de la derrota

Voz 1 26:52 bueno sí tiene una actitud obsesiva problema de actitud obsesiva voces íbamos es iba a donar un problema de títulos

Voz 0919 27:00 si no es amor lo que hay entre te Rubiales es una evidentemente pero queremos finalizar esta temporada de confusión en Miami con la esperanza de que habrá un arreglo porque estas cosas se arreglan cómo se arregla tampoco se arregla pesan un poquito con con qué con qué con qué Koke con dinero con dinero te arregla todo

Voz 0334 27:50 bueno pues aquí lo vamos a dejar esperamos que haya pasado un buen rato recordando grandes momentos de este año en Hora veinticinco Deportes con esta versión de los oasis de esta mítica canción rock navideña

Voz 1 28:06 nos queremos marchar

Voz 0334 28:12 mañana miércoles volveremos a las ocho y media como cada día del año para contaros la actualidad deportiva con un toque de humor con un toque de cariño con vuestra participación con los mensajes con el arte que le pone Marcos Granados y sus efectos especiales Juan Carlos Ingelmo que se lo pasa fenomenal a los mandos con la coordinación de Toni López al que a veces no lo dejamos tiempo para que cuente sus noticias bueno con toda la redacción de deportes de la Ser que para nosotros es un placer venir cada día aquí a las ocho y media un ratito de hora25 con los deportes

Voz 0919 28:57 Feliz Navidad que todavía queda algo el día de Navidad

Voz 0334 29:00 que paséis buena noche hoy y mañana a las ocho y media os esperamos un saludo de Gallego muchas gracias por escucharlos un día más

Voz 4 29:07 Feliz Navidad la mañana qué pasa