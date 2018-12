Felipe Reyes: "Si Doncic le quiere poner a Lebron dos tapones, se los pone"

Voz 1991 00:00 en baloncesto la verdad es que a nivel de clubes el gran triunfador del año fue el Real Madrid conquistando la Euroliga en una temporada en la que tuvo que luchar contra lesiones que mermaron al equipo en muchos momentos de la temporada la verdad que no lo tuvieron fácil un equipo que de la mano de Pablo Laso supo sobreponerse a todos estos inconvenientes título de Liga tras derrotar en la final a Baskonia y sobretodo ese triunfo la máxima competición continental tras derrotar en semifinales al CSKA de Moscú en la gran final al Fenerbahce gran año blanco Felipe Reyes qué tal buenas noches

Voz 2 00:45 pues hola buenas noches feliz Navidad

Voz 1991 00:48 qué tal estás gracias igualmente celebrando las fiestas eh en casa no que es donde mejor se está

Voz 0621 00:54 con la familia no se referidos es un día son muy muy bonito para pasar pasarnos todo juntos era de disfrutarlo a tope eres una persona

Voz 1991 01:05 bienio es decir con espíritu navideño elevado o no

Voz 0621 01:08 sí sobre todo desde que soy padre se lo disfrutó muchísimas la sido de hijos pues por ejemplo esta mañana cuando cuando no encogido vez eso me hace muy feliz diversos clara sus caras de felicidad abriendo los regalos para mí es lo máximo

Voz 1991 01:31 toreas decir que disfrutas más viendo a tus hijos que cuando duras niño incluso

Voz 2 01:37 bueno es verdad que yo disfrutaba tardes muchas sí que es verdad que ahora es que yo sí soy diferente de lo que también con la misma que alegría

Voz 1991 01:50 si hay alguna Navidad que recuerdes de forma especial de esas que dices bueno pues fue la primera vez que me trajeron aguas relacionó una pelota de baloncesto o algo no sé algo que digas tú esa navidad no olvidará jamás

Voz 2 02:03 en general todas las medida de cuando era pequeño

Voz 0621 02:06 no la recuerdo con mucho cariño porque escuchábamos a la familia juntos que no se la momentos muy bonito decir lo que quiero ahora transmitirle a a mis hijos también no pero pero bueno el jugador que cuando me regalaron estuviera zapatillas de baloncesto de bajo mi tía de Andorra donde regalaron

Voz 2 02:29 es la Game Boy ellos que bueno que son bonitas Lee recordarlas

Voz 1991 02:38 la Game Boy estará la verdad los millennials diciendo a la Game Boy que es eso la Game Boy que están aquí pese cuatro y todas estas historias perdona la Game Boy marcó una época en su momento tener una Game Boy era la leche

Voz 2 02:49 hombre ya te digo yo decimos blanquinegro ahí

Voz 1991 02:55 con los gritos que se vendían por detrás y si la Game Boy que mítico en fin te da tiempo a disfrutar de estas fiestas teniendo el calendario que tenis porque no Paraíso

Voz 2 03:08 es difícil es difícil disfrutar de estas artistas con tanto partido tanto viaje pero bueno por suerte

Voz 3 03:16 ayer y hoy hemos tenido libre así que

Voz 0621 03:19 en estos dos días los disfrutamos al máximo disfrutamos cada momento cada segundo vagón con nuestros hijos y bueno ella hay por lo menos podemos disfrutar con ellos en los juguetes jugar un poquito con ello pasar el día

Voz 1991 03:34 no no no sillares oigo de fondo Axel clave no

Voz 2 03:38 sí aquí aquí claro con el coche desnudez de las muñecas

Voz 1991 03:45 me haya disfrutarla hombre Felipe estamos repasando no en este veinticinco de diciembre día especial lo los mejores momentos deportivos del año los mejores momentos que nos deja este dos mil dieciocho donde evidentemente tenemos que meter esa Euroliga conquistada en Belgrado fue un triunfo que teniendo en cuenta lo dura que fue la temporada yo creo que hasta supo mejore pues esas de Puebla

Voz 0621 04:09 duda porque el tema de las lesiones pero como dije muchas veces eso también nos ayuda a hacernos más fuertes y ha llegado el momento a los momentos decisivos con mucha más hambre la fortaleza mental esto pues cuando al final teníamos que estar bien tuvimos la suerte de de está todo recuperados otra si todos menos Kucinich inhala ahí vamos con la final de temporada que unos de los más importantes

Voz 1991 04:43 es que cuando uno durante la temporada la frase casi más repetida es que más cosas malas pueden ocurrir nos eso te llega o te lleva a pensar que ganar la Euroliga en su momento casi imposible

Voz 0621 04:55 sí al principio se puso muy cuesta arriba primero con la lesión de de ser allí no vinieron no es de de algún otro y se hizo complicadas que que supimos superar con un nivel muy alto y no nos vinimos abajo en ningún momento son los hitos más fuertes como equipo en confiar más en el resto de jugadores

Voz 1991 05:28 si tuviese que quedar con un momento deportivo en este dos mil dieciocho son esos cinco días en Belgrado

Voz 0621 05:34 sí que fueron cinco días increíbles pero bueno también me quedaría con el segundo partido de la tenemos en Atenas después de tres dolorosa en el primer día supimos de poder sacar de allí de una victoria que al final fue decisiva para para poder estar en de la ese partido oí los lado pues fueron increíbles

Voz 1991 06:04 me me dijo Marta Casas preparando esta entrevista dile a ver si si tengo razón que Marta Casas una de las que más sabe de baloncesto en este país

Voz 2 06:13 aunque sea aunque aunque la fuera

Voz 1991 06:17 no no pero desde apoya mucho al Madridejos At te lo digo porque él ya eso lo habéis elegido sin duda digo que preparando el entrevista dice dile si es verdad o no que esta Euroliga se empezó a ganar tras la primera derrota en Atenas

Voz 2 06:34 sí lo he dicho antes es verdad es que después de esa derrota dio tiempo a

Voz 0621 06:41 hablar entre nosotros ha

Voz 2 06:44 a recapacitar y nos dimos cuenta de de que

Voz 0621 06:48 tenemos que mejorar muchas cosas para poder llegar a esa fue Gasol que todos queríamos y metimos tiempo poco tiempo para para ya pues para olvidarnos de esa derrota pero pero la verdad es que el siguiente salimos como auténticos campeones Nador todas a la llevarnos una victoria allí que era el objetivo es un partido increíble porque estuvimos Sonia un alto

Voz 1991 07:19 sé que es difícil comparar pero cuál fue más especial la de Madrid dos mil quince o Belgrado dos mil dieciocho

Voz 0621 07:25 es difícil es difícil pero las dos son muy especiales es verdad que la primera por ser la primera de todos nosotros conseguíamos y después de tantos años fue bonita pero esta vez desde de que requirió durante la temporada de también el volver a ser campeones de Europa después de dos años que había pasado poco tiempo volver a repetir en una competición tan dura que es tan difícil ganar entonces te la hace en especial en esa

Voz 1991 08:07 esa final de Belgrado fue un tal Luka Doncic que ya se veía que iba para arriba como la espuma del está yendo mal al niño en la NBA eh

Voz 0621 08:16 no pero bueno no sorprende para nada porque ya el aquí un nivel increíble dieciocho años sabíamos que que hay en la va a hacer igual lo mejor entrar va madurando como jugador lo mejor las cosas pero aparte es que no rueda de estamentos como el insulto dar muy bien no oí ya se está haciendo una temporada increíble que ojalá lo que se merece que hecho el deber del año y lo llevaron a su equipo

Voz 1991 08:53 ponerle dos chapas seguidas a Le Bron James no lo hace cualquiera eh

Voz 0621 08:58 el está a un nivel altísimo no le tiene miedo a nadie muy bueno si puedo hasta poner al Ebro seguidos de meter desde para dar un partido también es un tío que estaba capacitado para hacer cualquier cosa

Voz 1991 09:15 bueno acabo que le pides al dos mil diecinueve que le pide al nuevo año

Voz 0621 09:20 bueno pero sobre todo lo que es lo más importante no profesional muchos éxitos es ojalá que no se éxitos de dieciocho demostrar mucho en ellos la afición madridista

Voz 1991 09:38 sueles comer mucho en esta Navidad te cuesta controlar de o con tanta actividad tampoco

Voz 0621 09:43 es bueno como a todos le tenga altura un poquito no tampoco soy muy de turrón pero prosigue la gasto

Voz 1991 09:53 pero ahí es cuando se te va poquito no

Voz 0621 09:57 sí como al día siguiente en España pues entrenamos pues ahí lo tenemos todo

Voz 1991 10:02 no preparas tu algo o eres más de mejor comer que preparar

Voz 2 10:06 sí

Voz 0621 10:07 bueno es mi madre la que la la escena el pago a nosotros pues yo exiliado

Voz 1991 10:16 poquito marisco no

Voz 0621 10:19 la plancha o jamón así lo que sí que califica ayudamos

Voz 1991 10:25 qué buen menú pues a disfrutarlo Felipe Reyes mil gracias que vaya fenomenal el año que viene un abrazo muy fuerte