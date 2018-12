Carolina Marín: "A 2019 le pido ganas y motivación para seguir creciendo"

Voz 1991 00:00 por supuesto si hablamos de los mejores deportistas del año españoles no puede faltar la gran Carolina Marín que consiguió su cuarto campeonato Europa de forma consecutiva el veintinueve de abril el seis de agosto consiguió un nuevo título mundial tiene veintiséis títulos en su carrera una auténtica barbaridad Carolina Marín qué tal buenas noches

Voz 1 00:20 hola muy buenas quedan feliz Navidad está

Voz 1991 00:23 has en la India no

Voz 0394 00:25 bueno sí primeros Felices Fiestas Feliz Navidad ahí sí sí así estoy en la India

Voz 1991 00:30 cómo es esto de pasar las Navidades en el en la India se celebra mucho por allí como es el tema

Voz 0394 00:35 bueno lo primero es que se echa muchísimo de menos la Familia ya es mi tercer año que este aquí justamente en esa India pasadas navidades pero pero bueno pues aquí la verdad es que como estaban muy centrados N en el torneo en la liga india pues al final se celebra mucho porque justamente pues a veces tenemos al día siguiente a nosotros no nos ha tocado en este en este caso jugar mañana pero pero bueno pues hemos cenado ya con todo el equipo nos ha acelerado tampoco mucho por lo que te digo porque al final estamos de Torné tenemos que estar concentrados pero pero bueno cena de equipo ha habido

Voz 1991 01:08 bueno está bien hombre está bien hay que celebrarlo allá donde estés me imagino que la India de turrón andan cortitos no ahí no se estila eso no

Voz 2 01:15 no no no no por aquí

Voz 1991 01:18 se echa de menos el poder picar un poquito de turno no

Voz 2 01:23 pues ya sabe sabe mucho de tu ropa encima de jamón City diga aquí si sigue te echo de menos la eh

Voz 1991 01:31 ya te digo yo que abrieron es un plato de turrón y uno de jamón y yo tampoco tengo ninguna duda

Voz 3 01:35 sin duda alguna no

Voz 1991 01:38 los maravilloso Carolina cómo cómo recuerdas tu de niña las las navidades no eras muy navideña lo celebramos mucho lo hubieras con mucha ilusión

Voz 0394 01:47 pues sí sí yo justamente soy muy navideña precisamente porque pagan y digamos es el momento en el que toda mi Familia Nos reunimos Si bueno yo justamente ya que soy la única que vive fuera de de casa allí de Huelva pues claro me hace muchísima ilusión siempre se y me con toda mi familia está todo junto a todos sonidos para mí que es una fecha bastante volante por eso mismo ya es justamente del desde el año que no paso fuera hay irás que es echado muchísimo no pues todos esos momentos no porque lo al final pues van pasando los años van pasando ciertas personas por Porto y da como ya hace más años mi abuelo hoy igual de una abuelita pero pero sí es verdad que pues está sobre todo puede muchísimo de menos momentos especiales junto con toda India

Voz 1991 02:32 Carolina echando la vista atrás a este dos mil dieciocho al que le queda nada escasamente una semana para que acabe la verdad casi un año fantástico Baratillo no

Voz 0394 02:41 pues sí la es casi un año yo diría de de menos a más en la que bueno en la que ha habido una Carolina que ha recuperado a algo que que justamente pues ella misma creía que que podía haber pedido oí la canción muy importante pues toda todo ese proceso de recuperación como hemos trabajado todo el equipo para pues eso para una sentido otra vez Cómpeta a ti iba hay investigada y con ganas de conseguir más cosas así que la verdad que bueno sobre todo contenta con la con la mitad años adelante que que he tenido y la verdad es que nada pues con más ganas de decirle consiguiendo más cosas

Voz 1991 03:19 en ese proceso de recuperación en el que a lo mejor no estabas del todo bien Pizzo dudar en algún momento de que pudiese es pelear por el campeonato de Europa y el título mundial como al final consiste

Voz 0394 03:30 sí sí es lo que te digo al final

Voz 4 03:33 he tenido muchos miedos eh

Voz 0394 03:35 este año y medio después de los Juegos Olímpicos Si bueno dudas ha habido muchas en mi cabeza y precisamente pues pues eso todo el trabajo que que hemos tenido que hacer di bueno yo sobre todo conmigo misma pues que su veas no porque al final ha sido a base de un poco de pues de creer en mí de en el equipo hoy bueno ideas y uno pero todo juntos y llevarlo con fuerza hay hizo todo eso tienen la unión de todo el equipo oí y creer en mí misma sino más importantes

Voz 1991 04:08 mira qué has ganado títulos pero el de ganar este año en Huelva

Voz 2 04:11 se teme que sea supera especiales sí la verdad es que fue totalmente Un sueño cumplido el pues sobre todo ya aparte de haber sido un campeonato de Europa es solamente con el hecho de haber

Voz 0394 04:22 jugado frente de toda mi gente y sobre todo también pues toda mi familia unida porque siempre he visto por la tele siempre ese ese unen cuando cuando he jugado alguna otra final de pues de los Juegos Olímpicos de mundial pero el ver a toda mi familia ayer el pabellón disfrutando a mi abuelita

Voz 2 04:39 a mí pues la verdad es que es lo que más me ha negado que la gente ya disfrutado conmigo Carolina tiene tan sólo veinticinco años sí eso parece

Voz 1991 04:49 parece que que lleva jugando un montón de años que llevará jugando muchos pero es que con veinticinco años practicamente ya lo has conseguido tú

Voz 2 04:59 bueno eso se dice no

Voz 3 05:01 eso se dice de la realidad la usáis con los datos

Voz 1991 05:04 la mano

Voz 0394 05:04 si a ver si que es cierto que pues se llaman Dome que se nuestro deporte siquiera que consiguió todo pero sí se vuelva consigue otra vez pues yo creo que mucho mejor no crees

Voz 1991 05:16 hombre claro por supuesto a seguir engordando en el historial que con sólo con veinticinco años se diga ya que eres una de las mejores jugadoras de bádminton de la historia es que es la leche Carolina

Voz 0394 05:27 bueno bueno muchas gracias la verdad es que es que no para de las grandes para mí yo ya solamente me centro en pues eso mis entrenamientos en seguimos

Voz 4 05:38 dado día a día en dan lo mejor de mí

Voz 0394 05:40 los torneos sí y sobre todo pues seguir motivado y con ganas para para seguir consiguiendo más títulos

Voz 1991 05:48 antes de terminar de preguntarte por tus deseos para el dos mil diecinueve me pongo un poco serio porque esta semana la semana hace dos semanas quedábamos todos aquí en España impactados por el caso de Laura lo Elmo creo que tú bueno creo no lo lo hiciste mandase un mensaje a través de de las redes sociales me pareció precioso me pareció super emotivo y son lacra con la que hay que acabar Carolina

Voz 0394 06:13 pues sí efectivamente justamente a grabar un homicidio pero mira yo aprovecho para decirlo aquí como es otro sí sobre todo pues era apoyaba cada una de la mujeres de de este país que que nos hagamos con miedo que somos fuertes si sobre todo si estamos unida pues muchísimo más ir desde aquí pues mandar pues todo mi apoyo muchísima fuerza la verdad que cuando era noticia decimos has venido de mi tierra pues que me emocioné mucho oí la verdad es que me sorprendió bastante que que pueda suceder todavía es hoy en día cosas así no hija la que que bueno que haya consecuencias para pues para la persona que que ha hecho esa barbaridad porque porque bueno la verdad es que no sé que es cierto que la familia es la que más lo sufre a día de hoy nada desde aquí pues mostrar todo mi apoyo si necesitase algo la familia pues pues AOL que tienen contactar conmigo que yo estoy aquí aunque ahora mismo en la otra punta de del mundo pero sobre todo pues eso muchísimo apoyo oí muchísima fuerza por mi parte

Voz 1991 07:21 pues sí es algo con lo que tenemos que luchar todos aquí sigue tolerancia cero este tío no tiene que salir de la cárcel en su puñetera vida evidentemente déjame que lea el mensaje de que pusiste en su día porque me pareció precioso dijiste hola Laura aunque ya no me puedas aunque ya aunque ya no puedes leernos seguiremos luchando para que ni una mujer más acabe como tú seguirás en el corazón de toda la gente que queremos cambiar esta sociedad Laura somos todas ni una menos ni una más con eso está todo dicho Carolina que le pides al año nuevo

Voz 0394 07:55 bueno pues yo sobre todo le pido por mi parte es es el sentido de que no haya lesiones au pero bueno que haya la menos posible y lo que me traiga mucha felicidad que me traiga pues muchísimo más título sí sobre todo ganas y motivación por querer seguir creciendo oí los títulos al final pues bueno es lo que es la recompensa que viene que viene al final del camino pero sobre todo que que este año venga cargada de de mucha felicidad que haya mucha Pace en este país en el mundo hizo de todo pues pues eso que las mujeres íbamos haciendo fuerte si estaban muy unidas

Voz 1991 08:34 Carolina Marín mil gracias un besazo muy fuerte