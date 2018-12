El Larguero (25/12/2018): Programa especial de Navidad

Voz 1 00:00 hola

Voz 1991 00:38 las once y media las diez y media en Canarias o la todos qué tal muy buenas noches bienvenidos a este Larguero especial veinticinco de diciembre así que Feliz Navidad a todos espero que lo estéis pasando bien que estoy disfrutando de estas fiestas de estas vacaciones e los que la tengáis que como es bien que disfrutéis que salgamos que estéis con los amigos bueno en definitiva lo que es es lo hacen en estas fechas luego hay que controlarse ya sabéis el tema de los excesos luego se van pagando los meses posterior pues así que todo con moderación y por supuesto ya sabemos que en estas fiestas y hay mucha las comidas muchas quedadas Si veis algo no tocáis el coche porque os queremos a todos de vuelta después de de las vacaciones un taxi transporte público un colega lo que sea es Si me habéis una gota de alcohol no coja el coche de un programa especial porque vamos a resumir íbamos a hablar con los protagonistas de este dos mil dieciocho protagonistas en en el deporte español que gracias a Dios un año más nos ha dejado grandes éxitos y la verdad que hemos disfrutado mucho con lo que han hecho nuestros deportistas esta temporada y lo vamos a hacer además por orden cronológico desde el oro en el Europeo masculino de balonmano pasando por el VI europeo consecutivo de Javier Fernández au su bronce en los Juegos Olímpicos de invierno en patinaje sobre hielo el gran papel del fútbol femenino contrito pues en el campeonato Europa sub diecisiete el sub diecinueve por supuesto el título de campeonas del mundo de el de la sub diecisiete incluso llegaron a quedar subcampeonas del mundo también sub veinte así que ha sido un año fantástico para el fútbol de selección femenino la halterofilia con trece medallas para España el Europeo con dominio de José H por supuesto Lidia Valentín que además logró el título mundial la Champions del Real Madrid y la Europa League del Atlético de Madrid otro año más dominando el fútbol español en Europa las tres medallas de oro de oro en el Europeo de Piragüismo de Belgrado la Euroliga conquistada por el Real Madrid y el bronce de la selección femenina en el Mundial el rally Dakar para Carlos Sainz que por cierto va intentar revalidar lo en unos días que ya sabéis que arranca esta durísima competición por supuesto el adiós de Fernando Alonso de la Fórmula uno veremos qué hueco deja Ike que vació deja el piloto asturiano en el Mundial de Fórmula uno el tercer mundial para Mario Mola en triatlón los títulos en motociclismo de Marc Márquez en Moto GP Jorge Martínez Moto3 llana Carrasco por supuesto haciendo historia siendo la primera mujer en ser campeona en Supersport trescientos la selección femenina de hockey patines ganando el Europeo en Portugal con ese vendaval ese aplazamiento en la final tardaron dieciocho días en a disputar esa final desde que empezó hasta que terminó por supuesto la gran Carolina Marín haciéndose con su tercer Mundial ese sexto europeo que les supo a gloria porque lo consiguió en su tierra en Huelva así que como veis mucho que resumir muchos protagonistas con los que hablar pero antes buscamos la última hora que noticias nos ha dejado este veinticinco de diciembre Toni López feliz Navidad qué tal muy buenas que era algo muy bueno

Voz 2 03:48 la feria Navidad pues empezamos por la NBA porque como bien sabes el baloncesto americano siempre tiene partidos por navidad es tradicional yo hoy hay cinco Se ha jugado antes el New York Knicks noventa y cinco mil Wiki Bucks ciento nueve con partidazo como suele ser normal de Llanes antes ocupo acaba de terminar en Houston Rockets ciento trece Oklahoma City Thunder ciento nueve con partidazo también de un hombre que apuntaba otro año salen Pepi James Harden que ha anotado cuarenta puntos está a punto de empezar el Boston Celtics Philadelphia Sixers buen partido pero sin duda el partido la jornada lo vas a poder ver Yago porque empezará a eso de las dos después de este Larguero el Golden State Warriors Los Ángeles Lakers con este fin Carrick con Le Bron James con Kevin Durant con lanza boli con compañía jugador lazos todos para ese partidazo cerrará el día de Navidad a las cuatro y media el Utah Jazz Portland Trail Blazers de del tradicional jornada NBA al Tribunal Boxing Day en la Premier League porque mañana es el Boxing Day en la Premier el día de las cajas en referencia a los regalos de Navidad mañana cuando salgo nueve partidos de la jornada diecinueve de la Liga inglesa Alony media full han Wolverhampton a las cuatro leíste Air Manchester City Liverpool Newcastle Manchester United Phil Tottenham Borno Maud Varley Ewerthon y Crystal Palace Cardiff a las seis y cuarto Brighton Arsenal ya a las ocho y media Watford Chelsea ya para el jueves fuera esta Boxing Day queda el Southampton West Ham como ves Yago no hay partidos importantes aunque hay fútbol no como nuestro país de Liga Santander destacamos la entrevista de Artur Melo con los compañeros de Mundo Deportivo reconoce ser mucho más profesional ahora que está en el Barça un deseo de Navidad un regalo que hay que cumplir que a su compatriota Neymar vuelva al Fútbol Club Barcelona

Voz 3 05:18 Europa es también instó cogestión de todo yo personalmente estoy rezando para que el venga porque es un crack eso es indiscutible y pienso que cuantos mejores jugadores tenga el equipo mucho mejor eso sí él tienes tu vida sabe lo que hace no sé cuánto profundo están esas negociaciones no sé si hay opciones de que venga o no pero es un amigo personal y un profesional al que admiro mucho ya estaría muy feliz si pudiera volver

Voz 4 05:42 es un sicario Eliseo multas

Voz 2 05:45 este es Artur Mas hablando de la han con la entrevista del días de nuestros compañeros en el diario As han hablado con Jesé Rodríguez que ahora está en el sin ficha lleva sin jugar desde abril Hesse afirma haber madurado profesionalmente haberse alejado de las malas amistades más chocantes que dice que a pesar de estar rodeado de gente cuando era jugador del Real Madrid se sentía solo de esa época de cuando estaba en la cresta de la ola en el Madrid se lesionó y lo quiso volver a ser el de antes pero tuvo que salir del equipo blanco también ha hablado GSEE

Voz 1991 06:10 de áreas con dos Godín como que negó con

Voz 5 06:13 no me conforme pero eso lo creo yo siento cómoda artista que es lo que yo creo que también pasó que me acomode en no pueda como yo creía tener amigos podido pasé tantos años el Real Madrid cuando yo ya me fui en Madrid hablaba que no jugó ante yo escribía como está tan pero ya luego no

Voz 2 06:34 como en TNS entrevista de Rafa Nadal en vamos de Movistar así habla el actual número dos del PP sobre la esta nueva Copa Davis lanzada Piqué que se disputará a partir del próximo año en Madrid

Voz 6 06:46 yo soy de estas que que sí que apoya el cambio no soy fan de cambios cuando las cosas funcionan pero cuando las cosas han dejado de funcionar creo que es bueno hacer un cambio no hiciera funciona pues ya habrá tiempo de rectificar vamos a probarlo después cuando ya emocional años probando los veremos si realmente funciona o no funciona

Voz 2 07:02 para volver a ver a Nadal este viernes han Abudavi en ese torneo de exhibición no juega recordemos desde inicios de septiembre cuando se lesionó en esas semifinales de Helios Open

Voz 1991 07:11 nace a Antoni pues conocidas la noticias del día empezamos y es que bien prontito Nos llevamos la primera alegría de este dos mil dieciocho se disputaba el Campeonato de Europa de balonmano en Croacia en la selección española buscaba un título que se la había resistido en cuatro ocasiones anteriormente fuimos subcampeones en el noventa y seis en el noventa y ocho en el dos mil seis en el dos mil dieciséis por fin en este dos mil dieciocho Se rompió el maleficio los hispanos lograron el título que les acredita como mejor selección del continente entre ellos evidentemente su capitán Raúl Entre Ríos qué tal buenas noches hola buenas noches bueno primero feliz Navidad donde pasar las vacaciones

Voz 7 08:05 igualmente pues aquí en Asturias como no podía ser de otra forma no

Voz 8 08:08 a mi mujer también es de aquí

Voz 7 08:10 ya sé que bueno aprovechamos para reunirnos todos en la tierra

Voz 1991 08:13 el muy navideño te gusta celebrar estas estas fiestas

Voz 7 08:16 sí sí sí desde siempre desde pequeñito muy ahora con los niños pues todavía no porque ellos lo viven con mucha intensidad Si son unas unas fiestas especiales donde nos podemos reunir todos sencillo durante el año

Voz 8 08:31 así creo que hay que aprovecharlo eres de los que se tiene que controlar para echar la mano al turrón y este tipo de cosas

Voz 7 08:38 bueno más que el turrón salimos de los polvorones y eso es bastante peligroso sí pero bueno general me cuido bastante osea que hay que hay que aprovechar porque sólo España sabes hay un año

Voz 8 08:51 sí pero siempre con cuidado pero lo que te gusta comer vamos las cosas como son

Voz 7 08:55 hombre viniendo de Asturias es complicado gracias a la verdad

Voz 1991 09:00 oye cómo recuerdas tuve cuando eras niño la Navidad pero me imagino que pediría muchas cosas relacionadas con el deporte no

Voz 7 09:07 bueno no te era bastante aficionado a todo tipo de de muñecos y todo no cuando era pequeñito entonces bueno hombre no gustaba mucho en esas cosas pero bueno lo además adelante cuando te vas haciendo mayor pues lógicamente es más útiles no entonces ya tocaba en zapatillas de balonmano del sur no lo fuera eso seguro

Voz 1991 09:26 eso es cuál fue el primer regalo que recuerdas tu relacionado directamente con el balonmano que te hiciesen mucha ilusión

Voz 7 09:33 bueno pues algo esto me patillas específicas no porque bueno no de una familia humilde trabajadora no que la que conseguí de zapatillas para para todos pues bueno era como no podía ser otra forma un esfuerzo para para nuestros padres no como estrés hermano Si bueno pues entre Posada no pero nunca nos falta de nada hay y siempre podíamos discutir del deporte todo lo posible bueno lógicamente cuando bien esas primeras zapatillas especiales ahí me acuerdo bien cómo eran pues bueno y hacia mucho Luis yo

Voz 1991 10:12 bueno vosotros fuisteis los artífices y los culpables de que nos llevaremos una de las primeras alegrías de este dos mil dieciocho que era muy joya este veintiocho de enero esa final España veintidós nueve Suecia veintitrés al europeo

Voz 7 10:25 queda tan lejos que la vuelta cansina tenemos otra ya lo tenemos en principio sí desde bueno está claro que que bueno que pasaba el tiempo que tenemos que afrontar nuevos retos por delante pero también recuerdo esto hay presupuesto de ha sido muy muy especial ha sido un gran campeonato en todos los estribos y algo inolvidable no para todos los oprime

Voz 1991 10:46 como el que gana sabía era de celebrar europeo noventa y seis noventa y ocho tú entras en el dos mil tres y te toca sufrir dos mil seis y dos mil dieciséis a la quinta fue la vencida había muchas ganas eh

Voz 7 10:59 sí sí sí que había muchas ganas por supuesto porque veníamos de tocarlo de cerca no hay sobre todo en el último campeonato que y de plata además después de de perder una final en la que no nos salimos a gusto no hicimos un buen juego sí son salió de está otra oportunidad a una línea muy positiva de juego sabemos y hemos podido escapar no

Voz 1991 11:22 en el año que viene donde tiene que estar la selección donde vamos a ver

Voz 7 11:26 vamos a ver no yo siempre he dicho que cada contra los diferente está claro que ahora mismo nosotros de Europa pero eso no quiere decir que que vayamos a ganar los partidos por ello no asistir allí con una misma visión con la misma humildad que hemos tenido en el pasado campeonato y eso nos pondrán en lugar de que corresponda no nosotros somos es siempre muy ambiciosos muy positivos en en la forma de pensar de trabajar y esperamos estar lo más arriba posible

Voz 1399 11:54 pero eso pasa por sacar desde el primer día

Voz 1991 11:57 oye Raúl aún dio como tú que tienes treinta y siete años los que llevas quince jugando con la selección muchos más practicando el balonmano lógicamente al ganado todo con la selección has ganado todo a nivel de clubes como capitán además que te queda por ganar como se motiva uno cuando lo ha logrado todo

Voz 7 12:15 hombre si no tienes motivación de competición independientemente del resultado se que este año en nuestros años anteriores es que es que no no no lo entiendes el deporte como hay que hacerlo no la suerte que tenemos es que a pesar de haber tenido otros resultados anteriormente nuestra bien no nuevas oportunidades para para afrontar nuevos retos no queremos hacer cada día lo que te mantiene vivo y con muchas ganas de seguir luchando y seguir mejorando eso no hay ninguna duda no además bueno yo soy una etapa de de diva que lógicamente va llegando a su ubicar y eso que todavía vaya desapareciendo las cosas con mucho más valor no tiene ganas de seguir disfrutando de esto porque sabes que que bueno que sea esa fecha vaya

Voz 1991 13:07 acabó que es el el pide al dos mil diecinueve imagino que lo fundamental es que me respeten las lesiones que no tengas ningún tipo de inconveniente de de salud porque sin esos que el resto no no vale para nada

Voz 7 13:17 es por supuesto si eso es lo lo primordial de salud y ahora todo nosotros para la familia y bueno ahí dentro de lo que es nuestro trabajo pues lógicamente éxitos que además pues conllevan que mucha más gente pueda estar muy feliz por por todo lo conseguido así que bueno vamos a seguir trabajando una llamada para para poder volver a

Voz 10 13:40 levanta títulos Raúl Entrerríos mil

Voz 1991 13:43 gracias y haberse el año que viene estamos hablando el veinticinco de diciembre de dos mil diecinueve que eso significará que las cosas han ido muy bien mucha suerte muchas gracias un abrazo

Voz 4 13:55 piso

Voz 1991 14:09 el mes de febrero el protagonista fue hija Beer Fernández del patinador español lograba su primera medalla en unos Juegos Olímpicos fue bronce pero desde luego les supo a gloria les supo como si fuese practicamente un oro además un mes antes el madrileño habría había logrado su sexto campeonato de Europa de forma consecutiva agrandando evidentemente su leyenda a finales de año la verdad es que no son aprendíamos todo porque tan sólo hace unas semanas Javier Fernández decía que que que se retiraba que que lo dejaba que con sólo veintisiete años E iba a dejar de patinar de forma a nivel competición pero que no iba a dejar de de patina en ya sea con exhibición eso con otro tipo de de proyectos pero creemos que dejaba la la competición eso sí antes va a disputar el Europeo de dos mil diecinueve donde va intentar buscar su séptimo triunfo continental de forma consecutiva veremos si lo consigue Javier Fernández

Voz 8 15:00 qué tal buenas noches y feliz Navidad

Voz 1991 15:02 primero

Voz 10 15:03 igualmente cómo estás celebrando estas fiestas

Voz 1991 15:06 dónde te pillamos dónde estás

Voz 1399 15:08 pues mira estoy en Madrid Madrid da gracias que no no no

Voz 10 15:11 siempre se puede decir que está en Madrid en estas fechas siempre Pepi

Voz 1399 15:16 ya o entrenando a polaco

Voz 10 15:19 o sea que yo estoy con la familia y lo estaba pasando bien

Voz 1991 15:24 eso te iba a decir tenido que perder muchas celebraciones de Navidad fechas señaladas no por por competiciones entrenamientos

Voz 10 15:31 correcto porque muchas de las navidades que han pasado en los últimos años pues me he tenido que quedar en Toronto para para entrenar porque nosotros la competición normalmente era terminamos en marzo vemos el del euro pero desde enero al ir muy a la final desde marzo cosa que casi todas

Voz 1991 15:52 has fuera traspasado ya por la plaza de Azca en Madrid

Voz 8 15:55 sí la verdad

Voz 1991 15:58 qué tal bien hay buen ambiente

Voz 10 15:59 bueno miente una pista de hielo muy chula que tenemos que dar nosotros sí vamos a aplicar

Voz 1991 16:05 que es además un tema solidario porque es para recaudar fondos para la Fundación Cris Contra el Cáncer que sólo cuesta un un hito colaborase encima patinan un rato no que que no muy habitual en mitad de madre

Voz 10 16:16 sí sí sí sí es habitual es proyecto que llevamos a yo a través de Transneft mucho tiempo y gracias a Dios podemos podía hacerlo este año

Voz 1399 16:27 con una causa solidaria que

Voz 10 16:29 el hemos formado pues nosotros conjunto conjugan Way

Voz 1399 16:35 sí con Cris Contra el Cáncer que al final K

Voz 10 16:37 no de todos los beneficios es lo que realmente cuesta un euro patinar pues ese euro que se recabe Rekalde de cada persona pues va dirigido a Cris Contra el cáncer que se de una asociación de investigación contra el cáncer infantil

Voz 1991 16:51 canción infantil sí señor una asociación de la que nosotros hablamos mucho porque yo creo que el ayudar es gratuito y creo que lo tenemos que hacer de la mayor forma que que podamos y más cuando hablamos de niños que creo que por encima de sufrimiento niño no hay nada corre tú sabes Javier que yo es que me acuerdo ahora que como ha dado esta esta pista en la plaza de Azca tú sabes que yo sólo he patinado una vez en mi vida sobre hielo pero sí te digo donde igual hasta te doy en video

Voz 12 17:18 no sé donde en la primera planta de la Torre Eiffel

Voz 1991 17:21 él

Voz 10 17:22 no me diga sí señor me acuerdo un año me fui

Voz 1991 17:24 allí de viaje y por casualidad tenían montada una pista de hielo hija yo está en la mía digo no no a ser de las pocas personas que vaya a poder decir que patinando sobre hielo encima pero la torre Eiffel en la primera planta

Voz 13 17:37 todo aquel bonito

Voz 1399 17:38 sí sí pues que sepan que es la única que ha patinado en mi vida

Voz 1991 17:41 me caí dos veces fijada hasta luego

Voz 12 17:43 bueno pues mira ahora que te vas nazca parece que está

Voz 10 17:48 Nueva York bueno pues mira me voy a pasar a la segunda vez

Voz 1991 17:51 SER emplaza que me comprometo a a pasar por allí Javier hace un año prácticamente diecinueve enero campeón de Europa se esta vez de forma consecutiva hay poquito después diecisiete de febrero medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de invierno fantástico dos mil dieciocho no

Voz 10 18:07 la edad que si fantástico ha sido un año muy bonito llenó de de éxitos y sobre todo grande éxito de haber conseguido saber los Juegos Olímpicos no que llevaba detrás de ella toda vivida que había intentado conseguir las pasadas las puertas personalmente se ha conseguido es ese previó esa medalla Éramos podido traer a casa

Voz 1991 18:26 tú eres campeón del mundo que consiste este sexto título de forma consecutiva que es una pasada campeón de Europa pero una medalla en los Juegos yo creo que cada deportista con el que hablas te dice lo mismo si si este triunfo estuvo muy bien conseguí el título no sé dónde pero la cita olímpica siempre es especial no

Voz 10 18:43 es muy especial no para todos los deportes porque hay muchos deportes pues que no son deportes olímpicos ya hay deportes que aunque sea deporte olímpico no les conviene tanto no que lo vemos en muchos deportes pero yo creo que para este deporte en particular para el patinaje artístico unas olimpiadas cierto la la competición más importante de de todas nuestras temporadas yo creo yo no sé si es por la presión que te pone está en unas Olimpiadas por el propio nombre por la explosión mediática que tiene alrededor de todo el mundo o porque sinceramente pues hay cinco aros olímpicos

Voz 0065 19:21 bueno pues yo creo nervioso nada más

Voz 10 19:23 debemos os lo digo porque mucho

Voz 1991 19:26 los deportistas cuando van a una cita olímpica hay más y conseguir medallas ETA los aros tú uno honores a tatuajes

Voz 10 19:32 sí yo lo yo tengo un tatuaje en la pierna después de los Juegos se ha alzado dice fue de los primeros Juegos Olímpicos en Vancouver nada tenemos a dos olímpico de patinaje

Voz 1991 19:44 la orquesta que le guste un poco un mínimo los tatuajes los aros olímpicos caen como tiene que ser hombre que no todos

Voz 10 19:50 es el único es el único que tengo voy yo creo que va a ser el último nunca se sabe tampoco veo muchas veces se habla y luego se arrepiente de haberlo dicho pero en principio sería lo único que que que voy a tener

Voz 1991 20:01 lo mismo dije yo en su día hay tengo trece ya osea que para

Voz 12 20:05 voy a empezar a veces fíjate

Voz 1399 20:07 o no futbolistas

Voz 10 20:10 brazo izquierdo lo tengo contrato aquí

Voz 1991 20:12 eso te digo do do y en fin el que le pedimos al dos mil diecinueve al margen claro que no vas a abandonar fue precisamente no pasaban abandonar entre comillas eh quede claro que fue el conseguir la medalla olímpica lo que te llevó a tomar esta decisión de dejar la competición en activo

Voz 10 20:30 a ver yo ya me lo plantee antes se hace pero que faltaba eso me faltaba un poco eso pero yo creo que lo tenía ya bastante más yo lo dije antes de competir luego nunca se sabe lo que vas a hacer si no consigues a lo mejor reto que puedes incluso plantear conseguir otro reto pero al haber conseguido pues es cierto que lo dejo ahí así que bueno pues yo creo que pues hemos llegado a este punto de mi trayectoria deportiva aquí es quién puede pasarme la amistad es historia profesional por así decirlo

Voz 1991 21:06 no tienes veintisiete años evidentemente estás en los mejores momentos de tu carrera es decir es dejarlo en lo alto que es muy complicado no cuando un deportista está en lo mejor tomar la decisión es una decisión creo que muy madura muy meditada probablemente es igual Javier es por una falta también de motivación de decir joe ya lo he conseguido prácticamente todo no sea es engordar la el palmarés pero sin tener esa emoción de ganar algo por primera vez

Voz 10 21:35 bueno creo que hay que hacer hay que saber decir cuando ha llegado el momento de decir basta cuando ha llegado el momento de hacer un cambio

Voz 14 21:46 yo creo que en toda mi trayectoria deporte

Voz 10 21:49 iba en general vaya tenido suerte me había tenido suerte es sabido saber cuándo ha sido ese momento creo que es momento de dejar la competición ha sido ahora bueno después de hacer el Campeonato de Europa de después enero que va a ser el mismo campeonato creo que es el momento hay muchos otros proyectos hay que hacer muchísimo trabajo y lo que tienes que sobre hielo los deportes de invierno

Voz 1399 22:14 no

Voz 10 22:14 ni creo que es el momento para hacerlo ahora entonces espero que este restar retirada ya este cambio para bien y tenemos el presentimiento de que sí sobre todo el espíritu de que vaya que vaya a mejorar

Voz 1991 22:28 y la verdad es que si a partir de ahora la nueva vida de Javier Fernández a que te vas a dedicar qué vas a hacer

Voz 10 22:35 bueno tenemos a espectáculos se tenemos clara una gira que nos quedan un par de exhibiciones en en España el vamos ya mañana los vamos a a a Gran Canaria y luego el veintiocho y el veintinueve tenemos un éxito

Voz 0065 22:53 yo exhibiciones en Madrid en el Palacio

Voz 10 22:55 Alegre queremos revolucionaron a él que es un espectáculo que hemos creado nosotros muy muy muy potente es una producción muy grande donde juntamos pues de patinaje sobre hielo estamos patinazos de todo el mundo tenemos cantantes en directo tenemos acróbatas tenemos unas proyecciones de de luces son de hielo para que interactúen con los patinadores no es un espectáculo muy muy muy potente que queremos en un futuro incluso llevarlo a lo internacional

Voz 1991 23:25 o sea que vamos que lo tiene clarísimo lo que has dicho es un momento que lo vas a mantener yo creo de por vida que es dejas de competir pero no vas a dejar nunca de patinar

Voz 10 23:32 es exactamente lo podía haber dicho mejor

Voz 1991 23:35 en es clarísimo y Javier cuál es el menú que habéis tenido hoy en Navidad sois tradicionales de estos de comer pavo comer cordero o algo de eso

Voz 10 23:43 no no no no nosotros somos de poner muchísimas cosas en la mesa de poner pueden

Voz 15 23:48 he marisco de Madrid

Voz 10 23:51 yo he apuntamos un poco de todo ponemos un plato principal y lo demás picoteo

Voz 15 23:56 aquí nadie sobretodo

Voz 1991 23:58 además mucho más llevadero Javier Fernández enhorabuena por este dos mil dieciocho y ojalá acabe de la mejor manera esta carrera deportiva con ese europeo y a ver si conseguimos el séptimo de forma con seguridad que ya sería la leche así que Javier mucha suerte que te va todo fenomenal un abrazo la halterofilia es otro de los deportes que nos ha dado muchísimas alegrías al exitazo de Lidia Valentín con la que luego charlaremos también se han unido otros atletas como Josué Bracho que se proclamó campeón de Europa en la categoría de menos de cincuenta y seis kilos en los campeonatos de Bucarest además consiguió un bronce mundial convirtiéndose a día de hoy en uno de los referentes para nuestro país en este deporte que la verdad es que poco a poco va teniendo más seguidores más adeptos

Voz 8 24:57 hola qué tal buenas noches hola muy buenas noches

Voz 1991 25:00 el y Navidad felices fiestas donde te pillamos dónde estás

Voz 13 25:04 igualmente pues ahora mismo estoy ya en casa aquí con con la familia que seguimos ya

Voz 1991 25:12 sabe estáis en el Sevilla todos celebrando la Navidad juntáis la Familia imagino

Voz 10 25:18 sí la verdad es que existe desde siempre he dicho que soy muy familiar

Voz 13 25:21 es bueno normalmente pasamos Paul veinticuatro El a cuatro el día del XXV también lo pasó muy junto

Voz 8 25:30 así que esta moto

Voz 13 25:32 tengo tres días juntos y te paran

Voz 1991 25:34 has de entrenar o siendo eh en Navidad Nochebuena y Navidad también entrenas esos días

Voz 12 25:41 sí entre delantero no puede parar esta etapa

Voz 13 25:46 mañana entrena pero bueno terminamos a eso de de las dos y media

Voz 12 25:52 perfecto buenas tardes sí que sí que

Voz 13 25:55 que sí que me dejan descansar con la tarde de hoy

Voz 1991 25:57 mira imagino que también no te dan un poquito de de de libertad no podrás comer un poquito de todo

Voz 13 26:03 sí ahora sí ahora que hemos cambiado de categoría juvenil y uno pues bueno la verdad es que sea mía pues churras litio Stefan yo estoy mucho con mi mamá

Voz 1399 26:17 me gusta mucho escucharemos sí

Voz 9 26:21 bueno ahora pues un poquito de correo tipo de el que Cannes

Voz 13 26:26 voy fijan que bueno la verdad

Voz 1991 26:29 no me han dicho que era muy fan ha dicho a la cuchara el puchero de tu abuela que con eso no perdonas

Voz 1399 26:34 no ha hecho hecho perdonado cuando tenía que bajar de peso comían poquito a poco Gemma me como hasta los restos de la

Voz 12 26:45 ahora me lo tienen que quitar

Voz 1991 26:48 si estás daba herido hasta bien no el el el estar ahora en Navidad y un poquito de dulce de plaza Mike tú no eres más de sea tú no eres de turrón y ese tipo de cosas tú eres de comer bien de comerte un buen puchero un buen cordero y terminar bien la comida

Voz 13 27:02 sí la verdad es que sí que que no soy muy duro suelo pero sí es verdad que que me como a las las cantidades

Voz 12 27:10 por mi paz de cualquier

Voz 13 27:13 es una innata como me como otro estilo ahí como he filete

Voz 12 27:19 aquí lo que

Voz 13 27:22 puedo aprovecho

Voz 1991 27:23 Bedoya pero oye Josué cómo recuerdas tú las Navidades cuando eras crío y las vías mucho te gustaban

Voz 13 27:32 siempre me ha dado mucho la Navidad ahí bien el cuerpo que siempre tenido muy bonito porque siempre lo he pasado en familia tiene sus de siempre pasarlo en familia y me acuerdo que que en navidades por ejemplo en mi padre y madre pues el hicieron que que el que fuera una una mujer vestida para para entregarle la la carta

Voz 8 27:56 ajá sí me acuerdo perfectamente que

Voz 13 27:58 lo que llevó a mi casa llamaron a la puerta a una mujer que que recogía la carta de de los libios

Voz 8 28:05 pero bueno la verdad es que vemos duele muchísimo

Voz 13 28:07 porque nunca había visto algo así sí sí sí

Voz 1991 28:10 no podía ser un paje de los Reyes Magos que venía a buscar las cartas no

Voz 13 28:14 efectivamente efectivamente en este caso pero pero era era un paje y y la verdad es que me gustó mucho estuvo buenos recuerdos que de las Navidades y siempre es decir la suerte de pasarlo a mí ya son lo que más me gusta Hoppe estas fechas que te te puedes acercar más a las familias

Voz 1991 28:32 ni especial por supuesto este dos mil dieciocho campeón de Europa por primera vez un año fantástico batía más el bronce bronceado campeonato el mundo eh

Voz 9 28:40 sí la verdad es que este año ha sido muy buen no yo

Voz 13 28:44 a nivel deportivo en mi carrera y bueno pues me he de quedar campeón de Europa conseguir otra vez echarme la yo de de de bronce en el Mundial pues la verdad es que no me no me lo creía y ahora que que ha pasado un poco más de tiempo de de de que las he conseguido que estoy dando cuenta de que lo que conlleva eso no que delito que conlleva hacer esas cosas ahí la verdad que bastante bastante contento

Voz 1991 29:12 no de hecho has hecho historia este año es el primer hombre en conseguir un oro continental en halterofilia para nuestro país conseguir esa medalla de oro en Bucarest y luego ese bronce dónde tienes guardadas las medallas las tienes ahí en algún lado especial no las tiene guardadas en un cajón cito

Voz 13 29:29 bueno la verdad es que ahora me estoy asumido once va en la en la nueva casa pues es decir una vitrina de de una entera la vitrina es una paciente y eso es buena señal y es muy bueno para colgar toda la medalla pero sí es verdad que ahora mismo en el caso y abuela ahí están hartos de lo harto de de la Gerarda tenemos una de

Voz 0065 29:59 he estado de metal

Voz 13 30:02 guay y ahí está a todas las medallas y la nacionales las que las que por suerte tengo un champán pues están en una caja de eso a Paco porque te digo Coco

Voz 10 30:15 vuelta de campeonato de España en

Voz 1991 30:19 José Luis es imposible no hablar de la halterofilia en nuestro país sin mencionar a Lidia Valentín no es un referente yo creo para todos

Voz 10 30:27 vamos a hablar delante lo ya hoy en día hablar de Liga

Voz 13 30:31 porque bueno es un referente en dos

Voz 10 30:33 sólo a nivel español Chema Liga dial

Voz 13 30:36 no ha sido la mejor al oscila de toda la historia de de la halterofilia femenina que bueno he hecho que nos ayuda mucho a todos los demás porque hace que este deporte sea mucho más conocido

Voz 10 30:51 que se rompa Herrera

Voz 13 30:53 que tenía antes que se Huelva con martillo porque sabe lo que es este deporte se puede ir por lo menos practicarlo porque ante querían practicarlo te decían que no que eso te dejaba pequeño que Sober posible hace hecho deporte y bueno se quedan partidos me muchas barreras que antiguamente Ito y su mí gracias a a resultados que está dando a conocer este deporte pues supongo también a los medios de comunicación que que es de agradecer que que no preste un poco la tensión a a otros deportes que son más Gortari

Voz 1991 31:31 gracias a Lidia Valentín ni Adif por ejemplo con lo que has conseguido este año José buenos quedó una semanita tan sólo para entrar en los mil diecinueve donde tenemos dos citas espectaculares campeonato del mundo en Tailandia el Europeo de Georgia con grandes expectativas en los dos no

Voz 13 31:47 sí la verdad es que te o Games expectativa tenemos puesta la mirada ahora en el campeonato de Europa y pues bueno queremos volver a ser campeón de Europa tenemos revalidar ese título oí y ahora mismo estamos entrenando para ellos y luego poquito a poco puede volver a una vez que termine este campeonato volver a empezar otro nuevo ciclo para romperlo todo el telón ahí ya puesto casi casi casi casi puesta las vistas ya en Tokio que bueno está aquí ya cuando era

Voz 1991 32:23 sí sí sí

Voz 10 32:24 está comiendo los mantengan ahora mismo haciendo añado

Voz 1991 32:29 tal cual da ya tiene en los Juegos de encima pero eso eso ya será otra historia porque eso será en el dos mil veinte tiempo vamos a tener de hablar antes de esa cita José Achi enhorabuena por este dos mil dieciocho que te vaya fenomenal en el en el año que en el dos mil diecinueve un abrazo

Voz 8 36:30 Carolina Marín qué tal buenas noches hola

Voz 0394 36:33 muy buenas quedan feliz Navidad estás en

Voz 8 36:35 la India no

Voz 0394 36:37 bueno si primero se dice fiesta feliz Navidad ahí sí sí así estoy en la India

Voz 1991 36:42 cómo es esto de pasa las navidades en el en la India se celebra mucho por allí con como es el tema

Voz 0394 36:47 bueno lo primero es que se echa muchísimo de la familia

Voz 14 36:50 más allá emiten será año que este aquí justamente

Voz 0394 36:53 sí a India pasando las Navidades pero pero bueno pues aquí la verdad es que como estaba muy centrados en en el torneo en la liga india pues al final tampoco se celebra mucho porque justamente pues a veces tenemos al día siguiente a nosotros no nos ha tocado en este en este caso jugar mañana P pero pero bueno pues hemos cenado ya con todo el equipo nos ha acelerado tampoco mucho por lo que te digo porque al final estamos de Torné tenemos que estar concentrados pero pero bueno cena de equipo ha habido

Voz 1991 37:20 bueno está bien está bien hay que celebrarlo allá donde estés me imagino que la India de turrón andan cortitos no no se estila eso no

Voz 33 37:27 no no no no para sí

Voz 1991 37:31 se echa de menos el poder picar un poquito de turno no

Voz 0394 37:34 eh pues ya sabes sabe mucho de tu rol encima de jamón

Voz 34 37:38 Sitti diga si sigue de toda la verdad

Voz 1991 37:43 ya te digo yo camino de poner un plato de turrón y uno de jamón yo tampoco tengo ninguna duda

Voz 34 37:47 si una no

Voz 1991 37:50 eso es maravilloso Carolina cómo cómo recuerdas tu de niña las las navidades nos eras muy navideña lo celebradas mucho lo hubieras con mucha ilusión

Voz 0394 38:00 pues sí sí yo soy muy navideña precisamente porque para mí digamos ese momento en el que toda mi Familia Nos reunimos Si bueno yo justamente ya que es la única que vive fuera de de casa allí de Huelva pues claro me hace muchísima ilusión siempre desde un y me con toda mi familia está todo junto está todo sonidos para mí que es una fecha bastante importante por eso mismo ya es justamente el desde el año que no paso fuera hay que echado muchísimo de menos pues todos esos momentos no porque lo hace Nadal van pasando los años van pasando ciertas personas por tu vida como ya hace fases más años mi abuelo hoy igual no solamente ya de una abuelita pero pero sí es verdad que pues está sobre todo puede muchísimo de menos momentos especiales junto con toda la India

Voz 1991 38:44 Carolina echando la vista atrás a este dos mil dieciocho al que le queda nada escasamente una semana para que acabe la verdad casi un año fantástico Moratino

Voz 0394 38:53 pues sí la verdad es casi un año yo diría de de menos a más en la que bueno en la que ha habido una Carolina que ha recuperado a algo que que justamente pues ella misma creía que que podía haber pedido oí era muy importante pues sí toda todo ese proceso de recuperación como hemos trabajado todo el equipo para pues eso para sentido otra vez competitiva hay investigada y con ganas de conseguir más cosas así que la verdad es que bueno sobre todo contenta con la con la mitad de año se delante que que te nido y la verdad es que nada pues con con más ganas de decirle consiguiendo las cosas

Voz 1991 39:32 ese proceso de recuperación en el que a lo mejor no estabas del todo bien dice dudar en algún momento de que pudiese pelear por el campeonato de Europa hoy el título mundial como al final consiste

Voz 0394 39:42 sí sí es lo que te digo al final ha tenido muchos miedos en este año y medio después pero Juegos Olímpicos Si bueno dudas ha habido muchas de mi cabeza implícitamente pues pues eso todo el trabajo que que hemos tenido que hacer di bueno yo sobre todo conmigo misma pues que su veas no porque al final ha sido a base de un poco de pues de creer en mí de en el equipo hoy bueno de hace y una pelota todo juntos y llevarlo con fuerza hay hizo de todo eso tienen la unión de todo el equipo hoy y a mí misma sino más importantes

Voz 1991 40:20 mira qué has ganado títulos pero el de ganar este año en Huelva se tiene que ser supera especiales

Voz 0394 40:26 sí la verdad es que fue totalmente Un sueño cumplido el pues sobre todo ya parte de haber sido un campeonato Europa solamente con el hecho de haber jugado frente de toda mi gente y sobre todo también pues toda mi familia unida porque siempre he visto por la tele siempre ese ese unen cuando cuando he jugado alguna otra final de y los pico de mundial pero él a toda mi familia ayer el pabellón disfrutando a mi abuelita mi pues la verdad es que es lo que más me ha negado que la gente haya

Voz 13 40:55 el estado conmigo Carmina tiene sólo veinticinco

Voz 1991 40:58 ocho años

Voz 0394 40:59 sí eso parece

Voz 1991 41:02 parece que que lleva jugando un montón de años que llevará jugando muchos pero es que con veinticinco años practicamente ya los conseguido tú

Voz 33 41:11 bueno eso se dice no

Voz 1991 41:13 esos edite no es es la realidad lo sabes con los datos en la mano

Voz 0394 41:17 sí a ver si que es cierto que se llama a mí no me lo que es nuestro deporte y que consiguió todo pero sí se vuelva consigue otra vez pues yo creo que mucho mejor no crees hombre claro

Voz 1991 41:29 no por supuesto a seguir engordando en el historial que con sólo con veinticinco años se diga ya que eres una de las mejores jugadoras de bádminton de la historia es que es la leche Carolina

Voz 0394 41:39 bueno bueno muchas gracias la verdad es que he creo que son para de las grandes para mí yo ya solamente me centro en pues eso mis entrenamientos en seguir ha dado día a día en dar lo mejor de mí en los torneos sí y sobre todo pues seguir motivado y con ganas para para seguir consiguiendo mastín

Voz 1399 41:59 si los antes de terminar te pregunto

Voz 1991 42:01 arte Portús deseos para el dos mil diecinueve me pongo un poco serio porque esta semana la semana hace dos semanas quedábamos todos aquí en España impactados por el caso de Laura luego en creo que tú bueno creo no lo lo hiciste mandase un mensaje a través de de las redes sociales me pareció precioso me pareció super emotivo y es una lacra con la que hay que acabar de Carolina

Voz 0394 42:25 pues sí efectivamente justamente que quería grabar un homicidio pero mira yo aprovecho para decirlo aquí como vosotros sí sobre todo pues era apoyaba cada una de de las mujeres de de de este país que que nos hagamos con miedo de que somos fuertes si sobre todo si estamos unida pues muchísimo más ir desde aquí pues manda pues todo mi apoyo muchísima fuerza la verdad que cuando me enteré da noticia decimos vas vivido de mi tierra pues que me emocioné mucho hoy la verdad es que me sorprendió bastante que que puedan suceder todavía es hoy en día cosas así no hija la que que bueno que haya consecuencias para pues para la persona que que ha hecho esa barbaridad porque

Voz 10 43:11 bueno la verdad que que siento

Voz 0394 43:13 que la familia es la que más no sufre a día de hoy no hay nada desde aquí pues mostrar todo mi apoyo si necesita hacen algo la familia pues pues AOL que tienen contactar conmigo que yo estoy aquí aunque ahora mismo en la otra punta de del mundo pero sobre bueno pues eso muchísimo apoyo oí muchísima fuerza por mi parte

Voz 1991 43:33 pues sí es algo con lo que tenemos que luchar todos vamos aquí sigue tolerancia cero este tío no tiene que salir de la cárcel bien suponiendo la vida evidentemente déjame que lea el mensaje de que pusiste en su día porque me pareció precioso dijiste hola Laura aunque ya no me puedas aunque ya aunque ya no puedes leernos seguiremos luchando para que ni una mujer más acabe como tú seguirás en el corazón de toda la gente que queremos cambiar esta sociedad Laura somos todas ni una menos ni una más con eso está todo dicho Carolina que le pides al año nuevo

Voz 0394 44:07 bueno pues yo sobre todo le pido por mi parte les pido que no haya lesiones au pero bueno que haya la menos posible que que me tenga mucha felicidad que me traiga pues muchísimo más título Si sobre todo ganas y motivación por querer seguir creciendo oí los títulos al final pues bueno slots que es la recompensa que viene que viene al final del camino pero sobre todo que que está cargada de de mucha felicidad que haya mucha Pace en este país en el mundo hizo de todo pues pues eso que las mujeres íbamos haciendo fuerte si tengo muy unidas

Voz 1991 44:47 Carolina Marín mil gracias un besazo muy fuerte

Voz 0394 44:50 un mensaje muy fuerte y nada Services siete Hay feliz año nuevo claro

Voz 1991 45:16 en baloncesto la verdad es que a nivel de clubes el gran triunfador del año fue el Real Madrid conquistando la Euroliga en una temporada en la que tuvo que luchar contra lesiones que mermaron al equipo en muchos momentos de la temporada la verdad que no lo tuvieron fácil un equipo que de la mano de Pablo Laso supo sobreponerse a todos estos inconvenientes título de Liga tras derrotar en la final a Baskonia y sobretodo ese triunfo la máxima competición continental tras derrotar en semifinales al CSKA de Moscú en la gran final al Fenerbahce gran año blanco Felipe Reyes qué tal buenas noches

Voz 1399 45:48 es hola buenas noches novedad

Voz 8 45:51 qué tal estás gracias igualmente celebra

Voz 1991 45:53 ando las fiestas eh en casa no que es donde mejor se está

Voz 0621 45:56 sí con la familia no se recibidos día son muy muy bonito para pasarlos todo juntos era de disfrutarlo a tope

Voz 1991 46:07 navideña es decir con espíritu navideño elevado o no

Voz 0621 46:11 sí sobre todo desde que soy padre de los disfruto muchísimo más de la ciudad de mis hijos ah pues por ejemplo esta mañana cuando cuando esa me hace muy feliz que está sus caras de felicidad abriendo regalos

Voz 8 46:31 para mí es una cosa que podríamos decir que disfrutas más viendo a tus hijos

Voz 1991 46:37 cuando tú eras niño incluso

Voz 1399 46:40 bueno yo he disfrutado mucho sí que es verdad que Ardales

Voz 0621 46:46 sensación si eso diferente Center que también con la misma las mismas ganas y la misma alegría

Voz 1991 46:53 si hay alguna Navidad que recuerdes de de forma especial es de esas que dices bueno pues fue la primera vez que me trajeron aguas relacionó una pelota de baloncesto o algo no sé algo que digas tú esa vida no olvidará jamás

Voz 1399 47:06 en general todas las medidas de

Voz 0621 47:08 keniano las recuerdo con mucho cariño porque es cosa vamos toda la familia juntos no a momentos muy bonitos decir lo que quiero ahora transmitirle a mis hijos también no pero pero bueno no jugador de baloncesto bajo mi tía de de Andorra los que le regalaron

Voz 12 47:32 Larry Bodies

Voz 1399 47:36 las que son momentos para recordar

Voz 1991 47:40 la Game Boy estará la hora los millennials diciendo la Game Boy qué es eso de la Game Boy que están aquí con pese cuatro de todas estas Historia perdona la Game Boy marcó una época en su momento de enero una Game Boy era la leche

Voz 1399 47:51 hombre ya te digo yo decimos blanquinegro Hay

Voz 12 47:54 por eso unos

Voz 1991 47:58 con los cartuchos que tendrá que mítico en fin te da tiempo a disfrutar de de estas fiestas teniendo calendario que tenéis porque no Paradis eh

Voz 1399 48:10 es visible difícil disfrutar de estas pistas con tanto partido tanto

Voz 0621 48:15 y AGE pero bueno por suerte ayer y hoy hemos tenido libre así