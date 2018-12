Lydia Valentín: "Puedo dormir tranquila sabiendo que nadie me va a quitar las medallas"

Voz 1 00:00 que le

Voz 2 00:20 no se me ocurre mejor manera para acabar este Larguero especial del día veinticinco de diciembre donde estamos hablando con los deportistas españoles más importantes del año que hacerlo

Voz 1991 00:29 lo con Lidia Valentín campeona del mundo en la categoría de ochenta y un kilos oro en arrancada bronce en dos tiempos un total olímpico también campeona de Europa en categoría setenta y cinco kilos oro en arrancada oro en dos tiempos llora en el total olímpico desde luego un el referente ya desde hace muchos años para el deporte español Lidia Valentín qué tal buenas noches

Voz 3 00:51 hola buenas noches lo primero Feliz Navidad

Voz 1991 00:53 qué tal estás

Voz 3 00:55 Feliz Navidad pues muy bien estoy ayer en Ponferrada con mi familia insultando y descansando estos días de esas personas que vuelve a casa por Navidad no hombre claro siempre yo estoy en Madrid entrenando o oficiando de concentraciones que bueno vuelve a casa de pueblo y hasta se declara

Voz 1991 01:16 cuando estás de vacaciones de Navidad también entrenas o lo dejas un poquito aparcado

Voz 3 01:21 no hay que enredar porque después en enero se notan muchos yo siempre la os no dan entrenamientos con menos intensidad pero sí que es cierto que no lo puedes dejar aparcados ni un momento porque después esto puede no llegas a la puesta de de la yo

Voz 1991 01:37 esa la la cuesta de enero sería más cuesta de enero que nunca no

Voz 3 01:41 nunca mejor dicho sería una buena cuenta es la intensidad como te hizo pero así

Voz 1991 01:48 vale lidiar es muy muy navideña te gusta celebrar estas fiestas

Voz 3 01:54 sí la verdad que me gusta celebrarlas porque como te he dicho antes siempre estoy fuera de casa llevo muchos años fuera es cuando cuando regreso tú a ellos más entonces yo creo que que es como volver a que que me gusta muchísimo oí altas

Voz 1991 02:17 sí la verdad es que durante este programa hemos hablado con un montón de deportistas que creo que coincidimos todos en lo mismo porque claro porque uno dice vacaciones de verano pues muchas competiciones en verano lógicamente con lo cual no se enfrenta las vacaciones de verano pero con las que se coincide por lo menos de estar cuatro cinco seis días con la familia es en Navidad es el día en el que creo que los deportistas Paraíso un poquito por lo menos

Voz 3 02:39 claro como bien ha dicho el verano pues posiblemente te pide también entrenando lo mismo o cuando lo mejor tu tienes unos días tu familia no vivas pero las variedades todo el mundo tiene el veinticuatro el veinticinco y el uno se que puede explicaron entonces para mí por eso eso casetas eso más bonitas que nos juntamos todos

Voz 1991 03:00 la tele pases para restar lo mismo cómo ha sido la Nochebuena y la Navidad eres de esas personas que se arrancan a cantar villancicos y te anima el cotarro o no

Voz 4 03:10 sí sí sí

Voz 3 03:14 ahora que estoy siempre lo pasamos en familia con la familia de mi madre

Voz 1991 03:18 sí sí somos bastante divertido

Voz 3 03:20 ha ido como gusta cuando yo canta villancicos he algunas veces pues ponemos música de bailar yo también en la familia pues es divertido pero sí que me gusta que está pues yo divertidas que no son las a cuál es buenos que te va mal no tiene gracia que estamos en Navidad

Voz 1991 03:42 claro que los claro recuerdas especialmente alguna Navidad cuando eras niña

Voz 3 03:49 no una como tal no sé qué decir porque tendrás la ilusión cuando los niños siempre tienes la ilusión por yo me recuerdo por el día de rayas Jenny casando para él pero en el día de Reyes era una cosa una pasada recuerdo ir a la cabalgata pueda servir para las noches con mis hermanas hablando que tiene una cosa que no se despierte antes que que ha a las demás que queremos a fondo regalos igual que existe esa mañana de recuerdo pues como mágica ella la cabalgata ahora mismo

Voz 1991 04:21 bueno disfrutando de estas vacaciones de Navidad en un en un año yo creo inolvidable Palatino fantástico libias de dos mil dieciocho

Voz 3 04:27 sí ha sido increíble chico difícil de superar y comencé bajando el campeonato Europa por el Mediterráneo finalizó el año bueno a todo el mundo después que me dieron el premio a la mejor haltera del dos mil diecisiete que realmente no podía más ha sido el Astoria que personal ahora mismo estoy haciendo balance de todo lo que ha sido el año ha sido Gallo

Voz 1991 04:57 bueno de hecho ha sido tan bueno que por fin te han entregado la medalla de los Juegos Olímpicos de Pekín dos mil ocho sólo han tardado dirán

Voz 3 05:02 no tan bien que se me olvidaba en enero de este año me entregaron la medalla de esquí persiste cierta yo pero bueno al final a tengo conmigo en el hotel nueve y Aranda de Londres

Voz 1991 05:17 sí que sí la verdad

Voz 3 05:19 eso hasta que feliz porque eso como que me impulsa a continuar con el año creo y consideró que me dio suerte esa medalla de Pekín para este año un hombre

Voz 1991 05:29 justicia lógicamente porque a los tramposos hay que castigarle de forma dura como tiene que ser porque no es justo que los que competir de forma limpia yo sacrificales de verdad tendrá tengáis que sufrir las consecuencias de esa gente que son tramposas pero para empezar te robaron el momento de de oro de de poder huir lo en el podio podios eso no hay que entre lo de Huelva ya

Voz 3 05:50 ya la verdad que que no iría si tú lago Gento a tu país que ocupa esta reconozca el saqueo pero bueno ahora yo pueda volver atrás sí que es cierto que como he dicho muchas entrevistas yo poder ves tranquila sabiendo que a ella es adscrito en el que saber que la bien de forma correcta pues que lo que te hace sentirte Paul dormir hizo bien contiguo Bilbao que creo que es lo más importante entonces bueno ahora la las de que bebe la de los hombres de juntarnos políticas de poder miras y poder conseguir una cuarta medalla olímpica

Voz 1991 06:37 qué le algo de forma rápida tres medallas olímpicas oro en Londres plata en Pekín bronce en Río dos campeonatos del mundo un bronce mundial Polonia dos mil trece cuatro campeonatos de Europa tres platas europeas tres bronces europeos Medalla de Oro a la Real Orden del Mérito Deportivo dos mil dieciséis medalla de plata a la Real Orden del Mérito Deportivo dos mil catorce Premio Nacional del Deporte a la mejor deportista el año dos mil dieciséis qué te queda por conseguir Lidia

Voz 3 07:05 bueno realmente sí que que conseguido muchas cosas así pero bueno yo ahora mismo tengo las miras puestas Tokio querido participar quiero clasificarme primero el cuarto hijos olímpicos luchar porque esa medalla esos Juegos del repelente y después sí claro el balance lo que ha sido todas todas esta andadura pues veinte años consiguiendo medallas a todos europeos como viales como con olímpicos pero ahora mismo lo sé que es cierto que lo consiguió todo tanto con grupos volvía al como estamos olímpicos pero me falta competir en Tokio

Voz 1991 07:45 sí ya obviamente lo escuchar

Voz 3 07:47 pues no tenéis más

Voz 1991 07:50 entendido corrígeme si no si el entendido Maale pero cuando llegan los Juegos Olímpicos de Tokio te vas a plantear tu retirada no lo digo como has dicho eso balance general digo Ojén no sé a lo mejor es como bueno llegó a Tokio y ahí ya me planteo a ver qué pasa

Voz 3 08:08 sí lo ha sonado un poco así así que ahora estamos todavía en el camino que nos queda allí medio solamente para llegar a Tokio incierto pues parar en el por lo que bueno

Voz 1991 08:21 ah vale terreno más de concentración para para no despistarse vale vale

Voz 3 08:25 claro como que te relaja diciendo Holly prosigue esta yo lo conseguí lo todo está claro quién es como bueno vale los consiguió todo ese es el camino para llegar a Turquía que compitan Tokyo hay que estoy porque ya el ciclo olímpico y los Juegos Olímpicos que he tenido ocasión creíble irá el broche sería pues esos juegos alguien pijos pero es cierto que a veces cuando terminan los años olímpicos para determinar si piensan en el Olímpico sí que hay que modificar que cambiar que cómo te encuentras bueno pues bueno con las alegaciones

Voz 1991 09:01 has mucho más tranquilo e simplemente Gus una reflexión cuando llegue ese punto de inflexión que que sólo el olímpicos Libia Cabo que salud tiene el deporte femenino español hoy en este especial del día veinticinco puedo decir que hemos hecho catorce quince entrevistas más o menos el setenta setenta y cinco por ciento ha vivido mujeres

Voz 3 09:23 qué buena es bueno señales eso esos que se está fomentando creo que es muy importante tenemos mucha repercusión ahora mismo porque esta Così con otras cosas iremos más visibilidad y cobertura y creo que es bueno sobre todo para las nuevas generaciones para las nuevas niñas que nos tienen como referente es tanto a mí como tantos deportistas en diferentes disciplinar que creo que qué va a ser muy bueno para ellas y para que nos vean y que y que queda decir al igual que canjear no pasa nada

Voz 1991 10:00 que estamos trabajando

Voz 3 10:02 igual que los chicos y bueno pues al final somos la mitad de la población mundial entonces a ver si con el tiempo somos iguales hay hay las mismas chicas

Voz 1991 10:17 evidentemente si hablamos de vosotras porque os lo currabais os lo merecéis porque nadie nos ha regalado nada con lo cual nosotros encantado de seguir contando éxitos del deporte español y nos da igual el género lo que queremos es seguir contando historias del deporte español y sobre todo éxitos que vamos a ir disfrutando Lidia Valentín enhorabuena por este dos mil dieciocho en el dos mil diecinueve al menos sea tan bueno que este año vale